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Главная / PRяники виртуальные « 30 января 2017 »


И вновь о долгах за тепло

Мнение Тульского управдома.

АО “Тулатеплосеть” в ответ на запрос ИА “Тульские новости” по долгам управляющих компаний, сообщило, что по состоянию на 1 января общая сумма составляет 1 млрд 601 млн рублей.

Сюда входит текущая задолженность за декабрь в сумме 330,6 млн рублей, окончательный срок оплаты которой предусмотрен действующим законодательством до 15.01.17 года, а также задолженность в сумме 737,2 млн рублей – компаний, не получивших лицензию, вследствие чего прекративших свою деятельность, и компаний-банкротов или находящихся в процедуре банкротства.

Как пояснил мне один из руководителей УК, текущая задолженность у управляющих компаний объективно имеется. Что же касается общей суммы, представленной Тулатеплосетями, то она выглядит спорно, поскольку теплоснабжающая организация, например, засчитывала три месяца поступлений от его УК за тепло в качестве платы той управляющей компании, которая была лишена лицензии, но договор с нею с АО “Тулатеплосеть” не был расторгнут. Все эти долги теперь являются предметом споров в арбитражном суде.

Выходит,  миллиард долга “Туалатплосети” – эта цена вопроса передела рынка управляющих компаний, который был инициирован областным министерством ЖКХ, а точнее – двумя министерскими дамами.

Эти деньги, конечно, можно искать под фонарем, то есть у ныне действующих управляющих компаний, но, скорее всего, они находятся там, где их никто и никогда искать не будет...

Тульский управдом 


Кстати, есть выход о котором Тульский управдом уже упоминал

Председатель Союза потребителей Российской Федерации Петр Щелищ по итогам Круглого стола ЛП ЕР и "Эксперта" 17 марта предлагает свои варианты решения проблем теплоснабжения - и конкурс проектов.
На Круглом столе Либеральной платформы ЕР и журнала "Эксперт" говорилось в частности, что 26% труб в тепловых сетях нуждаются в немедленной замене и эта доля ежегодно растет на 0,6%.
А по причине крайней изношенности идет вывод из эксплуатации тепловых электростанций и котельных. При этом адекватно профинансировать модернизацию ТЭЦ и котельных, как и замену изношенных сетей, ни РФ, ни субъекты РФ, ни муниципалитеты, ни генерирующие и сетевые компании в обозримой перспективе не в состоянии. Это если очень вкратце, проблем много, включая различные трудности для инвестиций в отрасль.
Из услышанного складывается впечатление, что не видно других вариантов преодоления кризиса кроме дополнительного сбора средств с потребителей на замену старых труб, котельных и ТЭЦ? Однако это, очевидно, не устроит ни потребителя, ни регулирующие органы. Но нет ли другого варианта? Уверен, что есть и лежит на поверхности. Это принципиальный отказ от системы централизованного теплоснабжения, в первую очередь там, где она близка к исчерпанию своего ресурса, с ее постепенным замещением "подомовыми" локальными источниками тепловой энергии — блок-модульными котельными. Для этого потребуется создать новый сегмент рынка технологий ( в том числе основанных на возобновляемых и нетрадиционных источниках), оборудования и сервиса, привлекая в него бизнес налоговыми и административными стимулами.
Понятно, что конкурентоспособность локальному теплоснабжению обеспечит возможность продавать гигакалорию тепла дешевле, чем ее продают потребителю сейчас. Но даже имея позволяющие это технологии, придется преодолеть немало сложнейших административных преград, и здесь критическое значение может иметь экспертная и политическая поддержка. Зададимся также вопросом: есть ли у жителей многоквартирных домов возможность прямо сейчас, при посильных им вложениях собственных средств, существенно повысить и надежность, и эффективность теплоснабжения?
Знаю, что есть.
Например, в одном из районов Санкт-Петербурга в ряде домов модернизируют индивидуальные тепловые пункты (ИТП), устанавливая циркуляционный насос в перемычке между прямым и обратным трубопроводами, и регулирующий клапан в обратном трубопроводе. В варианте ручного регулирования это стоит для жителей дома 150 тыс. руб., в варианте с автоматикой погодного регулирования 400 тыс.руб. Это дает экономию тепловой энергии 12% в первом варианте и 15% во втором и окупается в течение одного отопительного сезона. При этом устраняется неравномерность прогрева на разных этажах (пресловутые "недотопы" и "перетопы") и обеспечивается защита внутренних сетей от размораживания при авариях на внешних тепловых сетях. Крупный оборонный завод наладил выпуск регулирующих клапанов для этого проекта, но куда более трудным и долгим оказалось получить необходимые разрешения на модернизацию ИТП. Для жителей отдельного дома это просто непосильная задача, но инициаторы инновации сейчас довели ее до утвержденного типового проекта, так что специальных разрешений на ее внедрение уже, возможно, не потребуется. Предлагаю инициаторам Круглого стола объявить конкурс подобных проектов, а продвижение этого взять под свое публичное наблюдение.

