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Послания губернаторов Тульской области

Алексей Дюмин и Владимир Груздев оказались едины в общей цели.

Послания губернаторов бывают хорошими и очень хорошими. Поскольку они носят скорее ритуальный характер, то каждый губернатор старается остановиться больше на успехах, чем на проблемах. Поэтому составители посланий (текст выступления Алексея Дюмина верстался в министерстве внутренней политики) порой сознательно опускают некоторые направления, по которым особо нечего сказать. 

Накануне мы попытались предугадать основные моменты первого губернаторского послания Алексея Дюмина. В целом наш прогноз оказался верным. Как и ожидалось, в выступлении Алексея Дюмина не было каких-либо откровений и открытий. По ключевым вопросам программа социально-экономического развития и послание опирались на наработки и идеи прежней губернаторской команды. Хотя губернатор действительно скорректировал некоторые моменты социальной политики. Однако вопрос, будет ли дальше сохраняться преемственность, или Алексей Дюмин начнет прокладывать свой путь, пока остается открытым.

В целом текст послания Алексея Дюмина так же амбициозен, как и у его предшественника. Складывается такое впечатление, что сверхзадача обоих губернаторов – убедить, что с помощью своей власти они могут решить все острые социально-экономические проблемы. Хотя на самом деле возможности региональной власти, на наш взгляд, весьма ограничены и зависят от общей экономической ситуации в стране.

Проанализировав три губернаторских послания, мы можем отметить, что красной нитью в них прослеживается идея достижения лидерства Тульской области среди российских регионов, хотя пути ее достижения у Дюмина и Груздева все же отличаются в нюансах. 

В подтверждение этих тезисов мы предлагаем сравнительную таблицу губернаторских посланий за три года.


Основные направления 2016 2015 2014
Бюджет и финансы Сбалансированность бюджета. Заимствования только для создания “заделов” на будущее. Фактический уровень долга сохранить в текущих пределах. Бюджет 2015 года –
консервативный, с невысоким уровнем дефицита. Собственные доходы консолидированного бюджета области составили 64 млрд рублей.
Заемные средства на выполнение социальных обязательств и развитие региона. Переход на нормативное финансирование в 2015 году. Нормирование затрат, централизация закупок.
Приоритеты: жилье, спортивные объекты, дороги		  
Промышленность Разработка плана продвижения гражданской продукции на российский и международный рынки через Фонд развития промышленности, Региональный Экспортный центр. Ручное управление ради стабильной работы предприятий. 
Льготные условия получения длинных денег через Фонд развития промышленности. Кооперация предприятий. Новая индустриализация		 Продолжается развитие индустриального парка “Узловая“. В 2017 году будет налажен выпуск автомобилей. Тульская область –среди лидеров по объемам промышленного производства. За прошлый год рост 10%. Лоббирования интересов тульских
оборонщиков на федеральном уровне.
С госкорпорацией “Ростехнологии” обсуждаем вопрос предоставления жилья на льготных условиях работникам тульских оборонных предприятий.
Основой дальнейшего экономического роста Тульской области должно стать комплексное развитие территорий.
Создание современных территориально-производственных комплексов. Развитие отраслевых производственных комплексов.
Тульско-Новомосковская агломерация. Создание современных территориально-производственных комплексов. Приступили к активному строительству индустриального парка Узловая общей площадью свыше 2 тыс. гектаров. Развитие отраслевых производственных комплексов.
Инвестиции Объем инвестиций в основной капитал превысил 60 миллиардов рублей.
Создание одного из первых стране проектного офиса и внедрение регионального инвестиционного стандарта. 4-е место в России по инвестиционному климату. В области создана эффективная законодательная база, действует адекватная система гарантий и преференций для компаний-инвесторов.
Задача на 2018 год – рост валового
регионального продукта до 500 млрд рублей и доля в нем инвестиций – 27%. (135 млрд рублей).
Создание одного из первых стране проектного офиса и внедрение регионального инвестиционного стандарта. 4-е место в России по инвестиционному климату. В области создана эффективная законодательная база, действует адекватная система гарантий и преференций для компаний-инвесторов. Задача на 2018 год – рост валового
регионального продукта до 500 млрд рублей и доля в нем инвестиций – 27%. (135 млрд рублей). В регионе действует инвестиционный Стандарт Агентства
стратегических инициатив.
Есть региональный инвестиционный фонд и корпорация развития
Тульской области. Действует система предоставления государственных
гарантий и субсидий для предприятий. Развивается бизнес-
ориентированная система кредитования. Валовой региональный продукт области в 2013 году по предварительной оценке составил 337 млрд рублей, что на 40% больше, чем в 2010 году. По итогам прошлого года общий объем иностранных инвестиций в Тульскую область впервые превысил 38 млрд рублей. Это в 6 раз больше, чем в 2012 году. Общий объем инвестиций в основной капитал составил почти 90 млрд рублей. Инвестиционный портфель Тульской области включает крупные проекты на сумму 500 млрд рублей. В этом году завершится реализация 20 из них с общим объемом инвестиций 40 млрд рублей.
Сельское хозяйство Новых проектов в АПК – на 30 с лишним миллиардов рублей. Кооперация сельхозпроизводителей с целью совместного выхода на рынок. Рекордный за последние 20 лет урожай, но низкого качества. Поручению правительству принять меры по укреплению материально-технической базы

