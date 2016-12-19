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Главная / Тульская PRовинция « 19 декабря 2016 »


Реальная нереальность: вода – по талонам?

Многие жители города оружейников помнят, как в 90-у годы вода в кранах появлялась по расписанию. Рано утром, в полдень и поздно вечером. Тогда не хватало мощностей скважин. Сегодня объемов хватает. Тем не менее есть шанс, что через несколько лет туляки будут получать воду и строго по времени, и в минимальных количествах. Или ее будут развозить по дворам "автобочки". Ибо система городских водоводов изношена донельзя…

А воз и ныне там

В 2012 году "Тульский Бизнес-журнал" опубликовал материал на "водную" тему под названием "Политпробоина в тарифообразовании". Речь шла о том, почему предприятие ОАО "Тулагорводоканал", отвечающее в областном центре за водоснабжение и водоотведение, терпит убытки. А власти – отделываются обещаниями. Минуло четыре года. Возьмем несколько цитат из той статьи и посмотрим, что изменилось.
"Ни для кого не секрет, что мы живем на том, что было заложено в советские годы, – констатирует директор ОАО "Тулагорводоканал" Виктор Кашеваров". Стало хуже. Мы уже почти перешли ресурс технологической безопасности. "В Туле – свыше 1000 км водопроводных и 500 км канализационных сетей с износом в 70–90%. Теми темпами, что идет их замена, на обновление коммуникаций потребуется более 20 лет, а при дефиците средств – более 50 лет". Сбывается второй вариант. Про полвека. "Действующее законодательство предписывает компенсацию затрат предприятиям ЖКХ из бюджета, однако процесс этот неоднозначен, и возмещение потерь все чаще приходится истребовать в судах". Претензионная работа стала для "Тулагорводоканала" чуть ли не основным видом деятельности. Ухудшение ситуации."Акционерное общество должно желать больше продавать воды потребителям, чтобы зарабатывать, не допускать порывов, не терять прибыль от реализации ресурсов…На деле же получается, что "Водоканал" живет "изыскиванием" денег на бесконечные ремонты, потому что власть когда-то затормозила, упустила, запустила, а теперь не догнать". Все верно. Та же безнадега.

Отлицензировали...

В мае 2015 года в Туле и области грянула кампания по лицензированию управляющих компаний. То, что привели ситуацию в сфере ЖКХ в соответствие с требованиями законов, хорошо. То, как это было сделано руками регионального министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства и областной Государственной жилищной инспекции, – не выдерживает критики.

Если перед началом кампании собираемость платежей за воду и канализацию была по разным УК в пределах 85–95%, то к середине лета прошлого года показатель упал ниже 60%! Возникшая неразбериха в процедурах передачи домов от одних УК в другие привела к появлению "двойных" квитанций, неплатежам, подтасовкам в финансовой отчетности УК и прочим нарушениям.Среди пострадавших – и сами собственники жилья, и ресурсоснабжающие организации. В том числе – "Тулагорводоканал".

Несколько месяцев лицензионного хаоса привели к долгам в сотни миллионов рублей. Во многих случаях суммы задолженности до сих пор не поступили.

…и отрейтинговали

Весной нынешнего года было решено применить еще один механизм по наведению порядка на рынке ЖКХ. Речь идет о составлении рейтинга среди УК, который позволит дать оценку качеству их работы, показать собственникам жилья кто есть кто. Идея – верная. И губернатор Тульской области Алексей Дюмин, предложивший использовать данный механизм, был абсолютно прав.

Сначала было хорошо. Среди шести главных критериев, по которым оценивалась работа УК, на первое место поставили долги за ресурсы. Если долги – управляющая компания плохая, попадает в "красную" зону. Кто вовремя и полностью оплачивает ресурсы – среди "зеленой" (отличной) части списка. У кого проблемы, но они решаются – в "желтую" зону (удовлетворительно). Однако уже первый рейтинг, образца мая 2016 года, озадачил. Среди "хорошистов" и "отличников" оказалось несколько УК, по которым шли процедуры банкротства. Как так?

В сентябре родился второй рейтинг. Его особенность – резко сократилось число УК в "красной" зоне, "зеленая" осталась в том же количестве, "желтая" – расширилась. В пояснительной записке ГЖИ отмечалось, что рейтинги помогли улучшить ситуацию с качеством работы УК. Они создали великолепные интернет-сайты, где "вывесили" отчеты о работе, провели сходы граждан, "праздники дворов"…

В конце было сказано, что по большинству УК наблюдается тенденция сокращения долгов за ресурсы. И предложение – поощрить лучшие УК за работу.

В "Тулагорводоканале", долги которому от УК в это время почему-то не снижались, а росли (!), положили рядом рейтинг и перечень УК должников. Картина изумила.

