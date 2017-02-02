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Первый год преемника

Год назад Владимир Путин назначил Алексея Дюмина врио губернатора Тульской области.

Назначение на пост временно исполняющего губернатора Тульской области Алексей Дюмин воспринял как одну из самых сложных спецопераций, которую поручил ему сам президент, поэтому отказаться не смог. 

Генералы во главе регионов были в России и прежде, но это были армейцы, а не выходцы из спецслужб, тем более из президентской службы охраны. Нельзя сказать, что среди генерал-губернаторов все были успешны. Все-таки их стиль мышления на губернаторском посту не всегда оказывался адекватным более сложному бюрократическому механизму управления регионами.

Алексей Дюмин, в отличие от своих коллег-военных, не стал подстраивать губернию под себя, а постарался соблюсти преемственность. Был ли это сознательный выбор или стечение обстоятельств? Думается, и то и другое. Дюмину досталось хорошее наследство от его предшественника, поэтому ему не надо было начинать все с чистого листа. Достаточно было продолжать те наработки, которые уже имелись. Именно это было одной из причин, по которой кадровой перетряски не произошло. Как известно, все тульские губернаторы до Дюмина начинали свою работу именно с этого. 

До губернаторских выборов на Алексея Дюмина успешно работал слух о том, что он якобы может стать преемником самого Владимира Путина. Он был подкреплен визитами высокопоставленных чиновников из правительства и самого президента накануне дня голосования и подарками региону. Складывалось впечатление, что для Алексея Дюмина ничего невозможного нет. 

Однако в разговорах об Алексее Дюмине как о преемнике президента сам Владимир Путин расставил все точки на “i”. Отвечая на вопрос журналиста “Комсомольской правды” Александра Гамова по поводу назначения на посты в регионах людей из своего ближайшего окружения, президент заявил: “По поводу того, какие есть виды на них. Это будет зависеть от них самих, от того, как будут граждане оценивать их работу. Дюмин проработал полгода, по-моему, в Тульской области, за него проголосовало 85 процентов граждан региона. Это хороший показатель, но этого недостаточно. Теперь нужно показать результаты в практической работе. То же самое касается и других моих коллег, начиная от Севастополя, Кировской области или Ярославля”.

На наш взгляд, президент фактически прикрыл своего бывшего охранника, а теперь губернатора от нежелательных нападок со стороны кремлевского окружения. Но несмотря на эти слова главы государства, сегодня Алексей Дюмин остается губернатором надежд, потому что за ним - сам Путин.

Спустя год на губернаторском посту Дюмин стремительно эволюционирует из генерала спецвойск в публичного политика. В его выступлениях пока нет должной глубины знания вопросов, но уже появляется четкое понимание проблем и даже определенная жесткость по отношению к подчиненным, но не переходящая в грубость. 

Встречаясь с редакторами тульских СМИ, Алексей Дюмин произнес, пожалуй, ключевое пожелание: “Не раскачивайте лодку!” По-видимому, он, действительно, не собирается делать никаких революций в регионе и намерен вести нашу лодку к берегам благополучия. Как скоро произойдет смена капитана, пожалуй, не знает никто. Даже тот, который его назначил... 
 
 Редактор

 

Комментарии к статье

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Четверг, 10:12 - 2 фев 17
гость — «гость» пишет:

дюмин - хороший губернатор. и нормальный мужик.
люди потому его и поддерживают

Четверг, 10:18 - 2 фев 17
гость — «NO COMMENT» пишет:

Великий у нас народ - поверил и выбрал человека, который сделает их жизнь богаче и комфортнее, ведь всё что для этого нужно, он умеет делать - стрелять, сбивать с ног одним ударом и даже играть в хоккей!

Четверг, 10:20 - 2 фев 17
гость — «гость » пишет:

Особенно медицина "радует", оставленная в наследство

Четверг, 10:21 - 2 фев 17
гость — «гость» пишет:

свою жизнь делать богаче нужно самому. а не уповать на царя или боженьку.
так что претензии не к дюмину, а к себе

Четверг, 10:22 - 2 фев 17
гость — «гость — «NO COMMENT»» пишет:

не нойте.
20 лет срали на область, так что за год-два мало что можно изменить.

Четверг, 10:22 - 2 фев 17
гость — «Гражданин ТО» пишет:

Мне нравится как у нас любят цифры показывать обывателям.Причем везде и во всем.Вроде правда,а тем кто ничего не петрит,прокатит.Никто не спорит,что дЕМИН ДЛЯ ОБЛАСТИ НАХОДКА.Но 85 % ОН набрал от 40%-тов пришедших голосовать,а не от всего колличества жителей.И ходят на такие мероприятия пенсионеры да подневольные бюджетники,к сожалению.вот такие циферки.

Четверг, 10:26 - 2 фев 17
гость — «Гражданину ТО» пишет:

так чего же не пошли на выборы?
потому что махнули рукой на себя? потому что не верят?
или может не пошли потому что и так понимали, что все за дюмина?
вариантов масса.
вот американцы взяли и пошли, и проголосовали так, что все удивились. кто мешал голосовать, кто мешал выдвинуть альтернативного кандидата?
никто. сами хвост поджали и типа пусть дюмин идет - справляется с проблемами.
сейчас стать губернатором - не для слабаков.

Четверг, 10:29 - 2 фев 17
гость — « Саша» пишет:

Пора Груздевских москвичей распустить по домам, проведя аудит их деятельности.

Четверг, 10:29 - 2 фев 17
гость — «физрук» пишет:

прогиб зафиксирован. в кассу и можно расслабиться.

Четверг, 10:30 - 2 фев 17
гость — «Зачем так обижать человека?» пишет:

"В его выступлениях пока нет должной глубины знания вопросов, но уже появляется четкое понимание проблем и даже определенная жесткость по отношению к подчиненным..."

Изобразили незнайкой....

Четверг, 10:33 - 2 фев 17
гость — «мнение» пишет:

Дюмин как губер - никакой (не рыба ни мясо)...он тупо отсиживает срок на области (для карьеры ему эта ступенька нужна)...

Четверг, 10:35 - 2 фев 17
гость — «гостю -Сосуну» пишет:

"...дюмин - хороший губернатор. и нормальный мужик..."
_________________________________
А чем он хорош?
А то, что нормальный мужик, ты знаешь, что говоришь. Верим, что ты сам проверял. Только нам это не к чему!
Беги в кассу!

Четверг, 10:37 - 2 фев 17
гость — «Гость» пишет:

Что,он сделал за год?)

Четверг, 10:39 - 2 фев 17
гость — «Гость» пишет:

Гостю 10:12: Прогиб засчитан.

Четверг, 10:40 - 2 фев 17
гость — «Патриот» пишет:

При Дюмине качество дорог стало потребным для езды на танках.

Четверг, 10:45 - 2 фев 17
гость — «РЕДАКТОРУ» пишет:

ХОРОШО НАПИСАНО,МОЛОДЕЦ!

Четверг, 10:54 - 2 фев 17
гость — «Из сторожа в губернаторы?» пишет:

Воспитанник СССР Путин уверен, что любая домохозяйка (в нашем случае сторож) может управлять если не страной то губернией?

Четверг, 10:55 - 2 фев 17
гость — «Гость» пишет:

10:21: Это вы пенсионерам и инвалидам скажите...

Цитатник

В этом случае мы будем предлагать своих кандидатов на пост мэра Тулы. У нас много достойных кандидатов, в том числе это могу быть и я

В. Сухорученков, депутат Тульской облдумы

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