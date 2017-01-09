Главная / Кто есть кто « 9 января 2017 »

Евгений Авилов перетасовал старую кадровую колоду

О новых назначениях в городской администрации.

Новый год в администрации областного центра начался с перестановок и перетасовок. Возвышение Владислава Галкина (он стал первым заместителем Евгения Авилова) и Романа Мурзина (стал заместителем главы администрации по строительству и ЖКХ) вряд ли стоит называть кадровой революцией. Скорее всего, речь идет о передвижении имеющихся в распоряжении Евгения Авилова руководителей на новые посты.

Валерий Дорожкин (заместитель начальника управления по городскому хозяйству) поднялся на ступеньку выше, пересев в кресло своего шефа Романа Мурзина.

Татьяна Матвеева получила кресло своего бывшего руководителя Владислава Галкина в управлении по благоустройству города Тулы.

Назначение начальников управлений по Советскому (Александр Картышов) и Привокзальному округам (Евгений Пятисоцков) тоже не выглядит неожиданным. Под освободившиеся вакансии нужны были кадры, и они нашлись в кадровом резерве.

Что касается Яны Сергеевой, то ее назначение на пост главного архитектора Тулы подтвердило тенденцию победоносного шествия юристов в городскую власть. Кто-то должен, в конце концов, работать, пот ому что бухтияровы и тягливые в Туле, похоже, закончились …