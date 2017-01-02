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Главная / PRяники с перцем « 2 января 2017 »


Постановление № 666, или Инфоклиника распила – 2

Создание региональной информационной системы здравоохранения Тульской области вызывает много вопросов.

Накануне новогодних праздников председатель правительства Тульской области Юрий Андрианов подписал постановление № 666 (просто совпадение ?) “Об утверждении Положения о региональной информационной системе здравоохранения Тульской области”.

Руководствуясь соответствующим федеральным законом и приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28 апреля 2011 года № 364 “Об утверждении Концепции создания единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения”, областной минздрав решил продолжить воплощать в жизнь великую идею информатизации отрасли. 

Если коротко, то общая идея создания региональной информационной системы здравоохранения (РИСЗ) – облегчить работу врачей, которые получат доступ к медицинской истории всех пациентов государственных учреждений. По замыслу идеологов реформы, все данные должны храниться в единой электронной базе, причем не только в региональной, но и общегосударственной. 

Как известно, прежде вся история болезней хранилась в поликлиниках по месту жительства в виде толстых (или тонких) тетрадей, где каждый врач собственноручно вносил записи, которые порой с трудом могли расшифровать даже его коллеги. 

Теперь же все врачебные записи будут вноситься в единую программу электронных данных по каждому пациенту РИСЗ.

В частности, в ней будут:

а) сведения о состоянии здоровья пациентов;

б) информация о видах и объемах оказанной медицинской помощи;

в) информация о медицинских работниках государственных учреждений здравоохранения Тульской области;

г) информация о государственных учреждениях здравоохранения Тульской области.

РИСЗ будет находиться в Центре обработки данных правительства Тульской области и расположится по адресу: г. Тула, проспект Ленина, д. 2.

Кто получит доступ к этим данным?

В постановлении правительства очерчен список организаций:

– министерство здравоохранения Тульской области;

– Государственное учреждение здравоохранения Тульской области “Тульский областной медицинский информационно-аналитический центр”;

– государственные учреждения здравоохранения Тульской области;

– министерство по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области;

– Государственное автономное учреждение Тульской области “Центр информационных технологий”;

– субъекты персональных данных (то есть каждый из нас, кто пользуется медицинскими услугами государственных учреждений здравоохранения).

Правда, наверное, здесь следует внести ясность. Полный доступ к своей медицинской истории никто иметь не будет. Информация будет предоставляться по личному заявлению и только по каждому конкретному случаю.  И это, кстати, не самое главное неудобство для нас, пациентов.

Наши медицинские данные по результатам обращения в частные клиники в систему РИСЗ вноситься не будут. Во всяком случае, в постановлении № 666 об этом ничего не сказано. 

Ключевую роль в создании РИСЗ ТО будет играть Государственное автономное учреждение Тульской области “Центр информационных технологий”.

Да, да, то самое любимое детище Артура Контрабаева, которое занималось созданием и внедрением печально знаменитой программы “Инфоклиника”, так и не доведенной, что называется, до ума. Зато с ее помощью распилен почти миллиард бюджетных рублей по программе модернизации. 

(Кажется, ГСУ СКР до сих пор занимается этой сомнительной историей, но результатов пока мы не видим.)

Так вот ГАУ “ЦИТ”, согласно постановлению: 

– осуществляет работы по эксплуатационному (техническому и сервисному) обеспечению центра обработки данных РИСЗ ТО;

– совместно с государственными учреждениями здравоохранения Тульской области осуществляет обслуживание технических и программных средств РИСЗ ТО;

– осуществляет работы по обеспечению безопасности информации в центре обработки данных РИСЗ ТО;

– осуществляет разграничение прав доступа участников информационного взаимодействия в РИСЗ ТО в соответствии с требованиями обладателей информации;

– в пределах своей компетенции оказывает консультационную и методическую помощь участникам информационного взаимодействия по вопросам использования РИСЗ ТО;

– осуществляет мониторинг работоспособности сервисов, подсистем РИСЗ ТО;

– осуществляет технологическую поддержку процесса подключения информационных систем к РИСЗ ТО и процесса интеграции РИСЗ ТО в качестве региональной прикладной системы с Единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения Российской Федерации;

– осуществляет проектирование, разработку и внедрение программного обеспечения подсистем и сервисов РИСЗ ТО;

– обеспечивает возможность восстановления модифицированной или уничтоженной информации в РИСЗ ТО.

