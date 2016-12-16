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Триумф стратегической мысли Президента России В. В. Путина (продолжение)

Мнение эксперта Алексея Шутаса.

Как отразится сделка на кризисном состоянии России

А) История вопроса. 

Для непосвященных в ход описанного сценария сдувания нефтяного пузыря в России коротко напомним о нем. Нефтяной пузырь для России начал образовываться в 2004г. Дальнейшая разница цен на нефть и цены формирования бюджета страны привела к тому, что образовались финансовые ножницы, которые позволили начать долларовые накопления на счетах Резервного фонда. В 2014 г. при резком падение цены на нефть процесс накопления прекратился, и резервный фонд перекочевал в Россию для выполнения своей функции, пополнения кризисного бюджета.

Б) Что нас ждало при развитии навязанного сценария событий. 

а) Экономический сценарий.

 Резервный фонд, который предназначался для кризисного пополнения бюджета страны, исчерпывал бы себя в своей основе в 2017 году. Дальше на 3-4-5 лет наступал процесс экономической стагнации страны. Естественно, при возникновении отягощающей экономической ситуации, начинается процесс социальной напряженности, при взваливания всей вины на руководство страны. Если учесть также, что средства западной информации усиленно ведут борьбу за нагнетания напряженной обстановки. То вывод можно было бы предсказать уже заранее. 

б) социальный сценарий.

Граждане России отягощённой экономическим бременем начнут не только роптать, но начинать проявлять какие то неконституционные действия. В такой ситуации запад бы обвинил политическое руководство России в издевательстве над своим народом, и призвал бы весь мир к освобождению России от современной политической элиты. Если читатель правильно меня понял, то я описал медленный, растянутый во времени государственный переворот в России.

Итак, мы имеем на лицо два нагнетающих сценария событий. Один экономический,который ведет, к обнищанию бюджета страны. Другой, сценарий роста социального недовольства руководством страны. Законный вопрос, а для кого создаются такие события, и на кого будут воздействовать. 

в) Как было уже сказано выше, навязанные сценарии негативных событий должны воздействовать на политическую элиту страны. Но вопрос оказывается, сужен еще уже, все события развиваются только для того, чтобы любым способом свергнуть законно избранного Президента России, обезглавив страну.

В) Как сделка по продажи части акций "Роснефти" надломила хребет негативных сценариев событий. Итак, продолжаем моделировать процесс хода событий. а) первая попытка сместить Президента страны. На 2017 г. приходится момент, когда бюджет страны перестает пополняться за счет Резервного фонда. Начинает развиваться кризисная социальная ситуация. А на 2018г. уже запланированы президентские выборы. Естественно при выборах встает вопрос, кто довел стану до нищеты? Никто не будет разбираться, почему это произошло. Все укажут на то, что действующий Президент России не справился со своими вверенными ему полномочиями. Естественно или он должен снять свою кандидатуру, или народ за него не проголосует. 

б) вторая попытка. Если же действующий Президент все же пройдет на выборах. То после дна экономического кризиса в 2017 г. начнется процесс стагнации экономики России на 3-4-5 лет. А это время выпадает на первый срок правления нового президента. Что могла бы иметь Россия при таком раскладе событий? Тоже что и когда то во времена перестройки. Страну бы лихорадило экономически, социально и политически. Что неминуемо бы привело к отставки действующего Президента страны. 

Вывод прост. Западные антироссийские силы обезглавили бы государственность России, ну а потом бы постепенно навязали стране “своего человека”, который привел бы Россию к “нужному” состоянию.

В чем смысл стратегического триумфа В. Путина

Во-первых.
Президент России нанес упреждающий удар, который изменил сроки прохождения кризиса. Дно кризиса, намеченное на 2017 г. ходом событий естественно аннулируется. В линию спада экономики, поставлена новая опережающая точка действия (плотина) 2016 год. На процесс протекания кризисных явлений накинута политическая удавка, от которой задохнется весь негативный ход событий.

Во-вторых. 

1) Президент России В.В. Путин показал своим западным “партнером”, что Резервный фонд не исчерпал себя и может пополняться достаточно крупными суммами валют.

2) А это значит, что экономические и социальные негативные сценарии событий уже не произойдут. Отсюда Президент России как бы намекает западным «партнерам», что и политический сценарий давления на смену власти в России, это уже пустая затея. Россия суверенная страна и сама решит все свои вопросы без нажима и подсказки извне. И в третьих. Если с экономической ямы 2017 г. должен была бы наступить период стагнации. То, финансовая сделка 2016 г. меняет этот сценарий, и естественно уже по новому ходу событий 2017 год, это год начало экономического подъема. 

