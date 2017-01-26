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Главная / Кто есть кто « 26 января 2017 »


Дюмин - вид снизу, Груздев - вид сверху


О годовщине  тульского губернатора расскажет популярный телеведущий.

Известный телеведущий Телеканал “Россия-1” Сергей Брилев снимает фильм про губернатора Тульской области Алексея Дюмина, который будет показан 4 февраля, к годовщине работы в Тульской области. Об этом телеведущий написал на своей страничке в социальной сети Фейсбук  


“Благо это уже загуляло по просторам Твиттера, почему бы не подтвердить? Да, взял урок игры в хоккей у голкипера Ночной хоккейной лиги Алексея Дюмина. Да-да, того самого. Делаем спецреп на субботу, к годовщине его вратарской работы в Туле. К счастью, я не только на лыжах, но и на коньках помню, как это.

Корни Сергея Брилева в Тульской области, поэтому он заезжал на малую родину предков в деревню Алмазово Новомосковского района. “Застряв по пути в снегу и вызвав трактор, невольно помог деревенским с расчисткой дороги. Долг правнука :)”.


Напомним, что свою годовщину губернаторства Владимир Груздев  отметил в вертолете, облетая область  вместе с популярной телеведущей телеканала “Дождь” Ксенией Собчак 

Думается, подобное сравнение весьма символично и отражает стиль каждого из губернаторов.

 

Комментарии к статье

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Четверг, 16:32 - 26 янв 17
гость — «Холодильник» пишет:

Питайтесь духовно дети мои.

Четверг, 16:37 - 26 янв 17
гость — «Саныч» пишет:

Груздь, без понтов не Груздь. Еще удивляюсь почему Собчак не прыгнула с парашютом из того самого вертолета. Вот тогда было бы полностью описано позерство бывшего губера (специально с маленькой буквы написал если что).

Четверг, 16:39 - 26 янв 17
гость — «Гость» пишет:

В сравнении с работой былых губернаторов, Дюмину за этот год можно трилогию снять!

Четверг, 16:41 - 26 янв 17
гость — «?» пишет:

Трилогию в смысле, три раза по бумажке?

Четверг, 16:43 - 26 янв 17
гость — «Саныч » пишет:

Потому что эту лошадь даже парашют бы испугавшись раскрыться забыл.

Четверг, 16:45 - 26 янв 17
гость — «Туляк» пишет:

Известно какое политическое кредо "Дождя" и почему этот телеканал запрещен по Ц.Т. России. Такой же стиль и отношение к России и у бывшего губера Груздева?

Четверг, 16:47 - 26 янв 17
гость — «Туляку» пишет:

Жопа там где теплее, в офшоре ага.

Четверг, 18:02 - 26 янв 17
гость — «шмайсер» пишет:

Господи, помоги нам выжить с этими...!

Цитатник

До чего парк Белоусовский довели - это же ужас! Что, разве трудно там порядок навести? Для этого надо-то три человека и две бутылки водки!

С.Казаков, экс-глава Тулы.

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