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Главная / Тульская PRовинция « 2 февраля 2017 »


Рука руку моет водой без лицензии?


Наш читатель из поселка Бородинский недоумевает, почему  ООО "ВоСток-Сервис" работает без лицензии на добычу воды и сбору мусора.

При штрафе 800 000 -  1 000 000 рублей по КоАП РФ для ООО "ВоСток-Сервис" всего лишь прокурорское представление. 

Судя по пресс-релизам областной прокуратуры лицензии на добычу воды у ООО "ВоСток-Сервис" не было ТРИ года. Первой раз нарушение выявлено в 2013 году. Повторно - в 2016.  Добрая у нас прокуратура. Или задобренная?

Аналогичная ситуация с лицензией на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению отходов I-IV класса. Нет её у ООО "ВоСток-Сервис”. И очередное представление. Цирк, да и только! Штраф по КоАП от 30 до 50 тысяч рублей.

Хотя Алексей Дюмин видит проблему только в некомпетентности чиновников.


 
В связи с этим письмом можем высказать лишь свое предположение. ООО "ВоСток-Сервис" просто незаменимая компания в поселке Бородинском. 

Комментарии к статье


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Цитатник

Я просто так ни на кого не наезжаю. Слабоватый у вас главврач. Но руки не отбиваю, а предупреждаю.

Владимир Груздев, губернатор Тульской области

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