Вывод. Благодаря стратегическому предвидению и вовремя нанесенному удару по кризисному развитию событий Президент России В.В. Путин есть не только гарант Конституции, но и гарант современного прогрессивного развития России.

 

Комментарии к статье

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Пятница, 11:33 - 16 дек 16
гость — «гость» пишет:

Автор пишет: "при возникновении отягощающей экономической ситуации, начинается процесс социальной напряженности, при взваливания всей вины на руководство страны". А, что кто-то еще виноват в том, что страна последние 17 лет ничего не делала, чтобы слезть с нефтяной иглы? Или может быть то руководство страны, которое загнало страну в кризис может из него и вывести? Но так не бывает.

Пятница, 11:35 - 16 дек 16
гость — «гость» пишет:

нет слов ))))), стагнировали стагнировали, а оказывается только этой заделки не хватало для счастья страны, теперь рванем ))))) главное, что бы портки не треснули ))))))

Пятница, 11:40 - 16 дек 16
гость — «Смешно» пишет:

Фельетонист-сатирик не уймется. АФТАР ЖЖОТ!

Пятница, 11:50 - 16 дек 16
гость — «Да, уж... срАтеХ» пишет:

Стратегия Великаго такая же как у Ясера Арафата в том анекдоте, где он, по примеру Кутузова и Сталина, заманил врагов - израильтян в глубь своей страны - Палестины и теперь ждет морозов, чтобы разбить неприятеля.

Пятница, 12:18 - 16 дек 16
гость — «Владимир Корыстов - Почему я на стороне Путина» пишет:

Корыстов Владимир ‏@Korystov 15 ч15 часов назад
Кажется, что сейчас Дед Мороз выйдет. Сам уже дед, а в сказки верю... Поэтому я яркий представитель электората Путина и "Единой России".

Пятница, 12:23 - 16 дек 16
гость — «Мимокрокодил» пишет:

Юмор оценил. хехе

Пятница, 12:26 - 16 дек 16
гость — «Гость» пишет:

И чего же это наш великий и незаменимый президент всем в мире поперёк горла?

Пятница, 12:57 - 16 дек 16
гость — «Гостю» пишет:

Делиться не хочет, все награбленное себе.

Пятница, 13:14 - 16 дек 16
гость — «Новое дело против Русского Полковника Квачкова» пишет:

