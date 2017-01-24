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“То, что могли себе позволить”

Министр культуры Татьяна Рыбкина подвела итоги работы ведомства за прошедший год и рассказала о планах на 2017-й.

Примечательно, что пресс-конференция министра прошла накануне Татьяниного дня, сразу же после возвращения Татьяны Вячеславовны из Мадрида, где тульская делегация представляла туристический потенциал региона. 

Она призналась, что о наших достопримечательностях и возможностях путешествий в Европе почти не знают, но немецкие и испанские туристы готовы ездить.

Если ориентироваться на цифру посещаемости областных музеев в прошлом году, которые привела министр, то она выглядит вполне достойно – 1 млн 91 тыс. человек, что на 18,7% больше, чем в 2015 году. Татьяна Вячеславовна специально подчеркнула, что основной прирост произошел за счет туристов из других регионов. Причем все музеи, даже муниципальные, имеют свои сайты в интернете. 

Безусловно, самый крупный музейный проект, который близок к завершению, это, по словам министра, музейно-выставочный комплекс Тульского кремля, где в здании бывшей электростанции уже летом появятся экспозиции с использованием мультимедийных технологий, рассказывающие о его истории, а также истории Засечной черты, которая начиналась именно с Тульского кремля.

Среди достижений министерства – завершение реставрации богородицкого парка в усадьбе. При этом Татьяна Вячеславовна оговорилась: “То, что могли себе позволить”.

Я уже спорил по этому поводу с министром, потому что укладка тротуарной плитки в вековых аллеях, разбитых по проекту великого тульского ученого Андрея Болотова, вряд ли выглядит именно как реставрация. Татьяна Вячеславовна отвечала, что эксперты такой способ возрождения парка усадьбы графа Бобринского допустили. (Посмотреть бы глаза этим экспертам…)

Вторым по значимости событием в музейной жизни региона стало создание тургеневского музея в одноименном селе неподалеку от Бежина луга. Причем особенно приятным событием выглядит в глазах главы тульского минкульта сотрудничество с музеем-усадьбой в Спасском-Лутовинове. 

“Вот уж у кого поучиться музейному делу”, – подумал я, вспоминая поездки в это замечательное место почти на границе двух областей.

Татьяна Рыбкина сообщила о совместных мероприятиях, связанных с подготовкой к тургеневскому юбилею и общих туристических программ. Ведь, побывав в Спасском, нельзя не посетить знаменитый тургеневский Бежин луг. А по дороге – толстовское имение Никольско-Вяземское. Тем более что на столичные деньги наконец отремонтировали дорогу к усадьбе, находившуюся в разбитом состоянии не меньше двадцати с лишним лет. Одним словом, “получился достойный туристический продукт, который постепенно будет пользоваться популярностью”, резюмировала Татьяна Рыбкина.

Тульская провинция не обойдена вниманием министерства. В наступившем году министр планирует поддержать сельские клубы и муниципальные театры. 

Сегодня в глубинке работают 329 клубных учреждений. Поскольку в прошлом году регион вошел в федеральную программу “100 сельских клубов” и получил 150 млн рублей из федерального бюджета, то на условиях софинансирования в области будет построено еще восемь клубов: в Богородицком, Ефремовском, Веневском, Кимовском, Заокском, Узловском и Алексинском районах. Еще шесть клубов на селе капитально отремонтируют.

Помимо федеральной программы поддержки сельских клубов есть еще партийный – под названием “Местный ДК”. Его реализует федеральное министерство, но по инициативе “Единой России”. На выделенные средства (более 17 млн рублей) отремонтируют ряд местных клубов.

В малых населенных пунктах по инициативе Алексея Дюмина будет разворачиваться строительство мини-клубов. Первые учреждения культуры появятся в Одоевском и Арсеньевском районах. 

Ну и, конечно, про кино, которое еще с ленинских времен считается важнейшим из искусств. В каждом районном Доме культуры теперь есть современная аппаратура и оборудованные кинозалы (всего 17, а будет 18) . По сути, это социальный проект, потому что обеспечить кассу, например, в Куркинском районе затруднительно. 

Муниципальные театры в Новомосковском и Узловском районе с помощью областного минкульта обновят свою материальную базу.

В связи с предстоящим празднованием 500-летия Тульского кремля, которое будет отмечаться в соответствии с президентским указом, областной минкульт уже начал готовится к юбилею. “Тульская область никогда не имела такого большого федерального проекта”, – отметила Татьяна Вячеславовна, не забыв, однако, упомянуть, что это заслуга Алексея Дюмина, который сделал такое предложение Владимиру Путину во время его визита в Тулу. Лидер страны не смог отказать, тем более что это происходило накануне губернаторских выборов. 

