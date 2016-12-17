Главная / Кто есть кто « 17 декабря 2016 »

Послания губернаторов Тульской области Алексей Дюмин и Владимир Груздев оказались едины в общей цели. Послания губернаторов бывают хорошими и очень хорошими. Поскольку они носят скорее ритуальный характер, то каждый губернатор старается остановиться больше на успехах, чем на проблемах. Поэтому составители посланий (текст выступления Алексея Дюмина верстался в министерстве внутренней политики) порой сознательно опускают некоторые направления, по которым особо нечего сказать. Накануне мы попытались предугадать основные моменты первого губернаторского послания Алексея Дюмина. В целом наш прогноз оказался верным. Как и ожидалось, в выступлении Алексея Дюмина не было каких-либо откровений и открытий. По ключевым вопросам программа социально-экономического развития и послание опирались на наработки и идеи прежней губернаторской команды. Хотя губернатор действительно скорректировал некоторые моменты социальной политики. Однако вопрос, будет ли дальше сохраняться преемственность, или Алексей Дюмин начнет прокладывать свой путь, пока остается открытым. В целом текст послания Алексея Дюмина так же амбициозен, как и у его предшественника. Складывается такое впечатление, что сверхзадача обоих губернаторов – убедить, что с помощью своей власти они могут решить все острые социально-экономические проблемы. Хотя на самом деле возможности региональной власти, на наш взгляд, весьма ограничены и зависят от общей экономической ситуации в стране. Проанализировав три губернаторских послания, мы можем отметить, что красной нитью в них прослеживается идея достижения лидерства Тульской области среди российских регионов, хотя пути ее достижения у Дюмина и Груздева все же отличаются в нюансах. В подтверждение этих тезисов мы предлагаем сравнительную таблицу губернаторских посланий за три года.

Основные направления 2016 2015 2014 Бюджет и финансы Сбалансированность бюджета. Заимствования только для создания “заделов” на будущее. Фактический уровень долга сохранить в текущих пределах. Бюджет 2015 года –

консервативный, с невысоким уровнем дефицита. Собственные доходы консолидированного бюджета области составили 64 млрд рублей.

Заемные средства на выполнение социальных обязательств и развитие региона. Переход на нормативное финансирование в 2015 году. Нормирование затрат, централизация закупок.

Приоритеты: жилье, спортивные объекты, дороги Промышленность Разработка плана продвижения гражданской продукции на российский и международный рынки через Фонд развития промышленности, Региональный Экспортный центр. Ручное управление ради стабильной работы предприятий.

Льготные условия получения длинных денег через Фонд развития промышленности. Кооперация предприятий. Новая индустриализация Продолжается развитие индустриального парка “Узловая“. В 2017 году будет налажен выпуск автомобилей. Тульская область –среди лидеров по объемам промышленного производства. За прошлый год рост 10%. Лоббирования интересов тульских

оборонщиков на федеральном уровне.

С госкорпорацией “Ростехнологии” обсуждаем вопрос предоставления жилья на льготных условиях работникам тульских оборонных предприятий.

Основой дальнейшего экономического роста Тульской области должно стать комплексное развитие территорий.

Создание современных территориально-производственных комплексов. Развитие отраслевых производственных комплексов.

Тульско-Новомосковская агломерация. Создание современных территориально-производственных комплексов. Приступили к активному строительству индустриального парка Узловая общей площадью свыше 2 тыс. гектаров. Развитие отраслевых производственных комплексов. Инвестиции Объем инвестиций в основной капитал превысил 60 миллиардов рублей.

Создание одного из первых стране проектного офиса и внедрение регионального инвестиционного стандарта. 4-е место в России по инвестиционному климату. В области создана эффективная законодательная база, действует адекватная система гарантий и преференций для компаний-инвесторов.

Задача на 2018 год – рост валового

регионального продукта до 500 млрд рублей и доля в нем инвестиций – 27%. (135 млрд рублей).

Создание одного из первых стране проектного офиса и внедрение регионального инвестиционного стандарта. 4-е место в России по инвестиционному климату. В области создана эффективная законодательная база, действует адекватная система гарантий и преференций для компаний-инвесторов. Задача на 2018 год – рост валового

регионального продукта до 500 млрд рублей и доля в нем инвестиций – 27%. (135 млрд рублей). В регионе действует инвестиционный Стандарт Агентства

стратегических инициатив.