18 марта 2016 года старший оперуполномоченный по ОВД отдела УФСБ по Республике Мордовия в п.г.т. Явас подполковник А.Б. Журавлев направил начальнику УФСБ по Республике Мордовия полковнику Аюлину А.Ю. рапорт об обнаружении признаков преступления в действиях заключенного ФКУ ИК-5 УФСИН в Республике Мордовия Квачкова Владимира Васильевича. Признаками преступления А.Б.Журавлев определил "призывы к насильственному захвату власти в нарушение Конституции РФ, то есть, публичного призыва к осуществлению террористической деятельности".
Определение А.Б.Журавлева подводит итог работы правоохранительных органов, которые в июле 2015 года установили, что В.В.Квачков записал на мобильный телефон обращение "к неустановленному кругу лиц" и "по указанию Квачкова В.В" этот видеоролик "неустановленными лицами" размещен в свободном доступе в сети Интернет.
Таким образом, в течение июля 2015 - марта 2016 деятельность правоохранительных органов по выявленным ими признакам состава преступления свелась к экспертизе самого видеообращения при игнорировании всех остальных обстоятельств дела. Следовательно, все признаки состава преступления были усмотрены исключительно в словах, причем без изучения контекста, в котором они были сказаны: объект, к которому обращена видеозапись, место, время, обстоятельства остались без исследования. Поэтому все дело исчерпывается анализом текстового материала - слов, звучащих в видеозаписи, и текста стенограммы.
Необходимо зафиксировать весьма своеобразную трактовку выводов экспертов со стороны А.Б.Журавлева, в которой он "разъясняет" своему начальству, что такое "призывы к насильственному захвату власти". Словами "то есть" он отождествляет эти призывы с призывами к террористической деятельности. Никаких признаков "террористической деятельности" по п. 3 ФЗ "О противодействии террористической деятельности" в документах, подписанных А.Б.Журавлевым, не содержится. Таким образом, происходит подмена выводов экспертов или дополнительная их нагрузка смыслами, которые в экспертизе отсутствуют.
В том же рапорте А.Ю.Журавлева указывается, что ФБУ Мордовская лаборатория судебной экспертизы установила, что в видеообращении Квачкова В.В. содержится побуждение к насильственному захвату власти. О призывах к террористической деятельности речи нет. Они появляются только в личном мнении А.Б.Журавлева, не основанном на выводах экспертов (а иных оснований для своих суждений Журавлев не имел), а значит, ставших его произвольным дополнением к работе экспертов. Что и демонстрирует ангажированность А.Б.Журавлева и исполнение им задачи, поставленной вне каких-либо правовых рамок. Заметим, что А.Б. Журавлев произвольно меняет экспертное "побуждение" на собственное "призыв" - подгоняя выводы экспертов под правовую норму.
Также следует признать фальсификацией утверждение о том, что исследование проведено Мордовской лабораторией судебной экспертизы. Исследование проведено экспертами данной лаборатории, и Акт экспертизы оформлен на ее бланке. Но никаких следов ответственности лаборатории в целом за проведенную работу документы не содержат: руководство лаборатории не утвердило Акт, соответствующих подписей должностных лиц на Акте нет. Также отсутствует поручение или просьба к лаборатории от А.Б.Журавлева провести исследование или поручение руководства лаборатории конкретным сотрудникам для проведения экспертиз. На то что лабораторией от УФСБ получен диск с видеозаписью и "бумажный носитель с монологом", в Акте имеется лишь упоминание без указания входящего или исходящего номера. Документ назван "отношением", что не позволяет идентифицировать его тип и характер взаимодействия между УФСБ, А.Б.Журавлевым и лабораторией. Из имеющихся документов можно предположить, что А.Б.Журавлев действовал исключительно по личной инициативе, по своей воле и вне каких-либо процедур обязал лабораторию произвести экспертизу, сам составил вопросы и уведомил о результатах своей деятельности свое руководство лишь почти через год после начала своих "исследований".
Несмотря на то, что время публикации видеообращения ничего не говорит о времени его записи, А.Б. Журавлев без всяких на то оснований определил, что видеоролик был изготовлен в период с 29 мая по 7 июля 2015 года. Между тем, обстоятельства, которые отражены в речи В.В.Квачкова в данном видеоматериале, не позволят определить дату видеозаписи. Из текстовой информации следует лишь, что запись сделана в местах заключения, но где и когда - неизвестно. Следовательно, видеозапись могла быть изготовлена задолго до публикации и вовсе не в ИК-5. Но Журавлев А.Б., проявляя небрежность и безответственность, не удосуживается представить какие-либо доказательства своего утверждения о времени создания видеозаписи.
Так называемый "протокол исследования" содержит описание поиска А.Б.Журавлевым (в ту пору еще майором) на портале "YouTube" видеоролика по набору ключевых слов: "Квачков, ИК-5". Мной 19 мая 2016 года проведена описанная в Протоколе процедура, и среди предложенных внутренней поисковой системой портала видеороликов, видеообращения В.В.Квачкова, опубликованного 9 июля 2015 года под названием "Квачков в ИК-5 Мордовия", не найдено. На эту дату не приходится ни одного видеоролика с подобным названием, в целом на портале нет видеоролика с подобным названием.
К сожалению, А.Б.Журавлев, демонстрируя низкую профессиональную подготовку, не зафиксировал в протоколе, кто является автором публикации. О нем можно судить лишь по смутной копии интернет-страницы, в которой не отображен видеокадр (кадр остался черным), имеется только микроизображение, на котором можно различить лишь фигуру человека, но не узнать его, и имеется имя пользователя сети Sergey Smirnov и число просмотров видеофайла - 45. Таким образом, сопоставить данное изображение с видеоматериалом не представляется возможным.
