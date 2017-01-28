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Дом БЕЗ Надежды

Расследование журнала Professional Тула.

В городе Болохово Киреевского района Тульской области три года назад стартовала реализация проекта, уникального не только для нашей страны, но и для всего мирового сообщества.

"Дом Надежды", зеленый дом будущего на этапе разработки, проектирования и начала строительства объединил более 50 экспертов и 35 компаний-производителей, в числе которых Роснано, Bayer, ПрофСтальДом и др.

Проект на несколько лет опережал свое время: был смоделирован в системе BIM с использованием энергосберегающих технологий и передовых материалов, в том числе повторного использования вторсырья и набирающих популярность ЛСТК; проект прошел экспертизу и признание по LEED, победил в номинации престижного конкурса по экологическому девелопменту и энергоэффективности Green Awards, произвел фурор на выставке Ecobuild в Лондоне.

Пилотный "Дом Надежды" в Тульской области должен быть стать первым в серии высокотехнологичных, экологичных и нанотехнологичных проектов в масштабах всей страны. И это при том, что проект полностью социальный: "Дом Надежды" возводился в рамках программы переселения граждан из аварийного жилья, финансировался Фондом ЖКХ.

Но так и не был достроен

Строительство готового на 80% здания заморожено. Дом арестован судебными приставами.

Что случилось? Почему такой успешный, многообещающий старт и такой – даже не финиш – а настоящий крах на полпути?

Внятного ответа о причинах провала нам не смогли дать ни в тульском минстрое, ни в Фонде ЖКХ, который теперь и вовсе отрицает факт участия в проекте. Зато свет на историю пролил руководитель разработки проекта. Эксперт уверен: в истории не бывает хороших и плохих результатов. И "Дом Надежды" сыграл свою роль в развитии зеленого строительства в России. Есть проект и есть его реализация – само строительство. Так вот, несмотря на плачевный итог этапа реализации, этап проекта – успешный. На его основе позже в Москве был построен жилой дом для переселенцев, детский сад и школа; в Уфе в новые квартиры такого же, как в Болохово, "зеленого дома" переехали очередники из аварийного жилья.

А еще, любой опыт – тоже опыт. И недостроенный тульский "Дом Надежды" еще раз доказал: даже самую передовую, светлую, интересную идею в реальной жизни может свести "на нет" простой человеческий фактор.

Красивое начало

В августе не очень далекого 2012 года на совещании с тогда еще губернатором Тульской области Владимиром Груздевым было заявлено о начале реализации в регионе пилотного проекта по внедрению энергосберегающих технологий в жилищном строительстве.

Вот цитата из пресс-релиза Фонда ЖКХ о том совещании: "В городе Болохово Киреевского района приступают к строительству жилого дома с комплексным применением энергоэффективных систем, включая конструктив здания и его архитектуру… По предварительным расчетам специалистов, жильцы дома за счет использования энергоэффективных систем будут платить на 30% меньше за коммунальные услуги, чем жильцы обычных домов. В "умный" дом переедут жильцы аварийных домов".

О проекте говорят и показывают повсеместно, он "гремит" далеко за пределами области. Про него рассказывают и члены команды разработчиков, и тульские власти, и те же Роснано и Фонд ЖКХ.

К примеру, 25 мая 2013 года выходит программа "Деловая среда", в которой советник управляющего директора компании "Роснано" Александр Петушков говорит: "В этом проекте применяется абсолютно вся продукция портфельных компаний "Роснано". Инженерные решения позволяют экономить на отоплении, на электричестве. Солнечные батареи позволяют уменьшать потребление электроэнергии".

Советник генерального директора Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Тарасов в той же программе заявляет: "По сравнению с теми домами, которые сейчас строятся в коммерческих целях коммерческими застройщиками, они даже такой цены не могут выдержать. У них себестоимость гораздо выше. Применение энергосберегающих технологий граждане увидят по своему кошельку, они будут значительно экономить".



В интервью местному телеканалу в то время директор департамента строительства и ЖКХ Тульской области Надежда Вебер говорит: "Затраты на дом будут порядка 30 млн руб. Это средства корпорации Фонда содействия реформированию ЖКХ, средства областные и небольшие средства муниципального образования. В декабре 2012 года будут закончены основные работы – собрана коробка, в январе – установка оборудования и внутренняя отделка".