 		 Объем производства за прошлый год вырос на 9%. В прошлом году собрано более 1,5 млн тонн зерна. В текущем году должны собрать 1 млн. 750 тысяч тонн. Введение в оборот 50 тысяч га сельхозземли. Ежегодно проводить закладку садов на площади не менее 300 гектаров.

 		 Валовой сбор зерна в объеме 1 миллион 200 тысяч тонн. В области 530 тысяч гектаров брошенных, заросших земель, которые простаивают без дела. Важно активнее возвращать их в сельхозоборот. Задачи министерству сельского хозяйства – в 2016 году:
- достичь планки в 2 млн тонн по валовому сбору зерна;
- обеспечить производство куриных яиц в количестве более 500 млн штук.
- производство молока – более 200 тысяч тонн;
- производство мяса – свыше 100 тысяч тонн.

 
ЖКХ Тульская область в числе первых начала внедрять механизм концессии для обслуживания и модернизации коммунальной инфраструктуры. В 2016 году было заключено четыре концессионных соглашения стоимостью около 400 миллионов рублей. В 2017-м – планируется заключить еще шесть на сумму свыше 1 миллиарда рублей. Позитивные результаты внедрения рейтинга управляющих компаний.
Рынок услуг ЖКХ стал прозрачнее, а контроль со стороны надзорных органов – строже.		 В этом году нам предстоит провести ремонт в почти 500 домах на сумму 800 млн рублей. В будущем году обязаны охватить работами более тысячи домов.  
Строительство и дороги В 2016 году было отремонтировано 353 км региональных дорог. Строительство дороги, соединяющей федеральные трассы М-2 и М-4. Строительство восточного обхода Тулы с мостом через Упу. Проект “Тульская набережная”. Восстановление исторического русла Упы.

 		 За 4 года объем ежегодно вводимого жилья вырос более чем в 2 раза. В прошлом году введено 580 тыс. кв. метров. Задача текущего года – построить более 650 тысяч кв. метров. До 1 сентября 2017 года нам предстоит расселить 16, 5 тысяч человек. Это 321 тысяча кв. метров аварийного жилья. Мы ставили себе планку – ежегодно приводить в порядок по 600 километров – и мы справляемся.
 
Новая Тула станет пилотным проектом федеральной программы “Жилье для российской семьи”. До 2017 года в Новой Туле первые 500 тысяч квадратных метров жилья. Наша задача – обеспечить безаварийный проезд по максимальному количеству дорог региона. Два года назад мы поставили себе планку приводить в порядок по 600 км дорог ежегодно. И здесь речь идет не только о региональных дорогах, но и об улицах городов и поселков, о дворовых территориях, которые не менее важны для комфорта жителей. До 1 сентября 2017 года мы переселим более 16 тысяч человек. Это 5,5 тысяч семей. За прошедший год построено более 500 тысяч кв. метров жилья –последние 20 лет в Тульской области не было таких масштабов строительства.
В этом году сдадим еще 550 тысяч кв. метров.
Малый бизнес Прирост новых субъектов малого и среднего бизнеса за девять месяцев на 6%. Более 3000 новых предприятий, которые создают рабочие места и платят налоги. В 2017 году ставка на развитие инновационного потенциала в этой сфере. Создание регионального инжинирингового центра. Активное вхождение в федеральные программы поддержки предпринимательства. Привлечение частных инвестиций в социально значимые проекты.

