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Главная / PRяники с перцем « 25 января 2017 »


Тульский агропром: от сидра до сыра

Министр сельского хозяйства Дмитрий Миляев отчитался об инвестициях.

На днях заместитель председателя правительства Тульской области – министр сельского хозяйства Тульской области Дмитрий Миляев отчитывался о реализации инвестпроектов в Тульской области в агропромышленном комплексе. 

Среди проектов, которые были завершены в прошлом году, он назвал строительство компанией “Юнилевер“ фабрики по производству кетчупа, майонеза, соусов и сухих смесей, а также птицеводческого комплекса по производству мяса цыплят-бройлеров мощностью более 51 тыс. тонн мяса в год компанией “Воловский бройлер”.

Кроме того, произошло полное восстановление производства в племенном хозяйстве “Лазаревское”. В нынешнем году предприятие, по словам министра, планирует выйти на целевую мощность и произвести 10 тыс. тонн мяса свинины в живом весе на убой.Компания “Агрофид Рус” завершила строительство завода по производству кормовых добавок и премиксов в Ясногорском районе. “Национальная резервная корпорация” ввела в строй 2-ю очередь завода по производству сухого картофельного пюре в Чернском районе. 

Планы на 2017 год еще грандиознее. Продолжается экспансия вертикально-интегрированной компании “Мираторг” в Тульскую область, скупившей уже 65 тыс. гектаров земли в регионе. Она возводит животноводческие фермы крупного рогатого скота мясного направления. Уже построена ферма в Чернском районе, две строятся в Одоевском, одна – в Белевском. В феврале могут начаться работы по строительству ферм в Арсеньевском. “Мираторг” также осваивает земли в Тепло-Огаревском, Дубенском и Суворовском районах.

В Ефремовском районе сельскохозяйственное предприятие “Вязово” может завершить строительство элеватора и складов. Компания “Авиаген” приступит к строительству двух ферм для прародительского стада. В Веневском районе реализуется проект компании “Тульский бык” по строительству животноводческого комплекса на 2500 голов крупного рогатого скота мясного направления. 

До конца года в Суворовском районе компания ”Яблочный Спас” запустит производство яблочного сока для изготовления сидра.Грандиозный проект по строительству тепличного комплекса в Щекинском районе общей площадью 80 га может быть запущен в течение трех лет.Компания “Каргилл” расширяет производство масел и жиров, а также кормов.Тульский молочный комбинат в этом году обещает открыть производство сыров с длительным сроком созревания с использованием французской технологии и оборудования.Уже в этом году компания “Фан Фан Бейкери” может начать производство в Веневском районе замороженных хлебобулочных изделий.

Общая сумма инвестиций министром, по-видимому, не называлась, но одно перечисление проектов может свидетельствовать о серьезных вложениях в областной агропром. Инвестиции в переработку сельхозпродукции и животноводство, которые пришли в Тульскую область, могут означать рост спроса на отечественную сельхозпродукцию на рынке. Вряд ли стоит спорить с тем, что контрсанкции помогли нашему сельскому хозяйству занять те ниши на рынке, которые ранее им приходилось отвоевывать у импортной продукции. Благоприятная инвестиционная среда, которую министр ставил в заслугу правительству региона, наверное, тоже имеет место быть. 

Но если брать объем, например, субсидий аграриям в прошлом году, то, например, в Калужской области они получили больше почти на миллиард, чем в Тульской (1,4 млрд). А в Белгородской размер субсидий почти 11 млрд рублей, в Липецкой – 4,6 млрд. 

И все же промышленная Тульская область оказалась позади по инвестициям у традиционно сельскохозяйственных регионов Липецка, Белгорода, Воронежа. По некоторым показателям в области сельского хозяйства нас обгоняет даже соседняя Калуга. 

Например, Дмитрий Миляев не доложил о ситуации с инвестициями в молочную отрасль. Как и по всей стране, здесь продолжается стагнация рынка и падение молочного стада. Областной проект “Коровы в обмен на молоко”, похоже, так и не получил своего должного развития. 

