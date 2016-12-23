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Главная / PRяники виртуальные « 23 декабря 2016 »


Туляки поддержали песенный флешмоб городов Украины и России

Политики разъединили два братских народа, а песни их объединили.

Тульские КВНщики поддержали песенный флешмоб, который вот уже больше месяца проходит на железнодорожных вокзалах в городах Украины, России, странах СНГ, и даже в Европе  

 Они исполнили песню “Прекрасное далеко” из кинофильма “Гостья из будущего”.

Инициаторами флешмоба стали  молодые люди из украинского Запорожья, спевшие песню из советского кинофильма “Весна на Заречной улице”.

Москвичи на Киевском вокзале ответили украинской “Распрягайте, хлопцы, кони”

В российских городах поют украинские песни, а в соседи из городов Украины   – старые советские и даже российские.

 

Песенный марафон поддержали в Луганске и Донецке

Наши соседи из Рязани замечательно спели “Подмосковные вечера”


А вот что спел Липецк 

Молодые туляки, поддержавшие сегодня песенный флешмоб, на наш взгляд, оказались бОльшими гражданами и патриотами, чем грантособиратели, которые пилят бюджетные деньги на своих проектах.   

Всего песенный флешмоб затронул уже несколько десятков (не менее 50)  городов в различных странах, но еще не закончился.

 

Комментарии к статье

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Пятница, 20:02 - 23 дек 16
гость — «А в чем смысл тульского флешмоба?» пишет:

Я извиняюсь, а причем тут флешмоб "Украинские песни на вокзалах России" и песня "Прекрасное далеко" - они что ее, на украинском спели???

Пятница, 20:05 - 23 дек 16
гость — «любопытный» пишет:

Идиотов из себя строят и стрелочки переводят явно по команде сверху. Я предлагаю вывести из Украины российских интервентов и террористов и самых отъявленных, совершивших серьезные преступления против Украины и ее народа выдать Украине. Их не так много - всего несколько сот: Гиркин, Безлер, Бородай, Антюфеев, Сурков(Дудаев), Полонская, Мильчаков, виновных в катастрофе малазийского Боинга, убийц молодежи на Майдане из Беркута, например, ком спецроты Садовника и т д. Но на примирение не рассчитывайте. Такие преступления не прощаются. Примирение - это где -то в будущем, через поколения. Рассчитывайте на выплату больших репараций по решениям международных судов, где процессы по искам Украины уже начались.
Сделать вид, что террористической интервенции против Украины не было, не получится.Такой фокус повторять бесконечное количество раз можно только с нашими баранами.

Пятница, 20:08 - 23 дек 16
гость — «VesNin» пишет:

Пойте люди, пойте громче, массовей и дружней, ПЕСНЮ НЕ ЗАДУШИШЬ И НЕ УБЪЁШЬ, в тюрьму не заточить.

Пятница, 20:13 - 23 дек 16
Редактор пишет:

Любопытному. Давайте отделим народ от власти и все станет на свои места. В данном случае речь идет, скорее всего, об инициативе снизу. В ответ на пропаганду, которую насаждает власть в собственных интересах.

Пятница, 20:21 - 23 дек 16
гость — «Здесь вам не тут» пишет:

Редактору. Предлагаю "любопытного" отсюда вывезти туда и пущай оттуда пишет.

Пятница, 20:23 - 23 дек 16
гость — «слабенько» пишет:

80%- линейный ОМ и путейщики.

Пятница, 20:35 - 23 дек 16
гость — «любопытный» пишет:

В России сегодня публичная инициатива бывает только по разрешению сверху. Поэтому в Москве в этом году антивоенные митинги не согласовывлись вообще. Поэтом к организаторам флешмоба тоже пришли бы менты с прокурорами с предостережениями о недопустимости экстремистской деятельности, как ходили к многим тулякам. Поэтому редактору детский сад тут изображать не надо.

Что же до разделения власти и народа, то это разделение в тоталитарных режимах происходит так: власть совершает преступления, а согласившийся с ними обыватель за них платит.

Пятница, 20:55 - 23 дек 16
Редактор пишет:

Я бы не был столь категоричен по поводу стихийной инициативы и действий власти. Помнится флешмобы и КГБ СССР не мог предугадать.

Пятница, 20:59 - 23 дек 16
гость — «Предугадать-нет» пишет:

А разгадать-да. Я был лучшего мнения о этой инициативе.

Пятница, 21:36 - 23 дек 16
гость — «Любопытному » пишет:

Откуда ты такой взялся ? Ни черта не знающий о том , что происходило и происходит в Украине , но пугающий нас тут репарациями .
Тебе реально не понятно или ты просто проплаченная гадь , что светлые помыслы майданных " воинов света" были использованы в свих целях такими конченными мразями , как Турчинов , Яценюк и Парашенко ? Стравили народ в кровавой схватке и сидят считают баксы , которые зарабатывают ртом и -опой на этой войне . Но это не может продолжаться бесконечно, простые люди хотят мира . Народ не порвать .

