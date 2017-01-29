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И вновь РЯДовая авария на Медвенско-Осетровского водозаборе

Как и три с половиной недели назад, без воды остались 15 улиц и 624 дома в Пролетарском районе.

Сегодня вновь произошла авария на Медвенско-Осетровском водозаборе, в результате чего 624 дома на 15 улицах Пролетарского района остались без воды. Прорыв, разумеется, критический, поскольку произошло повреждение трубы диаметром 900 мм.

По словам сотрудника предприятия, работающего на месте аварии, повреждение трубы произошло в 10 метрах от того, которое было 5 января (возле ЖК Молодежный - ред). Он сообщил, что строители продолжают ездить по земле над водоводом на большегрузных машинах, возят грунт, отсюда и проблемы, - сообщили ИА Тульские новости

Ни горячей, ни холодной воды нет не только на верхних этажах, но и на нижних, вопреки заявлениям городских властей, которые уже с 29 января с 21 -00 дня обещали бесплатно раздавать техническую воду в семи пунктах. А с завтрашнего дня будут раздавать жителям питьевую. Значит, ждать, когда в квартирах появится вода, придется завтра весь день.

Вторая авария на Медвенско-Осетровском водоводе за месяц подтверждает правоту министра Элеоноры Шевченко, получившей нагоняй от губернатора за то, что посмела в СМИ заявить о ней как о рядовой. Поэтому мы оказались правы, когда защитили Элеонору Шевченко, которая знала, что говорила. “С таким износом коммунальной инфраструктуры (100 процентов!)* аварии действительно становятся вполне рядовым явлением”, – писали мы почти три недели назад .

Специалисты “Тулгорвоканала” в очередной раз будут совершать трудовой подвиг, ликвидируя последствия аварии.

А завтра губернатор Алексей Дюмин соберет городских чиновников и представителей “Тулгорводоканала” вместе с министром строительства и ЖКХ и своим советником Сергеем Лигаем, чтобы еще раз проанализировать ситуацию, поскольку в Туле не один Медвенско-Осетровский водовод и надо работать на опережение, чтобы максимально обезопасить Тулу от обезвоживания в результате таких аварий. Или не соберет…



Тем временем

Вся оперативная информация с места происшествия в режиме реального времени поступает Губернатору, - сообщает пресс-служба правительства области



* Летом прошлого года директор АО “Тулагорводоканал” Виктор Кашеваров в ходе заседания правительства Тульской области заявил, что износ инженерных коммуникаций АО “Тулагорводоканал” около 80%