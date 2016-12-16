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Главная / PRяники с перцем « 16 декабря 2016 »


Распил по-тульски, или Как я провела очередной молодежный форум

Одна из победительниц  форума “Молодежь  будущее России”, дополнила расследование, которое провели Тульские PRяники.

В этот вторник прошло уже традиционное для Тулы мероприятие – форум "Молодежь – будущее России", на который пригласили и меня – победителя грантового конкурса. По словам организаторов, я прошла отбор и должна была презентовать свой проект за 30 секунд перед губернатором ТО и получить благодарственное письмо от А. Г. Дюмина. Но на самом деле все оказалось не так. Меня (молодую, кормящую мать!) позвали лишь для массовки (я есть на фотографии с губернатором и остальными "избранными" победителями). 

Таким образом, мой проект представлен не был, а благодарственное письмо я так и не получила, потому что уехала кормить ребенка. Но сейчас речь пойдет не об этом. 

Я хочу рассказать об очень спорном проекте "Медиаблогер 2.0", который был презентован перед А. Г. Дюминым. 

Согласно статье центра экономических и политических реформ, данный проект в 2014 и 2015 годах получил от РСМ два крупных гранта общей суммой 16 млн рублей на создание интернет-площадки для начинающих блогеров. В рамках проекта был создан сайт www.mediabloger.ru, который проработал лишь пару месяцев. За это время на портале было размещено менее ста записей, бОльшая часть из которых представляет собой вторичные и технические материалы. На данный момент сайт является неработающим, а домен продается лишь за 30 тысяч рублей! В сообществе проекта в социальной сети "Вконтакте" на момент 2015 года состояло менее 700 человек. Остается неясным, на что было потрачено 16 млн рублей из средств гранта и почему именно этот проект был избран для презентации перед губернатором. 

"Медиаблогер 2.0" не остался незамеченным тульскими СМИ. Сегодня была размещена статья, посвященная проекту, которая вызвала широкий резонанс у общественности... Правда, там фигурирует другая цифра (не 16, а 8 миллионов рублей). Видимо, они не брали в расчет 2014 год. 

Охват проекта "Медиаблогер 2.0" оказался совсем небольшим – в нем приняло участие всего лишь 1000 человек. Для сравнения: тульское отделение МЭОО "ЭКА" не является зарегистрированным и по законодательству ТО мы не имеем право подавать на гранты от федерального "ЭКА". В связи с этим почти все наши эко-инициативы мы проводим, не имея НИКАКОГО БЮДЖЕТА! (За исключением четырех проектов, деньги на которые мы выиграли через грантовый конкурс для ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ и дружественную организацию.) 

При этом охват наших проектов достаточно большой: 100, 200, а иногда и 400 человек. 

Очень печально, что малоизвестные тульские организации ("Открытый мир", "Беспокойные сердца") получают огромные суммы денег от государства на реализацию малорезультативных проектов, тогда как хорошо зарекомендовавшие себя организации остаются за бортом. 

Остается только надеяться на недавно созданное в Тульской области министерство молодежной политики во главе с Юлией Владимировной Вепринцевой, которую я лично знаю и уважаю. 

Да прибудет с нами объективность и независимость грантодателей! 

Текст статьи центра экономических и политических реформ я прилагаю ниже

 

Источник


Кстати, после публикации статьи администраторы сообщества "Медиаблогер 2.0" закрыли доступ к нему незарегистрированным пользователям.

Комментарии к статье

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Пятница, 10:01 - 16 дек 16
гость — «Рабочий» пишет:

Толпа тунеядцев! Все мечтают сидя у компьютеров грести деньги лопатой, я считаю что деньги нужно вкладывать в предприятия которые хоть какой то вклад вносят в экономику страны.

Пятница, 10:12 - 16 дек 16
гость — «Рабочему» пишет:

Не умеешь работать головой, то бишь за компьютером - работай рукам и, то бишь на заводе!

Пятница, 10:18 - 16 дек 16
гость — «гость» пишет:

потеренное , зомбированное , ничего не знающее поколение.А у молодой учёной Юли , писали , что есть фундаментальные научные труды? Хватит нам девок - неочём во власти. Пусть ей платит Андриянов из своей зарплаты.

Пятница, 10:23 - 16 дек 16
гость — «Рабочий-Гостю вПятница, 10:12 - 16 дек 16» пишет:

Если бы эти девочки умели работать головой, то я только за, но они мечтают отрабатывать хорошие деньги одним местом.

Пятница, 10:35 - 16 дек 16
гость — «Вот оно как!» пишет:

Оказывается Наталья Ли получила 16 миллионов рублей из федерального бюджета на свой ни кому не нужный и самое главное не работающий проект. Это уже явный распил полученных ею грантов. А это уже уголовное преступление.

Сомневаюсь в компетенции организаторов форума, которые представили перед очи губернатора Н. Ли с ее дурацким проектом, в то время, когда есть действительно интересные и нужные для общества проекты. С этим нужно что то делать - либо попытаться вправить им мозги, либо расстаться с ними.

Пятница, 11:33 - 16 дек 16
гость — «Ната Ли» пишет:

Чего разтявкались? Не одна пилила, делилась. Все в порядке, на ваше оболванивание ваших денег не жалко!

Пятница, 11:41 - 16 дек 16
гость — «5 этаж» пишет:

Комиссию по грантам курировал Ярошевский, а сейчас Шерин. С них и спрос. Наталья Ли подруга Натальи, бывшей помощницы Груздева.

Пятница, 11:47 - 16 дек 16
гость — «Карнелюк» пишет:

Как поется в песне - "А тому Ли ты дала ?"

Пятница, 12:21 - 16 дек 16
гость — «салатовой женщине» пишет:

Тульская земля всегда славилась ратными подвигами и великими людьми —

Ю.В.Вепринцева

(женщина в разноцветных балахонах)

http://www.council.gov.ru/events/news/71122/

Женщина снова в зеленом:
http://i2.guns.ru/forums/icons/forum_pictures/012946/12946777.jpg
http://www.kbptula.ru/images/stories/kbp/news/2015/053/02.jpg
http://www.kbptula.ru/images/stories/kbp/news/2015/053/03.jpg

Женщина теперь в красном балахоне-униформе(?)
http://council.gov.ru/media/photos/xlarge/awQgAd4xP8xcm3AQpJzCPuocG64Nod1o.JPG
http://council.gov.ru/media/photos/xlarge/XGiotQYnyipGn9AmaTepyePBjOWZ5C1t.jpg
http://zampolit.com/upload/iblock/c80/c8024387028bcc1d5a8bfb735742cd0f.JPG
Женщина теперь в белом
https://pbs.twimg.com/media/CpFJDzhWYAAMcg8.jpg

Юнармия России

Униформа на основе американской?
Но более легкий материл (как кальсоны?)

http://71.mchs.gov.ru/pressroom/news/item/3697464/

Юнармия сажает деревья, т.к. не знает, чем заняться –http://s11.stc.all.kpcdn.net/share/i/4/1187053/wx1080.jpg
Но деревья без юнармии давно сажают экологические структуры

Юнармия в Тульской области – 3 человека? http://71.mchs.gov.ru/upload/site28/document_images/nWU3DoDUde-800x600.jpg
Пузатые и седые старики –
http://71.mchs.gov.ru/upload/site28/document_images/k4nsJ9Vg0v-800x600.jpg
http://71.mchs.gov.ru/upload/site28/document_images/riDUCFpmv3-800x600.jpg
http://gazetateploe.ru/wp-content/uploads/2016/08/2b84543bb5e816960089a41cc067bc22.jpg
На заднем фоне – малолетки

Юнармию для фона – на задний план.
Саму женщину поближе, которую поближе к ее намеку на груди обнимает старик
http://council.gov.ru/media/photos/xlarge/0kIXZ1AXKRYACHSniwuXW207B7aEgWkc.jpg

Женщина теперь в синем
http://council.gov.ru/media/photos/xlarge/cAkdX0AH2teTuobfIvUq2QmFLAxAdzbp.jpg

Пятница, 12:39 - 16 дек 16
гость — «Гость» пишет:

Всё как всегда - главное побольше шума из ничего!

Пятница, 13:32 - 16 дек 16
гость — «==?==!СИ- -» пишет:

мы не имеем право подавать на гранты
Так вот что вам надо!
Грантов захотелось!
СИСЮ пососать хотите у государства.
ИДИДЕ ВСЕ ..... на завод на станках с ЧПУ работать. У станка с ЧПУ тоже интерфейс с кнопками.

Пятница, 13:43 - 16 дек 16
гость — «Гость» пишет:

Думаю, что Вепринцева - зло более серьезное, чем кажется на первый взгляд.

Пятница, 15:33 - 16 дек 16
гость — «Туляк» пишет:

За что не возьмется Вепренцева и их"ЕР" там обман, провал.

Пятница, 15:53 - 16 дек 16
гость — «Знатный» пишет:

Какие же вы тупые!!! За время реализации проекта, это 9 месяцев, прошла куча мероприятий: пикеты, встречи блогеров, онлайн-конкурсы с ценными призами и финальное мероприятие!!! Если вас, утырков, туда не позвали не надо говорить что проект плохой, деньги потрачены в пустую и т.д. и грант не областной, для особо тупых, а федеральный!!! Вепринцева, Дюмин и все отсальные крутышки нашей области не причем!!!

