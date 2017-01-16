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Главная / PRяники виртуальные « 16 января 2017 »


Сидр теперь сельхозпродукт

Об этом говорится в постановлении правительства, которое обнародовано на портале правовой информации. 

Как пишет РБК,  лоббировать признание сидра сельхозпродуктом производители во главе с ассоциацией “Опора России” начали с лета 2014 года, ссылаясь на то, что соответствующий статус получило вино. При этом если виноград растет всего в нескольких регионах на юге России, то яблони — почти по всей стране, поясняли авторы инициативы. 

В 2016 году объемы продаж сидра впервые превысили продажи виски и ликеро-водочных изделий крепостью до 25 градусов, свидетельствовали данные Росстата. Так, за девять месяцев прошлого года, было продано 3 млн дал сидра, пуаре (сидр на основе грушевого сусла) и медовухи, что на 316,8% выше уровня 2014 года.  По итогам 11 месяцев 2016 года продажи этой категории выросли почти на 40% по сравнению с 2015 годом и составили 3,9 млн дал.

Получение компаниями статуса сельхозпроизводителей совпало более чем с двукратным ростом акциза на сидр. С 1 января 2017 года ставка акциза для производителей выросла с 9 до 21 руб. за литр. “Признание сидра сельхозпродуктом поможет нам иметь такие же преференции, как у виноградарей, получать субсидии на закладку садов, участвовать в ярмарках, иметь послабления в рекламе», — рассчитывает руководитель компании «Яблочный спас» (производит сидр под маркой St.Anton) Олег Горелов. Этим летом компания планирует начать закладку собственных яблоневых садов “сидровых” сортов.

Индивидуальный предприниматель Сергей Тарасов, выращивающий яблоки в Тульской области, только планировал заняться производством сидра. Для этого он собирался расширить площадь садов с имеющихся 70 до 170 га. Однако из-за повышения акцизов заморозил проект. Теперь, по словам Тарасова, у него появилась надежда реализовать первоначальные планы. Как напоминает бизнесмен, сейчас государство выплачивает 280 тыс. руб. за раскорчевку и еще 350 тыс. руб. — за высадку 1 га новых садов.

“Мы прекрасно понимаем, что это только начало пути, который уже прошли виноделы”, — говорит член президиума “Опоры России” Алексей Небольсин. 

По его мнению, чтобы отрасль получила реальный импульс, предстоит, в частности, внести поправки в Бюджетный и Налоговый кодексы и 171-ФЗ, регламентирующий оборот и производство алкогольной продукции. При этом сами производители должны будут доказать, что их сидр произведен из отечественных яблок: напиток, сделанный из концентрата сока, сельхозпродукцией не считается, уточняет Небольсин.

Как мы сообщали ранее, летом прошлого года министр сельского хозяйства Дмитрий Миляев доложил врио губернатора Алексею Дюмину, что осенью в Суворовском районе ожидается открытие завода компании “Яблочный спас” по переработке яблок и производству яблочного сидра и соков.

В декабре 2014 года Тульский  управдом  предлагал воссоздать бренд взамен прежней богучаровской "червивке", под названием, например, “Тульский сидр”

 

Комментарии к статье

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Понедельник, 14:07 - 16 янв 17
гость — «Гость» пишет:

А тульского самогона нет? Господа,товарищи,леди,джентельмены...удачи. И просто сволочи с больших и малых дорог.

Понедельник, 14:13 - 16 янв 17
гость — «Хе-хе» пишет:

"...объемы продаж сидра ... превысили продажи виски и ликеро-водочных изделий крепостью до (ДО!!!) 25 градусов..."
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Где вы видели виски и водку крепостью ДО 25 градусов?

А что касается тульского бренда, то лучше названия, чем "Червивка", не найдёте!

Понедельник, 14:25 - 16 янв 17
гость — «гость » пишет:

В далекой молодости,в бытность студентами политеха мы очень уважали богучаровскую яблочную шипучку.Вещь!!Стоила она сначала копеек 90,а потом рупь семнадцать копеек.Сомневаюсь,что возможно воспроизвести сейчас подобную прелесть..

Понедельник, 14:26 - 16 янв 17
гость — «Дурдом отдыхает или почему Россия плохо живёт» пишет:

Сидр теперь сельхозпродукт... Об этом говорится в постановлении правительства, которое обнародовано на портале правовой информации...

Законное пожелание - надо бы и "сидорову" козу пристроить... Логично и созвучно было бы...

Безумная власть рождает безумные постановления и решения!

Понедельник, 14:31 - 16 янв 17
гость — «Не пойдет!» пишет:

Потому что название не наше. Назвали бы "плодово-ягодное вино" и все бы стало на свое место. Даже "червивка" лучше, чем сидр. Хотя против самого слова ничего не имею. Но, не наше, значит не пойдет. Нормальный человек "сидор" пить не будет.

