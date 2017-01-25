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Тульский агропром: от сидра до сыра

Министр сельского хозяйства Дмитрий Миляев отчитался об инвестициях.

На днях заместитель председателя правительства Тульской области – министр сельского хозяйства Тульской области Дмитрий Миляев отчитывался о реализации инвестпроектов в Тульской области в агропромышленном комплексе.

Среди проектов, которые были завершены в прошлом году, он назвал строительство компанией “Юнилевер“ фабрики по производству кетчупа, майонеза, соусов и сухих смесей, а также птицеводческого комплекса по производству мяса цыплят-бройлеров мощностью более 51 тыс. тонн мяса в год компанией “Воловский бройлер”.

Кроме того, произошло полное восстановление производства в племенном хозяйстве “Лазаревское”. В нынешнем году предприятие, по словам министра, планирует выйти на целевую мощность и произвести 10 тыс. тонн мяса свинины в живом весе на убой.Компания “Агрофид Рус” завершила строительство завода по производству кормовых добавок и премиксов в Ясногорском районе. “Национальная резервная корпорация” ввела в строй 2-ю очередь завода по производству сухого картофельного пюре в Чернском районе.

Планы на 2017 год еще грандиознее. Продолжается экспансия вертикально-интегрированной компании “Мираторг” в Тульскую область, скупившей уже 65 тыс. гектаров земли в регионе. Она возводит животноводческие фермы крупного рогатого скота мясного направления. Уже построена ферма в Чернском районе, две строятся в Одоевском, одна – в Белевском. В феврале могут начаться работы по строительству ферм в Арсеньевском. “Мираторг” также осваивает земли в Тепло-Огаревском, Дубенском и Суворовском районах.

В Ефремовском районе сельскохозяйственное предприятие “Вязово” может завершить строительство элеватора и складов. Компания “Авиаген” приступит к строительству двух ферм для прародительского стада. В Веневском районе реализуется проект компании “Тульский бык” по строительству животноводческого комплекса на 2500 голов крупного рогатого скота мясного направления.

До конца года в Суворовском районе компания ”Яблочный Спас” запустит производство яблочного сока для изготовления сидра.Грандиозный проект по строительству тепличного комплекса в Щекинском районе общей площадью 80 га может быть запущен в течение трех лет.Компания “Каргилл” расширяет производство масел и жиров, а также кормов.Тульский молочный комбинат в этом году обещает открыть производство сыров с длительным сроком созревания с использованием французской технологии и оборудования.Уже в этом году компания “Фан Фан Бейкери” может начать производство в Веневском районе замороженных хлебобулочных изделий.

Общая сумма инвестиций министром, по-видимому, не называлась, но одно перечисление проектов может свидетельствовать о серьезных вложениях в областной агропром. Инвестиции в переработку сельхозпродукции и животноводство, которые пришли в Тульскую область, могут означать рост спроса на отечественную сельхозпродукцию на рынке. Вряд ли стоит спорить с тем, что контрсанкции помогли нашему сельскому хозяйству занять те ниши на рынке, которые ранее им приходилось отвоевывать у импортной продукции. Благоприятная инвестиционная среда, которую министр ставил в заслугу правительству региона, наверное, тоже имеет место быть.

Но если брать объем, например, субсидий аграриям в прошлом году, то, например, в Калужской области они получили больше почти на миллиард, чем в Тульской (1,4 млрд). А в Белгородской размер субсидий почти 11 млрд рублей, в Липецкой – 4,6 млрд.



И все же промышленная Тульская область оказалась позади по инвестициям у традиционно сельскохозяйственных регионов Липецка, Белгорода, Воронежа. По некоторым показателям в области сельского хозяйства нас обгоняет даже соседняя Калуга.

Например, Дмитрий Миляев не доложил о ситуации с инвестициями в молочную отрасль. Как и по всей стране, здесь продолжается стагнация рынка и падение молочного стада. Областной проект “Коровы в обмен на молоко”, похоже, так и не получил своего должного развития.

Одним словом, нашему министру, помимо благозвучных отчетов на заседаниях в правительстве, иногда надо докладывать и о проблемах в отрасли.