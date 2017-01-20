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Главная / PRяники виртуальные « 20 января 2017 »


Немного печальной демографии, или "катастрофа в рассрочку"


По данным органов ЗАГСА Тульской области за январь-декабрь 2016 года на одного родившегося жителя области пришлось 1,6 умерших.

Наш читатель прислал официальную информацию назвав ее "катастрофой в рассрочку".
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А было еще хуже... 

Комментарии к статье

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Пятница, 10:50 - 20 янв 17
гость — «гость» пишет:

чушь какая-то. теплое с мягким сравнивается

Пятница, 10:55 - 20 янв 17
гость — «Батя» пишет:

Без комментариев.

Пятница, 11:05 - 20 янв 17
гость — «Гость» пишет:

А как же в докладе Аванесян сказано, что жители нашей области стали жить на 3 года больше при ее правлении? Опять вранье?

Пятница, 11:23 - 20 янв 17
гость — «Путин! Уйди в отставку!» пишет:

У депутатов зарплата около 500 тыс. руб. в месяц?
Чиновников все больше и больше на душу населения!
У меня пенсия около 8 тыс.руб. в месяц.
В осенне-зимний период квартплата за 2-ку 6 560 в месяц.
На что мне жить?
Путин! Уйди в отставку!

Пятница, 11:23 - 20 янв 17
гость — «А мне на что жить?» пишет:

На что молодым семьям жить и детей рожать, если разрыв между зарплатой охранника в 20 тыс. и зарплатой депутатов, у которых в 25 раз зарплата больше?

Пятница, 11:28 - 20 янв 17
гость — «Надо что-то делать!» пишет:

Медицина за последние пять лет скатилась под обрыв. Отсюда такой результат.

Пятница, 11:30 - 20 янв 17
гость — «гость» пишет:

этой "катастрофе" уже лет 40 как. депопуляция началась еще в 70-е: стареют туляки и уезжают. рожают меньше, потому что надоело в свиноматок играть - по 10 спиногрызов выдавать. нормально все. меньше народу - больше кислороду

Пятница, 12:25 - 20 янв 17
гость — «-=-» пишет:

Хаха! Путин наш президент! Бугага!

Пятница, 12:26 - 20 янв 17
гость — «вопрос» пишет:

"Горенародунесян" только статистикой интересуется?

Пятница, 13:44 - 20 янв 17
гость — «-=-» пишет:

чё стираешь не нравится что ты бугагашный тупан так скоро сам убедишься в этом воочию всему свое время.

Пятница, 13:45 - 20 янв 17
гость — «Подачки властей?» пишет:

Фарисеи считали себя праведными, но эта праведность была Господу неугодна. И Господь говорит: "Не будьте как фарисеи". Что делали фарисеи? Они приходили в людное место, на площадь, в рожок созывали нищих. Все, кто хотел получить милостыню, к ним бежали. Фарисеи вытаскивали котомочку с деньгами и перед всем народом раздавали милостыню.

Господь запретил делать добрые дела напоказ, сказав: "Когда молишься, войди в комнату твою (т.е. внутрь себя) и, помолись Отцу твоему, Который в тайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно" (Мф.6,6). И о посте Господь предупреждал, что не надо поститься только внешне, чтобы все видели и знали, что ты постишься. Так делали фарисеи, в посты они ходили с унылыми, постными лицами. Раньше постились во вторник и четверг, потому фарисей, пришедший с мытарем в храм, говорил: "Пощусь два раза в неделю" (Лк.18,12). Подвиги надо совершать тайно, только для Бога.

Пятница, 13:47 - 20 янв 17
гость — «Фарисеи вытаскивали котомочку с деньгами и перед всем народом раздавали милостыню.» пишет:

Фарисеи считали себя праведными, но эта праведность была Господу неугодна.

(фрагмент из нее)

Глава

СВИНЬИ И БЕСЫ

Из растений Христос проклял только одно — бесплодную смоковницу.

Из животных погубил плодовитых свиней, разрешив в них вселиться бесам.

Из людей Христос предал проклятию только книжников, которые совмещают в себе бесплодие сухой
смоковницы с почти механической производительностью свиней.

“Горе вам, книжники!” — это сказано тогдашней интеллигенции, того класса, что зарылся в священных книгах, поработился букве и в гипнозе слов утратил здравый человеческий смысл.

Интеллигенцией еврейской тогда были фарисеи.

Именно у них Христос отметил пороки книжной переначитанности: противное лицемерие прежде всего, предвзятость, мелочность, “оцеживание комара”, соединенное с сумасшедшей надменностью.

Фарисеи считали себя праведными, но эта праведность была Господу неугодна.

И Господь говорит: "Не будьте как фарисеи".

Что делали фарисеи?

Они приходили в людное место, на площадь, в рожок созывали нищих.

Все, кто хотел получить милостыню, к ним бежали.

Фарисеи вытаскивали котомочку с деньгами и перед всем народом раздавали милостыню.

Господь запретил делать добрые дела напоказ, сказав:
"Когда молишься, войди в комнату твою (т.е. внутрь себя) и, помолись Отцу твоему, Который в тайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно" (Мф.6,6).

И о посте Господь предупреждал, что не надо поститься только внешне, чтобы все видели и знали, что ты постишься.

Так делали фарисеи, в посты они ходили с унылыми, постными лицами.

Раньше постились во вторник и четверг, потому фарисей, пришедший с мытарем в храм, говорил: "Пощусь два раза в неделю" (Лк.18,12).

Подвиги надо совершать тайно, только для Бога.

ДЕЯНИЯ ФАРИСЕЕВ РАЗВЕ НЕ НАПОМИНАЮТ НАРОДУ ДЕЯНИЯ ВЛАСТЕЙ (ТОЛЬКО ОБЕЩАНИЯ ИЛИ МЕЛКИЕ ПОДАЧКИ) НАРОДУ ПЕРЕД ВЫБОРАМИ?

НО ПОСЛЕ ВЫБОРОВ ОЧЕРЕДНОЙ РОСТ ЦЕН, РОСТ ТАРИФОВ БЕЗ РОСТА ЗАРПЛАТЫ?

Цитатник

Надо подумать, что делать с трансвеститами.

Игорь Зотов, депутат Государственой Думы

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