Поскольку в самом кремле практически все, что можно, уже отреставрировано, областные власти решили обустроить то, что вокруг. А именно, Казанскую набережную на Упе и улицу Металлистов. А заодно и малые города Белев и Крапивна.

Фестивальное движение в регионе будет по-прежнему поддерживаться минкультом. Помимо появившегося в прошлом году Толстовского театрального фестиваля, который планируется проводить не осенью, а летом, возможно, появится и театральный Тургеневский.

А кинофестиваль “Улыбнись, Россия!” планируется расширить за счет приглашения зарубежных актеров и режиссеров. 

Музыкальная Тула пополнится симфоническим оркестром, созданным на базе хора имени Михайловского. 

Ответ министра культуры на вопрос “Молодого коммунара” о ситуации в Тульском театре драмы, где после ухода Гарольда Стрелкова до сих пор нет художественного руководителя, заставил задуматься о ближайшем будущем этого учреждения культуры. По словам Татьяны Рыбкиной, пока есть планы привлекать режиссеров со стороны, который будут ставить спектакли. “Мы в поиске, – заявила Татьяна Вячеславовна. – Просто опыт дал мне понимание того, что главный режиссер должен быть хозяином, чувствовать область, тульского зрителя”. 

Одним словом, “отца родного” в тульской драме после ухода последнего тульского худрука Александра Попова не появилось и когда он появится, неизвестно. Поднимет ли “разнообразие режиссеров” популярность главного областного театра, покажет время. А ведь именно это является главным критерием оценки работы творческого коллектива.

Мой вопрос к министру касался дискуссии вокруг застройки старой Тулы, которую поднял тульский краевед Сергей Демидов. Татьяна Рыбкина относится к самому факту обращения своего подчиненного к губернатору философски: ”Я понимаю Сергея Ивановича и ни в коем случае не запрещаю декларировать свое мнение. Если кто-то ведет личностный надзор за этой сферой, считаю это нормальным. Сергей Иванович – член нашего общественного совета, и не всегда мы совпадаем во мнениях”. 

С одной стороны, городу нужно развиваться, с другой – сохранять исторические памятники. Это диалектика. Главное, откуда взять бюджетные деньги на восстановление тех или иных старинных домов? Если этих средств нет, приходится принимать компромиссные решения, считает Татьяна Рыбкина. И в этом с ней трудно не согласится. Тем более вопрос не имеет одномоментного решения.

Но в последние четыре года федеральных и региональных средств на историческое наследие выделено больше, чем во многих других регионах, резюмировала министр культуры региона. 

 

Редактор

 

Материал с пресс-конференции Ольги Аванесян выйдет позже, после получения дополнительной информации о состоянии областного здравоохранения. 

Комментарии к статье

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Вторник, 19:50 - 24 янв 17
гость — «Работник» пишет:

Когда кадры будут, зарплата работникам клубов?

Вторник, 20:30 - 24 янв 17
гость — «Машенька» пишет:

Зачем она так губы накрасила?! Оооо.

Вторник, 20:49 - 24 янв 17
гость — «краевед » пишет:

В Черни Кузнецова подсидела Зайцева В. Министр Рыбкина уволила Зайцева с должности директора музея в с Тургенево,а назначила Кузнецову - бывшую зам главы администрации района.Зайцев В - член партии Единая Россия, член политсовета Единой Росси, депутат Чернского района, заместитель главы района.Уважаемый в районе человек, 26 лет занимался музейным делом. В с Тургенево под его руководством было достроено здание музея, сделан ремонт, выставлена экспозиция. Сын кузнецовой -зав роно запрещал директорам школ возить в музей школьников. Зато теперь в музее поломничество все туда едут и всех туда везут - это приказ Кузнецвой.Коррупция да и только.

Вторник, 20:57 - 24 янв 17
гость — «guest» пишет:

"Я уже спорил по этому поводу с министром, потому что укладка тротуарной плитки в вековых аллеях, разбитых по проекту великого тульского ученого Андрея Болотова, вряд ли выглядит именно как реставрация."
Он был реально такой великий, что надо ходить по засратым грязным земляным дорожкам?

Вторник, 21:13 - 24 янв 17
гость — «налогоплательщик» пишет:

Надо признать, что практического результата нет. Численность министерства с приходом Рыбкиной увеличилась. Воз и ныне там. Увеличение бюджета министерства идет не не развитие, т.к. нет понимания как это правильно сделать, а на загранпоездки самого министра и ее бредово-убыточные программы.

