Главная / Кто есть кто « 19 декабря 2016 »

Кураторов внутренней политики в регионах накачают на выборы

По сведениям “Коммерсанта”, куратором региональных выборов может быть назначен глава управления по работе с регионами госкорпорации "Росатом" Александр Харичев.

По сведениям газеты, замначальника УВП, курирующего территории, в АП больше не будет. Блок будет напрямую подчиняться главе управления Андрею Ярину. С 21 по 24 декабря впервые с момента смены руководства АП и внутриполитического блока Кремля в Корпоративном университете Сбербанка пройдут семинары для вице-губернаторов по политике. Перед ними, как ожидается, выступит Сергей Кириенко.

Региональные чиновники ожидают, что новые "целевые установки" узнают от Кремля на семинаре. Бывший сотрудник АП политолог Андрей Колядин считает, что "семинар пройдет в режиме политинформации и идеологической прокачки". "Наверняка обсудят выборы 2017 года. Сергей Кириенко не упустит возможности потренировать территории в проведении нормальных, легитимных выборов в преддверии выборов президента",— заявил "Ъ" эксперт. По его мнению, "тренировка" может заключаться в устных установках, высказанных господином Кириенко и приглашенными политтехнологами.

Тульскую область на семинаре может представлять либо Валерий Шерин, курирующий внутреннюю политику, либо заместитель губернатора Ирина Волкова, которая непосредственно занималась губернаторскими выборами Алексея Дюмина.

Эти два высокопоставленных чиновника из команды Алексея Дюмина, по нашим наблюдениям, усиливают свои позиции. А вот влияние Вячеслава Федорищева, которого прочат в предправительства региона, похоже, слабеет. И он, по нашей информации, уже подумывает о возвращении в Минэкономразвития.