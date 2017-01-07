Главная / Тульская PRовинция « 7 января 2017 »

Алексей Дюмин отметил Рождество в музее-заповеднике "Поленово"

Губернатор предпочел встретить православный праздник не в областной столице, а в тихой и культурной провинции.

Алексей Дюмин совершил визит в музей-заповедник “Поленово” с поистине рождественским подарком, картиной Василия Поленова “Тивериада”1 из серии работ “Из жизни Христа”. Она находилась в частной коллекции и недавно была приобретена меценатом специально для “Поленово”, пояснила пресс-служба правительства области. “Надеюсь, она займет свое достойное место в экспозиции музея”, - заявил Алексей Дюмин, передав документы, подтверждающие подлинность поленовского полотна.





Затем глава области присутствовал на рождественском богослужении в церкви Святой Троицы в селе Бёхово, поздравил всех прихожан и настоятеля храма иерея Дмитрия с Рождеством Христовым, пожелав здоровья, мира и благополучия.

Между тем водоснабжение в Пролетарском районе восстановили работники ОАО “Тулгорводоканал”, хотя это заняло больше времени, чем заявляли чиновники.

Все это время Алексей Дюмин наверняка получал доклады о ситуации от своих заместителей, причем выезжать ему лично на место аварии не было особого смысла. Достаточно одного министра и главы администрации Тулы.

Уже в понедельник причины аварии будут разбираться в прокуратуре. По-видимому, все-таки она произошла по вине ГК “Аврора”, которая без соответствующего разрешения проводила работы в районе водовода с помощью тяжелой техники. Осевший под тяжестью экскаватора грунт наверняка и повредил трубы. Впрочем, эта версия нуждается в документальном подтверждении.

А в целом водоканал, МЧС и власть действовали, на наш взгляд, грамотно и сделали все возможное, чтобы минимизировать последствия аварии на водоводе. С Рождеством, православные!





1 Тве́рия, Тивериа́да, Таба́рия, Тиберия (ивр. ‏טְבֶרְיָה‏‎, греч. Τιβεριάς, лат. Tiberias) - город на западном берегу Тивериадского озера в Галилее, на северо-востоке Израиля. Своё название город получил от имени римского императора Тиберия. После изгнания евреев из Иерусалима он стал главным еврейским духовным центром.В 1881-1882 годах известный русский художник Василий Дмитриевич Поленов во время своего первого путешествия на Ближний Восток и по библейским местам посетил Константинополь, Палестину, Сирию и Египет, откуда привёз эскизы и наброски к масштабному полотну "Христос и грешница", а также другие картины, написанные в найденной в поездке новой для себя манере письма. Вероятно, в это время им была написана картина "Дворик в Тивериаде". В 1888 году он написал картину "На Тивериадском (Генисаретском) озере".