А теперь попытаемся представить последствия очередной модернизации тульского здравоохранения.

Для нас, потребителей медицинских услуг, польза от нововведений областного минздрава, который пытается бежать впереди паровозного гудка, сомнительна, потому что свободного доступа к нашим медицинским историям мы все равно будем лишены. 

Проблематичным становится доступ к нашим историям болезней и результатов анализов со стороны частных клиник. 

И наоборот, наши данные по результатам обращений в негосударственные учреждения здравоохранения не попадут в РИСЗ ТО.

Еще одно неудобство может быть связано с тем, что медицинская база будет создаваться с чистого листа, то есть все наши “бумажные” истории болезней  заноситься в электронную программу, по-видимому, не будут. 

Кто выиграет? 

Бюджет создания РИСЗ ТО наверняка превзойдет объем ассигнований на создание “Инфоклиники”. Трудно пока оценить размер ассигнований, но то, что это будет лакомый кусок для фирм, близких к руководству ГАУ “ЦИТ”, однозначно.

Базы данных региональной информационной системы здравоохранения наверняка заинтересуют банки, страховые компании, черных риелторов и даже потенциальных работодателей. 

Если будет спрос на эти массивы данных, то он наверняка родит и предложения. 

Тульский минздрав, конечно же, получит звездочку от Алексея Дюмина, поскольку под создание региональной информационной системы здравоохранения , похоже, будут выделяться и федеральные деньги. Тульская область в очередной раз займет хорошее место в рейтинге информатизации.

Можно смело предположить, что внедрение РИСЗ ТО не обойдется без скандалов, в том числе и криминальных. Надо ли это губернатору и какую цену он готов заплатить за инициативу Ольги Аванесян, которая в очередной раз прикроется указаниями свыше?

Одним словом, действовать стоит, на наш взгляд, согласно русской поговорке:  “семь раз отмерь, а один – отрежь”.


Кстати, по результатам нашего опроса: 42% читателей портала боятся утечки любых персональных данных о себе, а 28,3% не хотели бы утечки лишь некоторых персональных данных. 

Продолжение следует...

 

 

Комментарии к статье

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Понедельник, 14:42 - 2 янв 17
гость — «Туляк Тулячок» пишет:

Ну давайте, начинайте поливать всех грязью.......

Понедельник, 14:51 - 2 янв 17
гость — «Семь раз отмерь, а один раз отрежь себе» пишет:

Одним словом, действовать стоит, на наш взгляд, согласно русской поговорке: “семь раз отмерь, а один – отрежь”.
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В этой около медицинской петушне есть всё: и сведения о пациенте и его здоровье и сведения о приёме и сведения о сведениях, ну всё есть, кроме здоровья пациентов как такового. Ах, да. Ответственности нет, это точно и случись чего концов не найдёшь. Ну и в общем, а как в будущем потраченные на это деньги повлияют на общее состояние здоровья земляков?

Понедельник, 15:24 - 2 янв 17
гость — «Гост» пишет:

Похоже материал то следственным комитетом или прокуратурой подготовлен. Не журналистский подход, все так разложено - следакт так материал собирают.

Понедельник, 15:43 - 2 янв 17
гость — «обеспокоенный медработник» пишет:

На самом деле,задумка то интересная,полезная. Только вот недоработок слишком много. Частные клиники страдать будут,да и пациентам от этого ничего хорошего. Гораздо лучше если общую базу для всех медорганизаций сделать. Какая разница государственная или частная??? Пациент сам выбирает бесплатно ему лечиться или за деньги. Так пускай везде равные условия будут. Да и результаты старых медкарт можно было бы в пдф файлы вывести. Не так уж много времени займет

Понедельник, 15:48 - 2 янв 17
гость — «согласен с Обеспокоенным» пишет:

И логины с паролями людям выдать,пусть свои истории болезней распечатывают и доводят сами до врачей и частных и гос.клиник! Товарищь Юрий Андрианов-раз подписали,так дайте теперь команду в срочном порядке доработать!!!

