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Главная / Кто есть кто « 22 декабря 2016 »


Прокурорская зачистка: часть третья

Наш источник продолжает раскрывать тайны тульской областной прокуратуры.

В продолжении к ранее поданному обращению хочется немного пролить свет на кадровые изменения, которые происходят непосредственно в самом областном аппарате тульской прокуратуры в настоящее время. 

Для того чтобы описать причины кадровых изменений, необходимо немного окунуться в историю прокуратуры Тульской области. Так исторически завелось в данном надзорном органе, районные прокуроры были всегда в почете у руководства областного звена, являлись их боевыми единицами, благодаря которым в большей степени версталась вся работы прокуратуры региона, вся статистика делалась в районах. Оперативные сотрудники областного звена были вспомогательными единицами для осуществления некого контроля за районными прокурорами, не загруженными работой (в основном играющими в рабочее время на компьютере в игры), и при каком-либо ЧП в первую очередь спрос был с сотрудников областного звена. Прокурором района было почетно быть, поскольку по карьерной лестнице можно было подняться только проработав в районном звене – опять же спрос поменьше, и все старались уехать в районы.

Данная ситуация в корне изменилась, когда в 2007 году пришел в Тульскую область прокурором области Черныш О. В. До его прихода все вспоминали его работу, когда он, будучи первым заместителем Седухина А. В., свел материально-техническое обеспечение прокуратуры области к нулю. Оперативный транспорт просто стоял из-за отсутствия бензина, не было ни мебели, на форменного обмундирования. И когда его назначили, все поняли, что ожидает прокуратуру области. 

Первое, что Черныш О. В.  сделал, – собрал рапорта об увольнении со всех руководителей подразделений прокуратуры области и своих заместителей. Только тогдашний заместитель Пословский В. М. не поддался. Вообще последний был всегда на голову выше своего шефа в моральном и этическом плане. У них до ухода Пословского В. М. в Республику Адыгея не складывались отношения. 

После этого Черныш О. В. стал "ломать" давние традиции прокуратуры области. В областной аппарат он подбирал преданных "псов", готовых разорвать любого районного прокурора и его коллектив. Примерно с 2009 года Черныш О. В. превратился в Сталина И. В. для прокуратур районного звена, а областное звено – в репрессивный  аппарат. Начались ежеквартальные проверки каждой прокуратуры района. Преданные псы Черныша: Иевлев Дмитрий (ныне прокурор Дубенского района), Жиляков Владислав (ныне прокурор Веневского района), Зенкин Артур (ныне начальник отдела прокуратуры области), Завлунов Артур (начальник управления прокуратуры области), ну и конечно же Дикарев Алексей с Митиным Дмитрием, которые стали надежной опорой для Черныша и поддержкой в репрессиях районных прокуроров. 

Каждое совещание у Черныша О. В. проходило под лозунгом "Больше проверок, чаще проверки, результативнее проверки! Ни одна проверка не должна закончиться без наказания прокурора района, его заместителя и всего коллектива!".

Результат "злодеяний" Черныша был озвучен 28 сентября 2012 года на координационном совещании в прокуратуре Тульской области, где на повестке дня был вынесен вопрос работы по выявлению и пресечению правонарушений и преступлений в дорожной сфере (о данном инциденте "Пряники" писали 30 сентября 2012 г.). После доклада Спасской Е. А. присутствующий заместитель губернатора Тульской области Александр Москалец, проинформированный о том, что "творит" Черныш, задал последнему вопрос: "За три года – 2009, 2010 и 2011 – вы наказали и привлекли к ответственности 980 оперативных сотрудников прокуратуры области – это за что? Что случилось в прокуратуре области?" 

Ответ был в стиле Сталина: "Мы наказываем своих сотрудников и два, и три раза, если это требуется, у нас сейчас предмет разговора м координационное совещание. Вы дестабилизируете нашу работу. Давайте к дорогам вернемся. Я снимаю ваш вопрос..."

Вопрос: для чего это нужно ему было? Ответ очень прост. Каждая проверка заканчивалась наказанием сотрудников. Представляете, сколько можно было сэкономить за 2009–2011 годы на наказанных 980 сотрудниках. Куда делась вся экономия? При урезанных зарплатах рядовых сотрудников, невыплаченных премиях и надбавок. А вы задайте этот вопрос самому Чернышу О. В., которого перевели в Рязань, но перед этим он раздал своим преданным "псам" за хорошо проделанную работу должности прокуроров районов, начальников отделов и управлений прокуратуры области, и заместителя прокуратуры области (о которых мною будет освещено в следующих выпусках "прокурорской зачистки").