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Комментарии к статье

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Понедельник, 10:38 - 30 янв 17
гость — «Пролетарский район» пишет:

Господи Дюмин открой глаза!!! Они воровали воруют и будут воровать груздева подставили с этим ЖКХ мы второй раз за месяц без воды ну сколько шевченко терпеть ещё можно??????!

Понедельник, 10:38 - 30 янв 17
гость — «просто Гость» пишет:

Нефте и газодобывающая страна ме в состоянии обеспечить граждан бесплатным газом? Ну ладно - хотя-бы за полцены???

Понедельник, 10:53 - 30 янв 17
гость — «071» пишет:

Статья-бред сумасшедшего! Все долги перед Тулатеплосетью в вороватых УК, которые как раз не получили лицензии и в долгах населения перед УК за услуги отопления и гвс. А вот почему не сажают директоров бывших УК, которые допустили неоплату за ресурсы - это вопрос к правоохранительным органам... А тут пишут про арбитражные суды и т.д. Что взять с Управляющей компании с уставным капиталом 10т.р. и долгами населения перед ней на 100 млн? Вот и банкротят эти компании массово, НО, граждане уважаемые, ВСЕ потери Тулатеплосеть по банкротным делам спишет себе на убытки, НО, на следующий год включит в тарифы... И заплатит за все эти игры опять многострадальный Российский народ.

Понедельник, 10:58 - 30 янв 17
гость — «-» пишет:

!
Обогащение своей семьи за счет других представителей своего народа - это ненависть к своему народу.
Для чего мы живем? Что останется нашим внукам? ВОР это ТРУС! Распил бюджета это раскопки могил! С собой в могилу ни чего не унесешь! Развлечения для дегенератов - это любовь к роскоши. Раньше работали с 9 до 18 и строили и в космос летали! Мы живем в домах которые построили наши родители создавшие ячейку общества! А чего создаем мы? Вы ни кого не любите! Ни доли патриотизма! Стыдитесь и бойтесь СЕБЯ!

Понедельник, 11:25 - 30 янв 17
гость — «нольсемьдесятпервому» пишет:

Деньги по платёжкам поступают в ОЕИРЦ! Почему они не доходят до "Теплосети"? Вопрос к двум вороватым дамам на фотке, а не к управляющим компаниям!

Понедельник, 11:46 - 30 янв 17
гость — «гость» пишет:

Сомнительная история, все эти ситуации исходят от невнимательности и некомпетентности сотрудников. Беда жкх существует не только в Тульской области, но и по всей стране, пора уже как-то реформировать этот орган.

Понедельник, 11:48 - 30 янв 17
гость — «Анон» пишет:

Пока за руку не поймаешь, ничего и не предъявишь.

Понедельник, 11:49 - 30 янв 17
гость — « Северо- Восток» пишет:

Ждем , когда рванет на Вильямса -там депутатские стоянки над водоводом и теплосетями.