Печальный финал

Однако этим планам не суждено было сбыться ни к январю 2013, ни до нынешнего времени.

Спустя несколько месяцев после начала строительства дома, в декабре 2012 года меняется руководство тульского министерства строительства и ЖКХ. Новый министр – Андрей Стукалов – говорит о "Доме Надежды" уже совершенно иные вещи. К примеру, из его интервью ГТРК "Тула" осенью 2013 г.: "Проект был интересный, но, к сожалению, ненадлежащая работа подрядчиков вынудила нас пойти на крайние меры".

Еще через пару месяцев (январь 2014 г.), еще жестче: "Специалисты выявили нарушения при проектировании и строительстве дома. Поэтому мы посчитали, что более иметь дело с этим подрядчиком не нужно".

Судебные разбирательства

Практически весь 2014 год шли судебные разбирательства, ответчиком в которых выступал застройщик дома – нижегородская компания "Гринстрой Поволжье".

В самом начале года, 9 января, Арбитражный суд Тульской области вынес решение взыскать с застройщика более 14 млн руб.

Из материалов суда:

23 октября 2012 г. между АМО г. Болохово (Заказчик) и ООО "Гринстрой Поволжье" (Застройщик) был подписан муниципальный контракт на приобретение жилых помещений в многоквартирном доме, строящемся с привлечением денежных средств в рамках региональной адресной Программы переселения граждан из аварийного жилья Тульской области на 2012 год.

ООО "Гринстрой Поволжье" обязалось передать квартиры администрации муниципального образования город Болохово Киреевского района в срок не позднее 31 января 2013 года. Истцом была произведена оплата ответчику авансов на общую сумму 13 759 460 руб.

Однако муниципальный контракт в установленном порядке в органе, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, зарегистрирован не был – застройщик не предоставил необходимые документы.

Так как муниципальный контракт является незаключенным, поскольку он не прошел государственную регистрацию и сторонами не согласованы все его существенные условия, а у ответчика отсутствуют основания для удержания денежных средств - аванса, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

В августе 2014 года Двадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение суда первой инстанции. Ответчик подал кассационную жалобу, но 22 декабря 2014 года Арбитражный суд Центрального округа постановление суда от 14.08.2014 оставил без изменения, а кассационную жалобу без удовлетворения.

Арестованный дом

Из ответа пресс-службы Управления ФССП России по Тульской области на запрос журнала Professional:

- На исполнении в отделе судебных приставов Киреевского района УФССП России по Тульской области находится исполнительное производство в отношении ООО "Гринстрой Поволжье" о взыскании задолженности в пользу администрации МО г. Болохово в размере более 14,5 млн рублей.

…судебным приставом - исполнителем наложен арест на имущество, принадлежащее организации, а именно: недостроенное трехэтажное здание с техническим этажом, расположенное в г. Болохово. С администрацией МО г. Болохово заключен договор хранения арестованного имущества.

…должник счетов и вкладов в кредитных организациях не имеет, зарегистрированных транспортных средств не значится… по адресу регистрации не располагается.

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц данная организация является действующей, но ФИО руководителя в данной выписке не указаны.

ООО "Гринстрой Поволжье" в суд с исковым заявлением о предоставлении отсрочки или рассрочки не обращалось.

Вопросы с ответами и без

- Что случилось с застройщиком?

- Почему к проекту резко поменялось отношение нового руководства минстроя региона?

- Что за история с заключенным, но не зарегистрированным, а потому легко расторгнутым, муниципальным контрактом?

- И что, в конце концов, будет с самим домом?

- Достроенным, напомним, на 80% (готов конструктив, коробка, даже окна и двери установлены, осталась только внутренняя отделка).

Эти и другие вопросы мы задали министру строительства и ЖКХ Тульской области Элеоноре Шевченко. Получили вот такой ответ:

Обратились и в Фонд ЖКХ:

Точки над i

Еще одним нашим респондентом стал разработчик проекта - председатель правления Ассоциации GreenСтрой Дмитрий Березуцкий.

Беседа с ним закрыла все белые пятна в этой истории, которая теперь выглядит так:

С 2010 года Фонд ЖКХ в рамках программы переселения из аварийного жилья активно инициировал строительство энергоэффективных домов.

