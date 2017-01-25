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Главная / PRяники печатные « 25 января 2017 »


Губернаторы проверят мэров на честность

Главы регионов проконтролируют достоверность деклараций о доходах муниципальных чиновников.

 Комитет Госдумы по безопасности одобрил во вторник к первому чтению президентский пакет антикоррупционных поправок, согласно которым губернаторы будут обязаны проверять на достоверность и полноту сведения о доходах и имуществе муниципальных чиновников. Кроме того, законопроект распространяет требования о контроле за доходами и расходами, а также о запрете иметь счета и вклады за рубежом на муниципальных чиновников и депутатов. Наконец, еще одна поправка предусматривает, что учащиеся вузов системы органов госбезопасности должны будут подавать декларации о доходах и имуществе. Эта новация явно вызвана летним скандалом с "парадом" выпускников Академии ФСБ, проехавшихся по Москве на дорогих автомобилях, полагает человек, близкий к спецслужбам.

Проект дает возможность более оперативно реагировать на коррупционные нарушения, заявил на заседании комитета его председатель Василий Пискарев ("Единая Россия"). По статистике, которую привел в пример депутат, более 50% коррупционных преступлений совершены руководителями муниципальных образований и депутатами органов местного самоуправления. Сведения о доходах сегодня представляют все, кто занимает госдолжности, включая парламентариев и губернаторов, и справедливо, если подобная норма будет применима и на муниципальном уровне, считает Пискарев.

Антикоррупционные комиссии при губернаторах для координации усилий правоохранительных и контролирующих органов были созданы полтора года назад, напоминает заместитель гендиректора "Трансперенси интернешнл – Россия" Илья Шуманов. По его мнению, достаточно логично выглядит и распространение их влияния на муниципальных чиновников, которые сегодня фактически остаются бесконтрольными: привлечь мэра к ответственности за коррупционные нарушения может только местный совет депутатов, который, На общих основаниях

Логика здесь есть, на муниципальный уровень очень часто позднее распространяют то, что вводится ранее на федеральном, согласен политолог Ростислав Туровский. Но антикоррупционное законодательство мало что изменит в отношениях губернаторов с мэрами, полагает он: несговорчивых мэров, на которых нужно оказывать давление, уже не осталось, а там, где хотели усилить контроль, его уже давно усилили. С коррупцией на муниципальном уровне существуют реальные проблемы, ее очень много и усиление контроля оправданно, считает эксперт: "Когда мы говорим о сращивании власти и бизнеса, то как раз на муниципальном уровне его полным-полно". Тем не менее это не первое и не последнее решение, которое фактически превращает независимое по Конституции местное самоуправление в нижестоящий уровень госвласти, хотя принципиально это ситуацию не меняет – контроль со стороны власти и так достаточно жесткий, резюмирует Туровский.

Чиновникам гораздо интереснее вмешиваться в хозяйственные споры, чем защищать абстрактные общественные интересы

Лишняя гласность антикоррупционному эффекту не повредит, этот законопроект имеет свою логику, но на муниципальном уровне нечего делить, а сложности с документооборотом вырастут, полагает эксперт Комитета гражданских инициатив Андрей Максимов. Такого рода идеи должны находить отражение в законодательстве, но должны быть и исключения, говорит он. Потребуется тонкая настройка закона в сельских поселениях, где трудно разграничить сферы, в которых могут возникнуть коррупционные риски. А вот инструментом давления на муниципальных чиновников этот закон вряд ли станет, считает эксперт: давление регионов на муниципалитеты сосредоточено в финансовых отношениях, в участии в конкурсных комиссиях – это более мощные точки влияния региональной власти на местное самоуправление.


Ведомости 

 Как известно, ранее президент внес в Госдуму зконопроект, согласно которому лица, временно исполняющие обязанности губернатора, будут отчитываться о доходах и имуществе наравне с действующими региональными лидерами.Эта норма может коснуться следующего за Алексеем Дюминым врио губернатора, в случае досрочного его ухода с поста.

Комментарии к статье

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Среда, 09:57 - 25 янв 17
гость — «Коммунищев» пишет:

Если всех нечестных мэров пересажать мэров не останется!

Среда, 10:36 - 25 янв 17
гость — «коммунищеву» пишет:

Да туда просто никто нормальный не пойдет!Будет очередная компания по борьбе...Сажать будут напр

Среда, 11:05 - 25 янв 17
гость — «Тула» пишет:

А можно узнать у редактора, кто у нас в регионе уже замечен среди мэров, о том, что прописано в статье?

