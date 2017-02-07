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Главная / PRяники виртуальные « 7 февраля 2017 »


Новости столичной политики

Юлия Городничева помогает автору “Дневника Хача”.

О бывшей нашистке и нашей героине Юлии Городничевой напомнил популярный телеграмм-канал "Методичка" в связи с сообщением, что пресс-секретарь российского премьера Наталья Тимакова вышла на новую орбиту, решив потратить деньги на пиар своего шефа на Youtube-канале "Дневник Хача".

Создатель и ведущий канала Амиран Сардаров разместил в инстаграме призыв заспамить аккаунт Медведева хэштегом #ДайХачуИнтервью.

“Пройдет немного времени, и премьер-министр России, реагируя на зашкаливающую народную любовь, выделит 15 минут в своем напряженном графике и поучаствует в "Дневнике Хача", где раскроет секреты, как ему удается оставаться таким бодрым и веселым при столь напряженном графике и громадной ответственности. По нашим данным, это платное размещение обойдется аппарату главы правительства примерно в 10 тысяч долларов,” — пишут авторы телеграмм-канала.  

"Спустя пару дней после выхода нарезанного интервью на канале премьер обязательно похвалит своего пресс-секретаря Тимакову за миллион просмотров ролика и тонны лайков от поклонников "Хача", не достигших электорального возраста. А мы сделаем вид, будто не знаем, что до Медведева размещения на этом успешном канале покупали мастера техники сквирта* (ссылку не даем, простите), финансовые пирамиды и Арам Габрелянов, сразу после взлома "Болтая" рассказавший Сардарову, как его жена гордится сексуальными похождениями Ашотыча в фейсбуке. 

Интересно, что предыдущие политические размещения в "Дневнике Хача" Сардарову организовала бывшая нашистка Юлия Городничева, притащившая на канал полуживого Жириновского и боксера Валуева аккурат перед выборами. В последнее время Городничева занимается развитием художественной студии, но ветераны платной блогосферы душой стареть не привыкли", — заключает телеграмм-канал.


* Сквирт (от англ. squirt — струя)
 

Комментарии к статье

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Вторник, 22:28 - 7 фев 17
гость — «-=-» пишет:

Хаха! Путин наш президент! Бугага!

Вторник, 22:44 - 7 фев 17
гость — «-=-» пишет:

Развивающиеся страны будут доминировать в глобальной экономике к 2050 году, а сильнейшей экономикой Европы станет российская. Об этом говорится в докладе международной консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers (PwC).
Согласно прогнозу компании, к 2050 году США по уровню ВВП будут уступать не только Китаю, но и Индии. Индонезия поднимется с восьмого места на четвёртое, а Бразилия — с седьмого на пятое. Россия же останется на шестом месте, однако будет первой в Европе за счёт потерянных Германией позиций.

Кроме того, аналитики PwC ожидают, что ВВП стран Евросоюза к 2050 году будет составлять не более 10% от мирового уровня. В целом они предсказывают увеличение мирового ВВП к этому времени примерно в два раза.

Среда, 00:31 - 8 фев 17
гость — «Не понял?» пишет:

То есть хотят, чтобы Медведев дал интервью, да ещё и заплатил за его размещение в этом дурацком "Дневнике"? А у ха....в ничего не треснет?

Цитатник

Тульская область и страна - понятия сложно сопоставимые.

Т. Постернак, первый заместитель губернатора Тульской области.

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