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За Тулой – Воронеж

В связи с аварией на водоводе у нас появились вопросы, на которые должна получить ответы прокуратура области и доложить губернатору.

Вслед за тульскими авариями на водоводе вчера без воды остались жители одного из микрорайонов Воронежа (164 жилых дома и порядка 65 тысяч человек), причем аналогичная авария случилась в городе в конце октября прошлого года.

В обоих случаях произошел прорыв 600 мм чугунной трубы. Воронежские коммунальщики объяснили причины первой аварии высокой степенью износа труб. О причинах вчерашней аварии пока не сообщалось.

В Туле с аварией на водоводе разбирается прокуратура. По версии “Тулгорводоканала”, она приоизошла из-за сдвига грунта, в результате которого чугунную трубу повело.

В частности, директор ОАО “Тулгорводоканал” Виктор Кашеваров заявил, что авария случилась из-за сдвига природного слоя грунта в сторону оврага, который потащил за собой водовод диаметром 900 мм – произошел разрыв раструба, то есть соединения двух труб, и образовалась большая утечка. Причиной сдвига грунта, на его взгляд, стала дополнительная нагрузка на водовод, которую допустила организация-застройщик.

Версии другой стороны, группы компаний “Аврора”, которая является застройщиком ЖК “Молодежный”, через земли которого проходит водовод, мы не смогли обнаружить.

Сейчас поисками виновных в аварии занимается прокуратура. Однако любопытным, как нам кажется, было заявление областного прокурора, сделанное по горячим следам, что никаких обременений на работы в районе водовода не было. Хотя представители "Тулгорводоканала" неоднократно предупреждали застройщика, что в районе, где ведутся работы по возведению домов, проходит водовод.

В связи с этим возникают резонные вопросы, но не к застройщику и “Тулгорводоканалу”, а к чиновникам, от которых зависело выделение земли для строительства.



Кем и как было дано разрешение на строительство на землях, по которым проходит водовод?

Почему земли под строительство были выделены без обременения?

Наконец, сколько еще земельных участков в Туле, по которым проходят стратегические коммуникации, было передано без обременения под застройку?





Ответы на эти вопросы должны, на наш взгляд, лечь на стол Алексею Дюмину. Какое он примет решение, нам тоже хотелось бы знать.