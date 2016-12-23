Главная / PRяники с перцем « 23 декабря 2016 »

Точечная застройка у нас и у них

Мнение тульского управдома.

Вчера в ходе публичных слушаний был одобрен проект строительства дома по адресу: улица Свободы, 52. Трехуровневый дом построят на самой дорогой в Туле земле (на свободном рынке одна сотка торгуется от 1 миллиона рублей). Поэтому цена за квадратный метр в такой новостройке, по-видимому, будет зашкаливать за 70 тысяч рублей.

Скандал вокруг строительства очередной высотки вызвала ее близость к памятнику – “дому губернатора”, который до этого основательно засрали десантники, а затем это здание, которое и сегодня вряд ли кому нужно, передали Туле. Разумеется, городским и тем более областным властям эта развалюха оказалась тем чемоданом без ручки, который выбросить нельзя. Зато это особо охраняемая территория со всеми трам-пам-пам…

Можно было бы отдать его в аренду какому-нибудь бизнесу за пять копеек с условием восстановления, но подвернулся вариант поинтереснее - и “дом губернатора” всучили девелоперу ГК “Стройальянс” в нагрузку к проданной ему за 54 миллиона рублей земле.

Таким образом, на улице Свободы начнется очередной и, думается, не последний этап точечной застройки.

Поскольку все нормы, позволяющие возводить элитное жилье в зоне исторических памятников, если верить чиновникам, соблюдены, можно смело сделать вывод о том, что точечная застройка в Туле - явление неизбежное, как, например, землетрясения в Японии.

Недавно во время очередного путешествия по европейским городам побывал в бельгийском Льеже. Обратил внимание на особенности тамошней точечной застройки и пришел к выводу, что при творческом подходе к этому процессу она город вовсе не уродует, а, наоборот, делает его интереснее. Притом что в европейских городах, действительно, есть что охранять.













Как будет выполнен проект точечной застройки на улице Свободы и впишется ли он в архитектуру этой улицы, мы, к сожалению, сможем узнать лишь после того, как элитный дом возведут.

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