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Главная / PRяники виртуальные « 16 декабря 2016 »


Сергей Костенко о послании губернатора

Председатель областной избирательной комиссии прокомментировал первое послание Алексея Дюмина.

Комментарий председателя избирательной комиссии Тульской области С. Ю. Костенко по теме Послания губернатора Тульской области: "Губернатор определил цель, расставил приоритеты. Предстоит кропотливая каждодневная работа, чтобы всегда быть первыми".
 

Наша ремарка.
Лаконично и в точку. Ведь Алексей Дюмин, как образцовый служака, должен носить в своем портфеле и маршальский жезл. А для этого ему надо показать результат на посту губернатора Тульской области. А кто против?

 

Комментарии к статье

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Пятница, 12:20 - 16 дек 16
гость — «ковш» пишет:

все правильно сказал

Пятница, 12:36 - 16 дек 16
гость — «По фальсификациям на выборах наша область и так впереди всех» пишет:

Костенко, не все средства хороши для достижения первого места.

Действия должны быть законными, когда-нибудь фальсификаторам итогов голосования это объяснит суд, отправив преступников за решетку.

Пятница, 12:52 - 16 дек 16
гость — «наблюдатель» пишет:

особенно Костенко сейчас предстоит каждодневная работа, в межвыборный период! обработалсо)))

Пятница, 14:34 - 16 дек 16
гость — « Саша» пишет:

Костенко может может надорватся от старания быть первым, интересно с кем он соревноваться?

Пятница, 15:31 - 16 дек 16
гость — «Я» пишет:

Год прошел ,напишите результат,я не знаю

Пятница, 15:36 - 16 дек 16
гость — «Туляк» пишет:

Вот и вам ответ, почему так живем.Костенко получил за "честные "выборы, теперь надо в Москву.

Пятница, 15:48 - 16 дек 16
гость — «Хватит болтать» пишет:

Сергей Костенко о послании губернатора попробовал бы что-то иначе сказать: где бы он был - был первым, но в полной заднице! Что скажет любой чиновник - всегда можно угадать, даже не слушая, - достаточно узнать должность и положение чиновника! Такая система коррумпированой власти в России!

Пятница, 17:11 - 16 дек 16
гость — «Туляк» пишет:

Два дебила-эта сила!

Пятница, 17:37 - 16 дек 16
гость — «когда уволите Зыкову?» пишет:

Главная / PRяники с перцем« 29 сентября 2016 »

О чем еще не рассказал Геннадий Ефимов?

https://www.pryaniki.org/view/article/1016389/

Показания общественника могут быть существенно дополнены иными фактами.
Показания председателя общественной организации "Союз защиты инвалидов и участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС" города Новомосковска Геннадия Ефимова, подозреваемого в мошенничестве, которые сегодня опубликовали“Тульские новости”, выглядят весьма забавно, особенно в той части, где экс-помощница губернатора Груздева Наталья Зыкова уговаривает героя взять грант на организацию митингов протеста чернобыльцев в Туле и Москве и довериться другому герою истории - заместителю министра Максиму Мищенко.
Однако в показаниях г-на Ефимова есть одна недосказанность, а именно роль в этой истории другого заместителя министра внутренней политики - Александра Лучина.
Об этом рассказала редакции нашего портала Ольга Суслова, с которой, по нашей версии, еще недавно сожительствовал бравый чернобылец Геннадий Ефимов.
“Он проживает в моем доме в Московской области и, чувствуя себя абсолютно "царем", обворовал нас, неоднократно поднимал руку и выгоняет нашу семью из собственного дома”, - написала Ольга Суслова в своем письме в редакцию.
Кстати, ее электронный адрес suslova.olga2010@yandex.ru значится в одном из официальных документов о выделении средств некоммерческиморганизациям из областного бюджета.


