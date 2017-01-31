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Тульских “генералов оборонки” приведут в форму

По инициативе министра обороны Сергея Шойгу для руководящего состава предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) введут единую форму.

О том, что военное ведомство рекомендовало руководствам предприятий, которые "выполняют задачи в интересах ведомства и в которых не предусмотрена государственная гражданская служба", носить форму со знаками отличия, газете "Коммерсант" рассказали топ-менеджеры оборонной промышленности. По их словам, соответствующие документы начали недавно поступать в военные представительства Минобороны РФ при предприятиях, а оттуда — к генеральным директорам заводов, объединений и корпораций.

По словам источника "Ъ" в Минобороны, конструкция предложенной формы схожа с повседневным костюмом для российских военнослужащих (за исключением шлевок и петель для погон в области плечевых швов). Ее предложено сделать в черных тонах. Единый знак руководящего состава выполнен по аналогии с должностными знаками, учрежденными приказом Сергея Шойгу № 490, то есть в форме пятиконечной звезды (такая же будет на кепке и левом рукаве). На груди слева будут располагаться государственные награды РФ, знаки отличия Минобороны РФ (предназначенные для ношения без колодок), а также знаки отличия в виде лент на планках, ниже — фамилия и инициалы должностного лица. На груди справа будет плашка с наименованием организации, а на правом плече — нарукавный знак с эмблемой компании. Сергей Шойгу это предложение поддержал и 15 декабря поставил на письме визу "Согласен". По данным "Ъ", спустя месяц начальник управления военных представительств Минобороны РФ полковник Олег Степанов потребовал от своих подчиненных довести решение министра до руководителей ОПК: "Ношение формы одежды... предусмотрено во время участия в совместных мероприятиях (коллегиях, совещаниях, форумах, выставках и т. д.), проводимых Минобороны".

Как пишет газета, единственным поставщиком вещевого имущества для Вооруженных сил РФ, определенным постановлением правительства, является "БТК-Групп" Таймураза Боллоева — этот статус она получила еще в 2012 году. По словам источников "Ъ", вероятно, что заказ на пошив "полувоенной формы" для ОПК поступит именно в "БТК-Групп", поскольку компания обладает всеми необходимыми компетенциями и сможет осуществить заказ в короткие сроки. Господин Боллоев вчера от комментариев "Ъ" отказался, а в самой компании заявили, что "о проекте им ничего неизвестно" и "к участию их никто не приглашал".

Примечательно, что форму для оборонщиков, скорее всего, будут выпускать в Киреевске на предприятии "БТК-Групп" Таймураза Баллоева (чтобы госзаказ ушел на тульское предприятие, губернатор Алексей Дюмин наверняка может договориться со своим бывшим руководителем). 

Комментарии к статье

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Вторник, 09:35 - 31 янв 17
гость — «Мимокрокодил» пишет:

И будет у них все прекрасно. Фуражка, кокарда, исподнее. Тувинский наполеон плохого не посоветует. хехе

Вторник, 09:44 - 31 янв 17
гость — «Оборонщиков в зелёное, гражданских в серое, солнце в чёрное» пишет:

Кто к власти прикоснулся, тот Дурак,
Ему не логика, ни разум не доступны,
А лишь системный, неизменный брак,
И те друзья. что рядом в роли трутней.

И совесть с правдой в них мертвы давно,
Но всё равно живёт в их душах чувство,
Которое диктует лишь одно,
"Спасай себя" и от того то грустно.

И что сегодня это изменить,
Не в силах не поэту, не Гераклу,
"Авгиевы конюшни" нашей жизни суть,
А несогласным путь один. по тракту

Вторник, 09:48 - 31 янв 17
гость — «Туляк» пишет:

" чтобы госзаказ ушел на тульское предприятие, губернатор Алексей Дюмин наверняка может договориться со своим бывшим руководителем"- Дюмин может договориться и "притащить деньги", только если в этом есть политическая составляющая. В данном случае речь идет о чисто коммерческом заказе и тут Дюмина могут вежливо попросить не вмешиваться со "своим авторитетом", да он и сам наверняка не будет пытаться лезть в эту историю. Вояки сами разберутся и с размещением заказа.

