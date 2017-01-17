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Главная / Фольклор « 16 января 2017 »


Письмо в редакцию


 Нам жалуются на оскорбления в адрес представителей правоохранительных органов. 

Уважаемая редакция! 26 июня 2015 г. на вашем портале была размещена статья под заголовком "Правда в силе, или За что дерутся тульские судьи". Обращаю внимание, что в настоящее время данная статья стала ареной для выступления отдельных жителей Тульской области (Лукашевич, Андреева и др.), чьи дети были осуждены за совершение особо тяжких преступлений - сбыт наркотических средств. Не имея законных возможностей для пересмотра вступившего в законную силу приговора, данные лица занимаются оскорблениями в адрес сотрудников полиции, прокуратуры, суда, а также президента страны, а размещенные ими комментарии не имеют никакого отношения к тематике статьи.
 

Мы, конечно, можем закрыть комментарии к данной статье, но недовольные будут писать их. Не беремся давать оценку работы следствия  и приговору суда по делу Андреевой и Лукашевич, поскольку она уже дана судом. Что касается оскорблений, то этот вопрос решается тоже в судебном порядке. Авторов комментариев, думается,  не сложно будет вычислить компетентным органам, отказать которым после запроса мы не имеем права. Может быть это хоть как-то охладит пыл анонимных комментаторов...     

Комментарии к статье

Сообщение отправляется через зашифрованный канал связи, анонимность гарантирована

Вторник, 01:47 - 17 янв 17
гость — «давно пора» пишет:

Этот портал используется только для написания гадостей, никакой конструктивности он не несёт. Власть придержащие не руководствуются этими коментами в своих решениях. Повлиять постами на политическую составляющую области бесполезно. Канал надо оптимизировать и перепрофилировать на конструктивный майстрим! Настрой должен быть траспорентным и большей частью позитивный. Одни только фейки, вброшенные фриками, не несущие имплементарности. Вместо положительного концепта, только деструктивный конрацепт!

Вторник, 02:04 - 17 янв 17
гость — «SCHWAB» пишет:

Редактор! Закройте для комментариев темы на правоохранительную систему.

Цитатник

У каждой партии есть достойные члены, но в каждую насасывается и много не очень достойных.

Н. Кузнецова, депутат Тульской областной думы.

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