Понедельник, 14:34 - 16 янв 17
гость — «любопытный» пишет:

А еще был чудо-напиток - Солнцедар.

"Не теряйте время даром - похмеляйтесь Солнцедаром".

Ха-ха-ха!

Понедельник, 15:20 - 16 янв 17
гость — «фома» пишет:

При общем сокращении,ярых отьявленных выпивох,водочнопивосидроледочные корпорации,вынужденны,под староновыми брэндами,искать новые сегменты потребителей!

Понедельник, 15:33 - 16 янв 17
гость — «Плодово-выгодный» пишет:

Белёвский коньячок - два яблочка и червячок! А, стесняюсь спросить, 0,75 снова по рупь семнадцать будет?

Понедельник, 17:08 - 16 янв 17
гость — «Гостю народ» пишет:

Вы сами себе противоречите, утверждая, что не один год работает этот заводик.
Поэтому не так важно, местный или не местный глава - завод до них и после назначения новых глав будет работать, т.к. прокуратура никому, кроме Президента РФ В.В.Путина НЕ ПОДОТЧЕТНА!

Почему подмосковные бутлегеры полюбили хранить контрафактную продукцию в нашей области?

http://www.pryaniki.org/view/article/1014051/

Cпиртзавод под вывеской "Зернохранилище"

http://www.pryaniki.org/view/article/1014063/

Движуха в “зернохранилище” продолжается - областные власти разводят руками

http://www.pryaniki.org/view/article/1014151/

Узловский алкогольный "Стоик"
https://www.pryaniki.org/view/article/1016653/

Вот чем занимается полиция в связке с прокурорами:

Белеве замели полицейское начальство. Дело шьют?
http://www.pryaniki.org/view/article/1014141/

История одной полицейско-прокурорской крыши
http://www.pryaniki.org/view/article/1014147/


А вот, чем на самом деле заняты работники прокуратуры:

Сын генерального прокурора РФ Юрия Чайки проявился в деле о «крышевании» прокуратурой подпольных казино. Показания против Артема Чайки дал свидетель по делу подмосковных прокуроров http://newdaynews.ru/incidents/326167.html

Сын генпрокурора Чайки крышевал подмосковные казино с прокурором подмосковья?
http://otvet.mail.ru/question/55941398


В деле о крышевании казино появились еще десять прокуроров
http://newsland.com/news/detail/id/696933/

Двое прокуроров задержаны по игорному делу
http://lifenews.ru/news/58802

Менты против прокурорских: бандиты отдыхают
http://ruscesar.livejournal.com/232590.html

Помощник прокурора Петрозаводска уволилась, когда задержали ее мужа-бандита
http://gubdaily.ru/blog/news/pomoshhnik-prokurora-petozavodska-uvolilas-kogda-zaderzhali-ee-muzha-bandita/

прокуратура против СК
http://vz.ru/tags/5450/

Понедельник, 17:14 - 16 янв 17
гость — «123» пишет:

Точка роста в Тульской области . Правда хороший сидр и кальвадос всё равно будет народу не по карману. Из расчёта 50 руб за кило яблок и без акциза литр сидра 400 рублей , кальвадоса 1500 руб - это себестоимость . Плюс акциз и накрутка сетей . Это 700 за литр сидра и 2500-3000 кальвадос.В Германии и Франции цена почти такая же. Тут надо льготы давать и стимулировать производство . Боярышнику и пиву явно не конкурент 20-50 рублей.

Понедельник, 18:17 - 16 янв 17
гость — «мамай» пишет:

Сидресня

Понедельник, 20:19 - 16 янв 17
гость — «Ветеран эротического фронта» пишет:

Опытные мастера считают, что лучшее самодельное вино из яблок получается из Антоновки обыкновенной. Из неё можно сделать много сока, который обладает особой ароматичностью, чистым вкусом и является хорошей основой для приготовления сидра.

Технология изготовления яблочного вина

Технологически процесс приготовления вина из яблок ничем не отличается от производства виноградного напитка.

I. Изготовление сока
1.Собранные, тщательно откалиброванные яблоки без гнили и повреждений моют под проточной водой. Опытные виноделы рекомендуют их замочить на полчаса в воде с солью, чтобы отошла вся грязь, пыль, вредные компоненты, осевшие на плодах во время их роста, червячки, если они поселились внутри какого-либо фрукта.
2.Чтобы сделать своими руками больше полезного сока, плоды разрезают на четвертинки, не очищая кожуры, не удаляя семечки.
3.Подготовленные фрукты пропускают через соковыжималку. Если её нет, подойдёт тёрка или мясорубка с мелкоячеистой решёткой. При таком способе получится пюре, из которого надо извлечь жидкость. Для её отжима используют марлю или тонкую ткань (ситец). Делать это трудно, следует применить силу, и полезного виноматериала может получиться не столько, сколько необходимо.
4.Получившийся сок процеживают через марлю, чтобы удалить лишнюю мякоть и сливают в стеклянные ёмкости, заполняя их на 2/3 объёма.

