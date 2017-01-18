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Главная / PRяники виртуальные « 18 января 2017 »


Платный паркинг в Туле станет дороже

Фото газеты "Слобода"

Городские власти готовятся повысить тариф, чтобы закрыть дыру в бюджете оператора платной парковки.

Сайт газеты “Слобода” сообщил о планах городских властей сделать единую парковочную зону с тарифом 20 рублей за один час. Таким образом, чиновники решили сократить убытки  в размере 13 миллионов рублей, образовавшие в прошлом году от деятельности оператора платных парковок. Учитывая, что зона платной парковки, где тариф составлял 10 рублей за час, больше, чем та, что расположена в центре города, то, вероятно, в целом выручка за платный паркинг вырастет, правда, это вряд ли полностью ликвидирует убыточность проекта. 

В более жестком варианте можно было бы поднять тарифы на парковку как в центре города - например до 40 рублей, так и во второй зоне парковки - до 20. Однако на этот шаг чиновники не решатся. Думается, в перспективе мы не сможем избежать и расширения платного парковочного пространства Туле.

Очевидно, что главной цели, а именно разгрузки города от личного автотранспорта, платный паркинг не смог и еще долго не сможет достигнуть. Однако порядка, особенно на центральных улицах Тулы, стало заметно больше. 

Борьба за снижение нагрузки на Тулу легковушек объективно будет продолжаться и дальше, поскольку меньше их не становится, а улицы не резиновые.

В еще более тесных городах Европы с этой проблемой в принципе справляются, правда, для этого потребовалось принять комплекс мер: это не только платные парковки, но и развитый муниципальный транспорт.


Тульский управдом  
 

Опрос для тульских автомобилистов
Готовы ли вы отказаться от перемещения по городу на личном автомобиле?
- Не готов в принципе
- Если прижмет, то придется
- Готов, если перемещаться по городу в общественном транспорте станет удобнее и выгоднее
- Уже перестал ездить по Туле на собственном автомобиле

Комментарии к статье

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Среда, 09:26 - 18 янв 17
гость — «Герой СССР» пишет:

Да! Я готов пересесть на общественный транспорт, при одном условии: если буду ездить вместе с товарищами Дюминым, Авиловым и им подобным в одном троллейбусе!)))

Среда, 09:43 - 18 янв 17
гость — «Обличаю городскую власть» пишет:

Власть в Туле коррумпирована - безумна и преступна, и способна лишь на одно: драть, драть и ещё раз драть туляков - повышение тарифов на платные автостоянки очередное доказательство!

Среда, 09:44 - 18 янв 17
гость — «Добрый» пишет:

Пока кредиты за вёдра у населения не погашены можно и по 100 час установить впринципе.

Среда, 09:52 - 18 янв 17
гость — «Гражданин РФ» пишет:

А где посадки? Посадки за чмошную работу то где? Или опять Китай еп вашу мать виноват. Или Америка. Уроды

Среда, 09:53 - 18 янв 17
гость — «Истина» пишет:

Так и надо было делать с самого начала не снижать стоимость! Власти чего-то там испугались а зря. Освободить улицы от нищебродов и жмотов можно лишь повысив цену часа парковки и повышением штрафа за прятание номеров от камер.

Среда, 09:54 - 18 янв 17
гость — «смешно» пишет:

читать о большем порядке в центре.Прогуляйтесь в любое время от стадиона до первомайки вдоль "аллеи фонтанов". Парковки вдоль проспекта практически пустые,а у домов стада машин в мессиве сугробов,перекрывающих плотными рядами не только подходы к подъездам,но и стоящих на пешеходном тратуаре вдоль фонтанов.Особенно у д.66 беспредел.Муниципальная земля аллеи не чистилась за зиму ни разу.Зато парковки каждую ночь чистят техникой и кучей рабочих.Откуда прибыль от них,если один с сошкой,дпсять с ложкой?

Среда, 10:09 - 18 янв 17
гость — «Порядок» пишет:

Порядок в центре навели. Вдоль дорог не стоят даром корыта, сужая проезжую часть. Прогулялись. У домов стада машин в месиве сугробов. Но то придомовые территории. Пусть жители этих домов и решают куда им машины ставить! Муниципальная земля - аллеи не чистилась за зиму ни разу по ому, что незачем попусту деньги тратить. Весною само растает. Прибыль можно получить лишь подъёмом цен и расширением зоны платных парковок.

Среда, 10:10 - 18 янв 17
гость — «Q» пишет:

Как проект платные парковки не имел экономического обоснования, решения о его реализации, тарифах, целях принимались спонтанно, как и всё в Туле. Но экономика, что бы не говорили местные завсегдатаи, это наука.
Управление предприятием происходит тоже стихийно, по принципу "чего изволите". Директор автохозяйства - никудышний управленец если не может донести чаяния и беды вверенного предприятия до руководства администрации.

PS
Кстати, большинство увиденных платных парковок опять в сугробах!
За что платить?

Среда, 10:13 - 18 янв 17
гость — «Бардак Обама Вам не поможет» пишет:

Коррумпированная команда Авилова не способна ни на что доброе, полезное и разумное в Туле - у всех чиновников руки из одного места растут, могут лишь воровать и пилить бюджетные деньги - могут бесконтрольно вытворять безобразия, могут безнаказанно совершать противоправные действия, могут осуществлять правовой беспредел и делать туляков бесправными и не защищенными!
Мало того, что чиновники не могут должным образом организовать надлежащую очистку улиц, так ещё "надолбали" платных стоянок, где снег вообще не убирается!!! Толстосумы, чиновники (неприкасаемые) как гоняли на авто где хотели, так и гоняют (по тротуарам и газонам, там всегда и везде в Туле противоправно стоят автомобили); как ставили бесплатно свои машины где хотели - так всё это и продолжается: хоть одного когда нибудь наказали за это?
Посмотрите на фото: дорога чище, чем автостоянка! За что платить? И кому (этим уродам из воровской власти)?

