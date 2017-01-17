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Главная / Тульская PRовинция « 17 января 2017 »


Усадьба Юдинки, Тульская область, Алексинский район

Летописец русских усадеб Вадим Разумов об одной забытой достопримечательности. 

В Алексинском районе Тульской области находится удивительная усадьба Юдинки. Находясь в тени таких крупных усадебных комплексов, как Богородицк, Дворяниново, Поленово и Ясная Поляна, она является прекрасной находкой для каждого, кто ценит старинную архитектуру. Значительную роль в относительной неизвестности усадьбы играет и то, что она труднодоступна для обычных туристов и исследователей. Однако, задавшись целью посетить Юдинки, вы найдете в этой усадьбе удивительный источник вдохновения.  

Прекрасный двухэтажный дом, выполненный из кирпича и дерева, украшенный эффектными лестничными всходами, террасой, портиком с колоннами и балюстрадой, известные российские писатели и исследователи Дунаев и Разумовский в «желтой» книге «В среднем течение Оки» назвали не иначе как ярким образцом «последней массовой вспышки любви к усадьбе». 

Почему авторы книги «В среднем течение Оки» охарактеризовали Юдинки таким таинственным и замысловатым определением? Каким способом можно осмотреть усадьбу? Кто владел старинным имением? В чем его уникальность? И, наконец, каково же современное состояние усадьбы Юдинки? Ищите ответы на эти вопросы в моем материале об этой тульской усадьбе!

Усадьба находится на территории оздоровительного лагеря "Сигнал", в советское время здесь находился пионерлагерь.

 

 Усадьба Юдинки пережила свой рассвет во второй четверти XIX столетия. Она представляла собой двухэтажный господский дом с мезонином, парк и хозяйственные службы. Временной этап пика ее развития во многом определил уникальность этого поместья. Вторая четверть - середина XIX века – эпоха «популярности» строительства обширных дворянских имений уже ушла в прошлое.

 

 С каждым годом все сильнее дает о себе знать кризис существующего общественного строя, в котором практически все население можно было разделить на дворянство и крестьянство. К 1850 году содержать огромное имение становится экономически невыгодно, в связи с чем в это время в России было построено мало усадеб. Всего несколько лет отделяли рубеж середины этого столетия от эпохального события 1861 года – отмены крепостного права, однако предпосылки этого события многие прогнозировали еще заранее.

 

4. Раньше к главному дом шла подъездная аллея от Юдинок, ее видно на снимке с дрона, она идет параллельно шоссе.

 В эту неспокойную, лишенную стабильности для дворянского сословия эпоху, под Алексиным переживала очередной этап своего развития интересная усадьба. Она находилась в Алексинском уезде Тульской губернии, в небольшом селе Юдинки. Первые упоминания о ней относились еще к концу XVIII века. В это время усадебные угодья принадлежали представителям рода Аксаковых.

 Именно здесь в 1848 году в семье депутата дворянского собрания, губернского секретаря Петра Николаевича Аксакова родился сын по имени Николай. Спустя несколько десятилетий он начал изучать богословие и философию, а также активно заниматься научной, публицистической и общественной деятельностью, в результате чего имя известного теолога и ученого Николая Петровича Аксакова стало известно в России и за ее пределами. 

 На небольшом расстоянии от главного дома Юдинок раскинулся живописный пруд, который с художественным очарованием окружают деревья. Природно-ландшафтная композиция перед домом повторяла основные принципы его архитектурного убранства. Вид, открывающийся с открытой террасы на парк был как бы сопоставим с размером самого дома. Высокие деревья «обрамляли» остальное пространство создавая эффект камерности, который усиливали «островки» сирени и акации. И если высокие ели создавали причудливый «двойник» колонн, то объединения кустарниковых растений создавали причудливый эффект мебели, расставленной по парку.

  

6. В усадьбе был конный завод, он не сохранился.

 Усадьба Юдинки принадлежала Аксаковым на протяжении нескольких десятилетий и лишь в начале XX века она перешла в собственность семье Кульжинских. В немногочисленных источниках, рассказывающих об истории усадьбы Юдинки указывается о том, что большая часть усадебного комплекса, дошедшего до наших дней, была спроектирована и воплощена в жизнь во второй четверти XIX века. Однако, некоторые источники упоминают о том, что парк Юдинок частично сохраняет в себе черты XVIII столетия, исходя из чего можно сделать вывод о том, что в годы своего зарождения усадьба активно обустраивалась не только как хозяйственное угодье, но и как «дворянское гнездо» в широком понимании этого слова.

 К сожалению, среди нескольких материалов, рассказывающих о Юдинках, нет упоминания о том, как выглядело поместье до второй четверти XIX столетия. Но бесспорным остается другой любопытный факт – прекрасный дом, который достаточно хорошо сохранился до наших дней, был построен ближе к середине позапрошлого века. Он является прекрасным образцом стиля позднего классицизма, получившего новый оттенок. Дом – двухэтажный, с мезонином. Его первый этаж был выстроен их кирпича, а второй – из дерева.

 

8.

 В его архитектурном облике тесно переплелись каноничные элементы классического стиля: симметричность ее объема с двумя ризалитами, присутствие портика, колонн и балюстрады, открытая терраса, на которую ведет эффектная лестница с двумя округлыми лестничными входами.

 Между тем, типичные элементы классицизма в главном доме Юдинок «разбавляли» такие детали, как выраженный руст, контрастное поэтажное членение и общее отсутствие излишней монументальности во всей конструкции дома. «Семейное гнездо» Аксаковых стало более «домашним», уютным и пафосным, чем усадьбы их соседей.

 Во избежание интереса воспитанников лагеря к парку и аварийному зданию усадебного дома, бывший особняк Аксаковых и расположенная перед ним часть парка, были полностью огорожены высоким забором. Покинув территорию лагеря и проехав чуть дальше через реку Выпрейку, я решил запустить квадрокоптер и снять скрытый от глаз фасад здания.

9.  Эффектная лестница на два спуска со стороны паркового фасада.

 Удивительно, что в своей книге «В среднем течение Оки» Дунаев и Разумовский описывают Юдинки как один из наиболее ярких примеров «заката» эпохи классицизма. Они охарактеризовали это так: «Усадьба выстроена во второй четверти XIX века и дает редкую возможность понять архитектурно-бытовую эстетику «дореформенного» поколения. Это было время последней массовой вспышки любви к усадьбе».

 

10.

 В советские годы усадьбы Юдинки была национализирована. Некоторое время в ее главном доме находилась сельская школа, а спустя годы на части территории усадьбы разместился детский лагерь, который работает здесь до сих пор. Сейчас барский особняк надежно отгорожен от маленьких посетителей лагеря. Он находится в непосредственной близости от современных построен и обращен к нему «непарадным» фасадом, парковый фасад с лестницей и портиком тоже недоступен – в современных условиях на него даже нельзя полюбоваться.

 

11. Современные постройки.

 В настоящее время сохранившийся ансамбль усадьбы Юдинки находится в аварийном состоянии. Он полностью «отрезан» от туристов со всех сторон, а новостей о его скором восстановлении в прессе и официальных источниках нет. Мне искренне хочется верить, что в скором времени прекрасную усадьбу и ее парк приведут в порядок и откроют не только для подопечных лагеря, но и для организованных туристических групп – по согласованию с администрацией. Остается мечта вернуться в Юдинки еще раз, посидеть возле пруда, забраться по лестнице, побыть внутри дома.

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Комментарии к статье

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Прекрасный, просто отличный доклад! Но, как мне кажется, вы немного перебрали!

В. Стародубцев

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