Вторник, 09:52 - 31 янв 17
гость — «А, чо!...» пишет:

...оплатим Таймуразу с налогов. Форма одежды № раз - трусы, каска, противогаз, для совещаний как раз!

Вторник, 09:53 - 31 янв 17
гость — «гость» пишет:

Так и должно быть. И делается это для того, чтобы руководство предприятий ОПК (большинство из которых стало мультимиллионерами и миллиардерами) каждый час, каждую минуту своего рабочего времени помнило, что оно обязано работать на благо своей страны, а не на личный карман.

Вторник, 10:00 - 31 янв 17
гость — «Идиоту в 9:53» пишет:

Ну надо такое написать?! Долбоеб! Беги в кассу! Хотя за такое твои хозяева не денег, а в морду тебе дадут!

Вторник, 10:35 - 31 янв 17
гость — «Цыганскому поселку - цыганские улицы» пишет:

В посёлке Плеханово города Тулы будут образованы четыре новые улицы с названиями драгоценных камней.

В проекте, внесённом на рассмотрение Тульской городской Думы главой администрации Тулы Евгением Авиловым, говорится о необходимости данной меры:
«Присвоение наименований элементам улично-дорожной сети в указанном посёлке необходимо для упорядочения наименования и присвоения почтовой адресации объектам строительства», — гласит текст документа.
В результате преобразования в посёлке появятся следующие улицы:
— Изумрудная;
— Алмазная;
— Янтарная;
— Жемчужная.
Решение одобрено комиссией по историческому наследию и городской топонимии.

Вторник, 10:36 - 31 янв 17
гость — «гостю в 10:00» пишет:

угомонись правдоборец
люди высказывают мнения.
а то что дюмин помог БТК-групп - факт. он там даже бывал. погугли для начала. и речь шла о том, чтобы у людей в киреевске работа была. там за эту фирму держаться. а не помогать - так могут и в другую область переехать.

Вторник, 10:38 - 31 янв 17
гость — «Дюмин оперативно обо всем докладывал наверх — Вы хотите сказать, что генерал был глазами » пишет:

Дюмин оперативно обо всем докладывал наверх
— Вы хотите сказать, что генерал был глазами и ушами Путина в Минобороны?
— «Несомненно»!

Неудивительно, что к Дюмину армейские относились весьма прохладно.


http://www.profile.ru/politika/item/103768-ad-yutant-ego-prevoskhoditelstva
Адъютант его превосходительства
Путин поставил своего охранника на Тульскую область
Алексей Дюмин, как председатель попечительского совета Ночной хоккейной лиги (НХЛ), регулярно играет в хоккей за любительский клуб «Бриз» с Сергеем Шойгу, в качестве вратаря участвовал в гала-матчах НХЛ с Путиным.
Дюмин на хоккейном поприще познакомился с друзьями президента – бизнесменами Романом Ротенбергом и Геннадием Тимченко.



http://www.profile.ru/obsch/item/93378-ot-patriotizma-k-politicheskomu-terroru

Страна стремительно скатывается в глубокий кризис. Соцопросы фиксируют, что 70% населения ощутили негативную ситуацию в экономике. Можно ли ожидать, что пропорционально похудению кошелька у граждан будут «открываться глаза» на реальность, не затуманенную пропагандой?

Политолог, профессор, научный руководитель департамента политической науки Высшей школы экономики Марк Урнов:

От патриотизма к политическому террору
К чему может привести госпропаганда в нынешнем виде
Что же касается тоталитарных или современных авторитарных режимов, таких, как, например, наш сегодняшний, то они занимаются пропагандой постоянно. Пропаганда – это неотъемлемый атрибут их жизни.