Одним словом, нашему министру, помимо благозвучных отчетов на заседаниях в правительстве, иногда надо докладывать и о проблемах в отрасли.

 

Комментарии к статье

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Среда, 12:46 - 25 янв 17
гость — «Вопрос губернатору Дюмину» пишет:

До конца года в Суворовском районе компания ”Яблочный Спас” запустит производство яблочного сока для изготовления сидра.
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Почему завод запустят в Суворовском районе, когда яблочные сады в Белевском?

Среда, 13:20 - 25 янв 17
гость — «"иногда надо докладывать о проблемах"» пишет:

Грамотно лизнули, нечего сказать

Среда, 13:26 - 25 янв 17
гость — «Суворовец» пишет:

По информации, круглогодичный тепличный комплекс на 80Га, который сейчас будет строиться в Щекино, планировалось строить в Суворовском районе. Для этого, предполагалось использовать мощности блоков 300МВт Черепетской ГРЭС. Территория Суворовского района подходила полностью для реализации этого проекта, были подведены линии электропередачи, блоки 300 МВт которые собирались закрывать (УЖЕ ЗАКРЫЛИ), планировали как раз использовать для этих теплиц, так как в теплицах были бы установлены подогреватели и лампы потребляющие значительное количество энергии. Это бы позволило оставить блоки 300МВт на плову, сохранить работу более чем 400 работникам станции, сохранить Черепетский рыбхоз, зависящей от сброса горячей воды в водохранилище блоками 300 МВт. В добавок ко всему, строительство тепличного комплекса дало бы около 1000 рабочих мест городу, а он в этом так сильно нуждается, в городе (Суворов) работы вообще нет. Даже губернатор приезжал в Суворов на переговоры по строительству, так как местных властей руководство станции попросту отказалось слушать, директор даже не выходил с территории станции, когда к нему приезжал Глава Администрации Суворовского района Г. Сорокин. В итоге, даже губернатору Тульской области, не удалось повлиять на Руководство станции. Было это в 2016 году, в результате, так и не получив согласия, строительство тепличного комплекса, решили перенести в Щекино, а Суворов остался в жопе, по факту, с этого момента город и начал вымирать.

Среда, 13:29 - 25 янв 17
гость — «Суворовца» пишет:

Вы выбрали скомороха Ермакова в депутаты. Суворов - вымирает? Вот вам результат вашего выбора.

Среда, 14:04 - 25 янв 17
гость — «Шел мимо» пишет:

Читал! Сердце замирает!Сидр, сыр, Мираторг, ФанФан, Авиген, Тульский бык... Всё это залито кетчупом от Юнилевер!
Бо-ж-же мой...!Я знал, я знал " и на Марсе будут яблони цвести"

Среда, 14:06 - 25 янв 17
гость — «Алёша 77» пишет:

Полный бред и показуха.

Среда, 14:07 - 25 янв 17
гость — «любопытный+» пишет:

Сказки для взрослых

Среда, 14:29 - 25 янв 17
гость — «-=-» пишет:

сказочник сказочника видит из далека сами сказки рассказывали а другим не разрешают или не дают сами то сколько лет или десятилетий сказки рассказывали удюкаевы медведев самый преданный после улюкаева.

Среда, 14:54 - 25 янв 17
гость — «гость» пишет:

Статья для любителей писать "Все херня, лучше бы заводы строили", пожалуйста, построено! И не дай Бог вы туда не пошли работать.

Среда, 15:01 - 25 янв 17
гость — «Саныч» пишет:

До молока дойдем не все ж сразу, итак в регион были приведены достаточно сильные игроки рынка. За что стоит сказать отдельные слова благодарности.

Среда, 15:01 - 25 янв 17
гость — «-=-» пишет:

по большому счету вы все разоблачители один в один повторяете те же инсинуации как и ваш сокамерник навральный за всеми все видит а за себя сказать не может на какие шиши держит охрану квартиры и целый штат сотрудников предателей таких же как и вы крякалки вякалки изобличители вшивые.

