Главная / PRяники виртуальные « 2 февраля 2017 »

Старшеклассникам о 900 днях ленинградской блокады

Тульские энергетики из “ТНС энерго Тула” поздравили ветеранов-блокадников с 73-й годовщиной освобождения Ленинграда.

Вчера ветераны, которых объединяет Тульская региональная организация “Жители блокадного Ленинграда”, встретились со старшеклассниками и кадетами в Тульском центре допризывной подготовки и военно-патриотического воспитания. Поводом для этого послужила 73-я годовщина со дня снятия блокады города на Неве, продолжавшейся 900 дней.

Поздравить ветеранов-блокадников с праздником пришли и представители “ТНС энерго Тула”, которые помимо поздравлений и теплых слов, вручили цветы и подарки от компании.

Председатель регионального отделения общества “Жители блокадного Ленинграда” Людмила Николаева в разговоре с редактором портала поблагодарила энергокомпанию за подарки и поздравления: “В нашу организацию входят 47 ветеранов-блокадников. Хотя мы имеем офис на улице Бундурина, но средства на текущую деятельность приходится выпрашивать у спонсоров. Вот даже 3 тысячи рублей на поездку в Ленинград (для Людмилы Павловны он по-прежнему город Ленина) на съезд организации у областного министерства труда и соцзащиты выпросить невозможно”.

Участники встречи посмотрели фильм о блокаде, а ветераны рассказали о том, какой ценой был спасен Ленинград, и ответили на вопросы ребят о жизни в осажденном городе.

Ассоциация блокадников является международным сообществом. В его состав входит 117 стран, включая Прибалтику, Германию, Канаду и Австралию.



