Главная / PRяники виртуальные « 16 декабря 2016 »

Сергей Костенко о послании губернатора Председатель областной избирательной комиссии прокомментировал первое послание Алексея Дюмина. Комментарий председателя избирательной комиссии Тульской области С. Ю. Костенко по теме Послания губернатора Тульской области: "Губернатор определил цель, расставил приоритеты. Предстоит кропотливая каждодневная работа, чтобы всегда быть первыми".

Наша ремарка.

Лаконично и в точку. Ведь Алексей Дюмин, как образцовый служака, должен носить в своем портфеле и маршальский жезл. А для этого ему надо показать результат на посту губернатора Тульской области. А кто против?





Цитатник



Думаете, я депутатов к стенке припёр? Они сами себя припёрли. В. Могильников, исполнительный директор управы г. Тулы Реклама

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