В октябре 2016 года гендиректор Фонда ЖКХ Константин Цицин на совещании в Новосибирске рассказывал, что уже 123 энергоэффективных дома в 37 субъектах РФ построены для переселенцев при поддержке Фонда.

В 2012 году, по словам Дмитрия Березуцкого, инициатива Фонда дошла и до Тульской области: региону необходимо было построить такой дом (это было важно для продолжения финансирования Фондом программы переселения в Тульской области).

Так случилось, что в то же время в Туле проходила тематическая конференция с участием Дмитрия, в ходе которой к нему, как к эксперту, обратилась Надежда Вебер (в то время и.о. министра строительства и ЖКХ региона). Она рассказала про инициативу Фонда, про энергоэффективные дома, и попросила помочь в разработке проекта для нашего региона.

Дмитрий согласился, договорившись, что дом также будет сертифицирован по зеленым стандартам. Собрал команду экспертов и разработчиков из числа членов Ассоциации GreenСтрой: архитектурный проект готовили специалисты известной питерской Архитектурной мастерской Сергея Цыцина. Профили из ЛСТК поставлял тульский "ПрофСтальПрокат".

Пеностекло для фундамента и окна – дочерняя компания "Роснано". Всего порядка 35 компаний было задействовано в разработке проекта. Часть из них поставляли материалы или выполняли работы вообще бесплатно, или за символическую плату.

"На это шли только потому, что проект был интересен и самим производителям, его интересно было впоследствии тиражировать как опыт зеленого строительства с привлечением государственных средств, в рамках социальной программы, - поясняет Дмитрий. - Это зеленое жилье, которое могло было быть интересно государству, полезно людям. Это хотелось тиражировать. Проект прошел соответствие стандарту LEED и одновременно российскому "Зеленому стандарту", что давало хорошую базу для анализа в наших исследованиях.

"Дом Надежды" значительно отличается от зданий, строительство которых поддерживает Фонд ЖКХ. По публикациям в прессе мы видим, что люди в названных энергоэффективными домах в итоге платят больше, чем их соседи, живущие в обычных домах. Это потому, что эффективность зависит от местных условий. К примеру, если на месте есть газ, а проекты домов Фонда подразумевают обязательное наличие тепловых насосов, с газом это все равно не сравнится, эксплуатация будет дороже. До сих пор Фонд не требует и энергомоделирование, не говоря уже об экологических критериях и подходах.

Проект "Дома Надежды" был полностью привязан к месту, к коммуникациям, делался на реально научной основе.

"Дом Надежды" строился быстровозводимым способом. Несущий каркас дома был собран из стальных термопрофилей по технологии ЛСТК и обладал свойствами высокой заводской готовности, что значительно снижало затраты на его строительство. Строительство с использованием ЛСТК отличает высокая скорость; усадка конструкций отсутствует. Другое преимущество - легкость конструкции, она дает потребителю очень многое. Во-первых, экономию на доставке на стройплощадку материалов. А во-вторых (и это намного существеннее), менее массивная конструкция дома позволяет сэкономить на фундаменте. Металлический каркас дешевле, чем дерево и кирпич, так как его объем на порядок меньше.

Наружные стены дома обладали высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами. Также были предусмотрены фильтры очистки воды, приборы учета расхода воды, в том числе поквартирного.

В строительстве дома не применялись материалы с вредными летучими элементами.

Использование энергосберегающих источников света, установка датчиков движения и освещенности, использование светодиодов, автоматизация работы систем освещения в совокупности с увеличенной площадью остекления должно было сократить затраты на электроэнергию до 70 %.

В здании была предусмотрена частичная выработка электроэнергии от возобновляемого источника - теплопленочных солнечных модулей. В помещении дома была установлена литиево-ионная аккумуляторная станция, позволяющая обойтись сутки без внешнего источника энергии. В самом доме - компьютерная диспетчерская, которая оперативно решала бы все вопросы по рациональному управлению оборудованием. В доме была установлена уникальная система пожаротушения. Основная отличительная ее черта - не само пожаротушение, а предотвращение возгорания как такового.

Что касается этапа реализации проекта, самого строительства, застройщик – компания, получившая госконтракт на строительство, - "Гринстрой Поволжье" - не входит в Ассоциацию GreenСтрой, не имеет к ней отношения, несмотря на схожее название. На некорректность и недопустимость того, что компания без разрешения и спроса была названа схожим именем с разработчиком дома я обращал внимание руководства компании, отправлял им претензионное письмо с указанием, что бренд "ГринСтрой" относится к Ассоциации и использование его другими лицами неправильно.