Пятница, 16:16 - 16 дек 16
гость — «ЗнатномУ, он же особо острый» пишет:

Какие же вы тупые!!! За время реализации проекта, это 9 месяцев, прошла куча мероприятий: пикеты, встречи блогеров, онлайн-конкурсы с ценными призами и финальное мероприятие!!! Если вас, утырков, туда не позвали не надо говорить что проект плохой, деньги потрачены в пустую и т.д. и грант не областной, для особо тупых, а федеральный!!!
---------------------------------------------------------

Прямо на одном дыхании прочитал. Как вы лихо написали, шустренько так, будто вода в унитазе прожурчала.
И это, и то, и вон то - ну всё они успели провести, всё освоить. Одно слово блогеры.

А на фига?
Наше БУДУЩЕЕ улучшилось или только НАСТОЯЩЕЕ организаторов поправилось?
Какова отдача от безвинно, массово уничтоженных денег? Где реальные результаты.
Молодежь лишний раз убедилась, что можно за разного рода фигню бабло рубить, да тусоваться на халяву, и только.

Давно пора уже везде и всюду объяснять, что без производительного труда (сельское хозяйство, переработка, производство, строительство и т.д.) не обойтись. Маниловщины уже предостаточно. Виртуальными продуктами сыт не будешь. Ну а на виртуальную одежду рано или поздно найдется мальчик, который выкрикнет: король-то голый!

Пятница, 16:33 - 16 дек 16
гость — «Знатному» пишет:

Какие блогеры были, фамилии в студию. И по какому принципу отбирались?

Пятница, 16:41 - 16 дек 16
гость — «Знатный» пишет:

Просто надо следить за тем, что происходит в области! А не писать спустя пол года, что сайт не работает и т.д. С фамилиями перебор...это личные данные участников проекта.

Пятница, 16:44 - 16 дек 16
гость — «Знатному от дяди Васи с путиловского завода» пишет:

ВСЕХ БЛОХЕРОВ и ТУСОВЩИКОВ НА ЗАВОД к ВЕРСТАКАМ И СТАНКАМ. ПУЩАЙ ТАМА ЗАБАВЛЯЮТСЯ.

Пятница, 16:54 - 16 дек 16
гость — « Знатному» пишет:

И все таки, каков результат данного проекта? Если, как вы пишите кто-то за что-то награждался подарками из полученных по грантам 16 млн. руб, то значит эти блогеры чем-то затронули сердца узкого круга лиц команды Натальи Ли или получили одобрение тех, кто стали активными участниками проекта. Почему же остальные жители области не могут знать кто эти люди чтобы ознакомится с их мыслями, темами, которые они поднимали в медиаблоге, их произведениями поэзии или прозы?

Пятница, 17:16 - 16 дек 16
гость — «Блогер» пишет:

Я принимал участие в этом ПРОЕКТЕ!!!! И хочу сказать огромное спасибо Натальи Ли!!! Проект интересный, достойный благодарности и положительной оценки! Всех просто душит зависть!! Спасибо большое за работу в данном направлении!

Пятница, 17:19 - 16 дек 16
гость — «Знатный» пишет:

Вся информация о проекте, о его участниках и об победителях онлайн конкурсов была доступна в течении 9 месяцев на сайте проекта. Я не думаю, что перед вами должны отчитываться за проделанную работу! А 9 месяцев реализации федерального проекта - это очень тяжелый труд! Попробуйте сами реализовать хоть один проект и вы это поймете, и узнаете куда и на что уходят деньги!

Пятница, 17:28 - 16 дек 16
гость — «Грантополучатель (?) Голубятов в своем видео Революция называя Россию режимом Путина! » пишет:

Грантополучатель (?) Голубятов в своем видео Революция называя Россию режимом Путина!


Путин выступает, а Голубятов снял свое видео Революция, называя Россию режимом Путина

Что такое школьная дума?

Принудительно записали в нее учащихся школ!

Вместо "законотворчества" школьная дума кормит собак, которых уже накормили благотворители!

Это - Андрей Голубятов, получавший от власти всевозможные блага
(https://twitter.com/golybatov , http://ok.ru/golubatov
http://vk.com/golybatov )
http://vk.com/golybatov?z=photo95195659_341215794%2Fphotos95195659

Но большинству не интересно заниматься такой болтовней, как ты, Голубятов!

В видео "Революция", который ты, Голубятов и твои юные революционеры тульской школьной думы снимали во Дворце творчества (г. Тула, ул. Революции, д. 2).

Педагоги это видели, но твое видео о революции распространились в Интернете. В этом видео ты демократическую страну Россию назвал "режимом Путина"!"

Тебе статья уголовного кодекса "Экстремизм" светит, но правоохранительные органы не видят!
Как же они "увидят", если ты каждый тусишь в городской думе, поближе к Лариной жмешься на фото. Вот такие голубятовы будут руководить нашей страной после просмотра его видео "Революция".

Пятница, 17:32 - 16 дек 16
гость — «Рабочему» пишет:

Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) — единственный профильный общенациональный орган государственной власти, деятельность которого целиком сосредоточена на развитии молодых граждан России.

Грантовая поддержка Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).

Грант — безвозмездная субсидия физическим и юридическим лицам в денежной форме на реализацию молодежных социально ориентированных инициатив и проектов, направленных на исполнение приоритетных задач государственной молодежной политики.
В настоящее время точные сроки проведения грантовых конкурсов в 2016 году не определены.
Полная информация будет своевременно размещена на официальном сайте Росмолодежи и на сайте росмолпроект.рф.


Координаторы грантовых конкурсов Росмолодежи:

Хусаинов Руслан Шамилевич

RHusainov@fadm.gov.ru

Пятница, 17:36 - 16 дек 16
гость — «выигрываете гранты под какие то проекты и не работаете так как заявляете? НЕ СТЫДНО ВАМ г-» пишет:

Главная / PRяники с перцем« 29 сентября 2016 »

О чем еще не рассказал Геннадий Ефимов?

https://www.pryaniki.org/view/article/1016389/

Показания общественника могут быть существенно дополнены иными фактами.
Показания председателя общественной организации "Союз защиты инвалидов и участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС" города Новомосковска Геннадия Ефимова, подозреваемого в мошенничестве, которые сегодня опубликовали“Тульские новости”, выглядят весьма забавно, особенно в той части, где экс-помощница губернатора Груздева Наталья Зыкова уговаривает героя взять грант на организацию митингов протеста чернобыльцев в Туле и Москве и довериться другому герою истории - заместителю министра Максиму Мищенко.
Однако в показаниях г-на Ефимова есть одна недосказанность, а именно роль в этой истории другого заместителя министра внутренней политики - Александра Лучина.
Об этом рассказала редакции нашего портала Ольга Суслова, с которой, по нашей версии, еще недавно сожительствовал бравый чернобылец Геннадий Ефимов.
“Он проживает в моем доме в Московской области и, чувствуя себя абсолютно "царем", обворовал нас, неоднократно поднимал руку и выгоняет нашу семью из собственного дома”, - написала Ольга Суслова в своем письме в редакцию.
Кстати, ее электронный адрес suslova.olga2010@yandex.ru значится в одном из официальных документов о выделении средств некоммерческиморганизациям из областного бюджета.


Чиновники Тульской области попались на афере с грантами для НКО
https://www.pryaniki.org/view/article/1014940

http://mnogodetok.org/viewtopic.php?t=184

Re: Тульская Региональная Общественная организация "Ассоциация многодетных семей"

Сообщение Гость » 01 апр 2016, 13:42
Вот интересно, вы областная организация, а где же ваша работа в Туле? какую такую помощь вы оказываете? как то писали, что юридические консультации вами проводяться в Туле, ну и где? НЕ ПРИНЕМАЕТЕ ВЫ ЛЮДЕЙ И НЕ ОБМАНЫВАЙТЕ. психологическую помощь ГДЕ? КОГДА? А на собраниях, что говорите? ЧТО ЕСЛИ МНОГОДЕТНЫМ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ, БЕРИТЕ И ПРИЕЗЖАЙТЕ САМИ В НОВОМОСКОВСК! Ну конечно у нас многодетных куча времени, и много денег, чтобы к вам ездить! Зачем вы вообще существуете как региональная организация, выигрываете гранты под какие то проекты и не работаете так как заявляете? НЕ СТЫДНО ВАМ г-жа Зыкова Наталья?

Пятница, 17:51 - 16 дек 16
гость — «гостю Знатному от дяди Васи с путиловского завода» пишет:

Пятница, 16:44 - 16 дек 16
гость — «Знатному от дяди Васи с путиловского завода» пишет:
ВСЕХ БЛОХЕРОВ и ТУСОВЩИКОВ НА ЗАВОД к ВЕРСТАКАМ И СТАНКАМ. ПУЩАЙ ТАМА ЗАБАВЛЯЮТСЯ.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ (кресты)

Согласен с Вами полностью!


Блог – это онлайн журнал, интернет-дневник, основным наполнением которого являются систематически добавляемые записи.

Что такое блогер?

Пустозвон, Бумагамаратель, Интернетмаратель, излагающий в блогах и на бумаге (дневники) широкой публике события своей жизни и активно обсуждающий их.

Блогеры, вероятно, это люди, страдающие графоманией.

Графомания - болезненное пристрастие к сочинительству бездарного в литературном отношении.

Графомания может сопровождаться отсутствием смысла и нарушением последовательности изложения.

