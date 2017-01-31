Главная / PRяники с перцем « 31 января 2017 »

Алексей Дюмин натаскивает общественников на контроль

Но новый закон, подписанный губернатором, вряд ли будет работать.

Сегодня Алексей Дюмин встретился с членами Общественной палаты Тульской области и объявил о перезагрузке ее работы в соответствии с недавно подписанным им законом “О регулировании отдельных правоотношений, связанных с осуществлением общественного контроля в Тульской области”. В частности, Алексей Дюмин предложил создать на базе палаты общественные инспекции, которые будут помогать выявлять проблемные моменты в различных сферах.

Соответствующий Федеральный закон был принят еще в позапрошлом году, но региональный под № 1-ЗТО только недавно.

Субъектами общественного контроля являются Общественная палата Тульской области, общественные советы при законодательном органе и органах исполнительной власти, общественные советы при муниципальных образованиях, наблюдательные комиссии, инспекции, группы et cetera.

Ближайшим историческим аналогом общественного контроля в России, пожалуй, можно считать комитеты народного контроля, созданные после хрущевской оттепели в конце 1965 года. Верховный Совет СССР принял решение о преобразовании органов партийно-государственного контроля в органы народного контроля.

А в 1979 году даже был принят закон “О народном контроле в СССР”, по которому органы народного контроля образовывались по территориальному и производственному признакам, а сфера деятельности органов распространялась на все отрасли управления.

Уже накануне распада Советского Союза народный контроль преобразовали в Контрольную палату, а в 1993-м — в Счетную палату. Кстати, последняя нарыла много чего на тогдашнюю власть, а один из ее самых известных членов, заместитель председателя СП Юрий Болдырев, впоследствии стал одним из основателей “Яблока”.

Нынешний федеральный закон “Об общественном контроле”, как и его областной вариант, дают куда меньше прав, чем тогдашний советский. В частности, КНК мог, например, издавать правовые акты — постановления, имевшие обязательную юридическую силу приостанавливать распоряжения и действия должностных лиц, отстранять должностных лиц от занимаемых постов за срыв выполнения решений, направлять материалы о злоупотреблениях в органы прокуратуры, налагать на виновных взыскания, объявлять выговор.

А вот что мы читаем в законе, подписанном Алексеем Дюминым: предложения, рекомендации и выводы, содержащиеся в итоговых документах, подготовленных по результатам общественного контроля, подлежат ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ УЧЕТУ, в случае если в них указаны те или иные нарушения.

Даже если брать формальную строну документа, какой-либо реальной помощи губернатору, как и общественникам, он вряд ли окажет. Если в нашем государстве и области не работает законодательная ветвь власти, которая призвана быть противовесом исполнительной, ничего путного из затеи общественного контроля не выйдет.

В наших отечественных условиях губернатор (президент) являются одновременно и исполнительной, и законодательной властью. С них и весь спрос…



Тульский провинциальный политолог Андрей Туманов