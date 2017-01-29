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Главная / PRяники с перцем « 29 января 2017 »


И вновь РЯДовая авария на Медвенско-Осетровского водозаборе

Как и три с половиной недели назад, без воды остались 15 улиц и 624 дома в Пролетарском районе.

Сегодня вновь произошла авария на Медвенско-Осетровском водозаборе, в результате чего 624 дома на 15 улицах Пролетарского района остались без воды. Прорыв, разумеется, критический, поскольку произошло повреждение трубы диаметром 900 мм.

По словам сотрудника предприятия, работающего на месте аварии, повреждение трубы произошло в 10 метрах от того, которое было 5 января (возле ЖК Молодежный - ред). Он сообщил, что строители продолжают ездить по земле над водоводом на большегрузных машинах, возят грунт, отсюда и проблемы, - сообщили ИА Тульские новости 

Ни горячей, ни холодной воды нет не только на верхних этажах, но и на нижних, вопреки заявлениям городских властей, которые уже с 29 января с 21 -00  дня обещали бесплатно раздавать техническую воду в семи пунктах. А с завтрашнего дня будут раздавать жителям питьевую. Значит, ждать, когда в квартирах появится вода, придется завтра весь день.

Вторая авария на Медвенско-Осетровском водоводе за месяц подтверждает правоту министра Элеоноры Шевченко, получившей нагоняй от губернатора за то, что посмела в СМИ заявить о ней как о рядовой. Поэтому мы оказались правы, когда защитили Элеонору Шевченко, которая знала, что говорила. “С таким износом коммунальной инфраструктуры (100 процентов!)* аварии действительно становятся вполне рядовым явлением”, – писали мы почти три недели назад

Специалисты “Тулгорвоканала” в очередной раз будут совершать трудовой подвиг, ликвидируя последствия аварии. 

А завтра губернатор Алексей Дюмин соберет городских чиновников и представителей “Тулгорводоканала” вместе с министром строительства и ЖКХ и своим советником Сергеем Лигаем, чтобы еще раз проанализировать ситуацию, поскольку в Туле не один Медвенско-Осетровский водовод и надо работать на опережение, чтобы максимально обезопасить Тулу от обезвоживания в результате таких аварий. Или не соберет…

Тем временем
Вся оперативная информация с места происшествия в режиме реального времени поступает Губернатору, - сообщает пресс-служба правительства области

Летом прошлого года директор АО “Тулагорводоканал” Виктор Кашеваров в ходе заседания правительства Тульской области заявил, что износ инженерных коммуникаций АО “Тулагорводоканал” около 80%

Комментарии к статье

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Воскресенье, 20:31 - 29 янв 17
гость — «Афанасий » пишет:

На волкова 13 горячей нет с обеда, холодная тонкой струйкой. ..

Воскресенье, 20:43 - 29 янв 17
гость — «На оптые» пишет:

Опыт уже есть, а значит справятся быстрее!

Воскресенье, 20:48 - 29 янв 17
гость — «гость » пишет:

С трубами совсем беда, вот сейчас действительно пора по шапкам дать местным чиновникам, раз с первого раза не понимают!

Воскресенье, 20:48 - 29 янв 17
гость — «гость» пишет:

Сейчас Шевченко на амброзуру грудью навалится и в очередноц раз спасет город. Думаю, к званию героя представят.
Вот только непонятно: почему место преэней аварии оставили как попало? Земляные работы выполнили кое-как, ограждение не установили, проезды не обустприли? Это вредительство? Разгильдяйство? Или все таки махровый непрофессионализм, которому уже давно пора положить конец! Или дождемся таки апокалипсиса в жкх и уж тогда...

Воскресенье, 20:57 - 29 янв 17
гость — «?» пишет:

Интересно как на эту аварию отреагирует Авилов? Пора бы уже сделать соответствующие выводы и задуматься о возможных отставках, пока сам свое место не потерял...

Воскресенье, 20:58 - 29 янв 17
гость — «Гостю 20:48» пишет:

Так что получается, прорыв опять на том же месте исходя из Вашего комментария?

