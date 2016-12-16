Сергей Костенко о послании губернатора

Председатель областной избирательной комиссии прокомментировал первое послание Алексея Дюмина.
Комментарий председателя избирательной комиссии Тульской области С. Ю. Костенко по теме Послания губернатора Тульской области: "Губернатор определил цель, расставил приоритеты. Предстоит кропотливая каждодневная работа, чтобы всегда быть первыми".
Наша ремарка.
Лаконично и в точку. Ведь Алексей Дюмин, как образцовый служака, должен носить в своем портфеле и маршальский жезл. А для этого ему надо показать результат на посту губернатора Тульской области. А кто против?
все правильно сказал