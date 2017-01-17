Главная / Фольклор « 16 января 2017 »

Письмо в редакцию

Нам жалуются на оскорбления в адрес представителей правоохранительных органов.

Уважаемая редакция! 26 июня 2015 г. на вашем портале была размещена статья под заголовком "Правда в силе, или За что дерутся тульские судьи". Обращаю внимание, что в настоящее время данная статья стала ареной для выступления отдельных жителей Тульской области (Лукашевич, Андреева и др.), чьи дети были осуждены за совершение особо тяжких преступлений - сбыт наркотических средств. Не имея законных возможностей для пересмотра вступившего в законную силу приговора, данные лица занимаются оскорблениями в адрес сотрудников полиции, прокуратуры, суда, а также президента страны, а размещенные ими комментарии не имеют никакого отношения к тематике статьи.



Мы, конечно, можем закрыть комментарии к данной статье, но недовольные будут писать их. Не беремся давать оценку работы следствия и приговору суда по делу Андреевой и Лукашевич, поскольку она уже дана судом. Что касается оскорблений, то этот вопрос решается тоже в судебном порядке. Авторов комментариев, думается, не сложно будет вычислить компетентным органам, отказать которым после запроса мы не имеем права. Может быть это хоть как-то охладит пыл анонимных комментаторов...