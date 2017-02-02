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Он был очень хорошим губернатором…

Бывший чиновник из команды Владимира Груздева в годовщину с момента его отставки подвел итоги работы прежнего главы области.

“Год назад с должности губернатора ушел Владимир Сергеевич Груздев. По прошествии года могу сказать, что во многих направлениях он был очень хорошим губернатором. И несмотря на наши сложные отношения в последние месяцы его работы, стараюсь объективно дать оценку его деятельности. 

Население области его любило, и в особенности за невероятный уровень открытости власти. В свое время я ему подсказал идею встреч с жителями и отчет власти перед населением. С одной стороны, это позволило ему и его команде максимально быстро вникнуть в проблемы районов, получить обратную связь с жителями. Груздеву нравилось разбирать проблемы на месте, при участии местной власти, на глазах людей. Но побочным явлением всего этого явилась гонка за пиаром и снижение доверия к районным руководителям. Все ждали приезда губернатора, и к местным властям обращались лишь по незначительным поводам. 

Положительным же эффектом стало то, что у данных руководителей не было никакого шанса замылить глаза губернатору и областная власть видела районы области как на ладони. При Груздеве были запущены все те процессы, которыми славится наша область и сейчас. Это программа "Народный бюджет" и "Открытый регион", множество совместных программ с Агентством стратегического развития, ежегодные фестивали и литературные премии. Были отремонтированы дороги, которые не делались со времен перестройки Горбачева, начато строительство автомобильного завода в Узловой.

Нельзя не упомянуть и о допущенных ошибках. И конечно, это оптимизация школ и кривая информатизация медицинских учреждений. Были сокращены малокомплектные школы, и путем слияния с более крупными созданы центры образования. Многие села и поселки лишились своих школ, а в некоторых ограничились переводом в неполную школу. 

Но все эти задачи приходили в регион от федерального центра, это был общероссийский тренд, и Груздев мало на что тут мог повлиять.

Отдельно стоит упомянуть непонятно зачем выданные гранты водочной компании и пивному заводу, общая сумма которых составила 3,2 млрд рублей. Целью было обозначено увеличение налоговой отдачи в предстоящих периодах, но цель в первом случае не была достигнута, и компания подала на банкротство, а во втором существенного роста “пивняки” не показали. Да и как им было показать рост, если региональный закон разрешает торговлю алкоголем только с 14 часов? Получалось, что власть одной рукой гладила алкогольный бизнес, а другой отрезала ему хвост.

И теперь весь этот спектр достижений и неудач перешел новой власти. Хотя, по правде сказать, власть осталась старая, поменялся лишь губернатор. И дать оценку ее работы очень сложно, так как год прошел по заданному еще Груздевым темпу”.

Источник 

О работе в Тульской области Владимира Груздева будут вспоминать еще долго. Одни – о позитивных результатах, другие – исключительно о негативных. Но истина, как всегда, где-то посередине. Иное дело, что до конца мы так и не узнаем всей правды. А бросать камни во след прежнему руководителю – плохая идея. 

Кстати, 6 февраля у Владимира Сергеевича юбилей. Готовимся поздравить. 

 

 

 

Комментарии к статье

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Четверг, 13:24 - 2 фев 17
гость — «Алёша 77» пишет:

Был да сплыл.

Четверг, 13:33 - 2 фев 17
гость — «МИМОКРОКОДИЛ» пишет:

Нормальный был губернатор.Плохо теперь без него.

Четверг, 13:34 - 2 фев 17
гость — «Гость» пишет:

А кто этот бывший чиновник, который подсказал, посоветовал (который восхищен работой В.С.Груздева)? Инкогнито?

Четверг, 13:43 - 2 фев 17
гость — «гость» пишет:

если бы он был хорошим и профессиональным, он бы не покинул пост...

Четверг, 13:49 - 2 фев 17
гость — «Совковый Мир» пишет:

Для нас, все кто хорошо работают, все дерьмо. Нам любы те, кто ничего не делает, пускает пыль в глаза, завидует и всех ненавидит.

Четверг, 13:52 - 2 фев 17
гость — «1» пишет:

Он же в декрет ушел. Кончится декретный отпуск и вернется.

Четверг, 13:56 - 2 фев 17
гость — «ну-ну» пишет:

не забудем и махинации с УЭКами....впрочем нынешний вообще ни рыба ни мясо

Четверг, 14:00 - 2 фев 17
гость — «Юрий Панфилов» пишет:

Владимир вернись..

Четверг, 14:05 - 2 фев 17
гость — «12345» пишет:

Видимо, копнул глубоко, вот и ушли его... А нынешний генерал-губернатор только номинальный. Уже одно то, что кое-кто из мелких руководителей, принадлежащих к тульским кланам, засветившихся в нечистых делишках, и даже, подвергшихся уголовному преследованию, сейчас получили вышестоящие должности. Все то, с чем так рьяно и бесславно боролся Груздев, снова процветает. А, значит, ничего у него не получилось в борьбе с тульской коррумпированной элитой. И у генерала не получится, да, он, впрочем, особенно и не жаждет .....Главное, построил суворовское училище, очень нужное тулякам, наверное, ему виднее....