Есть региональный инвестиционный фонд и корпорация развития

Тульской области. Действует система предоставления государственных

гарантий и субсидий для предприятий. Развивается бизнес-

ориентированная система кредитования. Валовой региональный продукт области в 2013 году по предварительной оценке составил 337 млрд рублей, что на 40% больше, чем в 2010 году. По итогам прошлого года общий объем иностранных инвестиций в Тульскую область впервые превысил 38 млрд рублей. Это в 6 раз больше, чем в 2012 году. Общий объем инвестиций в основной капитал составил почти 90 млрд рублей. Инвестиционный портфель Тульской области включает крупные проекты на сумму 500 млрд рублей. В этом году завершится реализация 20 из них с общим объемом инвестиций 40 млрд рублей. Сельское хозяйство Новых проектов в АПК – на 30 с лишним миллиардов рублей. Кооперация сельхозпроизводителей с целью совместного выхода на рынок. Рекордный за последние 20 лет урожай, но низкого качества. Поручению правительству принять меры по укреплению материально-технической базы



Объем производства за прошлый год вырос на 9%. В прошлом году собрано более 1,5 млн тонн зерна. В текущем году должны собрать 1 млн. 750 тысяч тонн. Введение в оборот 50 тысяч га сельхозземли. Ежегодно проводить закладку садов на площади не менее 300 гектаров.



Валовой сбор зерна в объеме 1 миллион 200 тысяч тонн. В области 530 тысяч гектаров брошенных, заросших земель, которые простаивают без дела. Важно активнее возвращать их в сельхозоборот. Задачи министерству сельского хозяйства – в 2016 году:

- достичь планки в 2 млн тонн по валовому сбору зерна;

- обеспечить производство куриных яиц в количестве более 500 млн штук.

- производство молока – более 200 тысяч тонн;

- производство мяса – свыше 100 тысяч тонн.



ЖКХ Тульская область в числе первых начала внедрять механизм концессии для обслуживания и модернизации коммунальной инфраструктуры. В 2016 году было заключено четыре концессионных соглашения стоимостью около 400 миллионов рублей. В 2017-м – планируется заключить еще шесть на сумму свыше 1 миллиарда рублей. Позитивные результаты внедрения рейтинга управляющих компаний.

Рынок услуг ЖКХ стал прозрачнее, а контроль со стороны надзорных органов – строже. В этом году нам предстоит провести ремонт в почти 500 домах на сумму 800 млн рублей. В будущем году обязаны охватить работами более тысячи домов. Строительство и дороги В 2016 году было отремонтировано 353 км региональных дорог. Строительство дороги, соединяющей федеральные трассы М-2 и М-4. Строительство восточного обхода Тулы с мостом через Упу. Проект “Тульская набережная”. Восстановление исторического русла Упы.



За 4 года объем ежегодно вводимого жилья вырос более чем в 2 раза. В прошлом году введено 580 тыс. кв. метров. Задача текущего года – построить более 650 тысяч кв. метров. До 1 сентября 2017 года нам предстоит расселить 16, 5 тысяч человек. Это 321 тысяча кв. метров аварийного жилья. Мы ставили себе планку – ежегодно приводить в порядок по 600 километров – и мы справляемся.



Новая Тула станет пилотным проектом федеральной программы “Жилье для российской семьи”. До 2017 года в Новой Туле первые 500 тысяч квадратных метров жилья. Наша задача – обеспечить безаварийный проезд по максимальному количеству дорог региона. Два года назад мы поставили себе планку приводить в порядок по 600 км дорог ежегодно. И здесь речь идет не только о региональных дорогах, но и об улицах городов и поселков, о дворовых территориях, которые не менее важны для комфорта жителей. До 1 сентября 2017 года мы переселим более 16 тысяч человек. Это 5,5 тысяч семей. За прошедший год построено более 500 тысяч кв. метров жилья –последние 20 лет в Тульской области не было таких масштабов строительства.

В этом году сдадим еще 550 тысяч кв. метров. Малый бизнес Прирост новых субъектов малого и среднего бизнеса за девять месяцев на 6%. Более 3000 новых предприятий, которые создают рабочие места и платят налоги. В 2017 году ставка на развитие инновационного потенциала в этой сфере. Создание регионального инжинирингового центра. Активное вхождение в федеральные программы поддержки предпринимательства. Привлечение частных инвестиций в социально значимые проекты.



Введение для самозанятых возможности приобретения патента без процедуры регистрации индивидуального предпринимателя.

- увеличение доступа для малых предприятий при формировании муниципального и государственного заказа.

- создание единого института финансовой поддержки предприятий малого бизнеса.

Тульская область использует возможные механизмы по развитию бизнеса. Помимо субсидий и грантов, для малых и средних предприятий, работающих на "упрощенке", действует пониженная налоговая ставка 7%, введена патентная система налогообложения, расширяется доступ к закупкам. В 2020 году удвоить занятость в малом и среднем бизнесе по сравнению с сегодняшними цифрами, ежегодно должны создавать 25 тысяч новых рабочих мест. 2016 год объявить в Тульской области Годом предпринимательства.

