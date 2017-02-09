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Главная / PRяники виртуальные « 9 февраля 2017 »


"Все работы, связанные с выемкой грунта под котлованы на строительной площадке ЖК "Молодежный" закончены в августе 2016 года"

Информационное письмо к статье "За Тулой-Воронеж", присланное в редакцию ГК "Аврора" 



Комментарии к статье

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Четверг, 12:35 - 9 фев 17
гость — «м» пишет:

И чё это доказывает? Предположим, что в средневековье выкопали подземный ход , а недавно он обвалился так по их логике виноваты наши современники что ли?

Четверг, 12:43 - 9 фев 17
гость — «"ммм"» пишет:

Да ни хрена не доказывает -в огороде бузина, а в Киеве дядька -котлован под ТЦ "Макси" закончили копать в 2014 году, поэтому экскаваторы не виноваты, а то, что копали на самой трубе, это не считается.

Цитатник

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