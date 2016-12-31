“Вместе двигаться вперед!”

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил жителей области с наступающим Новым годом и Рождеством.
Это был, пожалуй, самый сложный год для Алексея Дюмина, потому что волею пославшего его в регион президента он вынужден был из непубличной фигуры стать политиком, то есть главным и единственным действующим лицом такого сложного субъекта, как Тульская область.
Пожелаем ему клёвого 2017-го, а всем нам - генеральского терпения и оптимизма.
Тульские PRяники
Товарощи,господа,пролетарии,олигархи,и простр нянечки,матеря,отцы,дети. Разрешите Вас поздравить с.... Новым наступающим годом 2017. Из пожеланий...конечно благополучия, душевного равновесия,гармоий в жизн,здоровья,а если беда...пускай нам повезет. И да хранит Вас Бог.