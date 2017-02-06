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Главная / PRяники виртуальные « 6 февраля 2017 »


Почему городские власти хотят уничтожить тульские трамваи?

Версия Тульского управдома.

Очередной виток публичного скандала вокруг тульских трамваев начался не с заявления главы Тульского ГИБДД, а немного раньше, когда глава администрации Евгений Авилов высказал мысль о необходимости освободить ул. Ф. Энгельса от трамвайного движения и запустить таким образом дублер проспекта Ленина.

МКП “Тулгорэлектротранс” маршрут по Ф. Энгельса тоже не нужен, поскольку приносит убытки. Да и трамваи г-н Симакович вряд ли будет отстаивать, потому что его предприятие, на мой взгляд, до сих пор не выбралось из финансовой ямы, которую вырыли его предшественники. Не будет трамвая – не будет и убытков. А значит, он получит шанс усидеть в кресле руководителя.

Почему сегодня вновь встал вопрос о ликвидации трамвайной линии по Ф. Энгельса?  Все, как мне думается, объясняется предельно просто. Когда лидер тульской точечной застройки “Внешстрой” незаконно (по сути, а не по форме) построил свои многоэтажки в квартале по улице Первомайской, встал вопрос: а как будет с движением по ул. Ф. Энгельса? Эта дорога в районе Первомайской  после заселения домов плотно встанет в пробках. А что будет после того, когда на месте бывшего клуба “Премьер” на площади Искусств будет построен новый развлекательный комплекс? То есть простое решение избавит городских чиновников сразу от двух проблем. Уместно при этом вспомнить, как технично и без лишнего шума ликвидировали трамвайную линию на Косую Гору.

Но сегодня так уже не получится...

Есть еще одна проблема – судьба тульских маршруток. В их сохранении, похоже, заинтересованы некоторые городские чиновники.

На днях глава областного минтранса Родион Дудник заявил, что “в Туле не очень грамотно организована маршрутная сеть”. Похоже, заместитель министра знал, о чем говорил.

Вот недавняя история, которая стала известна от моего источника. В январе ООО “Транссервис” обратилось с жалобой в Тульский УФАС на действия городских властей, которые заявили о запуске нового маршрута № 73 и даже объявили на него конкурс. В итоге конкурс был признан несостоявшимся, вопрос с пассажироперевозками по этому маршруту решился простым увеличением количества единиц муниципального транспорта по маршруту 27А.

Злые языки утверждают, что этот и другие конкурсы по организации маршрутов были инициированы с расчетом, что там победят свои, приближенные к чиновникам перевозчики. Во всяком случае, так думают и говорят представители бизнеса.

В пользу этой версии они приводят тот факт, что даже после победы в конкурсе на новые маршруты фирмы так и не приступили к работе. 

Выходит, для отдельных чиновников, которые рулят процессом, совершенно не важно, что будет с городским общественным транспортом. Главное, чтобы им было лично комфортно. А пока в Сети столкнулись сторонники и противники тульского трамвая. Ведь интернет не бумага, он вообще ВСЕ стерпит…

 

Илья Варламов ополчился на тульского градоначальника почти одновременно с Тульским управдомом.

Плохо образованные, совершенно некомпетентные варвары оказались у руля городов. Вот и всё. Когда-то варвары пришли в Рим. Сегодня и до Тулы добрались варвары... в виде мэра города Евгения Авилова. Пришёл мэр, посмотрел на город и... решил выпилить трамвай! А что... Места много занимает, пробки от него – ну вы и так знаете всю эту варварскую аргументацию.

Но пока варвары из тульской администрации ищут предлог для ликвидации трамваев. Возможно, потому, что в генплане Тулы, опубликованном в 2016 году, они не предусмотрены. Активисты рассказывают о том, как мэрия утверждала генплан: проектировщики пытались доказать чиновникам необходимость трамваев, приводили расчеты и привлекали к обсуждению специалистов... Но мэрия уперлась и настояла на своем. Ну а теперь "тысячи неравнодушных туляков" пишут петиции и тем самым предоставляют администрации полную свободу действий.Вполне возможно, что в Туле трамвай выпилят. Ведь варвар с дубиной обычно разрушает что-то куда быстрее, чем транспортные учёные и неравнодушные жители способны это отстаивать.

Читайте подробности в его посте Варвары взяли Тулу!

 

Комментарии к статье

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Понедельник, 18:52 - 6 фев 17
гость — «Борис Мельников» пишет:

Варламов (Одуван), один из популярных блогеров ЖЖ, узнал о том, что творится в Туле http://varlamov.ru/2223943.html

Понедельник, 19:10 - 6 фев 17
гость — «Гость» пишет:

Не соглашусь с автором. Все маршруты автобуса, трамвая и троллейбуса убыточны. Не только №14. Но это не значит что их надо убирать. Я думаю что Симакович это прекрасно должен понимать и наверное понимает. На мой взгляд наоборот Симакович , исходя из публикаций, делал все чтобы спасти предприятие от финансового краха. Что то тут не то.

