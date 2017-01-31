Главная / PRяники печатные « 31 января 2017 »

Тульских “генералов оборонки” приведут в форму

По инициативе министра обороны Сергея Шойгу для руководящего состава предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) введут единую форму.

О том, что военное ведомство рекомендовало руководствам предприятий, которые "выполняют задачи в интересах ведомства и в которых не предусмотрена государственная гражданская служба", носить форму со знаками отличия, газете "Коммерсант" рассказали топ-менеджеры оборонной промышленности. По их словам, соответствующие документы начали недавно поступать в военные представительства Минобороны РФ при предприятиях, а оттуда — к генеральным директорам заводов, объединений и корпораций.

По словам источника "Ъ" в Минобороны, конструкция предложенной формы схожа с повседневным костюмом для российских военнослужащих (за исключением шлевок и петель для погон в области плечевых швов). Ее предложено сделать в черных тонах. Единый знак руководящего состава выполнен по аналогии с должностными знаками, учрежденными приказом Сергея Шойгу № 490, то есть в форме пятиконечной звезды (такая же будет на кепке и левом рукаве). На груди слева будут располагаться государственные награды РФ, знаки отличия Минобороны РФ (предназначенные для ношения без колодок), а также знаки отличия в виде лент на планках, ниже — фамилия и инициалы должностного лица. На груди справа будет плашка с наименованием организации, а на правом плече — нарукавный знак с эмблемой компании. Сергей Шойгу это предложение поддержал и 15 декабря поставил на письме визу "Согласен". По данным "Ъ", спустя месяц начальник управления военных представительств Минобороны РФ полковник Олег Степанов потребовал от своих подчиненных довести решение министра до руководителей ОПК: "Ношение формы одежды... предусмотрено во время участия в совместных мероприятиях (коллегиях, совещаниях, форумах, выставках и т. д.), проводимых Минобороны".

Как пишет газета, единственным поставщиком вещевого имущества для Вооруженных сил РФ, определенным постановлением правительства, является "БТК-Групп" Таймураза Боллоева — этот статус она получила еще в 2012 году. По словам источников "Ъ", вероятно, что заказ на пошив "полувоенной формы" для ОПК поступит именно в "БТК-Групп", поскольку компания обладает всеми необходимыми компетенциями и сможет осуществить заказ в короткие сроки. Господин Боллоев вчера от комментариев "Ъ" отказался, а в самой компании заявили, что "о проекте им ничего неизвестно" и "к участию их никто не приглашал".

Примечательно, что форму для оборонщиков, скорее всего, будут выпускать в Киреевске на предприятии "БТК-Групп" Таймураза Баллоева (чтобы госзаказ ушел на тульское предприятие, губернатор Алексей Дюмин наверняка может договориться со своим бывшим руководителем).