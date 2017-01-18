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Главная / Кто есть кто « 18 января 2017 »


Ольга Аванесян: “Нам нравится осваивать технологии”

Редактор портала побывал на пресс-конференции министра-здравоохранения Ольги Аванесян.

 

Большой материал на нашем портале появится в ближайшее время. 

Комментарии к статье

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Среда, 12:03 - 18 янв 17
гость — «Диплодок» пишет:

Данные Росстата по регионам РФ по состоянию на 1 января 2016 года.

Среднее число врачей на 100 тысяч населения: в РФ - 43, в ЦФО - 45. В Тульской области - около 35,5. Во всей России меньше только в Твери, Республике Карелия и в Архангельской области. Мы - в пятерке худших по стране! Что скажем, г-жа министр?

Среда, 12:27 - 18 янв 17
гость — «По чём опиум для туляков» пишет:

Ольга Аванесян: “Нам нравится осваивать технологии”...
Нравится ей и её высокая не заработанная зарплата, высокие премии и бонусы...
Ещё нравится ей воровать и пилить бюджет, получать взятки и откаты...
Ей много чего нравится!
Пусть лучше расскажет всю правду про коррупцию и правовой беспредел, который происходит в Правительстве Тульской области и лично в её министерстве!
Кому нужно такое правительство и такое министерство здраворазбозаривания? Тулякам не нужны - однозначно, деньги на ветер в черную дыру!
Сколько на сэкономленные деньги можно для тульских больниц купить технологического оборудования, напрямую без посредников (без Аванесян, без её дурмедмина)?

Среда, 12:34 - 18 янв 17
гость — «Опять буровят невесть что» пишет:

Лучше бы ей лечить людей нравилось. Публичные люди, а за языком не следят.

Среда, 12:35 - 18 янв 17
гость — «гость» пишет:

Опять жаба наговорила бессвязанынх пустых речей. Когда же она за информатизацию ответит? Как она прошла осмотр психотерапевта? У неё же болезнь Крейцтфельдта-Якоба. Ей надо дать первую группу и очередную медаль. Отправьте её на пенсию по возрасту или инвалидности, не издевайтесь над олигофреном. У неё в глазах одно пилило и дробило бюджета. Жалко животное!

Среда, 12:36 - 18 янв 17
гость — «просто так» пишет:

как в компьютерной игре. Первый уровень,- прошел???...

Среда, 12:43 - 18 янв 17
гость — «Медфакт - диагноз» пишет:

Ещё материал не опубликовали, а Ольга Аванесян уже вся в дерьме - вот она сила притяжения!

Среда, 12:50 - 18 янв 17
гость — «Мастер» пишет:

Очень интересная попытка пряников оставить новость актуальной, вбросив громкий заголовок, явно вырванный из контекста, и написав, что место мол занято, скоро здесь будет инфа! А люди ведутся и уже пишут как все хреново, не зная абсолютно ничего))

Среда, 12:59 - 18 янв 17
гость — «гость» пишет:

Люди бесплатно лечатся и этим недовольны. Давайте тогда введем абсолютно платную медицину, врачи будут получать больше денег, в больницах будет ремонт, будет завезено новое высокотехнологичное оборудование! И все будет как людей, готовы платить то за свое здоровье? Что-то мне подсказывает, что опять нет...

Среда, 13:30 - 18 янв 17
гость — «Рядовой чиновник » пишет:

Среда, 12:36 - 18 янв 17
гость — «просто так» пишет:
как в компьютерной игре. Первый уровень,- прошел???...
__________________________________
У нас еще с начала года есть компьютерная игра - разместить план закупок в условиях ежедневно обновляющегося программного обеспечения.
Кто первый уровень прошел? Есть такие?
Ваши бродилки и стрелялки отдыхают. Вот только так и хочется застрелиться!!!

Среда, 13:32 - 18 янв 17
гость — « Саша» пишет:

Что такое "нравится"?

Среда, 14:40 - 18 янв 17
гость — «За что ....» пишет:

Бывший зык лерманишка вот что ей нравиться осваивать и там её счастье .

Среда, 15:30 - 18 янв 17
гость — «вопрос» пишет:

А мне её зарплата нравиться...и чё?...