Понедельник, 19:11 - 6 фев 17
гость — «Гость» пишет:

И правиллно! Давно пора! Нужно положим освободить улицы от пробок! А всех воров к народному суду! На площади! С жульем положим бороться надо! И пинком и под зад# свободу товарищу деточкину! Славвься отечество,нааше народное! И все на фронт! На Донбасс! Освободим нашу Родину! А трампу с худзентау к нашему шалашу и столу! Ура. Товарищи! Ура! Трекратное ура!

Понедельник, 19:11 - 6 фев 17
гость — «111» пишет:

Трамвай начали уничтожать не сегодня и даже не вчера.Трамвай начали уничтожать в далёком 2006 году когда расцепили все СМЕ,и списали почти все вторые вагоны после расцепки.Далее в 2007 году уничтожили трампарк на Оборонной 102,кстати самый хороший и образцовый парк был в то время и перевели все вагоны в этот гадюшник и отстойник в криволучье на Приупскую.В том-же 2007 году были уничтожены вагоно-ремонтные мастерские на Лейтезена-Сойфера.В 2008 году уничтожили линию на Косую Гору.Ну а потом пошло-поехало,закрытие маршрутов,сокращение выпуска.

Понедельник, 19:36 - 6 фев 17
гость — «-=-» пишет:

новую тему придумали агенты влияния мусолить будут пока насытятся а насытятся как сами себя уничтожат.

Понедельник, 19:37 - 6 фев 17
гость — «Транспортник» пишет:

С приходом Симаковича предприятие задышало и ожило вновь. Сначала его не восприняли серьезно, подумали что это такой же временщик как и Мельников. Но малый оказался принципиальным и требовательным руководителем. Сейчас зарплаты платят день в день, на запчасти деньги дают. Спецовку купили. Что еще надо. Ни разу не слышал что Симакович хочет угробить трамвай. Никогда он про это не говорил. Наоборот сказал выпускать быстрее московские. Их уже около 10 ти ездиит. Десятки лет линейные станции никто и не думал из директоров ремонтировать. При Симаковиче уже две отремонтировали. А что нам еще нужно? Работа и уверенность в завтрашнем дне. Пока это на предприятии есть. Не знаю как дальше будет.

Понедельник, 19:47 - 6 фев 17
гость — «gentle people» пишет:

во всем виновата администрация Тулгорэлектротранс, а именно: ее финансовые работники.
Не всю шелуху почистили: бабы горе-бухгалтершы давно засиделись на местах.

Симакович на правильном пути: гони их и петиций станет в разы меньше. Именно они выносят информацию о проблемах предприятия, поддерживая отношения с теми, кому не так давно лизали.

Поэтому, нужно сказать НЕТ тем, кто пришел на транспортное предприятие не работать, А ПЛОДИТЬСЯ!

НЕТ и ЖАЛКИМ обманутым дольщикам (этих фин. спецов разводят - как лохов, а они во главе финансовых отделов Тулгорэлектротранс - абсурд !)

Дадим БОЙ ненавистным бабам!

Понедельник, 19:47 - 6 фев 17
гость — «старый» пишет:

Почему городские власти хотят уничтожить тульские трамваи?Просто бывшие комсомольцы усвоили ...до основанья,а затем мы наш мы новый мир построим... .Но чтоб что то построить нужна голова и умелые руки.Их голова и руки затесаны под бабло.Все УФАС Гондурас и прочие Зимбабве крутые спецы по изучению пассажиропотока и проработке маршрутов общественного транспорта.

Понедельник, 20:03 - 6 фев 17
гость — «комитет» пишет:

Превратят город Тулу как Пекин этими машинами, не продохнуть, и так как мамонты вымираем, машины загазуют город еще больше будем вымирать и проблемы уменьшатся - все правильно, правильной дорогой идем.

Понедельник, 20:05 - 6 фев 17
гость — «ьтсоГ» пишет:

Нахер они вам сдались? Вы когда на них ездили то последний раз, господа?

Понедельник, 20:39 - 6 фев 17
гость — «Про » пишет:

Близкие и хорошие сотоварищи обросли маршруточным бизнесом

Понедельник, 21:34 - 6 фев 17
гость — «Абориген» пишет:

Уточняю управдома. Ул. Фр. Энгельса ниже ул. Первомайской плотно встанет в пробках совсем по другой причине. Относительно недавно уложенная вдоль рельсов дорожная плитка сейчас пребывает в плачевном состоянии. Вернее улица, которую планируют сделать дублером пр. Ленина конкретно разбита большегрузами известно для чьей стройки. Ездить по ней быстрее 30 км/ч равнозначно для легковушки скорому ремонту подвески. Ждем-с окончания застройки для ремонта дороги?

Понедельник, 21:37 - 6 фев 17
гость — «трамваи не нужны.» пишет:

Последний раз ездил на трамвае скорее всего в прошлом 20-м веке. Зачем и кому они нужны сейчас - загадка. Ну если отмыв бабла, дак других способов хватает. А вот мешают движению они сильно.