Вторник, 21:17 - 24 янв 17
гость — «Ужо» пишет:

Симфонический оркестр - хорошо, но ведь давно обещали музтеатр. Да и на базе хора, наверно, театр проще создать, нежель симфонию.
... чё-то не верицца, што симфонический оркестр мы будем слышать и видеть.
Вот есть вроде как камерный п/у Угримова - замечательный. высокопрофессиональный коллектив, но где он выступает? Я уж насколько слежу за афишей классического жанра, узнаю только про концерт в честь начала сезона и закрытия. Но нынче и начало сезона прохлопал, то ли его не было. то ли как-то всё подпольно.
Оф. сайт управления культуры врёт по мероприятиям через раз.

Вторник, 21:33 - 24 янв 17
гость — «Ревизор» пишет:

Эти пять семей не получили бы газа никогда, ни будь там особняка мэра г. Белева ...


Жители Белевского района пребывают в недоумении от информации о развитии газификации в Тульской области. Белевский район выделил из своего бюджета 3,6 миллиона рублей, правительство региона 2,6 миллиона на газификацию деревни Болтенки, где постоянно проживает пять семей. Эти пять семей не получили бы газа никогда, ни будь там особняка мэра г. Белева Владимира Корыстова, зарегистрированного на его дочь.
Такую же сумму 3,6 миллиона рублей выделил Заокский район, но на газификацию трех крупных населенных пунктов, где правительство Тульской области выделило 28,1 миллиона рублей.
Видимо, Белевский район самый богатый в Тульской области!?

Вторник, 21:41 - 24 янв 17
гость — «Вопрос: когда Рыбкину снимут с должности и проведут расследование ее "деятельности"?» пишет:

Уже 7 лет туляки слышат: "рыбкина, рыбкина, рыбкина".

Ее "заслуги":

1. травля музея самоваров

2. увольнение директора музея самоваров

3. реконструкция ул. Металлистов (которую она хотела переименовать в Пятницкую), деньги потрачены, коммуникации не подведены

4. строительство атриума в Кремле, вопреки мнению туляков

5. Тульская область как туристическая жемчужина России не реализованы Рыбкиной

6. коррупция при проведении губернаторских елок: проведение госзакупок новогодних подарков, распределение билетов на елки, подряды на проведение новогодних мероприятий через учреждения культуры

7. многочисленные недовольные елкой Рыбкиной, которую проводили на улице на морозе https://www.pryaniki.org/view/article/1015237/

8. многочисленные недовольные елкой в цирке https://www.pryaniki.org/view/article/1015257

9. счастлива Рыбкина фотографироваться на фоне фашистской свастики: https://www.pryaniki.org/view/article/1015241/

10. Татьяна Рыбкина вошла в историю
https://www.pryaniki.org/view/article/1014654/

11. Татьяна Рыбкина: “Ни один музей в регионе ликвидирован не будет”
https://www.pryaniki.org/view/article/1011088/

12. Татьяна Рыбкина втянула губернатора в новый скандал
https://www.pryaniki.org/view/article/1011556

13. Нет ли лишнего билетика?
https://www.pryaniki.org/view/article/1015267/

14. Кто ответит за дом Конопацких?
https://www.pryaniki.org/view/article/1015522

15. Краеведы кричат SOS!
https://www.pryaniki.org/view/article/1015518

16. Тульский турпоток
https://www.pryaniki.org/view/article/1015675/

17. Туризм – дело внутреннее
https://www.pryaniki.org/view/article/1015790/


18. Тульская область – лидер по зарплатным долгам в ЦФО
https://www.pryaniki.org/view/article/1015795/

19. Татьяна Рыбкина: “Ни один музей в регионе ликвидирован не будет”
https://www.pryaniki.org/view/article/1011088/

20. Татьяна Рыбкина vs Сергей Кузнецов
https://www.pryaniki.org/view/article/1016405/

21. Татьяна Рыбкина крепко взялась за старое
https://www.pryaniki.org/view/article/1016572/

22. Тульской промышленности - место в музее
https://www.pryaniki.org/view/article/1016575

23. О русской голгофе и музейном деле
https://www.pryaniki.org/view/article/1016609/

24. Туризм - всему голова
https://www.pryaniki.org/view/article/1016620/

25. О движении культуры в село
https://www.pryaniki.org/view/article/1016622

26. Проект “Русские усадьбы” показали в Австрии
https://www.pryaniki.org/view/article/1016745

27. “То, что могли себе позволить”

https://www.pryaniki.org/view/article/1016786


Вопрос: когда Рыбкину снимут с должности и проведут расследование ее "деятельности"?