Пятница, 18:46 - 16 дек 16
гость — «Блогеру» пишет:

«Блогер» пишет:
Я принимал участие в этом ПРОЕКТЕ!!!! И хочу сказать огромное спасибо Натальи Ли!!! Проект интересный, достойный благодарности и положительной оценки! Всех просто душит зависть!! Спасибо большое за работу в данном направлении!
------------------------------
Расскажите хотя бы вкратце в чем суть этого проекта была. Вот лично вы, что делали на этой площадке, какими мыслями делились с людьми, почему никто не знал, что такой проект существует, я вот тоже даавно хочу блогером стать, раскрутится, так чтобы меня все знали, со мной спорили, дискутировали, а оказывается это рядом было, но прошло мимо. Почему так произошло?

Пятница, 18:55 - 16 дек 16
гость — «Блогер» пишет:

Вы думаете все, что вы такие умные? ПРОЕКТ оценили - целевая аудитория проекта, Федеральное агентство по делам молодежи, Министерство молодежной политики Тульской области! Если вам неизвестно, то сообщаю: В молодежной политике существует направление "Молодежные медиа". Проект является актуальным! И какое отношение имеет внешний вид министра молодежной политики? Вас несет ни в ту сторону! Это мерзко и низко!

Пятница, 19:29 - 16 дек 16
гость — «Она» пишет:

Смешно читать статью. Зависть и желчь в каждом слове.
Еще смешнее - комментарии - сцепились языками от нечего делать.

Потратьте это время на разработку достойного проекта, чтобы потратить бюджетные деньги на светлое будущее.

Пятница, 20:18 - 16 дек 16
гость — «любопытный» пишет:

Эти блохеры интересны властям потому, что что-то в интернете болтают. Поэтому представляют интерес для пропаганды. Любая диктатура держится на пропаганде и репрессиях. На это идут ресурсы вместо развития. А само такое государство идет на свалку истории. Не хотите этого понимать? Счастливого пути.

Пятница, 20:23 - 16 дек 16
гость — «гость» пишет:

А тетка в голубом тоже молодежь?

Пятница, 20:27 - 16 дек 16
гость — «гость» пишет:

Медиа-коммуникационный союз планирует внести на рассмотрение в Госдуму законопроект о регулировании деятельности мессенджеров и онлайн-кинотеатров на территории Российской Федерации. Об этом в интервью газете РБК рассказал президент МКС Павел Степанов.

МКС — структура, в которую входят крупнейшие игроки медиа-рынка и операторы связи, такие как «СТС Медиа», «Газпром Медиа», операторы «МТС», «Мегафон», «Вымпелком» и так далее.

По мнению Степанова, современный рынок медиа-рынок, в особенности онлайн-трансляций, необходимо урегулировать.

Любые правоотношения — это отношения, урегулированные правом. А у нас есть блок общественных отношений, который составляют аудиовизуальные сервисы, но правоотношений нет, поскольку они никак не урегулированы.
Также по проекту МКС, доля иностранного капитала в онлайн-кинотеатрах, работающих на территории России не может превышать 20%. Мотивирует подобные пропорции Степанов «защитой национального контента»:
Мы создаем регулирование не ради регулирования, а ради создания единой конкурентной среды. Это первая задача.
Вторая задача — защита национального контента. Как раз с этим связано ограничение «20 на 80» Отмечу, что эта норма не коснется площадок, которые размещают пользовательский контент.
Последний законопроект подобного толка, а именно закон «О СМИ» вынудил в прошлом году шведский холдинг MTG продать свою долю «СТС Медиа» структурам Алишера Усманова и Ивана Таврина за $200 млн. За год до принятия законопроекта данный актив на NASDAQ оценивался в $1 млрд.
Под возможное регулирование подпадут сервисы с месячной посещаемостью 100 и более тысяч человек в масштабах страны и более 20 тысяч человек для отдельного субъекта федерации, то есть, в том числе и мелкие местные онлайн-площадки или площадки узконаправленной тематики.

Пятница, 22:08 - 16 дек 16
гость — «Вопросы прокурору Александру Козлову» пишет:

1. Зачем создали должность министра молодежной политики и для этой должности создали аппарат, обслуживающий этого министра?

2. Почему должность министра получила "пожилая" Вепринцева, а не молодой руководитель который знает, что нужно для молодежи?

Чем Вепринцева занимается?

Была куча бездельников (Яковлев и его команда), добавилась к ним пиарщица Вепринцева, которая ни в одной работе не соображает, поэтому ее не взяли в Совфед.

Кто ее протежируется, ответьте, ребята, будем знать!

Какое отношение Вепринцева имеет к медиками и веселым стартам?

Аванесян все сама проводит, а Вепринцева присваивает себе чужие достижения, которые достигла Аванесян? Аванесян на полигоне ВДВ отличилась в стрельбе, это отметил губернатор Груздев.

Она обязана заниматься молодежью, но она старая,
поэтому тяготеет к лицам и соревнованием "для тех, кому за 50"

Старуха Левина не справляется с соцполитикой?

Сколько денег было выброшено Вепринцевой вместо оплаты мероприятий по молодежной политике?

Дюмин! Очнись! Дай оценку действиям Вепринцевой!

Дюмин, перемести Вепринцеву в отдел культуры, она, бросает свою обязанности по отношению к молодежи и так тяготеет к прекрасному миру искусства, что хоть снегурочку или деда мороза сыграет!

Перекос в умах едросов налицо.

Вместо Вепринцевой, Яковлева, матер шинницы Дедковой работает старуха Вейцман (под 60 лет ей скоро).

Старая лошадь борозды не портит, тянет и тянет воз работы, за выполнение которой деньги получает Вепринцевой, Яковлева и Ко.

Без Вепринцевой хорошо провели в 2015-м:
https://www.pryaniki.org/view/article/1014091/

А где же их взять главным врачам, большинству которых уже перевалило за 50?

Пятница, 22:13 - 16 дек 16
гость — «Нацию, назову ее русской, оказалась Путину не нужна: » пишет:

Согласен с гостем Любопытный!

Нация Путина — это нация байкера Хирурга, нация Рамзана Кадырова, нация поклонников Сталина и Шойгу. Нация Путина претендует на мировое значение, она воюет в Сирии, волнуется об американских выборах и даже, по слухам, что-то хотела устроить в Черногории.

Нацию, назову ее русской, оказалась Путину не нужна:
моя нация состоит из миллионов людей — часто неустроенных, несчастных, бедных, с туалетом во дворе и с дошираком в кастрюльках.

Моя нация не раз в своей истории воевала, братские могилы русских солдат разбросаны по всей Европе.
Для Путина этот опыт — повод для милитаристского угара.

Национальный интерес Путина — сохранение и укрепление тюремной системы. Мой национальный интерес — ее уничтожение, свобода для всех невинно осужденных, прекращение террора и пыток.

У моей нации — самый страшный в новейшей истории тюремный опыт.

Созданная в годы диктатуры лагерная система на пике своего могущества достигала гитлеровских масштабов, сейчас она жива, даже после путинских заявлений о «российской нации», мы получили очередное свидетельство о пытках и терроре в российских тюрьмах.

Политзаключенных в России сегодня немного, но ими одними тюремный произвол не исчерпывается — тысячи людей сидят в тюрьмах по самым ничтожным обвинениям, прежде всего по «наркотическим» статьям, для того только и придуманным, чтобы репрессивный аппарат мог зарабатывать на моих несчастных соотечественниках.

Главной бедой моей нации до сих пор было то, что она не успела и не смогла научиться жить вне подавляющего ее государства.

Моей нации повезло, что Путин настолько чужд ей.


Источники:

http://echo.msk.ru/blog/spektr_press/1866486-echo/

http://spektr.press/putin-sozdast-svoyu-naciyu-a-nam-ostanetsya-nasha-manifest-olega-kashina-o-proekte-rossijskoj-nacii-i-razbitom-koryte/

Пятница, 22:49 - 16 дек 16
гость — «Алёша 77» пишет:

Содержать всяких дармоедов типа блогеров у нас сразу деньги находятся.А на медицину,образование,сельское хозяйство,строительство новых дорог и жилья как заявляют чинуши у нас денег нет.

Пятница, 22:51 - 16 дек 16
гость — «-=-» пишет:

Коктель молочный с сиропом

Пятница, 23:47 - 16 дек 16
гость — «Блогеру» пишет:

Ваше нежелание поделится с широкой публикой вопросами, которые обсуждались лучшими блогерами земли Тульской на площадке "Медиа блогер 2" наводит на мысль, что темы эти были очень скользкие, о которых стыдно признаться, так как они пронизанные негативным отношением к действующей власти, к стране, в которой вы живете. В таком случае, это крайне прискорбно, так как за государственные деньги взращивается толпа представителей пятой колонны. Искренне надеюсь, что сотрудники ФСБ по Тульской области не оставили ваши обсуждения без внимания.

Суббота, 00:40 - 17 дек 16
гость — «Люся» пишет:

Ребят, вы извините конечно, но мне кажется что вы все безработные девственники! Нашли что коментить, Вепринцеву))) она классная!!! Столько мероприятий благодаря ей в облости проводиться и будет проводится. Юля молодец!!! Костюмы тоже крутые, завидуйте малолетки! И вообще, мне кажется, что половину коментов пишит Коля Жуков, поэт наш рульный, бывший коммунист) сейчас ни кому не нужен стал, вот и решил заняться. Прям складно получается у него людей засерать, практически в прозе...

Суббота, 02:50 - 17 дек 16
гость — «SCHWAB» пишет:

8 миллионов рублей выброшены в пустоту,в никуда.

