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Главная / PRяники с перцем « 31 декабря 2016 »


“Вместе двигаться вперед!”

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин  поздравил жителей области с наступающим Новым годом и Рождеством.

Это был,  пожалуй, самый сложный год для Алексея Дюмина, потому что волею пославшего его в регион президента он вынужден был из непубличной фигуры стать  политиком, то есть  главным и единственным действующим лицом такого сложного субъекта, как Тульская область.  

Пожелаем ему клёвого 2017-го, а всем нам - генеральского терпения и оптимизма.

Тульские  PRяники 

 

Комментарии к статье

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Суббота, 09:05 - 31 дек 16
гость — « друзьям» пишет:

Товарощи,господа,пролетарии,олигархи,и простр нянечки,матеря,отцы,дети. Разрешите Вас поздравить с.... Новым наступающим годом 2017. Из пожеланий...конечно благополучия, душевного равновесия,гармоий в жизн,здоровья,а если беда...пускай нам повезет. И да хранит Вас Бог.

Суббота, 09:13 - 31 дек 16
гость — «Гость» пишет:

И нас пятисоцков так поздравил на Новый год .....весь текст новогоднего выступления по фене, сплошной мат и угрозы. Господи , и рождает земля таких ДЕБИЛОВ. Так что жители Привокзального района , не обессудьте ,дебил начальник, а у него это на морде лица написано, дебильные результаты,. Его уровень -шастанье по свалкам, откуда пришел, так нет! Подавай ему район Привокзальный! Еще не было подписано заявление Команева, уж этот чмырь запрыгнул в его кресло. Сейчас такие во власти приветствуются.

Суббота, 09:29 - 31 дек 16
гость — «Мимокрокодил» пишет:

А чей-то наш охранник-губернатор звезду секретного героя не надел? Как говорили сто лет назад, в 1916-ом - ну уж 17-ый год точно будет стабильнее и лучше. С наступающим 17-м вас, поцреоты, либерасты и просто форумчане!

Хехе

Суббота, 09:33 - 31 дек 16
гость — «гостья » пишет:

С наступающим Новым Годом!

Согласно китайскому календарю, 2017 годом будет править элегантный и яркий Огненный Петух. Этот знак гороскопа характеризуется демонстративностью и общительностью. А его стихия — Огонь олицетворяет собой стремление к успеху.

Год Петуха к вам в дом стучится —
Красивой, яркой, важной птицы.
Пусть год весь сказочно везет,
А беды все Петух склюет.

Накукарекает пусть счастья,
Любви, здоровья в одночасье.
И легким взмахом ярких крыльев
Наполнит жизнь добром и миром.

Хоть высоко он не летает,
Но пусть вас всё же окрыляет.
Его мы встретим всем народом
И дружно скажем: «С Новым годом!»

Суббота, 09:40 - 31 дек 16
гость — «тульский житель» пишет:

Мечта всех жителей - чтобы в Новом Году заменили непопулярных,неэффективных профессионально находящихся не на месте МИНИСТРОВ - которые не развивают свои отросли а разваливают и уничтожают все, что было достигнуто до их пришествия!!!

Суббота, 10:09 - 31 дек 16
гость — «Ефремовский житель» пишет:

Мечта всех жителей заменить главу администрации Балтабаева и его команду "торгашей". С праздником !

Суббота, 10:11 - 31 дек 16
гость — «Гость» пишет:

Про Пятисоцкова верно написано, работал с ним в спецавтохозяйстве, человек- ГОВНО редкое., да и человеком то назвать нельзя... Одним словом -мразь .

Суббота, 11:14 - 31 дек 16
гость — «Кивок» пишет:

Пожелаем ему клёвого 2017-го, а всем нам - генеральского терпения и оптимизма.
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А у него чего не клевало в 16-м? Ну у всех бы так не клевало. Может наоборот - нам клёвого 2017-го, а ему генеральского терпения и оптимизма, а ? Это по честней и по оптимистичней будет.

Суббота, 11:23 - 31 дек 16
гость — «гость» пишет:

а я почему то доверяю дюмину. похоже он искренний мужик. даже если и косячит в чем то, но все равно видно что честно пытается свое дело делать.
пусть нам всем повезет в этом году

Суббота, 12:21 - 31 дек 16
гость — «Северо- Восток» пишет:

Здоровья, оптимизма и Любви нашему Губернатору! Приближать к себе таких же простых, немногословных и нормальных людей как сам.

Суббота, 12:35 - 31 дек 16
гость — «М...» пишет:

В Бутово будет освящён крест на купол Храма памяти сотрудников госбезопасности


Церемония пройдет на стойплощадке на Южнобутовской улице (т.е. совсем недалеко от Бутовского полигона). Игумен Домиан пояснил, что Церковь должна не оглядываться на прошлое (!!!) и поддерживать людей, которые защищают Россию.

Суббота, 12:37 - 31 дек 16
гость — «Леди» пишет:

Стандартные пожелания "вместе двигаться вперед", которые противоречат ежедневным действиям чиновников (Дюмина в расчет не беру), фактически их действия показывают, что они двигаются против народа, а правды в прокуратуре и судах найти невозможно.
Корпоратив Веневской прокуратуры в День траура яркое тому подтверждение...
В будущем году я рассчитываю только на собственные: здоровье, интуицию и удачу.
Всех пряничников с Новым годом! Здоровья, благополучия и удачи!

Суббота, 12:43 - 31 дек 16
гость — «Пролетарский район» пишет:

Про нашего Шестакова вон говорят, чьо с пластиной в голове, и ничего работает, разговаривает вообще ро понятиям. Терпим же. А вы чем лучше?

Суббота, 13:12 - 31 дек 16
гость — «Пятисоцков» пишет:

Ну, смотрите , падлы еб.... Я вам такой новый год скоро устрою

Суббота, 15:55 - 31 дек 16
гость — «123» пишет:

Время ролика 1:23 это символично не правда ли ? Всех с Новым очень многообещающим для страны и для самого Дюмина годом!!!

Суббота, 16:19 - 31 дек 16
гость — «люпмен» пишет:

пусть в жопу заткнет себе свое поздравление, шавка путлеровская!!!

Цитатник

Я и caм бы нe прoтив пeрececть нa мoтoцикл, дa и в юнoшecтвe мeчтaл oб этoм. Нo мoтoцикл ceрьeзнoe и трeбующee врeмeни увлeчeниe. A у мeня, eгo пoрoй, дaжe нa oбщeниe c близкими нe хвaтaeт…

Губернатор области Вячеслав Дудка

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