Вторник, 21:49 - 24 янв 17
гость — «От бюджетного корыта ни одного чиновника не оттащить даже за хвост!» пишет:

Конкурс на замещение вакантной чиновничьей должности
https://www.cardcow.com/images/set249/card00271_fr.jpg

От бюджетного корыта ни одного чиновника не оттащить даже за хвост!
http://ic.pics.livejournal.com/skif_tag/19770500/4210399/4210399_original.jpg

Новогодние пиры чиновников
http://img-fotki.yandex.ru/get/3009/196374393.4c/0_13a7ac_cb9373af_orig

Дележка новогодних подарков
http://i042.radikal.ru/1201/7b/7c3045dd65b7.jpg

Голодный чиновник
http://blagomirie.ru/wp-content/uploads/2016/04/zernaj-svinyj.jpg

Вторник, 21:50 - 24 янв 17
гость — «гость» пишет:

на картинке "чиновники" между собой за кусок бюджета грызутся?
https://www.pryaniki.org/upload/photo/d7d6227561fc685d.jpg

Вторник, 21:51 - 24 янв 17
гость — «шмайсер» пишет:

...с ленинских времен считается важнейшим из искусств...
...оркестром, созданным на базе хора...
...дал мне понимание того, что главный режиссер должен быть хозяином, чувствовать область...
массовик-затейник блять

Вторник, 21:52 - 24 янв 17
гость — «редактору» пишет:

"Уважаемый редактор, может, лучше про реактор?"

Вторник, 22:29 - 24 янв 17
гость — «Куда идёт » пишет:

Главрыба - абырвалГ . Все также и тамже и песни теже.

Вторник, 22:53 - 24 янв 17
гость — «"Крепостной" ветеран?» пишет:

Прокурору области Козлову следует вмешаться, чтобы жители деревни Ясная Поляна могли реализовать свои законные права на строительство и реконструкцию домов и хоз.построек ВНЕ зависимости от бремени наличия музея Ясная Поляна, из-за близости которого нарушаются права граждан на строительство и реконструкцию домов и хоз.построек, предоставленные Конституцией, ФЗ, ГК, Зем.кодексом и другими нормативно-правовыми актами!

Пряники писали, что в Ясной поляне у жителей деревни были какие-то проблемы с реконструкцией или строительством домов?

Ветеран из Ясной Поляны не может зарегистрировать свой дом
https://www.youtube.com/watch?v=eY9CbbPiIes

Оказалось, что есть такой приказ:

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ от 8 июля 2015 г. N 1941
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ
РЕГЛАМЕНТАМ В ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОЕ МЕСТО,
СВЯЗАННОЕ С ЖИЗНЬЮ И ТВОРЧЕСТВОМ Л.Н. ТОЛСТОГО - УСАДЬБА ЯСНАЯ ПОЛЯНА И ЕЕ ОКРЕСТНОСТИ, П. П. XIX - НАЧ. XX ВВ.",
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЩЕКИНСКИЙ РАЙОН, ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН, ГОРОД ТУЛА

Именно "благодаря" приказу жизнь людей регламентирована так, что их права могут быть нарушены (они не могут ни строить, ни реконструировать),несмотря на имеющееся у них право собственности на до и из этого права возникающие еще другие смежные с ним права и права свободных граждан демократической России)?

Получается, что жители деревни, которым ограничили права, как ветерану из Ясной Поляны не может зарегистрировать свой дом https://www.youtube.com/watch?v=eY9CbbPiIes , стали снова "крепостными"?

Вторник, 22:53 - 24 янв 17
гость — «Уважаемая госпожа Екатерина Толстая!» пишет:

http://www.perm.kp.ru/daily/26058/2968282/

Уважаемая госпожа Екатерина Толстая! Мне, как обычному обывателю, хочется выразить своё негодование по поводу работы ваших сотрудников. В течение нескольких недель я пыталась организовать экскурсию своим детям в музей- усадьбу Ясная поляна. Но, к сожалению, мне так и не удалось это сделать, так как заказ экскурсий необходимо было осуществить за 2 недели до намеченного срока. Я как послушный гражданин за две недели попыталась заказать данную экскурсию, набирая контактный номер с 10.00 до 11.30 без остановки, но когда мадам, которая у вас работает в кассе наконец-то ответила, то выяснилось, что на данное число, а именно 13 октября, уже нет экскурсий. Как же так могло произойти? Ведь я в присутствии детей звонила 1 час 30 минут,а экскурсий нет.Хотя за день до того мне было отказано в заявке, и женщина, которая принимала мой вызов, посоветовала позвонить 28.092013г. Вы знаете, такого хамства я ещё не встречала. Госпожа Толстая, я хочу у вас поинтересоваться: если бы Л.Н.Толстой был бы жив, как бы ОН отреагировал на данное хамство?

