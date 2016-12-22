Главная / Фольклор « 20 декабря 2016 »

Чего следует опасаться Алексею Дюмину?

Распространение версии о тульском губернаторе как потенциальном преемнике Владимира Путина может негативно отразиться на его карьере.

Скандально известный журналист Сергей Доренко, который первым запустил версию об Алексее Дюмине как о возможном преемнике Владимира Путина,

вновь отличился, противопоставив Алексею Навальному, заявившему об участии в президентских выборах, “верного человека, верного путинца, который сидит в Туле”. В Кремле уже решили: Навального на выборы не пустят, поскольку пользы от этого меньше, чем вреда. Впрочем, и Алексей Дюмин вряд ли рассматривается в Кремле в качестве преемника нынешнего президента.

Однако самому тульскому губернатору разговоры об этом могут в дальнейшем только навредить. Во-первых, это вряд ли нравится самому президенту, во-вторых - его окружению. Правда, эта версия хорошо работала накануне губернаторских выборов, поскольку Алексея Дюмина активно поддерживали министры из правительства и даже сам Владимир Путин.

Первым тревожным сигналом для губернатора стала утечка информации о его недвижимости в федеральные СМИ: РБК и на телеканал “Дождь”. Случайностью эти две утечки информации никак не назовешь.

В ходе недавнего президентского приема героев накануне Дня Конституции, по неофициальным сведениям, Алексею Дюмину так и не удалось подойти с бокалом к главе государства, который больше общался с ветеранами - Героями Советского Союза. Эту деталь не могли не заметить окружающие.

Вместе с тем Алексей Геннадьевич - лично преданный человек президенту. К тому же он тесно не связан с питерской командой, которую в последнее время Путин старается держать подальше. Поэтому Навальный прав, утверждая, что Путину не так страшна оппозиция (они перегрызутся между собой еще на этапе похода на власть), как предательство своего ближайшего окружения.Именно Алексей Дюмин представляется Владимиру Путину “своим парнем”. Правда, никто еще внятно не объяснил, с какой целью президент послал его в сложную Тульскую область. Ведь версия о Дюмине, как ставленнике “Ростеха”, вряд ли выдерживает критики.

Как человек трезво мыслящий, генерал вряд ли верит, что может стать “наследником престола” (во всяком случае в ближайшее время), но он не чужд карьерных устремлений и будет стараться изо всех сил показать результат во вверенной ему Тульской области, чтобы через некоторое время возвратиться в столицу на федеральную (министерскую) должность.

Слухи же о нем, как о преемнике Путина, в данном случае могут ему лишь помешать. Затопчут свои же…

Тульский провинциальный политолог Андрей Туманов