 		 Введение для самозанятых возможности приобретения патента без процедуры регистрации индивидуального предпринимателя.
- увеличение доступа для малых предприятий при формировании муниципального и государственного заказа.
- создание единого института финансовой поддержки предприятий малого бизнеса.
Тульская область использует возможные механизмы по развитию бизнеса. Помимо субсидий и грантов, для малых и средних предприятий, работающих на "упрощенке", действует пониженная налоговая ставка 7%, введена патентная система налогообложения, расширяется доступ к закупкам. В 2020 году удвоить занятость в малом и среднем бизнесе по сравнению с сегодняшними цифрами, ежегодно должны создавать 25 тысяч новых рабочих мест. 2016 год объявить в Тульской области Годом предпринимательства.
 		  
Здравоохранение Расширение сети фельдшерско-акушерских пунктов,10 новых ФАПов в 2017 году,
обновление парка автомобилей скорой медпомощи, закупка 5 телемедицинских комплексов. Очередей за здоровьем быть не должно. Вхождение в Федеральную адресную инвестпрограмму по строительству двух новых корпусов детской областной клинической больницы. Начало заявочной кампании по включению в эту же программу строительства областного перинатального центра.		 Повысить доступность диагностики медицинской помощи для жителей отдаленных сельских районов. На селе работают выездные бригады врачей. Передвижными диагностическими комплексами за прошлый год обследовано более
половины сельского населения. Сейчас 24 кабинета кризисной
беременности, а к концу этого года их будет 31. Только за прошлый
год количество абортов снизилось на 20%. Благодаря социальным
выплатам за раннюю постановку на учет, 90% будущих мам на малом
сроке начинают наблюдаться у врача. В прошлом
году в сельские населенные пункты прибыло на работу 39 врачей, а
всего в регион приехали работать 270 врачей. Задача министерства здравоохранения в 2015 году: привлечь на работу не менее 270 специалистов, добиться снижения смертности еще на 2%.

 		 Важнейший приоритет власти – сохранение системы всеобщей бесплатной медицинской помощи. Рост объема платных услуг должен дополнять, но не вытеснять бесплатную медицину. Задача профильному министерству – к 2016 году:
При всех поликлиниках открыть пункты неотложной медицинской помощи и первичные онкологические кабинеты,
Второе: открыть новые лечебно-диагностические центры в крупных районных центрах,
Третье: расширить сеть первичных сосудистых отделений при районных больницах,
И во всех женских консультациях открыть кабинеты кризисной беременности! Принято на работу более 150 молодых врачей, более 300 медсестер и фельдшеров. В этом году – необходимо принять еще столько же.


 
Экология В рамках общероссийской программы Года экологии подготовка проектов по ликвидации в области накопленного экологического ущерба. Создание особо охраняемых природных территорий регионального значения.
Поручение правительству – совместно с независимыми экологическими организациями и общественностью разработать экологическую карту Тульской области. В 2017 году приступить к рекультивации свалок.

 		   Развитая промышленность требует неустанного внимания к природе.
Главное здесь – жесткий надзор за деятельностью предприятий, чтобы снизить их негативное воздействие. Разработана схема утилизации твердых бытовых отходов. Задача министерства природных ресурсов и экологии – к 2017 году закрыть и рекультивировать все старые свалки в районах области.
 
Образование   
В начале 2016 года в школах Тульской области работало 349 профильных классов, сегодня – уже 423. Открытие “Кванториума”. Создание высшей технологической школы для подготовки и повышения квалификации инженерно-технических специалистов.
За предыдущие два года всего 26 школьных автобусов. В нынешнем году – уже 71, еще 29 – на подходе.
Расширение практики конкурсов и олимпиад, создание в муниципалитетах центров поддержки талантов. Создание Клуба 100-балльников. Более 2500 детей в возрасте до трех лет не обеспечены местами в дошкольных учреждениях.
 		 Приоритет ближайших лет – это создание единого образовательного пространства для ребенка, которое объединит дошкольное, школьное и дополнительное образование.
 		 Провели масштабную модернизацию системы школьного образования. Полностью решен вопрос доставки детей в сельские школы, организовано дистанционное обучение детей-инвалидов, впервые все учащиеся обеспечены бесплатными учебниками. Развивать дополнительное образование.
На сегодняшний день им охвачено 54% детей в регионе – это выше, чем в среднем по стране. Ставим перед собой задачу к 2018 году поднять этот показатель до 70%. Упор на развитие и возрождение региональных олимпиад на базе крупнейших тульских вузов.

