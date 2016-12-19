ВойтиРегистрация


О проекте|Связаться с нами

PRяники с перцем| PRяники печатные| PRяники виртуальные| Фольклор| Кто есть ху| Тульская PRовинция

Главная / Кто есть кто « 19 декабря 2016 »


Кураторов внутренней политики в регионах накачают на выборы


По сведениям “Коммерсанта”, куратором региональных выборов может быть назначен глава управления по работе с регионами госкорпорации "Росатом" Александр Харичев.

По сведениям газеты, замначальника УВП, курирующего территории, в АП больше не будет. Блок будет напрямую подчиняться главе управления Андрею Ярину. С 21 по 24 декабря впервые с момента смены руководства АП и внутриполитического блока Кремля в Корпоративном университете Сбербанка пройдут семинары для вице-губернаторов по политике. Перед ними, как ожидается, выступит Сергей Кириенко.

Региональные чиновники ожидают, что новые "целевые установки" узнают от Кремля на семинаре. Бывший сотрудник АП политолог Андрей Колядин считает, что "семинар пройдет в режиме политинформации и идеологической прокачки". "Наверняка обсудят выборы 2017 года. Сергей Кириенко не упустит возможности потренировать территории в проведении нормальных, легитимных выборов в преддверии выборов президента",— заявил "Ъ" эксперт. По его мнению, "тренировка" может заключаться в устных установках, высказанных господином Кириенко и приглашенными политтехнологами. 

Тульскую область на семинаре может представлять либо Валерий Шерин, курирующий внутреннюю политику, либо заместитель губернатора Ирина Волкова, которая непосредственно занималась губернаторскими выборами Алексея Дюмина.   

Эти два высокопоставленных чиновника из команды Алексея Дюмина, по нашим наблюдениям, усиливают свои позиции. А вот влияние Вячеслава Федорищева, которого прочат в предправительства региона, похоже, слабеет. И он, по нашей информации, уже подумывает о возвращении в Минэкономразвития.                 

 

Комментарии к статье

Сообщение отправляется через зашифрованный канал связи, анонимность гарантирована

Понедельник, 12:19 - 19 дек 16
гость — «Чем она занималась на выборах?» пишет:

Тульскую область на семинаре может представлять либо Валерий Шерин, курирующий внутреннюю политику, либо заместитель губернатора Марина Волкова, которая непосредственно занималась губернаторскими выборами Алексея Дюмина.


----------------
Чем она занималась на выборах?
Люди устали от безысходности, поэтому так мало пришло на избирательные участки?
Дюмин радуется своей победе на выборах при низкой явке - это "геройский" "поступок"?

Какова власть, такая обстановка в семьях - нет уверенности в будущем России и Тульской области?
Отсюда суицид?

Сократить чиновников!

Оставшимся чиновникам (несокращенным пока) снизить зарплаты чиновников до прожиточного минимума, которые чиновники установили, вот пусть сами чиновники и члены их семей попробуют прожить на этот минимум.

Может быть, среди них или в их семьях тоже суицид начнется от голода и безысходности?

Понедельник, 13:43 - 19 дек 16
гость — «гость» пишет:

если еще сократить чиновникам зарплату, то город и область быстро-быстро зарастут дерьмом, все коммунальное хозяйство встанет или рухнет. упаси бог от таких идиотов как первый комментатор

Понедельник, 23:50 - 19 дек 16
гость — « Гость» пишет:

Посла убили в Турции, в берлине людей задавили, столько жести происходит в мире. А вы все недовольны тульской жизнью! Обидно за соратников...

Вторник, 13:00 - 20 дек 16
гость — «выборы, выборы все...» пишет:

Ну куда как легитимнее, чем у нас они могут быть? Контингент голосующих давно определен и исчислен(госслужащие, бюджетники, студенты, армия и полиция, психбольные, полудурки пенсионеры), а результат заранее известен. В чем тут интерес? Новые декорации в старом театре и старых пьесах? Противно, когда входишь в число невостребованных.

Вторник, 13:55 - 20 дек 16
гость — « для комментатора в 13:00 » пишет:

На Украину нет желания уехать? Там вроде как все демократично и, самое главное, недалеко ехать и переезд не дорого обойдется.

Вторник, 14:47 - 20 дек 16
гость — «Не понимаю - куда дальше качать?» пишет:

Кураторов внутренней политики в регионах накачают на выборы - куда ещё дальше качать?
Итак все выборы сфальсифицированы с "нужными" результатами - куда ещё дальше! Чего ещё можно хотеть отчебучить - не понимаю!

Вторник, 15:35 - 20 дек 16
гость — «Заваруха» пишет:

Дюмин и такие как он защищать нас будут, когда начнется заваруха. Так что лучше им помогать, а не мешать. И собирать глупости про них абсолютно недальновидно.

Вторник, 15:50 - 20 дек 16
гость — «для 13:55» пишет:

Снот, ваши предложения абсурдны, раз вы успели с награбленным избежать достойного наказания за границами вашей Родины. Это не дает вам никакого права соваться с примитивными рассуждениями в чужой для вас стране, в которой вы паразитируете, да еще за счет областного бюджета. Заткните цибулю в свою пасть, но не забудься сначала глотнуть шматок сала.

Вторник, 16:39 - 20 дек 16
гость — « заокчане» пишет:

какие выборы президента? прошли выборы губернатора и депутатов Госдумы. раз и закрыли рынок, хватит вам груздевских магазинов. , а вы жителей спросили: рынок или магазины, а для жителей -рынок. то 38 процентов пришло на выборы, а на выборы президента и этого не наберете. вы думаете мы долго коррупцию в заокске терпеть будем. депутаты малаховские допустили продажу заповедных земель, что должен был сделать Харитонов, собрать народ и они проголосуют против таких депутатов., распустить их. а почему тихим сапом разделили землю под рынком на две части и одна часть уже продана другу Агееву- ситенкову за 70000 рублей, а вторую половину продайте предпринимателям за 70000рублей, они с удовольствием купят за такие смешные деньги. 1000000 рублей в месяц с рынка, поди нехило -куда пошли эти деньги? зам директора рынка глухова получала 50000рублей в месяц- за какие такие заслуги? у нас такой зарплаты нет в районе. а сколько тогда получал директор? наверное как депутаты Госдумы.

Вторник, 19:31 - 20 дек 16
гость — «редактору» пишет:

А что Шерина для комментов закрыли? Он вполне дозрел и заслужил, столько сказать хочется.

Цитатник

Некоторые партии сеют смятение в народе

Губернатор Тульской области Вячеслав Дудка

Реклама


Наш опрос

Боитесь ли вы утечки ваших персональных данных через интернет?







Последние комментарии

Топ обсуждаемых за 10 дней

Рекомендуем
© Copyright © Тульские PRяники. Все права защищены 2003-2016
При использовании любого материала с данного сайта гиперссылка https://www.pryaniki.org/ обязательна.
 Яндекс.Метрика