Воскресенье, 21:01 - 29 янв 17
гость — «Гость 1» пишет:

Вообще то воды нет и в центральном районе ! Только об этом молчат . И не техническую ни питьевую воду нам привозить не собираются .

Воскресенье, 21:05 - 29 янв 17
гость — «Елена» пишет:

Детские сады и школы завтра будут работать и как без воды???

Воскресенье, 21:19 - 29 янв 17
гость — «из бани» пишет:

Кто-нибудь знает что-либо о сроках окончания ремонта? Звонил в единую диспетчерскую - ничего не обещают. А воды на Марата нет ни холодной, ни горячей. Долго будут испытывать наше терпение?

Воскресенье, 21:22 - 29 янв 17
гость — «Все знайка» пишет:

Очередной порыв водовода произошел из-за разгильдяйства руководства Водоканала (которые и получили награды) достаточно посмотреть чья подпись стоит на проекте, разрешающая прокладку таким образом коммуникации, и всё встанет на своё место.

Воскресенье, 21:22 - 29 янв 17
гость — «про апокалипс» пишет:

Поэтому мы оказались правы, когда защитили Элеонору Шевченко, которая знала, что говорила. “С таким износом коммунальной инфраструктуры (100 процентов!)* аварии действительно становятся вполне рядовым явлением”
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Не виноватая я! Он сам пришёл

Воскресенье, 21:35 - 29 янв 17
гость — «123» пишет:

Это прям вредительство какое-то . Наверное уже надо делать какие-то кадровые выводы . Хватит уже героически исправлять чью-то некомпетентность . Каждый должен заниматься своим делом . Лечить людей тоже почётно.

Воскресенье, 21:39 - 29 янв 17
гость — «Чинлвник» пишет:

Премию "Бизнес года", получившие ГК Аврора и АО Водоканал, купили у небезызвестного товарища М.

Воскресенье, 21:42 - 29 янв 17
гость — «Алёша 77» пишет:

Коммуникации в Туле находятся в очень ужасном состояние.По некоторым данным износ коммуникаций составляет от 50 до 100%.Так что дальше будет ещё хуже.

Воскресенье, 21:45 - 29 янв 17
гость — «кпд» пишет:

Просирают остатки Советского наследия.Сами не хера не построили.

Воскресенье, 21:47 - 29 янв 17
гость — «гость» пишет:

Что вы хотите? У нас ЖКХ руководят, бабы - Шевченко и Аникина - мастерицы художественного слова и художественного свиста. Именно за это и любил их обеих прежний губернатор. А вот за что новый их любит?

Воскресенье, 21:51 - 29 янв 17
гость — «Леди » пишет:

Когда эффективные менеджеры (министры, начальники департаментов и т.д.) не несут персональную ответственность, а только пинают подчиненных и проводят безрезультативные совещания, то напрашивается вывод-так и любой дурак работать сможет.
Тоже можно отнести и к прокурорским. Если бы после первой аварии пропесочили...А пока складывается впечатление, что менеджеры и надзиратели борятся с жителями региона и своими подчиненными, а друг друга гладят по голове.
И только в новостях сообщения типа "руководители будут делать выводы...", а почему раньше выводы не сделали?

Воскресенье, 21:51 - 29 янв 17
гость — «Ку-ку» пишет:

Правильно МЕР должность не почётная , а хозяйственная.

Воскресенье, 21:54 - 29 янв 17
гость — «Ага» пишет:

Водопроводчик виноват или ещё лучше сети износились , не смешите.

Воскресенье, 22:04 - 29 янв 17
гость — «Моисей Иванович» пишет:

Скажите, товарищи, а Тульские власти точно занимают заслуженно свои места? Похоже, они устали. От денег.

Воскресенье, 22:05 - 29 янв 17
гость — «Ваня» пишет:

Цкипури, Авилов, Адрианов? Как у вас с водой и совестью?

Воскресенье, 22:07 - 29 янв 17
гость — «Наказать!» пишет:

гость — «Все знайка» пишет:
Очередной порыв водовода произошел из-за разгильдяйства руководства Водоканала (которые и получили награды) достаточно посмотреть чья подпись стоит на проекте, разрешающая прокладку таким образом коммуникации, и всё встанет на своё место.

