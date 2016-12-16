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Распил по-тульски, или Как я провела очередной молодежный форум

В этот вторник прошло уже традиционное для Тулы мероприятие – форум "Молодежь – будущее России", на который пригласили и меня – победителя грантового конкурса. По словам организаторов, я прошла отбор и должна была презентовать свой проект за 30 секунд перед губернатором ТО и получить благодарственное письмо от А. Г. Дюмина. Но на самом деле все оказалось не так. Меня (молодую, кормящую мать!) позвали лишь для массовки (я есть на фотографии с губернатором и остальными "избранными" победителями).

Таким образом, мой проект представлен не был, а благодарственное письмо я так и не получила, потому что уехала кормить ребенка. Но сейчас речь пойдет не об этом.

Я хочу рассказать об очень спорном проекте "Медиаблогер 2.0", который был презентован перед А. Г. Дюминым.

Согласно статье центра экономических и политических реформ, данный проект в 2014 и 2015 годах получил от РСМ два крупных гранта общей суммой 16 млн рублей на создание интернет-площадки для начинающих блогеров. В рамках проекта был создан сайт www.mediabloger.ru, который проработал лишь пару месяцев. За это время на портале было размещено менее ста записей, бОльшая часть из которых представляет собой вторичные и технические материалы. На данный момент сайт является неработающим, а домен продается лишь за 30 тысяч рублей! В сообществе проекта в социальной сети "Вконтакте" на момент 2015 года состояло менее 700 человек. Остается неясным, на что было потрачено 16 млн рублей из средств гранта и почему именно этот проект был избран для презентации перед губернатором.

"Медиаблогер 2.0" не остался незамеченным тульскими СМИ. Сегодня была размещена статья, посвященная проекту, которая вызвала широкий резонанс у общественности... Правда, там фигурирует другая цифра (не 16, а 8 миллионов рублей). Видимо, они не брали в расчет 2014 год.

Охват проекта "Медиаблогер 2.0" оказался совсем небольшим – в нем приняло участие всего лишь 1000 человек. Для сравнения: тульское отделение МЭОО "ЭКА" не является зарегистрированным и по законодательству ТО мы не имеем право подавать на гранты от федерального "ЭКА". В связи с этим почти все наши эко-инициативы мы проводим, не имея НИКАКОГО БЮДЖЕТА! (За исключением четырех проектов, деньги на которые мы выиграли через грантовый конкурс для ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ и дружественную организацию.)

При этом охват наших проектов достаточно большой: 100, 200, а иногда и 400 человек.

Очень печально, что малоизвестные тульские организации ("Открытый мир", "Беспокойные сердца") получают огромные суммы денег от государства на реализацию малорезультативных проектов, тогда как хорошо зарекомендовавшие себя организации остаются за бортом.

Остается только надеяться на недавно созданное в Тульской области министерство молодежной политики во главе с Юлией Владимировной Вепринцевой, которую я лично знаю и уважаю.

Да прибудет с нами объективность и независимость грантодателей!

Текст статьи центра экономических и политических реформ я прилагаю ниже.

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