Среда, 10:26 - 18 янв 17
гость — «Гость» пишет:

Ни разу не оплачивал парковку и ни разу не оштрафован.
Просто слегка изменил крепления номеров, сделал их быстросьемными. Приехал, снял, кинул в багажник, пошел по своим делам. Надо ехать - поставил обратно.
Цена вопроса - меньше 3 тысяч - меньше одного штрафа.
И никакого геморроя с смсками и прочим оплатным маразмом.
И хапуги моих денег не получают.

Принципиально не плачу непонятно как и кем установленные и непонятно куда идущие поборы.
Мнение населения при введении платных парковок никто не спрашивал.
Мое личное мнение как жителя Тулы никто не спрашивал.
Вот кто все это ввел - тот пусть и платит за парковку.

И да, ездить на автомобиле я буду. Это мой город, в котором я родился и в котором живу. И никто не будет указывать мне, как мне по моему городу перемещаться.
И ни один хапуга мне в карман лазить не будет.

Среда, 10:37 - 18 янв 17
гость — « NO COMMENT» пишет:

Порядок в центре? Это где? Возле БД? Там своих железных коней бросают на пешеходных переходах, а ГИБДД у нас, видимо, нет. Или во дворах в центре, где вот-вод начнутся гражданские воины. А власти нет, ибо её представители неумны, слепы и глухи. Где там Мурзин? Статистику ДТП не хочет сравнить на улице Кирова в январе 2017 года с ноябрём 2016 года? Как она там "улучшилась", а Пролетарский район "вздохнул" от пробок...

Среда, 10:46 - 18 янв 17
гость — «Порядок» пишет:

Установите цену в центре 50 рублей и штрафуйте, штрафуйте, штрафуйте. Порядок будет. Я вас уверяю.

Среда, 10:53 - 18 янв 17
гость — «Правда» пишет:

Банда! Типичная банда рекетиров, только с приставкой "гос..." Как же всё верно говорил Лев Толстой о государстве!..

Среда, 10:56 - 18 янв 17
гость — «Редактору» пишет:

Готовы ли вы отказаться от перемещения по городу на личном автомобиле? ///

А что Вы предлагаете взамен? Ездить в быдлолайнах и троллейбусах - с вонючими, ссаными бабками, бомжами и прочим потным, прокуренным и перегарным быдлоотребьем, чтобы постоянно болеть в осенне-зимне-осенний период от постоянного переохлаждения на остановках и вдыхания букета быдловирусов в салонах быдловозов? Пардон, конечно, но я уж лучше пешком тогда пойду, чем буду передвигаться, как животное, в мобильных стойлах.

Среда, 11:02 - 18 янв 17
гость — «Нормальный и не вонючий» пишет:

Когда я лет 15 назад наконец-то сел за руль собственного авто, то перестал болеть ОРВИ и гриппом вообще. Редкие годы, когда я один раз заболею, заразившись в магазине или от кого-нибудь на работе. Но 99,9% случаев заражения приходится как раз на быдловозы, в которые эта власть так хочет нас всех впихнуть, по понятным причинам. Я ПРИНЦИПИАЛЬНО не поеду в стойле, хоть вы тресните там, и ПРИНЦИПИАЛЬНО не буду платить дань госрекетирам за банальную и естественную остановку на длительное время, потому что просто не понимаю - ЗА ЧТО?! Если хотите, чтобы я платил, хотя бы освободите меня полностью от всех налогов. А то я плачу налоги ежемесячно, и мои деньги уходят на различные забавы и амбиции известно кого, но не на то, на что бы я хотел.

Среда, 11:03 - 18 янв 17
гость — «Быдлоистине» пишет:

"Так и надо было делать с самого начала не снижать стоимость! Власти чего-то там испугались а зря. Освободить улицы от нищебродов и жмотов можно лишь повысив цену часа парковки и повышением штрафа за прятание номеров от камер."

Ты типичное хамское быдлоотребье с уровнем IQ 60-70. Отморозок, блин, спекулянтский.

Среда, 11:05 - 18 янв 17
гость — «Q» пишет:

гостю, обращающемуся к Редактору:
Вы судите по Вашей маме - "вонючей, ссаной бабке", или обеспечили её величество персональным транспортом с водителем в форменной одежде?
Весьма невежливо, ссударь...

Среда, 11:16 - 18 янв 17
гость — «любопытный» пишет:

Увеличение тарифа при уменьшении платежеспособности уменьшит убытки? А может, наоборот, увеличит? Ха-ха-ха!

Среда, 11:39 - 18 янв 17
гость — «туляк» пишет:

Кто-то сомневался в этом? Сразу было понятно обдерут как липку!

Среда, 12:02 - 18 янв 17
гость — «порядку» пишет:

Че бы не написать,трололо платное.Прогулялся он,в окошко на Советскую глядя.Скока же вам кроллям платят за тот бред,что на Пряниках лепите?Дармоеды.

Среда, 12:35 - 18 янв 17
гость — « Лодумать» пишет:

автомобили с фиксаторами ,знаки и тд.убытки... 2016 год,2017 одна прибыль.

Среда, 12:41 - 18 янв 17
гость — «парковка не парковка» пишет:

несколько лет назад от белого дома до зеленстроя и час можно было ехать и полтора. Сейчас довольно спокойно в самое напряженное время можно проехать. Перекресток Станиславского/Ленина начинает тормозить и дальше. Все из-за того, что хапуги влепили высотные дома прямо на выезде из тулы. Сделали бутылочное горло. Но все равно, с тем. что было раньше - небо и земля.

