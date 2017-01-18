На праздник Крещение Господне туляки будут обильно запасаться водой, чтобы на весь год хватило.
|
Главная / Фольклор « 18 января 2017 »
Православный главводоканал начинает свою работу
На праздник Крещение Господне туляки будут обильно запасаться водой, чтобы на весь год хватило.
Комментарии к статье
Среда, 12:31 - 18 янв 17
а сосульки на храме, верующих не покалечат?
Среда, 13:00 - 18 янв 17
Раввины на говно изошли, не нравиться им возрождение Святой Руси?
Среда, 14:03 - 18 янв 17
Главное, чтоб метиловый с этиловым не попутали. хехе
Среда, 14:05 - 18 янв 17
гость — «"Тульские PRяники" выполняют заказ иудеев» пишет:
Среда, 15:09 - 18 янв 17
Хочешь в подвал Лубянки?
Среда, 15:11 - 18 янв 17
Пошутим по поводу еврейских праздников? Кошерный спирт завод начал выпуск кошерной водки для евреев россиян. В планах выпуск кошерной свинины.
Среда, 16:09 - 18 янв 17
гость — «Рабби Абраму» пишет:
Среда, 16:18 - 18 янв 17
уберите этот возмутительный для православных пост!
Среда, 17:58 - 18 янв 17
К чему вся эта писанина.Явно чей-то заказ.
|
Цитатник
И главе города нужен действительно был специалист, чиновник непосредственно, лично знакомый и верный ему.
Герман Чуршуков, депутат тульской гордумы
Реклама
Наш опрос
Готовы ли вы отказаться от перемещения по городу на личном автомобиле?
Последние комментарии
Топ обсуждаемых за 10 дней
Рекомендуем
"На праздник Крещения Господне туляки будут обильно запасаться водой, чтобы на весь год хватило."
Уточните, пожалуйста, какие именно туляки?.. ;-)