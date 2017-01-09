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Евгений Авилов перетасовал старую кадровую колоду

О новых назначениях в городской администрации.

 Новый год в администрации областного центра начался с перестановок и перетасовок. Возвышение Владислава Галкина (он стал первым заместителем Евгения Авилова) и Романа Мурзина (стал заместителем главы администрации по строительству и ЖКХ) вряд ли стоит называть кадровой революцией. Скорее всего, речь идет о передвижении имеющихся в распоряжении Евгения Авилова руководителей на новые посты. 

Валерий Дорожкин (заместитель начальника управления по городскому хозяйству) поднялся на ступеньку выше, пересев в кресло своего шефа Романа Мурзина.

Татьяна Матвеева получила кресло своего бывшего руководителя Владислава Галкина в управлении по благоустройству города Тулы. 

Назначение начальников управлений по Советскому (Александр Картышов) и Привокзальному округам (Евгений Пятисоцков) тоже не выглядит неожиданным. Под освободившиеся вакансии нужны были кадры, и они нашлись в кадровом резерве.

Что касается Яны Сергеевой, то ее назначение на пост главного архитектора Тулы подтвердило тенденцию победоносного шествия юристов в городскую власть. Кто-то должен, в конце концов, работать, пот ому что бухтияровы и тягливые в Туле, похоже, закончились …

 

Комментарии к статье

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Понедельник, 11:09 - 9 янв 17
гость — «Крылов И А» пишет:

А вы друзья как ни садитесь , все......!

Понедельник, 11:20 - 9 янв 17
гость — «Привет от Ёлкина А.Г.» пишет:

Опять бля...ство в органах власти в Туле - продолжается! Авиловщина стала визитной карточкой коррупции и правового беспредела в Туле!!!
В ОРГАНАХ ВЛАСТИ АВИЛОВА ЦАРЯТ БАРДАК, БЕСКОНТРОЛЬНОСТЬ И БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ!!!
Да здравствуют авиловские клумбочки-фотанчики, бордюрчики, платные автостоянки, рекордные поборы в ЖКХ, новые концессии и прочая херня!!!
Именно об этом думает на фото тульский пахан Авилов!

Понедельник, 11:21 - 9 янв 17
гость — «Хе-хе» пишет:

Вспомнился ЕБН:
- Не так сели!

Понедельник, 11:24 - 9 янв 17
гость — «Гость» пишет:

11:21: Ахахаха...точно)))

Понедельник, 11:39 - 9 янв 17
гость — «Радость» пишет:

Я очень рада за Пятисоцкова- пусть поработает , сучара, узнает на своей шкуре , что такое работать, а не нули приписывать , как в спецавтохозяйстве . Подчиненных сотрудников его жалко, он же натуральный ШАРИКОВ, сюжет "Собачье сердце" с его биографии списан.

Понедельник, 11:41 - 9 янв 17
гость — «А» пишет:

Ну что ремонт сделали, еще и деньги остались!

Понедельник, 11:50 - 9 янв 17
гость — «САХ» пишет:

О назначении Пятисотскова на должность начальника ГУ Привокзального округа даже говорить не хочется, остаётся только посочувствовать людям которым придётся с ним некоторое время поработать. Карьерист без ума и организаторских способностей, но с высокомерием и наглостью танка. Держитезь ребята, наше Вам соболезнования!

Понедельник, 12:12 - 9 янв 17
гость — «не фига се » пишет:

Галкин и Авилов подельники рейдеры воры под крышей прокурорских - замаскировавшиеся убийцы .

Понедельник, 12:33 - 9 янв 17
гость — «Туляк» пишет:

Реально Авилову тяжело с кадрами- во всей Тулы ни одного надежного человека, которому можно поручить дело. Вот и остаётся уповать на этот десяток истинных патриотов Родины, Тулы и дела.

Понедельник, 13:02 - 9 янв 17
гость — «мимокрокодил» пишет:

Духпердун идейный.Шмайсер своего ремесла.

Понедельник, 13:05 - 9 янв 17
гость — «Алёша 77» пишет:

Опять городское жульё перетасовали в колоде.Бардак в городе продолжается.

Понедельник, 13:34 - 9 янв 17
гость — «одним словом» пишет:

Содом и Гомора!

Понедельник, 13:35 - 9 янв 17
гость — «Экс» пишет:

Ребята, всем удачи на новых постах! Надеюсь, в этот раз обойдётся без жести.

Понедельник, 13:40 - 9 янв 17
гость — «гость » пишет:

вместе воруют, вместе фабрикуют , подлогами занимаются торгуют похищенной муниц собственностью , вместе заказывают убиство жерт ради сокрытия собственных преступлений под крышей продажных прокурорских .

Понедельник, 14:14 - 9 янв 17
гость — «Оля» пишет:

В новогодние праздники были в гостях в Рязани . Тула по сравнению с Рязанью конфетка! Снег вывезен, улицы посыпаны , не скользко. В Рязани ни проехать , ни пройти. Авилов с командой МОЛОДЦЫ!

Понедельник, 14:31 - 9 янв 17
гость — «Оле» пишет:

Когда ботинки твои от реагентов развалятся поди не так запоёшь, а запляшешь.

Понедельник, 14:34 - 9 янв 17
гость — «Вампиру Авилову» пишет:

Авилову надо сделать казнь при людную - отрезать хвост по самую шею: оборотню воткнуть осиновый кол в сердечную мышцу, на шею надеть честнчоный амулет, что бы этот урод не отравлял жизнь тулякам!!! Урод уйди в бездну!!! Долой коррумпированных чиновников!!!

