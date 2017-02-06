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Главная / PRяники с перцем « 6 февраля 2017 »


Предупрежден — значит вооружен

на фото:  Водитель Василий Ланцов/ Фото Павла Чесалина  Myslo
Накануне проверки водителей МКП “Тулгорэлектротранс” строго предупредили о соблюдении правил дорожного движения.

Как на днях сообщили “Тульские новости”, с 31 января по 2 февраля сотрудники МКП “Тулгорэлектротранс” провели рейды, в ходе которых проверялась работа находящихся на маршруте трамваев, троллейбусов и автобусов.

Перед проверяющими стояли следующие конкретные задачи:

- проверка санитарно-технического состояния транспортных средств;

- оценка исправности и корректности работы автоинформаторов, маршрутоуказателей, работы водителя по своевременному объявлению остановочных пунктов;

- проверка наличия в салонах информации по соблюдению требований по антитеррористической безопасности;

Накануне проверки, начавшейся 2 февраля, все водители были предупреждены руководством МКП “Тулгорэлектротранс”, о чем свидетельствует переданный в редакцию документ. 

Особенно трогает последнее: “Убедительная просьба В ЭТИ ДНИ быть внимательнее и соблюдать ПДД”.

 

Комментарии к статье

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Понедельник, 11:21 - 6 фев 17
гость — «Тула» пишет:

Честная конкуренция выглядит именно так. Никому в отставку не захотелось? Водители маршруток выйдут на протест?

Понедельник, 11:27 - 6 фев 17
гость — «Три-да» пишет:

Вот это номер, все построено на обмане, как теперь верить всему что говорят эти обманщики

Понедельник, 11:52 - 6 фев 17
гость — «Пассажир Бурана» пишет:

Чёт на фуфло какое то херово склеенное похоже. Это или фейк или происки маршруточников.

Понедельник, 12:17 - 6 фев 17
гость — «окулист» пишет:

Если чуть-чуть приоткрыть глаза, то через неделю безумное стадо маршруток резко убавится -половина останется либо без штанов (штрафы), либо вообще без прав.

Понедельник, 12:53 - 6 фев 17
гость — «ура!» пишет:

Рыжке 50 лет! Чтоб он сдох!

Понедельник, 13:08 - 6 фев 17
гость — «гость» пишет:

Как только начали принимать меры в отношении маршруток, сразу начались провокации в отношении городского транспортного предприятия. Не странно ? Дешевка, состряпанная в чьих то интересах.

Понедельник, 15:18 - 6 фев 17
гость — «Начальнику областного ГИБДД вновь трамвай мешает» пишет:

Начальнику ГИБДД трамвай мешает https://www.pryaniki.org/view/article/1012251

Начальнику областного ГИБДД вновь трамвай мешает
https://www.pryaniki.org/view/article/1016799

Вместо них из бюджета города и области купить пассажирские автобусы типа ЛИАЗ.

Трамваи никому не мешают, они в Европе и США по-прежнему есть.

Но вот новому, но престарелому начальнику УГИБДД УМВД Тульской области, почему-то помешали. Займись делом, старик!

Во всей России начальники УМВД и УГИБДД заняты делом.
Если возникает необходимость, то выставляются регулировщики дорожного движения.
Наводят порядок с обладателями блатных номеров на автомобилях(штрафуют, невзирая на блатные номера).
В других регионах России начальники заняты пресечением продвижения по службе за "вознаграждение" и борьбой с "сборами по плану вышестоящего начальства" и борются с поборами подчиненных на дорогах. С трамваями не борются.


Не нравится Тула, ее трамваи - уезжай в Рязань!
В Рязань скоро вернутся те, кто выйдет на свободу все те, кто сели (но тебя почему-то не посадили в Рязани).
Как ты объяснишь им и тулякам, что ты один "ни при чем", а начальник и все (кроме тебя) замы начальника ГИБДД Рязанской области получили наказание: http://www.avtovzglyad.ru/article/2013/09/09/610033-gibdd-stranyi-pod-sudom-i-sledstviem.html
?

Понедельник, 15:19 - 6 фев 17
гость — «ГИБДД нужно расформировать!» пишет:

В России есть Ространснадзор России и Минтранс России, которые стоят на страже закона и защиты прав пассажиров и перевозчиков.

Поэтому ГИБДД нужно расформировать!

Понедельник, 16:15 - 6 фев 17
гость — «Ольга Аванесян» пишет:

“Нам нравится осваивать технологии”

Понедельник, 16:38 - 6 фев 17
гость — «f» пишет:

ii

Понедельник, 17:46 - 6 фев 17
гость — «Водитель "красненького" автобуса МКП "Тулгорэлектротранс"» пишет:

Такие предупредительные бумажки нам прикололи всем к путевым листам и заставили за них расписаться при выпуске на маршрут, так что "маршруточники" тут ни при делах.

Цитатник

Я чувствую,без стакана тут не разберешься.

Владимир Груздев, губернатор Тульской области

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