Понедельник, 12:16 - 30 янв 17
гость — «Аффторам» пишет:

И как скажите, модернизация ИТП сможет повысить надежность изношенных труб до дома? А никак!!!
И как это не потребуется разрешений? Это не лампочку в подъезде поменять. Это называется капитальный ремонт системы отопления со всеми вытекающими!!!

Понедельник, 12:21 - 30 янв 17
гость — «пора реформировать» пишет:

Только реформировать надо органы суда и прокуратуры. Не оплатил гражданин квитанции ЖКХ - посадили на год! Не оплатил во второй раз - продали квартиру за долги. Только так народ привыкнет к платежной дисциплине. Только так!

Понедельник, 12:46 - 30 янв 17
гость — «горе-реформатору» пишет:

Систему ЖКХ надо реформировать и ОЕИРЦ ссаными тряпками разгонять!

Понедельник, 12:56 - 30 янв 17
гость — «логика» пишет:

Каждую квартиру перевести на индивидуальное отопление, объёмы газа позволяют это сделать, и проблема уйдёт сама по себе.
Сколько потребили , столько и заплатили.

Понедельник, 13:08 - 30 янв 17
гость — « Натурал из ЧЕРНИ» пишет:

Поддерживаю ЛОГИКУ.

Понедельник, 13:29 - 30 янв 17
гость — «Гость» пишет:

Не несите чушь.
Аникина великий специалист по банкротству УКашек.
Обанкротились УКашки и концы вводу. Долгов за тепло как и не было и отвечать никто не будет.
Теперь Теплосеть обанкротят и долгов за газ как и не было и отвечать никто не будет.
Кто следующий по цепочке на банкротство?

Понедельник, 13:29 - 30 янв 17
гость — «практика логике» пишет:

при переводе всех на индивидуальное отопление есть два вопроса: 1. кто оплачивает этот перевод? 2. как быть с отоплением мест общего пользования? здесь вообще темный лес - чердаки, подвалы и подъезды. ставить отдельный котел?

Понедельник, 13:34 - 30 янв 17
гость — «ЙЦУКЕР» пишет:

Мыслите ширше!
Если при центральном отоплении кажный месяц бабахает, то при индивидуальном, при нашем, мяго говоря, пофигизме и разгильдяйстве рванёт каждый второй дом, а то и чаще!К тому же тепло, дело не индивидуальное!
Сейчас тепло можно вырубить лишь у всего МКД, а если раздолбай-сосед с пьяну вырубит у себя тепло, то промёрзнут стены у его соседей как бы они не топили свои!
Могу ещё кучу рисков привести супротив индивидуального отопления.
Пишут тут всякие "умники"...

Понедельник, 13:36 - 30 янв 17
гость — «практика логике»чтобы не было вопросов» пишет:

Чтобы не было вопросов нужно переходить к опыту социализма, без этого никуда.Кругом "Жулики и воры"."ЕР" взяла на себя обязанность за все отвечать,где?

Понедельник, 13:41 - 30 янв 17
гость — «ЙЦУКЕн» пишет:

Народ требует сакральную жертву!

А вот ГВС ловко умел бошки мелким чиновникам принародно, поунижав (особое наслаждение для черни), откручивать.

Понедельник, 13:49 - 30 янв 17
гость — «заплутавшей практике 13:29» пишет:

Понедельник, 13:29 - 30 янв 17
гость — «практика логике» пишет:
при переводе всех на индивидуальное отопление есть два вопроса: 1. кто оплачивает этот перевод? 2. как быть с отоплением мест общего пользования? здесь вообще темный лес - чердаки, подвалы и подъезды. ставить отдельный котел?

????????????????????????????????????

Не там вы практикуете.
1. Исключить все бредовые "проекты" к типовым схемам. Удешевление будет кратным.
2. Где это вы, любезная, видели отопление чердаков и подвалов (кроме как в квитанциях, конечно)? А отапливать или нет подъезды - жильцы и сами разберутся.