 
Культура и туризм Проект “Тульская набережная”.  Восстановление исторического русла Упы. Указ Владимира Путина “О праздновании в 2020 году 500-летия возведения Тульского кремля” как начала создания Большой засечной черты. Область стала одним из десяти регионов, которые вошли в президентский проект по строительству и модернизации сельских клубов.

 		 В 10 районах области уже появились 3D-кинотеатры, в этом году жители еще 10 районных центров получат современные кинозалы.
Задача регионального министерства культуры и туризма: включать посещение Тульской области в федеральные проекты по детскому образовательному туризму. Ежегодно принимать не менее 10 тысяч школьников.

 		 На Тульской земле сохранилось более 3,5 тысяч уникальных памятников. Важно не просто сохранить это наследие, а открыть его для людей. Открыт для посещения обновленный краеведческий музей, музей военной истории. Спустя десятилетия возвращается к своему историческому назначению здание Дворянского собрания, которое в народе знают как Дом офицеров. Начали системно развивать культуру в районах. Поддерживаем работников сельских учреждений культуры. Открываются кинозалы, ведется благоустройство клубов и парков, реставрация памятников в малых городах. Реставрация исторических зданий в центре Тулы по улице Металлистов. Восстановление колокольни Успенского собора. Предлагаю подвести итоги в глубоко символичном для нас 2021 году – в этот год наша область отметит сразу два юбилея: 875 лет со дня основания города-героя Тулы и ровно 500 лет Засечного рубежа – события, которое в свое время вывело на новый уровень оборонную мощь нашего государства, усилило духовную сплоченность русского народа.
Пусть для нас, туляков 2021 год станет таким же особым! Годом, когда результаты нашего труда оценят все, кто живет на Тульской земле, оценит Россия.
Демография Поручение Правительству разработать план мероприятий по стимулированию первых рождений.

 		 За 4 года смертность в регионе снизилась на 3,5%. Разница между рождаемостью и смертностью была почти 25 тысяч человек, то три года назад – уже 13 тысяч. А сейчас – 10,5 тысяч человек.
 		 Увеличение числа жителей за счет продолжительности жизни и роста рождаемости. Главным акцентом социальной политики региона стала поддержка семей при рождении второго, третьего ребенка.
Создать институт социального помощника для молодых мам. Для семей с двумя и более детьми ввести льготные условия ипотеки. Ставка 3% – на строительство дома и 7% – при покупке квартиры.
Третье – Ввести ежемесячную выплату 4 тысячи рублей на второго ребенка от 1,5 до 3 лет для жителей вне чернобыльской зоны. Для студенческих семей – 6,5 тысяч рублей на ребенка с рождения до 3 лет – независимо от того, какой это по счету ребенок в семье!
Увеличить размеры пособий и выплат при усыновлении:
- единовременную выплату при усыновлении ребенка повысить с 13 тысяч до 250 тысяч рублей;
- ежемесячное содержание усыновленного ребенка – поднять с 3,5 тысячи до 10 тысяч рублей;
- при усыновлении детей-инвалидов или одновременно братьев и сестер плюсом к 105 тысячам федерального пособия установить региональную единовременную выплату в размере 500 тысяч рублей;
- ежемесячное содержание усыновленного ребенка-инвалида повысить до 20 тысяч, а пособие на усыновленных одновременно братьев и сестер – по 10 тысяч ежемесячно! В прошлом году впервые за 16 лет мы построили новый детский сад в городе-герое Туле. В этом году мы сдадим не менее пяти детских учреждений. В этом году – полностью закроем вопрос с очередностью в детские сады для детей от 3 до 7 лет.
Местное самоуправление, власть и общество Власть должна становиться более открытой, а люди – иметь больше возможностей участвовать в решении социально значимых проблем и задач. Разработка порядка к отчета руководителей органов исполнительной власти перед жителями. Законопроект “Об общественном контроле”.  Развитие деятельности Общественных советов на всех уровнях власти. Правительство готово расширять возможности местного самоуправления, увеличивая объемы поддержки. Больше самостоятельности – больше ответственности. Разработка локальных программ развития вместе с общественностью.