Смена власти в областной прокуратуре привела к смене политического и кадрового курса. Новый прокурор Козлов А. В., доброй души человек, все-таки придерживается давних традиций прокуратуры, чтит прокуроров районов, "спрашивает" по полной со своих подчиненных в областном аппарате, проводит проверки в соответствии с нормами, утвержденными Генеральной прокуратурой. Конечно, недовольных много. Верные Чернышу О. В. "псы" не привыкли работать. Козлов А. В. не дает им "рвать" районы, а заставляет правильно выполнять работу. Жадные до крови преданные "псы" стали срываться по приглашению своего хозяина и уезжать в Рязанскую прокуратуру. Как я уже писал, за последний год произошла кардинальная смена кадров

В ближайшее время ожидаются еще большие перемены и кадровые перестановки, о которых я буду держать вас в курсе…..

 

Иван Иванов 
 

Да уж, что называется, сор из прокурорской избы. Но кому-то надо, в конце концов, это делать? Правда, эта информация была бы к месту, когда Олег Васильевич был еще на должности в Туле. Но все равно интересно...

Комментарии к статье

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Четверг, 12:53 - 22 дек 16
гость — «Фридрих Дзерж» пишет:

Ну у Козлова тоже "рыльце в пушку"...Кристально честные и преданные своему делу в прошлом и таких уже не будет при нынешней власти...

Четверг, 13:12 - 22 дек 16
гость — «-=-» пишет:

честные только в библейских и прочих книжках любой человек грешен ибо немощен а уж кто на сколько грешен господу решать.

Четверг, 13:13 - 22 дек 16
гость — «Замечания» пишет:

"...Вы наказали и привлекли к ответственности 980 оперативных сотрудников прокуратуры области..."

1.В органах прокуратуры РФ нет оперативных сотрудников. Там есть: прокуроры, их заместители, начальники отделов, их заместители, помощники прокуроров. Оперативный состав в прокуратуре отсутствует.
2.Вряд ли общий состав прокуратуры Тульской области насчитывает 980 сотрудников. Хорошо, если пятьсот...)))

Четверг, 13:46 - 22 дек 16
гость — «граматею» пишет:

Оперативными, в органах прокуратуры, считаются сотрудники не по названию должности, а по функциональным обязанностям, в том числе требующих оперативных решений...

Четверг, 13:49 - 22 дек 16
гость — «зерро» пишет:

Наш источник продолжает раскрывать тайны тульской областной прокуратуры.

Тайны или преступления?

При Сталине был порядок,а теперь его нет ...он брал взятки и мило улыбался...

Четверг, 13:57 - 22 дек 16
гость — «ну и что?» пишет:

За то, что он здесь творил, кто-нибудь его наказал? Живет себе, дай бог каждому и на вас плюет и писает. Продолжайте тявкать, моськи невостребованные.

Четверг, 13:59 - 22 дек 16
гость — «Гость» пишет:

Все они гнилые...

Четверг, 14:46 - 22 дек 16
гость — «гость» пишет:

ФУ.махровейший БАНДЮГАН В ЗАКОН!

Четверг, 14:47 - 22 дек 16
гость — «востребованной» пишет:

Хамство – оружие убожества!

Четверг, 15:06 - 22 дек 16
гость — «вопрос...» пишет:

А в какой ветви власти Путинской рашки по другому? Без малого двадцать лет строил и построил то, от чего последние "волосы на голове шевеляться"!

Четверг, 15:07 - 22 дек 16
гость — «кадровик» пишет:

козллов, наведи порядок в киреевской прокуратуре. там все погрязло в коррупции.

Четверг, 15:34 - 22 дек 16
гость — «Провидец» пишет:

Верните Черныша назад! Даешь может снова местные прокуроришки будут бояться и не чинить того беспредела,который сейчас твориться. Уже даже позволяют себе не отвечать на жалобы. Возомнили себя местными божками!

Четверг, 15:52 - 22 дек 16
гость — «Провидцу» пишет:

Поддерживаю Вас

Четверг, 16:33 - 22 дек 16
гость — «Иванов, автор, » пишет:

расскажите о том, как в качестве зама Седухина, в конце 90-х ездил лично на бандитские стрелки и разборки и почему, о "привлечении" афганцев для исполнения "деликатных" поручений и на каких условиях, об укрывательстве коих сотрудников выходцев Кавказа, всяких оглы, через районных. О том, что предшествовало союзу Седухин - Черныш, начиная его карьеры с Горловки и совместной работы в Магадане, о коллегах по Магадану в т.ч . из клана к которому принадлежит Яровая под кураторством Чайки, возглавлвшем в качестве главного надзорник по Дальневосточному округу. О назначении зятя Седухина главой СК при прокуратуре по Т.о, о назначении сына Седухина прокурором города. За что сняли Седухина. И который случайно ли возглавил росреестр (ФРС) по Т.о, принимая во внимание, что Черныш как раз работал в Москве, имевшем прямое отношение , к недвижимости сфере ныне Минразвитие.
А то, что Вы пишите - это мышиная возня планктона.
Вы намерено обходите "острые углы" и "тонкий лед" ?

