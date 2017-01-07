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Главная / Тульская PRовинция « 7 января 2017 »


Алексей Дюмин отметил Рождество в музее-заповеднике "Поленово"

Губернатор предпочел встретить православный праздник не в областной столице, а в тихой и культурной провинции.

Алексей Дюмин совершил визит в музей-заповедник “Поленово” с поистине рождественским подарком, картиной Василия Поленова “Тивериада”1 из серии работ “Из жизни Христа”. Она находилась в частной коллекции и недавно была приобретена меценатом специально для “Поленово”, пояснила пресс-служба правительства области. “Надеюсь, она займет свое достойное место в экспозиции музея”, - заявил Алексей Дюмин, передав документы, подтверждающие подлинность поленовского полотна.



Затем глава области присутствовал на рождественском богослужении в церкви Святой Троицы в селе Бёхово, поздравил всех прихожан и настоятеля храма иерея Дмитрия с Рождеством Христовым, пожелав здоровья, мира и благополучия.

Между тем водоснабжение в Пролетарском районе восстановили работники ОАО “Тулгорводоканал”, хотя это заняло больше времени, чем заявляли чиновники.

Все это время Алексей Дюмин наверняка получал доклады о ситуации от своих заместителей, причем выезжать ему лично на место аварии не было особого смысла. Достаточно одного министра и главы администрации Тулы.

Уже в понедельник причины аварии будут разбираться в прокуратуре. По-видимому, все-таки она произошла по вине ГК “Аврора”, которая без соответствующего разрешения проводила работы в районе водовода с помощью тяжелой техники. Осевший под тяжестью экскаватора грунт наверняка и повредил трубы. Впрочем, эта версия нуждается в документальном подтверждении.

А в целом водоканал, МЧС и власть действовали, на наш взгляд, грамотно и сделали все возможное, чтобы минимизировать последствия аварии на водоводе. С Рождеством, православные! 

 

1 Тве́рия, Тивериа́да, Таба́рия, Тиберия (ивр. ‏טְבֶרְיָה‏‎, греч. Τιβεριάς, лат. Tiberias) - город на западном берегу Тивериадского озера в Галилее, на северо-востоке Израиля. Своё название город получил от имени римского императора Тиберия. После изгнания евреев из Иерусалима он стал главным еврейским духовным центром.В 1881-1882 годах известный русский художник Василий Дмитриевич Поленов во время своего первого путешествия на Ближний Восток и по библейским местам посетил Константинополь, Палестину, Сирию и Египет, откуда привёз эскизы и наброски к масштабному полотну "Христос и грешница", а также другие картины, написанные в найденной в поездке новой для себя манере письма. Вероятно, в это время им была написана картина "Дворик в Тивериаде". В 1888 году он написал картину "На Тивериадском (Генисаретском) озере".

Комментарии к статье

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Суббота, 10:09 - 7 янв 17
гость — «Воррос» пишет:

Полегчало?! Думаю нет, грехи никакое Поленово не исправит. Но это не только ело проблема, это проблема всей власти и Ее политического крыла РПЦ

Суббота, 10:28 - 7 янв 17
гость — «Вечный студент» пишет:

"Теорию относительности начинаешь понимать, когда полчаса стоишь перед табличкой на магазине: "Перерыв 10 минут".

Суббота, 10:30 - 7 янв 17
гость — «Хе-хе» пишет:

Так вот где наш губернатор праздники проводит, вместо того, чтобы катаклизмы устранять!
Варяг-временщик, Тула ему "по это самое" (женщинам по пояс будет)!

Суббота, 10:34 - 7 янв 17
гость — «-=-» пишет:

"...глава области присутствовал на рождественском богослужении в церкви Святой Троицы в селе Бёхово..."
_____________________
Пресслужба сообщает, что на время визита село Брехово переименовали в Бехово. Дабы уважаемые тухляки не ассоциировали истинное название села с внутренней политикой власти...

