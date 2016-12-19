Главная / Тульская PRовинция « 19 декабря 2016 »

Реальная нереальность: вода – по талонам?

Многие жители города оружейников помнят, как в 90-у годы вода в кранах появлялась по расписанию. Рано утром, в полдень и поздно вечером. Тогда не хватало мощностей скважин. Сегодня объемов хватает. Тем не менее есть шанс, что через несколько лет туляки будут получать воду и строго по времени, и в минимальных количествах. Или ее будут развозить по дворам "автобочки". Ибо система городских водоводов изношена донельзя…

А воз и ныне там

В 2012 году "Тульский Бизнес-журнал" опубликовал материал на "водную" тему под названием "Политпробоина в тарифообразовании". Речь шла о том, почему предприятие ОАО "Тулагорводоканал", отвечающее в областном центре за водоснабжение и водоотведение, терпит убытки. А власти – отделываются обещаниями. Минуло четыре года. Возьмем несколько цитат из той статьи и посмотрим, что изменилось.

"Ни для кого не секрет, что мы живем на том, что было заложено в советские годы, – констатирует директор ОАО "Тулагорводоканал" Виктор Кашеваров". Стало хуже. Мы уже почти перешли ресурс технологической безопасности. "В Туле – свыше 1000 км водопроводных и 500 км канализационных сетей с износом в 70–90%. Теми темпами, что идет их замена, на обновление коммуникаций потребуется более 20 лет, а при дефиците средств – более 50 лет". Сбывается второй вариант. Про полвека. "Действующее законодательство предписывает компенсацию затрат предприятиям ЖКХ из бюджета, однако процесс этот неоднозначен, и возмещение потерь все чаще приходится истребовать в судах". Претензионная работа стала для "Тулагорводоканала" чуть ли не основным видом деятельности. Ухудшение ситуации."Акционерное общество должно желать больше продавать воды потребителям, чтобы зарабатывать, не допускать порывов, не терять прибыль от реализации ресурсов…На деле же получается, что "Водоканал" живет "изыскиванием" денег на бесконечные ремонты, потому что власть когда-то затормозила, упустила, запустила, а теперь не догнать". Все верно. Та же безнадега.

Отлицензировали...

В мае 2015 года в Туле и области грянула кампания по лицензированию управляющих компаний. То, что привели ситуацию в сфере ЖКХ в соответствие с требованиями законов, хорошо. То, как это было сделано руками регионального министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства и областной Государственной жилищной инспекции, – не выдерживает критики.

Если перед началом кампании собираемость платежей за воду и канализацию была по разным УК в пределах 85–95%, то к середине лета прошлого года показатель упал ниже 60%! Возникшая неразбериха в процедурах передачи домов от одних УК в другие привела к появлению "двойных" квитанций, неплатежам, подтасовкам в финансовой отчетности УК и прочим нарушениям.Среди пострадавших – и сами собственники жилья, и ресурсоснабжающие организации. В том числе – "Тулагорводоканал".

Несколько месяцев лицензионного хаоса привели к долгам в сотни миллионов рублей. Во многих случаях суммы задолженности до сих пор не поступили.

…и отрейтинговали

Весной нынешнего года было решено применить еще один механизм по наведению порядка на рынке ЖКХ. Речь идет о составлении рейтинга среди УК, который позволит дать оценку качеству их работы, показать собственникам жилья кто есть кто. Идея – верная. И губернатор Тульской области Алексей Дюмин, предложивший использовать данный механизм, был абсолютно прав.

Сначала было хорошо. Среди шести главных критериев, по которым оценивалась работа УК, на первое место поставили долги за ресурсы. Если долги – управляющая компания плохая, попадает в "красную" зону. Кто вовремя и полностью оплачивает ресурсы – среди "зеленой" (отличной) части списка. У кого проблемы, но они решаются – в "желтую" зону (удовлетворительно). Однако уже первый рейтинг, образца мая 2016 года, озадачил. Среди "хорошистов" и "отличников" оказалось несколько УК, по которым шли процедуры банкротства. Как так?

