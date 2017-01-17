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Главная / PRяники виртуальные « 17 января 2017 »


Тульская область вошла в первую десятку российских регионов по информационной открытости органов власти

 Проектный центр “Инфометр” провел исследование работы высших исполнительных органов власти субъектов РФ в 2016 году  по публикации информации о своей деятельности. 

Эксперты  оценили, как регионы выполняют требования к размещению информации на официальных сайтах высших исполнительных органов. Средний показатель выполнения требований составил 54.5%. Тульская область заняла 9 место в рейтинге информационной открытости высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ с показателем 82,6% (100% - полное соответствие требованиям). В ЦФО нас опережают лишь Калуга и Брянск. А в лидерах - правительство Ростовской области (шестой год подряд). 
 Источник 

По итогам прошлого года по информационной открытости органов власти Тульская область была на седьмом месте. Кроме того, именно в 2015 году мы добились максимальной оценки в цикле открытых данных.Но за прошлый год мы снизили результат на два пункта по сравнению с прежними показателями.

Комментарии к статье

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Вторник, 22:47 - 17 янв 17
гость — «Мария» пишет:

В Туле власть открыта там где не идёт разговор о деньгах. Весь ленинский район занесло снегом и никто не чистит, отчёты о количестве техники работающей только в городе. предложение общественности участвовать в контроле за расходованием миллиарда по контракту МК 411 с АО "САХ"полная тишина, акты подписывают, деньги рубят. А вы о какой то открытости власти в Туле.

Вторник, 23:12 - 17 янв 17
гость — «Скептик» пишет:

И вы поверили, тогда примите мои соболезнования.

Цитатник

Вы можете не интересоваться политикой, можете считать всех нас – государственных служащих и депутатов – дураками и проходимцами, можете вообще не ходить на выборы.

О. Лукичёв, депутат Тульской областной Думы.

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