Вот, к примеру, УК ООО "Внешстрой-Коммунсервис". Была на 12-м, стала на 5-м месте, "зеленая" зона. Отличник? Но ведь эта УК за лето накопила долгов за воду и канализацию на 1,56 млн рублей!

Еще пример – ООО "Новая управляющая компания". Скачок вверх по рейтингу с 15-го на 7-е место. И – долг в 1,14 млн рублей. И таких УК – десятки, а долги на сотни миллионов рублей!

Представители Водоканала обратились за разъяснениями в ГЖИ. Ответ – блеск! Долги за ресурсы "свалили" в кучу, учитывали в одном "котле" суммы по свету, газу, воде, канализации и теплу. Руководители УК, понимая, что за долги по теплу им могут не пустить отопление, стали "экономить" на оплате воды. Ее по закону отключать запрещено. УК только из "желтой" зоны наделали долгов почти на 60 млн рублей. Это – хорошая работа?

А вот – общий "водно-долговой" баланс. Перед рейтингом в мае 2016 года суммарный долг тульских УК составлял 298 млн рублей. По состоянию на 1 ноября – 357 миллионов. Но ГЖИ готовит награды именно для таких УК

Несмотря и вопреки

Отдельная история – взаимоотношения "Тулагор-водоканала" и "Тулатеплосетей". Казалось бы, коллеги. "Тепловики" тоже страдают из-за низких тарифов, фактора сезонности и изношенности сетей. За отопительный сезон тоже наращивают долги за воду, а потом, начиная с весны, их гасят. Так было еще год назад. Понемногу гасили основной долг и по совместному с Водоканалом графику – просроченные суммы. Но с начала нынешнего года платить перестали. Прежние долги – вообще, текущие поставки – едва наполовину. Переговоры, уговоры, убеждения – не подействовали.

Чиновники ушли в сторону: вы – хозяйствующие субъекты, решайте сами. Водоканал подал иск в суд на банкротство партнера. Без сомнения, выиграет. Но кому станет легче? Кто купит убыточный субъект жизнеобеспечения – "Тулатеплосети"? Но если такой бизнесмен отыщется, кто сказал, что он сразу погасит долг за воду в 90 млн рублей? Ведь котельные от воды отключать нельзя – взорвутся! А тут еще одна проблема. Год назад, поглотив Ленинский район, стала Тула "большой". И отдали власти всю систему водоснабжения и водоотведения бывшего района "Тулагорводоканалу".

Но системы-то нет! Почти по всем поселениям – отсутствие документации. Принимает Водоканал объекты явочным порядком. Случилась авария, поехали, отыскали, отремонтировали, поставили на учет. И таких объектов – сотни! Бывает, что отрезок канализации, который засорился, по запаху ищут…

Город обещает программу на три миллиарда рублей и – на несколько лет: ремонт и даже возведение очистных сооружений в Ленинском районе, постановку на учет объектов системы водоснабжения и канализации… Дожить бы.

И все же завершить разговор хочется на мажорной ноте.

Несмотря на все объективные и рукотворные трудности, АО "Тулагорводоканал" свою работу выполняет. Областной центр и Ленинский район – с водой. А где есть сети – с канализацией. Даже при нынешних низких тарифах за свои услуги Водоканал (на бумаге) получил небольшую прибыль и заплатил налоги!

Хотя в реальности – почти 500 млн убытка из-за неплатежей. А в Ленинском районе, где часть населения вообще не платит за воду и канализацию, работают себе в убыток даже теоретически… Но –уговорили банки, перекредитовались, ремонтируют, обеспечивают.

Без ответа остается лишь один, но главный вопрос. Насколько у предприятия хватит сил и возможностей бороться с трудностями, многие из которых порождены пофигизмом руководителей управляющих компаний, да и чиновников тоже?

 

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Вывод из сказанного один. Когда политические решения принимаются в ущерб экономике, возникает коллапс. Правда, отвечать за него приходится уже тем, кто политические решения не принимал...

Комментарии к статье

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Понедельник, 15:58 - 19 дек 16
гость — «Сердитый» пишет:

Когда Водоканал брал дикие деньги за подключение новых объектов с застройщиков, почему же они трубы не меняли - вот вопросец?!