Суббота, 10:59 - 7 янв 17
гость — «Житель Тулы» пишет:

Не повезло Поленову!

Суббота, 11:25 - 7 янв 17
гость — «гость как в горле кость» пишет:

Понеслась! Опять все плохо у людей с утра в Рождество.Опять власть плохая.Вчера вышли с мужиками ,снег расчистили,не дожидаясь никого,и радуемся,что ребятня на санках сможет кататься. Радости всем нам,не зависящей от ЖКХ и властей.

Суббота, 11:30 - 7 янв 17
гость — «Для 11-25» пишет:

Следуя твоей логике, нам вообще власть не нужна! А если так, то по сути ты согласен со всеми выше написанными постами.

Суббота, 11:39 - 7 янв 17
гость — «любопытный» пишет:

Меценат картину купил, а Дюмин присоседился. Молодец! Все хорошее - это я. Все плохое - это нерадивые чиновники. Ничтожество!

Суббота, 11:40 - 7 янв 17
гость — «Гостья» пишет:

А что он должен был делать? Приехать, посмотреть, отдать распоряжения, потом мониторировать выполнение? Ну а зачем тогда все остальные? Каждый должен заниматься своим делом, принимать решение, брать на СЕБЯ ответственность. Не нужно озвучивать проблему, трести штанами и ждать, пока губернатор даст пинка. Пришел, доложил, что проблема существует, делается то-то.
Единственное, что можно обсуждать - это должен был губернатор обратиться к тулякам со словами "не волнуйтесь, все под моим шичным контролем" или не должен. Обычно военные не любят "жевать сопли". Возможно, это тот самый случай. Просто после Груздева, который "был в курсе всего" и всему давал свою оценку, нам всем кажется, что внимания губернатора во время аварии было недостаточно.
Может быть он так проверяет "на вшивость" тех, кто ему достался для работы.

Суббота, 11:49 - 7 янв 17
гость — «Гостье» пишет:

Вы милочка про вшивость не все написали. На вшивость в России проверять некого, тут вшивые все. Вся суть происходящего в стране видна не в Москве, и даже не в Туле. Она на переферии! И "мониторировать" тут нечего, одни "потемкинские деревни", как впрочем и мониторить!

Суббота, 12:56 - 7 янв 17
гость — «гостья » пишет:

Как же смешно и нелепо выглядят все эти спортивные ребята с о средневековой свечкой в руке.

Суббота, 13:18 - 7 янв 17
гость — «Алёша 77» пишет:

Грехи стоит замаливает со свечкой.

Суббота, 13:21 - 7 янв 17
гость — «Время» пишет:

30 лет назад Церковь была другой!

Суббота, 13:27 - 7 янв 17
гость — «Не то все, не то...» пишет:

Считаю, что первому лицу области вовсе не обязательно быть на устранении аварии!!! Вы что, ребята? А для чего же в городе власть??? По вашей логике, тогда он должен мчаться на каждый порыв???
Право дело, смешновато бы это все выглядело...
Не утверждаю, что ему ну прямо уж необходимо было поехать в Бехово-Поленово, но таковы сегодняшние реалии... Мода, постоять со свечкой...
В целом, подарок музею в Рождество - замечательное дело! И не важно, кто купил картину! По-любому, не будь Дюмина, никто бы ее не приобрел для музея - вы же прекрасно все понимаете. А так, молодец Дюмин - хоть будет знать, что за чудо есть в Тульской области, называемое Поленово. Все равно когда-то надо было поехать туда, а тут в Святой праздник...
Да, и не материтесь - я не работаю в БД, не состою ни в какой комиссии и т.д. Просто так считаю - имею право...

Суббота, 13:39 - 7 янв 17
гость — «Shushkov» пишет:

У Российских чинуш начиная с 92 года такая мода пошла ходить по церквям на Пасху и Рождество и стоять со свечками.