Там ещё небось подпись Ленина стоит или Сталина. Если надо кого-нибудь наказать, предлагаю наказать жителей Пролетарского района! Пусть без воды сидят, чтоб на выборах умнее были. Или заставить их собирать на КАПРЕМОНТ водовода, хотя бы по 500 рублей в месяц.

Воскресенье, 22:15 - 29 янв 17
гость — «жители Пролетарского» пишет:

То, что сети изношены никто не скрывал никогда, даже прикрывают этим свои проблемы, но вот то, что сети город сдает в аренду через Ремжилхоз и денежки арендные должны тратиться на реконструкцию этих сетей никто не разглашает. Так куда тратились все годы денежки с аренды? Вопрос конечно риторический, никто нам сидящим без воды отчитываться не будет. Но может губернатор спросит подробный отчет за все-все годы, и проверить отдаст не местным?

Воскресенье, 22:16 - 29 янв 17
гость — «когда же закончится это безобразие» пишет:

у нас на ул. кирова в районе сквера нет воды с 15ч.45мин. ни на вехних этажах , ни на нижних

Воскресенье, 22:17 - 29 янв 17
гость — «Василий Сталин» пишет:

А дело, похоже, способно поменять власть в этом городе.

Воскресенье, 22:19 - 29 янв 17
гость — «когда же закончится это безобразие » пишет:

пора бы руководителям города и области задуматься о своем населении

Воскресенье, 22:21 - 29 янв 17
гость — «1» пишет:

Какие изноеные трубы? При планировании стройки Аврора должна была получить согласование в водоканале по движению транспорта на стройку и 100% ей должны были быть выписаны предписания положить дорожные плиты над этим водопроводом. Но эти горе строители как обычно работают хоз способом игнорируя службы города.

Воскресенье, 22:22 - 29 янв 17
гость — «ДуМА» пишет:

Вся беда в дураках и жадности! Все сети отдали на обслуживание частной конторе, которая ни копейки не вкладывает в реконструкцию сетей, только поборы за воду и подключение. Если бы как раньше Горводоканал был муниципальный он хоть из прибыли бы частями проводил замену изношенных сетей, а так часть денег на зарплату, а прибыль на девиденты. Все муниципальные предприятия развалили и продали частникам и ждём что кто то что то будет делать, а делать частники будут только деньги, а не менять ситуацию к лучшему. С таким руководством и таким подходом, ситуация в городе будет только усугубляться.

Воскресенье, 22:23 - 29 янв 17
гость — «Денег у Туляков всё меньше...» пишет:

....а расходов всё больше! Когда же у быдла руки поотваливаются хлопать оккупантам?

Воскресенье, 22:25 - 29 янв 17
гость — «Опа » пишет:

Это та история когда должности раздают на партийном собрании , а не выбирают народом.

Воскресенье, 22:27 - 29 янв 17
гость — «Помнящий» пишет:

А помните как при первой аварии поносили экскаваторщика и Аврору, что без представителя Водоканала рыть начали? Ну что теперь не кричите про разрешения, про нарушение предписаний и пр.? Кто теперь и под чьим присмотром проводил работы???

Воскресенье, 22:29 - 29 янв 17
гость — «Прокурорский» пишет:

Что делать и кто виноват?

Воскресенье, 22:31 - 29 янв 17
гость — «Туляк» пишет:

Да.......Шевченко щас все наладит.......

Воскресенье, 22:31 - 29 янв 17
гость — «2» пишет:

На трубу зарытую на два метра нагрузка нагрузка нулевая...

Воскресенье, 22:34 - 29 янв 17
гость — «3» пишет:

Тем более, что промёрзший верхний слог грунта крепче бетона...

Воскресенье, 22:39 - 29 янв 17
гость — «Шевченко Э.В.» пишет:

Рядовая ситуация!Успокойтесь.