Пятница, 21:46 - 23 дек 16
гость — «любопытному» пишет:

Был ты идиотом, идиотом и в могилу пойдешь.

Пятница, 21:54 - 23 дек 16
гость — «На 21-46» пишет:

Да пусть живёт и чем дольше, тем лучше. Всегда будет на ЧТО посмотреть и для ощущения разницы о чём подумать. Не надо его осуждать даже, потому что его моральное днище в этом не нуждается. И себя не корИте, не Вы же виновны в том, что оно родилось с патологией и воспитывалось в отсутствии морали. Живите миром, помня о войне!

Пятница, 22:05 - 23 дек 16
гость — «кацап» пишет:

Пел вместе со своими и хохлами и плакал.

Пятница, 22:33 - 23 дек 16
гость — «Леди» пишет:

"Прекрасное далеко"- это песня моего детства.

Пятница, 22:42 - 23 дек 16
гость — «апт» пишет:

молодцы

Пятница, 23:18 - 23 дек 16
гость — «Шариков» пишет:

Самое главное это то, что Россия - как и всегда самое демократичное государство. Его все ругают, но все хотят быть с ним! История за нас, ребята!

Пятница, 23:42 - 23 дек 16
гость — «Ужо» пишет:

Я узнал об это мобе из печатной газеты. Был растроган.

Суббота, 01:05 - 24 дек 16
гость — «Алёша 77» пишет:

Я думаю что это всё таки была команда сверху.Мол надо показать,что Русские до сих пор считают хохлов братским народом.

Суббота, 01:13 - 24 дек 16
гость — «Правда» пишет:

Даже в самой богатой стране Европы - Германии тоже собирают средства через СМС в помощь инвалидам, малообеспеченным семьям. По всему миру развернута сеть благотворительных организаций. И в богатых, и в бедных странах. Так что не надо наговаривать на Россию, обвиняя в черствости!

Суббота, 01:47 - 24 дек 16
гость — «саша» пишет:

фл мобом беде не поможешь. волею верхнего руководства надо присоеденить лнр и днр к россии.

Суббота, 08:32 - 24 дек 16
гость — «Местный» пишет:

Да только и можем петь пить и ничего не делать.

Суббота, 09:11 - 24 дек 16
гость — «Флэшмоб по-тульски» пишет:

Скорее всего для этого дали отмашку, но организовали плохо, слов не знали, подсматривали в телефоны. Возможно так выглядело натуральнее. К песням Украины это не имеет никакого отношения. К дружбе народов тоже. Спеть украинскую песню очень сложно, нужен хороший вокал, и умение правильно повторить слова, если ты не носитель языка. На вокзалах Украины пели профессионалы, учащиеся вокальных отделений. А вообще-то с Украиной все очень не просто, нам говорят одно, им говорят другое. Скоро помириться не получится.

Суббота, 09:39 - 24 дек 16
гость — «саше» пишет:

Да не в коем случае. Тогда нам придется восстанавливать все, что там разрушили ВСУ, дотировать восстановление предприятий. И еще повесить на свой бюджет пенсии и социальные выплаты, тем кто там проживает. Причем хаять они будут нас с утра до вечера, точно так же как те, что вынуждено приехали в Россию.

Суббота, 10:44 - 24 дек 16
гость — «И еще для Саши» пишет:

Присоединить ЛНР и ДНР к России, говоришь. А ведь это война. Ты, Саша, сам-то пойдешь воевать, присоединять?

Суббота, 11:50 - 24 дек 16
гость — «Мудко» пишет:

Ай лайк мьюзик!

Суббота, 12:10 - 24 дек 16
гость — «Николай Матвеев - Путин предал русских в Донбассе и Луганске!» пишет:

Президент РФ Владимир Путин уверен, что украинские военнослужащие не должны считаться в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках оккупантами.

«Вы знаете, хорошо было бы добиться того, чтобы в Донбассе украинскую армию не считали оккупантами, в своей собственной стране. Вот о чем нужно думать», — сказал глава государства. Владимир Путин.

Сразу видно Путин наш президент, президент русофобов и брат Порошенко! Все за Путина! Все за "Единую Россию"!
Если украинские военнослужащие не должны считаться в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках оккупантами, то террористами должны однозначно считаться русские ополченцы. Вот так мы и похороним "Русскую весну"!
А украинские военнослужащие с эмблемами вафен СС будут по Путину считаться освободителями. И насрать нам на убитых русских детей и женщин, стариков.

Я не спамлю. Я с вами откровенен. И всегда говорил, что Порошенко, Ярош, Яценюк, Аваков, Савченко..... наши партнеры в борбе с русским народом.

Суббота, 13:23 - 24 дек 16
гость — «шмайсер» пишет:

На вокзалах-это хорошо. Шапки еще киньте для сборов блять

Суббота, 16:45 - 24 дек 16
гость — «SCHWAB» пишет:

Только песнями здесь уже не поможешь.

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Владимир Груздев, губернатор Тульской области

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