II. Отстаивание виноматериала
1.Бутыли с жидкостью надо поставить в теплое, тёмное место или накрыть полотенцем, чтобы на них не падал солнечный свет.
2.Так они должны стоять 2-3 дня, пока не начнут активизироваться споры натуральных яблочных дрожжей.
3.За это время наверх поднимется густая субстанция – мезга, а жидкость посветлеет и останется внизу.
4.Чтобы дрожжи равномерно перешли в виноматериал, содержимое бутылей надо периодически перемешивать деревянной лопаткой.
5.Когда мезга превратится в плотную массу, её вынимают или процеживают винную заготовку через марлю и обратно сливают в бутыль, оставляя небольшую плёнку из пюре. Делать это следует осторожно и аккуратно, памятуя о том, что внутри продукта существуют живые бактерии, необходимые, чтобы жидкость начала бродить.

III. Внесение сахара

Чтобы сделать хорошее яблочное вино, а не слабоалкогольный сидр, в виноматериал добавляют сахар. Разные рецепты приготовления вина из яблок говорят об одном: сколько следует засыпать сладкого продукта, зависит от сорта плодов и конечного продукта. Дома можно делать своими руками сухое, сладкое и полусладкое, десертное вино из яблок. Для этого используют следующую пропорцию:
•сухое яблочное вино — на каждый литр жидкости 200-220 г сахара.
•сладкие и десертные вина – 300-350 г на литр.

Опытные виноделы не рекомендуют превышать данные параметры, чтобы конечный продукт не получился приторным. Количество сахара, обозначенное в рецепте, может быть увеличено, если требуется получить креплёное или сладкое вино.

Понедельник, 21:21 - 16 янв 17
гость — «тулячка» пишет:

в бытность моей работы в ТНИТИ мне очень понравилось название нашей "червивки", которые наши мужчины привезли с Урала. Там это создание называлось очень романтично "Слёзы Мичурина"! Класс!!! Чем больше в правительстве патриотов России, тем лучше, и значимей их работа!!!

Понедельник, 21:38 - 16 янв 17
гость — «Алёша 77» пишет:

Нет.Уж лучше виски,коньяк,мартини,белое полусладкое.

Понедельник, 21:39 - 16 янв 17
гость — «Спец» пишет:

Ватко пьёт боярышник для ванн.

Понедельник, 21:44 - 16 янв 17
гость — «@» пишет:

однажды выпив Русиано, я нанопукнул очень рьяно

Понедельник, 21:57 - 16 янв 17
гость — «ПРО» пишет:

Готовьте печень под бурду.

Понедельник, 23:19 - 16 янв 17
гость — «гость .» пишет:

Индивидуальный предприниматель Сергей Тарасов, выращивающий яблоки в Тульской области, только планировал заняться производством сидра. Для этого он собирался расширить площадь садов с имеющихся 70 до 170 га. Однако из-за повышения акцизов заморозил проект. Теперь, по словам Тарасова, у него появилась надежда реализовать первоначальные планы. Как напоминает бизнесмен, сейчас государство выплачивает 280 тыс. руб. за раскорчевку и еще 350 тыс. руб. — за высадку 1 га новых садов.

Какой на хрен предприниматель, выращивает сады он, Тарасик ))))))) Этот аферист деньги ворует у людей которые его наняли, у собственников, жульничают на пару с Сергеем Семеновым, придумали прокладку фирму с контрактом, берут у населения яблоки за копейки, а продают производству в 4 раза дороже . А раньше этот сучонок, людей набирал в стройбригады в Москву, а потом кидал их на деньги . Выращивает яблоки он, хрень не пишите всякую )))))))

Понедельник, 23:21 - 16 янв 17
гость — «гость » пишет:

гость — «Спец» пишет:
Ватко пьёт боярышник для ванн.

Чмо хохляцкое, опять серешь тут ? Паскуда, проваливай отсель ))))))

Вторник, 00:35 - 17 янв 17
гость — «SCHWAB» пишет:

Нормальный напиток.

Вторник, 00:58 - 17 янв 17
гость — «ГОСТЬ» пишет:

Пейте тыкилу

Цитатник

Когда в жизни ты получал здесь полтора миллиона в неделю?

Владимир Могильников, глава города Тулы

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