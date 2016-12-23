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Главная / PRяники с перцем « 23 декабря 2016 »


Точечная застройка у нас и у них

Мнение тульского управдома.

Вчера в ходе публичных слушаний был одобрен проект строительства дома по адресу: улица Свободы, 52. Трехуровневый дом построят на самой дорогой в Туле земле (на свободном рынке одна сотка торгуется от 1 миллиона рублей). Поэтому цена за квадратный метр в такой новостройке, по-видимому, будет зашкаливать за 70 тысяч рублей.

Скандал вокруг строительства очередной высотки вызвала ее близость к памятнику – “дому губернатора”, который до этого основательно засрали десантники, а затем это здание, которое и сегодня вряд ли кому нужно, передали Туле. Разумеется, городским и тем более областным властям эта развалюха оказалась тем чемоданом без ручки, который выбросить нельзя. Зато это особо охраняемая территория со всеми трам-пам-пам…

Можно было бы отдать его в аренду какому-нибудь бизнесу за пять копеек с условием восстановления, но подвернулся вариант поинтереснее - и “дом губернатора” всучили девелоперу ГК “Стройальянс” в нагрузку к проданной ему за 54 миллиона рублей земле.

Таким образом, на улице Свободы начнется очередной и, думается, не последний этап точечной застройки. 

Поскольку все нормы, позволяющие возводить элитное жилье в зоне исторических памятников, если верить чиновникам, соблюдены, можно смело сделать вывод о том, что точечная застройка в Туле - явление неизбежное, как, например, землетрясения в Японии. 

Недавно во время очередного путешествия по европейским городам побывал в бельгийском Льеже. Обратил внимание на особенности тамошней точечной застройки и пришел к выводу, что при творческом подходе к этому процессу она город вовсе не уродует, а, наоборот, делает его интереснее. Притом что в европейских городах, действительно, есть что охранять.





 

Как будет выполнен проект точечной застройки на улице Свободы и впишется ли он в архитектуру этой улицы, мы, к сожалению, сможем узнать лишь после того, как элитный дом возведут.

 

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Комментарии к статье

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Пятница, 13:39 - 23 дек 16
гость — «Потомки» пишет:

Да уж. На представленных фото охрана памятников так и видна. Только вот за новостроек исторических зданий почти не видно. Особенно на предпоследнем фото.

Пятница, 14:43 - 23 дек 16
гость — «Хрень какая-та» пишет:

Не думал, что в Бельгии могут сделать такую хрень, 2 фото вообще атас. Хотя это Валония, во Фландрии надеюсь до такого не додумались. А на ул.СвОбоды, думаю льжцев тулячки превзойдут (этажей на 10)!

Пятница, 15:56 - 23 дек 16
гость — «Такая же убогость как и у нас» пишет:

У нас в некоторых местах и получше. На Советской рядом с детским универмагом справа хорошо все сделали.

Пятница, 16:34 - 23 дек 16
гость — «Шариков» пишет:

Да взять все и поделить. Зачем нужно строить в исторических местах? Дегенеративность какая-то жить в тесноте, когда за городом за такое бабло можно дворец построить. Логику людей не понимаю.

Пятница, 17:04 - 23 дек 16
гость — «Шарикову» пишет:

Предлагаете центр города в виде рухляди оставить?

Пятница, 17:16 - 23 дек 16
гость — «Шариков» пишет:

Реставрировать, привести в порядок, запустить нормальных арендаторов. Это дело власти. Уж лучше продать памятник с условием поддержания его исторической идентичности, чем громоздить новострой!

Пятница, 19:48 - 23 дек 16
гость — «Шарикову» пишет:

У нас власть только о наполняемости своего кармана думает!

Пятница, 20:34 - 23 дек 16
гость — «VesNin» пишет:

Процесс точечных застроек въехал уже в исторические уездные города тульской губернии.При отсутствии, по воле назначаемого главы местной администрации, ведущего архитектора города, земли распродаются (при наличии регламентирующего Генерального плана застройки), по личному усмотрению чиновника.В исторической охранной зоне Одоева, с легкой руки Центра охраны и использования культурного наследия, уже понастроили зданий, уродующих и приносящих вред памятникам.Кричи-не-кричи, пиши-не-пиши чиновникам Тулы соответствующего ведомства - БЕСПОЛЕЗНО, своя рука владыка, а бабло не пахнет.В январе наступающего Нового Года администрация,практически втихую, проведёт пересмотр утверждённого Генерального Плана застройки Одоева, как полагаю,с целью выделения земель под продажу.Конечно же, упрямая часть общественности, как бы её не гнобили администраторы, НЕ ПРОМОЛЧИТ.Если чиновникам неведома КУЛЬТУРА НАШИХ ПРЕДКОВ, это не значит, что её нет.КУЛЬТУРА, это эстафета поколений и её не уничтожить.

Пятница, 20:54 - 23 дек 16
гость — «ася» пишет:

Какая там архитектура на улице Свободы. Одни развалюхи.

Пятница, 22:17 - 23 дек 16
гость — «Леди» пишет:

Почему в Туле объекты (памятники архитектуры), которые находятся под особым контролем выглядят, так убого?

Пятница, 22:43 - 23 дек 16
гость — «Шариков» пишет:

Я знаю многих людей в Коломне, Орле, Питере, которые приобретя в собственность сохранили памятник, хотя бы внешне. Говорить, давайте реально думать, о сохранности обстановки внутренних комнат и спален невозможно. Рынок.

Пятница, 23:58 - 23 дек 16
гость — «Николай Матвеев - Путин предал русских в Донбассе и Луганске!» пишет:

Президент РФ Владимир Путин уверен, что украинские военнослужащие не должны считаться в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках оккупантами.

«Вы знаете, хорошо было бы добиться того, чтобы в Донбассе украинскую армию не считали оккупантами, в своей собственной стране. Вот о чем нужно думать», — сказал глава государства. Владимир Путин.

Сразу видно Путин наш президент, президент русофобов и брат Порошенко! Все за Путина! Все за "Единую Россию"!
Если украинские военнослужащие не должны считаться в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках оккупантами, то террористами должны однозначно считаться русские ополченцы. Вот так мы и похороним "Русскую весну"!
А украинские военнослужащие с эмблемами вафен СС будут по Путину считаться освободителями. И насрать нам на убитых русских детей и женщин, стариков.

Цитатник

У нас две задачи. Первая – это дожить до конца года.

С.Казаков, экс-глава г.Тулы.

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