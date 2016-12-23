Главная / PRяники виртуальные « 23 декабря 2016 »

Туляки поддержали песенный флешмоб городов Украины и России

Политики разъединили два братских народа, а песни их объединили.

Тульские КВНщики поддержали песенный флешмоб, который вот уже больше месяца проходит на железнодорожных вокзалах в городах Украины, России, странах СНГ, и даже в Европе

Они исполнили песню “Прекрасное далеко” из кинофильма “Гостья из будущего”.

Инициаторами флешмоба стали молодые люди из украинского Запорожья, спевшие песню из советского кинофильма “Весна на Заречной улице”.

Москвичи на Киевском вокзале ответили украинской “Распрягайте, хлопцы, кони”

В российских городах поют украинские песни, а в соседи из городов Украины – старые советские и даже российские.

Песенный марафон поддержали в Луганске и Донецке



Наши соседи из Рязани замечательно спели “Подмосковные вечера”



А вот что спел Липецк



Молодые туляки, поддержавшие сегодня песенный флешмоб, на наш взгляд, оказались бОльшими гражданами и патриотами, чем грантособиратели, которые пилят бюджетные деньги на своих проектах.

Всего песенный флешмоб затронул уже несколько десятков (не менее 50) городов в различных странах, но еще не закончился.