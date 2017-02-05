Главная / PRяники виртуальные « 5 февраля 2017 »

Тульские трамваи. Мысли и выводы

1910 г. Угол ул. Киевской (сейчас пр. Ленина) и ул. Посольской (сейчас ул. Советская). Из архива М. Б. Тенцера



Тульский блогер о больной теме тульского общественного транспорта.

Мировая практика давно определила рейтинг транспорта для крупных и не очень городов. На первом месте, конечно же, метро (имеет смысл в городе от 1,5-2 млн жителей), далее в порядке убывания значимости идут трамвай, троллейбус, автобус, маршрутка (скорее как исключение), потом такси и в самом конце личный автомобиль. Логика здесь простая - чем больше пассажиров за раз можно увезти, тем лучше, т. к. места займет меньше и ездить надо чуть реже. Второй фактор - экологичность, а значит, электрический транспорт в приоритете. Третий - стоимость обслуживания, так вот электрический транспорт в длительном использовании значительно дешевле в ремонте и содержании, чем с двигателями внутреннего сгорания.

Далее, что следует понимать, - это невозможность сделать в крупном городе дороги для всех желающих, т. к. машин у населения очень много и никто не хочет от них отказываться. Но и стоять в пробках никто не хочет, а следовательно, начинают требовать у городских властей решения этого вопроса, требовать новых дорог, убрать помехи, коим им видится общественный транспорт.

А многие ли задумывались, откуда берутся пробки, почему именно с 7-30 до 9-30 утра и с 5 до 7 вечера? Почему их в середине лета мало, а осенью вдруг появляются? Ответ на самом деле прост: пробки вызваны теми людьми, которые утром едут на работу на личном авто, а вечером обратно. А летом многие из них уходят в отпуск и город становится свободнее. Один человек - одна машина. 3 машины занимают место как один трамвай, а он перевозит 60 человек. Т. е. один трамвай по занимающему пространству выгоднее в 20 раз, чем автомобиль.

Таким образом, необходимо понять - основной способ разгрузить город - это пересадить автолюбителей на ОТ (общественный транспорт). Это поняли во всех цивилизованных странах, кроме нас. Но и в нашей стране появляются люди, обращающие на это внимание. А уже только после ОТ идет платная парковка и платный въезд в центр.

Проблема в том, что многие видят трамвай как транспорт для бомжей и пенсионеров. Как неудобный, некрасивый, шумный, медленный общественный транспорт. Как пережиток прошлого. И добавляет дегтя в эту бочку наша власть, этот страшный и неповоротливый монстр, который хочет ЗАСТАВИТЬ людей пользоваться ОТ. Который не умеет или не хочет сделать качественные пути, развязки, переезды, разворотные кольца. Который знает слово "новый", но не знает слова "современный".



Да, да. Именно современный. Трамвай может быть новым, но не всегда сможет быть современным, а наоборот - легко.

Посмотрите на современный трамвай в Берлине, Праге, Дубае, Париже и других городах. Взгляните новым взглядом на этот вид ОТ.



Трамвай в Париже





Дубайский трамвай







Трамвай в Хельсинки



Ведь может быть трамвай и стильным, и красивым, и удобным, и комфортным, и низкопольным, и бесшумным. А всего то надо три вещи: современные подвижные составы, небольшая модернизация инфраструктуры, автоматизация стрелок, приоритет для движения. Трамвай не должен стоять в пробках, в идеале для него должна быть выделенная полоса, но в центре это невозможно реализовать. Поэтому власть должна озаботиться тем, чтобы водители ВСЕГДА пропускали трамвай. Нет, это не означает, что будет запрещен выезд на трамвайные пути, но тем, кто создаст помехи трамваю, должны выписываться крупные штрафы. Дайте возможность людям выбирать: за 40 минут в час пик через весь город на комфортном трамвае или час в пробках на личном авто.

Как я вижу дальнейшее развитие трамвая в Туле в долгосрочной перспективе:

1. Убрать Симаковича от руля Тульским ОТ.

2. Проверка прокуратурой всех лиц, связанных с ОТ Тульской области, на предмет участия в бизнесе коммерческих перевозчиков, т. к. это конфликт интересов.

3. Никаких турникетов и входов ТОЛЬКО через переднюю дверь. Посадка и высадка пассажиров должна осуществляться через ВСЕ двери. Водитель не должен иметь отношения к билетам.

4. Продажа билетов должна осуществляться либо на остановках, либо в большинстве торговых точек. Использовать нужно только билеты с электронной составляющей, как одноразовые, так и многоразовые. (Московское метро так уже очень давно работает). Возле всех дверей и внутри салона должны быть считыватели этих билетов.

5. Использовать GPS или ГЛОНАСС для отслеживания в мобильном приложении ближайшего трамвая с нужным номером.

6. Дать контролерам право штрафовать зайцев на месте без участия сотрудников полиции. Для этого достаточно сажать контролеров посередине между остановками и перед этим отключать считыватели билетов. Штрафы в 50-100-кратном размере стоимости билета вполне отпугнут желающих ездить бесплатно. При наличии электронной регистрации проверить полный вагон можно за 3-5 минут.

7. Выполнить ремонт ВСЕХ пересечений с трамвайными путями таким образом, чтобы автомобиль мог его безопасно и комфортно проезжать на скорости не менее 40 км/ч.

8. Оборудовать все составы камерами, чтобы отслеживать автомобили, препятствующие проезду или замедляющие проезд трамвая, и на основании этих записей выписывать штрафы. Также камеры в салоне использовать для поддержания безопасности.

9. Поиск и заказ современных, бесшумных, низкопольных, стильных и безопасных подвижных составов, начиная с минимального количества.

10. Модернизация и приведение в хорошее состояние текущих составов. В том числе установка климатических систем, удобные места и поручни, качественная покраска (а не как сейчас кисточкой в 100 слоев), модернизация

11. Вывод на линию в часы пик составы из не менее чем 2 вагонов.

12. Там, где остановка трамвая находится по центру проезжей части, установить светофоры, включающиеся при подъезде составов и выключающиеся при начале движения.

13. Постепенная модернизация всей трамвайной инфраструктуры.

14. Использовать автоматическое переключение стрелок на основе работы маячков и передатчиков.

15. При возможности использовать посадочные платформы, приподнятые над землей, для удобной посадки.

16. В местах, где будет проходить выделенная трамвайная линия, уложить зеленые газоны.

17. Планомерное увеличении территорий, куда будет доходить трамвай.



Просто необходимо понять: власти будут бороться с пробками. Многих заставят пересесть на ОТ тем, что введут высокие цены на парковку, сделают платным центр, будет жесткая эвакуация неправильно припаркованных автомобилей. И сейчас у вас есть возможность повлиять на выбор: или это будет современный и комфортный трамвай, или это будет душная маршрутка с водителем-гонщиком.

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