Четверг, 14:21 - 2 фев 17
гость — «ничего не предпринял» пишет:

Тульские новости28.11.11 в 21:33
Жители Чернского района обвинили главу администрации в несправедливом распределении нового жилья
В Черни завершилась встреча главы региона Владимира Груздева с жителями. Как сообщает корреспондент ИА «Тульские новости», жители обвинили главу местной администрации в том, что он новые дома...

Четверг, 14:21 - 2 фев 17
гость — «Кто это написал?» пишет:

Скорее всего Агеев или Марьясова. У всех других чувство гадливости и отвращения возникало после общения с ним, даже у тех сотен новых работников, которых он самолично набрал на работу.

Четверг, 14:23 - 2 фев 17
гость — «14.15» пишет:

Может быть он сделал бы еще больше,но у него не было команды,постоянная чехарда с кадрами,неумение поставить на ключевые посты нормальных людей ,привело к тому,что спросить сам уже не смог работать

Четверг, 14:28 - 2 фев 17
гость — «просто Гость» пишет:

Груздеву - спасибо! За Кремль, за работающий портал Правительства ТО, за чиновников, отвечающих на обращения в течение дня, за хорошие дороги... которые сейчас все стали разваливаться на глазах...

Четверг, 14:42 - 2 фев 17
гость — «лучин пиарится» пишет:

на чужих именах. и проработал там всего ничего

Четверг, 14:55 - 2 фев 17
гость — «Желаем ГВСу, чтоб он вместе с семьей жил на одну такую зарплату 25 тыщ рублей!» пишет:

Уровень жизни народа в разы хуже, чем у чиновников!

У министров областных 300 тыщ рублей в месяц, а у туляков в районе 25 тыщ, а ГВС утверждает, что это очень высокие зарплаты в 25 тыщ рублей которые!

Четверг, 15:05 - 2 фев 17
гость — «БелАрус» пишет:

Владимир обнимаю тебя.

Четверг, 15:53 - 2 фев 17
гость — «Ку ку» пишет:

CПАСИБО ЗА СЛУЖБУ!!Владимир Сергеевич.

Четверг, 15:59 - 2 фев 17
гость — «ОТРАВЛЕННАЯ ПОХВАЛА» пишет:

Ну, Лучин, просто мастерски «похвалил»)))
Про свое гениальное предложение Груздеву (а было ли оно?) не забыл упомянуть.

И правоохранителям напомнил про «непонятно зачем выданные гранты водочной компании и пивному заводу, общая сумма которых составила 3,2 млрд рублей».
Чтоб не забыли про Груздева;)

Четверг, 15:59 - 2 фев 17
гость — «SCHWAB» пишет:

Хорошее время было при Груздеве.Осталось только настольгировать.

Четверг, 16:03 - 2 фев 17
гость — «житель» пишет:

омг... так-то от него ничего не хорошего не осталось. всё в плачевном состоянии

Четверг, 16:34 - 2 фев 17
гость — «О-о-о!!!» пишет:

БелАрус, а ты с ГВСом "вась-вась"?
То-то ты его облизал с головы до ног и всю дырочку зализал!

Четверг, 16:35 - 2 фев 17
гость — «Память» пишет:

Я думаю о Дорохине Михаиле, как там его семья ....... Тяжело!!!!! И сколько таких согнул и уморил . Да хорошее он сделал, но эти жертвы не стоят тех жизней, нервов и т д. Оторвался от земли, нездоровые амбиции.

Четверг, 16:38 - 2 фев 17
гость — «глеб жеглов» пишет:

вор должен сидеть в тюрьме

Четверг, 16:51 - 2 фев 17
гость — «Агеев» пишет:

Я не писал, некогда мне , никак не могу сосчитать участки мои и моих московских друзей. Очень удачно Хопилово, Уваровка,Алешня,Елькино, рождественка. Ой черт! Как бы не сбиться -163,164,165. Простите, увлекся. Честно , не я писал!

Четверг, 16:54 - 2 фев 17
гость — «Гость» пишет:

Да от его теток министров до сих пор отплеваться не могут. И какие такие чиновники, которые все решали в один день? Когда, где? Его чиновницы (Шевченко, Аванесян,Рыбкина и др.) только врут, людей ненавидят. А скольких людей сломал?

Четверг, 16:57 - 2 фев 17
гость — «ЛЮБОПЫТНЫЙ» пишет:

Хороший был губернатор.Таких ещё поискать.А сейчас кто.Охранник-хоккеист.

Четверг, 16:59 - 2 фев 17
гость — «кпд» пишет:

Специалист был отменный.Скучаем по тебе Владимир Сергеевич.

Четверг, 17:15 - 2 фев 17
гость — «Груздеву на память, Дюмину для заметки!» пишет:

https://www.pryaniki.org/view/article/1016816
Четверг, 16:48 - 2 фев 17
гость — «Гость» пишет:
Если бы дороги были положены правильно с учетом всех технологий, без воровства, то они бы и остались.


