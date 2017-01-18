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Главная / Фольклор « 18 января 2017 »


Православный главводоканал начинает свою работу

На праздник Крещение Господне туляки будут обильно запасаться водой, чтобы на весь год хватило.

Комментарии к статье

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Среда, 11:08 - 18 янв 17
гость — «Психиатр» пишет:

"На праздник Крещения Господне туляки будут обильно запасаться водой, чтобы на весь год хватило."

Уточните, пожалуйста, какие именно туляки?.. ;-)

Среда, 12:31 - 18 янв 17
гость — «просто так» пишет:

а сосульки на храме, верующих не покалечат?

Среда, 13:00 - 18 янв 17
гость — «"Тульские PRяники" выполняют заказ иудеев» пишет:

Раввины на говно изошли, не нравиться им возрождение Святой Руси?

Среда, 14:03 - 18 янв 17
гость — «Мимокрокодил» пишет:

Главное, чтоб метиловый с этиловым не попутали. хехе

Среда, 14:05 - 18 янв 17
гость — «Рабби Абрам» пишет:

гость — «"Тульские PRяники" выполняют заказ иудеев» пишет:
Раввины на говно изошли, не нравиться им возрождение Святой Руси?
_________

Ой-вэй, ви таки видели это возрождение? Покажите где, ми тоже желаем сделать на нем свой гешефт и заработать пару шекелей!

Среда, 15:09 - 18 янв 17
гость — «Рабби Абраму» пишет:

Хочешь в подвал Лубянки?

Среда, 15:11 - 18 янв 17
гость — «"Тульские PRяники" выполняют заказ иудеев» пишет:

Пошутим по поводу еврейских праздников? Кошерный спирт завод начал выпуск кошерной водки для евреев россиян. В планах выпуск кошерной свинины.

Среда, 16:09 - 18 янв 17
гость — «Рабби Абрам» пишет:

гость — «Рабби Абраму» пишет:
Хочешь в подвал Лубянки?
_________________

Таки сто лет назад ми эту Лубянку и организовали. Ой-вэй! Так что не ваших интересах в этом подвале со мной оказаться.

Среда, 16:18 - 18 янв 17
гость — «с праздником» пишет:

уберите этот возмутительный для православных пост!

Среда, 17:58 - 18 янв 17
гость — «Алёша 77» пишет:

К чему вся эта писанина.Явно чей-то заказ.

Цитатник

И главе города нужен действительно был специалист, чиновник непосредственно, лично знакомый и верный ему.

Герман Чуршуков, депутат тульской гордумы

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