Среда, 15:09 - 25 янв 17
гость — «Гражданин ТО» пишет:

Вы лучше расскажите где налоги Мираторг платить будет?На кипре?Также как и все супермаркеты и т.д.Области то,что-нибудь обломиться?

Среда, 15:17 - 25 янв 17
гость — «-=-» пишет:

пук

Среда, 15:34 - 25 янв 17
гость — «Shushkov» пишет:

Вы сначала сельское хозяйство восстановите.А так это всё содрагание воздуха.

Среда, 15:39 - 25 янв 17
гость — «-=-» пишет:

ты свидомит или поумнел хотя это за гранью фантастики или тебе запретили свыше я имею ввиду твои переливы гавкиний тебя уже и собаченоком назвать не с руки как то прям дикость какая то пукнешь и все и весь лай в интеллигенты метишь хочешь сословие сменить сразу скажу не получится потому как нёбо у тебя черное как смоль и не гавкаешь ты потому как запретили тебе ссучонок.

Среда, 16:08 - 25 янв 17
гость — «-=-» пишет:

Заработная плата «троллей» составляет примерно 40 тысяч рублей в месяц.

Среда, 16:10 - 25 янв 17
гость — «-=-» пишет:

пук.пук..пук

Среда, 16:33 - 25 янв 17
гость — «-=-» пишет:

за сорок тыщ я от тебя здесь один пшик бы оставил.

Среда, 16:38 - 25 янв 17
гость — «-=-» пишет:

Ауу-уу - Есть кто живой и милосердный на "Пряниках"?

Братцы, Я ВАС БУДУ ТРОЛИТЬ! Писать всякую хрень, а вы меня РУГАЙТЕ! Я возбуждаюсь очень от вашего внимания!

Ругните меня кто-нибудь, пожалуйста! Когда меня замечают, так жопа начинает сладко почёсываться, прям до оргазма...ааа. Ещё противный!

Понимаю что это не нормально, больно, кровь выступает, но во мне как будто животное вонзилось ... глубже! сильнее! ещё ещё!

Во мне как буд-то раздвоение (растроение) личностей, несколько тварей борятся! То похоть побеждает, то разум. Вся дырка болит, а остановиться не могу.

Среда, 16:41 - 25 янв 17
гость — «-=-» пишет:

Вазелин способствует смягчению эпителиального слоя и восстановлению защитной гидролипидной (кислотной) мантии кожи, которая представляет собой смесь пота и кожного сала; препятствует потере жидкости верхними слоями кожи, устраняет трещины и шелушение кожи.
При использовании в качестве наружного средства не проникает в системный кровоток и глубокие ткани.

Среда, 16:42 - 25 янв 17
гость — «БелАрус» пишет:

Позовите румына!

Среда, 16:49 - 25 янв 17
гость — «-=-» пишет:

Ментальное гов…о шендеровичей
Витя шутит. А так как голова у Вити произрастает из жо…ы, то юмор его, по свидетельству либероидной интеллигенции, обладает тонким привкусом фекальности. За это она и любит с наслаждением жрать шендеровские испражнения. Для неё они – бальзам, снимающий боль потёртостей от «рабского ярма». В то время как россияне производят космические ракеты и орбитальны...

Но именно это больше всего и нравится российской либероидной общественности, приходящей в дикий восторг от юмора производимого жо…опами шендеровичей. Ей очень нравятся фекальные шутки о себе и своём народе, заставляющие её хохотать до блевотных приступов.Дай Витя ещё! Мы не нажрались! Где лопата?!» – кричит она, захлёбываясь в его юмористических испражнениях.

Среда, 16:53 - 25 янв 17
гость — «-=-» пишет:

ФСБ арестовало *кротов*, сдавших Америке информацию о хакерских атаках из России.
Два сенсационных ареста крупнейших специалистов России в области Интернета и защиты данных, похоже связаны с обвинениями нашей страны в массовых кибератаках и вмешательстве в выборы президента США. Особенно настораживает то, что одним из арестованных является заместитель главы Центра информационной безопасности ФСБ (ЦИБ) Сергей Михайлов.Другим арестованным является гл...

