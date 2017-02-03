Главная / Тульская PRовинция « 2 февраля 2017 »

Рука руку моет водой без лицензии?

Наш читатель из поселка Бородинский недоумевает, почему ООО "ВоСток-Сервис" работает без лицензии на добычу воды и сбору мусора.

При штрафе 800 000 - 1 000 000 рублей по КоАП РФ для ООО "ВоСток-Сервис" всего лишь прокурорское представление.

Судя по пресс-релизам областной прокуратуры лицензии на добычу воды у ООО "ВоСток-Сервис" не было ТРИ года. Первой раз нарушение выявлено в 2013 году. Повторно - в 2016. Добрая у нас прокуратура. Или задобренная?

Аналогичная ситуация с лицензией на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению отходов I-IV класса. Нет её у ООО "ВоСток-Сервис”. И очередное представление. Цирк, да и только! Штраф по КоАП от 30 до 50 тысяч рублей.

Хотя Алексей Дюмин видит проблему только в некомпетентности чиновников.





В связи с этим письмом можем высказать лишь свое предположение. ООО "ВоСток-Сервис" просто незаменимая компания в поселке Бородинском.