Основная цель – обеспечить легитимность существующей власти независимо от того, сколь она эффективна, то есть убедить граждан в том, что пропагандируемый режим – лучший из возможных, и что необходимо как можно теснее сплотиться вокруг власти и лидера нации.








http://fakty.ua/212351-byvshij-oficer-gru-aleksej-dyumin-otricaet-svoe-uchastie-v-organizacii-pobega-v-rossiyu-viktora-yanukovicha

Бывший офицер ГРУ Алексей Дюмин, его служба в ГРУ и присвоение высокой награды дали повод российской прессе предположить непосредственное участие Алексея Дюмина в организации побега из Украины в Россию Виктора Януковича



http://voprosik.net/kto-takoj-aleksej-dyumin

Когда правительство возглавил Владимир Путин, Дюмин получил новое повышение: стал личным адъютантом премьер-министра.

Будучи адъютантом Путина, Дюмин во время своих дежурств даже ночевал с тогдашним премьером (Путиным) в одном доме в Ново-Огарево

Дюмин, по словам собеседника «Газеты.Ru», стал совмещать должность начальника 2-го управления СБП — сотрудники этого подразделения охраняли только Путина. Фактически они и были личной охраной Путина.


Еще один знакомый Дюмина характеризует Дюмирна как человека, «который всегда занимался своей карьерой»:

«Чистой воды карьерист. Никогда не торопился с работы домой. Поставленные задачи выполнял всегда — любой ценой»


Путин рассматривает Дюмина в качестве потенциального преемника для решения проблемы 2018 года, когда нынешнему президенту придется решать: уйти или остаться.

Дюмин лично предан: будучи адъютантом президента по особым поручениям, он, как говорят, спал в одном доме с президентом в Ново-огарево, готов решать нетривиальные задачи — вывез Януковича из Крыма, обладает какими-то знаниями в области международной политики — свою диссертацию по «восьмерке» как минимум прочитал, да к тому же в ближайшие два года получит навыки микроменеджмента — технологии, с помощью которой Путин управляет Россией.

Борис Ельцин начал перебирать своих возможных преемников весной 1998 года, за 2 года до ухода от дел.
Путин вступает в такой же двухлетний марафон: финиш в марте 2018 года. Если, конечно, этот финиш будет.


Родственные связи Дюмина.

Дюмин попал в Федеральную службу охраны якобы по протекции своего отца, полковника медицинской службы Геннадия Дюмина, входившего в 1990-е годы в ближайшее окружение министра обороны РФ (1992— 1996) Павла Грачева.

Дюмин-старший был спарринг-партнером по теннису министра обороны и работал заместителем по снабжению начальника Центрального военного клинического госпиталя им. П.В. Мандрыка.

После отставки Грачева дружба не прекратилась, и снабженца довольно часто видели в свите бывшего главы Минобороны.

В феврале 1998 года в Рязанской области Дюмин и Грачев попали в ДТП, которое тут же засекретили. По официальной версии, экс-министр обороны поздно ночью собрался навестить тещу, живущую в поселке Поляны.

По дороге они подобрали стоящую на обочине 33-летнюю Елену Мусатову, и уже через несколько минут «Форд» занесло в кювет и он перевернулся. В результате женщина погибла, а Грачева и Дюмина с многочисленными травмами доставили в реанимацию. Понес ли кто наказание и куда посреди ночи мчались высокопоставленные пассажиры, выяснить не удалось.

В дальнейшем надевший генеральские звезды военврач Дюмин занимался закупками медицинских препаратов для госпиталя им. Мандрыки. Попутно он возглавлял ООО «Д энд Д Фарма» (фирма ликвидирована в 2007 году) и сотрудничал с французской фармацевтической корпорацией «Санофи», известной своими тесными деловыми связями с Фондом «Сколково», Роснано и Эндокринологическим научным центром на улице Дмитрия Ульянова, где работает старшая дочь президента Путина Мария Фаассен.

С 2013 года генерал Геннадий Дюмин возглавляет 4-е управление Главного военно-медицинского управления Министерства обороны РФ и участвует в турнирах Лиги ветеранов тенниса.



Брат за спиной.