Среда, 12:52 - 18 янв 17
гость — «Ку» пишет:

Пока чаталане ездят на машинах с мигалками и сопровождением, подавая хороший пример, ездить на общественном транспорте как-то не этично.

Среда, 13:12 - 18 янв 17
гость — «Гостья» пишет:

А нет ли еще какой-нибудь дыры в бюджете, возникшей из-за некомпетентности городских властей и которую нужно заткнуть за наш счет?
Хочу прямые выборы сити-менеджера! Надоели эффективные менеджеры Груздевского призыва!

Среда, 13:28 - 18 янв 17
гость — « Саша» пишет:

Парковки у Белого дома тоже должны быть платные.

Среда, 13:41 - 18 янв 17
гость — «огонь просто» пишет:

20 рублей, Карл! 20 РУБЛЕЙ! Чуваки, вы ездите на тачках, которые стоят больше миллиона и ни одного, а за парковку не можете заплатить каких-то 20 рублей, да это ж смешно.

Среда, 13:42 - 18 янв 17
гость — «Туляк» пишет:

Слава "ЕР"! безработице, платных парковок , кадровой политике и др.

Среда, 13:51 - 18 янв 17
гость — «читатель» пишет:

Раз не можете 20 рублей заплатить, пересаживайтесь на общественный транспорт, на что ж вы машины то покупаете?

Среда, 13:52 - 18 янв 17
гость — «Гость» пишет:

Среда, 13:41 - 18 янв 17
гость — «огонь просто» пишет:
20 рублей, Карл! 20 РУБЛЕЙ! Чуваки, вы ездите на тачках, которые стоят больше миллиона и ни одного, а за парковку не можете заплатить каких-то 20 рублей, да это ж смешно.
_________________
Не смешно. Заплатить можем, но не хотим! Потому что не за что! Если я смог заработать на хорошую машину, это не значит, что я еще что-то должен прожорливому государству в лице никчемных чиновников! Я все налоги оплатил и готов оплачивать реальные качественные услуги, а не хотелки Авилова.

Среда, 13:54 - 18 янв 17
гость — «не дам и десятки» пишет:

Не платил и платить не собираюсь. Хоть 500 установите. Вам же хуже.

Среда, 13:59 - 18 янв 17
гость — «Мимокрокодил» пишет:

По опросу - не дождетесь! хехе

А по-существу проблемы - нехер строить жилые дома выше четырех этажей, нефиг покупать квартиры в этих термитниках, нефиг строить торговые центры без развязок, нефиг уплотнять совковую застройку новыми свечками-термитниками. НО. Василий должен страдать, поэтому все продолжится. хехехе

Среда, 14:10 - 18 янв 17
гость — «Аннунак» пишет:

От 50 рэ. за литр бензина и дифференцировано парковка от 100 рэ. и штрафы, штрафы, штрафы. Абсолютного порядка не будет, но станет ощутимие в этом плане. Быдляк с дешёвыми понтами, коих нынче большинство, испарится относительно быстро, а останутся те, кто может и кому реально надо. Всё. Второе золотое дно для пополнения бюджета это парковки во дворах. Пора бы уже, пора...

Среда, 14:12 - 18 янв 17
гость — «Мимокрокодил» пишет:

гость — «Аннунак» пишет:
От 50 рэ. за литр бензина и дифференцировано парковка от 100 рэ. и штрафы, штрафы, штрафы. Абсолютного порядка не будет, но станет ощутимие в этом плане. Быдляк с дешёвыми понтами, коих нынче большинство, испарится относительно быстро, а останутся те, кто может и кому реально надо. Всё. Второе золотое дно для пополнения бюджета это парковки во дворах. Пора бы уже, пора...
____________

А должников - на принудительные работы по прокладке газопроводов. Ну а чё? давно пора. хехе

Среда, 14:24 - 18 янв 17
гость — «Я» пишет:

Как ездил так и буду ездить.Как парковался на платных парковках и снимал номера,так и буду парковаться без номеров и бесплатно!Не платил за парковку,не плачу и платить не буду!Снимайте номера и будет вам счастье!))

Среда, 14:32 - 18 янв 17
гость — «Мимокрокодил» пишет:

гость — «Я» пишет:
Как ездил так и буду ездить.Как парковался на платных парковках и снимал номера,так и буду парковаться без номеров и бесплатно!Не платил за парковку,не плачу и платить не буду!Снимайте номера и будет вам счастье!))
_________________

Товарищ эвакуаторщик - слишком толсто. хехе

Среда, 15:16 - 18 янв 17
гость — «а то» пишет:

конечно, а как же еще не повышать то....неужели расходы свои урезать для етого?

Среда, 15:27 - 18 янв 17
гость — «вопрос» пишет:

А почём парковка у серого дома будет?...это сразу бы закрыло дыру в бюджете...

Среда, 15:31 - 18 янв 17
гость — «дебилам мнящим себя успешно-благополучными» пишет:

Вы чего раздухорились, туляков (в отличии от вас, хапуг, нормальных туляков) обзываете "быдляком", "нищебродами" и пр.? Обострение? Так еще не весна, просто солнышко немного припекло. Успокойтесь.

