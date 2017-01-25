Главная / PRяники печатные « 25 января 2017 »

Губернаторы проверят мэров на честность

Главы регионов проконтролируют достоверность деклараций о доходах муниципальных чиновников.

Комитет Госдумы по безопасности одобрил во вторник к первому чтению президентский пакет антикоррупционных поправок, согласно которым губернаторы будут обязаны проверять на достоверность и полноту сведения о доходах и имуществе муниципальных чиновников. Кроме того, законопроект распространяет требования о контроле за доходами и расходами, а также о запрете иметь счета и вклады за рубежом на муниципальных чиновников и депутатов. Наконец, еще одна поправка предусматривает, что учащиеся вузов системы органов госбезопасности должны будут подавать декларации о доходах и имуществе. Эта новация явно вызвана летним скандалом с "парадом" выпускников Академии ФСБ, проехавшихся по Москве на дорогих автомобилях, полагает человек, близкий к спецслужбам.

Проект дает возможность более оперативно реагировать на коррупционные нарушения, заявил на заседании комитета его председатель Василий Пискарев ("Единая Россия"). По статистике, которую привел в пример депутат, более 50% коррупционных преступлений совершены руководителями муниципальных образований и депутатами органов местного самоуправления. Сведения о доходах сегодня представляют все, кто занимает госдолжности, включая парламентариев и губернаторов, и справедливо, если подобная норма будет применима и на муниципальном уровне, считает Пискарев.

Антикоррупционные комиссии при губернаторах для координации усилий правоохранительных и контролирующих органов были созданы полтора года назад, напоминает заместитель гендиректора "Трансперенси интернешнл – Россия" Илья Шуманов. По его мнению, достаточно логично выглядит и распространение их влияния на муниципальных чиновников, которые сегодня фактически остаются бесконтрольными: привлечь мэра к ответственности за коррупционные нарушения может только местный совет депутатов, который, На общих основаниях

Логика здесь есть, на муниципальный уровень очень часто позднее распространяют то, что вводится ранее на федеральном, согласен политолог Ростислав Туровский. Но антикоррупционное законодательство мало что изменит в отношениях губернаторов с мэрами, полагает он: несговорчивых мэров, на которых нужно оказывать давление, уже не осталось, а там, где хотели усилить контроль, его уже давно усилили. С коррупцией на муниципальном уровне существуют реальные проблемы, ее очень много и усиление контроля оправданно, считает эксперт: "Когда мы говорим о сращивании власти и бизнеса, то как раз на муниципальном уровне его полным-полно". Тем не менее это не первое и не последнее решение, которое фактически превращает независимое по Конституции местное самоуправление в нижестоящий уровень госвласти, хотя принципиально это ситуацию не меняет – контроль со стороны власти и так достаточно жесткий, резюмирует Туровский.

Чиновникам гораздо интереснее вмешиваться в хозяйственные споры, чем защищать абстрактные общественные интересы

Лишняя гласность антикоррупционному эффекту не повредит, этот законопроект имеет свою логику, но на муниципальном уровне нечего делить, а сложности с документооборотом вырастут, полагает эксперт Комитета гражданских инициатив Андрей Максимов. Такого рода идеи должны находить отражение в законодательстве, но должны быть и исключения, говорит он. Потребуется тонкая настройка закона в сельских поселениях, где трудно разграничить сферы, в которых могут возникнуть коррупционные риски. А вот инструментом давления на муниципальных чиновников этот закон вряд ли станет, считает эксперт: давление регионов на муниципалитеты сосредоточено в финансовых отношениях, в участии в конкурсных комиссиях – это более мощные точки влияния региональной власти на местное самоуправление.



Ведомости

Как известно, ранее президент внес в Госдуму зконопроект, согласно которому лица, временно исполняющие обязанности губернатора, будут отчитываться о доходах и имуществе наравне с действующими региональными лидерами.Эта норма может коснуться следующего за Алексеем Дюминым врио губернатора, в случае досрочного его ухода с поста.