во ваших ловят на раз два предателей сивых и чумазых так им и надо мясо для уголовников небо с овчинку покажется кога фуфлыжникам скажут фас.

Среда, 17:00 - 25 янв 17
гость — «-=-» пишет:

да собственно для вас это в охотку будут освобождать не пойдете духовку будут чистить до блеску а для вас это счастье великое где бы еще так вас падорисов отшвендиферили по первое число.

Среда, 17:03 - 25 янв 17
гость — «Абрамчик» пишет:

Скажите, что теперь цены на продукты упадут?

Среда, 17:12 - 25 янв 17
гость — «-=-» пишет:

Мало кто знает, но найти себе хвостатого партнёра для любовных утех в Москве довольно просто. В России абсолютно легально существуют клубы знакомств для зоофилов, где владельцы животных предлагают своих питомцев для секса, а извращенцы ищут себе мохнатых любовников. Здесь можно встретить любителей секса с конями, слонами, кошками и даже с дельфинами. "Ищу собаку для секса", "Моя жена хочет, чтобы меня отымел пёс", "Предлагаю обученного кобеля для женщины" — такими объявлениями пестрит Сеть. Молодые люди из разных городов обмениваются домашним порно со своими питомцами, а также всерьёз рассуждают на тему, "можно ли забеременеть от собаки".

Среда, 17:14 - 25 янв 17
гость — «-=-» пишет:

ОБРАЩЕНИЕ К «ПЯТОЙ КОЛОННЕ ТУЛЬСКИХ ПРЯНИКОВ»
Был Иуда до вас, заложивший Христа,Но, свой грех осознав, он повесился с горя.К сожалению, ваши не молкнут уста,Пропаганде врагов клеветнической вторя.. Неужели вы так ненавидите Русь,Свой родимый очаг и историю предков,Что готовы плевать в вас взрастивших бабусьРади брошенных вам зарубежных объедков?. Прикрываясь благой комбинацией слов,Вы хотите прода...

Виктор Петрушкевич Вчера 02:36
Стих пробрал . Зажрались юдушки , зажрались в Рассеюшке . Привет всем россиянам из православной Днепропетровщины .
+2

alexandr » Виктор Петрушкевич Вчера 03:46
Вам так-же , здравствовать. Когда повесите своих нацистов-сионистов?
0
Виктор Петрушкевич » alexandr Вчера 11:50
Господь управит и будет суд . Сначала человеческий для исправления мозгов испорченых . А после - Божий и над ними и над нами .

Среда, 17:17 - 25 янв 17
гость — «-=-» пишет:

Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небеснаго водворится, речет Господеви: Заступник мой еси и Прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него. Яко Той избавит мя от сети ловчи, и от словесе мятежна: плещма Своима осенит тя, и под криле Его надеешися: оружием обыдет тя истина Его.
Не убоишися от страха нощнаго, от стрелы летящия во дни, от вещи во тьме преходящия, от сряща и беса полуденнаго. Падет от страны твоея тысяща, и тма одесную тебе, к тебе же не приближится: обаче очима твоима смотриши, и воздаяние грешников узриши.
Яко Ты, Господи, упование мое: Вышняго положил еси прибежище твое.
Не приидет к тебе зло, и рана не приближится телеси твоему: яко Ангелом Своим заповесть о тебе, сохранити тя во всех путех твоих. На руках возмут тя, да не когда преткнеши о камень ногу твою: на аспида и василиска наступиши, и попереши льва и змия.
Яко на Мя упова, и избавлю и: покрыю и, яко позна имя Мое. Воззовет ко Мне, и услышу его: с ним есмь в скорби, изму его, и прославлю его: долготою дний исполню его, и явлю ему спасение Мое

Среда, 17:24 - 25 янв 17
гость — «Сидр» пишет:

Эй, пидота, чо там хохлы когда замерзнут?

Среда, 17:24 - 25 янв 17
гость — «-=-» пишет:

Мы худо действуем, а ты нас злом караешь - Меж нами и тобой различья нет почти. хайям.