Чиновники Тульской области попались на афере с грантами для НКО
https://www.pryaniki.org/view/article/1014940

http://mnogodetok.org/viewtopic.php?t=184

Re: Тульская Региональная Общественная организация "Ассоциация многодетных семей"

Сообщение Гость » 01 апр 2016, 13:42
Вот интересно, вы областная организация, а где же ваша работа в Туле? какую такую помощь вы оказываете? как то писали, что юридические консультации вами проводяться в Туле, ну и где? НЕ ПРИНЕМАЕТЕ ВЫ ЛЮДЕЙ И НЕ ОБМАНЫВАЙТЕ. психологическую помощь ГДЕ? КОГДА? А на собраниях, что говорите? ЧТО ЕСЛИ МНОГОДЕТНЫМ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ, БЕРИТЕ И ПРИЕЗЖАЙТЕ САМИ В НОВОМОСКОВСК! Ну конечно у нас многодетных куча времени, и много денег, чтобы к вам ездить! Зачем вы вообще существуете как региональная организация, выигрываете гранты под какие то проекты и не работаете так как заявляете? НЕ СТЫДНО ВАМ г-жа Зыкова Наталья?

Пятница, 18:31 - 16 дек 16
гость — «Графомания — это психиатрический термин, подразумевающий болезненную страсть » пишет:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЧИТАТЕЛЯМ!
ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ЧИТАТЕЛЯМ КОММЕНТАРИЯ:
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ!
18+

Графомания — это психиатрический термин, подразумевающий болезненную страсть к написанию текстов, чаще всего не представляющих никакой культурной ценности.

Обычно произведения таких авторов шаблонны, невыразительны и не представляют собой никакого интереса ни для читателей, ни для критиков.

Графомания может иметь более или менее тяжелую форму. Аналогично другим диагнозам в этой области, графомания не возникает на пустом месте и, в принципе, поддается лечению, в том числе и медикаментозному.

Как человек становится блоггером (графоманом)?

На бумаге он выражает свои чувства, эмоции и переживания, заводит дневники, с которыми делится сам с собой о наболевшем. В стихах он выражает восторг или скорбь, любовь или ненависть.

У нормального человека есть много собеседников и кроме листа бумаги, у больного, страдающего графоманией — нет.

Блоггеры (графоманы) изначально одинокие (онанист или женщина мастурбирующая), страдающие от заниженной самооценки и невозможности с кем-то поговорить, они начинает писать.

Творения — это часть их болезненного и одинокого мира.

Чем больше он их создает, тем меньше он сознательно стремится к живому общению.

Ограничивая себя в контактах, графоман должен реализовывать естественную тягу к общению, это заложено в личности на подсознательном уровне.

И снова его рука тянется к листу бумаги (планшетнику, смартфону, клавиатуре) или к своим половым органам для мастурбации.

Такого человека можно только пожалеть.
Его произведения кажутся ему гениальными, более того, он совершенно искренне в это верит.

Как и любой психиатрический больной, блоггер (графоман) не может разглядеть у себя признаков болезни, не может объективно оценить свой образ жизни.

Именно поэтому блоггеры (графоманы) крайне болезненно воспринимают критические высказывания относительно их творчества.

Для большинства авторов мнение их аудитории является стимулом для развития, а также основным источником информации о недостатках их произведений.

Люди, страдающие болезненной тягой к писательству, этого лишены, а значит, не имеют возможности развиваться и совершенствоваться. Как результат — произведения, лишенные какой либо литературной и духовной ценности, однообразные и неоригинальные.

Со временем все контакты с внешним миром сводятся для графомана к демонстрации его творений. А внешний мир, именно по этой причине, начинает его избегать.

Описанное выше — тяжелый случай заболевания.

В легкой форме графомания может быть связана с некими временными условиями. Например, не с кем сексом заниматься (т.к. объект – половой партнер или партнерша) находится в отъезде, и блоггерство (графоманство), а онанизм или мастурбация не приносят былых ярких ощущений — лучший способ отвлечься от переживаний, связанных с этим.

После возвращения объекта и возобновления секса все приходит в норму, и симптомы графомании проходят сами собой.