Пока охранник президента Алексей Дюмин продвигался по служебной лестнице в СБП ФСО в бизнесе делал карьеру, и весьма успешную, его младший брат Артем: сначала он работал в представительстве все той же французской «Санофи», затем гендиректором в ОАО ТПК «Продмаркет» и ООО «Турбо», c 2014 года — ООО МФК, находящееся по адресу Варварка, 14. Москвичи знают: эта улица идет от Китай-города к Васильевскому спуску Кремля и находится под контролем ФСО.

«Продмаркет» является единственным подрядчиком и застройщиком пятизвездной гостиницы «Зарядье», входящей в строящийся парк на месте снесенной гостиницы «Россия».
Деловым партнером Артема Дюмина указан Олег Голублев, отец которого занимает должность начальника канцелярии Владимира Путина.

Другим компаньоном Дюмина и Голублева до недавнего времени выступал известный юрист и инвестор Дмитрий Шумков, который в декабре прошлого года неожиданно покончил жизнь самоубийством, повесившись в своем офисе в башне «Федерация».

У бывшего охранника президента Алексея Дюмина, неожиданно ставшего исполняющим обязанности губернатора Тульской области, хотя и нет собственного хозяйственного опыта, зато есть обширный бизнесопыт отца и брата.

Как сам Дюмин оценил свое назначение. Slon.Ru, 03.02.2016: Дюмин придумал операцию по вывозу Виктора Януковича с Украины после февральской резолюции и тем самым завоевал расположение Путина.

Однако это объясняет лишь то, почему Путин доверяет Дюмину, но вовсе не объясняет, почему Дюмин назначен губернатором. Более вероятным объяснением является интерес госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова к региону.

Дюмин мог стать компромиссной фигурой между интересами Кремля и Чемезова.

С чего столь видного деятеля, с такими невиданными заслугами перед Путиным вдруг перемещают с места на место? И не является ли назначение губернатором понижением? Вот тут как раз однозначного ответа нет, но стоит обратить внимание на два фактора. Во-первых, исход генералов из ФСО в связи с фигурировавшими слухами об отставке Евгения Мурова.

Возможно, Дюмин попал в число тех, кто перешел из ФСО в другие силовые структуры в связи с вероятными кадровыми перестановками в руководстве службы (которые пока так и не состоялись).

http://voprosik.net/kto-takoj-aleksej-dyumin

«Дюмин оперативно обо всем докладывал наверх»

— «Вы хотите сказать, что генерал был глазами и ушами Путина в Минобороны?»
— «Несомненно»!

Неудивительно, что к Дюмину армейские относились весьма прохладно.

В Минобороны его могли пристроить, а резкий взлет карьеры «чужака», как назвал Дюмина источник «Коммерсанта», при политически сильном министре Сергее Шойгу легко мог стать источником беспокойства последнего.
В итоге вполне вероятно, что произошла банальная вещь: Шойгу избавился от влиятельного зама. А пост губернатора тут просто подвернулся.

Вторник, 11:10 - 31 янв 17
гость — «"прапорщик -штатским"» пишет:

И чего это вы, раз такие умные, строем не ходите? Форму наденете -по утрам строевую вам подтянем.

Вторник, 11:14 - 31 янв 17
гость — «гость» пишет:

А еще пусть строем ходят.

Вторник, 11:56 - 31 янв 17
гость — «-=-» пишет:

свидомит тебе тоже нужна формянка с амеровским званием что ж ты ихние задание выполняешь на тульских пряниках а в штатском хаживаешь непорядок это в каком нибудь звании и в ихней форме ты бы выглядел приличней и глядишь какой нибудь нацик избавил тебя от бренностей житейских в общем к одному концу так сказать.

Вторник, 12:00 - 31 янв 17
гость — «гость1» пишет:

ну и Плеханово уже переименовать в республику "Цыганскую"

Вторник, 12:08 - 31 янв 17
гость — «Кажись приплыли...» пишет:

Когда "вояки" зацикливаются на обмундировании - беда. Опять юдашкин что-нибудь гламурненькое привнесет.
Очередное подтверждение тому, что "сапоги должен точать сапожник".