Воскресенье, 22:44 - 29 янв 17
гость — «пролетарец» пишет:

Нет вы просто подумайте как Вас Нас дурачат !! Весь Проларский район без воды!!! А теперь подумайте - 20 000 человек без воды как говорят новости ! Однако в пролетарском районе проживает порядка 150 000 - 200 000 человек. (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_(%D0%A2%D1%83%D0%BB%D0%B0). Вы блин за дураков всех держите.

Воскресенье, 22:45 - 29 янв 17
гость — «Пацан» пишет:

Нужно новый водопровод паралельно старому проложить да еще из пластика и забыть о таких авариях до Второго пришествия, ведь ,,где тонко там и рвется" .А кто депутат от пролетарского округа?

Воскресенье, 22:50 - 29 янв 17
гость — «Валерий» пишет:

На Староникитской воды нет. Дом 90

Воскресенье, 22:53 - 29 янв 17
гость — «Зеленстрой» пишет:

Вода ржавая идет

Воскресенье, 22:56 - 29 янв 17
гость — «Авилов» пишет:

А мне все равно!

Воскресенье, 22:57 - 29 янв 17
гость — «Цкипури» пишет:

У меня вода во всех семьях есть.

Воскресенье, 23:01 - 29 янв 17
гость — «Адрианов» пишет:

А я вообще москвич. А тут чисто на заработках. К военной пенсии прибавка.

Воскресенье, 23:02 - 29 янв 17
гость — «Алё, гараж» пишет:

Не знаю, какой герой получился из Водоканала, но вот этот самый "герой" 2 месяца назад около гаражного кооператива № 4 на ул. Болдина разрыл огромный котлован и тем самым воспрепятствовал владельцам гаражей ставить свои автомобили в собственные гаражи. Из-за их "геройства" у меня около дома вскрыли, но чудом не угнали машину. Но "герои" до сих пор ничего не сделали. Получается, что от этих "героев" один геморрой!

Воскресенье, 23:03 - 29 янв 17
гость — «Харитонов» пишет:

Я в Пролетарском не живу. И вам не советую.

Воскресенье, 23:04 - 29 янв 17
гость — «пролетарец» пишет:

Да слышал и в прошлый раз при аварии в районе кауля , староникитской то же воды не было !!! + еще несколько тысяч человк!! Википедию откройте и посмотрите сначала сколько человек живет в Пролетарсом районе г. Тула 150 000 - 200000 человек.

Воскресенье, 23:09 - 29 янв 17
гость — «Работник водоканала» пишет:

А кто сказал, что мы герои, у нас в руководстве одни алкаши сидят, а мы что рабы из-за них пупки надрывать.

Воскресенье, 23:20 - 29 янв 17
гость — «JACQUES» пишет:

И опять после этой аварии ничьи не слетят.Опять вся министерская комарилья останется на месте.А Дюмин только пожурит их немножко.

Воскресенье, 23:37 - 29 янв 17
гость — «любопытный» пишет:

При Груздеве хоть крупных коммунальных аварий небыло.А при губере хоккеисте уже 2 крупная авария за месяц,причём в одном и том-же месте.

Воскресенье, 23:37 - 29 янв 17
гость — «жителям Пролетарского» пишет:

Большой секрет Авилова и его команды. МУП "Ремжилхоз" вместо того,чтобы деньги получаемые с аренды инженерных коммуникаций водоснабжения (с Водоконала) и теплоснабжения (Тулатеплосети) потратить их на реконструкцию и капитальный ремонт данных коммуникаций, в 2015-2016 году взял и большую их часть потратил на обслуживание и содержание жилого фонда, находящегося у них в управлении по аникинской преференции.
Не удивлюсь если окажется, что подрядчиками были компании близкие к команде А., а цена была в несколько раз выше рыночной.

Воскресенье, 23:38 - 29 янв 17
гость — «Странное дело» пишет:

Если оттого, что по земле сверху ездят машины, лопаются трубы, которые глубоко в земле, то, может, это уже давно не трубы, а трубообразные куски ржавчины?..

Воскресенье, 23:42 - 29 янв 17
гость — «SCHWAB» пишет:

Трубы наверно скоро начнут лопаться от того,что по земле пешеходы ходят.

