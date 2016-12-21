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Главная / Кто есть кто « 21 декабря 2016 »


Судья Советского суда Тулы лишена своего статуса

Решения Светланы Якушевой уже давно вызывали подозрения не только у общественности, но и у ее коллег.

Почти месяц назад, 25 ноября 2016 года, состоялось заседание квалификационной коллегии судей Тульской области, на котором рассмотрены представления о проведении квалификационной аттестации судей, а также обращение председателя Совета судей Тульской области и представление председателя Тульского областного суда о привлечении судьи Советского районного суда г. Тулы Якушевой С. И. к дисциплинарной ответственности. В итоге удовлетворены обращение председателя Совета судей Тульской области и представление председателя Тульского областного суда. 

Судья Советского районного суда г. Тулы Якушева С. И. привлечена к дисциплинарной ответственности в виде досрочного прекращения полномочий судьи с лишением квалификационного класса.

На страницах нашего портала не раз всплывала информация о, мягко говоря, странном поведении судьи. И вот здесь.

Последний раз о судье Якушевой и ее “партнерах” упоминалось в видеофильме, посвященном конфликту на рынке тульских перевозок 

Вероятно, это стало последней каплей, переполнившей чашу терпения…

Комментарии к статье

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Среда, 16:23 - 21 дек 16
гость — «А у нас так!» пишет:

Вместо шконки, дисциплинарное взыскание. Мы особенные!

Среда, 16:29 - 21 дек 16
гость — «Не справедливо» пишет:

А почему только одну судью, про остальных почему забыли? Опять показуха! Что ни судья в Туле - всё кандидат на нары!

Среда, 17:15 - 21 дек 16
гость — «Дур Lexus...» пишет:

Никакой чаши, никакого терпения тут нет. Окстись, автор! Это созданная и поддерживаемая якушевыми система, теперь публично, кушает своих создателей и содержателей в соответствии с табелем о рангах. По другому сегодня быть не может, так как иначе этот элемент пищевой цепочки перестанет существовать. Ведь "последние волосы на голове" уже шевелились и надо быть готовыми. Короче, теперь если спросят, а у нас есть. Вот и всё.

Среда, 17:22 - 21 дек 16
Редактор пишет:

И все же хотелось бы верить в справедливость. Якушева давно шла к такому итогу. А пищевая цепочка есть, здесь полностью с вами согласен. Но я против того, чтобы подозревать в этом всех судей. Куда хуже, когда в правосудие вмешивается власть. Вот что нужно пресекать жестоко. Но наличие независимого суда подрывает основы нынешней системы власти.

Среда, 18:33 - 21 дек 16
гость — «Дур Lexus...- Редактору на 17-22» пишет:

Я всех и не подозреваю, помилуйте. Но... Не являясь банальным созерцателем всего этого со стороны, принимал самое активное участие в течении СЕМИ лет по своему гражданскому делу. Вы бы представляли ответчика, видели ФИО отписантов в досудебке и их ответы, заключение экспертизы по документам, которые не то что слеплены, а их не было и не могло быть в природе и это подтверждено! По пути меня объявили идиотом-сутяжником, пытались отправить на кичу, за то что пытался привлечь эксперта к уголовке, кое-кого за незаконные ОРМ и потом судью за не правомерное. Благо фактуры хватало. А если бы Вы видели ответы прокуроров! Это ж бубль-гум, на хрен! Так вот кое-какие из этих ФИО теперь входят в окружение губера, ёбнисси какие почётные, а судья та, аж член указанной коллегии...
И второе НО... В итоге, я добился искомого, хотя по пути схлопотал две инвалидности, но ВЕРУ В СПРАВЕДЛИВОСТЬ И ПОРЯДОЧНЫХ СУДЕЙ, СВИДЕТЕЛЕЙ И ЭКСПЕРТОВ НЕ ПОТЕРЯЛ, потому что таковые есть. Дай Бог, им и их семьям здоровья и успехов!

Среда, 20:05 - 21 дек 16
гость — «редактору» пишет:

Среда, 17:22 - 21 дек 16
Редактор пишет:
И все же хотелось бы верить в справедливость. Якушева давно шла к такому итогу. А пищевая цепочка есть, здесь полностью с вами согласен. Но я против того, чтобы подозревать в этом всех судей. Куда хуже, когда в правосудие вмешивается власть. Вот что нужно пресекать жестоко. Но наличие независимого суда подрывает основы нынешней системы власти.

...............................

Ты хоть сам понял, что написал? Прочти сам по слогам, вникая в смысл слов. Возможно оговорился?

Четверг, 04:16 - 22 дек 16
гость — «сбивчивая билибирда» пишет:

В огороде бузина, а в Киеве дядька.