Вы такие умные наверное свое баснословное состояние сколотили..., попробую угадать - изобрели что-то эпохальное, не-не, сконструировали нечто выдающееся, нет не так, произвели уйму чрезвычайно качественных, очень полезных и крайне необходимых гражданам товаров, не имеющих по своей эффективности аналогов ни на Западе, ни на Востоке, ни на Севере, ни на Юге?
Да, угадал? Что, не угадал?
Ну тогда еще попытка.
Купили подешевле - продали с пятью накрутками, либо бюджетные бабосики слямзили втихую.
Теперь в десяточку?
Одним словом - торгашня, спекулянты. Да еще и работникам, работающим на вас от безысходности, копейки платите, да и то не всегда вовремя, да безумными штрафами кошмарите. Вот в этом и проявляется, так тщательно вами скрываемая, быдлятина. Но шила-то в мешке не утаишь.
Торгаши на Руси никогда не были уважаемыми, всегда были презираемыми. Вот вы и кичитесь на своих убогих тусовках, да на пряниках своей "состоятельностью", только все это напрасно и надолго ли? Обогатиться-то вы обогатились, но не состоялись. Ни теми критериями мыслите.
Как говорил Л.Филатов устами Федота стрельца: "Ну и ушлый вы народ, аж но оторопь берет, всяк другого мнит уродом, не смотря, что сам урод..."
господа, быдлятиной своей смердите.
От сумы, да от тюрьмы не зарекаются.

Среда, 15:32 - 18 янв 17
гость — «ответ» пишет:

Слуга народа платить не обязан.

Среда, 15:46 - 18 янв 17
гость — «[::::]» пишет:

ЕА сотоварищи - да пребудет с вами рак жопы!

Среда, 15:49 - 18 янв 17
гость — «071» пишет:

Как же любят у нас чинуши быструю отдачу, как же любят они быстрые деньги и ненавидят граждан...!!! Хотели за год, а то и меньше окупить все затраты на "Парковочное Пространство": установку знаков, выделение мест, покупку автомобилей и техники фиксации и контроля, зарплату руководителей предприятия и т.д.
Господа, это же НЕ РЕАЛЬНО!!!
Это долгий, монотонный и малорентабельный проект!!! Ведь по Вашим же лозунгам: "Проект призван разгрузить центр Тулы от пробок и заторов!!!" (Ха-ха).
Так что, затягивайте пояса за свой счет, сокращайте нахлебников и зарплату директоров и будет Вам прибыль!!!

Среда, 15:58 - 18 янв 17
гость — «туляк» пишет:

жаловались же на пробки... общеизвестное решение нашли, решили проблему. теперь тоже вам не нравится это. Вам не угодишь)

Среда, 16:15 - 18 янв 17
гость — «Мимокрокодил» пишет:

Немного новостей.

http://www.finanz.ru/novosti/valyuty/pritok-valyuty-v-rossiyu-rukhnul-do-minimuma-s-1998-goda-1001674682
__
Резкое падение цен на практически все экспортируемые Россией товары больно ударило по валютным доходам российской экономики.
Согласно опубликованным во вторник данным ЦБ, приток нефтедолларов в 2016 году уменьшился еще на 17,9%, доходы от поставок за рубеж газа упали на треть и стали минимальными за 12 лет (30,9 млрд долларов).
Несырьевой экспорт, несмотря на декларации властей, нарастить не удалось: он упал еще на 10%, до 128,3 млрд долларов, что стало рекордно низким уровнем с 2009 года.
Суммарно экспорт товаров принес в РФ 279,2 млрд долларов. Это на 18% меньше, чем в прошлом году, и вдвое ниже показателя 2014 года.

Почти 70% полученной валюты — 191,4 млрд долларов — ушло на оплату импорта. Вопреки заявлениям чиновников об успехах в импортозамещении и развитии отечественных производств, его объемы по сравнению с прошлым годом снизились лишь на 0,8%.
24,3 млрд долларов пришлось отправить за рубеж в качестве оплаты оказанных услуг. 32,5 млрд долларов ушло за границу по статье "инвестиционные доходы", которая включает, например, выплаты зарубежным держателям акций и облигаций российских компаний, а также офшорные транзакции российского бизнеса.
Еще 15,4 млрд долларов "съел" вывоз капитала частным сектором.

В результате профицит текущего счета (разница между основными валютными потоками в страну и из нее) сократился втрое по сравнению с прошлым годом. Итоговый результат — 22,2 млрд долларов — стал рекордно низким за 18 лет.
Ситуация могла быть еще хуже: в середине года пять месяцев подряд экономика теряла валюты больше, чем зарабатывала. Сгладить валютный голод помогло то, что процесс погашения внешнего долга, ударивший по рублю в 2014–15гг, фактически прекратился: за первые три квартала его объем даже вырос — с 518,4 до 519,4 млрд долларов.
Данные ЦБ говорят о том, что Россия снова живет не по средствам, обращает внимание главный экономист Сбербанк CIB Антон Струченевский: экспортные доходы существенно снизились, а импорт — остался на том же уровне.
По сути страна закупает за рубежом больше, чем может себе позвонить, и происходит это благодаря завышенному курсу рубля, считает он.
При таком падении притока валюты доллар должен стоить 60–65 рублей — то есть на 10% выше текущих отметок, сказала "Ведомостям" главный экономист Альфа–банка Наталья Орлова.
Рубль удерживает на плаву "приток горячего капитала" в российские активы, объясняет глава аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев. Но это спекулятивные деньги, и как только иностранцы решат зафиксировать прибыль рубль пойдет вниз, напоминают в Сбербанк CIB.
Положение рубля остается шатким, а 2017–м году есть риски ухудшения ситуации, считает главный экономист ПФ «Капитал» Евгений Надоршин: импорт продолжит расти за счет увеличения потребления и острой потребности экономики в зарубежном оборудовании и технологиях.
Кроме того, российские компании планируют увеличить дивиденды, а значит — зарубежные держатели акции больше средств смогут вывести в свои юрисдикции.
__


А Василии все про парковки страдают. хехе

Среда, 16:43 - 18 янв 17
гость — «-=-» пишет:

Еврей — это испорченный русский!
К такому выводу я пришёл, написав вчера совместно с Василием Лычковским статью "Русский — значит светлый, "святый".Один из моих знакомых-контовцев, ЛёрЫч, (Валерий ЮрЬевич), написал комментарий к этой статье: "я уже запутался, кто я сам есть, и мне стало казаться, что у нас на Вологодчине даже вепсы в Пяжелке (откуда я родом) стали евреями! Я пою песню ...