О неаккуратности и непрофессионализме А.Б.Журавлева свидетельствует использование в протоколе такого оборота: "изготавливается бумажный носитель видеозаписи". Общеизвестно, что на "бумажном носителе" невозможно изготовить видеозапись. Также в тексте Протокола значится: "При осмотре сохраненной видеозаписи и изображения интернет-страницы https://www.youtube.com/watch?v=CpOntMezrg4 установлено, что они идентичны содержанию, находящемуся на экране телефона". Общеизвестно, что на экране телефона может быть либо текст, либо изображение, либо видеозапись. Одновременно на экране телефона не может быть статичного изображения интернет-страницы и видеозаписи. Майор А.Б.Журавлев, как видно, с трудом подбирает слова для описания своих действий по фиксации материалов, почерпнутых из сети Интернет. Отметим, что по указанному интернет-адресу видеофайла в настоящее время обнаружить не удалось.
Важно, что А.Б.Журавлев проявлял в своей деятельности недостаточную подготовку к исследованию публикаций в сети Интернет, что также явилось причиной произвольного определения даты изготовления видеоролика.
Также обращает на себя внимание, что поиск А.Б.Журавлевым в сети Интернет происходит 10 июля 2015 года - на следующий день после публикации видеоролика. Что однозначно свидетельствует о том, что он был каким-то образом осведомлен о появлении такой публикации, но нигде не упомянул об источнике своей осведомленности.
С полной уверенностью можно считать, что между публикацией видеообращения В.В.Квачкова и "исследованием", проведенным А.Б.Журавлевым, прошло всего несколько часов, и какого-либо воздействия на аудиторию он оказать не мог. Что же касается мгновенной реакции А.Б. Журавлева на публикацию, когда видеоролик просмотрело всего 45 человек, то в скорости реакции оперуполномоченного угадывается запланированность обвинительных определений в отношении В.В.Квачкова и попытка "поймать" его на какой-либо неаккуратности, которую можно было бы представить как преступление. Отсюда следует, что А.Б.Журавлев и лица, заказавшие ему "исследование", интересовались не воздействием видеообращения на аудиторию, а поиском возможностипридумать какое-либо обвинение в адрес В.В.Квачкова и возбудить против него очередное дело, "высасывая его из пальца".
Вывод: "Исследование", инициативно проведенное А.Б.Журавлевым в отношении публикации видеообращения В.В.Квачкова, было обусловлено скрытыми мотивами, далекими от задач, которые диктует профессиональный долг сотрудника УФСБ, а также законы РФ. Формулировки, которые использует А.Б.Журавлев, являются смутными, а порой и просто домысливают то, чего нет ни в составленном им же протоколе, ни в заключениях экспертов.
2. Квалификация экспертов
Исследовать устную (видеозапись) и текстовую запись (на бумажном носителе) в обращении В.В.Квачкова было поручено экспертам Мордовской лаборатории судебной экспертизы (в Акте экспертизы имеется ссылка на получение 27.08.2015 "отношения" от майора А.Б.Журавлева):
Рогачева Евгения Викторовна, филолог по образованию со стажем работы по экспертной специальности "исследование речевой деятельности" на момент исследования - 2 года,
Шилкин Сергей Викторович, специализирующийся по образованию по направлению "практическая психология", имеющий стаж работы по экспертной специальности 17 лет,
Потанина Екатерина Михайловна, имеющая образование по специальности "Автоматизированные системы обработки информации и управления" со стажем по экспертной специальности "Исследование голоса и звучащей речи" 1 год.
Из представления экспертов ясно, два эксперта не имеют достаточного опыта экспертной деятельности. Из данного представления также неясно, обладают ли эксперты необходимой для поставленных перед ними задач квалификацией - какое учебное заведение они закончили, какой опыт работы имели до принятия в штат Мордовской лаборатории судебной экспертизы, имели ли какие-либо научные публикации, владеют ли научными исследовательскими методиками.
Также из представления экспертов неясно, способны ли они составить исследовательскую группу, которая интегрирует выводы специалистов различного профиля. Поскольку разнопрофильные специалисты выполняли каждый свою часть работы, то никто из них не имел возможности подводить итог комплексному исследованию. В результате комплексные выводы сделаны вместо экспертов некомпетентным оперуполномоченным УФСБ А.Б.Журавлевым.
Вывод: Квалификация экспертов ничем не подтверждена, документов, свидетельствующих об их квалификации, не представлено, владение экспертами научными методиками ничем не подтверждено, они не составляют творческого коллектива или рабочей группы, не имеют руководителя, который отвечал бы за конченые выводы и комплексный подход экспертизы, право сделать комплексные выводы предоставлено некомпетентному лицу.
3. Вопросы, поставленные перед экспертами
В Акте экспертного исследования представлены вопросы, поставленные перед экспертами Мордовской лаборатории судебной экспертизы. Между тем, нет никакой документации, которая свидетельствовала бы о том, кто именно сформулировал вопросы, и что именно являлось основанием для этих вопросов - какие именно слова из видеообращения В.В.Квачкова могли вызвать у оперативных сотрудников УФСБ по РМ предположения о совершенном преступлении.
Экспертам предложено самостоятельно сделать полную стенограмму видеообращения, хотя таковая уже была сделана оперуполномоченным А.Б.Журавлевым (или помогающими ему неизвестными лицами). Затем экспертам предложен стандартный набор вопросов о наличии в видеообращении лингвистических или психологических признаков: возбуждения вражды, проявления превосходства и побуждения к каким-либо действиям.