Понедельник, 21:38 - 6 фев 17
гость — «Вывод» пишет:

Авилов-чёрт!

Понедельник, 21:46 - 6 фев 17
гость — «любопытный» пишет:

Просто им трамвай на хрен не нужен. Как и мы тоже. Вы этого не знали?

Кстати! А разве с трамвая за постановку на маршрут можно взять 150-400 тысяч руб? Ха-ха-ха!

Понедельник, 21:55 - 6 фев 17
гость — «Тому, кто "трамваи не нужны"» пишет:

А мне нужны!
Езжу только на трамваях! Не хочу и не буду втискиваться раком в маршрутки.

Понедельник, 21:56 - 6 фев 17
гость — «Приёмник» пишет:

Вот что значит безвластие.

Понедельник, 22:02 - 6 фев 17
гость — «другой Абориген» пишет:

Ф.Энгельса ниже Каминского плотно стоит в пробках из-за идиотов, выезжающих на занятый перекресток на Советской. Если бы ГИБДД штрафовало заторщиков на перекрестках по 1500 рублей, как и положено по КоАПП, то и пробок было бы меньше. Можно еще запретить левые повороты с Ф.Энгельса, особенно перед Первомайской. Тоже пробок станет меньше, но сотрудникам ГИБДД все равно придеться работать.

Понедельник, 22:17 - 6 фев 17
гость — «Абориген Аборигенов» пишет:

Ф Энгельса/Советская светофор горит зелёным 10 сек примерно, там пробки с Каминского до низу будут всегда.

Понедельник, 22:25 - 6 фев 17
гость — «другой Абориген» пишет:

Запретите левый поворот на том перекрестке, штрафуйте всех кто выезжает на занятый перекресток и пробок не будет!

Понедельник, 22:29 - 6 фев 17
гость — «ДуМА» пишет:

Ищите финансовый след. Значит кто то кого то башляет, если лоббируют ликвидацию трамвая значит кому то что то выгодно!

Понедельник, 22:37 - 6 фев 17
гость — «Туляк» пишет:

В 90-е данный бизнес крышевали братки, сейчас главный гаишник и администрация города, чем больше маршруток тем больше навар, а что возьмешь с муниципального предприятия со строгой бух отчётностью. Если кто не в курсе, то к сведению что бы выйти на маршрут со своим авто нужно заплатить от 2 до 5 тысяч у.е., поэтому с ликвидацией трамвая появится дополнительный доход, ДуМА прав, сказав о финансовом следе!

Понедельник, 22:38 - 6 фев 17
гость — «Алёша 77» пишет:

Кто-то в городской администрации очень сильно лоббирует интересы этих сараев на колёсах (маршруток).Трамвай этим уродам поперёк горла встал.Даже петицию состряпали,якобы от Туляков за ликвидацию трамвая.

Понедельник, 22:45 - 6 фев 17
гость — «Shushkov» пишет:

Наверняка чинуши имеют свою долю от маршруток.Поэтому убрав трамваи,они вместо них пустят штук 500 этих каракатиц на колёсах.Соответственно и доля этих чинуш увеличится с маршруток.

Понедельник, 22:47 - 6 фев 17
гость — «мнение» пишет:

Варламов - это и есть Тульский Управдом?

Понедельник, 23:20 - 6 фев 17
гость — «мнению» пишет:

Варламов это есть преемник Путина на самом деле.

Вторник, 00:22 - 7 фев 17
гость — «Поскорее бы!» пишет:

Поскорее бы убрали это безобразие - трамваи - из Тулы! Никогда на них не ездил, потому что не хочу над собой издеваться. Только маршрутки, изредка автобусы, но ни в коем случае не трамваи и даже не троллейбусы, средняя скорость которых 13 км/ч как была в СССР, так и осталась сейчас.

Вторник, 00:29 - 7 фев 17
гость — «Дюмину» пишет:

Пассажиры трамваев, они же читатели и смотрители тульских сми(хотворцев) - Ваш единственный и последний электорат из гражданских...

Вторник, 00:42 - 7 фев 17
гость — «Трамвай» пишет:

Тише едешь - дальше будешь!

Вторник, 01:12 - 7 фев 17
гость — «totonoto» пишет:

totonoto
6 февраля 2017, 15:23
Надо создать свою петицию:) На увольнение мэра Тулы вместе с губернатором Тульской области.

Вторник, 01:14 - 7 фев 17
гость — «массовый гипноз» пишет:

А в Калуге тролейбус ликвидировать губернатор собрался

Вторник, 02:27 - 7 фев 17
гость — «для вторника 01:14,7 фефраля» пишет:

В Москве до 2020 года собираются ликвидировать всё троллейбусное движение,а после этого,правда только пока по слухам, взяться и за трамвай.

Цитатник

Я не буду баллотироваться на третий срок!

С.Казаков, экс-глава Тулы.

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