Надежда Секерина Сегодня 05:52
Я всегда говорила об этих уродах с ТВ, зачем их показывают, их никто не смотрит, а сейчас поняла, это, как прививка от безвкусицы, пошлости, кривляния, дегенератства, прививка от всего некрасивого, всего, что против природы человека. Самое главное, молодежь их терпеть не может.

Seisan Сегодня 06:25
Светлана Жарникова,исследователь культуры русского севера давно говорила, что кортавые - неприкасаемые русские.

m1n3r Сегодня 06:44
Очень верное сравнение человека с музыкальным инструментом. Только хотелось бы добавить, что излучаем/переизлучаем мы не только звук, но и свет/любовь. И от качества нашей настройки зависит цвет и количество излучаемых вибраций.

Среда, 16:48 - 18 янв 17
гость — «-=-» пишет:

Ёшкин Кот Сегодня 10:31
То есть в России евреев подавляющее большинство?
Если предположить, что европеоидная раса это отдельный от других рас проЕкт, и все они родственники, то выходит, что все европеоиды - евреи, за небольшим исключением называемым автором статьи рускими, потому как в других странах есть тоже "светлые" люди, говорящие на других языках.
Там можно ли доверять мнению большинства, касается ли это выбора президента и прочих общих вещей.
Если люди не голосовавшие за Путина видят как много при нём воруют, должны ли эти люди получать компенсацию от тех, кто за него голосовал?

компенсацией будет являться мелочью и на воротник.

Среда, 17:13 - 18 янв 17
гость — «-=-» пишет:

Альтернативы будущего, или почему ГП ослеп
Мой друг блогер Огонь давно настаивает, что надо продолжить исследования о ГП. Выкроил время, дождался конца большого американского шоу. Но понятно, что это не конец, а лишь начало. Начало очередного шоу. Но финалочка выборов, по идее очевидная и легко предсказанная концептуалами, таки подтвердила ожидания. Результаты очевидные и ничего не решающие. Ибо — шоу. Касатьс...

Денис Ананин » Бабиков Владимир Евгеньевич Сегодня 13:13
У Высоцкого в "охоте на волков" было:
Я из повиновения (из матрицы) вышел за флажки.
Жажда жизни сильней!
Картинка по интрнету гуляет, где Путина с волком сравнивают, очень похоже.
Далее было видео, где два оленя бодаються 6а границе Украины и Белоруссии, прибежал волк и уладил конфликт, олени разбежались. Путин - миротворец.
Далее по результатам народного голосования символом ЧМ 2018 по футболу выбрали волка.
Знаки - они кругом, они всюду)))

Бабиков Владимир Евгеньевич » Денис Ананин Сегодня 15:27
боюсь Вас огорчить, но Путин не Волк и не Волхв, он вписывается , а не управляет, он не прогнозирует, а реагирует. Да, эффективней на порядок чем в тех же США, но это всё-таки реагирование.

Среда, 17:18 - 18 янв 17
гость — «тулячка» пишет:

Просьба хоть раз почистить за зиму муниципальный тротуар возле дома п. Ленина, 107, поворот на Станиславкого. Ребенок по колено бредет. ноги можно свернуть.

Среда, 17:24 - 18 янв 17
гость — «"Не успешный, не благополучный и не мнящий"» пишет:

Среда, 15:31 - 18 янв 17
гость — «дебилам мнящим себя успешно-благополучными»
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Мэм! В нашем условном, успешно-благополучном мире истинное трактование понятия быдло, как относящееся к определённой социальной прослойке, фактически отсутствует, как таковое. Скорее всего, широкоформатность и великомогучесть нашего русского, в отсутствии нормального образования, предполагает использование этого термина в более широком понимании инстинктов некой категорией, основанных на самостоятельном ношении короны, в определённом понимании, при одновременной потере чувства реальности. Причём касается это и тех, кто чуть богаче и тех кто не очень. Существует так же и это тоже неоспоримо, рвущаяся или уже находящаяся там подкатегория с короной, то ли медработников, то ли психологов-социологов, дающим медицинскую оценку действий-выражений тех или иных лиц, а то и поголовно, совершенно не отдавая себе отчёта в этом. В описываемой массе, себя не узнали, ни где?

Среда, 17:59 - 18 янв 17
гость — «Салтыков-Щедрин » пишет:

"Как один мужик двух генералов прокормил"Ю
Да, мужик и веревкой сам себя привязывал...


Во всем мире идет развитие для удобства человека, а в нашем городе не положено ездить в комфорте мужикм!

Среда, 18:31 - 18 янв 17
гость — «"У нас во дворах частной собственности на землю нет и быть не может"» пишет:

https://www.pryaniki.org/view/article/1015774/

"У нас во дворах частной собственности на землю нет и быть не может"