 		 Нам удалось вложить новый смысл и в понятие “открытость власти”. Для нас становится нормой
активная гражданская позиция, открытый и доверительный диалог
власти и жителей. Мы предлагаем ряд нововведений – право законодательной инициативы для граждан, право жителей на
гражданскую инициативу и народное обсуждение. Главам администраций и муниципальных образований принимать присягу при вступлении в должность.
“Народный бюджет”. В 2014 году объем его финансирования превысил все три предыдущих года вместе взятых.


Нам удалось вложить новый смысл и в понятие “открытость власти”. Для нас становится нормой
активная гражданская позиция, открытый и доверительный диалог
власти и жителей. Мы предлагаем ряд нововведений – право законодательной инициативы для граждан, право жителей на
гражданскую инициативу и народное обсуждение. Главам администраций и муниципальных образований принимать присягу при вступлении в должность.
“Народный бюджет”. В 2014 году объем его финансирования превысил все три предыдущих года вместе взятых.


Нам удалось вложить новый смысл и в понятие “открытость власти”. Для нас становится нормой
активная гражданская позиция, открытый и доверительный диалог
власти и жителей. Мы предлагаем ряд нововведений – право законодательной инициативы для граждан, право жителей на
гражданскую инициативу и народное обсуждение. Главам администраций и муниципальных образований принимать присягу при вступлении в должность.
“Народный бюджет”. В 2014 году объем его финансирования превысил все три предыдущих года вместе взятых.


 		 За прямой разговор с людьми на местах, без “протоколов” и “кабинетов”.
“Народный бюджет”  – то реальное управление жителей своим домом, двором, районом. В 2011 году – 17 млн рублей, в этом году финансирование “Народного бюджета” – почти 400 млн рублей.
 

Комментарии к статье

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Суббота, 16:00 - 17 дек 16
гость — «.» пишет:

Так и пишут их два человека из министерства внутренней политики.

Суббота, 16:54 - 17 дек 16
гость — «любопытный» пишет:

Это послание можно было бы заменить одной фразой: Жопа была, есть и будет, пока мы находимся у власти. Но слезать с вашей шеи мы не собираемся.

Суббота, 17:02 - 17 дек 16
гость — «чернь» пишет:

дюмин а где 2 машины для вывоза мусора.

Суббота, 17:13 - 17 дек 16
гость — «Алёша 77» пишет:

Каждый год одно и тоже.Наладить,построить,улучшить.восстановить.И каждый год все эти послания так и остаются пустыми словами.

Суббота, 17:19 - 17 дек 16
гость — «Ага» пишет:

Первокласнейший бред который влетал в уши чинуш и тут же со свистом вылетал.

Суббота, 17:24 - 17 дек 16
гость — «Гость» пишет:

2014 год - круто! 2015 год - ещё КРУЧЕ!! 2016 год - КРУЧЕ некуда!!! А у мня такое впечатление, что будто и не в Тульской области живу.

Суббота, 17:30 - 17 дек 16
гость — «Житель» пишет:

А где обещанное мероприятия по ОАО"ЕЗСК" в г.Ефремове? В городе ни работы, ничего нет.А бюджет пуст, полаванса выплатили администрации.

Суббота, 17:37 - 17 дек 16
гость — «D.Trump» пишет:

Yahooey!

Суббота, 17:47 - 17 дек 16
гость — «Lyovushka» пишет:

Сказал хорошо.Теперь всё сказанное надо выполнить.

Суббота, 18:02 - 17 дек 16
гость — «Врач » пишет:

Теперь фельдшер на новых ФАПах спасут область! В 21 веке будем лечиться у фельдшеров А врачи вымрут или их сожрет Аванесян

Суббота, 18:04 - 17 дек 16
гость — «Земляк » пишет:

Пусть она сама и её родственники лечатся у фельдшеров в Ефремовском районе

Суббота, 18:07 - 17 дек 16
гость — «Мечтатель » пишет:

Мечтаю увидеть табличку Зав ФАПом Дурнова

Суббота, 18:07 - 17 дек 16
гость — «шмайсер» пишет:

Любопытный - "Жопа была, есть и будет".
Жопа это та оболочка, в которую мы встроились. Программа "Бла-бла" в оболочке "Жопс" блять

Суббота, 21:17 - 17 дек 16
гость — «Не скромный пенсионер» пишет:

Складывается такое впечатление, что сверхзадача обоих губернаторов – убедить, что с помощью своей власти они могут решить все острые социально-экономические проблемы.
________________________________________________________________
Чуть колбаски, селёдочки, кофейку, молочка, сметанки, хлебушка, эклеров и семок от Мартина - две тыщи в кассу. Убеждать будут пока я в ахуе или подождут, пока чуть отойду?

