Главная / Кто есть кто « 22 декабря 2016 »

Прокурорская зачистка: часть третья

Наш источник продолжает раскрывать тайны тульской областной прокуратуры.

В продолжении к ранее поданному обращению хочется немного пролить свет на кадровые изменения, которые происходят непосредственно в самом областном аппарате тульской прокуратуры в настоящее время.

Для того чтобы описать причины кадровых изменений, необходимо немного окунуться в историю прокуратуры Тульской области. Так исторически завелось в данном надзорном органе, районные прокуроры были всегда в почете у руководства областного звена, являлись их боевыми единицами, благодаря которым в большей степени версталась вся работы прокуратуры региона, вся статистика делалась в районах. Оперативные сотрудники областного звена были вспомогательными единицами для осуществления некого контроля за районными прокурорами, не загруженными работой (в основном играющими в рабочее время на компьютере в игры), и при каком-либо ЧП в первую очередь спрос был с сотрудников областного звена. Прокурором района было почетно быть, поскольку по карьерной лестнице можно было подняться только проработав в районном звене – опять же спрос поменьше, и все старались уехать в районы.

Данная ситуация в корне изменилась, когда в 2007 году пришел в Тульскую область прокурором области Черныш О. В. До его прихода все вспоминали его работу, когда он, будучи первым заместителем Седухина А. В., свел материально-техническое обеспечение прокуратуры области к нулю. Оперативный транспорт просто стоял из-за отсутствия бензина, не было ни мебели, на форменного обмундирования. И когда его назначили, все поняли, что ожидает прокуратуру области.

Первое, что Черныш О. В. сделал, – собрал рапорта об увольнении со всех руководителей подразделений прокуратуры области и своих заместителей. Только тогдашний заместитель Пословский В. М. не поддался. Вообще последний был всегда на голову выше своего шефа в моральном и этическом плане. У них до ухода Пословского В. М. в Республику Адыгея не складывались отношения.

После этого Черныш О. В. стал "ломать" давние традиции прокуратуры области. В областной аппарат он подбирал преданных "псов", готовых разорвать любого районного прокурора и его коллектив. Примерно с 2009 года Черныш О. В. превратился в Сталина И. В. для прокуратур районного звена, а областное звено – в репрессивный аппарат. Начались ежеквартальные проверки каждой прокуратуры района. Преданные псы Черныша: Иевлев Дмитрий (ныне прокурор Дубенского района), Жиляков Владислав (ныне прокурор Веневского района), Зенкин Артур (ныне начальник отдела прокуратуры области), Завлунов Артур (начальник управления прокуратуры области), ну и конечно же Дикарев Алексей с Митиным Дмитрием, которые стали надежной опорой для Черныша и поддержкой в репрессиях районных прокуроров.

Каждое совещание у Черныша О. В. проходило под лозунгом "Больше проверок, чаще проверки, результативнее проверки! Ни одна проверка не должна закончиться без наказания прокурора района, его заместителя и всего коллектива!".

Результат "злодеяний" Черныша был озвучен 28 сентября 2012 года на координационном совещании в прокуратуре Тульской области, где на повестке дня был вынесен вопрос работы по выявлению и пресечению правонарушений и преступлений в дорожной сфере (о данном инциденте "Пряники" писали 30 сентября 2012 г.). После доклада Спасской Е. А. присутствующий заместитель губернатора Тульской области Александр Москалец, проинформированный о том, что "творит" Черныш, задал последнему вопрос: "За три года – 2009, 2010 и 2011 – вы наказали и привлекли к ответственности 980 оперативных сотрудников прокуратуры области – это за что? Что случилось в прокуратуре области?"

Ответ был в стиле Сталина: "Мы наказываем своих сотрудников и два, и три раза, если это требуется, у нас сейчас предмет разговора м координационное совещание. Вы дестабилизируете нашу работу. Давайте к дорогам вернемся. Я снимаю ваш вопрос..."

Вопрос: для чего это нужно ему было? Ответ очень прост. Каждая проверка заканчивалась наказанием сотрудников. Представляете, сколько можно было сэкономить за 2009–2011 годы на наказанных 980 сотрудниках. Куда делась вся экономия? При урезанных зарплатах рядовых сотрудников, невыплаченных премиях и надбавок. А вы задайте этот вопрос самому Чернышу О. В., которого перевели в Рязань, но перед этим он раздал своим преданным "псам" за хорошо проделанную работу должности прокуроров районов, начальников отделов и управлений прокуратуры области, и заместителя прокуратуры области (о которых мною будет освещено в следующих выпусках "прокурорской зачистки").

Смена власти в областной прокуратуре привела к смене политического и кадрового курса. Новый прокурор Козлов А. В., доброй души человек, все-таки придерживается давних традиций прокуратуры, чтит прокуроров районов, "спрашивает" по полной со своих подчиненных в областном аппарате, проводит проверки в соответствии с нормами, утвержденными Генеральной прокуратурой. Конечно, недовольных много. Верные Чернышу О. В. "псы" не привыкли работать. Козлов А. В. не дает им "рвать" районы, а заставляет правильно выполнять работу. Жадные до крови преданные "псы" стали срываться по приглашению своего хозяина и уезжать в Рязанскую прокуратуру. Как я уже писал, за последний год произошла кардинальная смена кадров

В ближайшее время ожидаются еще большие перемены и кадровые перестановки, о которых я буду держать вас в курсе…..

Иван Иванов



Да уж, что называется, сор из прокурорской избы. Но кому-то надо, в конце концов, это делать? Правда, эта информация была бы к месту, когда Олег Васильевич был еще на должности в Туле. Но все равно интересно...