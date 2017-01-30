Главная / PRяники виртуальные « 30 января 2017 »

И вновь о долгах за тепло Мнение Тульского управдома.



АО “Тулатеплосеть” в ответ на запрос ИА “Тульские новости” по долгам управляющих компаний, сообщило, что по состоянию на 1 января общая сумма составляет 1 млрд 601 млн рублей. Сюда входит текущая задолженность за декабрь в сумме 330,6 млн рублей, окончательный срок оплаты которой предусмотрен действующим законодательством до 15.01.17 года, а также задолженность в сумме 737,2 млн рублей – компаний, не получивших лицензию, вследствие чего прекративших свою деятельность, и компаний-банкротов или находящихся в процедуре банкротства. Как пояснил мне один из руководителей УК, текущая задолженность у управляющих компаний объективно имеется. Что же касается общей суммы, представленной Тулатеплосетями, то она выглядит спорно, поскольку теплоснабжающая организация, например, засчитывала три месяца поступлений от его УК за тепло в качестве платы той управляющей компании, которая была лишена лицензии, но договор с нею с АО “Тулатеплосеть” не был расторгнут. Все эти долги теперь являются предметом споров в арбитражном суде. Выходит, миллиард долга “Туалатплосети” – эта цена вопроса передела рынка управляющих компаний, который был инициирован областным министерством ЖКХ, а точнее – двумя министерскими дамами. Эти деньги, конечно, можно искать под фонарем, то есть у ныне действующих управляющих компаний, но, скорее всего, они находятся там, где их никто и никогда искать не будет... Тульский управдом

Кстати, есть выход о котором Тульский управдом уже упоминал



Председатель Союза потребителей Российской Федерации Петр Щелищ по итогам Круглого стола ЛП ЕР и "Эксперта" 17 марта предлагает свои варианты решения проблем теплоснабжения - и конкурс проектов.

На Круглом столе Либеральной платформы ЕР и журнала "Эксперт" говорилось в частности, что 26% труб в тепловых сетях нуждаются в немедленной замене и эта доля ежегодно растет на 0,6%.

А по причине крайней изношенности идет вывод из эксплуатации тепловых электростанций и котельных. При этом адекватно профинансировать модернизацию ТЭЦ и котельных, как и замену изношенных сетей, ни РФ, ни субъекты РФ, ни муниципалитеты, ни генерирующие и сетевые компании в обозримой перспективе не в состоянии. Это если очень вкратце, проблем много, включая различные трудности для инвестиций в отрасль.

Из услышанного складывается впечатление, что не видно других вариантов преодоления кризиса кроме дополнительного сбора средств с потребителей на замену старых труб, котельных и ТЭЦ? Однако это, очевидно, не устроит ни потребителя, ни регулирующие органы. Но нет ли другого варианта? Уверен, что есть и лежит на поверхности. Это принципиальный отказ от системы централизованного теплоснабжения, в первую очередь там, где она близка к исчерпанию своего ресурса, с ее постепенным замещением "подомовыми" локальными источниками тепловой энергии — блок-модульными котельными. Для этого потребуется создать новый сегмент рынка технологий ( в том числе основанных на возобновляемых и нетрадиционных источниках), оборудования и сервиса, привлекая в него бизнес налоговыми и административными стимулами.

Понятно, что конкурентоспособность локальному теплоснабжению обеспечит возможность продавать гигакалорию тепла дешевле, чем ее продают потребителю сейчас. Но даже имея позволяющие это технологии, придется преодолеть немало сложнейших административных преград, и здесь критическое значение может иметь экспертная и политическая поддержка. Зададимся также вопросом: есть ли у жителей многоквартирных домов возможность прямо сейчас, при посильных им вложениях собственных средств, существенно повысить и надежность, и эффективность теплоснабжения?

Знаю, что есть.

