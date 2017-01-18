Редактор портала побывал на пресс-конференции министра-здравоохранения Ольги Аванесян.
Большой материал на нашем портале появится в ближайшее время.
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Главная / Кто есть кто « 18 января 2017 »
Ольга Аванесян: “Нам нравится осваивать технологии”
Редактор портала побывал на пресс-конференции министра-здравоохранения Ольги Аванесян.
Большой материал на нашем портале появится в ближайшее время.
Комментарии к статье
Среда, 12:27 - 18 янв 17
Ольга Аванесян: “Нам нравится осваивать технологии”...
Среда, 12:34 - 18 янв 17
Лучше бы ей лечить людей нравилось. Публичные люди, а за языком не следят.
Среда, 12:35 - 18 янв 17
Опять жаба наговорила бессвязанынх пустых речей. Когда же она за информатизацию ответит? Как она прошла осмотр психотерапевта? У неё же болезнь Крейцтфельдта-Якоба. Ей надо дать первую группу и очередную медаль. Отправьте её на пенсию по возрасту или инвалидности, не издевайтесь над олигофреном. У неё в глазах одно пилило и дробило бюджета. Жалко животное!
Среда, 12:36 - 18 янв 17
как в компьютерной игре. Первый уровень,- прошел???...
Среда, 12:43 - 18 янв 17
Ещё материал не опубликовали, а Ольга Аванесян уже вся в дерьме - вот она сила притяжения!
Среда, 12:50 - 18 янв 17
Очень интересная попытка пряников оставить новость актуальной, вбросив громкий заголовок, явно вырванный из контекста, и написав, что место мол занято, скоро здесь будет инфа! А люди ведутся и уже пишут как все хреново, не зная абсолютно ничего))
Среда, 12:59 - 18 янв 17
Люди бесплатно лечатся и этим недовольны. Давайте тогда введем абсолютно платную медицину, врачи будут получать больше денег, в больницах будет ремонт, будет завезено новое высокотехнологичное оборудование! И все будет как людей, готовы платить то за свое здоровье? Что-то мне подсказывает, что опять нет...
Среда, 13:30 - 18 янв 17
Среда, 12:36 - 18 янв 17
Среда, 13:32 - 18 янв 17
Что такое "нравится"?
Среда, 14:40 - 18 янв 17
Бывший зык лерманишка вот что ей нравиться осваивать и там её счастье .
Среда, 15:30 - 18 янв 17
А мне её зарплата нравиться...и чё?...
Среда, 15:46 - 18 янв 17
Что может знать о высоких технологиях человек, который торговал на рынке и не работал врачом? О каких технологиях идет речь? Ее оптимизация и модернизация разрушила всю медицину области. О зарплатах в 44 тыс. рублей многие врачи и не слышали. Было сказано, что люди в области стали жить на 3 года больше. Где? На кладбище места не хватает. Люди умирают от сердца, от онкологии, от инсульта. В больницах сокращены сроки лечения, кормят отвратительно. Если приехала скорая и надо больного положить в больницу(лежачего), так надо созывать всех соседей:медработники скорой не принимают в этом участия. А о лечении и протезировании зубов и говорить не хочется: цены запредельные. И какие технологии? А где Контрабаев, который внедрял все эти новшества с информатизацией?
Среда, 17:23 - 18 янв 17
ЕЙ НРАВИТСЯ ОСВАИВАТЬ ТЕХНОЛОГИИ? ТЕХНОЛОГИЯ ДИСПАНСЕРНОГО УЧЕТА В НАРКОЛОГИЧЕСКОМ ДИСПАНСЕРЕ ВЗЛОМАНА!!!! ГЛАВНАЯ МЕДСЕСТРА И ЕЕ МУЖ (ПРОГРАММИСТ) ТАМ ЖЕ В НАРКУШКЕ СНИМАЮТ С ДИСПАНСЕРНОГО УЧЕТА ЗА 60 0000. ПРЕДЛОГАЛИ МОЕМУ МУЖУ АЛКАШУ.ПРИХОДИЛ ДЕНЬГИ ЗАНИМАТЬ.ХВАСТАЛСЯ.ПОЕДЕТ ЛЮДЕЙ ВОЗИТЬ.ОН ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА.КАК ТАК МОЖНО????? А ЕЙ ВСЕ НРАВИТСЯ
Среда, 17:57 - 18 янв 17
Деньги ей нравится отмывать.Всю медицину в области развалила.
Среда, 17:59 - 18 янв 17
Торгашка хренова.
Среда, 18:42 - 18 янв 17
О каких уровнях идет речь? Фельдшерские пункты развалила и закрыла,опытные фельдшера уволились,работают совместители 1 фельдшер на 2-3 ФАПа,участковые больницы закрыла,городские больницы перевела в поликлиники,всёх опытных врачей уволила,скорая стоит,потому что некому работать.врачи на приеме возятся в компьютерах и бумагах,очереди к врачам в поликлинике бешеные,люди мрут,лекарств для диабетиков нет,с онкологией все едут в Обнинск,оперироваться в Калугу и Рязань. Что сделала с медициной в области и после этого хватает совести еще говорить о каком то там уровне. Хоть бы волосы подобрала,министр называется... Таких министров и всю её свору судить надо,а не доклады выслушивать.Одна показуха. В поликлинике 1 терапевт на 3 участка. Дооптимизировалась?
Среда, 18:55 - 18 янв 17
"Горенародунесун" отчитался о работе?
Среда, 19:40 - 18 янв 17
Подлецы на высоких постах
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Цитатник
Лучше страшный конец, чем страх без конца.
С.Казаков, экс -глава г.Тулы.
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Данные Росстата по регионам РФ по состоянию на 1 января 2016 года.
Среднее число врачей на 100 тысяч населения: в РФ - 43, в ЦФО - 45. В Тульской области - около 35,5. Во всей России меньше только в Твери, Республике Карелия и в Архангельской области. Мы - в пятерке худших по стране! Что скажем, г-жа министр?