ВойтиРегистрация


О проекте|Связаться с нами

PRяники с перцем| PRяники печатные| PRяники виртуальные| Фольклор| Кто есть ху| Тульская PRовинция

Главная / PRяники с перцем « 4 февраля 2017 »


За Тулой – Воронеж

В связи с аварией на водоводе у нас появились вопросы, на которые должна получить ответы прокуратура области и доложить губернатору.

Вслед за тульскими авариями на водоводе вчера без воды остались жители одного из микрорайонов Воронежа (164 жилых дома и порядка 65 тысяч человек), причем аналогичная авария случилась в городе в конце октября прошлого года.

В обоих случаях произошел прорыв 600 мм чугунной трубы. Воронежские коммунальщики объяснили причины первой аварии высокой степенью износа труб. О причинах вчерашней аварии пока не сообщалось.

В Туле с аварией на водоводе разбирается прокуратура. По версии “Тулгорводоканала”, она приоизошла из-за сдвига грунта, в результате которого чугунную трубу повело. 

В частности, директор ОАО “Тулгорводоканал” Виктор Кашеваров заявил, что авария случилась из-за сдвига природного слоя грунта в сторону оврага, который потащил за собой водовод диаметром 900 мм – произошел разрыв раструба, то есть соединения двух труб, и образовалась большая утечка. Причиной сдвига грунта, на его  взгляд, стала дополнительная нагрузка на водовод, которую допустила организация-застройщик.

Версии другой стороны, группы компаний “Аврора”, которая является застройщиком ЖК “Молодежный”, через земли которого проходит водовод, мы не смогли обнаружить.

Сейчас поисками виновных в аварии занимается прокуратура. Однако любопытным, как нам кажется, было заявление областного прокурора, сделанное по горячим следам, что никаких обременений на работы в районе водовода не было. Хотя представители "Тулгорводоканала" неоднократно предупреждали застройщика, что в районе, где ведутся работы по возведению домов, проходит водовод. 

В связи с этим возникают резонные вопросы, но не к застройщику и “Тулгорводоканалу”, а к чиновникам, от которых зависело выделение земли для строительства. 


Кем и как было дано разрешение на строительство на землях, по которым проходит  водовод? 

Почему земли под строительство были выделены без обременения?

Наконец, сколько еще земельных участков в Туле, по которым проходят стратегические коммуникации, было передано без обременения под застройку?

Ответы на эти вопросы должны, на наш взгляд, лечь на стол Алексею Дюмину. Какое он примет решение, нам тоже хотелось бы знать. 

 

Комментарии к статье

Сообщение отправляется через зашифрованный канал связи, анонимность гарантирована

Суббота, 10:26 - 4 фев 17
гость — «туляк» пишет:

жители одного из микрорайонов Воронежа (164 жилых дома и порядка 65 тысяч человек)
*************************
А наши СМИ пишут, что в Пролетарском районе осталось без воды 652 дома и 20 тысяч жителей, а в Пролетарке 150 тысяч жителей! Надоело это враньё!

Суббота, 11:00 - 4 фев 17
гость — «Туляк» пишет:

Когда в Туле по настоящему взглянут на коррупцию?


Доверие к прокуратуре есть, будем продолжать работу», — подчеркнул замгенпрокурора.

На заседании выступил замполпреда Президента в ЦФО Николай Овсиенко, назвавший борьбу с коррупцией главной задачей в 2017 году. Овсиенко отметил важность соблюдения прав заключенных.

Суббота, 11:13 - 4 фев 17
гость — «Правильно!» пишет:

Надо собраться толпой и ОБЕРЕМЕНИТЬ всех чиновников, у которых зарплаты выше средних 15000 рублей по Тульской области.

Суббота, 11:28 - 4 фев 17
гость — «.» пишет:

Это не коррупция, а квалификация на уровне плинтуса

Суббота, 11:34 - 4 фев 17
гость — « гостю 10*26» пишет:

хорошая арифметика 30 человек в многоквартирном доме наверное Швейцарский анклав в Т.О.