Вторник, 23:02 - 24 янв 17
гость — «местные мы..» пишет:

"Если ориентироваться на цифру посещаемости областных музеев в прошлом году, которые привела министр, то она выглядит вполне достойно – 1 млн 91 тыс. человек, что на 18,7% больше, чем в 2015 году. Татьяна Вячеславовна специально подчеркнула, что основной прирост произошел за счет туристов из других регионов. Причем все музеи, даже муниципальные, имеют свои сайты в интернете."___________________________________________________________По приказу Кузнецовой, которая добилась увольнения Зайцева, возят вереницей школьников теперь в музей, срывая учебные занятия.Вот вам и план. все свои мероприятия проводят за счет тургеневской школы а дети толком не учатся потому как кроме кузнецовой там еще батющка не вылазит из школы она уже давно стала приходской Позор!а куда пожаловаться, некуда ведь сынок кузнецовой руководит районным образованием,

Вторник, 23:19 - 24 янв 17
гость — «Машеньке» пишет:

Это я в Мадриде подсмотрела губы так красить,

Вторник, 23:34 - 24 янв 17
гость — «Рыбкиной» пишет:

У меня всего один вопрос.
У нас есть проект - "тульская набережная". Как известно он включает реконструкцию ул Металлистов в новый "старый Арбат" и приведение в порядок казанской набережной с постройкой гостиниц.
Как говорил в 2016 Дюмин, инвесторы уже выехали, ждите.
И правда, казалось бы, госпожа Рыбкина добилась небывалого притока туристов в регион, все наши святые и исторические места забиты туристами, то есть есть очень серьёзный поток и прогноз его увеличения и, значит, окупаемость всех частных денег гарантирована.

Вопрос:
Раз все так хорошо, как обычно на пресс конференциях нам льют в уши, то почему до сих пор нет ни одного инвестора по реконструкции металлистов и по набережной?
Варианты ответов:
А) ну ой, пффф, эти неграмотные инвесторы считать ничего не умеют, ну и пусть - вот придут другие и дадут ещё больше денег чем нужно
Б) госпожа Рыбкина забылась в параллельной реальности, и нужна славная оплеуха для ее возвращения в реальный мир для докладов по сути
В) все уже реконструировано и построено, ведь Рыбкина четкая тетка и слов на ветер не бросает, это просто мы попали в матрицу и реальности не видим

Среда, 00:00 - 25 янв 17
гость — «Филипп Бурбонович» пишет:

Белёв и Крапивна больше на квест похожи, чем на города. Металистов превратить в улицу красных фонарей запретив по ней движение после 9 вечера. Набережная это лишнее.

Среда, 00:13 - 25 янв 17
гость — «Село Тургенево» пишет:

Не обижайте Александру Афанасьевну Кузнецову из Бежина луг - ведь она убрала не одного начальника на своей работе, так как ею овладевают две патологически-нечеловеческие страсти: необычайная жажда к власти и чрезвычайно-патологически-неестественная жадность к деньгам, представьте, как ей трудно жить на 20 тысяч пенсии.

Среда, 00:45 - 25 янв 17
гость — «Дождались!» пишет:

Значит турист попрет уже этой весной, так понимать?

Среда, 00:47 - 25 янв 17
гость — «И что в Тургенево сделано?» пишет:

А что в Тургенево сделали? Лучше бы оставили здание бумажной фабрики как есть! Сейчас в отремонтированном здании только загородный дом мелкого служащего можно увидеть, но не бумажную фабрику! Да и щачем отгородились от других построек в цсадьбе? А что же Рыбкина ничего не сказила про опять остановленную реставрацию Храма в усадьбе Тургеневых?

Среда, 00:52 - 25 янв 17
гость — «Акакий» пишет:

Ну Крапивна дождалась ты своего звездного часа, все таки мечты сбываются....

Среда, 01:05 - 25 янв 17
гость — «Филиппу Бурбоновичу» пишет:

Бурбоныч, ну какой в Крапивне или Белеве может быть КВЕСТ ,квест это драйв, фантазии,работа мысли а тут тоска и дипресия! Спасибо ,,Пятерочке,, что оживила Крапивну!

Цитатник

Мы не оппозиционируем просто из-за того, что мы оппозиционируем, мы по конкретным законам, по конкретным проектам, по каждому конкретному действию Президента и Правительства.

Ю. Афонин, депутат областной Думы

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