Здравоохранение Расширение сети фельдшерско-акушерских пунктов,10 новых ФАПов в 2017 году,

обновление парка автомобилей скорой медпомощи, закупка 5 телемедицинских комплексов. Очередей за здоровьем быть не должно. Вхождение в Федеральную адресную инвестпрограмму по строительству двух новых корпусов детской областной клинической больницы. Начало заявочной кампании по включению в эту же программу строительства областного перинатального центра. Повысить доступность диагностики медицинской помощи для жителей отдаленных сельских районов. На селе работают выездные бригады врачей. Передвижными диагностическими комплексами за прошлый год обследовано более

половины сельского населения. Сейчас 24 кабинета кризисной

беременности, а к концу этого года их будет 31. Только за прошлый

год количество абортов снизилось на 20%. Благодаря социальным

выплатам за раннюю постановку на учет, 90% будущих мам на малом

сроке начинают наблюдаться у врача. В прошлом

году в сельские населенные пункты прибыло на работу 39 врачей, а

всего в регион приехали работать 270 врачей. Задача министерства здравоохранения в 2015 году: привлечь на работу не менее 270 специалистов, добиться снижения смертности еще на 2%.



Важнейший приоритет власти – сохранение системы всеобщей бесплатной медицинской помощи. Рост объема платных услуг должен дополнять, но не вытеснять бесплатную медицину. Задача профильному министерству – к 2016 году:

При всех поликлиниках открыть пункты неотложной медицинской помощи и первичные онкологические кабинеты,

Второе: открыть новые лечебно-диагностические центры в крупных районных центрах,

Третье: расширить сеть первичных сосудистых отделений при районных больницах,

И во всех женских консультациях открыть кабинеты кризисной беременности! Принято на работу более 150 молодых врачей, более 300 медсестер и фельдшеров. В этом году – необходимо принять еще столько же.





Экология В рамках общероссийской программы Года экологии подготовка проектов по ликвидации в области накопленного экологического ущерба. Создание особо охраняемых природных территорий регионального значения.

Поручение правительству – совместно с независимыми экологическими организациями и общественностью разработать экологическую карту Тульской области. В 2017 году приступить к рекультивации свалок.



Развитая промышленность требует неустанного внимания к природе.

Главное здесь – жесткий надзор за деятельностью предприятий, чтобы снизить их негативное воздействие. Разработана схема утилизации твердых бытовых отходов. Задача министерства природных ресурсов и экологии – к 2017 году закрыть и рекультивировать все старые свалки в районах области.

Образование

В начале 2016 года в школах Тульской области работало 349 профильных классов, сегодня – уже 423. Открытие “Кванториума”. Создание высшей технологической школы для подготовки и повышения квалификации инженерно-технических специалистов.

За предыдущие два года всего 26 школьных автобусов. В нынешнем году – уже 71, еще 29 – на подходе.

Расширение практики конкурсов и олимпиад, создание в муниципалитетах центров поддержки талантов. Создание Клуба 100-балльников. Более 2500 детей в возрасте до трех лет не обеспечены местами в дошкольных учреждениях.

Приоритет ближайших лет – это создание единого образовательного пространства для ребенка, которое объединит дошкольное, школьное и дополнительное образование.

Провели масштабную модернизацию системы школьного образования. Полностью решен вопрос доставки детей в сельские школы, организовано дистанционное обучение детей-инвалидов, впервые все учащиеся обеспечены бесплатными учебниками. Развивать дополнительное образование.

На сегодняшний день им охвачено 54% детей в регионе – это выше, чем в среднем по стране. Ставим перед собой задачу к 2018 году поднять этот показатель до 70%. Упор на развитие и возрождение региональных олимпиад на базе крупнейших тульских вузов.



Культура и туризм Проект “Тульская набережная”. Восстановление исторического русла Упы. Указ Владимира Путина “О праздновании в 2020 году 500-летия возведения Тульского кремля” как начала создания Большой засечной черты. Область стала одним из десяти регионов, которые вошли в президентский проект по строительству и модернизации сельских клубов.



В 10 районах области уже появились 3D-кинотеатры, в этом году жители еще 10 районных центров получат современные кинозалы.

Задача регионального министерства культуры и туризма: включать посещение Тульской области в федеральные проекты по детскому образовательному туризму. Ежегодно принимать не менее 10 тысяч школьников.



На Тульской земле сохранилось более 3,5 тысяч уникальных памятников. Важно не просто сохранить это наследие, а открыть его для людей. Открыт для посещения обновленный краеведческий музей, музей военной истории. Спустя десятилетия возвращается к своему историческому назначению здание Дворянского собрания, которое в народе знают как Дом офицеров. Начали системно развивать культуру в районах. Поддерживаем работников сельских учреждений культуры. Открываются кинозалы, ведется благоустройство клубов и парков, реставрация памятников в малых городах. Реставрация исторических зданий в центре Тулы по улице Металлистов. Восстановление колокольни Успенского собора. Предлагаю подвести итоги в глубоко символичном для нас 2021 году – в этот год наша область отметит сразу два юбилея: 875 лет со дня основания города-героя Тулы и ровно 500 лет Засечного рубежа – события, которое в свое время вывело на новый уровень оборонную мощь нашего государства, усилило духовную сплоченность русского народа.