Вопросы сформулированы так, что порой об их смысле экспертам приходилось догадываться. Так, в 3-м вопросе у экспертов пытаются узнать, если ли в видеообращении признаки проявления "исключительности, превосходства, неполноценности человека по признакам..." Как и в других вопросах, здесь мы видим предложение обнаружить "признаки по признакам". Но также еще и "признаки неполноценности человека". Какого человека? "Признаки проявления неполноценности человека..." - речь идет о каком-то человеке в единственном числе. Вопрос остается неясным и явно переходит в плоскость медицинскую, может быть, психиатрическую.
Последний (5-й) вопрос (о признаках оказания психологического давления на граждан) не предполагает никаких исследовательских усилий, поскольку любой общедоступный материал в состоянии оказать психологическое "давление" на хотя бы одного гражданина. Вопрос лишен смысловой нагрузки и демонстрирует некомпетентность лица, которое поставило его перед экспертами. Именно поэтому эксперту пришлось дополнить его осмысленной постановкой задачи: заменить слово "давления" на слово "воздействие" и предложить самому себе выяснить направленность такого воздействия.
К сожалению, эксперты не попытались грамотно переформулировать остальные поступившие к ним вопросы, уложив их в рамки своей компетенции.
Вывод: Вопросы перед экспертами поставлены неизвестным лицом (скорее всего А.Б.Журавлевым), не имеющим необходимой квалификации, испытывающим трудности в русской письменной речи и не представившим никаких специфических признаков анализируемого текста, которые обосновали бы саму необходимость экспертизы. При этом текст видеообращения вполне доступен для понимания практически любому взрослому человеку, для которого русский язык является родным.
4. Уровень компетентности экспертов
Бросается в глаза обилие литературных источников, которые приводят эксперты перед изложением своих исследовательских результатов - 16 позиций, среди которых монографии, статьи, методологические публикации ведомственного характера. Тем не менее, в перечне литературы указываются почти исключительно публикации 2000-х годов. Это означает, что экспертами не привлекаются ни фундаментальные достижения лингвистики и психологии, ни публикации последних полутора десятков лет. Кроме того, для анализа политического текста (а видеообращение В.В.Квачкова является именно таковым), необходимо привлечение качественных научных источников, относящихся к исследованию политической лексики и семантики, политической психологии. Подобные источники экспертами не привлекались, что делает их исследование ничтожным еще до того, как они приступили к работе.
Из перечня литературы, приводимого в Акте экспертного исследования, прямо следует, что эксперты некомпетентны в вопросах, которые они получили. Ведь ответы на эти вопросы требуют знания, что такое признаки групп лиц, "выделяемых по полу, национальности, языку, происхождению, отношению к религии", а также относящихся к какой-либо социальной группе. Между тем, среди экспертов нет специалистов в области социальной и политической психологии, политической лексики и семантики, специалистов в области религиоведения, этнологии и этнополитики, гендерных отношений. Таким образом, еще до начала ознакомления с результатами исследования можно понять, что оно заведомо несостоятельно, а его выводы могут быть только профанированы лицами, которые выступают экспертами в одних областях, а исследование ведут в других областях, где их компетентность заведомо недостаточна или же полностью отсутствует.
Необходимо отметить, что в тексте исследования отсутствуют какие-либо ссылки на перечень литературы с указанием страниц или разделов, согласно которым делаются соответствующие оценки и выводы. Это означает, что перечень источников приведен лишь формально, а при проведении экспертной работы эти источники не привлекались.
Эксперт Е.М. Потанина, не имеющая квалификации лингвиста, провела работу по "вопросу" №1 - провела стенографирование видеообращения В.В.Квачкова. Работа проведена с достаточной точностью, но одновременно это демонстрирует возможность изготовления стенограммы даже неквалифицированным сотрудником, которому не нужны специальные экспертные знания. Следует также обратить внимание, что при оформлении стенограммы Е.М.Потанина указывает условные обозначения, включая паузы и указания на реплики неизвестных лиц, но эти символы в дальнейшем не используются. Что указывает на рутинный, формальный характер проведенной работы, в которой нет никаких признаков исследования и использования специальных знаний.
Некомпетентность экспертов психолого-лингвистического исследования (эксперты Рогачева и Шилкин) бросается в глаза с первых же строк, где "русские националисты, оказавшиеся в лагерях", объявляются экспертами неким "движением". Разумеется, никакого такого движения не существует, и в условиях содержания в местах лишения свободы существовать не может. Излагая содержание видеообращения, эксперты замечают слова "государственная идеология", "национал-социализм", "русский православный социализм", "русская нация", "иго иудейское", "родноверы" и другие. Смыслы этих слов для экспертов остаются полностью неизвестными, поскольку их квалификация не позволяет судить что-либо о текстах, насыщенных подобными терминами (политическими, религиозными и пр.), а в привлекаемой экспертами литературе нет ничего, что могло бы разъяснить значения этих слов.
Все, на что оказываются способны эксперты, - это выделить из текста некоторые настораживающие их фрагменты о "ликвидации Путина" и "национально-освободительной революции". Это настороженность свойственна скорее профанам, чем специалистам, способным отнестись к исследовательской задаче беспристрастно.
Вывод: Квалификация экспертов не соответствует поставленным перед ними вопросам, привлекаемая экспертами литература не позволяет им пополнить недостаток знаний в тех областях, где они не имеют соответствующих знаний и исследовательского опыта, выписки из текста стенограммы произведены экспертами произвольно, без сохранения контекста, используемые в видеообращении термины для экспертов непонятны. Все это делает экспертизу заведомо несостоятельной.

