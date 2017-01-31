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Главная / PRяники с перцем « 31 января 2017 »


Алексей Дюмин натаскивает общественников на контроль

Но новый закон, подписанный губернатором, вряд ли будет работать.

Сегодня Алексей Дюмин встретился с членами Общественной палаты Тульской области и объявил о перезагрузке ее работы в соответствии с недавно подписанным им законом “О регулировании отдельных правоотношений, связанных с осуществлением общественного контроля в Тульской области”. В частности, Алексей Дюмин предложил создать на базе палаты общественные инспекции, которые будут помогать выявлять проблемные моменты в различных сферах.

Соответствующий Федеральный закон был принят еще в позапрошлом году, но региональный под № 1-ЗТО только недавно. 

Субъектами общественного контроля являются Общественная палата Тульской области, общественные советы при законодательном органе и органах исполнительной власти, общественные советы при муниципальных образованиях, наблюдательные комиссии, инспекции, группы et cetera.

Ближайшим историческим аналогом общественного контроля в России, пожалуй, можно считать комитеты народного контроля, созданные после хрущевской оттепели в конце 1965 года. Верховный Совет СССР принял решение о преобразовании органов партийно-государственного контроля в органы народного контроля. 

А в 1979 году даже был принят закон “О народном контроле в СССР”, по которому органы народного контроля образовывались по территориальному и производственному признакам, а сфера деятельности органов распространялась на все отрасли управления.

Уже накануне распада Советского Союза народный контроль преобразовали в Контрольную палату, а в 1993-м —  в Счетную палату. Кстати, последняя нарыла много чего на тогдашнюю власть, а один из ее самых известных членов, заместитель председателя СП Юрий Болдырев, впоследствии стал одним из основателей “Яблока”.

Нынешний федеральный закон “Об общественном контроле”, как и его областной вариант, дают куда меньше прав, чем тогдашний советский. В частности, КНК мог, например, издавать  правовые акты — постановления, имевшие обязательную юридическую силу приостанавливать распоряжения и действия должностных лиц, отстранять должностных лиц от занимаемых постов за срыв выполнения решений, направлять материалы о злоупотреблениях в органы прокуратуры, налагать на виновных взыскания, объявлять выговор.

А вот что мы читаем в законе, подписанном Алексеем Дюминым: предложения, рекомендации и выводы, содержащиеся в итоговых документах, подготовленных по результатам общественного контроля, подлежат ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ УЧЕТУ, в случае если в них указаны те или иные нарушения. 

Даже если брать формальную строну документа, какой-либо реальной помощи губернатору, как и общественникам, он вряд ли окажет. Если в нашем государстве и области не работает законодательная ветвь власти, которая призвана быть противовесом исполнительной, ничего путного из затеи общественного контроля не выйдет. 

В наших отечественных условиях губернатор (президент) являются одновременно и исполнительной, и законодательной властью. С них и весь спрос…

Тульский провинциальный политолог Андрей Туманов

 

 

Комментарии к статье

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Вторник, 16:55 - 31 янв 17
гость — «саша» пишет:

Страна- идиотов

Вторник, 17:17 - 31 янв 17
гость — «@» пишет:

Дожили называется

Вторник, 17:24 - 31 янв 17
гость — «Гость» пишет:

Сама то мысль действительно неплохая. Как раз для тех, кто кричит все плохо и ничего не делается, будет отличная возможность принять активное участие в развитии региона. А эта статья это всего лишь оценочное суждение политолога. Посмотрим, что из этого выйдет.

Вторник, 17:25 - 31 янв 17
гость — «гость» пишет:

"законодательная ветвь власти, которая призвана быть противовесом исполнительной" Туманов (с)

трындец. ну и сказанул. законодатели как противовес исполнителям. политолух

Вторник, 17:31 - 31 янв 17
гость — «Политолог - это модно» пишет:

Очень много в последнее время стало статей от политологов, к выборам что ли готовятся? Повышают свой индекс цитируемости. По делу бы написали, тогда что-нибудь, все равно деньги за размещение платите.

Вторник, 17:57 - 31 янв 17
гость — «шмайсер» пишет:

Контролей в РФ не хватает все же билять

Вторник, 18:02 - 31 янв 17
гость — «шмайсер» пишет:

Предлагаю учредить организацию Общероссийская Палата Контроля (ОПК), которая будет контролировать всех в том числе ОНФ, Общественную палату билять

Вторник, 18:03 - 31 янв 17
гость — «шмайсер» пишет:

Но главный орган должен быть- Сенат Контроля над Контролем бляяаа

Вторник, 18:15 - 31 янв 17
гость — «Гость» пишет:

Очередной фейк!