Суббота, 04:04 - 17 дек 16
гость — «Люсе» пишет:

Люся! Людям конкретно есть нечего, денег нет за кредиты платить, государство выдумывает все новые и новые поборы!
Бизнес разрушают тихонечко, но с удивительной планомерностью.
О каких мероприятиях ты пишешь? Кому они нужны? Проведение типа мероприятий - это кому-то хорошая кормушка.

Суббота, 09:00 - 17 дек 16
гость — «Люсе» пишет:

Слушай! А когда же Юля успела провести массу мероприятий для молодежи, если сама только 2 месяца назад заняла должность министра молодежной политики? И сайт министерства совсем пустой, нет ни одного мероприятия, даже список сотрудников министерства отсутствует? В новостной ленте висит лишь одна запись от 13.12.2016 18:06 "Береги свои ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ!"

Суббота, 09:05 - 17 дек 16
гость — «Петр Шкуматов» пишет:

Я принимал участие в этом ПРОЕКТЕ!!!! И хочу сказать огромное спасибо Натальи Ли!!! Проект интересный, достойный благодарности и положительной оценки! Всех просто душит зависть!! Спасибо большое за работу в данном направлении!

Суббота, 09:21 - 17 дек 16
гость — «Дмитрий Литвинов» пишет:

Я принимал участие в этом ПРОЕКТЕ!!!! И хочу сказать огромное спасибо Натальи Ли!!! Проект интересный, достойный благодарности и положительной оценки! Всех просто душит зависть!! Спасибо большое за работу в данном направлении!Мне понравилось.

Суббота, 09:22 - 17 дек 16
гость — «Петру Шкуматову» пишет:

Ну и? Что полезного ты сделал на этом "прожекте" для Тулы и области?

Суббота, 09:26 - 17 дек 16
гость — «Феликс Держановский» пишет:

Я принимал участие в этом ПРОЕКТЕ!!!! И хочу сказать огромное спасибо Натальи Ли!!! Проект интересный, достойный благодарности и положительной оценки!!! Спасибо большое за работу в данном направлении!!!! И огромное спасибо Антону Агееву за поддержку!!

Суббота, 09:28 - 17 дек 16
гость — «Тамара Коурова» пишет:

Я принимала участие в этом ПРОЕКТЕ!!!! И хочу сказать огромное спасибо Натальи Ли!!! Проект интересный, достойный благодарности и положительной оценки!!! Спасибо большое за работу в данном направлении!!!! И огромное спасибо Юлии Вепренцывой за поддержку!!

Суббота, 09:38 - 17 дек 16
гость — «Люся» пишет:

Можно подумать Вепринцева только 2 месяца назад родилась. Она вообщета в совете федерации была! А когда партией рулила так вообще...одна "Звезда победы" чего стоит, вошла в книгу рекордов России, но это в СФ!!! А вы молодые люди сидити за компьютерами и ничего не делаете((( конкретные есть предложения или идеи??? Напишити свою лобуду хоть здесь в коментах, мож кто-то обратит внимание.
P.S.Николай Анатольевич, знаю что это вы)))

Суббота, 09:53 - 17 дек 16
гость — «Люсе» пишет:

А причем тут Совет Федерации? Там она была представителем от Тульской области в течение двух лет, но функции ее были далеки от молодежной политики. Она была членом комитета по социальной политике и ее задачей было лишь прочтение законов, принятых Госдумой и голосование по их одобрению.

Суббота, 10:00 - 17 дек 16
гость — «Просто Оля» пишет:

Вот не хотела писать. Но...истина дороже. Такие масштаб и объем работы, которые в состоянии организовать и выполнить Ю. Вепринцева, не каждый может себе даже представить,а не то,чтобы воплотить . Поэтому те, кто хоть раз с ней общались, её безмерно уважают и доверяют ей, как человеку слова и дела. Конечно, будут с недовольством коментить те, кто всегда и всё подряд коментит с недовольством))). Такие есть и будут, да и по фиг на них. А Юля Владимировна... Знаете, был Данко? Он вселял веру, вёл за. собой. Она такая.. Бескорыстная, волевая, целеустремленная, честная, открытая. То есть, настоящая. А Вы? А о Вас так скажет хоть один человек?

Суббота, 10:00 - 17 дек 16
гость — «Тамаре Коуровой» пишет:

Тамара! Вы то же относите себя к молодежи? Может внешний вид обманчив, но уж очень взрослой тетенькой вы выглядите.

Суббота, 10:07 - 17 дек 16
гость — «Дмитрию Литвинову, Феликсу Держановскому, Петру Шкуматову » пишет:

А почему вы пишите один текст, как под копирку? Своих мыслей у продвинутых блогеров нет? Тогда в чем заслуга данного проекта, если вы не научились писать свое собственное мнение?

Суббота, 10:21 - 17 дек 16
гость — «Просто Оля» пишет:

И про Совет Федерации. Она и в качестве сенатора работала с молодежью. Не можете себе представить? У Вас всё только в рамках прямых обязанностей? Понятно. Не напрягайтесь, у неё по - другому. Она может больше и делает больше. Не стану детализировать примеры, которым лично была свидетелем - не хочу, чтобы Ю. В. Вепринцева догадалась о том, кто я. Потому что не ради того, чтобы выставиться, а ради правды пишу. Но, уверена, дети и подростки на всю жизнь запомнят и общение с ней и то, что она для них тогда организовала, и что оставила на память. Классная она. Найдите в себе совесть признать это.

Суббота, 10:27 - 17 дек 16
гость — «Просто Оле» пишет:

Да мы уже весной к ней обращались, летом вживую по общались... Приезжала она к нам, после того, как предварительно рассмотрела пачку наших документов, обещала помощь, но ни то что помощи от нее не дождались, даже ответа не дала письменного.

Суббота, 10:28 - 17 дек 16
гость — «просто Оле (чиновнице)» пишет:

Что она сделала для молодежи? Пришла на этот форум и стояла рядом с Дюминым?
В Совфеде получала зарплату и всё.

Чернобыльцам тоже ничего не решила?
Сенатор Юлия Вепринцева ответила на запрос по чернобыльским пособиям
https://www.pryaniki.org/view/article/1015612

Суббота, 10:37 - 17 дек 16
гость — «На комент в 10.27» пишет:

Если Вы реально правы, добивайтесь. Ещё раз встречайтесь. Люди, попадая в проблемные ситуации, считают, что все знают и понимают их проблему и сразу должны её решить именно так, как им хочется. Но... Во-1-х,это жизнь, где не всё так просто... А во-2-х, это Россия , и в ней, тем более, не просто.

Суббота, 10:46 - 17 дек 16
гость — « на коммент в 10:37» пишет:

Мы за несколько лет обили все пороги, но Юля сама вызвалась нам помочь, заверив, что Груздев вероятно не в курсе того, что его поручение не выполнено и она напомнит ему об этом. А так как своих решений он не меняет, то проблема будет решена. Но, увы, махнув подолом длинного платья впол и сев в служебную машину, видимо тут же забыла об обещанном.

Суббота, 10:53 - 17 дек 16
гость — «Леди» пишет:

Ребята, Литвинов, Держановский и Шкуматов, ничего личного, но неужели у каждого из Вас не найдется по паре собственных фраз, чтобы прокомментировать проект? Вы как туземцы, честное слово. Согласна с большинством, что цена-смысл- достигнутые цели проекта в данном случае просто несопоставимы.
Что касается губернатора, то лучше бы он посетил детскую больницу или какое-нибудь социальное учреждение и посмотрел бы, чем живут в реальности туляки. Чем вручать грамоты людям, как оказалось и двух слов связать не умеющих. Окружение Дюмина, что вы его таскаете по таким мероприятиям? Он губернатор, или в регионе других проблем нет?
И еще смотрю на фото и не понимаю, когда событие, то происходило, т.к. одеты все по-разному: кто в сапогах, кто в туфлях; кто в летнем, кто в зимнем; кто в черном, кто в белом. Блогеры однако...

Суббота, 10:54 - 17 дек 16
гость — «Просто Оле» пишет:

Почему сайт министерства молодежной политики совсем пустой? Где хоть одно мероприятие, проведенное министерством, какие цели и задачи ставят его чиновники перед собой?

Суббота, 11:19 - 17 дек 16
гость — «Просто Оля» пишет:

Я не работаю в министерстве, про сайт - вопрос к помощникам, очевидно. И, моё мнение, вопрос хороший

Суббота, 11:20 - 17 дек 16
гость — «Мне нужны таки вещи: молоток, тиски и клещи...» пишет:

Форум-шморум... Ну почему, если человек созрел заняться производством, бытовым обслуживанием, например, и получить хотя бы 2-3 ляма на развитие, закупку и организацию чего-то, то он должен заложить квартиру, машину, ещё что-то там и в последующем давать рабочие места, налоги, нести ответственность, то ваша шаражка в принципе ничего не приносящая изначально, кроме лозунгов и того, что нельзя руками потрогать, тупо дербанит бюджетное бабло под какие то неосязаемые объяснения? Если не получится у коммерса, то барахлишко заберут с коэффициентом 0,3-0,6. Если не хватит, заложенную хату начнут дербанить и так далее. Кто и чем несёт ответственность в этой плеяде около бюджетных глашатаев? Ну не надо иметь семи пядей во лбу, чтобы понять для чего и во имя чего изначально заложенная пустота и пиар, чего тут в оправдалово не пишите. И говорить, что это имеет разные направления и отдалённую перспективу и что вот-вот заработает и тогда заживём, не надо. Скоро уже 100 лет будет отдалённой перспективе, а на дворе пустота. Кстати, а как изменилось за эти два года материальное состояние руко водителей проекта и подписантов этих грантов: квартирки там, машинки, сколько раз и куда поехали бокА погреть? А?