Депутат Владимир Тимаков предлагает тулякам совместно бороться с самозахватом земли под парковку во дворах.
Дневная организация парковок на проезжих улицах и площадях – это только внешняя сторона проблемы. Главная трудность – ночёвка автомобилей в наших дворах. Избыток автомашин, стоящих на тротуарах, газонах, бордюрах, стал причиной многочисленных ссор и раздражения жильцов.
Здесь давно требуется наведение порядка. И оно в равной мере зависит как от городской власти, так от самих жильцов.
Территория, на которой произвольно и хаотично паркуются машины во дворах, может быть придомовой – то есть находиться в коллективной собственности жителей дома, или муниципальной, или областной. В первом случае решение жильцов дома будет достаточным основанием для разрешения или запрета парковки, определения для неё специальных мест. Собрание жителей вправе предложить управляющей компании за счёт денег, собираемых на содержание дома, оборудовать во дворе зону, удобную для парковки (например, отсыпать её щебнем), и, наоборот, зону, где жители дома автомобилей видеть не желают, защитить бордюрами.
Кстати, за парковку машин на газонах областным законодательством предусмотрен административный штраф. Надо только чётко определить, где во дворе газон, а где просто растёт трава.
Там, где территория двора выходит за пределы зарегистрированной за домом придомовой территории, решения об упорядочивании парковки надо принимать совместно с администрацией. Очень эффективно, если решение о благоустройстве будет увязано с программой "Народный бюджет".
ОСТАНОВИТЬ САМОЗАХВАТ ЗЕМЛИ ВОКРУГ НАШИХ ДОМОВ
Совершенно недопустимым я считаю, когда кто-то из жильцов самовольно огораживает кусок двора только для своей машины и не пускает туда никого. И стоит весь день пустой кусок территории, а рядом автомобили друга на друга лезут, мешая проходить жильцам.
У нас во дворах частной собственности на землю нет и быть не может. Земля городских дворов, как говорилось выше, находится либо в коллективной собственности жильцов, либо в муниципальной собственности города. Без решения собственника любые столбики, цепочки, замки, огораживающие землю под личное авто, – это самозахват. Их снос не является нарушением закона.
Но чтобы избежать драк и скандалов (а такие случаи при самозахвате не редкость), я предлагаю поставить дело на законную основу. Предлагаю принять нормативный акт о размещении ограждений на парковках автомашин.
Тут возможно несколько вариантов использования земли. Либо собрание жителей принимает решение об организации парковочного места с заграждениями, либо администрация. Это смотря о чьей земле идёт речь. Без такого решения любые заграждения на внутридворовых парковках должны быть признаны незаконными и в течение нескольких месяцев удалены. Удалены не озлобленными соседями, а централизованно, городской властью, чтобы не было соседских ссор.
Если же решение о создании регулируемой парковки создано, то надо установить и порядок его использования. По решению жителей это должна быть либо коллективная парковка, либо предоставляемая в частное пользование. Если коллективная, то никаких персональных мест на ней быть не должно, пусть свободно паркуются все жильцы. Как говорится, "кто первый встал, того и тапки". Если же кто-то претендует на персональное место, которое будет его дожидаться под персональным замком, то за это надо платить.
Если земля придомовая – платить дополнительные деньги за содержание дома, которые будут идти на благоустройство двора. Если земля городская – платить в бюджет или в МУП. Эти деньги тоже надо пустить на благоустройство дворов, на организация цивилизованных парковок.

Если туляки меня поддержат, то я начну"пробивать" такой нормативный акт, упорядочивающий пользование дворовыми территориями и исключающий самозахват.
Прошу поделиться вашим мнением по этому поводу, прислав письма на адрес "Засечного рубежа": Тула, 300062, а/я 1300, или на электронный адрес: timakov-deputat@yandex.ru
timakov.org

Среда, 18:32 - 18 янв 17
гость — «Дюмину А.Г.» пишет:

Лучше бы в Закон “Об административных нарушениях Тульской области” Дюмин А.Г. внес серьезные размеры штрафов, если не как в Москве, то хотя бы 10 000 руб. за стоянку (якобы "парковку") на территории зеленых насаждений, газонов, клумб, цветников и тротуарах во дворах многоэтажек (МКД)!
За повторное нарушение 30 000 руб.
За стоянку авто- мото- техники во дворах МКД рядом с тротуарами и/или подъездами в ночное время - 50 000 руб.

Среда, 18:33 - 18 янв 17
гость — ««Двор без машин»» пишет:

«Двор без машин» становится все популярнее

Концепция «Двор без машин» становится все более популярной среди сторонников комплексной застройки. Суть ее сводится к тому, что автомобильные дороги и парковочные места перенесены под землю, а двор полностью предназначен для прогулок и детских площадок.
«Сама концепция двора без машин появилась из-за желания обеспечить максимальный комфорт и безопасность проживания. Первыми, кто начал ее реализовывать, стала компания Mirax, — поясняет Денис Бобков, руководитель аналитического центра компании Est-a-tet. — Минусов для покупателей нет, если застройщик добросовестно подошел к реализации и продумал въезд на территорию пожарной техники и крупногабаритного транспорта».
ГК «Пионер», реализующая концепцию «Двор без машин» в жилом квартале Life-Митинская, предусмотрела круглосуточно контролируемую систему ограничения въезда на территорию. В экстремальных ситуациях спасательные службы могут беспрепятственно попасть в жилой квартал. Жители, по предварительному согласованию с управляющей компанией, также могут организовать въезд грузового транспорта во время ремонта или переезда.
«Вокруг комплекса предусмотрен круговой проезд, чтобы новоселы всегда могли подъехать к дому, выгрузить вещи или высадить пассажиров», — добавляет Никита Журавлев, заместитель директора по маркетингу и развитию ГК «Пионер».
Девелопер также обязан обеспечить объект достаточным количеством машино-мест.
«Чтобы жителям не приходилось каждый день искать место для парковки за пределами объекта и создавать дополнительную нагрузку на соседние дворы, в ЖК Life-Митинская предусмотрен подземный и наземный паркинг стоимостью от 120 тыс. рублей за машино-место», — говорит Никита Журавлев.
«Возведение проекта с «двором без машин» напрямую не влияет на его ликвидность. В первую очередь покупатель обращает внимание на цену и местоположение объекта, затем оценивает дополнительные факторы. Но при прочих равных покупатели сделают выбор в пользу «дворов без машин», — говорит Денис Бобков.
Дворы без машин давно перестали быть характеристиками исключительно объектов недвижимости высокого ценового сегмента. Они активно реализуются застройщиками в проектах комфорт-класса, например, в жилых кварталах Life (ГК «Пионер») или в микрорайоне «Бутовские аллеи», в котором корпуса расположены таким образом, что получается «двор без машин».
Сегодня концепцию «Двор без машин», помимо ГК «Пионер» и Est-a-tet, реализуют Mirax (ЖК «Дубровская слобода»), ГК «Крост» (Wellton Park), MR Group (МФК «Водный»), ГК «МИЦ» (ЖК «Татьянин парк»), Сити XXI век (Миниполисы). В Подмосковье также встречаются объекты со свободными от машин дворами — «Архимед» (Tekta Group), «Квартал 9-18»(РегионДевелопмент).

