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Тульские многодетные семьи: за 4 года - 44 дома вместо 10 тысяч

История одного вопроса.

16 января Губернатор Тульской области Алексей Дюмин провёл еженедельное оперативное совещание. Основной вопрос повестки дня – поддержка многодетных семей. В том числе – путем предоставление им земельных участков. Эта задача поставлена Указом Президентом РФ от 7 мая 2012 года № 600.

Как сообщает Управление пресс-службы правительства Тульской области, о бесплатном предоставлении земельных участков в собственность гражданам, имеющим трёх и более детей, доложил министр труда и социальной защиты региона Андрей Филиппов. По его словам, в регионе сформирована нормативная правовая база, с 2011 ведётся работа по бесплатному предоставлению многодетным семьям земельных участков.

На 1 января 2017 в органы соцзащиты населения Тульской области за предоставлением земельных участков обратилось 10 289 граждан. Как отметил министр, органами местного самоуправления и правительством Тульской области сформирован 7 041 земельный участок, из них бесплатно предоставлен в собственность 5 461 участок. Ожидают предложения земельных участков 4828 граждан, что составляет 47% от количества обратившихся.

В своём докладе Андрей Филиппов пояснил, каким образом земельные участки предоставляются многодетным гражданам.

Во-первых, предоставление участков ведётся из утверждённых перечней земельных участков, которые формируются администрациями муниципальных образований, либо министерством имущественных и земельных отношений Тульской области.

Кроме того, семья самостоятельно может сформировать земельный участок и оформить в собственность путём проведения кадастровой оценки и осуществления государственного кадастрового учёта данного земельного участка.

Также многодетные семьи имеют право приобрести в собственность бесплатно земельные участки, находящиеся у них в аренде.

По словам Андрея Филиппова, разработка и обеспечение комплекса мер по обеспечению земельных участков, сформированных для индивидуального жилищного строительства, объектами инженерной инфраструктуры, законодателем возложены на органы местного самоуправления.

"Из 7041 сформированного земельного участка 2 155 участков частично обеспечены объектами инженерной инфраструктуры, что составляет 31% от количества сформированных земельных участков. Линии электропередач имеются на 1 928 участках, водопровод — на 364, газ — на 933, к 1 003 участкам подведены дороги, — сказал министр.

На сегодняшний день, по его словам, только 44 семьи приступили к строительству жилых домов на предоставленных земельных участках.

В целях оперативного решения вопросов оптимизации порядка предоставления земельных участков бесплатно в собственность льготным категориям гражданам создана рабочая группа. Первое заседание состоялось в январе 2017 года. Участники рабочей группы рассмотрели вопросы, касающиеся недостаточной обеспеченности предоставляемых земельных участков необходимой инфраструктурой, а также предоставление участков, состояние которых не позволяет начать строительство (захламлённость, нерасчищенность, расположение в лесопосадках, сложный рельеф и т.д.).

Алексей Дюмин обратил внимание Андрея Филиппова, что исходя из доклада, только половина обратившихся многодетных семей смогла реализовать свое право. Самая большая очередь в городе Туле. Глава региона также поинтересовался у министра земельных и имущественных отношений Тульской области Михаила Пантелеева, в чем причина низкой активности многодетных граждан по самостоятельному формированию участков.

М. Пантелеев доложил, что с момента реализации закона области в целях постановки на учёт для получения земельных участков в органы социальной защиты населения обратилось 3 150 проживающих в муниципальном образовании город Тула многодетных граждан. По состоянию на начало текущего года предоставлено 1 132 участка. Потребность в земельных участках не реализовали 2 018 многодетных граждан. Сложность заключается в том, что количество свободных территорий в городе ограничено и с каждым годом таких площадок становится всё меньше, а потребность в получении участков возрастает.

"Учитывая данную проблему, законодательством области предусмотрена возможность получения участков и в прилегающих к городу районах", – сказал М. Пантелеев. В настоящее время администрациями пяти муниципальных образований предложено 9 площадок общей площадью 154 га. С органами местного самоуправления прорабатывается вопрос возможности обеспечения площадок инженерной инфраструктурой.

М. Пантелеев подчеркнул, что многодетные граждане могут самостоятельно сформировать земельный участок. По этому способу земельные участки предоставляются без учёта очерёдности. Таким правом на территории области воспользовались 33 многодетные семьи, из них в муниципальном образовании город Тула – 16.

Министерством имущественных и земельных отношений разработана блок-схема, где расписана процедура прохождения документов по способу самостоятельного формирования земельного участка. Информационный материал будет размещён на сайте министерства для того, чтобы многодетные семьи могли провести все необходимые действия для приобретения земельных участков в собственность бесплатно, минуя очередь.

"Процедура самостоятельного формирования участков многодетными семьями должна быть максимально понятной", – отметил Алексей Дюмин.

Прокурор Тульской области Александр Козлов сообщил, что прокуратурой области ведётся активная работа по защите интересов многодетных граждан. В своём выступлении он обозначил результаты проведенных в 2015-2016 годах прокурорских проверок, которые свидетельствуют об имеющихся нарушениях, допускаемых органами местного самоуправления в данной сфере.

Он привёл в пример муниципальное образование город Ефремов, где в 2016 году земельные участки для многодетных граждан были сформированы только в декабре, а земельные участки, предназначенные для предоставления гражданам, воспитывающих детей-инвалидов, вообще не формировались, тогда, как перечни земельных участков для многодетных граждан должны формироваться не реже одного раза в шесть месяцев, а для семей, воспитывающих детей-инвалидов, не реже одного раза в 12 месяцев. По словам А. Козлова, аналогичные нарушения выявлены в муниципальных образованиях: рабочий поселок Новогуровский, город Донской, город Новомосковск, в муниципальном образовании Крапивенское Щекинского района. В целях устранения нарушений законодательства прокурорами в адрес глав администраций муниципальных образований внесены представления.

Подводя итоги обсуждения, Алексей Дюмин подчеркнул, что вопрос бесплатного предоставления многодетным семьям земельных участков с повестки не снят, также как и ответственность за обеспечение коммуникациями земельных участков. Губернатор предложил администрациям муниципальных образований рассчитать среднюю стоимость подвода коммуникаций к земельным участкам.

"Необходимо понимать объём средств, чтобы рассмотреть возможность принятия соответствующей региональной программы", - заключил Алексей Дюмин.

За четыре с половиной года в Тульской области лишь чуть более половины многодетных семей - от общего числа желающих - получили бесплатные земельные участки. Причем, эти земли обеспечены нормальной инженерной инфраструктурой (свет, вода, газ, дороги) – в зависимости от вида сетей - на 15-30%. В итоге, только 44 тульские многодетные семьи приступили к реальному строительству домов. Это – 0,4% от всех желающих, или – 0,8% от числа выделенных участков.

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