В сентябре родился второй рейтинг. Его особенность – резко сократилось число УК в "красной" зоне, "зеленая" осталась в том же количестве, "желтая" – расширилась. В пояснительной записке ГЖИ отмечалось, что рейтинги помогли улучшить ситуацию с качеством работы УК. Они создали великолепные интернет-сайты, где "вывесили" отчеты о работе, провели сходы граждан, "праздники дворов"…

В конце было сказано, что по большинству УК наблюдается тенденция сокращения долгов за ресурсы. И предложение – поощрить лучшие УК за работу.

В "Тулагорводоканале", долги которому от УК в это время почему-то не снижались, а росли (!), положили рядом рейтинг и перечень УК должников. Картина изумила.

Вот, к примеру, УК ООО "Внешстрой-Коммунсервис". Была на 12-м, стала на 5-м месте, "зеленая" зона. Отличник? Но ведь эта УК за лето накопила долгов за воду и канализацию на 1,56 млн рублей!

Еще пример – ООО "Новая управляющая компания". Скачок вверх по рейтингу с 15-го на 7-е место. И – долг в 1,14 млн рублей. И таких УК – десятки, а долги на сотни миллионов рублей!

Представители Водоканала обратились за разъяснениями в ГЖИ. Ответ – блеск! Долги за ресурсы "свалили" в кучу, учитывали в одном "котле" суммы по свету, газу, воде, канализации и теплу. Руководители УК, понимая, что за долги по теплу им могут не пустить отопление, стали "экономить" на оплате воды. Ее по закону отключать запрещено. УК только из "желтой" зоны наделали долгов почти на 60 млн рублей. Это – хорошая работа?

А вот – общий "водно-долговой" баланс. Перед рейтингом в мае 2016 года суммарный долг тульских УК составлял 298 млн рублей. По состоянию на 1 ноября – 357 миллионов. Но ГЖИ готовит награды именно для таких УК

Несмотря и вопреки

Отдельная история – взаимоотношения "Тулагор-водоканала" и "Тулатеплосетей". Казалось бы, коллеги. "Тепловики" тоже страдают из-за низких тарифов, фактора сезонности и изношенности сетей. За отопительный сезон тоже наращивают долги за воду, а потом, начиная с весны, их гасят. Так было еще год назад. Понемногу гасили основной долг и по совместному с Водоканалом графику – просроченные суммы. Но с начала нынешнего года платить перестали. Прежние долги – вообще, текущие поставки – едва наполовину. Переговоры, уговоры, убеждения – не подействовали.

Чиновники ушли в сторону: вы – хозяйствующие субъекты, решайте сами. Водоканал подал иск в суд на банкротство партнера. Без сомнения, выиграет. Но кому станет легче? Кто купит убыточный субъект жизнеобеспечения – "Тулатеплосети"? Но если такой бизнесмен отыщется, кто сказал, что он сразу погасит долг за воду в 90 млн рублей? Ведь котельные от воды отключать нельзя – взорвутся! А тут еще одна проблема. Год назад, поглотив Ленинский район, стала Тула "большой". И отдали власти всю систему водоснабжения и водоотведения бывшего района "Тулагорводоканалу".

Но системы-то нет! Почти по всем поселениям – отсутствие документации. Принимает Водоканал объекты явочным порядком. Случилась авария, поехали, отыскали, отремонтировали, поставили на учет. И таких объектов – сотни! Бывает, что отрезок канализации, который засорился, по запаху ищут…

Город обещает программу на три миллиарда рублей и – на несколько лет: ремонт и даже возведение очистных сооружений в Ленинском районе, постановку на учет объектов системы водоснабжения и канализации… Дожить бы.

И все же завершить разговор хочется на мажорной ноте.

Несмотря на все объективные и рукотворные трудности, АО "Тулагорводоканал" свою работу выполняет. Областной центр и Ленинский район – с водой. А где есть сети – с канализацией. Даже при нынешних низких тарифах за свои услуги Водоканал (на бумаге) получил небольшую прибыль и заплатил налоги!

Хотя в реальности – почти 500 млн убытка из-за неплатежей. А в Ленинском районе, где часть населения вообще не платит за воду и канализацию, работают себе в убыток даже теоретически… Но –уговорили банки, перекредитовались, ремонтируют, обеспечивают.

Без ответа остается лишь один, но главный вопрос. Насколько у предприятия хватит сил и возможностей бороться с трудностями, многие из которых порождены пофигизмом руководителей управляющих компаний, да и чиновников тоже?

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