Среда, 15:46 - 18 янв 17
гость — «Гость» пишет:

Что может знать о высоких технологиях человек, который торговал на рынке и не работал врачом? О каких технологиях идет речь? Ее оптимизация и модернизация разрушила всю медицину области. О зарплатах в 44 тыс. рублей многие врачи и не слышали. Было сказано, что люди в области стали жить на 3 года больше. Где? На кладбище места не хватает. Люди умирают от сердца, от онкологии, от инсульта. В больницах сокращены сроки лечения, кормят отвратительно. Если приехала скорая и надо больного положить в больницу(лежачего), так надо созывать всех соседей:медработники скорой не принимают в этом участия. А о лечении и протезировании зубов и говорить не хочется: цены запредельные. И какие технологии? А где Контрабаев, который внедрял все эти новшества с информатизацией?

Среда, 17:23 - 18 янв 17
гость — «гостья» пишет:

ЕЙ НРАВИТСЯ ОСВАИВАТЬ ТЕХНОЛОГИИ? ТЕХНОЛОГИЯ ДИСПАНСЕРНОГО УЧЕТА В НАРКОЛОГИЧЕСКОМ ДИСПАНСЕРЕ ВЗЛОМАНА!!!! ГЛАВНАЯ МЕДСЕСТРА И ЕЕ МУЖ (ПРОГРАММИСТ) ТАМ ЖЕ В НАРКУШКЕ СНИМАЮТ С ДИСПАНСЕРНОГО УЧЕТА ЗА 60 0000. ПРЕДЛОГАЛИ МОЕМУ МУЖУ АЛКАШУ.ПРИХОДИЛ ДЕНЬГИ ЗАНИМАТЬ.ХВАСТАЛСЯ.ПОЕДЕТ ЛЮДЕЙ ВОЗИТЬ.ОН ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА.КАК ТАК МОЖНО????? А ЕЙ ВСЕ НРАВИТСЯ

Среда, 17:57 - 18 янв 17
гость — «Алёша 77» пишет:

Деньги ей нравится отмывать.Всю медицину в области развалила.

Среда, 17:59 - 18 янв 17
гость — «КПД» пишет:

Торгашка хренова.

Среда, 18:42 - 18 янв 17
гость — «Тулячка» пишет:

О каких уровнях идет речь? Фельдшерские пункты развалила и закрыла,опытные фельдшера уволились,работают совместители 1 фельдшер на 2-3 ФАПа,участковые больницы закрыла,городские больницы перевела в поликлиники,всёх опытных врачей уволила,скорая стоит,потому что некому работать.врачи на приеме возятся в компьютерах и бумагах,очереди к врачам в поликлинике бешеные,люди мрут,лекарств для диабетиков нет,с онкологией все едут в Обнинск,оперироваться в Калугу и Рязань. Что сделала с медициной в области и после этого хватает совести еще говорить о каком то там уровне. Хоть бы волосы подобрала,министр называется... Таких министров и всю её свору судить надо,а не доклады выслушивать.Одна показуха. В поликлинике 1 терапевт на 3 участка. Дооптимизировалась?

Среда, 18:55 - 18 янв 17
гость — «гость» пишет:

"Горенародунесун" отчитался о работе?

Среда, 19:40 - 18 янв 17
гость — «Подлецы на высоких постах» пишет:

Подлецы на высоких постах
http://neuezeiten.livejournal.com/39699.html

http://samjysok.blogspot.ru/2015_09_08_archive.html
Во время службы в КГБ Владимир Путин имел прозвище «моль».

«Никогда и ни один руководитель России или СССР не сделал столько много для евреев как Владимир Владимирович Путин. Во всех отношениях. Беспрецедентно.

«… сейчас в России многие мэры городов, руководители областей и министры правительства – евреи. Это стало нормой»

http://putin.jofo.ru/415195.html

http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/1/1/7/3006711.jpg

http://s005.radikal.ru/i209/1406/28/54f68c4a6796.jpg

http://s51.radikal.ru/i131/1406/1f/ee905b58b333.jpg


http://www.lechaim.ru/ARHIV/103/madievskiy.htm

С 1890 года евреев лишили права избирать и избираться в органы местного самоуправления (земства, городские думы).

Особенно болезненны были ограничения в допуске к образованию. С 1886–1887-го в высших и средних учебных заведениях для евреев определили так называемую «процентную норму»: 10 процентов в черте оседлости, 5 вне ее и 3 в столицах (в 1908-м, а затем 1915-м столичную «норму» слегка повысили).


В Израиле не назначают русских прокурорами, зам.прокуроров, мэрами, министрами.
Депутатов тоже не-евреев в Израиле нет.

