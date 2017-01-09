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Теплоснабжение в особом режиме

"ЭнергоГазИнвест-Тула" сообщил об аварийных ситуациях в Кимовском и Киреевском районах.

С 31 декабря 2016 года по 8 января 2017 года ООО "ЭнергоГазИнвест-Тула" осуществляло теплоснабжение в особом режиме. Дежурили аварийно-спасательные бригады. Данные со всех котельных постоянно поступали на центральный диспетчерский пункт предприятия в режиме реального времени. В связи с этим все нештатные ситуации во время праздников удалось установить и ликвидировать в максимально сжатые сроки.

Так, 1 января 2017 года в Кимовске была установлена и ликвидирована утечка теплоносителя на котельной, снабжающей теплом больницу. Авария ликвидирована в течение 15 минут со времени поступления информации на диспетчерский пункт.

5 января 2017 года в населенном пункте Присады Киреевского района в связи с сильными морозами произошло аварийное отключение системы электроснабжения. На котельной остановились насосы, подающие воду для подпитки отопительной системы. В течение 45 минут был осуществлен подвоз воды пожарной машиной, что позволило продолжать подачу тепла населению.

8 января 2017 года в связи с сильными морозами на центральной котельной в Кимовске сработала система аварийного отключения подачи газа. Аварийная ситуация была ликвидирована в течение 1 часа 30 минут. Система теплоснабжения центральной котельной продолжила работать в штатном режиме.

В настоящее время все котельные ООО "ЭнергоГазИнвест-Тула" работают в штатном режиме. О возможных авариях жители Киреевского, Куркинского, Воловского, Белевского, Кимовского районов и города Донской могут сообщать в центральную аварийно-диспетчерскую службу предприятия по телефону 8-950-909-76-93.

 

Пресс-служба ООО "ЭнергоГазИнвест-Тула" 

 

Комментарии к статье

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Понедельник, 19:13 - 9 янв 17
гость — «молодес» пишет:

молоцы

Понедельник, 20:06 - 9 янв 17
гость — «Не...» пишет:

Щербаков молодец

Понедельник, 20:36 - 9 янв 17
гость — «А...» пишет:

...хто такой Щербаков?

Цитатник

Но для того мы и объединяем все домовые комитеты и Советы микрорайонов в общегородской Совет, чтобы добиваться своих целей.

В. Тимаков, первый заместитель Председателя Тульской областной Думы

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