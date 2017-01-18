Главная / Фольклор « 18 января 2017 »

Православный главводоканал начинает свою работу На праздник Крещение Господне туляки будут обильно запасаться водой, чтобы на весь год хватило.









Цитатник



И главе города нужен действительно был специалист, чиновник непосредственно, лично знакомый и верный ему. Герман Чуршуков, депутат тульской гордумы Реклама

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