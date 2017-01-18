Главная / PRяники виртуальные « 18 января 2017 »

Платный паркинг в Туле станет дороже

Фото газеты "Слобода"



Городские власти готовятся повысить тариф, чтобы закрыть дыру в бюджете оператора платной парковки.





Сайт газеты “Слобода” сообщил о планах городских властей сделать единую парковочную зону с тарифом 20 рублей за один час. Таким образом, чиновники решили сократить убытки в размере 13 миллионов рублей, образовавшие в прошлом году от деятельности оператора платных парковок. Учитывая, что зона платной парковки, где тариф составлял 10 рублей за час, больше, чем та, что расположена в центре города, то, вероятно, в целом выручка за платный паркинг вырастет, правда, это вряд ли полностью ликвидирует убыточность проекта.

В более жестком варианте можно было бы поднять тарифы на парковку как в центре города - например до 40 рублей, так и во второй зоне парковки - до 20. Однако на этот шаг чиновники не решатся. Думается, в перспективе мы не сможем избежать и расширения платного парковочного пространства Туле.

Очевидно, что главной цели, а именно разгрузки города от личного автотранспорта, платный паркинг не смог и еще долго не сможет достигнуть. Однако порядка, особенно на центральных улицах Тулы, стало заметно больше.

Борьба за снижение нагрузки на Тулу легковушек объективно будет продолжаться и дальше, поскольку меньше их не становится, а улицы не резиновые.

В еще более тесных городах Европы с этой проблемой в принципе справляются, правда, для этого потребовалось принять комплекс мер: это не только платные парковки, но и развитый муниципальный транспорт.





Тульский управдом



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