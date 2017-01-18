Главная / Кто есть кто « 18 января 2017 »

Ольга Аванесян: “Нам нравится осваивать технологии” Редактор портала побывал на пресс-конференции министра-здравоохранения Ольги Аванесян. Большой материал на нашем портале появится в ближайшее время.









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Лучше страшный конец, чем страх без конца. С.Казаков, экс -глава г.Тулы. Реклама

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