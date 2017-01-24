Главная / Фольклор « 24 января 2017 »

“То, что могли себе позволить”

Министр культуры Татьяна Рыбкина подвела итоги работы ведомства за прошедший год и рассказала о планах на 2017-й.





Примечательно, что пресс-конференция министра прошла накануне Татьяниного дня, сразу же после возвращения Татьяны Вячеславовны из Мадрида, где тульская делегация представляла туристический потенциал региона.

Она призналась, что о наших достопримечательностях и возможностях путешествий в Европе почти не знают, но немецкие и испанские туристы готовы ездить.

Если ориентироваться на цифру посещаемости областных музеев в прошлом году, которые привела министр, то она выглядит вполне достойно – 1 млн 91 тыс. человек, что на 18,7% больше, чем в 2015 году. Татьяна Вячеславовна специально подчеркнула, что основной прирост произошел за счет туристов из других регионов. Причем все музеи, даже муниципальные, имеют свои сайты в интернете.

Безусловно, самый крупный музейный проект, который близок к завершению, это, по словам министра, музейно-выставочный комплекс Тульского кремля, где в здании бывшей электростанции уже летом появятся экспозиции с использованием мультимедийных технологий, рассказывающие о его истории, а также истории Засечной черты, которая начиналась именно с Тульского кремля.

Среди достижений министерства – завершение реставрации богородицкого парка в усадьбе. При этом Татьяна Вячеславовна оговорилась: “То, что могли себе позволить”.

Я уже спорил по этому поводу с министром, потому что укладка тротуарной плитки в вековых аллеях, разбитых по проекту великого тульского ученого Андрея Болотова, вряд ли выглядит именно как реставрация. Татьяна Вячеславовна отвечала, что эксперты такой способ возрождения парка усадьбы графа Бобринского допустили. (Посмотреть бы глаза этим экспертам…)

Вторым по значимости событием в музейной жизни региона стало создание тургеневского музея в одноименном селе неподалеку от Бежина луга. Причем особенно приятным событием выглядит в глазах главы тульского минкульта сотрудничество с музеем-усадьбой в Спасском-Лутовинове.

“Вот уж у кого поучиться музейному делу”, – подумал я, вспоминая поездки в это замечательное место почти на границе двух областей.

Татьяна Рыбкина сообщила о совместных мероприятиях, связанных с подготовкой к тургеневскому юбилею и общих туристических программ. Ведь, побывав в Спасском, нельзя не посетить знаменитый тургеневский Бежин луг. А по дороге – толстовское имение Никольско-Вяземское. Тем более что на столичные деньги наконец отремонтировали дорогу к усадьбе, находившуюся в разбитом состоянии не меньше двадцати с лишним лет. Одним словом, “получился достойный туристический продукт, который постепенно будет пользоваться популярностью”, резюмировала Татьяна Рыбкина.

Тульская провинция не обойдена вниманием министерства. В наступившем году министр планирует поддержать сельские клубы и муниципальные театры.

Сегодня в глубинке работают 329 клубных учреждений. Поскольку в прошлом году регион вошел в федеральную программу “100 сельских клубов” и получил 150 млн рублей из федерального бюджета, то на условиях софинансирования в области будет построено еще восемь клубов: в Богородицком, Ефремовском, Веневском, Кимовском, Заокском, Узловском и Алексинском районах. Еще шесть клубов на селе капитально отремонтируют.

Помимо федеральной программы поддержки сельских клубов есть еще партийный – под названием “Местный ДК”. Его реализует федеральное министерство, но по инициативе “Единой России”. На выделенные средства (более 17 млн рублей) отремонтируют ряд местных клубов.

В малых населенных пунктах по инициативе Алексея Дюмина будет разворачиваться строительство мини-клубов. Первые учреждения культуры появятся в Одоевском и Арсеньевском районах.

Ну и, конечно, про кино, которое еще с ленинских времен считается важнейшим из искусств. В каждом районном Доме культуры теперь есть современная аппаратура и оборудованные кинозалы (всего 17, а будет 18) . По сути, это социальный проект, потому что обеспечить кассу, например, в Куркинском районе затруднительно.

Муниципальные театры в Новомосковском и Узловском районе с помощью областного минкульта обновят свою материальную базу.

В связи с предстоящим празднованием 500-летия Тульского кремля, которое будет отмечаться в соответствии с президентским указом, областной минкульт уже начал готовится к юбилею. “Тульская область никогда не имела такого большого федерального проекта”, – отметила Татьяна Вячеславовна, не забыв, однако, упомянуть, что это заслуга Алексея Дюмина, который сделал такое предложение Владимиру Путину во время его визита в Тулу. Лидер страны не смог отказать, тем более что это происходило накануне губернаторских выборов.

Поскольку в самом кремле практически все, что можно, уже отреставрировано, областные власти решили обустроить то, что вокруг. А именно, Казанскую набережную на Упе и улицу Металлистов. А заодно и малые города Белев и Крапивна.

Фестивальное движение в регионе будет по-прежнему поддерживаться минкультом. Помимо появившегося в прошлом году Толстовского театрального фестиваля, который планируется проводить не осенью, а летом, возможно, появится и театральный Тургеневский.

А кинофестиваль “Улыбнись, Россия!” планируется расширить за счет приглашения зарубежных актеров и режиссеров.

Музыкальная Тула пополнится симфоническим оркестром, созданным на базе хора имени Михайловского.

Ответ министра культуры на вопрос “Молодого коммунара” о ситуации в Тульском театре драмы, где после ухода Гарольда Стрелкова до сих пор нет художественного руководителя, заставил задуматься о ближайшем будущем этого учреждения культуры. По словам Татьяны Рыбкиной, пока есть планы привлекать режиссеров со стороны, который будут ставить спектакли. “Мы в поиске, – заявила Татьяна Вячеславовна. – Просто опыт дал мне понимание того, что главный режиссер должен быть хозяином, чувствовать область, тульского зрителя”.

Одним словом, “отца родного” в тульской драме после ухода последнего тульского худрука Александра Попова не появилось и когда он появится, неизвестно. Поднимет ли “разнообразие режиссеров” популярность главного областного театра, покажет время. А ведь именно это является главным критерием оценки работы творческого коллектива.

Мой вопрос к министру касался дискуссии вокруг застройки старой Тулы, которую поднял тульский краевед Сергей Демидов. Татьяна Рыбкина относится к самому факту обращения своего подчиненного к губернатору философски: ”Я понимаю Сергея Ивановича и ни в коем случае не запрещаю декларировать свое мнение. Если кто-то ведет личностный надзор за этой сферой, считаю это нормальным. Сергей Иванович – член нашего общественного совета, и не всегда мы совпадаем во мнениях”.

С одной стороны, городу нужно развиваться, с другой – сохранять исторические памятники. Это диалектика. Главное, откуда взять бюджетные деньги на восстановление тех или иных старинных домов? Если этих средств нет, приходится принимать компромиссные решения, считает Татьяна Рыбкина. И в этом с ней трудно не согласится. Тем более вопрос не имеет одномоментного решения.

Но в последние четыре года федеральных и региональных средств на историческое наследие выделено больше, чем во многих других регионах, резюмировала министр культуры региона.

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Материал с пресс-конференции Ольги Аванесян выйдет позже, после получения дополнительной информации о состоянии областного здравоохранения.