Вторник, 18:21 - 31 янв 17
гость — «Ширлимырли» пишет:

А кто собссно эти чилены общественной палаты? Не те кто раньше в уши дул и в ладушки хлопал? Дык они и сейчас, либо за пиар, либо за долю малую расскажут что земля на трёх китах стоит. Для объективной информации необходимы люди со стороны, не просиживающие портки по кабинетам. Как раньше народных судей выбирали, путём генератора случайных кандидатур из населения. Одно тут радует, что губер всё же начал понимать, что ему сушат ухи. Хотя ситуация парадоксальная, тех кто получает зарплату и врёт, будут контролировать те кто задаром. Бред какой то.

Вторник, 18:45 - 31 янв 17
гость — «Мнение» пишет:

Прежде чем делать предположение получится или не получится у Общественной палаты заниматься общественным контролем в различных сферах, хотелось бы узнать чем ее члены занимались хотя бы в последние время: в 2015 и 2016 годах. Наверное были подготовлены для сегодняшней встречи с губернатором доклад с обзором того, что было запланировано, что сделали по факту, какой итог того, что делали. Может эта организация в соответствии с функциями, которые на нее возложены не предназначена для проведения контрольных действий по выявлять проблемных моментов в различных сферах, и надо создавать Общественную инспекцию, с функциями того Народного контроля, что был в стране, которую мы потеряли, т.е. в СССР.

Вторник, 18:45 - 31 янв 17
гость — «Леди» пишет:

На фото все знакомые действующие лица. "На базе палаты созданы инспекции..."- прямо как в ГД комитеты. Очередная показушная организация.
Никаких общественных палат не нужно, когда жители города сталкиваются с произволом и несправедливостью. Дважды за месяц была крупная авария, СМИ четко сообщило об отсутствии воды в домах, но прокуратура вчера отчитывается о "слабом напоре воды". Т.е. по мнению прокурора вода всё таки была.
Зачем тогда были организованы пункты бесплатной выдачи воды, если вода с малым напором, но была?
И такое очковтирательство по всем направлениям!

Вторник, 19:12 - 31 янв 17
гость — «-=-» пишет:

Председатель комитета Тульской области по делам ЗАГС Татьяна Абросимова рассказала, что за отчетный период в области регистрация рождений по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 3,5 %.
______________________
Ура! Путин на

Вторник, 19:17 - 31 янв 17
гость — «-=-» пишет:

Абросимова сообщила, что регистраций разводов в ТО увеличилось на 1 %...
________________________
Ура! Это по путински!

Вторник, 19:23 - 31 янв 17
гость — «-=-» пишет:

«Есть непроверенная информация от экологов - регистрируются ночные выбросы на «Тулачермете», Косогорском металлургическом заводе, сливают отходы в Упу Тульский оружейный завод, «Туламашзавод», а также «Штамп» - по словам Дюмина с совещания по экологии.
_______________________________
Ура! Сделаем из туляков тухляков!

Вторник, 19:33 - 31 янв 17
гость — «холоп» пишет:

Царь...просто царь.

Вторник, 20:37 - 31 янв 17
гость — «Пистолет» пишет:

А тов. Калугина разве еще не на пенсии?

Вторник, 20:56 - 31 янв 17
гость — «Контролёр» пишет:

Проверим сей орган на дееспособность, при наличии сомнений, отправим им заявление о развитии информационного пространства на базе имеющегося бездыханного "Информационного центра" при районной библиотеке.У местечкового главы башку сносит только при упоминании об этом.

Вторник, 21:49 - 31 янв 17
гость — «Я» пишет:

А Дюмин - это кто?

Вторник, 22:03 - 31 янв 17
гость — «Любопытный» пишет:

А чё Макалов стал членом Общественной палаты? Это который Муницына на коляске катает.

Вторник, 22:49 - 31 янв 17
гость — «Дежавю» пишет:

А воз и ныне там.Очень хочется, что губернатор спросит с руководителей палаты

Цитатник

Я, как член «Единой России», ощущаю ту долю ответственности, которая произошла

С. Кондратенко, депутат Тульской областной Думы

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