Когда на этапе реализации проекта начались проблемы, я обратился в правительство региона, к тому времени министром строительства и ЖКХ Тульской области уже стал Василий Кунцевич. Он говорил, что вопрос с финансированием достройки дома будет решен. Но сперва нужно что-то сделать с очередниками. Я помог: привел в регион компанию "Нова", которые построили в Болохово другой дом для переселенцев. Люди получили новое жилье. А Василий Кунцевич после этого перестал выходить на связь, не брал трубку…

У меня нет никакого разумного объяснения, почему так и не смогли реализовать "Дом Надежды", почему Тульской области оказался не нужен такой значимый проект. Была проделана огромная научная и проектная работа. И удивительно повела себя Тульская область.

Для нас сам проект, так или иначе, получился удачным, - подчеркивает Дмитрий. - Единственное – не получилось промониторить здание после строительства, в процессе эксплуатации, посмотреть, как энергоэффективные технологии будут работать в реальных условиях эксплуатации. Но важно, что эти технологии пошли дальше: с их использованием были построены экспериментальный жилой дом, школа и детский сад в Москве, дома и даже районы в других регионах. В здании был первый в стране фундамент на композитной арматуре. Сейчас таких фундаментов много, это тоже заслуга "Дома Надежды". Комплексные решения от производителей, разработанные для этого дома, применяются сейчас по всей стране. То есть, в истории развития зеленого строительства в России дом в Болохово все равно стоит на своем месте. И это - главный результат.

Достроить? Реально. Была бы политическая воля

В настоящее время "Дом Надежды" стоит на ул. Соловцова г. Болохово Киреевского района Тульской области почти построенный, но пустой и нежилой.

Разваливаться и гнить он вряд ли будет – один только изоляционный материал имеет срок эксплуатации порядка 300 лет. С ЛСТК из оцинкованной стали и наружными аквапанелям тоже ничего не случится ближайший век. Мог пострадать, к примеру, гипсокартон внутри дома, но его легко заменить. Стройматериалы могли банально растащить на свои дома и дачи нечистоплотные на руку жители.

Нужна экспертиза состояния дома. А достроить – это не из области фантастики. Это вполне реально.

Только вот такого мощного научно-технического пула компаний-брендов уже точно ждать не стоит. Дмитрий Березуцкий это подтверждает: "Заново собрать новые силы, чтобы довести дом до состояния, в котором он был задуман: всех производителей и экспертов, - я даже не возьмусь за это".

С тем, что дом можно достроить, согласился и управляющий ООО "ПрофСтальПрокат" Евгений Пикуль (компания поставляла ЛСТК для "Дома Надежды", сегодня с использованием данной технологии строит дома в северных регионах страны, в Туле – детский сад в Пролетарском районе):

"Дом достроить можно. Надо посмотреть его состояние. И это уже вопрос, который требует политического решения", - отметил эксперт.

В беседе с журналом Professional Евгений Пикуль озвучил свое видение причин, почему не удалось реализовать проект: "Основная причина, почему не был достроен дом, - это потому что бюджет выделял денег на обычный дом, а всем хотелось построить дом энергоэффективный. Не совсем четко рассчитали смету: хотели солнечные батареи, специальный фундамент из пеностекла, а это все приводит к удорожанию стоимости квадратного метра. По госконтракту она составляла всего 29 тыс. руб., тогда как рыночная цена варьировалась в то время в пределах 38-40 тыс. руб. На каком-то этапе у подрядчика просто закончились деньги. А заказчик строительства в лице администрации Болохово больше не стал платить. Это основная причина".

Москва, Калуга, Уфа, Сколково, Урал, север и центр России - технологии тульского "Дома Надежды" шагают по стране, завоевывая все большую популярность.

Болохово и вместе с ним вся Тульская области могли стать пионерами зеленого строительства, достойными примерами использования передового научного опыта и новейших технологий в социальных проектах.

Но не случилось.

Вместо этого - пустые холодные стены и темные нежилые квартиры. Дом БЕЗ Надежды. Про него просто забыли. Выбросили из фокуса внимания как нечто неловкое, ненужное, лишнее…

Грустная история.





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