Обратите внимание, что дороги клали армяне подрядчика ооо "скип" (москва).
ооо "скип" выиграло тендер?

Четверг, 17:16 - 2 фев 17
гость — «В 2010 году Груздев пытался стать губернатором Тамбовской области. » пишет:

http://www.rumafia.com/ru/person.php?id=187

В 2010 году Груздев пытался стать губернатором Тамбовской области.
Его главным конкурентом был действующий глава региона Олег Бетин, который и стал вновь губернатором.
Источник: Коммерсантъ(Воронеж) № 96 (4394) от 01.06.2010

Груздев может оказаться миноритарным акционером крупнейшего застройщика элитного жилья в Москве RGI International.
По некоторым данным, акции принадлежат Груздеву через компанию Kensington Gore.
Груздев не подтвердил, но и не опроверг эту информацию.
Источник: «Коммерсантъ» № 196 (4496) от 21.10.2010

Четверг, 17:46 - 2 фев 17
гость — «Ответ» пишет:

Мавр сделал свое дело, мавр может уходить.

Четверг, 17:48 - 2 фев 17
гость — «Зареченскому» пишет:

А ты о чем мечтал? Чтобы асфальт лежал десятилетиями и не было ни одной выбоины, что ли?

Четверг, 18:19 - 2 фев 17
гость — «сергей» пишет:

отличный губернатор

Четверг, 18:53 - 2 фев 17
гость — «Умер что ли? » пишет:

В таком формате обычно некрологи пишут.

Четверг, 18:53 - 2 фев 17
гость — «Гость» пишет:

Лучший губернатор который был в области. Очень жаль,что ушёл.

Четверг, 19:05 - 2 фев 17
гость — «Ирина» пишет:

Поздравлять не будем, поздравлялок не хватит. Это по части жополизов. Помогли ему смыться,не сажать же второго. А что натворил и что Дудка в подметки не годится по делам темным- это ясно.

Четверг, 19:09 - 2 фев 17
гость — «БелАрусу» пишет:

Владимир обнимаю тебя.....Сменил ориентацию, смени и имя. Не позорь порядочную страну.

Четверг, 20:19 - 2 фев 17
гость — «Тамада» пишет:

Граждане судьи, не судит строго обвиняемого. Да, он не привел в порядок дороги. Да, он развалил региональное здравоохранение и начальное образование. Да, к нему осталось много вопросов после разаугурации. Но у него есть смягчающие обстоятельства - гармонист он охренительный.

Четверг, 20:24 - 2 фев 17
гость — «Строчка из характеристики» пишет:

Четверг, 14:23 - 2 фев 17
гость — «14.15» пишет:
Может быть он сделал бы еще больше,но у него не было команды,постоянная чехарда с кадрами,неумение поставить на ключевые посты нормальных людей ,привело к тому,что спросить сам уже не смог работать
______

"... неумение поставить на ключевые посты нормальных людей ..." и это про "очень хорошего губернатора"???

Я Вас умоляю - не смешите мои коленки.

Четверг, 20:37 - 2 фев 17
гость — «Житель области» пишет:

Спасибо за работу Владимир. Результат отличный. Будем ждать что получится у хоккейного вратаря.

Четверг, 21:03 - 2 фев 17
гость — «Хо...» пишет:

Хороший губернатор. Лучший за период с Севрюгина. Несомненно много сделавший для области и города Тулы. Создавший большой задел на будущее. Не идеал, не без ошибок, но просто молодец, шевелил, толкал, двигал, решал.

Четверг, 23:12 - 2 фев 17
гость — «Кто может...» пишет:

...пусть сделает больше чем Груздев!

Четверг, 23:19 - 2 фев 17
гость — «Вывод » пишет:

Всё уже украдено до нас.

Четверг, 23:31 - 2 фев 17
гость — «тулячка» пишет:

Лизнули,наетесб-вырнется?А говорили вопрос стол-сядит,или нет в острог.

Четверг, 23:55 - 2 фев 17
гость — «Вечер» пишет:

Что-то все подзабыли про Нонну Хидирян с хрустальным шаром, да и "полиграф" - это все нанотехнологии ГВС.
А о размахе его деяний говорит сам за себя его добровольный уход поближе к семье, подальше от опасных забот.
Наивный русский народ.........

Пятница, 01:14 - 3 фев 17
гость — «Вечеру» пишет:

Всякое в жизни бывает. Слышал на днях историю...Один человек, расстался с женой и ребенком и ушел в монастырь. Через год, подходит к нему епископ Сергий и говорит -Ты должен стать иеромонахом.-
-Ну, не знаю отче, надо ли мне.-
Епископ Сергий бьет его посохом по плечу и говорит -Вот тебе божья воля, рукопологайся.-
Стал человек иеромонахом, послужил годик на приходах. И обратно сошелся с женой. Запрет. И ещё через год, начал он бухать. Жена ушла, дочь в приюте. Человек остался на улице, бомжует, деградировал.

Цитатник

Раньше она собиралась, но это не в такой степени, чтобы она собиралась.

А. Берестнев, депутат областной Думы

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