Среда, 11:48 - 25 янв 17
гость — «мнение народа» пишет:

Вместо всех этих полумер надо просто ввести конфискацию имущества у всех проворовавшихся и членов их семей... тогда хоть будут с оглядкой воровать....

Среда, 12:27 - 25 янв 17
гость — « гость» пишет:

кто громче всех кричит,держи вора, правильно он сам.

Среда, 12:57 - 25 янв 17
гость — «Дюмян» пишет:

Холодно! Есть на чем погреть руки!

Среда, 12:57 - 25 янв 17
гость — «Оператор машинного доения» пишет:

Подоем!

Среда, 13:14 - 25 янв 17
гость — «Щёкино» пишет:

Уже 25 лет закон о конфискации упорно не вводят-заразы!

Среда, 13:22 - 25 янв 17
гость — «! » пишет:

Отличный законопроект, ибо уже хватит воровать, пора и дела начать делать!

Среда, 13:28 - 25 янв 17
гость — «Борисов» пишет:

Рано иди поздно это должно было уже закончиться. Ждем эффективного исполнения данного законопроекта.

Среда, 14:09 - 25 янв 17
гость — «Алёша 77» пишет:

Если всех мэров будут проверять на честность,то тогда после проверки их придётся всех увольнять.

Среда, 14:45 - 25 янв 17
гость — «Серж» пишет:

Я вот не понял. Ну отчитался например депутат при зарплате в 50000р, что у него годовой доход составил 10 млн., у его жены еще 15 млн. В собственности две-три машины по 5 млн. Квартира, коттедж, несколько земельных участков. Проверили, сказали Да все правильно отчитался, ничего не утаил. А что дальше ? Молодец, работай, продолжай воровать ? А у нас все, даже городские депутаты в шоколаде с 6 нулями.

Среда, 15:28 - 25 янв 17
гость — «фобосы реально» пишет:

достали вбросами. мы все поддерживаем. хоть черта лысова. собак только бездомных не трогайте. стройте приюты!

Среда, 18:08 - 25 янв 17
гость — «"чемпионат" по созданию новых чиновничьих должностей продолжается?» пишет:

Вопросы прокурору Александру Козлову
1. Зачем создали должность министра молодежной политики и для этой должности создали аппарат, обслуживающий этого министра?

2. Почему должность министра получила "пожилая" Вепринцева, а не молодой руководитель который знает, что нужно для молодежи?


Чем Вепринцева занимается?

Была куча бездельников (Яковлев и его команда), добавилась к ним пиарщица Вепринцева, которая ни в одной работе не соображает, поэтому ее не взяли в Совфед.

Кто ее протежируется, ответьте, ребята, будем знать!

Какое отношение Вепринцева имеет к медиками и веселым стартам?

Аванесян все сама проводит, а Вепринцева присваивает себе чужие достижения, которые достигла Аванесян? Аванесян на полигоне ВДВ отличилась в стрельбе, это отметил губернатор Груздев.

Она обязана заниматься молодежью, но она старая,
поэтому тяготеет к лицам и соревнованием "для тех, кому за 50"

Старуха Левина не справляется с соцполитикой?

Сколько денег было выброшено Вепринцевой вместо оплаты мероприятий по молодежной политике?

Дюмин! Очнись! Дай оценку действиям Вепринцевой!

Дюмин, перемести Вепринцеву в отдел культуры, она, бросает свою обязанности по отношению к молодежи и так тяготеет к прекрасному миру искусства, что хоть снегурочку или деда мороза сыграет!

Перекос в умах едросов налицо.

Вместо Вепринцевой, Яковлева, матер шинницы Дедковой работает старуха Вейцман (под 60 лет ей скоро).

Старая лошадь борозды не портит, тянет и тянет воз работы, за выполнение которой деньги получает Вепринцевой, Яковлева и Ко.

Без Вепринцевой хорошо провели в 2015-м:
https://www.pryaniki.org/view/article/1014091/

А где же их взять главным врачам, большинству которых уже перевалило за 50?

Среда, 18:17 - 25 янв 17
гость — «Shushkov» пишет:

Всё это пустое и бесполезное.

Цитатник

Я больше вас об этом думаю. Я больше вас об этом болею.

В. Стародубцев

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