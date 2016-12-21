Главная / Кто есть кто « 21 декабря 2016 »

Судья Советского суда Тулы лишена своего статуса

Решения Светланы Якушевой уже давно вызывали подозрения не только у общественности, но и у ее коллег.

Почти месяц назад, 25 ноября 2016 года, состоялось заседание квалификационной коллегии судей Тульской области, на котором рассмотрены представления о проведении квалификационной аттестации судей, а также обращение председателя Совета судей Тульской области и представление председателя Тульского областного суда о привлечении судьи Советского районного суда г. Тулы Якушевой С. И. к дисциплинарной ответственности. В итоге удовлетворены обращение председателя Совета судей Тульской области и представление председателя Тульского областного суда.

Судья Советского районного суда г. Тулы Якушева С. И. привлечена к дисциплинарной ответственности в виде досрочного прекращения полномочий судьи с лишением квалификационного класса.

На страницах нашего портала не раз всплывала информация о, мягко говоря, странном поведении судьи. И вот здесь.

Последний раз о судье Якушевой и ее “партнерах” упоминалось в видеофильме, посвященном конфликту на рынке тульских перевозок

Вероятно, это стало последней каплей, переполнившей чашу терпения…