Воскресенье, 23:56 - 29 янв 17
гость — «любопытный» пишет:

...“С таким износом коммунальной инфраструктуры (100 процентов!)* аварии действительно становятся вполне рядовым явлением”,

...В числе награжденных был и экс-губернатор Тульской области, ныне председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Его большой вклад в социально-экономическое развитие области был оценен президентом орденом Александра Невского.

А. Невский убил на Чудском озере 20 рыцарей отряда епископа города Дерпт и какое-то количество пехотинцев, причем историки предполагают, что какое-то количество русских из Пскова, которые "немцев" позвали защитить их от набега разбойника Александра Невского. Мелкое столкновение даже по тем временам. Дутая историческая фигура и такой же орден. Такие же дутые заслуги "орденоносца". Только задроченная коммуналка настоящая.
Ха-ха-ха!

Понедельник, 00:00 - 30 янв 17
гость — «Без паники» пишет:

не волнуйтесь граждане-начальство во всем разберется!

Понедельник, 00:04 - 30 янв 17
гость — «факты» пишет:

... строители продолжают ездить по земле над водоводом на большегрузных машинах, возят грунт, отсюда и проблемы, - сообщили ИА Тульские новости.
--------------------------
,,, износ инженерных коммуникаций АО “Тулагорводоканал” около 80%.
-------------------------
Трубы хилые -не секрет, тем более это не повод их утюжить большегрузами. Безмозглые рвачи из Молодёжного в погоне за копейкой раздавят и новую трубу. Каждый должен отвечать за своё.

Понедельник, 00:05 - 30 янв 17
гость — «@» пишет:

Кабы эпидемии не началось, ттт

Понедельник, 00:14 - 30 янв 17
гость — «Т 000 ТТ 71» пишет:

500 летие Тульского Кремля!

Понедельник, 00:18 - 30 янв 17
гость — «ого» пишет:

Только заметил, что тут два разных "любопытных".

Понедельник, 01:59 - 30 янв 17
гость — «Leon» пишет:

А может быть спросить у Шевченко, по скольким актам выполненных работ, за последние 3 года проходит замена труб на этом участке водовода? Интересная получается картина-поборы, иначе не назовешь, на капремонт растут, как и зарплата чиновников а коммунальная инфраструктура все хуже и хуже.

Понедельник, 03:29 - 30 янв 17
гость — «Пролетарский военный округ, гв.п/п-к Меркадеров с алебардой» пишет:

ЧС,военное положение, мобилизация и от министра до секретутки всех на губу. По должности губер по уставу имеет право вдуть до 14 суток. Для устранения ЧП, а следовательно досрочного освобождения вполне себе. "Девицу" туда первой(ым), публично, в наручниках и под конвоем. Ломы, лопаты, тачки, носилки и вперёд. Никакой бл...ь, техники. Солярка и эксплуатация стоят народных денег, а эти даже оклады не отрабатывают. По 1000 грамм губернских из минимальных акцизных - обязательно. Указ 14/22 временно отменить. Военный корреспондент Мазовъ всё освещает 25 часов в сутки. Через час после выхода первого боевого листка, настоящей, истинной, не статистической любви 99,9% туляков губеру будет обеспечено на три срока вперёд, если не пожизненно!
По подаче рапорта о прибытии с губы, в порядке реабилитации, министершу и Ко на уроки овладения биорамкой. По выходным вместо шопинга на коммуникации, выявлять возможные аварийные ситуации на упреждение. И всё СССРовское ещё прослужит не один десяток лет. Разочек этой братии всё пройти бы в таком ключе. Разочек, всего один разочек и больше не надо. Но это стоит того, чтобы налогодавальщики периодически, по ночам не бродили с баклажками.

Цитатник

Губернатор мечтал написать устав "о нестеснении градоначальников законами". Первый и единственный параграф его гласил: если чувствуешь, что закон полагает тебе препятствие, то, сняв оный со стола, положи под себя. И тогда все сие, сделавшись невидимым, многое тебя в действии облегчит. История одного города М.Е. Салтыков-Щедрин

М.Е. Салтыков-Щедрин

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