Например, в одном из районов Санкт-Петербурга в ряде домов модернизируют индивидуальные тепловые пункты (ИТП), устанавливая циркуляционный насос в перемычке между прямым и обратным трубопроводами, и регулирующий клапан в обратном трубопроводе. В варианте ручного регулирования это стоит для жителей дома 150 тыс. руб., в варианте с автоматикой погодного регулирования 400 тыс.руб. Это дает экономию тепловой энергии 12% в первом варианте и 15% во втором и окупается в течение одного отопительного сезона. При этом устраняется неравномерность прогрева на разных этажах (пресловутые "недотопы" и "перетопы") и обеспечивается защита внутренних сетей от размораживания при авариях на внешних тепловых сетях. Крупный оборонный завод наладил выпуск регулирующих клапанов для этого проекта, но куда более трудным и долгим оказалось получить необходимые разрешения на модернизацию ИТП. Для жителей отдельного дома это просто непосильная задача, но инициаторы инновации сейчас довели ее до утвержденного типового проекта, так что специальных разрешений на ее внедрение уже, возможно, не потребуется. Предлагаю инициаторам Круглого стола объявить конкурс подобных проектов, а продвижение этого взять под свое публичное наблюдение.



Источник Председатель Союза потребителей Российской Федерации Петр Щелищ по итогам Круглого стола ЛП ЕР и "Эксперта" 17 марта предлагает свои варианты решения проблем теплоснабжения - и конкурс проектов.На Круглом столе Либеральной платформы ЕР и журнала "Эксперт" говорилось в частности, что 26% труб в тепловых сетях нуждаются в немедленной замене и эта доля ежегодно растет на 0,6%.А по причине крайней изношенности идет вывод из эксплуатации тепловых электростанций и котельных. При этом адекватно профинансировать модернизацию ТЭЦ и котельных, как и замену изношенных сетей, ни РФ, ни субъекты РФ, ни муниципалитеты, ни генерирующие и сетевые компании в обозримой перспективе не в состоянии. Это если очень вкратце, проблем много, включая различные трудности для инвестиций в отрасль.Из услышанного складывается впечатление, что не видно других вариантов преодоления кризиса кроме дополнительного сбора средств с потребителей на замену старых труб, котельных и ТЭЦ? Однако это, очевидно, не устроит ни потребителя, ни регулирующие органы. Но нет ли другого варианта? Уверен, что есть и лежит на поверхности. Это принципиальный отказ от системы централизованного теплоснабжения, в первую очередь там, где она близка к исчерпанию своего ресурса, с ее постепенным замещением "подомовыми" локальными источниками тепловой энергии — блок-модульными котельными. Для этого потребуется создать новый сегмент рынка технологий ( в том числе основанных на возобновляемых и нетрадиционных источниках), оборудования и сервиса, привлекая в него бизнес налоговыми и административными стимулами.Понятно, что конкурентоспособность локальному теплоснабжению обеспечит возможность продавать гигакалорию тепла дешевле, чем ее продают потребителю сейчас. Но даже имея позволяющие это технологии, придется преодолеть немало сложнейших административных преград, и здесь критическое значение может иметь экспертная и политическая поддержка. Зададимся также вопросом: есть ли у жителей многоквартирных домов возможность прямо сейчас, при посильных им вложениях собственных средств, существенно повысить и надежность, и эффективность теплоснабжения?Знаю, что есть.Например, в одном из районов Санкт-Петербурга в ряде домов модернизируют индивидуальные тепловые пункты (ИТП), устанавливая циркуляционный насос в перемычке между прямым и обратным трубопроводами, и регулирующий клапан в обратном трубопроводе. В варианте ручного регулирования это стоит для жителей дома 150 тыс. руб., в варианте с автоматикой погодного регулирования 400 тыс.руб. Это дает экономию тепловой энергии 12% в первом варианте и 15% во втором и окупается в течение одного отопительного сезона. При этом устраняется неравномерность прогрева на разных этажах (пресловутые "недотопы" и "перетопы") и обеспечивается защита внутренних сетей от размораживания при авариях на внешних тепловых сетях. Крупный оборонный завод наладил выпуск регулирующих клапанов для этого проекта, но куда более трудным и долгим оказалось получить необходимые разрешения на модернизацию ИТП. Для жителей отдельного дома это просто непосильная задача, но инициаторы инновации сейчас довели ее до утвержденного типового проекта, так что специальных разрешений на ее внедрение уже, возможно, не потребуется. Предлагаю инициаторам Круглого стола объявить конкурс подобных проектов, а продвижение этого взять под свое публичное наблюдение.





Цитатник



Нет, я хочу как бы от этого танцевать. Б. Зубицкий, депутат Государственной думы Реклама

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