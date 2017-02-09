Главная / PRяники виртуальные « 9 февраля 2017 »

"Все работы, связанные с выемкой грунта под котлованы на строительной площадке ЖК "Молодежный" закончены в августе 2016 года" Информационное письмо к статье "За Тулой-Воронеж", присланное в редакцию ГК "Аврора"













Цитатник



Лично меня шокировала новость про открытие трех аэродромов в области Депутат гордумы Виктор Афонин Реклама

Наш опрос Готовы ли вы отказаться от перемещения по городу на личном автомобиле? Не готов в принципе



Если прижмет, то придется



Готов, если перемещаться по городу в общественном транспорте станет удобнее и выгоднее



Уже перестал ездить по Туле на собственном автомобиле



Последние комментарии Топ обсуждаемых за 10 дней Рекомендуем