Среда, 17:27 - 25 янв 17
гость — «-=-» пишет:

здорово ты сам себя кличешь.

Среда, 17:31 - 25 янв 17
гость — «-=-» пишет:

пук

Среда, 17:42 - 25 янв 17
гость — « Масяня» пишет:

Хоть бы кто открыл какой нибудь свечной заводик в Каменском районе. Предприятий совсем нет! Работы нет, никаких перспектив!

Среда, 17:48 - 25 янв 17
гость — «-=» пишет:

что то на пряники хакеры кремлевские не налетают с подводной лодки а то иначе как привлечь к себе внимание когда ты никому не нужен.

Среда, 18:00 - 25 янв 17
гость — «вопрос» пишет:

Вепринцева "примерила" на себя должность Якушкиной, которую она может занять скоро (?)и поэтому сидит на совещании по АПК?

Среда, 18:04 - 25 янв 17
гость — «Тульская земля всегда славилась ратными подвигами и великими людьми — Ю.В.Вепринцева » пишет:

Тульская земля всегда славилась ратными подвигами и великими людьми —

Ю.В.Вепринцева
(женщина в разноцветных балахонах)

http://www.council.gov.ru/events/news/71122/

Женщина снова в зеленом:
http://i2.guns.ru/forums/icons/forum_pictures/012946/12946777.jpg
http://www.kbptula.ru/images/stories/kbp/news/2015/053/02.jpg
http://www.kbptula.ru/images/stories/kbp/news/2015/053/03.jpg

Женщина теперь в красном балахоне-униформе(?)
http://council.gov.ru/media/photos/xlarge/awQgAd4xP8xcm3AQpJzCPuocG64Nod1o.JPG
http://council.gov.ru/media/photos/xlarge/XGiotQYnyipGn9AmaTepyePBjOWZ5C1t.jpg
http://zampolit.com/upload/iblock/c80/c8024387028bcc1d5a8bfb735742cd0f.JPG
Женщина теперь в белом
https://pbs.twimg.com/media/CpFJDzhWYAAMcg8.jpg

Юнармия России

Униформа на основе американской?
Но более легкий материл (как кальсоны?)

http://71.mchs.gov.ru/pressroom/news/item/3697464/

Юнармия сажает деревья, т.к. не знает, чем заняться –http://s11.stc.all.kpcdn.net/share/i/4/1187053/wx1080.jpg
Но деревья без юнармии давно сажают экологические структуры

Юнармия в Тульской области – 3 человека? http://71.mchs.gov.ru/upload/site28/document_images/nWU3DoDUde-800x600.jpg
Пузатые и седые старики –
http://71.mchs.gov.ru/upload/site28/document_images/k4nsJ9Vg0v-800x600.jpg
http://71.mchs.gov.ru/upload/site28/document_images/riDUCFpmv3-800x600.jpg
http://gazetateploe.ru/wp-content/uploads/2016/08/2b84543bb5e816960089a41cc067bc22.jpg
На заднем фоне – малолетки

Юнармию для фона – на задний план.
Саму женщину поближе, которую поближе к ее намеку на груди обнимает старик
http://council.gov.ru/media/photos/xlarge/0kIXZ1AXKRYACHSniwuXW207B7aEgWkc.jpg

Женщина теперь в синем
http://council.gov.ru/media/photos/xlarge/cAkdX0AH2teTuobfIvUq2QmFLAxAdzbp.jpg


Вепринцева

Медиаблогер 2.0 за восемь миллионов
https://www.pryaniki.org/view/article/1016657/

Роспил по-тульски, Или как я провела очередной молодежный форум
https://www.pryaniki.org/view/article/1016658/

“Новомосковский след” проекта “Медиаблогер 2:0”
https://www.pryaniki.org/view/article/1016690/

Медиаблогер 3:0 отказали в президентском гранте
https://www.pryaniki.org/view/article/1016707/

Архив о блоггерах
Блогеры? Не знаю таких…
https://www.pryaniki.org/view/article/1015622/
Как поругались тульские блогеры
https://www.pryaniki.org/view/article/1014100/

Среда, 18:04 - 25 янв 17
гость — «Вепринцева сама себе противоречит?» пишет:

https://www.pryaniki.org/view/article/1015612/

Вепринцева сама себе противоречит?