Суббота, 11:21 - 17 дек 16
гость — «Салатовой женщине» пишет:

7 декабря 2011
Уроды против людей
https://www.pryaniki.org/view/article/10377/

История беспредела на выборах на одном отдельном взятом избирательном участке в Туле
Появляется некая некая Вепринцева Юлия Владимировна (на эту фамилию было представлено удостоверение члена ТИК Привокзального, хотя на сайте таких в комиссии нет, фото дамочки слева вверху)


Среда, 10:25 - 7 дек 11

гость — «@VladimirStrukov» пишет:
Вепринцева Юлия Владимировна, хм. Похоже ей еще и левое удостоверение сделали? Она пришла на участок с совершенно чистой пустой головой, не утруждая себя чтением законов. Там, ведь, букв много. А как ей стало совсем невмоготу настаивать - позвала Сережу Честюнина. Аудиозапись Vybory 2011 − 79-10-85-40

Среда, 10:57 - 7 дек 11
гость — «а что вы хотите» пишет:
Если у этой вепринцевой образование массовик-затейник. Ничего удивительного. Раз назначили - надо сосать или лизать. У нее, судя по-всему, получается.


Среда, 11:29 - 7 дек 11
гость — «Эвелина Хромченко- Ю.В.Вепринцевой» пишет:
Фу..Какая вульгарная помада!!"Водолазка" из сундука мамы!!Нельзя так запускать себя.Вы-лицо администрации.Немедленно к нам,на "Модный приговор".


Среда, 12:16 - 7 дек 11
гость — «Типа Хомяк» пишет:
Наши авторитеты это Вепринцева и Марьясова, женщины сложной судьбы, но ясной ориентации ... :)))


https://www.pryaniki.org/view/article/1013711/
Четверг, 08:48 - 18 дек 14
гость — «не всё так просто» пишет:
тульскую новостную ленту читаешь,как современные сказки"Вепринцева поняла вопрос" ХА-ХА-ХА,что эта сопливая девка может поднять???



5 февраля 2016
“Глас народа” теперь почитают соседи в погонах
https://www.pryaniki.org/view/article/1015397/

Воскресенье, 13:39 - 7 фев 16
гость — «Гость» пишет:

Хотя есть на кого опереться - на массовика затейника - Юлю Вепринцеву, та чего-нибудь сфлешмобит обязательно и опыт есть организовывать массы против федеральной власти. Ужас!


28 марта 2016
https://www.pryaniki.org/view/article/1015612
Сенатор Юлия Вепринцева ответила на запрос по чернобыльским пособиям


31 марта 2016
https://www.pryaniki.org/view/article/1015631

Сенаторов и депутатов вывели на чистую воду
Наши законодатели проголосовали не глядя за урезание чернобыльских пособий по уходу за ребенком.

Суббота, 11:26 - 17 дек 16
гость — «просто Оле» пишет:

давненько ты свою Левину не превозносишь в комментариях, неужели Вепринцева займет должность Левиной (ее на пенсию отправят?) перед Новым город или сразу после наступления Нового года?

Суббота, 11:48 - 17 дек 16
гость — «гость» пишет:

Еще один форумист-затейник
https://pp.vk.me/c625430/v625430659/4e1f5/caNmDhDnYmM.jpg

Т.е. Юля идею Голубятова и других использует или этот форум ее изобретение?

Суббота, 11:52 - 17 дек 16
гость — «Голодный чиновник http://blagomirie.ru/wp-content/uploads/2016/04/zernaj-svinyj.jpg» пишет:

Голодный чиновник
http://blagomirie.ru/wp-content/uploads/2016/04/zernaj-svinyj.jpg

Суббота, 11:58 - 17 дек 16
гость — «http://tulactive.ru/news/44909 Тульский дольщик: У нас патовая ситуация, но Дюмин и прави» пишет:

http://tulactive.ru/news/44909

Тульский дольщик: У нас патовая ситуация, но Дюмин и правительство не слышат — одни отписки (видео)

Суббота, 12:11 - 17 дек 16
гость — «Для леди» пишет:

Как в лужу П... Ла

Суббота, 12:28 - 17 дек 16
гость — «Валя» пишет:

Можно подумать Вепринцева только 2 месяца назад родилась. Она вообщета в совете федерации была! А когда партией рулила так вообще...одна "Звезда победы" чего стоит, вошла в книгу рекордов России, но это в СФ!!! А вы молодые люди сидити за компьютерами и ничего не делаете((( конкретные есть предложения или идеи??? Напишити свою лобуду хоть здесь в коментах, мож кто-то обратит внимание.

Суббота, 12:30 - 17 дек 16
гость — «Гость» пишет:

Читаешь ваши комментарии и ужасаешься!Ни одного толкового сообщения по теме!Только злостная ругань в сторону тех людей,которых вы не знаете и не общались,а лишь на фотографиях наблюдаете!Сразу заметно,что в жизни ничего и не добились,а пытаетесь чужой труд раскритиковать и на личности переходите!Где же ваша элементарная воспитанность!

Суббота, 12:31 - 17 дек 16
гость — «Студентка Галя из Венева» пишет:

И про Совет Федерации. Она и в качестве сенатора работала с молодежью. Не можете себе представить? У Вас всё только в рамках прямых обязанностей? Понятно. Не напрягайтесь, у неё по - другому. Она может больше и делает больше. Не стану детализировать примеры, которым лично была свидетелем - не хочу, чтобы Ю. В. Вепринцева догадалась о том, кто я. Потому что не ради того, чтобы выставиться, а ради правды пишу. Но, уверена, дети и подростки на всю жизнь запомнят и общение с ней и то, что она для них тогда организовала, и что оставила на память. Классная она. Найдите в себе совесть признать это.

Суббота, 12:34 - 17 дек 16
гость — «Голубятов» пишет:

Я принимал участие в этом ПРОЕКТЕ!!!! И хочу сказать огромное спасибо Натальи Ли!!! Проект интересный, достойный благодарности и положительной оценки! Всех просто душит зависть!! Спасибо большое за работу в данном направлении! Наталья и Юля, вы самые крутые!!!

Суббота, 12:34 - 17 дек 16
гость — «Леди-для 12.11» пишет:

С чем конкретно не согласны: цена-достигнутая цель; блогеры-туземцы или у губернатора масса времени посещать все мероприятия? Пишет, наверное, очередной блогер, с минимумом слов?
Может Вам не понравилось про погоду, но так действительно не понятно, кто в черном, а кто в белом; кто в туфлях, кто в сапогах-сплошной диссонанс. Это не комильфо.

Суббота, 12:35 - 17 дек 16
гость — «Артем Муницин» пишет:

Читаешь ваши комментарии и ужасаешься!Ни одного толкового сообщения по теме!Только злостная ругань в сторону тех людей,которых вы не знаете и не общались,а лишь на фотографиях наблюдаете!Сразу заметно,что в жизни ничего и не добились,а пытаетесь чужой труд раскритиковать и на личности переходите!Где же ваша элементарная воспитанность!

Суббота, 12:36 - 17 дек 16
гость — «Валентина» пишет:

И про Совет Федерации. Она и в качестве сенатора работала с молодежью. Не можете себе представить? У Вас всё только в рамках прямых обязанностей? Понятно. Не напрягайтесь, у неё по - другому. Она может больше и делает больше. Не стану детализировать примеры, которым лично была свидетелем - не хочу, чтобы Ю. В. Вепринцева догадалась о том, кто я. Потому что не ради того, чтобы выставиться, а ради правды пишу. Но, уверена, дети и подростки на всю жизнь запомнят и общение с ней и то, что она для них тогда организовала, и что оставила на память. Классная она. Найдите в себе совесть признать это.

Суббота, 12:38 - 17 дек 16
гость — «Блогерша на Мазде» пишет:

Ребят, вы извините конечно, но мне кажется что вы все безработные девственники! Нашли что коментить, Вепринцеву))) она классная!!! Столько мероприятий благодаря ей в облости проводиться и будет проводится. Юля молодец!!! Костюмы тоже крутые, завидуйте малолетки! И вообще, мне кажется, что половину коментов пишит Коля Жуков, поэт наш рульный, бывший коммунист) сейчас ни кому не нужен стал, вот и решил заняться. Прям складно получается у него людей засерать, практически в прозе...

Суббота, 12:41 - 17 дек 16
гость — «АЛЁНА» пишет:

Ребят, вы извините конечно, но мне кажется что вы все безработные девственники! Нашли что коментить, Вепринцеву))) она классная!!! Столько мероприятий благодаря ей в облости проводиться и будет проводится. Юля молодец!!! Костюмы тоже крутые, завидуйте малолетки! И вообще, мне кажется, что половину коментов пишит Коля Жуков, поэт наш рульный, бывший коммунист) сейчас ни кому не нужен стал, вот и решил заняться. Прям складно получается у него людей засерать, практически в прозе...

Суббота, 12:51 - 17 дек 16
гость — «Так-то» пишет:

Определенно хватает ума только на обсуждение "кто как выглядит" и "кто сколько денег нахапал".Завидуйте молча,как говорится,люди огромную работу проделывают,о которой вы,если в газетах не пишут,даже и не знаете!А этими людьми проводится огромное количество интереснейших мероприятий,если бы здесь не строчили,может быть и сами узнали это на деле!

