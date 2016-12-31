Главная / PRяники с перцем « 31 декабря 2016 »

“Вместе двигаться вперед!”

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил жителей области с наступающим Новым годом и Рождеством.

Это был, пожалуй, самый сложный год для Алексея Дюмина, потому что волею пославшего его в регион президента он вынужден был из непубличной фигуры стать политиком, то есть главным и единственным действующим лицом такого сложного субъекта, как Тульская область.

Пожелаем ему клёвого 2017-го, а всем нам - генеральского терпения и оптимизма.



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