Главная / PRяники виртуальные « 20 января 2017 »

Немного печальной демографии, или "катастрофа в рассрочку"

По данным органов ЗАГСА Тульской области за январь-декабрь 2016 года на одного родившегося жителя области пришлось 1,6 умерших. Наш читатель прислал официальную информацию назвав ее "катастрофой в рассрочку".

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А было еще хуже...









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