В Узловском районе в 90-х много кто успел на индивидуальное отопление свои квартиры перевести, и ничего нашли средства и не жалеют о переводе.
А потом в тепловики с муниципалами вдруг увидели уплывающую халявную кормушку и категорично воспротивились. Еще бы где еще им безнаказанно обогащаться за счет стремительно нищающего населения, кроме как в ЖКХ, да в торговле набодяженными "продуктами"? Следовательно, всевозможные препоны будут только прирастать и крепчать.

Понедельник, 14:00 - 30 янв 17
гость — «туляк» пишет:

Прислали квитанцию за квартиру за январь в графе ОДН гор. вода 0,76 куб.м или 50р.! Это кто же столько кипятка в подвале сливает??? при условии, что в нашем доме в подвале нет даже крана с холодной водой, не то что с горячей.

Понедельник, 14:00 - 30 янв 17
гость — «Алёша 77» пишет:

Пусть Тулатеплосеть печатает и присылает свои квитанции на отопление,как это делает горгаз и ТСН-ЭНЕРГО ,если укашки и ОЕИРЦ воруют деньги теплосетевиков!!!!!!!!!!!!

Понедельник, 14:00 - 30 янв 17
гость — «кпд» пишет:

Прислали квитанцию за квартиру за январь в графе ОДН гор. вода 0,76 куб.м или 50р.! Это кто же столько кипятка в подвале сливает??? при условии, что в нашем доме в подвале нет даже крана с холодной водой, не то что с горячей.

Понедельник, 14:01 - 30 янв 17
гость — «мимокрокодил» пишет:

Деньги по платёжкам поступают в ОЕИРЦ! Почему они не доходят до "Теплосети"? Вопрос к двум вороватым дамам на фотке, а не к управляющим компаниям!

Понедельник, 14:01 - 30 янв 17
гость — «ь» пишет:

Статья-бред сумасшедшего! Все долги перед Тулатеплосетью в вороватых УК, которые как раз не получили лицензии и в долгах населения перед УК за услуги отопления и гвс. А вот почему не сажают директоров бывших УК, которые допустили неоплату за ресурсы - это вопрос к правоохранительным органам... А тут пишут про арбитражные суды и т.д. Что взять с Управляющей компании с уставным капиталом 10т.р. и долгами населения перед ней на 100 млн? Вот и банкротят эти компании массово, НО, граждане уважаемые, ВСЕ потери Тулатеплосеть по банкротным делам спишет себе на убытки, НО, на следующий год включит в тарифы... И заплатит за все эти игры опять многострадальный Российский народ.

Понедельник, 14:10 - 30 янв 17
гость — «дураку Тульскому управдому» пишет:

От централизованного водоснабжения тоже будем отказываться? Второй раз за месяц прорыв магистрального водопровода, оставивший без воды весь Пролетарский район и часть Центрального!

Понедельник, 14:16 - 30 янв 17
гость — «кпд-у» пишет:

Трубы у вас тоже никогда не лопаются и не протекают?

Понедельник, 14:50 - 30 янв 17
гость — «-=-» пишет:

Маккейн: Какое унижение! Путин нас всех переиграл. Теперь не мы, а Россия №1 в мире

https://www.youtube.com/watch?time_continue=38&v=gUwT53qg1CM

dimsonrus Вчера 18:52
Хе-хе толерастики ;))) Привыкли к тому ,что в Россиии возникают сволочи типа Горби и Алконавт,и совсем забыли о другой стороне медали о генерации Россией лидера,который нагибает вас :)))

Александр Рыков Вчера 19:02
Дааа Такой разворот событий, год назад, не ожидал никто Европа думала, что она как герой популярного фильма " Безсмертный " А оно вот как вышло и барин сдох и овцы разбегаются

Понедельник, 14:50 - 30 янв 17
гость — «фыва+шмайсер» пишет:

статейка очень любопытная

Понедельник, 14:55 - 30 янв 17
гость — «-=-» пишет:

амеры дают своим предателям в россии на всех пятьдесят лям баксов на так называемую демократию интересно скаько тульским пряникам достается от всего этого шпионского гонорара.