Суббота, 22:13 - 17 дек 16
гость — «Shushlov» пишет:

Одни обещания,обещания,обещания.И так из года в год на протяжение всех 25 лет от президентов и губернаторов.

Суббота, 22:16 - 17 дек 16
гость — «Shushkov» пишет:

Одни обещания,обещания,обещания.И так из года в год на протяжение всех 25 лет от президентов и губернаторов.

Суббота, 22:17 - 17 дек 16
гость — «КПД-СПЕЦ» пишет:

Первокласнейший бред который влетал в уши чинуш и тут же со свистом вылетал.

Суббота, 22:17 - 17 дек 16
гость — «тухлячка» пишет:

дюмин а где 2 машины для вывоза мусора.

Воскресенье, 00:38 - 18 дек 16
гость — «!!!» пишет:

Отличия вообще то очень большие. У Дюмина меньше прожектов и пиара, но с чиновниками он конкретный чувак!

Воскресенье, 02:43 - 18 дек 16
гость — «JACQUES» пишет:

Послание в никуда.

Воскресенье, 12:09 - 18 дек 16
гость — «вопрос» пишет:

Планом громадье, а планы написали чиновники, которым безразлично ход их выполнения и судьба туляков?

Воскресенье, 12:09 - 18 дек 16
гость — «гость» пишет:

Количество чиновников увеличить - вот и все планы...

Воскресенье, 12:10 - 18 дек 16
гость — «Дадуда» пишет:

Ну а теперь буду сказать без бумажки.
Я усем урок грамотной речи даду.
Даду-Дадуда. Даду-даду. Даду-Дадуда. Даду-даду.
Даду-Дадуда. Даду-даду. Да-да-да-да-да-да. Даду-даду.

А то усилился её падёж, и нужён внедрёж.
Падёж - внедрёж, падёж - внедрёж,
И нужен внедрёж.
Даду-Дадуда. Даду-даду. Даду-Дадуда. Даду внедрёж.
Даду-Дадуда. Даду-даду. Даду-Дадуда. Даду внедрёж.

Ширше - это неправильно. Ширше - это неправильно.
Ширее - правильно. Ширее - правильно.
Я понимаю вашу реакцию. Я понимаю вашу реакцию.
Я понимаю вашу реакцию.

И это главное. Даду-Дадуда. И это главное. Даду-даду.
И это главное. Даду-Дадуда. И это главное. Даду внедрёж.

Окультуриваться надо. Вы со мной согласны (аплодисменты).
Окультуриваться надо.

Татьяна Вячеславовна и Денщик АГа в курсе.
Мы не позволим кому ни попадю.
Татьяна Вячеславовна! Денщик АГа!
Ура! Ура! Денщик АГа! Ура! Ура!

У нас своя голова.
Вот где собака порылась.
Даду-Дадуда, даду-даду.
Вот-вот, где собака...
Даду-Дадуда. Даду-даду. Даду-Дадуда. Даду-даду.

Вот-вот, где собака порылась.

Вы по процедурному вопросу? Обождите.
Вы по процедурному вопросу?
Обождите.
Вы по процедурному вопросу?
А то ложат и ложат. Обождите.

Воскресенье, 12:59 - 18 дек 16
гость — «ага» пишет:

Это Шерин с Агеевым написали что ли?

Воскресенье, 14:02 - 18 дек 16
гость — «графоманам всех типов» пишет:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЧИТАТЕЛЯМ!
ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ЧИТАТЕЛЯМ КОММЕНТАРИЯ:
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ!
18+

Графомания — это психиатрический термин, подразумевающий болезненную страсть к написанию текстов, чаще всего не представляющих никакой культурной ценности.