Суббота, 13:00 - 17 дек 16
гость — «Леди» пишет:

Возможно мы что-то не понимаем в проводимых мероприятиях, но на поверку оказывается, что их смысла не улавливают и их непосредственные участники, если пишут такие комментарии и отзывы.

Суббота, 13:06 - 17 дек 16
гость — «Заокск» пишет:

Можно подумать Вепринцева только 2 месяца назад родилась. Она вообщета в совете федерации была! А когда партией рулила так вообще...одна "Звезда победы" чего стоит, вошла в книгу рекордов России, но это в СФ!!! А вы молодые люди сидити за компьютерами и ничего не делаете((( конкретные есть предложения или идеи??? Напишити свою лобуду хоть здесь в коментах, мож кто-то обратит внимание.

Суббота, 13:22 - 17 дек 16
гость — «Плавск» пишет:

Определенно хватает ума только на обсуждение "кто как выглядит" и "кто сколько денег нахапал".Завидуйте молча,как говорится,люди огромную работу проделывают,о которой вы,если в газетах не пишут,даже и не знаете!А этими людьми проводится огромное количество интереснейших мероприятий,если бы здесь не строчили,может быть и сами узнали это на деле!

Суббота, 13:23 - 17 дек 16
гость — «Новомосковск » пишет:

Читаешь ваши комментарии и ужасаешься!Ни одного толкового сообщения по теме!Только злостная ругань в сторону тех людей,которых вы не знаете и не общались,а лишь на фотографиях наблюдаете!Сразу заметно,что в жизни ничего и не добились,а пытаетесь чужой труд раскритиковать и на личности переходите!Где же ваша элементарная воспитанность

Суббота, 13:23 - 17 дек 16
гость — «Белев» пишет:

Определенно хватает ума только на обсуждение "кто как выглядит" и "кто сколько денег нахапал".Завидуйте молча,как говорится,люди огромную работу проделывают,о которой вы,если в газетах не пишут,даже и не знаете!А этими людьми проводится огромное количество интереснейших мероприятий,если бы здесь не строчили,может быть и сами узнали это на деле!

Суббота, 13:26 - 17 дек 16
гость — «Красотка» пишет:

Ребят, вы извините конечно, но мне кажется что вы все безработные девственники! Нашли что коментить, Вепринцеву))) она классная!!! Столько мероприятий благодаря ей в облости проводиться и будет проводится. Юля молодец!!! Костюмы тоже крутые, завидуйте малолетки! И вообще, мне кажется, что половину коментов пишит Коля Жуков, поэт наш рульный, бывший коммунист) сейчас ни кому не нужен стал, вот и решил заняться. Прям складно получается у него людей засерать, практически в прозе...

Суббота, 13:29 - 17 дек 16
гость — «Киреевск» пишет:

Какие же вы тупые!!! За время реализации проекта, это 9 месяцев, прошла куча мероприятий: пикеты, встречи блогеров, онлайн-конкурсы с ценными призами и финальное мероприятие!!! Если вас, утырков, туда не позвали не надо говорить что проект плохой, деньги потрачены в пустую и т.д. и грант не областной, для особо тупых, а федеральный!!! Вепринцева, Дюмин и все отсальные крутышки нашей области не причем!!!

Суббота, 13:30 - 17 дек 16
гость — «Просто Оля» пишет:

И Николай Алексеевич Жуков на такие мерзости, думаю, не способен. О нем по-разному разные же люди могут думать. Но он не подлец. В нем совесть есть.

Суббота, 13:32 - 17 дек 16
гость — «Мищенко» пишет:

Эх, такой проект мимо меня пролетел.

Суббота, 13:35 - 17 дек 16
гость — «Блогерам» пишет:

Ой, ребятки как у вас все запущено! Вы даже собственных мыслей не имеете, а только постите чужие комменты. Уровень развития ваш близок к нулю. Внесу предложение А.Г. Дюмину, чтобы всех участников проекта "Медиа блогер 2.0" отправил через суд на принудительные работы в больницы, детские дома, интернаты для престарелых, на стройки жилых домов, чтобы возместить госбюджету 16 млн. рублей, потраченных на попытки сделать из вас людей.

Суббота, 13:38 - 17 дек 16
гость — «На 13.35» пишет:

Скорее всего, это не блогера, а их завистники им гадят

Суббота, 13:42 - 17 дек 16
гость — «Киреевску» пишет:

За время реализации проекта, это 9 месяцев, прошла куча мероприятий: пикеты, встречи блогеров, онлайн-конкурсы с ценными призами и финальное мероприятие!!! Если вас, утырков, туда не позвали не надо говорить что проект плохой, деньги потрачены в пустую и т.д. и грант не областной, для особо тупых, а федеральный!!!
---------------------------------------------------------------------------
Слышь, пугало огородное, заработай и потрать деньги на этот маргинальный междусобойчик. Причём тут налогоплательщики, хоть местные, хоть федеральные? И нас "утырков" точно туда никто не позовёт, потому что мы работаем и в пустую воздух сотрясать просто некогда.

Суббота, 13:51 - 17 дек 16
гость — «Киреевск» пишет:

Из Киреевска были ребята. А ты отстой, а не трудна, раз завидуешь

Суббота, 13:51 - 17 дек 16
гость — «Ох.» пишет:

Ну что же все обсуждаете и обсуждаете!Выиграл проект,значит есть за что!Если вы не в курсе,что там было,это не значит,что там ничего не было реализовано.Реализовать проект-это огромный труд!А отчитаться за него еще больший труд!Сами бы хоть раз попробовали и сразу таких комментов не было бы!

Суббота, 14:00 - 17 дек 16
гость — «Будьте осторожны!» пишет:

Сотрудники Ленинградского зоопарка обеспокоены тем, как стресс отразится на тигрице по кличке Герда, которая в субботу утром сбежала из клетки и была поймана примерно через час, сообщила РИA Hовости представительница зоопарка.
Животное сбежало из клетки примерно в 9.15, около часа спустя его поймали, усыпив при помощи снотворного. В это время зоопарк был закрыт для посетителей. Из-за бегства животного его открытие произошло в 11.00 — на час позже расписания.
«Сейчас Герда спит у себя в клетке, и мы, конечно, беспокоимся по поводу того, как она перенесет снотворные препараты с учетом серьезного возраста», — сказала собеседница агентства, уточнив, что тигрице 18 лет и 7 месяцев и стресс мог возникнуть не столько из-за прогулки на воле, сколько из-за снотворного.
По ее словам, сейчас в зоопарках мира содержится всего четыре тигрицы 19-летнего возраста и одно животное в возрасте 24 лет. Самки в неволе живут дольше самцов, чей предельный возраст составляет около 18 лет.
Представительница Ленинградского зоопарка добавила, что Герда под действием снотворного может проспать до вечера субботы.

Суббота, 14:05 - 17 дек 16
гость — «Юлька» пишет:

Можно подумать Вепринцева только 2 месяца назад родилась. Она вообщета в совете федерации была! А когда партией рулила так вообще...одна "Звезда победы" чего стоит, вошла в книгу рекордов России, но это в СФ!!! А вы молодые люди сидити за компьютерами и ничего не делаете((( конкретные есть предложения или идеи??? Напишити свою лобуду хоть здесь в коментах, мож кто-то обратит внимание.

Суббота, 15:18 - 17 дек 16
гость — «Комментаторам» пишет:

Точно, Юля только и делает, что мероприятия проводит. Хочу напомнить, она работает в органе исполнительной власти.
Власть должна государственным управлением заниматься, как сказал Путин, для того чтобы мы жили счастливо.
А у наших девок одни мероприятия на уме типа флешмобов, да капустников, потому мы и в заднице. Гнать этих дур надо, да на профессионалов набирать, хотя бы начать с этого - может надежда на лучшее затеплится. А так - одна безнадега...

Суббота, 15:42 - 17 дек 16
гость — «Гость» пишет:

А у наших девок одни мероприятия на уме типа флешмобов, да капустников, потому мы и в заднице. Гнать этих дур надо, да на профессионалов набирать, хотя бы начать с этого - может надежда на лучшее затеплится. А так - одна безнадега

Дорогой комментатор,что вы можете предложить вместо "флешмобов и капустников"??Если у вас есть конкретные предложения,то напишите хотя бы здесь,ваши предложения обязательно заметят.А если вам нечего предложить,то извольте воздержаться от грубых и необоснованных фраз в сторону этих людей

Суббота, 16:20 - 17 дек 16
гость — « комментатору в 15:42 » пишет:

Я так понимаю, что вы - чиновник из министерства молодежной политики? Придумать вместе с коллегами ничего другого как проведение флешмобов и капустников не удается. В таком случае стоит ли продолжать там работать?

Суббота, 17:04 - 17 дек 16
гость — «Гость» пишет:

Во-первых,я не чиновник,как вы выразились,я участник многих мероприятий,которые проводятся этими людьми.Во-вторых,если вы так узко знаете эту сферу и в этом не разбираетесь,то незачем писать такие нелепые комментарии

Суббота, 17:17 - 17 дек 16
гость — «для тех кто не в теме» пишет:

Незаполненный сайт с молодёжной молитики, вопрос явно не к Вепринцевой, а к обслуживающей организации.
Если не знаете структуры, не разевайте свой рот.

Суббота, 17:27 - 17 дек 16
гость — «бегемот» пишет:

Автор себе цену набивает. Тут уж любым способом напомнить о себе.
Собрала диванных политиков в трениках, обсуждают то, в чем ни черта не смыслят. Лишь бы так называемое "мнение" высказать.
Зайдите к автору на страничку вконтакте, полайкайте фоточки и записи. Она счастлива будет, мож перестанет желчью плеваться.