Четверг, 05:06 - 22 дек 16
гость — «слили » пишет:

в угоду показухи. ничуть не лучше и не хуже всех остальных, или пала жертвой. как белая ворона .

Четверг, 06:43 - 22 дек 16
гость — «почему только одну судью» пишет:

она самая отвязанная там,чуть ли не через икс разговоры все
а вот куда работать теперь пойдёт,интересно
и как с решениями ею вынесенными,они-то остаются в силе?

Четверг, 07:31 - 22 дек 16
гость — «Юрист» пишет:

Если Якушевой досрочно прекратили полномочия, значит "косячила"? А что теперь будет с ее "косячными" решениями, которые она вынесла, пока у нее не отобрали мантию?

Четверг, 08:35 - 22 дек 16
гость — «Точно» пишет:

В Тульской области с судьями происходят "странные" вещи. Был прокурорский работник в Туле Никифоров , там накосячил -опустили до Суворова. В нем "раскрыл" преступление и за это дали мантию судьи , но не долго ходил под шафе , пока по пьяни не попал в аварию. Итог: выгнали из судей без права занимать должность. Идем далее. В областном Суде был судья Зе..... , который невиновными забил все колонии . Итог: работает в Верховном Суде (с помощью...). Соответственно и там лепит осужденных. Хоть кто-нибудь посчитал , сколько невиновных сидят в тюрьмах , а скольким завысили сроки? И это ФАКТ. В Тульской области очень часто виновных НАЗНАЧАЮТ, и дают реальные сроки .

Четверг, 08:37 - 22 дек 16
гость — «вопрос» пишет:

А для чё судьи не подсудны?... как-бы не косячили....

Четверг, 08:51 - 22 дек 16
гость — «*» пишет:

Но наличие независимого суда подрывает основы нынешней системы власти.
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Наличие Зависимого может? Или кавычки...

Четверг, 09:09 - 22 дек 16
гость — «гость» пишет:

Как говорят осужденные "Нас всех здесь объединяет то, что все мы невиновные и сидим по ошибке"!

Четверг, 09:39 - 22 дек 16
гость — «Рамзан» пишет:

Судья продажная. Каждую вторую на мыло.

Четверг, 13:50 - 22 дек 16
гость — «1» пишет:

RIP

Четверг, 13:59 - 22 дек 16
гость — «Новый Год» пишет:

Она столь хапнула, сколько вам за сто лет не заработать, даже кооперируясь. Трахните сами себя от злобы, она молодец!

Четверг, 15:02 - 22 дек 16
гость — «а что там с арбитражными судьями?» пишет:

А Тульскиий областной арбитражный и его апелляционная инстанция №20 к подобным мерам не готовятся случайно?

Четверг, 15:06 - 22 дек 16
гость — «Гришина» пишет:

Среда, 17:22 - 21 дек 16
Редактор пишет:
И все же хотелось бы верить в справедливость. Якушева давно шла к такому итогу. А пищевая цепочка есть, здесь полностью с вами согласен. Но я против того, чтобы подозревать в этом всех судей. Куда хуже, когда в правосудие вмешивается власть. Вот что нужно пресекать жестоко. Но наличие независимого суда подрывает основы нынешней системы власти.

А меня не дисквалифицируют, крыша в БД не позволит

Четверг, 15:47 - 22 дек 16
гость — «м» пишет:

Тульские суды давно не храмы правосудия. Судопроизводство напоминает кухонное, когда хозяйка заранее знает, что будет Борщ и подводит все свои действия к запланированному итогу, приправляя ссылками из разных законов на выбор не заботясь с законностью их применения. Все они точно знают, что коллеги их отмажут на 100%. А эта дама либо пошла против системы, либо вообще краёв не видела.

Четверг, 16:54 - 22 дек 16
гость — «нет » пишет:

Четверг, 08:51 - 22 дек 16
гость — «*» пишет:
Но наличие независимого суда подрывает основы нынешней системы власти.
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Наличие Зависимого может? Или кавычки...

..................

Это не оговорка это, прямая цитата , откровенная

Якушкина ангел по сравнению с судьями Привокзальщиками именно вэтом суде все громкие политической составляющей проходят - вспомните Тимакова, прежде всего такими как Жданова/Афонина, (кстати кто знает кем она приходится начальнику ИК Жданову , известного по делу Бунтова ? ), Фомина , Моргунова, которые ушли в др районы, но формировали себе достойную замену перед этим .

Цитатник

Может быть, кому-то покажется, что сушильное отделение дрожжевого завода - это вовсе не огромный мост, не мощное сталелитейное производство и не крупный автомобильный завод, которыми стоило бы гордиться.

Вячеслав Дудка, губернатор Тульской области.

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