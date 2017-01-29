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Владимир Груздев получил Александра Невского

Президент Владимир Путин оценил орденом заслуги экс-губернатора в социально-экономическом развитии Тульской области.

 Накануне Нового года, 26 декабря, в Екатерининском зале Кремля президент вручал государственные награды, ордена и медали россиянам за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу.

Дмитрий Стрежнев, гендиректор минерально-химической компании "ЕвроХим" (в нее входят новомосковский гигант "Азот" и тульский институт "Гипрохим") получил нагрудный знак к почётному званию "Заслуженный химик Российской Федерации"  . 

Как выяснилось, в числе награжденных был и экс-губернатор Тульской области, ныне председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Его большой вклад в социально-экономическое развитие области был оценен президентом орденом Александра Невского. 
Как известно,  орденом Александра Невского награждают видных российских и зарубежных политических и общественных деятелей, представителей делового сообщества иностранных государств за заслуги в сотрудничестве с Россией и содействии в ее социально-экономическом развитии. Это единственный орден, который был и в Российской Империи, и в СССР, и в РФ.

Ранее Груздев был награжден двумя орденами “За заслуги перед Отечеством” ( III  и IV степени), а также  медалью ордена “За заслуги перед Отечеством” II степени.

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Цитатник

В принципе, в мире всё продается и покупается.

Б. Зубицкий, депутат Государственной думы

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