Суббота, 19:05 - 17 дек 16
гость — «Источник» пишет:

Депутат Госдумы от Тульской области: Совет Федерации необходимо избирать, как в первый созыв

Суббота, 19:08 - 17 дек 16
гость — «Opeл» пишет:

У вас в области совсем что ли мозги повышибало! Бездарные и безидейные тети пилят бюджет с поддержкой верхушки правительства, а все только мусолят тему. Молодежи ни это надо, ни сайты, ни флешмоба, ни лайки. Она сама круглосуточно в сети сидит. Сократите раздутый аппарат, легче всем будет. А молодёжи нужна работа по специальности и достойная зарплата. Все!

Суббота, 19:46 - 17 дек 16
гость — « той которая писала в 17:17 » пишет:

Извините мадам или мадемуазель, но Вепринцева вроде как носит гордое звание заместителя председателя правительства - министра молодежной политики Тульской области, а это должность - не хухры-мухры и не собачий хвост. Вот если бы она была сторожем на воротах, я бы поверила, что она не может разобраться с информационщиками. С такими организаторскими способностями ей больше подошла бы должность зама Димы Яковлева.

Воскресенье, 02:40 - 18 дек 16
гость — «JACQUES» пишет:

Выкинули 8 миллионов на этих ненужных блогеров.Браво нашей власти.

Воскресенье, 03:20 - 18 дек 16
гость — «Ату!!» пишет:

проекты по нулям все!!
цель не они, а именно гранты и откаты...
весь негативизм примазывания к власти зиждется на ничегонеделании, получении льгот, назначении себе на 99% незаслуженных
окладов с надуманными надбавками и схемах!!
порядочные там не у дел или как "белые вороны"!

Губернатору нелегко будет вычистить эти Авгиевы конюшни. Это подвиг достойный Геракла!!

Воскресенье, 11:57 - 18 дек 16
гость — «вопросы» пишет:

Суббота, 17:17 - 17 дек 16
гость — «для тех кто не в теме» пишет:
Незаполненный сайт с молодёжной молитики, вопрос явно не к Вепринцевой, а к обслуживающей организации.
Если не знаете структуры, не разевайте свой рот.


-----------
1. Наполнять сайт обязанность чиновников молодежной политики?
2. Своевременно давать инфу для обновления сайта обязанность чиновников молодежной политики?
3. Что мешает толпе чиновников молодежной политики заставить обслуживающую организацию обновлять сайт или сменить обслуживающую организацию на другую?

Воскресенье, 11:59 - 18 дек 16
гость — «просто Оле» пишет:

В чем конкретно заключалась работа Вепринцевой в форуме блогеров?
Она одна "работала", а Яковлев и другие подчиненные Яковлева ни при чем, т.е. они бездействовали что-ли?

Воскресенье, 12:03 - 18 дек 16
гость — «гость» пишет:

Есть организация маленькая страна, там аутистами занимаются, гранты?
Юлька увидала, и решила аутистами (графоманами-"блогерами") заняться - форум для них?

Воскресенье, 13:14 - 18 дек 16
гость — «Гость» пишет:

Многоуважаемые комментаторы!Прочитав пару грязных статеек,которые,между прочим,касались только проекта! Вы оболгали и обругали всех госслужащих!!!Если у вас накипело на государство,то причем тут эти люди!!!Вы сидя дома,извините за выражение, "на жопе ровно" пытаетесь добиться какой-то правоты??!Это еще раз доказывает,что,если вы не имеете ни малейшего представления о государственной молодежной политики,то хотя бы прочитайте "википедию",а уже потом пытайтесь высказать свое мнение !

Воскресенье, 13:24 - 18 дек 16
гость — «Дюмину!» пишет:

Пускай упразднит министерство внутренней политики, министерство молодежной политики, должности министров, оставит департаменты, как это было до Груздева.
Пускай зарплату чиновников снизит до уровня 15 000 руб. в месяц и деньги найдутся!

Воскресенье, 13:26 - 18 дек 16
гость — «гостю Воскресенье, 13:14 - 18 дек 16» пишет:

Воскресенье, 13:14 - 18 дек 16
гость — «Гость» пишет:

вы не имеете ни малейшего представления о государственной молодежной политики

===============

Знаем!
местная молодежная политика - создание новых чиновничьих должностей с огромной незаслуженной ими зарплатой для старух?

Воскресенье, 13:27 - 18 дек 16
гость — «Серый кардинал молодёжной политики» пишет:

Серый кардинал молодёжной политики

https://www.pryaniki.org/view/article/1015112/


Наши читатели из серого дома подкинули компромат на подчиненную Дмитрия Яковлева.
За последние несколько лет молодёжная политика в Тульской области замкнулась в круг. Минуя Дмитрия Яковлева, он образовался вокруг чрезвычайно властной и "влиятельной" женщины - Ирины Дедковой. Занимая в комитете по спорту и молодёжной политике довольно скромную должность (заместитель начальника отдела), ей удалось полностью сосредоточить в своих руках всю работу с молодёжью. Давайте разберёмся, к чему это привело? Несколько коротких историй.
Комитет каждый год распределяет субсидии между общественными организациями. И как вы думаете, кому достаётся самый жирный кусок пирога в 650 тысяч из общей суммы в 950? Лучшей подруге госпожи Дедковой, которая, по счастливому стечению обстоятельств, занимается студенческими отрядами. По слухам, она потратила 150 тысяч рублей на разовое возложение венков к Вечному огню на "Трех штыках". В мероприятии приняло участие около 30 человек...
Про манеру поведения Дедковой в стенах "белого дома" ходят легенды. Почти каждое мероприятие молодёжной политики начинается с дежурного вопроса: "За что я плачу бабки?" Заместитель начальника отдела так переживает за каждый рубль из государственного бюджета, что приравнивает их к своим. При таком раскладе коллегам и партнерам Ирины Львовны приходится решать непростую задачу: сделать так, чтобы в итоге никого не обложили матом. Получается это крайне редко. Чаще других под горячую руку попадают волонтеры и обслуживающий персонал, которые не отвечают высоким требованиям, предъявляемым к их работе Дедковой. К слову, она регулярно представляет Тульскую область на всероссийских мероприятиях, где почти всегда оказывается в центре внимания за счёт своего "харизматичного" поведения.
Отдельно стоит упомянуть о взаимоотношениях Дедковой со старшими по должности коллегами. Устав от сложного характера своего "серого кардинала", Дмитрий Яковлев делегировал полномочия по взаимодействию с ней своему заместителю Татьяне Вейцман. Она всеми силами пытается привить Дедковой более или менее достойный уровень культуры, но скорее всего чуда уже не случится.
Из-за некорректного поведения у Ирины Львовны пару лет назад был конфликт с губернатором, после чего ей с большим трудом удалось остаться на работе в комитете. Объясняя случившееся в кулуарных разговорах, Дедкова представила свою версию событий. Она заключалась в том, что на самом деле губернатор просто не любит полных женщин, да и человек он "так себе".
Это всего лишь малая часть тех историй, которыми окутана деятельность Ирины Дедковой "во благо" молодёжной политики. Её промежуточным итогом стало создание круга привилегированных общественных деятелей и падение репутации комитета по спорту и молодёжной политике до уровня сельского клуба. Достигнуто ли дно или ещё есть куда опускаться?

Неравнодушный Гражданин

Мы-то думали, что настоящим кардиналом молодежной политики является Дмитрий Яковлев, а это всего лишь Ирина Дедкова. Ну, и суммы какие-то смешные. Из чего мы можем заключить, что Ирина Львовна просто полная честная женщина, которая считает каждую бюджетную копейку. При этом мы не исключаем, что данные факты слили либо по указанию самого Дмитрия Яковлева, либо одного из его заместителей...

Воскресенье, 13:32 - 18 дек 16
гость — «гостю Суббота, 10:46 - 17 дек 16 гость — « на коммент в 10:37» пишет:» пишет:

Суббота, 10:46 - 17 дек 16
гость — « на коммент в 10:37» пишет:
Мы за несколько лет обили все пороги, но Юля сама вызвалась нам помочь, заверив, что Груздев

----------------
Груздев держал от себя на дистанции Вепринцеву.
Так что слухи о влиянии Вепринцевой на Груздева - всего лишь слухи.
Эти слухи она сама распространяла ради ее пиара, чтобы несуществующий авторитет себя она могла создать?

Воскресенье, 13:32 - 18 дек 16
гость — «Из сна Веры Павловны (?): » пишет:

Молодежью и, тем более спортом, руководят люди с физическими недостатками:

1. слабовидящий ("ученый кролик") .

2. с 4-й степенью ожирения (Дурнохарактерная)

3. околопенсионного возраста молодоженка 50-летняя Вассершвайн, которая впервые вышла замуж в 48 лет!

4. еще одну старуху Вепринцеву туда же, к "молодым" руководителям "молодежной" "политике"?