Из-за высокой конкуренции на рынке, сегодняшние девелоперы с готовностью идут на создание даже тех дополнительных опций, которые не влияют напрямую на доход. К ним относится и реализация концепции «двор без машин».

Источник: ГК «Пионер» и Est-a-tet http://www.gdeetotdom.ru/living/articles/1954453/

Среда, 18:34 - 18 янв 17
гость — «жительнице» пишет:

гость — «жительница» пишет:
У нас во дворе в Заречье,ул.М Горького 37 двор весь одна огромная бесплатная парковка !!!Дороги все забиты машинами.Людям негде пройти,скорой невозможно подъехать.Полиция не реагирует.

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1. Сфотографируйте и запишите на видео факт правонарушения. Фотографии делайте с разных точек, в т.ч. вид сверху. Главное, чтобы госномера были четко видны и к какому автомобилю они относятся. Т.е. общий план и крупным планом снимайте. Перед съемкой на фото- видео- камерах проверьте правильность установки даты и времени. Проверьте также настройку, чтобы штамп даты и времени был включен (т.е. "штамповался" на каждой фотографии или был постоянно виден на дисплее видеокамеры в период видеозаписи.

2. Запишите на носитель информации (флешку, диск)

3. Если есть возможность, то распечатайте фотографии, приложите их к заявлению и укажите в заявлении госномера автомобилей. Это важно, т.к. фото- видео- - это подтверждение факта правонарушения. Но если госномера не указаны в заявлении, такое заявление легко "замять" или вывести из-под ответственности обладателей "блатных" или "крутых" госномеров.

4. Подготовьте заявление. Желательно, чтобы оно было не только от Вас, т.е. нужны подписи жителей, недовольных нарушением прав со стороны водителей. В этом случае обращение будет коллективным, а на него будет сложно не реагировать полиции. К заявлению приложите диск с фото- виде- правонарушений. Факт приложения носителей аудио- видео- информации о правонарушении укажите в заявлении, с указанием количества фотографий и видео. В заявлении укажите ФИО, контактные данные свидетелей, которые готовы подтвердить факт (факты) правонарушений.
Сделайте копию заявления на копировальном аппарате или распечатайте фотографию заявления. Это нужно, чтобы на 2-м экземпляре заявления (т.е. копии) полицейские поставили отметку о принятии Вашего заявления.

5. Звоните 02. Только так вы заставите ГИБДД заняться своими прямыми обязанностями! Перед звонком подготовьте диктофон, все разговоры (по телефону или когда полицейские приедут по Вашему вызову) записывайте или снимайте на видео (можно не афишируя съемку). Запишите номера жетонов полицейских, прибывших к Вам по вызову, борт.номер автомобиля, а также потребуйте (это Ваше право!) предъявить служебное удостоверение. Полицейские обязаны предъявить в развернутом виде, и не просто "мелькнуть", а обязаны предоставить Вам возможность ознакомится с данными удостоверения, Запишите эти данные, полицейский обязан разрешить и это, таков закон. также поступайте, общаясь с чиновниками и прокурорскими и т.д.

6. Если после звонка по 02 нет реакции, звоните на телефон доверия УВД 32-22-85

7. Если после телефона доверия нет реакции, звоните в Главное управление собственной безопасности МВД России
115054, г. Москва, ул. Б. Пионерская, д.6/8 Контактные телефоны ГУСБ МВД России:
(495) 667-07-30 - дежурный офицер ГУСБ

8. Подготовьте и направьте заявление о бездействии полиции и ГИБДД в ГУСБ МВД России: https://mvd.ru/request_main

9. Если Вам нужная справочная информация, телефон МВД России для справок (495) 667-02-99

10. Если полиция и ГИБДД продолжают бездействие, и Вы уверены, что даже эти заявления с приложением фото- виде- доказательств они могут "замылить", то можно параллельно с заявлением в полицию, обратится в прокуратуру Тульской области. Там есть дежурный прокурор, он примет заявление, на 2-м экземпляре заявления поставит отметку о принятии.

11. Любые чиновники, сотрудники полиции и ГИБДД боятся огласки их противоправной деятельности и боятся широкой огласки их бездействия.
Поэтому можно выложить факты, подтверждающие их противоправную деятельность или бездействие в Интернет, ролики на https://www.youtube.com
Тогда у начальства в Москве или регионе может сработать принцип, который начальство озвучит провинившемуся подчиненному: "Сам испачкался - сам отмывайся, не пачкай других! Ты уволен!"

Среда, 19:09 - 18 янв 17
гость — «Пешкарус» пишет:

Уже перестал ездить по Туле на собственном автомобиле, топаю пешочком, правда если вещей с собой кроме сумки нет. Все мои маршруты по городу укладываются в полчаса, в Мясново и Пролетарский, конечно транспортом. Тяжело было первый месяц.