Комментировать тут нечего - его для начала нужно было бы на срочную на два года забрать рядовым, затем военное училище, затем десяток лет гарнизонной службы, только после этого в военную академию - может дури было бы и поменьше. Министром обороны не может быть не кадровый военнослужащий.
Как самому можно находиться при исполнении и быть одетым не по форме - в курточку, где знаки отличия?

Охренеть: министр обороны у рядового бойца гимнастерку проверяет. Ему что заняться больше нечем? Трындец да и только.
Но самое ужасное даже не в этом.
Убелённые сединой, уважаемые во всём мире оборонщики будут вынуждены терпеть очередные закидоны.
На военных Парадах министр обороны в гражданке, на гражданке гражданские в форме - приплыли...
То руководить генералами баб безмозглых понатыкали, теперь вот по Г.Горину бургомистров, отстаивающих незыблемость высоты талии и накладных карманчиков на камзолах...

А Грибоедов еще утверждал, что "горе от ума", это он еще горя от его отсутствия не видел.

Вторник, 12:23 - 31 янв 17
гость — «Не в 9-53 для вторника в 10-00» пишет:

Туповат ты дядя. Все олигархи, хочешь ты того или нет, во всём мире разбогатели на госконтрактах. И ваш брат тут не исключение. Ружьишко одного из ваших топиков по цене твоего годового жалования и конюшенка в подмосковье, ну прям с хорошей зарплаты, ага. Другое дело, что повлиять на это в сторону работяг и среднего персонала никто и никак, даже Путин. И не то чтобы не хочет, а скорее всего не может. Называемую у нас хрущёвскую систему оплаты труда даже калёным железом не выжечь. Увы, но так во всём мире.

Вторник, 12:24 - 31 янв 17
гость — «-=-» пишет:

конечно приплыли вся пятая колона приплыла и хорошо что ты свидомит первый об этом догадался а я то думал что ты тупан а оказывается ты вон какой сообразительный все и везде лакшишь

Вторник, 12:29 - 31 янв 17
гость — «гость» пишет:

Боллоев это тот, который типа пиво "Балтика" разливал?
Ну-ну...

Вторник, 12:46 - 31 янв 17
гость — «вопрос» пишет:

Чё, правильна!...Чё оне строем не ходят, раз такие умные?...

Вторник, 12:46 - 31 янв 17
гость — «Не в 9-53» пишет:

Вторник, 12:24 - 31 янв 17
гость — «-=-» пишет:

конечно приплыли вся пятая колона приплыла и хорошо что ты свидомит
__________________________________________________________________________________
Не ты не туповат, ты просто ебанутый на всю свою овальную голову, которую за свидомита и пятую колонну не плохо бы подлечить. Понятно тебе гандонище?

Вторник, 13:24 - 31 янв 17
гость — «ВРЕМЯ ОХРАННИКА» пишет:

ВРЕМЯ ОХРАННИКА
Неделя началась новыми эскападами чеченского начальника Рамзана Кадырова, разместившего в своем «Инстаграме» изображения оппозиционеров в прицеле оптической винтовки. И за меньшие шутки наш самый справедливый суд штамповал блогерам обвинения в разжигании социальной розни и раздавал вполне реальные сроки. Но что-то говорит мне, что обращение Михаила Касьянова и Владимира Кара-Мурзы в ФСБ не приведет к возбуждению уголовного дела. В Кремле в очередной раз испуганно замолчали. А потом распространили через околовластных экспертов и журналистов успокоительную версию. Рамзану Ахматовичу, мол, до истечения срока начальствования над Чечней всего два месяца осталось, а указ о назначении исполняющим обязанности еще не подписан. Вот и нервничает горячий горский парень, стремится засвидетельствовать лояльность Путину доступными способами. Альтернативная версия заключается в том, что Кадыров демонстрирует таким образом свою полную независимость от центральной власти. То есть или власть нуждается в намеках на существование «эскадронов смерти», или они создаются без ее контроля. Оба варианта свидетельствуют о деградации режима.
А вот заместителю министра обороны генерал-лейтенанту Алексею Дюмину повезло куда больше. Главный начальник страны просто с ходу утвердил военачальника и.о. тульского губернатора. Надо сказать, что г-н Дюмин сделал карьеру, о которой и мечтать не могли ни Жуков, ни Рокоссовский. Первый раз генерал привлек к себе внимание специалистов (по большей части зарубежных), когда 24 декабря было объявлено о его назначении на должность заместителя министра обороны. Указывалось, что генерал до этого последовательно занимал должности начальника Сил специальных операций и начальника штаба Сухопутных войск. Американский профессор Марк Галеотти был поражен тем обстоятельством, что еще в мае 2015-го крупный военачальник Дюмин числился за Федеральной службой безопасности, то есть в Вооруженных силах он находился недолго, меньше года. Зарубежные наблюдатели предполагали, что после скоропостижной смерти начальника ГРУ Игоря Сергуна Алексея Дюмина пошлют возглавлять некую разведывательную суперструктуру, которую выведут из подчинения Генштабу. Но, как видим, не сложилось. Военные, и особенно военные разведчики, очень не любят варягов из числа «соседей». Начальником ГРУ назначили кадрового военного разведчика генерала Игоря Коробова, а Дюмина в тот же самый день по рекомендации Сергея Шойгу бросили на Тульскую область.
Когда о назначении стало известно, СМИ разузнали: причиной фантастической карьеры Алексея Дюмина стало то, что он был личным адъютантом Путина в бытность того премьером. А также он замечательно играл роль вратаря Ночной хоккейной лиги, созданной для увеселения Путина В.В., очень ловко пропуская шайбы, посланные главным начальником. Кроме того, свою надежность он, говорят, подтвердил, руководя спецназом при аннексии Крыма и, главное, своевременно эвакуировав украинского президента Виктора Януковича.
Подозреваю, что мы наблюдаем наступление нового важного этапа путинской кадровой политики. В принципе нет ничего необычного в том, что главный начальник назначал на важные должности тех, кого он лично знал по предыдущей жизни, тех кому лично доверял. Но вскоре стало казаться, что кооператив «Озеро», а также дрезденская резидентура КГБ насчитывали в своем составе какое-то несметное количество людей. Дальше больше. По мере расширения количества вакансий, обязательным условием получения выгодного места стала просто принадлежность к спецслужбам. Один хорошо информированный эксперт заметил тогда не без иронии, что вся политическая борьба в России сводится к конкуренции между выходцами из 1-го главка КГБ (внешняя разведка) с представителями 2-го главка (контрразведка). И вот теперь новый тренд.
Сотрудников спецслужб вовсю теснят охранники. Сначала должность главнокомандующего Внутренними войсками досталась бывшему заместителю директора ФСО Виктору Золотову. Затем Управление делами президента возглавил Александр Колпаков, тоже занимавший важные должности в охранных структурах. И вот теперь Алексей Дюмин занял место тульского губернатора Владимира Груздева, миллиардера и ... выходца из Службы внешней разведки.
Все это довольно скверный признак. Я не вижу большой беды, когда высокие административные посты занимают военные. В конце концов, большинство генералов руководили большими людскими коллективами, решали гигантское количество хозяйственных вопросов, у них есть необходимый опыт. Хуже, когда ключевые должности в государстве занимают представители спецслужб. Лицемерие, шантаж, слежка, секретные обыски и вторжение в частную жизнь – все, что неприемлемо для обычных людей, является нормой для сотрудников госбезопасности, считается оперативной работой. Именно так они ведут дела. Что, собственно говоря, мы и наблюдаем последние 16 лет. Но теперь все еще хуже. Наступает время охранников. Ведь и военных, и сотрудников госбезопасности все-таки воспитывали в ощущении, что их предназначение защищать Родину. То, что они под этим понимают – другой вопрос. В телохранителя же вколачивают, что он обязан в любых обстоятельствах ценой своей жизни и жизней других спасать, но не Россию, а охраняемое лицо. Именно эту задачу он будет исполнять в любой ситуации. Надо будет стрелять, прикажет стрелять…
И то, что через 16 лет, Путин двинул во власть охранников, ясно указывает на его направление мыслей.
Александр Гольц
«Ежедневный журнал»

