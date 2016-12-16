Главная / Фольклор « 16 декабря 2016 »

Триумф стратегической мысли Президента России В. В. Путина (продолжение)

Мнение эксперта Алексея Шутаса.

Как отразится сделка на кризисном состоянии России

А) История вопроса.

Для непосвященных в ход описанного сценария сдувания нефтяного пузыря в России коротко напомним о нем. Нефтяной пузырь для России начал образовываться в 2004г. Дальнейшая разница цен на нефть и цены формирования бюджета страны привела к тому, что образовались финансовые ножницы, которые позволили начать долларовые накопления на счетах Резервного фонда. В 2014 г. при резком падение цены на нефть процесс накопления прекратился, и резервный фонд перекочевал в Россию для выполнения своей функции, пополнения кризисного бюджета.

Б) Что нас ждало при развитии навязанного сценария событий.

а) Экономический сценарий.

Резервный фонд, который предназначался для кризисного пополнения бюджета страны, исчерпывал бы себя в своей основе в 2017 году. Дальше на 3-4-5 лет наступал процесс экономической стагнации страны. Естественно, при возникновении отягощающей экономической ситуации, начинается процесс социальной напряженности, при взваливания всей вины на руководство страны. Если учесть также, что средства западной информации усиленно ведут борьбу за нагнетания напряженной обстановки. То вывод можно было бы предсказать уже заранее.

б) социальный сценарий.

Граждане России отягощённой экономическим бременем начнут не только роптать, но начинать проявлять какие то неконституционные действия. В такой ситуации запад бы обвинил политическое руководство России в издевательстве над своим народом, и призвал бы весь мир к освобождению России от современной политической элиты. Если читатель правильно меня понял, то я описал медленный, растянутый во времени государственный переворот в России.

Итак, мы имеем на лицо два нагнетающих сценария событий. Один экономический,который ведет, к обнищанию бюджета страны. Другой, сценарий роста социального недовольства руководством страны. Законный вопрос, а для кого создаются такие события, и на кого будут воздействовать.

в) Как было уже сказано выше, навязанные сценарии негативных событий должны воздействовать на политическую элиту страны. Но вопрос оказывается, сужен еще уже, все события развиваются только для того, чтобы любым способом свергнуть законно избранного Президента России, обезглавив страну.

В) Как сделка по продажи части акций "Роснефти" надломила хребет негативных сценариев событий. Итак, продолжаем моделировать процесс хода событий. а) первая попытка сместить Президента страны. На 2017 г. приходится момент, когда бюджет страны перестает пополняться за счет Резервного фонда. Начинает развиваться кризисная социальная ситуация. А на 2018г. уже запланированы президентские выборы. Естественно при выборах встает вопрос, кто довел стану до нищеты? Никто не будет разбираться, почему это произошло. Все укажут на то, что действующий Президент России не справился со своими вверенными ему полномочиями. Естественно или он должен снять свою кандидатуру, или народ за него не проголосует.

б) вторая попытка. Если же действующий Президент все же пройдет на выборах. То после дна экономического кризиса в 2017 г. начнется процесс стагнации экономики России на 3-4-5 лет. А это время выпадает на первый срок правления нового президента. Что могла бы иметь Россия при таком раскладе событий? Тоже что и когда то во времена перестройки. Страну бы лихорадило экономически, социально и политически. Что неминуемо бы привело к отставки действующего Президента страны.

Вывод прост. Западные антироссийские силы обезглавили бы государственность России, ну а потом бы постепенно навязали стране “своего человека”, который привел бы Россию к “нужному” состоянию.

В чем смысл стратегического триумфа В. Путина

Во-первых.

Президент России нанес упреждающий удар, который изменил сроки прохождения кризиса. Дно кризиса, намеченное на 2017 г. ходом событий естественно аннулируется. В линию спада экономики, поставлена новая опережающая точка действия (плотина) 2016 год. На процесс протекания кризисных явлений накинута политическая удавка, от которой задохнется весь негативный ход событий.

Во-вторых.

1) Президент России В.В. Путин показал своим западным “партнером”, что Резервный фонд не исчерпал себя и может пополняться достаточно крупными суммами валют.

2) А это значит, что экономические и социальные негативные сценарии событий уже не произойдут. Отсюда Президент России как бы намекает западным «партнерам», что и политический сценарий давления на смену власти в России, это уже пустая затея. Россия суверенная страна и сама решит все свои вопросы без нажима и подсказки извне. И в третьих. Если с экономической ямы 2017 г. должен была бы наступить период стагнации. То, финансовая сделка 2016 г. меняет этот сценарий, и естественно уже по новому ходу событий 2017 год, это год начало экономического подъема.

Вывод. Благодаря стратегическому предвидению и вовремя нанесенному удару по кризисному развитию событий Президент России В.В. Путин есть не только гарант Конституции, но и гарант современного прогрессивного развития России.