Обычно произведения таких авторов шаблонны, невыразительны и не представляют собой никакого интереса ни для читателей, ни для критиков.

Графомания может иметь более или менее тяжелую форму. Аналогично другим диагнозам в этой области, графомания не возникает на пустом месте и, в принципе, поддается лечению, в том числе и медикаментозному.

Как человек становится блоггером (графоманом)?

На бумаге он выражает свои чувства, эмоции и переживания, заводит дневники, с которыми делится сам с собой о наболевшем. В стихах он выражает восторг или скорбь, любовь или ненависть.

У нормального человека есть много собеседников и кроме листа бумаги, у больного, страдающего графоманией — нет.

Блоггеры (графоманы) изначально одинокие (онанист или женщина мастурбирующая), страдающие от заниженной самооценки и невозможности с кем-то поговорить, они начинает писать.

Творения — это часть их болезненного и одинокого мира.

Чем больше он их создает, тем меньше он сознательно стремится к живому общению.

Ограничивая себя в контактах, графоман должен реализовывать естественную тягу к общению, это заложено в личности на подсознательном уровне.

И снова его рука тянется к листу бумаги (планшетнику, смартфону, клавиатуре) или к своим половым органам для мастурбации.

Такого человека можно только пожалеть.
Его произведения кажутся ему гениальными, более того, он совершенно искренне в это верит.

Как и любой психиатрический больной, блоггер (графоман) не может разглядеть у себя признаков болезни, не может объективно оценить свой образ жизни.

Именно поэтому блоггеры (графоманы) крайне болезненно воспринимают критические высказывания относительно их творчества.

Для большинства авторов мнение их аудитории является стимулом для развития, а также основным источником информации о недостатках их произведений.

Люди, страдающие болезненной тягой к писательству, этого лишены, а значит, не имеют возможности развиваться и совершенствоваться. Как результат — произведения, лишенные какой либо литературной и духовной ценности, однообразные и неоригинальные.

Со временем все контакты с внешним миром сводятся для графомана к демонстрации его творений. А внешний мир, именно по этой причине, начинает его избегать.

Описанное выше — тяжелый случай заболевания.

В легкой форме графомания может быть связана с некими временными условиями. Например, не с кем сексом заниматься (т.к. объект – половой партнер или партнерша) находится в отъезде, и блоггерство (графоманство), а онанизм или мастурбация не приносят былых ярких ощущений — лучший способ отвлечься от переживаний, связанных с этим.

После возвращения объекта и возобновления секса все приходит в норму, и симптомы графомании проходят сами собой.

Помочь графоману можно, если отвлечь его от ручки от листа бумаги (планшетника, смартфона, клавиатуры) и взять под наблюдение его привычные занятия с его или ее половыми органами (исключить онанизм-мастурбацию), обеспечить объектом сексуальной разгрузки (партнером или партнершей), предложить иные развлечения и интересы, возможно, что при регулярных контактах с кем-либо со временем он откажется от мысли о блоггерстве (графомании).

В случае тяжелой и прогрессирующей формы блоггерства (графомании), понадобится вмешательство специалиста!

Воскресенье, 16:47 - 18 дек 16
гость — «Графоману» пишет:

Завтра на работу, а ты еще не в себе!

Понедельник, 00:47 - 19 дек 16
гость — «SCHWAB» пишет:

Каждый год бывают послания губернаторов,президента.Каждый год разговоры о хорошей жизни.И к сожалению эти все разговоры и послания каждый год оказываются пустыми обещаниями.

Понедельник, 09:53 - 19 дек 16
гость — «Плехановские цыгане» пишет:

Первое послание А.Дюмина уже претворено в жизнь: "Снесли наши 120 домов, дети и старики замерзают, можно ставить бюст без головы".

Понедельник, 10:08 - 19 дек 16
гость — «Антонина Семёновна» пишет:

Второе послание А.Дюмина перекликается с посланием бывшего губернатора Груздева В.С., который два года назад послал, в присоединённый к Туле Ленинский район, главу города Авилова - создать условия для лучшей жизни граждан. А воз и ныне там: нет уличного освещения и тротуара вдоль автодороги Тула-Ленинский,нет нормального водоснабжения в поселениях и очистных сооружений, все нечистоты текут в овраги,а затем в Упу - Оку - Волгу, и Каспийское море. Нет дорог, нет благоустройства территорий и т.д..... Такое послание мы уже видели..............................