Суббота, 11:43 - 4 фев 17
гость — «Вопрос» пишет:

А кто владелец участков в Нижней Китаевке 71:14:0404420:677 и 71:14:0404420:680 на Непрейском водоводе , участки появились недавно , вот тоже рванет то со временем.

Суббота, 11:55 - 4 фев 17
гость — «вопросу» пишет:

а вот кто владеет, пусть и расхлебывает последствия! Ибо знал, что брал!

Суббота, 12:18 - 4 фев 17
гость — « "Редактору" от 11-17» пишет:

Всё валите на Владимира Сергеевича! Посмотрите сначала на себя! Видимо турнули Вас с насиженного и хлебного места, а теперь злобствуете. Да при Владимире Сергеевиче туляки впервые поняли, что оказывается можно навести и содержать в чистоте , уюте , красоте родной город. Что тротуары, по которым более 50 -ти лет ломали ноги, можно отремонтировать и регулярно их убирать. Да для нас это оказалось открытием. Загаженный и оплёванный Кремль оказался вдруг очень милым, красивым и привлекательным. А наши парки, особенно Центральный!. Где ежемесячно происходили убийства, которые почему-то не раскрывались, видимо, из-за густых зарослей. Мы сейчас уже к хорошему привыкли. НЕ хватит страницы, чтобы перечислить все хорошие начинания и дела для нас. Помнится только хорошее. Возможно были и ошибки, просчёты. Пётр 1-ый строя Петербург, укрепляя границы Руси тоже допускал ошибки. Но мы славим его за великие дела на благо России. Спасибо Владимиру Сергеевичу за все хорошие дела на благо простых горожан!

Суббота, 12:21 - 4 фев 17
гость — «Сантехник» пишет:

Если изношенность сетей практически 100%, то получается скоро вода и гавно рванут по всей Туле. Власть доворовалась в конец. В Говне тогда потонут все. Хотя может кто-то из чиновников и утечет спокойно. Ведь говорят - "Говно не тонет". А у Козлова как поет Лобода - "Такие честные и добрые глаза...Назад нельзя.."

Суббота, 12:37 - 4 фев 17
гость — «гость» пишет:

А вы добавьте ещё один вопрос: как город Тула вместе с МИЗО сформировало придомовую территорию у МКД и передало собственникам не оформив сервитутов на проходящие транзитом по этой территории коммуникации? Ну и поговорите с ресурсниками про конфликты с невменяемыми такими собственниками, которым всё равно, что у тысяч людей дальше за ними нет воды, электроэнергии, тепла, газа. "Не дадим вести ремонт и всё!"

Суббота, 12:52 - 4 фев 17
гость — «гостю в 12:37» пишет:

Это где ж такие "невменяемые собственники"? У нас обычно власти на собственников плюют: "Что хотим, то и наворочаем!" Точечная застройка тому пример!

Суббота, 13:06 - 4 фев 17
гость — «Казюк» пишет:

Еще - Ижевск...

Суббота, 13:15 - 4 фев 17
гость — «-=-» пишет:

Частная собственность как иллюзия
Нам тут рассказывали в былое время, что капитализм построен на уважении прав человека, в основе которых лежит право на его собственность. Нам лгали. Правду говорили как раз преподаватели марксизма-ленинизма, которые еще помнили, что по мере развития капитализма и концентрации капитала капиталисты завладеют всей собственностью наемных работников. Но поскольку они к том [...]

coldstream Сегодня 10:56
Что бы граждане наконец перестали думать и переживать не только о своей собственности, но и чужой, нужно сделать её всю государственной. Избавим же человеков от страдания, построим социализм

Суббота, 13:24 - 4 фев 17
гость — «гость» пишет:

Здесь нужно время, ситуация спорная: либо природный катаклизм, либо человеческий фактор. Поэтому выводы делать пока рано.