Вторник, 13:25 - 31 янв 17
гость — «У Вас фашизм вызывает уважение?» пишет:

Мнение о Дюмине?
http://zampolit.com/dossier/dyumin-aleksey-gennadevich/

Ирина Глазкова
У Вас фашизм вызывает уважение? Не сомневайтесь, эти нацисты также сломают Вашу жизнь и жизнь Ваших близких. Но, наверное , Вы этого заслуживаете.

Вторник, 13:30 - 31 янв 17
гость — «Гость» пишет:

Идите служить нечего жопу просиживать и комментарии написывать! Наоборот хорошо, что выпуск будет происходить в Тульской области. У людей хоть рабочие места появятся.

Вторник, 13:33 - 31 янв 17
гость — «Историк» пишет:

Главное, чтобы регион перестал пребывать в самой жопе, пусть, что хотят, то и делают! К тому же это дела гос важности и нужно гордиться тем, что наша земля к этому причастна. Издревле Тульская область славилась не только пряниками с самоварами, но и безупречной оружейкой!

Вторник, 13:52 - 31 янв 17
гость — «Да-да» пишет:

Все правильно. В государстве такого типа , фашистском, как девушка правильно пишет жопа- это неизбежный результат.

Вторник, 13:54 - 31 янв 17
гость — «-=-» пишет:

свидомит как услышит про пятую колону так на дресню исходит ты чё свидомый пятая колона и ты близнецы и братья давай одевай амеровскую форму и вперед за ихние идеалы быстрей себе покой отыщешь чем на пропиндоских пряниках коих ты и возглавляешь.

Вторник, 14:19 - 31 янв 17
гость — «Нацию, назову ее русской, оказалась Путину не нужна: » пишет:

Нация Путина — это нация байкера Хирурга, нация Рамзана Кадырова, нация поклонников Сталина и Шойгу. Нация Путина претендует на мировое значение, она воюет в Сирии, волнуется об американских выборах и даже, по слухам, что-то хотела устроить в Черногории.

Нацию, назову ее русской, оказалась Путину не нужна:
моя нация состоит из миллионов людей — часто неустроенных, несчастных, бедных, с туалетом во дворе и с дошираком в кастрюльках.

Моя нация не раз в своей истории воевала, братские могилы русских солдат разбросаны по всей Европе.
Для Путина этот опыт — повод для милитаристского угара.

Национальный интерес Путина — сохранение и укрепление тюремной системы. Мой национальный интерес — ее уничтожение, свобода для всех невинно осужденных, прекращение террора и пыток.

У моей нации — самый страшный в новейшей истории тюремный опыт.

Созданная в годы диктатуры лагерная система на пике своего могущества достигала гитлеровских масштабов, сейчас она жива, даже после путинских заявлений о «российской нации», мы получили очередное свидетельство о пытках и терроре в российских тюрьмах.

Политзаключенных в России сегодня немного, но ими одними тюремный произвол не исчерпывается — тысячи людей сидят в тюрьмах по самым ничтожным обвинениям, прежде всего по «наркотическим» статьям, для того только и придуманным, чтобы репрессивный аппарат мог зарабатывать на моих несчастных соотечественниках.

Главной бедой моей нации до сих пор было то, что она не успела и не смогла научиться жить вне подавляющего ее государства.

Моей нации повезло, что Путин настолько чужд ей.


