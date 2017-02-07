Главная / PRяники виртуальные « 7 февраля 2017 »

Новости столичной политики

Юлия Городничева помогает автору “Дневника Хача”.

О бывшей нашистке и нашей героине Юлии Городничевой напомнил популярный телеграмм-канал "Методичка" в связи с сообщением, что пресс-секретарь российского премьера Наталья Тимакова вышла на новую орбиту, решив потратить деньги на пиар своего шефа на Youtube-канале "Дневник Хача".

Создатель и ведущий канала Амиран Сардаров разместил в инстаграме призыв заспамить аккаунт Медведева хэштегом #ДайХачуИнтервью.



“Пройдет немного времени, и премьер-министр России, реагируя на зашкаливающую народную любовь, выделит 15 минут в своем напряженном графике и поучаствует в "Дневнике Хача", где раскроет секреты, как ему удается оставаться таким бодрым и веселым при столь напряженном графике и громадной ответственности. По нашим данным, это платное размещение обойдется аппарату главы правительства примерно в 10 тысяч долларов,” — пишут авторы телеграмм-канала.

"Спустя пару дней после выхода нарезанного интервью на канале премьер обязательно похвалит своего пресс-секретаря Тимакову за миллион просмотров ролика и тонны лайков от поклонников "Хача", не достигших электорального возраста. А мы сделаем вид, будто не знаем, что до Медведева размещения на этом успешном канале покупали мастера техники сквирта* (ссылку не даем, простите), финансовые пирамиды и Арам Габрелянов, сразу после взлома "Болтая" рассказавший Сардарову, как его жена гордится сексуальными похождениями Ашотыча в фейсбуке.

Интересно, что предыдущие политические размещения в "Дневнике Хача" Сардарову организовала бывшая нашистка Юлия Городничева, притащившая на канал полуживого Жириновского и боксера Валуева аккурат перед выборами. В последнее время Городничева занимается развитием художественной студии, но ветераны платной блогосферы душой стареть не привыкли", — заключает телеграмм-канал.



* Сквирт (от англ. squirt — струя)

