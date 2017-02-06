Главная / PRяники виртуальные « 6 февраля 2017 »

Почему городские власти хотят уничтожить тульские трамваи?

Версия Тульского управдома.

Очередной виток публичного скандала вокруг тульских трамваев начался не с заявления главы Тульского ГИБДД, а немного раньше, когда глава администрации Евгений Авилов высказал мысль о необходимости освободить ул. Ф. Энгельса от трамвайного движения и запустить таким образом дублер проспекта Ленина.

МКП “Тулгорэлектротранс” маршрут по Ф. Энгельса тоже не нужен, поскольку приносит убытки. Да и трамваи г-н Симакович вряд ли будет отстаивать, потому что его предприятие, на мой взгляд, до сих пор не выбралось из финансовой ямы, которую вырыли его предшественники. Не будет трамвая – не будет и убытков. А значит, он получит шанс усидеть в кресле руководителя.

Почему сегодня вновь встал вопрос о ликвидации трамвайной линии по Ф. Энгельса? Все, как мне думается, объясняется предельно просто. Когда лидер тульской точечной застройки “Внешстрой” незаконно (по сути, а не по форме) построил свои многоэтажки в квартале по улице Первомайской, встал вопрос: а как будет с движением по ул. Ф. Энгельса? Эта дорога в районе Первомайской после заселения домов плотно встанет в пробках. А что будет после того, когда на месте бывшего клуба “Премьер” на площади Искусств будет построен новый развлекательный комплекс? То есть простое решение избавит городских чиновников сразу от двух проблем. Уместно при этом вспомнить, как технично и без лишнего шума ликвидировали трамвайную линию на Косую Гору.

Но сегодня так уже не получится...

Есть еще одна проблема – судьба тульских маршруток. В их сохранении, похоже, заинтересованы некоторые городские чиновники.

На днях глава областного минтранса Родион Дудник заявил, что “в Туле не очень грамотно организована маршрутная сеть”. Похоже, заместитель министра знал, о чем говорил.

Вот недавняя история, которая стала известна от моего источника. В январе ООО “Транссервис” обратилось с жалобой в Тульский УФАС на действия городских властей, которые заявили о запуске нового маршрута № 73 и даже объявили на него конкурс. В итоге конкурс был признан несостоявшимся, вопрос с пассажироперевозками по этому маршруту решился простым увеличением количества единиц муниципального транспорта по маршруту 27А.

Злые языки утверждают, что этот и другие конкурсы по организации маршрутов были инициированы с расчетом, что там победят свои, приближенные к чиновникам перевозчики. Во всяком случае, так думают и говорят представители бизнеса.

В пользу этой версии они приводят тот факт, что даже после победы в конкурсе на новые маршруты фирмы так и не приступили к работе.

Выходит, для отдельных чиновников, которые рулят процессом, совершенно не важно, что будет с городским общественным транспортом. Главное, чтобы им было лично комфортно. А пока в Сети столкнулись сторонники и противники тульского трамвая. Ведь интернет не бумага, он вообще ВСЕ стерпит…

Илья Варламов ополчился на тульского градоначальника почти одновременно с Тульским управдомом.

Плохо образованные, совершенно некомпетентные варвары оказались у руля городов. Вот и всё. Когда-то варвары пришли в Рим. Сегодня и до Тулы добрались варвары... в виде мэра города Евгения Авилова. Пришёл мэр, посмотрел на город и... решил выпилить трамвай! А что... Места много занимает, пробки от него – ну вы и так знаете всю эту варварскую аргументацию.



Но пока варвары из тульской администрации ищут предлог для ликвидации трамваев. Возможно, потому, что в генплане Тулы, опубликованном в 2016 году, они не предусмотрены. Активисты рассказывают о том, как мэрия утверждала генплан: проектировщики пытались доказать чиновникам необходимость трамваев, приводили расчеты и привлекали к обсуждению специалистов... Но мэрия уперлась и настояла на своем. Ну а теперь "тысячи неравнодушных туляков" пишут петиции и тем самым предоставляют администрации полную свободу действий.Вполне возможно, что в Туле трамвай выпилят. Ведь варвар с дубиной обычно разрушает что-то куда быстрее, чем транспортные учёные и неравнодушные жители способны это отстаивать.

Читайте подробности в его посте Варвары взяли Тулу!