Суббота, 13:44 - 7 янв 17
гость — «Туляк» пишет:

Вот почему аварию устранили. Молился Губерок то за нас всю ноченьку, не спал поди сердешнай!

Суббота, 14:14 - 7 янв 17
гость — «Мимокрокодил» пишет:

Обычно несвобода у нас ассоциируется с решётками и темницей сырой. Бледные лица, кандалы, руки тянущиеся и всё такое.
Современная россиянская несвобода до этой стадии ещё не доросла. И переживается она иначе. Примерно как «поссать хочется, а негде». Потому что сортиры на улице запретила Госдума, под кустиком менты сидят и штрафуют, в подъезде – стыдно и могут поймать. Так что «только дома и только ночью» - днём канализацию отключают. Все ходят с переполненными пузырями, поясницу ломит, думать ни о чём другом не можешь. А по телевизору показывают золотые унитазы.
То есть - бывает несвобода хуже, но вряд ли бывает постыднее. Хехе

Суббота, 14:27 - 7 янв 17
гость — «Туляк» пишет:

Дюмин итак отправил помогать городу ликвидировать аварию Андрианова, Егорова, Шевченко… Надо было ещё всю культуру мобилизовать и самому что ли сидеть на трубе?!!

Суббота, 14:35 - 7 янв 17
гость — «Берегись!» пишет:

Хозяин нашего губера не обещает, что в этом году будет хорошо, обещает "что будет еще лучше!"
http://www.vesti.ru/m/doc.html?id=2840249

Суббота, 14:56 - 7 янв 17
гость — «Уважаемый» пишет:

Важно, что Дюмин помог недотепам из города организовать работу! Без его ускорения ещё бы чинили…

Суббота, 15:30 - 7 янв 17
гость — «Надеюсь» пишет:

Надеюсь, что А.Г. Дюмин, как руководитель вежливых зеленых человечков, смог вежливо и убедительно втолковать Н. Поленовой и Н. Грамолиной, о том что не стоит чинить препятствий газификации домов жителей деревни Бёхово, а если убеждение не поможет, то найти мужество и обязать газовщиков поставить заглушку на газопровод в музея Поленово.

Суббота, 15:32 - 7 янв 17
гость — «Надеюсь» пишет:

Надеюсь, что А.Г. Дюмин, как руководитель вежливых зеленых человечков, смог вежливо и убедительно втолковать Н. Поленовой и Н. Грамолиной, о том что не стоит чинить препятствий газификации домов жителей деревни Бёхово, а если убеждение не поможет, то найти мужество и обязать газовщиков поставить заглушку на газопровод, ведущий в музей Поленово.

Суббота, 16:01 - 7 янв 17
гость — «Гость» пишет:

Авария была серьезной и то, что воду дали за сутки - немыслимый для наших властей результат!!!

Суббота, 16:14 - 7 янв 17
гость — «100 %» пишет:

Ага, сейчас без власти замерзли бы все на хер, потому что каждый бы тянул одеялу на себя! Поэтому не надо здесь ни на кого гнать, тем более на Дюмина! Он справился на все 100 процентов в данной ситуации!

Суббота, 16:42 - 7 янв 17
гость — «мнение» пишет:

Поленово к Москве ближе Тулы...

Суббота, 16:46 - 7 янв 17
гость — «Груздев» пишет:

ТуХляки, а Дюмина вы энергичнее лижете, чем меня лизали!
Дюмин "наверх" уйдёт, я вернусь - всё вам припомню!

Суббота, 17:38 - 7 янв 17
гость — «Белевец» пишет:

А что он все время прячется от гласа народного? Никак из роли телохранителя не выйдет? Страшно к народу выйти и его выслушать, все присылает за себя огрызков Федорищева, Шерина, Антоху Агеева....

Суббота, 17:41 - 7 янв 17
гость — «белевцу» пишет:

А что тебя чтоли слушать? Он то выйдет, а ты нет. Вот и славный диалог получится. П**деть не мешки ворочить.

