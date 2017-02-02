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Первый год преемника

Год назад Владимир Путин назначил Алексея Дюмина врио губернатора Тульской области.

Назначение на пост временно исполняющего губернатора Тульской области Алексей Дюмин воспринял как одну из самых сложных спецопераций, которую поручил ему сам президент, поэтому отказаться не смог.

Генералы во главе регионов были в России и прежде, но это были армейцы, а не выходцы из спецслужб, тем более из президентской службы охраны. Нельзя сказать, что среди генерал-губернаторов все были успешны. Все-таки их стиль мышления на губернаторском посту не всегда оказывался адекватным более сложному бюрократическому механизму управления регионами.

Алексей Дюмин, в отличие от своих коллег-военных, не стал подстраивать губернию под себя, а постарался соблюсти преемственность. Был ли это сознательный выбор или стечение обстоятельств? Думается, и то и другое. Дюмину досталось хорошее наследство от его предшественника, поэтому ему не надо было начинать все с чистого листа. Достаточно было продолжать те наработки, которые уже имелись. Именно это было одной из причин, по которой кадровой перетряски не произошло. Как известно, все тульские губернаторы до Дюмина начинали свою работу именно с этого.

До губернаторских выборов на Алексея Дюмина успешно работал слух о том, что он якобы может стать преемником самого Владимира Путина. Он был подкреплен визитами высокопоставленных чиновников из правительства и самого президента накануне дня голосования и подарками региону. Складывалось впечатление, что для Алексея Дюмина ничего невозможного нет.

Однако в разговорах об Алексее Дюмине как о преемнике президента сам Владимир Путин расставил все точки на “i”. Отвечая на вопрос журналиста “Комсомольской правды” Александра Гамова по поводу назначения на посты в регионах людей из своего ближайшего окружения, президент заявил: “По поводу того, какие есть виды на них. Это будет зависеть от них самих, от того, как будут граждане оценивать их работу. Дюмин проработал полгода, по-моему, в Тульской области, за него проголосовало 85 процентов граждан региона. Это хороший показатель, но этого недостаточно. Теперь нужно показать результаты в практической работе. То же самое касается и других моих коллег, начиная от Севастополя, Кировской области или Ярославля”.

На наш взгляд, президент фактически прикрыл своего бывшего охранника, а теперь губернатора от нежелательных нападок со стороны кремлевского окружения. Но несмотря на эти слова главы государства, сегодня Алексей Дюмин остается губернатором надежд, потому что за ним - сам Путин.

Спустя год на губернаторском посту Дюмин стремительно эволюционирует из генерала спецвойск в публичного политика. В его выступлениях пока нет должной глубины знания вопросов, но уже появляется четкое понимание проблем и даже определенная жесткость по отношению к подчиненным, но не переходящая в грубость.

Встречаясь с редакторами тульских СМИ, Алексей Дюмин произнес, пожалуй, ключевое пожелание: “Не раскачивайте лодку!” По-видимому, он, действительно, не собирается делать никаких революций в регионе и намерен вести нашу лодку к берегам благополучия. Как скоро произойдет смена капитана, пожалуй, не знает никто. Даже тот, который его назначил...



Редактор