Понедельник, 14:57 - 30 янв 17
гость — «"умному" 14:10» пишет:

Понедельник, 14:10 - 30 янв 17
гость — «дураку Тульскому управдому» пишет:
От централизованного водоснабжения тоже будем отказываться? Второй раз за месяц прорыв магистрального водопровода, оставивший без воды весь Пролетарский район и часть Центрального!

Вы к чему это написали?
Имеется норматив на устранение аварийных ситуаций. Не укладывается Водоканал - пусть платит всем неустойку. Не хватит на счете - пересчитать какие дивиденды и премии получили за последние 3 года и взыскать всё по полной. Впредь и на технику, и на оплату авральных работ, и на совесть хватит.

Спрос рождает не только предложение. Спрос в первую очередь рождает добросовестное и ответственное отношение к исполнению обязанностей. Вот и спросить кто мониторил первостепенность участков замены водоводов, где, сколько и за сколько произведены замены и почему?

Понедельник, 14:58 - 30 янв 17
гость — «поре» пишет:

Только реформировать надо органы суда и прокуратуры. Не оплатил гражданин квитанции ЖКХ - посадили на год! Не оплатил во второй раз - продали квартиру за долги. Только так народ привыкнет к платежной дисциплине. Только так!
-------------------------------------
Своровал депутат - на Колыму на 10 лет, своровал второй раз - расстрел.
-------------------------------------
У министра ЖКХ случилась авария на магистральном водоводе - посадить на год и компенсацию денег затраченных на ремонт пусть полностью выплатит. Случилась вторая авария за месяц на ТОМ ЖЕ самом месте - расстрелять, а все руководство "Водоканала" посадить, за некачественную работу.

Как вам такой пример?

Понедельник, 15:02 - 30 янв 17
гость — «-=-» пишет:

Американец спас девушку от украинских солдат и перешел на сторону ополченцев
Речь идет о спецназовце, которого отправили воевать в Донбасс в качестве инструктора Американский спецназовец Рассел Мозен, которого отправили воевать в Донбасс в качестве инструктора, перешел на сторону ополченцев. Молодой человек признался, что не смог спокойно смотреть, как украинские солдаты издеваются над местным населением. - 27 мая Рассел убил офицера [

Дон Позорро » QarzUSSR Сегодня 00:12
"Рассел убил офицера украинской армии, который попытался изнасиловать Анастасию Гавриленко, и скрылся в направлении фронта, - сообщили местные СМИ."

Понедельник, 15:18 - 30 янв 17
гость — «Еврейский бизнес» пишет:

Еврейский бизнес

максимальная концентрация евреев-предпринимателей наблюдалась в городах. Согласно переписи 1897 года, среди занятых в торговле 618926 человек 450427 были евреи. Фактически, в стране, где иудеев было 4 % от всего населения, в торговле их было в 2,7 раз больше, чем представителей других национальностей.
http://rutlib.com/book/18500/p/11


http://www.moneystylers.ru/money-441.html

Борис Слуцкий:

Евреи хлеба не сеют,
Евреи в лавках торгуют,
Евреи раньше лысеют,
Евреи больше воруют.
Евреи – люди лихие,
Они солдаты плохие:
Иван воюет в окопе,
Абрам торгует в рабкопе.
Я все это слышал с детства,
Скоро совсем постарею,
Но все никуда не деться
От крика: «Евреи, евреи!»
Не торговавши ни разу,
Не воровавши ни разу,
Ношу в себе, как заразу,
Проклятую эту расу…

Я видел мой народ сидящим в лавках:
Они сидят и взвешивают что-то,
Соленую и дохлую из бочки тащат рыбу.
А после – записи ведут до полуночи:
Доходы – жирным ассирийским шрифтом,
Расходы – римским почерком имперским