Помочь графоману можно, если отвлечь его от ручки от листа бумаги (планшетника, смартфона, клавиатуры) и взять под наблюдение его привычные занятия с его или ее половыми органами (исключить онанизм-мастурбацию), обеспечить объектом сексуальной разгрузки (партнером или партнершей), предложить иные развлечения и интересы, возможно, что при регулярных контактах с кем-либо со временем он откажется от мысли о блоггерстве (графомании).

В случае тяжелой и прогрессирующей формы блоггерства (графомании), понадобится вмешательство специалиста!

Пятница, 18:40 - 16 дек 16
гость — «С 2015 года никто не отреагировал! ни Левина, ни Груздев, ни Дюмин, ни прокуроры! » пишет:

С 2015 года никто не отреагировал! ни Левина, ни Груздев, ни Дюмин, ни прокуроры!

Дворников https://www.pryaniki.org/view/article/1014734/

https://www.pryaniki.org/view/article/1015112/

Суббота, 17:53 - 12 дек 15
гость — «Просто мама» пишет:
Прошу!Пусть мне ответит Дворников и его начальство,что происходит в его чертовом Центре.Мой сын ходит на занятия к преподавателю Наталье Владимировне.И вот эта,с позволения сказать,учительница на занятиях говорит детям:"Так !Сняли руки с пиписок и положили на пупок!"Это что?Кто и где обучал эту дуру?Почему она работает у Дворникова с детьми.Или,в свете комментариев к статье,он никак не может угомонить свою голубизну и начинает практические занятия с подростками вот в таком ключе?У них там что?У всех преподавателей крыши снесло?Уроды!!!

Суббота, 01:49 - 17 дек 16
гость — «Монамур» пишет:

Безваряжные и много у вас такого добра, самовскормленного? Н-да, жалок тот......

Суббота, 11:31 - 17 дек 16
гость — «Фонд по борьбе с коррупцией обнаружил» пишет:

Путин, реально испугавшись призывов Ходорковского к совершению революции как единственному и необходимому способу замены власти (https://news.mail.ru/politics/24303949), создал "личную гвардию Путина" - нац.гвардию?

У Путина нет реальной поддержки большинства обнищавшего населения, но у Путина есть поддержка только кланов типа ротен-бергов, поэтому Путин, реально испугавшись призывов Ходорковского к совершению революции как единственному и необходимому способу замены власти (https://news.mail.ru/politics/24303949), создал "личную гвардию Путина" - нац.гвардию?

Поэтому служащие Нацгвардии РФ смогут применять силу и оружие без предупреждения?
https://news.mail.ru/politics/25373812/

А это является подтверждением, что Путин понял, что Ходорковский все-таки сделает революцию?

https://news.mail.ru/politics/25378904/

Stratfor назвал Нацгвардию страховкой Путина на случай госпереворота
Американская разведывательно-аналитическая компания Stratfor расценила создание Национальной гвардии и назначение ее главой генерала Виктора Золотова как попытку президента Владимира Путина обезопасить себя от возможной нелояльности других силовых ведомств, в том числе Вооруженных сил, «в случае государственного переворота».

«Создав Национальную гвардию и назначив Золотова во главе этой силовой структуры, Путин, возможно, стремится защитить свою администрацию от угрозы государственного переворота. Это позволяет предположить, что глава Кремля сомневается, останутся ли другие силовые структуры, — ФСБ, Внутренние войска МВД или даже армия — лояльными к нему в случае государственного переворота. Будучи прилежным исследователем истории России, Путин, видимо, пытается избежать опасной незащищенности, которую чувствовал его предшественник [Борис Ельцин] во время всего своего правления», — говорится в отчете.
Аналитики, ссылаясь на публикации в российской прессе, отметили, что попытку создать Национальную гвардию предпринимал еще первый президент России Борис Ельцин, который опасался нелояльности верхушки ФСБ, во главе нового силового ведомства должен был встать генерал Александр Коржаков, который тогда возглавлял службу безопасности президента. Однако администрации Ельцина, отмечают аналитики, не хватило сил создать ее.