Понедельник, 16:18 - 19 дек 16
гость — «Скоро тульские власти придумают налог на воздух, так что: вода по талонам - это благо» пишет:

А воз и ныне там!
Коррумпированные чиновники "кочуют" с одной должности на другую - ничего в Туле не меняется!
Авиловщина и безысходность стали нормой для простых туляков!
Коррумпированное правительство Тульской области ничего путного не сделало: только воровали, пилили бюджет, плодили проблемы и загоняли их в такой угол, что тулякам (даже если власть сменится) разгребать эти проблемы теперь десятилетиями!
Тула - город герой, теперь это город герой по коррупции и правовому беспределу!
Почитайте: https://www.pryaniki.org/view/article/1016065/.
Думаете: что что-то изменилось к лучшему после публикации? Нет: воз и ныне там!

Понедельник, 19:27 - 19 дек 16
гость — «Те...» пишет:

Эти песни у всех, кто на трубе, и куда ни кинь. Все хотят денег на ремонты. Скажите, где у нас хорошие трубы? У тепловиков? У газовиков? Или у электриков не так со столбами и проводами? Специалисты должны "наступать на горло этой песне"! Обязательства тех, кто собирает плату за эксплуатацию (и собственников) по ремонту в необходимом ежегодном объеме,контроль качества этого ремонта и т.д, а не писание на этих сайтах. Работайте и не рисуйте жителям ужасные картины-в случае подобного вам (начальникам водоканальным) задницы порвут на портянки. Губернатор уже сказал кое-кому из "оттопыренных": "Ох, не будите лихо, пока оно тихо".

Понедельник, 19:31 - 19 дек 16
гость — «Те...» пишет:

И еще деньги Водоканала ищите в структурах бывшей УК Групп, ограбивших Тулатеплосеть на почти 400 млн, и принадлежавших тому-же собственнику, что и Волоканал.

Понедельник, 20:23 - 19 дек 16
гость — «Гжи» пишет:

Аникинская компания "УютДом" долг 1,2 млн рублей. Будут в первой десятке по любому! Там и Элка греется небось)

Понедельник, 20:29 - 19 дек 16
гость — «Лысый» пишет:

И мне занести не забудьте! Я за рейтинг отвечаю!

Понедельник, 21:56 - 19 дек 16
гость — «Ленинский» пишет:

Не нужно обвенять Ленинский район, это выглядет как в том анекдоте - вали всё на предшественника. Район функционировал не одно десятилетие, коммунальные сети опслуживали комерческие организации у каторых была рентабельность, вопрос как и кто присоединял что коммунальные сети год были бесхозные с наростанием долгов перед ресурсоснабжающими организациями(электричество и газ), присоединение провели пез приёма передачи , слепили постановление и вперёд разгонять бухгалтерии и специалистов, вот теперь и разгребают обвиняя предшественников во всех мыслимых и немыслемых грехах. Это только подумать, год в Ленинском районе не собирали деньги за воду поставляемую от водопроводных сетей, да и сейчас ещё есть населённые пункты с новыми водопровдными сетями которые не кем не ослуживаются, оплата с жителей не взымается, а счётчики мотают киловаты. ВАЛИ ВСЁ НА ПРЕДШЕСТВЕННИКА!

Понедельник, 22:00 - 19 дек 16
гость — «Кашеварову» пишет:

Прекрати бл..й возить за границу, объемы отдавать своим друзьям, глядишь и деньги сразу найдуться.

Понедельник, 22:08 - 19 дек 16
гость — «Чиновник.» пишет:

Во главе Водоканала стоят не компетеные товарищи, проще говоря алкашы. Ну ничего скоро мы это поправим.

Понедельник, 22:20 - 19 дек 16
гость — «Мимокрокодил.» пишет:

Насчет алкашей не далеко от истины, сам был давече на приеме у зам.директора, так он в пьяном угаре облаял меня как собака, я в шоке от такого начальства.

Понедельник, 22:28 - 19 дек 16
гость — «Работник Водоканала.» пишет:

Вас облаял, а мы с этими неадекватами работаем, такого бардака не было со времен Калинчева.

Понедельник, 22:34 - 19 дек 16
гость — «Андрей» пишет:

Внешстрой-Коммунсервис... Эта УК держится только на личности своего хозяина, известного в узких тульских кругах строителя Афанасьева. Но и его время проходит, многие в новой власти не довольны его точечной застройкой в центре города. А если посмотреть на эту УКашку, то становится понятно, что там одни горе-специалисты. Новый директор без богатого опыта работы, инженер - бывший сотрудник областного департамента ЖКХ, которой еле еле дотянул там до пенсии. И таким людям жители доверяют свои дома. Будьте бдительны!

Понедельник, 22:38 - 19 дек 16
гость — «Сердитый» пишет:

А вот и ответ на вопросец - денюшки оседали в липких рученках руководства водоканала, которому на трубы и на будущее туляков наплевать, ведь это руководство в Туле не живет.