Источники:

http://echo.msk.ru/blog/spektr_press/1866486-echo/

http://spektr.press/putin-sozdast-svoyu-naciyu-a-nam-ostanetsya-nasha-manifest-olega-kashina-o-proekte-rossijskoj-nacii-i-razbitom-koryte/

Вторник, 14:28 - 31 янв 17
гость — «-=-» пишет:

от Андрея Девятова - о ПМЖ иудеев мира на Украину, для полного переезда пока мешает *Донбасс*
ОЙ, ВЭЙ! О старте на Украине заветного проекта: «Небесный Иерусалим» «Эпохальным событием начала 2017 года, о котором мировые СМИ даже и вскользь не упомянули, стала высадка в порту Одессы первой группы переселенцев из Израиля, которую возглавил Игорь Беркут.Эта группа из 183 евреев-первопроходцев прибыла на Украину из Хайфы, чтобы на благодатной земле Ю...

https://www.youtube.com/watch?v=TrRmJqYmIxA

Gennady Podpletny Сегодня 12:46
Да ! нет слов об изобретательности евреев. Новая нация, новое государство... на удобренной местечковыми евреями почве после убийства Сталина. Планы верстались столетиями...

Вторник, 14:29 - 31 янв 17
гость — «-=-» пишет:

Отсосу за доллары у амеров. Рубли от моих кремлевских хозяев не катят!

Вторник, 14:31 - 31 янв 17
гость — «-=-» пишет:

свидомит когда сосешь губой трясешь?

Вторник, 14:31 - 31 янв 17
гость — «Канада не признает законность и результаты выборов в Государственную Думу России, которые » пишет:

Канада не признает законность и результаты выборов в Государственную Думу России, которые состоялись 18 сентября 2016 года


Канада ввела санкции против 15 граждан России, сообщило Министерство иностранных дел Канады.

Эти санкции являются ответом на выборы в Государственную Думу России, которые состоялись 18 сентября 2016 года

Подробнее: https://news.mail.ru/politics/27948945

Вторник, 14:33 - 31 янв 17
гость — «-=-» пишет:

Товарищи, не бойтесь! Шендерович рассказал, что будет, когда Путина похитят марсиане
Виктор Шендерович, считающий себя непревзойденным сатириком и вообще человеком крайне интеллектуальным, на этот раз решил порассуждать о марсианах. И том, что ждет Россию, если жители Красной планеты не устоят и похитят Путина. Ну, и попутно выяснил, что россияне психически больны. Как говорится, каждый судит по себе, не так ли? Речь Шендеровича как всегда настолько з...

Если «пропылисосить» слова Шендеровича и вытянуть все метафоры, то остается следующее: Путин плох, потому что его поддерживают уже много лет. С этим нужно что-то делать, потому что никто не хочет ничего с этим делать. Но если что-то и сделать (похитить с марсианами, например, ага), то ничего не изменится. Потому что всем нравится, как есть сейчас.

И кто же тут психически нездоров, а? Очевидно, те, кто слушают и кивают.

Вторник, 14:36 - 31 янв 17
гость — «Даешь фуфайку!» пишет:

Перекроим бюджет! Урежем у учителей и врачей. Пошьем на эти деньги кители директорам ОПК, а то совсем оборвались, на совещания ходить не в чем. Да и Великаму на рубашку хватит, а то он спецкорам в неглиже позирует.

Вторник, 15:08 - 31 янв 17
гость — «не военный» пишет:

Задолбали уже! Войны эти постоянные, форма, шойгу и т.д. Извилина одна от фуражки. Вся страна чиновники, охранники да вояки, остальные работают. И работают за гораздо меньшие деньги чем эти нахлебники. В городе как дом с позолочёными кованными воротами, так или мент или чиновник или военный, предприниматели скромнее живут.

Вторник, 16:19 - 31 янв 17
гость — «Зоя» пишет:

Тймураз аглы берды подсуетился что бы на воздухе заработать.

Вторник, 21:28 - 31 янв 17
гость — «туляк » пишет:

Они хотя бы для армии нормальную форму ввели.А то ходят,смотреть противно!

Цитатник

И главе города нужен действительно был специалист, чиновник непосредственно, лично знакомый и верный ему.

Герман Чуршуков, депутат тульской гордумы

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