Суббота, 13:27 - 4 фев 17
гость — «КАЗЮК» пишет:

А вы добавьте ещё один вопрос: как город Тула вместе с МИЗО сформировало придомовую территорию у МКД и передало собственникам не оформив сервитутов на проходящие транзитом по этой территории коммуникации? Ну и поговорите с ресурсниками про конфликты с невменяемыми такими собственниками, которым всё равно, что у тысяч людей дальше за ними нет воды, электроэнергии, тепла, газа. "Не дадим вести ремонт и всё!"

Суббота, 13:29 - 4 фев 17
гость — «Виновников к наказанию» пишет:

Наказывать застрощийка надо, хотя бы штрафануть. В любом случае у них должны быть планы местности, как иначе то, тогда строительство проводить???

Суббота, 13:31 - 4 фев 17
гость — «-=-» пишет:

О грядущих изменениях в нашем убогом государстве.
Кто докажет народу, что грехи – это плохо? Кто его научит жить без греха, если к недостижимому для большинства благополучию поднялись самые удачливые воры, самые искусные лжецы, самые бессовестные подлецы? Что можно противопоставить этим фактам, чтобы доказать человеку, что всё это очень плохо, и что так делать нельзя? Смотрите, до чего мы дож...

Правда, тут есть вопрос – смогут ли учиться у высшего Учителя в Его Высшей Школе все люди без исключений? Всё-таки это – Высшая Школа, выше всех университетов, а и в университетах способны учиться не все. Пусть этот вопрос останется открытым, и надо думать, на Руси найдутся люди, пригодные для Высшей Школы.

И через них наступит конец подлости на Руси и превращение её убогой жизни в такую жизнь, что «ни в сказке сказать, ни пером описать». А как же? Высшая Школа есть Высшая Школа….

Суббота, 13:46 - 4 фев 17
гость — «-=-» пишет:

Скажи мне, кто твой враг - и я скажу, остались ли у тебя друзья. (.) картинка просто к юбилею без намеков :) ...

https://cont.ws/uploads/pic/2017/2/map4%20%281%29.jpg

Суббота, 13:56 - 4 фев 17
гость — «-=-» пишет:

"Агитпроп" от 4 февраля 2017 года

https://www.youtube.com/watch?v=ejaq92LPV1o

Суббота, 14:06 - 4 фев 17
гость — «-=-» пишет:

«Рубеж» - документальный фильм News Front

https://www.youtube.com/watch?v=G5O6-fdpD_k

Суббота, 15:10 - 4 фев 17
гость — «"гостю 11:34"» пишет:

65000 :164 = ? На деревянных счётах манипулировал с бодуна?

Суббота, 15:37 - 4 фев 17
гость — « гостю 15*10» пишет:

В Пролетарском районе осталось без воды 652 дома и 20 тыс.жителей, по информации СМИ.20000 делим на 652 дома получаем 30 человек в многоквартирном доме проживают.

Суббота, 15:38 - 4 фев 17
гость — « комментатору в 12:18 - 4 фев 17» пишет:

Открывайте документы по заседанию Градостроительного совета, постановления и распоряжения правительства Тульской области по выделению этой территории под строительство МКД и смотрите чьи там подписи стоят. Может тогда розовые очки в помойку выбросите.

Цитатник

Туризм - это такая сфера, в которой у нас, знаете ли, даже конь не валялся!

В. Стародубцев

Реклама


Наш опрос

Готовы ли вы отказаться от перемещения по городу на личном автомобиле?









Последние комментарии

Топ обсуждаемых за 10 дней

Рекомендуем
© Copyright © Тульские PRяники. Все права защищены 2003-2017
При использовании любого материала с данного сайта гиперссылка https://www.pryaniki.org/ обязательна.
 Яндекс.Метрика