Понедельник, 23:07 - 19 дек 16
гость — «Тень на плетень» пишет:

Кашеваров харэ ныть, уреж зарплату своим собутыльникам, прекрати необоснованные поездки в загранку, разгони окружающих тебя бездарей, и набери умных компетентных сотрудников, начни наконец заниматься заменой труб, а не бесконечным их латанием.

Понедельник, 23:22 - 19 дек 16
гость — «Работник Водоканала» пишет:

Каков поп, таков и приход.

Вторник, 00:29 - 20 дек 16
гость — «Спец» пишет:

Пропивали, пропивали, пропивали советское наследство - и, наконец, пропили, ватко?
Фсё, кончилося оно, похмелье приходит потихоньку?
Дык, ватко, всё же просто, советская власть дала вам воду и тёплые сортиры, она умерла, вода и сортиры тоже умирают.
Когда её ломали, не думали, что вот так оно будет, да, ватко?
А оно вот так только и бывает.
Так что самые умные ватко срочно свалят в деревни, сложат печки, выкопают ямы и построят сральни себе, вас же научили срать в туалете, а не за сараем, хотя на это даже у советской власти ушло чуть не полвека, может, хоть это не разучитесь? :)
Ватко, таки ВСЁ, всё кончилось, кина больше не будет, кинщик был советским и помер, теперь лапти учитесь плести из прочной полимерной плёнки, модерновые, ёптить. :)

Вы такую жизнь и такую власть заслужили, так что терпите и принимайте всё с благодарностью, вы получаете то, чего так долго добивались. И не сметь даже думать плохо о власти, она всего лишь выражает ваши желания и исполняет ваши коллективные заказы!А, каждый из вас думал, что он будет в горе и доить других, да? А вот не вышло так, ну чтож теперь, вы ппросто не вписались в рынок, о котором мечтали, супермаркеты у вас есть, джинсы, жвачки и сто сортов туалетной бумаги тоже имеется, так что какие проблемы-то? Вам никто не обещал, что всё это будет ВМЕСТЕ с советской медициной, социалкой, заботой о людях, вам говорили честно, что это будет ВМЕСО перечисленных благ, но вы не верили и хотели получить всё.
В итоге остались без всего.
Русский национальный характер гениальный негр Пушкин блестяще описал в "Сказке о рыбаке и рыбке".
Ничего с тех пор не изменилось, "и осталась старуха у разбитого корыта..".
Кстати о корытах, стирать будете в них, для машинок нужно электричество и вода, а они уходят вслед за советской властью. Учите своих детей стирать руками, пригодится скоро. :)

Вторник, 00:48 - 20 дек 16
гость — «Алёша 77» пишет:

Разворовали,пропили все деньги.Довели всю систему водо-канализации за 25 лет до полного износа.

Вторник, 06:57 - 20 дек 16
гость — «Македонов» пишет:

Да идите вы все в ...опу, я бухал, бухаю и буду бухать, и ни кто меня не остановит.

Вторник, 07:06 - 20 дек 16
гость — «Гость» пишет:

Низкий поклон кашеварову. Побольше таких руководителей радеющих за дело.умный и компетентный. Руководит таким говном и мы с водой. Быстро забыли когда сидели без воды

Вторник, 07:16 - 20 дек 16
гость — «Гостю» пишет:

С добрым утром кашеваров, что очухался про себя хорошие коменты писать начал.Поздо батенька, твое время истекло.

Вторник, 09:27 - 20 дек 16
гость — «вдодоканал» пишет:

Пошел ты на куй Кашеваров со своими идеями

Вторник, 09:31 - 20 дек 16
гость — «Везде» пишет:

Не только в Туле , но и в районных центрах водопроводные канализационные трубы в аховом состоянии. И не жалейте их , они только и извлекают прибыль . Себе на зарплату берут до 80% , а остальное ...Вот вам и долги.

Вторник, 09:43 - 20 дек 16
гость — «Вездуну» пишет:

А ты попробуй у себя на работе оставить себе на зарплату 20%, а остальное пустить на модернизацию и ремонт. Что, слабо?

Вторник, 23:28 - 20 дек 16
гость — «тулячка» пишет:

А вы голосовали за партию жуликов и воров?

Среда, 00:23 - 21 дек 16
гость — «Shushkov» пишет:

В гнилые водо-канализационные сети,которые дышат на ладан,продолжают подключатся новостройки,тем-самым создают ещё больше и больше аварийную ситуацию на водо-канализационных сетях.

Среда, 08:00 - 21 дек 16
гость — «народ» пишет:

А давайте запретим новостройки? Тулякам спокойнее жить станет. Никто и никуда не подключится более!

Цитатник

Надо более точно установить, как будет осуществляться прибыль, налог на имущество.

С. Кондратенко, депутат Тульской областной Думы

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