Понедельник, 15:19 - 9 янв 17
гость — «Туляк» пишет:

От перемены мест слагаемых - сумма не меняется. Тасуй не тасуй, всё равно получишь ..й.

Понедельник, 15:25 - 9 янв 17
гость — «ГОСТЬ» пишет:

АВИЛОВ ДУМУ ДУМАЕТ. ЧЕМ НАРОД ЕЩЁ УДИВИТЬ?

Понедельник, 15:39 - 9 янв 17
гость — «Авилов - вампир» пишет:

АВИЛОВ посмотри на фото: а я срал на туляков - всю свою жизнь: за это они меня любят!

Понедельник, 15:43 - 9 янв 17
гость — «Ёлкин А.Г.» пишет:

Женя я тебя люблю, благодаря тебе мой преступный бизнес процветает:источник - https://www.pryaniki.org/view/article/1016065

Понедельник, 16:49 - 9 янв 17
гость — «Туляк» пишет:

На должность Первого зама вместо алкаша Авилов поставил наркомана, ох.еть.

Понедельник, 17:16 - 9 янв 17
гость — «Специалисты не знают, а кто знает? » пишет:

В поселке Барсуки проблема с газоснабжением частных домовладений до сих пор не решена. Давление газа в трубах продолжает прыгать, из-за чего люди не могут приготовить пищу. Голубое топливо не поступает в газовые плиты. Но что еще хуже, газ с перебоями поступает и в отопительные приборы. И периодически АГВ в домах селян отключаются.

Все дело в воде, которая попадает в газовые трубы. С началом сильных холодов она замерзает и перекрывает доступ газа в дома. Откуда она берется в трубах, люди понять не могут, не объясняют им этого и газовики.

С проблемой люди обратились на «Первый Тульский». Они рассказали, что перебои с газом начались почти два месяца назад. Периодически аварийные бригады приезжают, откачивают из газопровода воду, и газ снова идет. Но это не на долго.

В момент работы съёмочной группы, на место выехала очередная аварийная бригада "Тулоблгаза" во главе с главным инженером эксплуатационного участка. На вопрос, когда проблема будет решена, точных сроков Владимир Клочков не назвал. Рассказал, что газовики ищут место порыва трубы, через которое вода поступает в газопровод. Но пока найти не могут. Когда это будет сделано - неизвестно. Пока он посоветовал людям обращаться в аварийную службу, если давление газа снова упадет, специалисты откачают воду из газопровода.Тем временем жители не только опасаются за здоровье малолетних детей, которые мерзнут в домах, но и за их жизнь. В некоторых домовладениях нет автоматического отключения отопительных приборов при остановке подачи газа, что может привести к взрыву.
+++++
Это началось в сентябре месяце. каждый день мы с маленьким ребенком приезжаем в холодный дом, так как мы целый день на работе и не можем контролировать АГВ. На вопросы которые мы задавали начальнику он ответил что не знает почему нет давления газа в домах.
+++++

А тем временем "знайка" Ирина Викторовна Маликова категорически выспрашивает у жителей, почему это у них такой большой расход газа????

Понедельник, 17:50 - 9 янв 17
гость — «Гость» пишет:

Ой, да сейчас кому не лень все специалисты и профессионалы! А как дело доходит до того, чтобы что-то сделать - на этом все знания и умения заканчиваются...

Понедельник, 17:58 - 9 янв 17
гость — «SCHWAB» пишет:

Ба! Опять все те-же знакомые лица.Только на других должностях.

Понедельник, 18:09 - 9 янв 17
гость — «Все делается правильно!» пишет:

Надо развешать еще около 2-х тысяч новеньких дорожных знаков, наставить платных парковок, создать большИй геморрой тухлякам, стебануть бабла побольше. Причем тут руководить городскими службами? Ограниченность может порождать только ограниченность.

Понедельник, 18:31 - 9 янв 17
гость — «ДуМА» пишет:

Когда в публичном доме нет прибыли, меняют жриц любви, а не переставляют кровати. Зачем каждый год двигать сотрудников с одного стула на другой, в чём смысл?

Понедельник, 20:01 - 9 янв 17
гость — «Думе» пишет:

Весь СМЫСЛ в $$$$$$$$$$

Понедельник, 20:42 - 9 янв 17
гость — «Shushkov» пишет:

Значит бардак в городе во всех сферах деятельности продолжится.

Понедельник, 21:34 - 9 янв 17
гость — «Леди » пишет:

Не каждый,кто тасует карты,умеет в них играть.

Понедельник, 22:22 - 9 янв 17
гость — «Лёля» пишет:

Привокзальному опять не повезло. Где же откапывают этот ширпотреб? Или люди в Туле перевелись. С профильным образованием, не важно что опыта мало. Научится.

Понедельник, 22:28 - 9 янв 17
гость — «Леле» пишет:

Что значит не повезло Привокзальному?до этого Шарикова были очень хорошие руководители, главное порядочные и человечные! А эта быдлота, согласна -не повезло. Но как сказала нам Михайлова / дословно/ этого дебила скоро уберут.

Понедельник, 22:45 - 9 янв 17
гость — «причем тут колода?» пишет:

Пили пила бабло, а остальное все ровно!

Понедельник, 22:56 - 9 янв 17
гость — «Экономист» пишет:

Ни одного финансиста в правительстве, ни одного руководителя с профильным образованием, заслуженные экономисты без работы сидят.

Вторник, 01:48 - 10 янв 17
гость — «JACQUES» пишет:

От перестановки слагаемых сумма не меняется.

Цитатник

Полномочия главы администрации таковы, что он чуть ли не в сортир должен у главы муниципального образования отпрашиваться ...

И. Рогов, депутат Тульской городской думы.

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