Главная / PRяники виртуальные « 17 января 2017 »

Тульская область вошла в первую десятку российских регионов по информационной открытости органов власти Проектный центр “Инфометр” провел исследование работы высших исполнительных органов власти субъектов РФ в 2016 году по публикации информации о своей деятельности.

Эксперты оценили, как регионы выполняют требования к размещению информации на официальных сайтах высших исполнительных органов. Средний показатель выполнения требований составил 54.5%. Тульская область заняла 9 место в рейтинге информационной открытости высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ с показателем 82,6% (100% - полное соответствие требованиям). В ЦФО нас опережают лишь Калуга и Брянск. А в лидерах - правительство Ростовской области (шестой год подряд).

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По итогам прошлого года по информационной открытости органов власти Тульская область была на седьмом месте. Кроме того, именно в 2015 году мы добились максимальной оценки в цикле открытых данных.Но за прошлый год мы снизили результат на два пункта по сравнению с прежними показателями.





Цитатник



Вы можете не интересоваться политикой, можете считать всех нас – государственных служащих и депутатов – дураками и проходимцами, можете вообще не ходить на выборы. О. Лукичёв, депутат Тульской областной Думы. Реклама

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