Воскресенье, 13:44 - 18 дек 16
гость — «Духпердух идейный - гостю в 13-14» пишет:

Ну что же Вы всех в одну кучу и как врагов всех госслужащих и вообще государства в области работы с молодёжью? Есть же у государства здравые идеи. Ну вот например, как-то в своё время, под эгидой МВД, проводился молодёжный чемпионат по вскрытию автомобильных сигнализаций, начавшийся в сетях и закончившийся на площадке в Подмосковье. Были чемпионы, были призы. Представляете, сколько гениальных ребят себе работу нашли и заодно, как пополнилась картотека? Хорошая идея. Или, сегодня уже не секрет, да и оспаривать пожалуй не кто не будет, что все "вёсны" начинались с соцсетей и с так называемых блогеров. Не можешь победить или возглавь или контролируй. Опять же хорошая идея, продиктованная временем, обстановкой и наличием финансирования. Единственное, что только исполнение хромает. Ну Артузовых много не может быть, но они есть, а потому сегодняшнюю операцию "Трест" здравый и соображающий человек может только поддержать. Вот пример. В одной из соцсетей активно обсуждались идеи государственного уровня и отношение к ним молодёжи. Ну всякие там, бла-бла, с критикой, предложениями и призами. Заканчивалось обсуждение предложением отгадать, что могут значить три зелёных огонька в тёмной комнате. Смекаете? То-то. Но победил и получил приз один блогер, который предположил, что три зелёных огонька в тёмной комнате - это кот на кошке, прикрывший один глаз от удовольствия!!!??? Ну, не гениально? Так что работайте и Вам воздастся.

Воскресенье, 14:45 - 18 дек 16
гость — «Гостю» пишет:

Воскресенье, 13:14 - 18 дек 16
гость — «Гость» пишет:

Многоуважаемые комментаторы!Прочитав пару грязных статеек,которые,между прочим,касались только проекта! Вы оболгали и обругали всех госслужащих!!!Если у вас накипело на государство,то причем тут эти люди!!!Вы сидя дома,извините за выражение, "на жопе ровно" пытаетесь добиться какой-то правоты??!Это еще раз доказывает,что,если вы не имеете ни малейшего представления о государственной молодежной политики,то хотя бы прочитайте "википедию",а уже потом пытайтесь высказать свое мнение !
-----------------------------------
Боже! Узок кругозор муравья. Вообще то основополагающим документом при проведении молодежной политики является не статья в Википедии, а распоряжение Правительства РФ от 29 ноября 2014 года № 2403-р "Об утверждении Основ государственной молодёжной политики до 2025 года". Во главу угла там поставлены - воспитание гражданственности и патриотизма, формирование ценностей здорового образа жизни и института семьи, воспитание культуры, развитие молодёжных инициатив и поддержка талантливой молодёжи.

Сильные, смелые, ловкие, умелые, трудолюбивые - вот такими желает видеть молодежь правительство нашей страны. А вы, блин, блогеров выращиваете...

Воскресенье, 16:02 - 18 дек 16
гость — «Ужо» пишет:

Я вот, увидев сей пост, ещё подумал, всё, заклюют щас блогеры своих недругов нафиг. А что мы тут наблюдаем: блогеры терпят полное моральное фиаско. Некие ответы просто умиляют, ну хотя бы тот, с напутствием узнавать о мол. политике из вики.
Дык это что ж, получается, нету у нас настоящих блогеров-то, факт. Они даже,несмотря на проплаченные объединяющие проекты, объединиться не смогли супротив своих недорожелателей.

Иногда подумываю и сам создать типа блочка о культурных событиях в Туле. С уклоном на серьёзную музыку. Право, есть что сказать и осмыслить. Но всяк раз, поразмыслив, остываю, ибо ясно отдаю себе отчёт в том, что для истинно качественного ресурса надо этим и заниматься всерьёз. то есть бросить всю работу. А у мня их несколько, не до того, однако.
Ну и энти объединяющие проекты для блогеров мне тут никак не помогли бы. Заниматься же с ними калёным трепом за чашкой кофе мне совсем неинтересно.

Понедельник, 00:55 - 19 дек 16
гость — « » пишет:

Медиаблогер 2.0 за восемь миллионов

Понедельник, 01:06 - 19 дек 16
гость — «Учитель словесности » пишет:

Нет такого слова "рОспил". Стыдно, господа, делать такие ошибки

Понедельник, 01:36 - 19 дек 16
гость — «SCHWAB» пишет:

Ребятки хорошо деньги попилили.Значит в будущем пойдут работать чиновниками.

Вторник, 20:44 - 20 дек 16
гость — «Литвинов» пишет:

Вы думаете все, что вы такие умные? ПРОЕКТ оценили - целевая аудитория проекта, Федеральное агентство по делам молодежи, Министерство молодежной политики Тульской области! Если вам неизвестно, то сообщаю: В молодежной политике существует направление "Молодежные медиа". Проект является актуальным! И какое отношение имеет внешний вид министра молодежной политики? Вас несет ни в ту сторону! Это мерзко и низко!

Вторник, 21:53 - 20 дек 16
гость — «достойные ученики» пишет:

Суд: в период губернаторства в Тульской области Владимир Груздев контролировал «Модный континент»

Вторник, 21:58 - 20 дек 16
гость — «Литвинову» пишет:

Милок! Ну так за щедрые подарки, выданные блогерам на разных мероприятиях даже на 2 млн руб или 1/8 от выделенных на проект денег, можно еще и не такие дифирамбы петь. Самое главное, что население, налоги которого пошли на этот проект, никак не может понять его сути и полезности для общества.

А одежка министра не столь значима. Просто изумил выбор: светло-бирюзовый брючный костюм суровой зимой - это перебор фантазии.

Вторник, 22:24 - 20 дек 16
гость — «Литвинову» пишет:

Продажный выползень!!!

Среда, 00:52 - 21 дек 16
гость — «надоели секретутки» пишет:

Сборище паразитирующих тунеядцев все эти блоХеры и опекающие их чинарики типа Вепренцевой. В советские времена такие работали либо секретутками, либо подстилками в райкомах ВЛКСМ. А становясь постарше уже и в КПСС пристраивались.

Среда, 21:41 - 21 дек 16
гость — «Правда» пишет:

Заказная статья, как впрочем и некоторые комментарии на некоторых известных людей госслужащих, упомянутых здесь. Что интересно пр факту именно эти люди известны многим именно трудолюбием, честностью, состраданием и работой на благо области.

Четверг, 02:30 - 22 дек 16
гость — «Правде в 21:41 - 21 дек 16» пишет:

Среда, 21:41 - 21 дек 16
гость — «Правда» пишет:
Заказная статья, как впрочем и некоторые комментарии на некоторых известных людей госслужащих, упомянутых здесь. Что интересно пр факту именно эти люди известны многим именно трудолюбием, честностью, состраданием и работой на благо области.
//////////////////////////////////////////////////////////

Огласите фамилии этих "трудолюбивых", "честных" трепачей, заботящихся о набивании собственных карманов!
Работа на благо области. Приведи хоть один положительный момент? Вот, сделали двустороннее движение в Туле на К.Маркса и ул.Кирова, народ в пробках проклинает этих "трудолюбивых", "честных" и "сострадательных" тварей с госслужбы. Так скажите их фамилии, чтобы отвесить им многократный пинок.

Четверг, 03:14 - 22 дек 16
гость — «ГОСТЬ» пишет:

Кругом одни спецы

Четверг, 10:16 - 22 дек 16
гость — «Голодный чиновник http://blagomirie.ru/wp-content/uploads/2016/04/zernaj-svinyj.jpg» пишет:

Голодный чиновник
http://blagomirie.ru/wp-content/uploads/2016/04/zernaj-svinyj.jpg

Четверг, 10:17 - 22 дек 16
гость — «Ближайший родственник Вепря —бородатая свинья.» пишет:

Вепрь или ди́кая свинья́, — всеядное млекопитающее из отряда парнокопытных, подотряда свинообразных (нежвачных), семейства свиней, рода кабанов.

Ближайший родственник Вепря —бородатая свинья.

Является предком домашней свиньи.

Зимой под щетиной растёт густая и мягкая подпушь.

Поэтому Вепрю не требуется теплая одежда или подстилка.

Движения кабана неуклюжи, но быстры, плавает он превосходно и может проплывать значительные расстояния.

Зрение у Вепря развито слабо: Вепрь не различает цветов и не способен увидеть человека, стоящего в 15 метрах от него.

Обоняние, вкус, слух очень хороши.

Вепрь осторожен, но не труслив.
Раздраженные они очень храбры и опасны по своей силе и из-за крупных клыков.

Вепри восприимчивы к серьёзным изменениям температуры.

Вепри много валяются в грязи, что не только защищает их от насекомых и ожогов, но и помогает поддерживать эффективную температуру тела.

Будучи активными в сумеречное время суток, днём кабаны лежат в выкопанной яме глубиной до 30-40 см, с выстланным листьями дном; иногда устраивается общее логовище.

К вечеру выходят, чтобы купаться и отыскивать пищу.
(паразиты растений – слизни так же вечером идут всей семьей на кормежку!)

У Вепря ограниченная способность к потовыделению – потеет только рыло.

Поэтому Вепрю трудно жить в жарком сухом климате.

Охотники хорошо знают о его молниеносной реакции Вепря.

Самки-Вепри сбивают неосторожных охотников с ног и бьют их передними копытами.

Опаснее всего старые Вепри, держащиеся в одиночку, а потому и называемые одинцами!

Четверг, 11:14 - 22 дек 16
гость — «Опять обманули» пишет:

Посмотрел на фото: губернатор Тульской области Дюмин А.Г. - шибзик, а я думал, что это - гигант!

Цитатник

Благодаря металлургам атмосфера такова, что целый ряд болезней уже не вписывается ни в какие ворота.

С.Казаков, экс-глава Тулы.

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