Среда, 19:40 - 18 янв 17
гость — «Подлецы на высоких постах» пишет:

Подлецы на высоких постах
http://neuezeiten.livejournal.com/39699.html

http://samjysok.blogspot.ru/2015_09_08_archive.html
Во время службы в КГБ Владимир Путин имел прозвище «моль».

«Никогда и ни один руководитель России или СССР не сделал столько много для евреев как Владимир Владимирович Путин. Во всех отношениях. Беспрецедентно.

«… сейчас в России многие мэры городов, руководители областей и министры правительства – евреи. Это стало нормой»

http://putin.jofo.ru/415195.html

http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/1/1/7/3006711.jpg

http://s005.radikal.ru/i209/1406/28/54f68c4a6796.jpg

http://s51.radikal.ru/i131/1406/1f/ee905b58b333.jpg


http://www.lechaim.ru/ARHIV/103/madievskiy.htm

С 1890 года евреев лишили права избирать и избираться в органы местного самоуправления (земства, городские думы).

Особенно болезненны были ограничения в допуске к образованию. С 1886–1887-го в высших и средних учебных заведениях для евреев определили так называемую «процентную норму»: 10 процентов в черте оседлости, 5 вне ее и 3 в столицах (в 1908-м, а затем 1915-м столичную «норму» слегка повысили).


В Израиле не назначают русских прокурорами, зам.прокуроров, мэрами, министрами.
Депутатов тоже не-евреев в Израиле нет.

Медведев Дмитрий Анатольевич

На самом деле Мендель Давид Ааронович

http://via-midgard.info/news/in_russia/16279-medvedeva-dmitriya-anatolevicha-ne-sushhestvuet.html

http://www.anticompromat.org/medvedevd/antisem_pask.html

Дмитрий Анатольевич Медведев. Что таится за портретом, скупыми мазками нарисованным для нас официальными СМИ? Прежде всего, мы с удивлением видим, никакой он не Медведев и никакой не Дмитрий. Всё это не более, чем прикрытие, своего рода партийный псевдоним, такой же как, например, Ленин, Троцкий и т.п. В системе документаций еврейских общин (Ктуба – брачный договор, фиксация обрезания, совершеннолетия), в базах данных раввинских судов сей человек значится как Менахем Ааронович Мендель (по паспорту почему-то русский). Отец – Аарон Абрамович Мендель, по паспорту Анатолий Афанасьевич, как можно догадаться, тоже записан русским. Мать – Циля Вениаминовна. Жена – Светлана Моисеевна Линник [по паспорту Светлана Владимировна - примечание библиотекаря].

Видео: http://www.youtube.com/watch?v=JKsSsNJWpP8


Дело еврейки Васильевой, родственницы жены Д. Медведева,
которая так же является еврейкой …
Сначала прокурор-еврейка попросила для еврейки Васильевой условный срок …
Но, поднялся шум …
Тогда еврейке Васильевой пришлось
«присесть» на короткий срок, однако, судья — еврей Илья Галаган — почти тут же
выпустил её по УДО …
Сейчас точно по такому же сценарию идёт еврей Меламед из Роснано —
он тоже не сидит в камере предварительного заключения, возле параши,
а находится под домашним арестом, в комфортных условиях потому,
что еврейское лобби в Госдуме протащило такие законы …
Но такие "льготные" законы работают только для евреев!
Еврей, укравший три миллиарда рублей, избегает наказания …
Почему так происходит ?
Подавляющее количество Федеральных судей России по национальному составу— это евреи
Подробнее: http://tchaykovsky.info/blog_b/jewsetputin.htm



Путин:

Кто такой Путин и откуда он взялся ?
http://tchaykovsky.info/blog_b/jewsetputin.htm


Полный список евреев, переменивших фамилию:

Путин (настоящая фамилия Шаломов) Владимир Владимирович –
чекист и политикан, масон, 15, №148, 2001, 1с.


http://irma2204.livejournal.com/107974.html

http://maxpark.com/user/2641165608/content/556092

http://www.sem40.ru/politics/we_22.shtml



Берл Лазар признал происхождение Путина http://newsland.com/news/detail/id/628950/


Что означает моя еврейская фамилия? (справочник по фамилиям)
http://toldot.ru/urava/lnames/a6118/
http://forum.khotkovo.net/index.php?showtopic=2943

Путин предложил столкнувшимся с антисемитизмом европейским евреям вернуться в Россию
http://www.ntv.ru/novosti/1596558/


Власть в России: лысого руководителя страны сменяет волосатый и в обратном порядке
http://samjysok.blogspot.ru/2015_09_08_archive.html

В декабре 1825 года на царский трон Российской Империи взошёл обладавший не самой пышной шевелюрой Николай I. С тех пор прослеживается чёткое чередование лысых и волосатых первых лиц государства - сначала царей, затем генсеков, а теперь президентов. Этот парадокс нарушают только Андропов и Черненко, каждый из которых обладал начальной стадией облысения, но из-за короткого времени нахождения у власти ими можно пренебречь.

http://samjysok.blogspot.ru/2015_09_08_archive.html
Во время службы в КГБ Владимир Путин имел прозвище «моль».

http://andreychernuhin.livejournal.com/464749.html

Знакомьтесь с будущим Президентом России

Некто бывший охранник Путина и вратарь хоккейной команды прихлебателей Путина генерал-майор Алексей Дюмин назначен тульским губернатором.
будущий преемник Путина, лично ему преданный, который пойдет на выборы Президента в 2018 году. http://www.kommersant.ru/doc/2911780

vedles
9 февраля 2016, 15:09:50 UTC

Дюмин - еврей,с рыбьими глазами.
Смена жыдопоганей ничо не изменит в лутшую сторону.

Цитатник

Многих хороших специалистов мы потеряли на стройках.

В. Стародубцев

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