Медведев Дмитрий Анатольевич

На самом деле Мендель Давид Ааронович

http://via-midgard.info/news/in_russia/16279-medvedeva-dmitriya-anatolevicha-ne-sushhestvuet.html

http://www.anticompromat.org/medvedevd/antisem_pask.html

Дмитрий Анатольевич Медведев. Что таится за портретом, скупыми мазками нарисованным для нас официальными СМИ? Прежде всего, мы с удивлением видим, никакой он не Медведев и никакой не Дмитрий. Всё это не более, чем прикрытие, своего рода партийный псевдоним, такой же как, например, Ленин, Троцкий и т.п. В системе документаций еврейских общин (Ктуба – брачный договор, фиксация обрезания, совершеннолетия), в базах данных раввинских судов сей человек значится как Менахем Ааронович Мендель (по паспорту почему-то русский). Отец – Аарон Абрамович Мендель, по паспорту Анатолий Афанасьевич, как можно догадаться, тоже записан русским. Мать – Циля Вениаминовна. Жена – Светлана Моисеевна Линник [по паспорту Светлана Владимировна - примечание библиотекаря].

Видео: http://www.youtube.com/watch?v=JKsSsNJWpP8


Дело еврейки Васильевой, родственницы жены Д. Медведева,
которая так же является еврейкой …
Сначала прокурор-еврейка попросила для еврейки Васильевой условный срок …
Но, поднялся шум …
Тогда еврейке Васильевой пришлось
«присесть» на короткий срок, однако, судья — еврей Илья Галаган — почти тут же
выпустил её по УДО …
Сейчас точно по такому же сценарию идёт еврей Меламед из Роснано —
он тоже не сидит в камере предварительного заключения, возле параши,
а находится под домашним арестом, в комфортных условиях потому,
что еврейское лобби в Госдуме протащило такие законы …
Но такие "льготные" законы работают только для евреев!
Еврей, укравший три миллиарда рублей, избегает наказания …
Почему так происходит ?
Подавляющее количество Федеральных судей России по национальному составу— это евреи
Подробнее: http://tchaykovsky.info/blog_b/jewsetputin.htm



Путин:

Кто такой Путин и откуда он взялся ?
http://tchaykovsky.info/blog_b/jewsetputin.htm


Полный список евреев, переменивших фамилию:

Путин (настоящая фамилия Шаломов) Владимир Владимирович –
чекист и политикан, масон, 15, №148, 2001, 1с.


http://irma2204.livejournal.com/107974.html

http://maxpark.com/user/2641165608/content/556092

http://www.sem40.ru/politics/we_22.shtml



Берл Лазар признал происхождение Путина http://newsland.com/news/detail/id/628950/


Что означает моя еврейская фамилия? (справочник по фамилиям)
http://toldot.ru/urava/lnames/a6118/
http://forum.khotkovo.net/index.php?showtopic=2943

Путин предложил столкнувшимся с антисемитизмом европейским евреям вернуться в Россию
http://www.ntv.ru/novosti/1596558/


Власть в России: лысого руководителя страны сменяет волосатый и в обратном порядке
http://samjysok.blogspot.ru/2015_09_08_archive.html

В декабре 1825 года на царский трон Российской Империи взошёл обладавший не самой пышной шевелюрой Николай I. С тех пор прослеживается чёткое чередование лысых и волосатых первых лиц государства - сначала царей, затем генсеков, а теперь президентов. Этот парадокс нарушают только Андропов и Черненко, каждый из которых обладал начальной стадией облысения, но из-за короткого времени нахождения у власти ими можно пренебречь.

http://samjysok.blogspot.ru/2015_09_08_archive.html
Во время службы в КГБ Владимир Путин имел прозвище «моль».

http://andreychernuhin.livejournal.com/464749.html

Знакомьтесь с будущим Президентом России

Некто бывший охранник Путина и вратарь хоккейной команды прихлебателей Путина генерал-майор Алексей Дюмин назначен тульским губернатором.
будущий преемник Путина, лично ему преданный, который пойдет на выборы Президента в 2018 году. http://www.kommersant.ru/doc/2911780

vedles
9 февраля 2016, 15:09:50 UTC

Дюмин - еврей,с рыбьими глазами.
Смена жыдопоганей ничо не изменит в лутшую сторону.

Цитатник

Лучше страшный конец, чем страх без конца.

С.Казаков, экс -глава г.Тулы.

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