Понедельник, 10:52 - 19 дек 16
гость — «Ожидали » пишет:

Мы больше ждали пересмотра итогов позорной развальной оптимизации здравоохранения Тульской области, со всеми вытекающими. Коррекцию провели в низах , при этом не затронув огромный никчемный аппарат минздрава. Да и в районных больницах не сократили ни одного зама , а их количество достигает до 7. Сократили те единицы , которые непосредственно работают с пациентами , при этом не коснулись бухгалтеров , экономистов , делопроизводителей и т.д.

Понедельник, 17:10 - 19 дек 16
гость — «Мое презрение к нему!» пишет:

1. его нам навязали в качестве ВРИО, но я голосовал за первого встречного в бюллетене, но только не за него

2. он прячется за женщин-чиновниц, которые пишут отписки и не решают вопросы, по которым обращались именно к Дюмину, а не к женщинам-чиновницам (несколько отписок, из которых следует нежелание решать вопросы, несмотря на имеющуюся возможность)

3. Звезду героя России Дюмин получил за спасение и вывоз из Украины Януковича?
http://www.mk.ru/politics/2016/02/03/novyy-glava-tulskoy-oblasti-otlichilsya-v-krymskoy-operacii.html
Новый глава Тульской области помог сбежать Януковичу в Россию!


4. Тульский дольщик: У нас патовая ситуация, но Дюмин и правительство не слышат — одни отписки (видео)
http://tulactive.ru/news/44909

Уважаемый Victor T! С интересом ознакомилась с Вашей позицией.
Возвращение личной ветки Губернатора на форуме правительства считаю нецелесообразным.
Заместитель губернатора Ирина Волкова https://www.pryaniki.org/view/article/1016604

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губернатор обязан служить народу, в том числе отвечать на обращения граждан.
но фактически вместо губернатора народу отвечает любой чиновник?
и вместо губернатора Алексея Дюмина женщина Ирина Волкова решает, что целесообразно, а что нет?
Дюмин! Перестань прятаться за женщин-чиновниц!

Поступай, как подобает мужчине: тебе написали, ты и решай вопрос, а не сочиняй ответы или отписки на обращения граждан!
К тебе, Дюмин, обращаются за решением вопроса, а не за ответом или отпиской!

Не хочешь решать вопросы людей, можешь отпросится "по декретному отпуску" (?), как отпросился ГВС!

В развитых странах, например, в США, такого нет: кому пишут, тот и подписывает ответ (естественно после прочтения обращения)?

Не губернаторы Тульской области, а алфавит Путина ?:

Г - Груздев

Д - Дюмин

Следующий должен быть на букву Е или Ё ?

Понедельник, 20:08 - 19 дек 16
гость — «"Гость"» пишет:

Каждая кухарка может управлять страной, а губернией и подмастерье сгодиться. Брежнев с пятью Героями правил страной и чем закончилось? Дюмин, за звезду Геройскую нас не купишь. Точно кто -то подметил, ну копия Л.И. Брежнев. Точно за помойки получишь вторую. Администрации и УКашки ссылаются на тебя. С первого января по 70р с каждого прописанного, а частникам ещё и кантейнер надо купить, а иначе свалка у дома.Смотри ещё не поздно. Мы знаем Салтыкова-Щедрина, может появиться Дюмин-Помойкин, да ещё Герой-России, Тульской губернии. Если и свалки стали предметом наживы то России кердык.

Вторник, 12:44 - 20 дек 16
гость — «гость» пишет:

Для тухляков, специально для учебы кадров, прислали торгаша-дешёвку. Мы сами этого правильно делать не умели. Вот и прошли школу распила, организованную груздем так, что остановиться не можем. Перспективы не меняются с советником-торгашом.

Среда, 16:53 - 21 дек 16
гость — «.» пишет:

Главное, что Дюмин от проблем не бегает, не прячется как другие и говорит честно - как есть!

Среда, 18:11 - 21 дек 16
гость — «Что говорит Дюмин?» пишет:

Денег нет но вы там держитесь? Не нравиться зарплата учителя или врача - идите в бизнес?

Цитатник

Уход какого-либо человека он не влечёт для партии нарушения какого-либо дисбаланса сил.

А. Белошенко, депутат Тульской областной думы

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