Главная / Кто есть кто « 16 декабря 2016 »

И вновь о Максиме Семиохине и его аресте

Бывшему тульскому министру шьют “модное” в СК уголовное дело.

Ярославский интернет-ресурс со ссылкой на источник в правоохранительных органах в СУ СК по Архангельской области, где расследуют уголовное дело по факту приобретения и хранения в целях распространения материалов или предметов с порнографическим изображением несовершеннолетних, сообщил, что Максиму Семиохину инкриминируется именно это преступление .

Таким образом, есть вероятность, что предположение, сделанное Тульскими PRяниками ранее, вполне может оказаться верным.

В частности, мы написали: “Можно предположить, что Максима Семиохина кто-то действительно подставил. Ведь если нельзя обвинить в коррупции, ему шьют личную статью. Обычно такие дела разваливаются за отсутствием реальных доказательств!”



Как известно, тема педофилии и все, что с ней связано, сегодня “модная” в обществе и в следственных органах. Поэтому ее часто используют для дискредитации, особенно медийных персон (например, Владимир Буковский, Рустэм Адагамов, Михаил Плетнев).

Причем “отмыться” человеку после таких “обвинений” (даже голословных) практически невозможно.

Если даже допустить, что Максим Семиохин мог увлекаться детской порнографией, он вряд ли стал бы ее возить с собой. К тому же подозрительно, что столь интимные стороны жизни чиновника могли просто так “всплыть” за тысячу километров от места его работы и проживания.

Впрочем, это лишь наша версия и догадка, доказать которую мы можем лишь на словах. Однозначный вывод из этой нехорошей истории состоит лишь в том, что такие дела редко бывают случайными.



P. S. Мы прекрасно осознаем, что наша версия дела Максима Семиохина вряд ли вызовет позитивный отклик у большинства наших активных комментаторов. Однако оставляем за собой право не защищать (для этого у нас нет доказательств), а хотя бы сомневаться. К сожалению, сегодня в нашей действительности это право часто приходится отстаивать.



Вчера Приморский районный суд Архангельской области избрал меру пресечения в отношении Максима Семиохина в виде заключения под стражу до 12 февраля 2017 года по подозрению в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 132 Уголовного кодекса Российской Федерации (Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).





Иное мнение на материал "И вновь о Максиме Семиохине и его аресте"

Я согласен – в таких делах мы просто обязаны соблюдать фундаментальный принцип свободного общества - презумпция невиновности. Но его никто и не нарушает, мы просто пытаемся разобраться в этой "мутной" истории, исходя из скудной информации, выброшенной в СМИ.

Ну, во-первых, не нужно во всех делах искать заговор. Лучше подумайте без эмоций, включите голову. Допустим, захотели "благородного" и "честнейшего" чиновника Семиохина опозорить и посадить. Проще было бы подкинуть ему пакетик героина или диск с детским порно – дешево и сердито. Потом замучаешься в суде доказывать, что это не твое. Таких случаев полно. И это вполне бы хватило для снятия с должности, а и при большом желании – на пару лет колонии общего режима. Да и калибр фигуры слишком мелок. Заряжать десятки миллионов в следственный комитет, суд и СМИ для слива Семиохина (а деньги для этого требуются колоссальные, если реального дела нет) – глупо как-то.

Кроме того, здесь мы наблюдаем довольно интересную статью из Уголовного кодекса "Насилие в отношении несовершеннолетнего". Я, как бывший сотрудник правоохранительных органов, хорошо знаю, что под такого рода дела необходимо иметь безупречную доказательную базу. При малейшем сомнении суд сразу отклонит дело и отправит на дополнительные следственные действия. В случае с Семиохиным, суд отказался даже отпустить его на подписку о невыезде – и это о многом говорит. Значит, в деле есть весомые доказательства его вины, есть конкретная жертва (или жертвы), свидетельские показания, возможно, фото-видеоматериалы и т.д. Да, и не забывайте, данная статья стопроцентно подразумевает наличие пострадавшего - ребенка. Если даже ребенка "научили" как нужно себя вести и что говорить, то это легко бы вскрылось после первого же разговора с психиатром следственного комитета. Там такие матерые зубры работают. Им уголовники со стажем не могут голову запудрить, не говоря уже о несовершеннолетнем.

Во-вторых, почему никто не додумался связать "дело Семиохина" с недавнем нашумевшем задержанием группы педофилов в Архангельске. Произошло это месяц назад (подробнее об этом случае . Так вот у пойманных педофилов были обнаружены фотографии и видео взрослых, развлекающихся с детьми. Большинство таких материалов были сделаны скрытой камерой. Многих педофилов-клиентов не смогли опознать. Конечно, никто от них не требовал паспорта, все услуги оказывались в строжайшей тайне. Однако Семиохин - часто фигурирует в СМИ. Его вполне могли узнать либо следователи, изучившие материалы пойманных педофилов, либо родители жертв этого грязного бизнеса. Учитывая, что после назначения его на пост руководителя Минтранса Ярославля, новость с фотографией Семиохина облетела всю страну. Подчеркиваю, ВОЗМОЖНО, именно после этого он и был опознан как клиент детского борделя. Не зря задержание произошло после пяти дней со дня назначения.

В-третьих, Семиохина назначили на одну из руководящих должностей Ярославского региона. Мы люди взрослые и понимаем – без протекции влиятельных людей такое назначения не получить. Будь ты хоть семья пядей во лбу – туда самому не вскарабкаться. Наверняка покровитель Семиохина из числа высокопоставленных чиновников Ярославля. Зная эту кухню изнутри, уверен, что еще минимум за сутки до ареста, копии материалов уголовного дела лежали на столе у губернатора региона. И он дал добро на эту показательную порку. По-другому у нас в стране не получится. Вряд ли пара полковников следственного комитета из другого региона нагрянули для задержания министра, не предупредив об этом главу Ярославской области. И пресс-релиз "о не вступлении в должность Семиохина" был подготовлен задолго до ареста и ждал своего часа. А если Ярославские чиновники дали «съесть», по сути, уже своего, значит для Семиохина дело дрянь, и в уголовном деле имеются серьезные доказательства его вины.

Ну и последнее, самое жуткое, что Максим Семиохин находился в разработке Тульских органов еще задолго до работы в нашем регионе. Будучи бизнесменов из столицы, он на протяжении долгих лет опекал дом-интернат для детей сирот в г. Обидимо. На него и директора интерната поступало заявление от одного из сотрудников детского дома. В заявлении указывалось, что Семиохин брал на выходные детей для экскурсий по столице. После таких экскурсий было несколько детей, не теле которых якобы были найдены синяки неизвестного происхождения. Директор же интерната на все закрывал глаза за материальные вознаграждения и за оплату лечения за границей. Нами тогда было проверено данное заявление. В детский дом (под другим предлогом) приехала комиссия, произведена беседа с детьми. Факт насилия подтвержден не был. Дальнейшая проверка подтвердила, что директор интерната действительно проходил дорогостоящее лечение за рубежом, оплаченное с банковского счета Семиохина. Сам благодетель объяснил оплату лечения помощью друга. По факту заявления тогда проверка была завершена в отсутствии доказательной базы предполагаемых обвинений. В свете последних событий следственному комитету следует обратить внимание на былое попечительство Максима Семиохина дома-интерната в Обидимо.





Бывший капитан