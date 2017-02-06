Главная / PRяники с перцем « 6 февраля 2017 »

Предупрежден — значит вооружен на фото: Водитель Василий Ланцов/ Фото Павла Чесалина Myslo

Накануне проверки водителей МКП “Тулгорэлектротранс” строго предупредили о соблюдении правил дорожного движения. Как на днях сообщили “Тульские новости”, с 31 января по 2 февраля сотрудники МКП “Тулгорэлектротранс” провели рейды, в ходе которых проверялась работа находящихся на маршруте трамваев, троллейбусов и автобусов.

Перед проверяющими стояли следующие конкретные задачи: - проверка санитарно-технического состояния транспортных средств; - оценка исправности и корректности работы автоинформаторов, маршрутоуказателей, работы водителя по своевременному объявлению остановочных пунктов; - проверка наличия в салонах информации по соблюдению требований по антитеррористической безопасности; Накануне проверки, начавшейся 2 февраля, все водители были предупреждены руководством МКП “Тулгорэлектротранс”, о чем свидетельствует переданный в редакцию документ.



Особенно трогает последнее: “Убедительная просьба В ЭТИ ДНИ быть внимательнее и соблюдать ПДД”.





Цитатник



Я чувствую,без стакана тут не разберешься. Владимир Груздев, губернатор Тульской области Реклама

Наш опрос Готовы ли вы отказаться от перемещения по городу на личном автомобиле? Не готов в принципе



Если прижмет, то придется



Готов, если перемещаться по городу в общественном транспорте станет удобнее и выгоднее



Уже перестал ездить по Туле на собственном автомобиле



Последние комментарии Топ обсуждаемых за 10 дней Рекомендуем





