Главная / Фольклор « 2 февраля 2017 »

Он был очень хорошим губернатором…

Бывший чиновник из команды Владимира Груздева в годовщину с момента его отставки подвел итоги работы прежнего главы области.

“Год назад с должности губернатора ушел Владимир Сергеевич Груздев. По прошествии года могу сказать, что во многих направлениях он был очень хорошим губернатором. И несмотря на наши сложные отношения в последние месяцы его работы, стараюсь объективно дать оценку его деятельности.

Население области его любило, и в особенности за невероятный уровень открытости власти. В свое время я ему подсказал идею встреч с жителями и отчет власти перед населением. С одной стороны, это позволило ему и его команде максимально быстро вникнуть в проблемы районов, получить обратную связь с жителями. Груздеву нравилось разбирать проблемы на месте, при участии местной власти, на глазах людей. Но побочным явлением всего этого явилась гонка за пиаром и снижение доверия к районным руководителям. Все ждали приезда губернатора, и к местным властям обращались лишь по незначительным поводам.

Положительным же эффектом стало то, что у данных руководителей не было никакого шанса замылить глаза губернатору и областная власть видела районы области как на ладони. При Груздеве были запущены все те процессы, которыми славится наша область и сейчас. Это программа "Народный бюджет" и "Открытый регион", множество совместных программ с Агентством стратегического развития, ежегодные фестивали и литературные премии. Были отремонтированы дороги, которые не делались со времен перестройки Горбачева, начато строительство автомобильного завода в Узловой.

Нельзя не упомянуть и о допущенных ошибках. И конечно, это оптимизация школ и кривая информатизация медицинских учреждений. Были сокращены малокомплектные школы, и путем слияния с более крупными созданы центры образования. Многие села и поселки лишились своих школ, а в некоторых ограничились переводом в неполную школу.

Но все эти задачи приходили в регион от федерального центра, это был общероссийский тренд, и Груздев мало на что тут мог повлиять.

Отдельно стоит упомянуть непонятно зачем выданные гранты водочной компании и пивному заводу, общая сумма которых составила 3,2 млрд рублей. Целью было обозначено увеличение налоговой отдачи в предстоящих периодах, но цель в первом случае не была достигнута, и компания подала на банкротство, а во втором существенного роста “пивняки” не показали. Да и как им было показать рост, если региональный закон разрешает торговлю алкоголем только с 14 часов? Получалось, что власть одной рукой гладила алкогольный бизнес, а другой отрезала ему хвост.

И теперь весь этот спектр достижений и неудач перешел новой власти. Хотя, по правде сказать, власть осталась старая, поменялся лишь губернатор. И дать оценку ее работы очень сложно, так как год прошел по заданному еще Груздевым темпу”.

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О работе в Тульской области Владимира Груздева будут вспоминать еще долго. Одни – о позитивных результатах, другие – исключительно о негативных. Но истина, как всегда, где-то посередине. Иное дело, что до конца мы так и не узнаем всей правды. А бросать камни во след прежнему руководителю – плохая идея.

Кстати, 6 февраля у Владимира Сергеевича юбилей. Готовимся поздравить.