Главная / Кто есть кто « 26 января 2017 »

Дюмин - вид снизу, Груздев - вид сверху

О годовщине тульского губернатора расскажет популярный телеведущий.





Известный телеведущий Телеканал “Россия-1” Сергей Брилев снимает фильм про губернатора Тульской области Алексея Дюмина, который будет показан 4 февраля, к годовщине работы в Тульской области. Об этом телеведущий написал на своей страничке в социальной сети Фейсбук







“Благо это уже загуляло по просторам Твиттера, почему бы не подтвердить? Да, взял урок игры в хоккей у голкипера Ночной хоккейной лиги Алексея Дюмина. Да-да, того самого. Делаем спецреп на субботу, к годовщине его вратарской работы в Туле. К счастью, я не только на лыжах, но и на коньках помню, как это.

Корни Сергея Брилева в Тульской области, поэтому он заезжал на малую родину предков в деревню Алмазово Новомосковского района. “Застряв по пути в снегу и вызвав трактор, невольно помог деревенским с расчисткой дороги. Долг правнука :)”.





Напомним, что свою годовщину губернаторства Владимир Груздев отметил в вертолете, облетая область вместе с популярной телеведущей телеканала “Дождь” Ксенией Собчак





Думается, подобное сравнение весьма символично и отражает стиль каждого из губернаторов.