на фото: Водитель Василий Ланцов/ Фото Павла Чесалина Myslo
Накануне проверки водителей МКП “Тулгорэлектротранс” строго предупредили о соблюдении правил дорожного движения.
Как на днях сообщили “Тульские новости”, с 31 января по 2 февраля сотрудники МКП “Тулгорэлектротранс” провели рейды, в ходе которых проверялась работа находящихся на маршруте трамваев, троллейбусов и автобусов.
Перед проверяющими стояли следующие конкретные задачи:
- проверка санитарно-технического состояния транспортных средств;
- оценка исправности и корректности работы автоинформаторов, маршрутоуказателей, работы водителя по своевременному объявлению остановочных пунктов;
- проверка наличия в салонах информации по соблюдению требований по антитеррористической безопасности;
Накануне проверки, начавшейся 2 февраля, все водители были предупреждены руководством МКП “Тулгорэлектротранс”, о чем свидетельствует переданный в редакцию документ.
Особенно трогает последнее: “Убедительная просьба В ЭТИ ДНИ быть внимательнее и соблюдать ПДД”.
Честная конкуренция выглядит именно так. Никому в отставку не захотелось? Водители маршруток выйдут на протест?