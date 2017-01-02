Главная / PRяники с перцем « 2 января 2017 »

Постановление № 666, или Инфоклиника распила – 2

Создание региональной информационной системы здравоохранения Тульской области вызывает много вопросов.

Накануне новогодних праздников председатель правительства Тульской области Юрий Андрианов подписал постановление № 666 (просто совпадение ?) “Об утверждении Положения о региональной информационной системе здравоохранения Тульской области”.

Руководствуясь соответствующим федеральным законом и приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28 апреля 2011 года № 364 “Об утверждении Концепции создания единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения”, областной минздрав решил продолжить воплощать в жизнь великую идею информатизации отрасли.

Если коротко, то общая идея создания региональной информационной системы здравоохранения (РИСЗ) – облегчить работу врачей, которые получат доступ к медицинской истории всех пациентов государственных учреждений. По замыслу идеологов реформы, все данные должны храниться в единой электронной базе, причем не только в региональной, но и общегосударственной.

Как известно, прежде вся история болезней хранилась в поликлиниках по месту жительства в виде толстых (или тонких) тетрадей, где каждый врач собственноручно вносил записи, которые порой с трудом могли расшифровать даже его коллеги.

Теперь же все врачебные записи будут вноситься в единую программу электронных данных по каждому пациенту РИСЗ.

В частности, в ней будут:

а) сведения о состоянии здоровья пациентов;

б) информация о видах и объемах оказанной медицинской помощи;

в) информация о медицинских работниках государственных учреждений здравоохранения Тульской области;

г) информация о государственных учреждениях здравоохранения Тульской области.

РИСЗ будет находиться в Центре обработки данных правительства Тульской области и расположится по адресу: г. Тула, проспект Ленина, д. 2.

Кто получит доступ к этим данным?

В постановлении правительства очерчен список организаций:

– министерство здравоохранения Тульской области;

– Государственное учреждение здравоохранения Тульской области “Тульский областной медицинский информационно-аналитический центр”;

– государственные учреждения здравоохранения Тульской области;

– министерство по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области;

– Государственное автономное учреждение Тульской области “Центр информационных технологий”;

– субъекты персональных данных (то есть каждый из нас, кто пользуется медицинскими услугами государственных учреждений здравоохранения).

Правда, наверное, здесь следует внести ясность. Полный доступ к своей медицинской истории никто иметь не будет. Информация будет предоставляться по личному заявлению и только по каждому конкретному случаю. И это, кстати, не самое главное неудобство для нас, пациентов.

Наши медицинские данные по результатам обращения в частные клиники в систему РИСЗ вноситься не будут. Во всяком случае, в постановлении № 666 об этом ничего не сказано.

Ключевую роль в создании РИСЗ ТО будет играть Государственное автономное учреждение Тульской области “Центр информационных технологий”.

Да, да, то самое любимое детище Артура Контрабаева, которое занималось созданием и внедрением печально знаменитой программы “Инфоклиника”, так и не доведенной, что называется, до ума. Зато с ее помощью распилен почти миллиард бюджетных рублей по программе модернизации.

(Кажется, ГСУ СКР до сих пор занимается этой сомнительной историей, но результатов пока мы не видим.)

Так вот ГАУ “ЦИТ”, согласно постановлению:

– осуществляет работы по эксплуатационному (техническому и сервисному) обеспечению центра обработки данных РИСЗ ТО;

– совместно с государственными учреждениями здравоохранения Тульской области осуществляет обслуживание технических и программных средств РИСЗ ТО;

– осуществляет работы по обеспечению безопасности информации в центре обработки данных РИСЗ ТО;

– осуществляет разграничение прав доступа участников информационного взаимодействия в РИСЗ ТО в соответствии с требованиями обладателей информации;

– в пределах своей компетенции оказывает консультационную и методическую помощь участникам информационного взаимодействия по вопросам использования РИСЗ ТО;

– осуществляет мониторинг работоспособности сервисов, подсистем РИСЗ ТО;

– осуществляет технологическую поддержку процесса подключения информационных систем к РИСЗ ТО и процесса интеграции РИСЗ ТО в качестве региональной прикладной системы с Единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения Российской Федерации;

– осуществляет проектирование, разработку и внедрение программного обеспечения подсистем и сервисов РИСЗ ТО;

– обеспечивает возможность восстановления модифицированной или уничтоженной информации в РИСЗ ТО.

А теперь попытаемся представить последствия очередной модернизации тульского здравоохранения.

Для нас, потребителей медицинских услуг, польза от нововведений областного минздрава, который пытается бежать впереди паровозного гудка, сомнительна, потому что свободного доступа к нашим медицинским историям мы все равно будем лишены.

Проблематичным становится доступ к нашим историям болезней и результатов анализов со стороны частных клиник.

И наоборот, наши данные по результатам обращений в негосударственные учреждения здравоохранения не попадут в РИСЗ ТО.

Еще одно неудобство может быть связано с тем, что медицинская база будет создаваться с чистого листа, то есть все наши “бумажные” истории болезней заноситься в электронную программу, по-видимому, не будут.

Кто выиграет?

Бюджет создания РИСЗ ТО наверняка превзойдет объем ассигнований на создание “Инфоклиники”. Трудно пока оценить размер ассигнований, но то, что это будет лакомый кусок для фирм, близких к руководству ГАУ “ЦИТ”, однозначно.

Базы данных региональной информационной системы здравоохранения наверняка заинтересуют банки, страховые компании, черных риелторов и даже потенциальных работодателей.

Если будет спрос на эти массивы данных, то он наверняка родит и предложения.

Тульский минздрав, конечно же, получит звездочку от Алексея Дюмина, поскольку под создание региональной информационной системы здравоохранения , похоже, будут выделяться и федеральные деньги. Тульская область в очередной раз займет хорошее место в рейтинге информатизации.

Можно смело предположить, что внедрение РИСЗ ТО не обойдется без скандалов, в том числе и криминальных. Надо ли это губернатору и какую цену он готов заплатить за инициативу Ольги Аванесян, которая в очередной раз прикроется указаниями свыше?

Одним словом, действовать стоит, на наш взгляд, согласно русской поговорке: “семь раз отмерь, а один – отрежь”.



Кстати, по результатам нашего опроса: 42% читателей портала боятся утечки любых персональных данных о себе, а 28,3% не хотели бы утечки лишь некоторых персональных данных.



Продолжение следует...