Понедельник, 16:13 - 2 янв 17
гость — «Мимокрокодил» пишет:

Свобода — когда вместо льда в бокал можно положить замороженную часть пенсии.
Равенство — когда по итогам года доходы губернатора равны бюджету области.
Братство — когда граждан России объединяет новогоднее похмелье.

Хехе

Понедельник, 16:38 - 2 янв 17
гость — «Врачи » пишет:

О как мы то рады теперь совсем затра. ..ся

Понедельник, 16:40 - 2 янв 17
гость — «Овчинка выделки не стоит» пишет:

Так, значит пациентами врачи совсем не будут заниматься. Им бы теперь только правильную информацию о вошедщем в кабинет и присевшем у стола забить в комп.

Перевести в PDF истории болезней больных просто не реально. В карточках записи сделаны такими корявыми почерками, что надо огромные бригады дешифровальщиков в каждое медицинское учреждение и их архивы сажать. Очередная х ерня, деньги на ветер.

Понедельник, 16:41 - 2 янв 17
гость — «Здравствуйте » пишет:

Контрабайку Аванесян Ракова прописали в Постановлении?

Понедельник, 16:41 - 2 янв 17
гость — «Тухляк Тухлячок» пишет:

Ну давайте, начинайте поливать всех грязью.......

Понедельник, 16:45 - 2 янв 17
гость — «Алёша 77» пишет:

Теперь врачи вообще лечить перестанут.У них просто на это времени не будет.У них время приёма пациента будет уходить только на одну писанину .

Понедельник, 16:47 - 2 янв 17
гость — «шмайсер++» пишет:

Я чувствую без стакана здесь вообще не разберёшься.

Понедельник, 17:12 - 2 янв 17
гость — «врач» пишет:

Как быть? уже работать невыносимо стало :2 минуты на пациента 7 минут на оформление...

теперь оформить направления на анализы : врачебная работа....
а еще записанные сверх плановой записи приема немедленного требуют им ведь плохо! А мед персоналу очень хорошо!

Понедельник, 19:36 - 2 янв 17
гость — «любопытный» пишет:

А когда эта база появится на рынке, например, как ментовские? Ха-ха-ха!

Понедельник, 19:54 - 2 янв 17
гость — «И опыт сын ошибок трудных...» пишет:

42% читателей портала боятся утечки любых персональных данных о себе, а 28,3% не хотели бы утечки лишь некоторых персональных данных.
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Не ссыте в пробирку, на "горбушке" всё есть и это через месяц-два будет. Ну прочитает мой враг про мой геморрой и свечи и что? А уж сколько утекло и утекает из смартфонов, то все эти фобии, в принципе, напрасны. А так вообще по приколу, разместят фото-мото в сетях, пропишут к фото кто, с кем и где, а потом боятся утечки, ну не юмор? Для примера, наберите в поисковике свои ФИО и любуйтесь на себя для начала. Про 42% + 28,3% боящихся утечки с ЭТОГО портала, просто кино!

Понедельник, 22:05 - 2 янв 17
гость — «гость» пишет:

Работники ГАУ ЦИТ могут только тонер в принтере заменить, при чем и директор этого учреждения тоже только этой опцией и владеет.

Понедельник, 23:49 - 2 янв 17
гость — «на 22-05» пишет:

А за бюджетные бабки ливер набить в Пряностях это опция или как?

Вторник, 00:11 - 3 янв 17
гость — «Гость» пишет:

А купленные инвалидности тоже отцифруют. Или как

Вторник, 02:38 - 3 янв 17
гость — «Shushkov» пишет:

Контрабашка удрал во Вьетнам или куда он там смылся,а дело его продолжает цвести и пахнуть.

Цитатник

Если у вас на ЖКХ и транспорт расходуется 50% городского бюджета, куда Вы поплывете?

В. Стародубцев

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