Суббота, 18:10 - 7 янв 17
гость — «Правда » пишет:

В тиши поленовмкой усадьбы
От пролетарских от грехов
Душе не нужно даже свадьбы
А только денег и стишков

Суббота, 18:12 - 7 янв 17
гость — «человеку,который "«Для 11-25"» пишет:

Брудершафта не припомню, чтоб на ты переходить. Или,типа, ТУТА МОЖНО?

Суббота, 18:12 - 7 янв 17
гость — «Бла» пишет:

Ааа, белоленточники ожили, вы только посмотрите на них! Всех к ногтю живо!

Суббота, 18:19 - 7 янв 17
гость — «шмайсер» пишет:

Тухляки они и есть тухляки

Суббота, 18:53 - 7 янв 17
гость — «ж» пишет:

от москвы ближе

Суббота, 19:52 - 7 янв 17
гость — «Про Тургенево» пишет:

Что плохого-то опять слелал Дюмин? Я считаю, что он молодец, что почтил своим присутствием музейный комплекс и подарил картину! Приглашаю на Пасху А. Дюмина в Тургенево, может, после этого Храм продолжат реставрировать!

Суббота, 20:33 - 7 янв 17
гость — «всем» пишет:

Всех найду. и утоплю. В колодце! Че не понятно то. доцент.а доцент. скажи им.

Суббота, 21:03 - 7 янв 17
гость — «Втургенево тчк ваше ....» пишет:

А община у вас в Тургенево уже сложилась? Если не секрет соблюдают члены общины посты, как однодневные и многодневные?

Суббота, 21:40 - 7 янв 17
гость — «Тургенево» пишет:

Община есть, правда без Храма разрозненная, кто-то постится кто-то нет, только причём здесь это? Храм это не только религиозный, но культурный и исторический памятник. А Будет Храм, наладится религиозная жизнь населения!

Суббота, 22:11 - 7 янв 17
гость — «однако,» пишет:

Всех с Рождеством Христовым! Начались святки (святые дни), старайтесь быть добрее, или (хотя бы) удерживайте себя от злых помыслов , слов и дел. Здоровья всем и счастья!

Суббота, 22:45 - 7 янв 17
гость — «В Тургенево» пишет:

А Вы батенька романтик!

Суббота, 23:04 - 7 янв 17
гость — «Для 18-12» пишет:

Тута - это у тебя и твоих столь блистающих яйцами хозяев. Извини, что не умом. Но "Платон мне друг, но истина дороже"

Суббота, 23:26 - 7 янв 17
гость — «шмайсер» пишет:

Ублюдки, отсосники, онаниисты, жополизы, педерасты, питомцы бразильских орангутангов, недоебанные, безмозглые черви желающие непонятно что снискать, но желающие пофлудить мой ник ШМАЙСЕР : Суббота, 18:19 - 7 янв 17
гость — «шмайсер» пишет: Тухляки они и есть тухляки и в другое время....

Напишите ушлепки свой № телефона чтобы я с вам встретился и набил вам рыло, пожалуйста блять

Воскресенье, 01:16 - 8 янв 17
гость — «Для 23.04» пишет:

Подтянулись диванные войска.Берегите себя.Еще пригодитесь в голодный год.

Воскресенье, 01:43 - 8 янв 17
гость — «товарищу Дюмину» пишет:

разберитесь с отсутствием подачи газа в деревне Барсуки Ленинского района. Люди замерзают!! Какой то идиот залил воду не в водопроводные, а в газовые сети...Газовики периодически приезжают на жалобы, но в целом то тут ,то там замерзают участки газопровода! Никто за это самовольное подключение даже к ответственности не привлечен... т к не цыган....

Цитатник

Такого ни в каких анналах постсоветского пространства вообще не существует.

О. Лукичёв, депутат Тульской областной Думы

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