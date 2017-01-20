По данным органов ЗАГСА Тульской области за январь-декабрь 2016 года на одного родившегося жителя области пришлось 1,6 умерших.
Наш читатель прислал официальную информацию назвав ее "катастрофой в рассрочку".
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А было еще хуже...
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Главная / PRяники виртуальные « 20 января 2017 »
Немного печальной демографии, или "катастрофа в рассрочку"
По данным органов ЗАГСА Тульской области за январь-декабрь 2016 года на одного родившегося жителя области пришлось 1,6 умерших.
Наш читатель прислал официальную информацию назвав ее "катастрофой в рассрочку".
Комментарии к статье
Пятница, 10:55 - 20 янв 17
Без комментариев.
Пятница, 11:05 - 20 янв 17
А как же в докладе Аванесян сказано, что жители нашей области стали жить на 3 года больше при ее правлении? Опять вранье?
Пятница, 11:23 - 20 янв 17
У депутатов зарплата около 500 тыс. руб. в месяц?
Пятница, 11:23 - 20 янв 17
На что молодым семьям жить и детей рожать, если разрыв между зарплатой охранника в 20 тыс. и зарплатой депутатов, у которых в 25 раз зарплата больше?
Пятница, 11:28 - 20 янв 17
Медицина за последние пять лет скатилась под обрыв. Отсюда такой результат.
Пятница, 11:30 - 20 янв 17
этой "катастрофе" уже лет 40 как. депопуляция началась еще в 70-е: стареют туляки и уезжают. рожают меньше, потому что надоело в свиноматок играть - по 10 спиногрызов выдавать. нормально все. меньше народу - больше кислороду
Пятница, 12:25 - 20 янв 17
Хаха! Путин наш президент! Бугага!
Пятница, 12:26 - 20 янв 17
"Горенародунесян" только статистикой интересуется?
Пятница, 13:44 - 20 янв 17
чё стираешь не нравится что ты бугагашный тупан так скоро сам убедишься в этом воочию всему свое время.
Пятница, 13:45 - 20 янв 17
Фарисеи считали себя праведными, но эта праведность была Господу неугодна. И Господь говорит: "Не будьте как фарисеи". Что делали фарисеи? Они приходили в людное место, на площадь, в рожок созывали нищих. Все, кто хотел получить милостыню, к ним бежали. Фарисеи вытаскивали котомочку с деньгами и перед всем народом раздавали милостыню.
Пятница, 13:47 - 20 янв 17
Фарисеи считали себя праведными, но эта праведность была Господу неугодна.
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Цитатник
Надо подумать, что делать с трансвеститами.
Игорь Зотов, депутат Государственой Думы
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