Понедельник, 16:41 - 30 янв 17
гость — «-=-» пишет:

девушки зажигает

https://www.youtube.com/watch?v=iaJMuKiqQ0c&list=RDiaJMuKiqQ0c

Понедельник, 16:43 - 30 янв 17
гость — «Господин» пишет:

Где посадки? Посадки где? Зачем эта гниль не знающая,и воинствующая должна командовать! Почему молчит прокуратура? Почему не реагирует ФСБ России? Где этот еб..й следственный комитет в конце концов! Трампа бл..ть! На вас не хватает! Он придет... Ждите уроды,умные,не очень,дебилы. Скоты

Понедельник, 16:49 - 30 янв 17
гость — «-=-» пишет:

Европа в шоке: Путин козырной туз Трампа превратил в шестёрку
Весь мир замер в ожидании телефонного разговора Президента США Дональда Трампа с Президентом России Владимиром Путиным. И он состоялся. И все желали знать, что теперь будет. Политический климат мира зависит от треугольника отношений США, России и Китая. В субботу это был третий телефонный разговор нового хозяина Белого дома в Вашингтоне. Первые два с к...

Понедельник, 16:53 - 30 янв 17
гость — «Пока» пишет:

Не разберутся с уничтожением долга Ук. групп господином Груздёвым и К в размере 700 млн. Руками Шевченко и аникиной. Журнал Тулы будет лихорадить. И деньги надо тратить не на парки и подсветки а на ремонт теплотрасс и водоводов. Работа никому не видная - потому никому не нужная. И пора наконец тряхонуть Ресурсников обнаглевших от полной безнаказанности

Понедельник, 16:55 - 30 янв 17
гость — «-=-» пишет:

Жириновского довели либералы 30.01.17 Так он ещё не злился

https://www.youtube.com/watch?v=Y4KnNw5C2Ys&feature=youtu.be

Понедельник, 17:00 - 30 янв 17
гость — «-=-» пишет:

Отсосу за копейки!

Понедельник, 17:03 - 30 янв 17
гость — «-=-» пишет:

ты чё мадонна что ли.

Понедельник, 17:13 - 30 янв 17
гость — «=-» пишет:

чё свидомит амеровские денющки колом в попке встали сосать предлогаешь?

Понедельник, 17:19 - 30 янв 17
гость — «8===============D» пишет:

диды ваивале-ваивале да недовывоевали

вот и мерзнут как хiхлы

Понедельник, 17:33 - 30 янв 17
гость — «-=-» пишет:

не ссы свидомит гейропейцы они как никто случай чего умеют клизмы ставить у них очень обширный опыт еще со времен инквизиции так что ты первый случай чего.

Понедельник, 17:37 - 30 янв 17
гость — «-=-» пишет:

Когда евреи навсегда уедут из России? Ведь им здесь так плохо жить, что они даже кушать не могут (с).
Евреи присосались к России давно. Намного раньше, чем об этом думал Солженицин, то есть не каких-то там паршивых 200 лет с лифигом, а глубоко больше 1000 лет, еще со времен хазарского каганата, в котором они в конце концов подмяли под себя хазаров, но огребли люлей от русских по полной программе, да еще и с добавкой. Правда, как раз люлей по большей части досталось ха...

Понедельник, 17:52 - 30 янв 17
гость — «Игорь Бур» пишет:

Поддерживать Путина становится опасно
АВТОР Матвей Ганапольский обозреватель
Итак, компания «Алмаз-Антей» потребовала отмены заморозки её средств за 2015-2016 годы, но международный трибунал отказал. Аргументируя свою позицию, трибунал отметил, что, производя противовоздушное вооружение, в частности, ракеты «земля-воздух», «которые поставлялись российской армии» и, в свою очередь, «властями РФ — сепаратистам на востоке Украины», «Алмаз-Антей», будучи государственным предприятием, способствовал дестабилизации этой страны.
Теперь, что из этого следует. А то, что как бы неприятно это было узнать г-ну Путину, его действия, как президента и верховного главнокомандующего, подпадают под статью «спонсорство международному терроризму».
Далее, необходимо описать последующие события.
Ближайшие события будут в телевизоре. Сегодня же вечером там поднимется патриотический пропутинский вой, смысл которого в том, что «усёэтобрехня» и «мыневиноуны». Громче всех будут визжать те, кто уже купил крепкую зарубежную недвижимость, чтобы валить. Смотрите на экран – кто громче всех кричит «запутина», у того недвижимость уже выплачена и переписана на тёщу.
Далее, в дело вступит Конституционный суд. И хотя его решение в деле отмены санкций ничего не меняет, будет принято решение об очередном непризнании вердиктов всяких там зарубежных трибуналов. Всех вместе и на годы вперёд.
Далее, Навального, наконец, посадят за то, что захотел в президенты, а в президенты снова выберут Путина, потому что мы знаем – ему нет альтернативы. Нет второго такого – и это правда!
Параллельно будут множиться вердикты международных трибуналов. К спонсору терроризма добавится сбитый «Боинг», к немотивированной агрессии в адрес соседнего государства добавятся массовые убийства граждан Украины и своих граждан. Чем отчётливее буду приговоры международных трибуналов, тем массовей будет поддержка Путина российским народом. Будут шествия с плакатами, сжигание чучела Трампа (к этому времени он уже будет «чмо»). Пенсионерки, во вязаных шапочках, еще помнящие Фиделя, будут рассказывать о чувствах к родному президенту.
А потом, однажды, Путин… уйдёт. Причина не важна – сам уйдёт или сместят. И тогда новый президент, пусть даже Навальный, окажется перед дилеммой – что с этим Путиным делать. Он, Навальный, конечно вспомнит, что обещал Путину неприкосновенность. Но из-за того, что он покрывает международного преступника, санкции откажутся отменять. Поплачет-поплачет Навальный (Петров, Сидоров или какой другой новый президент), но ведь страну из дерьма вытаскивать надо. И отдадут Путина под трибунал – ну, а что делать.
И сразу телевизор объяснит, что он был преступником, и давайте его поскорее вычеркнем из нашей памяти, что благодарным российским народом немедленно будет сделано.
В стране уже вовсю будут идти аресты путинского жулья, но это уже совсем другая история.
Понятно, что вышеописанная печальная повесть не может радовать. Но, позвольте спросить, а почему? Разве наглые международные преступления красят страну? Разве нужно чьи-то преступления покрывать своей жизнью и благополучием?
Сложный вопрос, но ответ простой. Власти очень бы хотелось, чтобы международное преступление совершила она, но отвечали все.
Но всякое преступление, как известно, имеет свою фамилию, имя и даже отчество.

http://echo.msk.ru/blog/ganapolsky/1916372-echo/

Понедельник, 17:55 - 30 янв 17
гость — «-=-» пишет:

Продам мать свою!

Понедельник, 18:13 - 30 янв 17
гость — «гостю в 14:30» пишет:

гость — «дураку Тульскому управдому» пишет:

От централизованного водоснабжения тоже будем отказываться? Второй раз за месяц прорыв магистрального водопровода, оставивший без воды весь Пролетарский район и часть Центрального!
---------------------------
Конечно! Сейчас управдом посоветует скважины пробурить во дворах и металлические баки, как в дачных кооперативах установить.

Понедельник, 18:13 - 30 янв 17
гость — «Оля» пишет:

Можно забыть про эти долги. Деньги не только у тепловиков хапнули. у работников УК не получивших лицензию. Две чурки в юбке из министерства ЖКХ и УКГрупп под суд с конфискацией.

Цитатник

Нет, я хочу как бы от этого танцевать.

Б. Зубицкий, депутат Государственной думы

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Готовы ли вы отказаться от перемещения по городу на личном автомобиле?









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