Пусть для нас, туляков 2021 год станет таким же особым! Годом, когда результаты нашего труда оценят все, кто живет на Тульской земле, оценит Россия. Демография Поручение Правительству разработать план мероприятий по стимулированию первых рождений.



За 4 года смертность в регионе снизилась на 3,5%. Разница между рождаемостью и смертностью была почти 25 тысяч человек, то три года назад – уже 13 тысяч. А сейчас – 10,5 тысяч человек.

Увеличение числа жителей за счет продолжительности жизни и роста рождаемости. Главным акцентом социальной политики региона стала поддержка семей при рождении второго, третьего ребенка.

Создать институт социального помощника для молодых мам. Для семей с двумя и более детьми ввести льготные условия ипотеки. Ставка 3% – на строительство дома и 7% – при покупке квартиры.

Третье – Ввести ежемесячную выплату 4 тысячи рублей на второго ребенка от 1,5 до 3 лет для жителей вне чернобыльской зоны. Для студенческих семей – 6,5 тысяч рублей на ребенка с рождения до 3 лет – независимо от того, какой это по счету ребенок в семье!

Увеличить размеры пособий и выплат при усыновлении:

- единовременную выплату при усыновлении ребенка повысить с 13 тысяч до 250 тысяч рублей;

- ежемесячное содержание усыновленного ребенка – поднять с 3,5 тысячи до 10 тысяч рублей;

- при усыновлении детей-инвалидов или одновременно братьев и сестер плюсом к 105 тысячам федерального пособия установить региональную единовременную выплату в размере 500 тысяч рублей;

- ежемесячное содержание усыновленного ребенка-инвалида повысить до 20 тысяч, а пособие на усыновленных одновременно братьев и сестер – по 10 тысяч ежемесячно! В прошлом году впервые за 16 лет мы построили новый детский сад в городе-герое Туле. В этом году мы сдадим не менее пяти детских учреждений. В этом году – полностью закроем вопрос с очередностью в детские сады для детей от 3 до 7 лет. Местное самоуправление, власть и общество Власть должна становиться более открытой, а люди – иметь больше возможностей участвовать в решении социально значимых проблем и задач. Разработка порядка к отчета руководителей органов исполнительной власти перед жителями. Законопроект “Об общественном контроле”. Развитие деятельности Общественных советов на всех уровнях власти. Правительство готово расширять возможности местного самоуправления, увеличивая объемы поддержки. Больше самостоятельности – больше ответственности. Разработка локальных программ развития вместе с общественностью.













Нам удалось вложить новый смысл и в понятие “открытость власти”. Для нас становится нормой

активная гражданская позиция, открытый и доверительный диалог

власти и жителей. Мы предлагаем ряд нововведений – право законодательной инициативы для граждан, право жителей на

гражданскую инициативу и народное обсуждение. Главам администраций и муниципальных образований принимать присягу при вступлении в должность.

“Народный бюджет”. В 2014 году объем его финансирования превысил все три предыдущих года вместе взятых.





Нам удалось вложить новый смысл и в понятие “открытость власти”. Для нас становится нормой

активная гражданская позиция, открытый и доверительный диалог

власти и жителей. Мы предлагаем ряд нововведений – право законодательной инициативы для граждан, право жителей на

гражданскую инициативу и народное обсуждение. Главам администраций и муниципальных образований принимать присягу при вступлении в должность.

“Народный бюджет”. В 2014 году объем его финансирования превысил все три предыдущих года вместе взятых.





Нам удалось вложить новый смысл и в понятие “открытость власти”. Для нас становится нормой

активная гражданская позиция, открытый и доверительный диалог

власти и жителей. Мы предлагаем ряд нововведений – право законодательной инициативы для граждан, право жителей на

гражданскую инициативу и народное обсуждение. Главам администраций и муниципальных образований принимать присягу при вступлении в должность.

“Народный бюджет”. В 2014 году объем его финансирования превысил все три предыдущих года вместе взятых.





За прямой разговор с людьми на местах, без “протоколов” и “кабинетов”.

“Народный бюджет” – то реальное управление жителей своим домом, двором, районом. В 2011 году – 17 млн рублей, в этом году финансирование “Народного бюджета” – почти 400 млн рублей.









Цитатник



Уход какого-либо человека он не влечёт для партии нарушения какого-либо дисбаланса сил. А. Белошенко, депутат Тульской областной думы Реклама

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