Четверг, 16:57 - 22 дек 16
гость — «гость» пишет:

толкуют, что некоторые прокурорские могут повлиять на решения судов. Они что действительно круче судейских, а как же независимость судей?

Четверг, 17:28 - 22 дек 16
гость — «Бевшие» пишет:

Был один такой районный прокурор Сыромкин и у него в услужении находился Никифоров и Тучков. Так столько наворочили дел , столько дров наломали , столько судеб изуродовали , что страшно становится . Вы , уважаемые подонки , прокляты по шестое колено , за все ваши деяния вам всем возздастся.

Четверг, 17:32 - 22 дек 16
гость — «адвокат» пишет:

Если работники прокуратуры ходят в кабинет судьи как к себе домой, объективность последней должна вызывать большие сомнения. Данные факты должны быть предметом обязательного рассмотрения квалификационной коллегии судей.

Четверг, 17:46 - 22 дек 16
гость — «гость » пишет:

Четверг, 16:57 - 22 дек 16
гость — «гость» пишет:
толкуют, что некоторые прокурорские могут повлиять на решения судов. Они что действительно круче судейских, а как же независимость судей?


на дурацкий или провокационный вопрос и отвечать не стоит . ты как из пи*ды на лыжах Здравствуй жопа Новый Год

Четверг, 17:55 - 22 дек 16
гость — «чернь» пишет:

чернская прокуратура выполняет роль почтальонов.гоняют заявления от населения по всей области потом они теряются а заявитель не получает ответа.

Четверг, 18:23 - 22 дек 16
гость — «лихо одноглазое» пишет:

Аткуда в пракуратуре "оперативные сотрудники"? Ты шо несёшь, любезный? До 2007 года прокурор согласовывал возбуждение дела, санкционировал выход в суд с ходатайством о страже, мог дать обязательные для исполнения следователем указания, вплоть до прекращения уголовного преследования. Благодаря этому лоббировать «заказные» дела и направлять их в нужное русло было крайне сложно, поскольку надзирающий всегда мог «зарубить» такую самодеятельность. Жалоба прокурору являлась мощным элементом защиты прав. Однако самая главная беда современной прокуратуры – не в усеченных полномочиях. Ведомство сталкивается все с той же общероссийской проблемой – нехваткой достойных кадров.

Четверг, 19:25 - 22 дек 16
гость — «Шуту гороховому» пишет:

По твоему, сам областной прокурор не знает, что его сотрудники оперативные, поэтому издает неправильные приказы и сводки.

Четверг, 19:35 - 22 дек 16
гость — «Туляк» пишет:

О.В.Черныш - это наша история, какой бы он не был, всегда найдётся человек, который его будет сравнивать с настоящим или предшественником. Однако, это он поднял прокуратуру на новый уровень, в другую категорию. Это при нём боялись слово сказать и правоохранительные органы и судьи, и ФСБ, и наркоконтроль, и Правительство ТО вместе с губернатором. Это был настоящий хозяин Тульской области. Чего нельзя сказать о настоящем прокурора А.В.Козлове, на вид грамотный, уровновешенный, но вместе с тем через чур всем услужливый, и поэтому все выше указанные органы, его не замечают. На собрании могут прервать его доклад или резко оборвать и задать нескромные вопросы. Это говорит об их уважении к областному прокурору. Кроме того, руководство прокуратурой продолжает Спасская Е.А. Вот такой у нас сегодня прокурор области. Коррупция поразила все Прокуратуры, и городские и районные. Прокурор Киреевска Ахмедов Н. не отстает от Митина, Толченова, Лопухова, Савича, Максимова, Спасской младшей, Красновой, Полуничевой, Кузнецовой.....

Четверг, 19:50 - 22 дек 16
гость — «Закон и Порядок» пишет:

Интересно познакомиться с автором статей. Все изложенное - во многом правда. Я не знаю нового прокурора, но надеюсь, что он будет поддерживать старые традиции настоящих законников-прокуроров, которые, к сожалению, поуходили на пенсию. Так как работали при Черныше - работать было невозможно. Много сломанных судеб прокурорских... Олег Васильевич делал показатели области на этих судьбах...зачастую - абсолютно никому не нужные показатели... так сказать для галочки в отчете.

ВСЕМ ОСКОРБЛЯЮЩИМ ПРОКУРОРСКИХ - Оскорбляя прокурорских работников - бесятся здесь на сайте люди которые не знают суть прокурорской работы, суть системы, в которой прокурорские работают. Эти плюющиеся ядом люди, вполне возможно, сами привлекались к ответственности, либо им своровать не дали. Вот и пишут всякую хрень. В прокуратурах есть люди, которые полностью посвящают себя своей работе. А про отдельных личностей - пожалуйста, давайте факты и не опускайтесь до оскорбления всех.

Но автор - во многом прав!

Цитатник

В шахтерских делах появился обнадеживающий просвет, а вы и пальцем не копнули!

В. Стародубцев

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