«Путин, как и Ельцин, видимо, намеревается создать Национальную гвардию как свою личную армию. Не имея особых отличительных функций, новая гвардия будет очередным силовым ведомством, которое будет делить обязанности с МВД и ФСБ. При этом президент назначил главой Нацгвардии главнокомандующего Внутренними войсками МВД Виктора Золотова, освободив его от прежних обязанностей. Золотов — бывший телохранитель Путина и, по имеющимся данным, одно из наиболее доверенных лиц нынешнего главы Кремля. Точно так же, как Коржаков был для Ельцина. Назначив Золотова главой Национальной гвардии, Путин показал истинную природу этого, на первый взгляд излишнего, силового ведомства», — резюмировали американские аналитики.
О создании Национальной гвардии, которая должна придти на смену Внутренним войскам, Путин объявил накануне, 5 апреля. Позже он подписал указ о назначении командующим новой силовой структуры генерала Золотова, до сих пор возглавлявшего Внутренние войска МВД. До 2013 года Золотов руководил Службой безопасности президента.
Комментируя создание Нацгвардии, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что создание новой структуры не связано с кризисом доверия к другим силовым ведомствам.
В Госдуму уже внесен законопроект о создании Национальной гвардии, в котором прописаны полномочия новой силовой структуры.



Фонд Навального обнаружил квартиру дочери главы Нацгвардии за $5 млн

Фонд по борьбе с коррупцией обнаружил квартиру Жанны Золотовой, дочери главнокомандующего Нацгвардии России. Стоимость квартиры в ФБК оценили в 343 млн руб. Дочь взрослая, поэтому жилье не требовалось декларировать

Подробнее на РБК:


http://www.rbc.ru/politics/07/04/2016/570661b39a79475619668222

Суббота, 11:53 - 17 дек 16
гость — «Дюмин фотографируется с Голубятовым. » пишет:

Дюмин фотографируется с Голубятовым.

Дюмин не знает о видео "Революция", снятое Голубятовым, в котором Голубятов демократическую страну Россию назвал "Путинским режимом".

https://pp.vk.me/c630720/v630720659/2765f/Epp1KFlx4gw.jpg



Голубятов в женском венке с ленточками
https://pp.vk.me/c625830/v625830659/52607/AqG7WIk2rAA.jpg



Авилов фотографируется с Голубятовым, не зная о видео "Революции", снятое Голубятовым?
https://pp.vk.me/c636528/v636528659/1431b/ZD719sq97X0.jpg

Суббота, 11:59 - 17 дек 16
гость — «http://tulactive.ru/news/44909 Тульский дольщик: У нас патовая ситуация, но Дюмин и прави» пишет:

http://tulactive.ru/news/44909

Тульский дольщик: У нас патовая ситуация, но Дюмин и правительство не слышат — одни отписки (видео)

Воскресенье, 02:47 - 18 дек 16
гость — « » пишет:

Крем-бальзам долгит

Понедельник, 00:16 - 19 дек 16
гость — «ВАЛОКОРДИН» пишет:

ВАЛОКОРДИН

Понедельник, 00:16 - 19 дек 16
гость — «КОРВАЛОЛ» пишет:

КОРВАЛОЛ

Понедельник, 00:17 - 19 дек 16
гость — «АЛЬМАГЕЛЬ А» пишет:

АЛЬМАГЕЛЬ А

Понедельник, 00:17 - 19 дек 16
гость — « » пишет:

Магазины FIX PRICE всегда рядом

Понедельник, 00:18 - 19 дек 16
гость — «!» пишет:

Салон парикмахерская Триумф Станиславского 4

Понедельник, 00:18 - 19 дек 16
гость — « » пишет:

Сеть аптек Столички

Цитатник

Думаете, я депутатов к стенке припёр? Они сами себя припёрли.

В. Могильников, исполнительный директор управы г. Тулы

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