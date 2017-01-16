Главная / PRяники виртуальные « 16 января 2017 »

Сидр теперь сельхозпродукт

Об этом говорится в постановлении правительства, которое обнародовано на портале правовой информации.

Как пишет РБК, лоббировать признание сидра сельхозпродуктом производители во главе с ассоциацией “Опора России” начали с лета 2014 года, ссылаясь на то, что соответствующий статус получило вино. При этом если виноград растет всего в нескольких регионах на юге России, то яблони — почти по всей стране, поясняли авторы инициативы.

В 2016 году объемы продаж сидра впервые превысили продажи виски и ликеро-водочных изделий крепостью до 25 градусов, свидетельствовали данные Росстата. Так, за девять месяцев прошлого года, было продано 3 млн дал сидра, пуаре (сидр на основе грушевого сусла) и медовухи, что на 316,8% выше уровня 2014 года. По итогам 11 месяцев 2016 года продажи этой категории выросли почти на 40% по сравнению с 2015 годом и составили 3,9 млн дал.

Получение компаниями статуса сельхозпроизводителей совпало более чем с двукратным ростом акциза на сидр. С 1 января 2017 года ставка акциза для производителей выросла с 9 до 21 руб. за литр. “Признание сидра сельхозпродуктом поможет нам иметь такие же преференции, как у виноградарей, получать субсидии на закладку садов, участвовать в ярмарках, иметь послабления в рекламе», — рассчитывает руководитель компании «Яблочный спас» (производит сидр под маркой St.Anton) Олег Горелов. Этим летом компания планирует начать закладку собственных яблоневых садов “сидровых” сортов.

Индивидуальный предприниматель Сергей Тарасов, выращивающий яблоки в Тульской области, только планировал заняться производством сидра. Для этого он собирался расширить площадь садов с имеющихся 70 до 170 га. Однако из-за повышения акцизов заморозил проект. Теперь, по словам Тарасова, у него появилась надежда реализовать первоначальные планы. Как напоминает бизнесмен, сейчас государство выплачивает 280 тыс. руб. за раскорчевку и еще 350 тыс. руб. — за высадку 1 га новых садов.

“Мы прекрасно понимаем, что это только начало пути, который уже прошли виноделы”, — говорит член президиума “Опоры России” Алексей Небольсин.

По его мнению, чтобы отрасль получила реальный импульс, предстоит, в частности, внести поправки в Бюджетный и Налоговый кодексы и 171-ФЗ, регламентирующий оборот и производство алкогольной продукции. При этом сами производители должны будут доказать, что их сидр произведен из отечественных яблок: напиток, сделанный из концентрата сока, сельхозпродукцией не считается, уточняет Небольсин.

Как мы сообщали ранее, летом прошлого года министр сельского хозяйства Дмитрий Миляев доложил врио губернатора Алексею Дюмину, что осенью в Суворовском районе ожидается открытие завода компании “Яблочный спас” по переработке яблок и производству яблочного сидра и соков.

В декабре 2014 года Тульский управдом предлагал воссоздать бренд взамен прежней богучаровской "червивке", под названием, например, “Тульский сидр”.