Сначала говорит, что это нужно делать самим родителям - обосновать свои требования.

Сенатор Вепринцева Ю.В. многократно акцентировала внимание родителей на том, что их требования должны быть жёстко обоснованы, иметь чёткую аргументацию. Иначе, по её словам, предложение не пройдёт через многочисленные инстанции и будет отклонено.

Потом говорит, что "юристы сенатора помогут мамам составить документ юридически грамотно."

Вепринцевой Ю.В. и в другие инстанции (на Уполномоченного, в Общественную палату, Союз Чернобыль, ОНФ и т.д.). А юристы сенатора помогут мамам составить документ юридически грамотно.

Среда, 18:05 - 25 янв 17
гость — «-=-» пишет:

Американские перспективы: изгой мира
Позавчера президент США Дональд Трамп выполнил первый из пунктов своей предвыборной программы. Он подписал меморандум о запуске процесса выхода страны из Транстихоокеанского партнерства (ТТП). Чуть ранее 45-ый президент объявил, что будет инициировать пересмотр соглашений по НАФТА (североамериканской зоне свободной торговли). А осенью 2016 года Европой

Артур САлов Сегодня 17:58
Америка достаточно большая, чтобы замкнуться в себе. Сравнение с СССР некорректно . На американском континенте нет стран, которые были бы опасны для США. Изоляция от чего? От Ближнего востока с его ИГИЛом? От Китая с его экономическим демпингом. От проблем Европы, которые решаются за американский счет. Это хорошая изоляция.

Среда, 18:05 - 25 янв 17
гость — «"чемпионат" по созданию новых чиновничьих должностей продолжается?» пишет:

Вопросы прокурору Александру Козлову
1. Зачем создали должность министра молодежной политики и для этой должности создали аппарат, обслуживающий этого министра?

2. Почему должность министра получила "пожилая" Вепринцева, а не молодой руководитель который знает, что нужно для молодежи?


Чем Вепринцева занимается?

Была куча бездельников (Яковлев и его команда), добавилась к ним пиарщица Вепринцева, которая ни в одной работе не соображает, поэтому ее не взяли в Совфед.

Кто ее протежируется, ответьте, ребята, будем знать!

Какое отношение Вепринцева имеет к медиками и веселым стартам?

Аванесян все сама проводит, а Вепринцева присваивает себе чужие достижения, которые достигла Аванесян? Аванесян на полигоне ВДВ отличилась в стрельбе, это отметил губернатор Груздев.

Она обязана заниматься молодежью, но она старая,
поэтому тяготеет к лицам и соревнованием "для тех, кому за 50"

Старуха Левина не справляется с соцполитикой?

Сколько денег было выброшено Вепринцевой вместо оплаты мероприятий по молодежной политике?

Дюмин! Очнись! Дай оценку действиям Вепринцевой!

Дюмин, перемести Вепринцеву в отдел культуры, она, бросает свою обязанности по отношению к молодежи и так тяготеет к прекрасному миру искусства, что хоть снегурочку или деда мороза сыграет!

Перекос в умах едросов налицо.

Вместо Вепринцевой, Яковлева, матер шинницы Дедковой работает старуха Вейцман (под 60 лет ей скоро).

Старая лошадь борозды не портит, тянет и тянет воз работы, за выполнение которой деньги получает Вепринцевой, Яковлева и Ко.

Без Вепринцевой хорошо провели в 2015-м:
https://www.pryaniki.org/view/article/1014091/

А где же их взять главным врачам, большинству которых уже перевалило за 50?

Цитатник

Благодаря металлургам атмосфера такова, что целый ряд болезней уже не вписывается ни в какие ворота.

С.Казаков, экс-глава Тулы.

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