5. Лингвистическое исследование
Эксперт-лингвист Рогачева в начале своей части исследования, относящейся к вопросу №4, объявляет, что будет использовать такие сложные лингвистические методики, как структурный анализ, семантический анализ, лексико-семантический анализ, грамматический и лингвистический анализ. Но никаких признаков такого анализа на двух страничках ее "исследования" найти невозможно. В нем даны лишь выдержки из неизвестного методического материала (полстраницы), который никак не связывается с текстом видеообращения, а является "общим местом", а также словарные значения слов, которые большинству лиц, владеющих русским языком, известны без словарей (при этом ссылок на статьи в словарях эксперт не приводит).
К тому, что условно можно было бы назвать "исследование эксперта Рогачевой" по вопросу №4, относятся лишь три абзаца совершенно безграмотно излагающих смысл видеообращения В.В.Квачкова. Эксперт Рогачева оказывается не в состоянии различить прогноз и призыв. Прогноз о возникновении революции и призыв к революции - разные вещи. Этого эксперт понять не в состоянии. Не приводя никаких фрагментов из текста видеообращения, эксперт заключает: "Таким образом, из содержания исследуемого материала может быть извлечена имплицитная (скрытая) информация о совершении агрессивных (насильственных, военных) действий, направленных против существующей власти и государственного строя. А также против представителей государственной власти (в частности В.В.Путина)".
Эксперт не замечает очевидного: что "устранение" Путина в видеообращении относится к враждебным силам - "жидо-либеральному перевороту", который В.В.Квачков надеется остановить "военно-революционным походом на Москву". Никакой "скрытой" информации здесь нет, она вполне очевидна любому слушателю видеообращения, мало-мальски знакомому с политической лексикой, а также складывающему свои умозаключения на основе элементарной логики. В данном случае эксперт, как мы видим, не обладает ни тем, ни другим. Эксперт не знает (и по какой-то причине не способен узнать), что В.В.Квачков, декларируя свою приверженность "православному социализму", является антагонистом "жидо-либералам", от которых он и ждет совершения государственного переворота и "устранения Путина".
Эксперт совершенно не способен заметить возможность различных трактовок одного и того же предложения и не намерен подкреплять свои умозаключения какими-либо дополнительными соображениями или отсылками к тексту видеообращения. Так, эксперт объявляет "призывом" тезис "Встретимся в военно-революционном походе на Москву". Между тем, этот тезис может также означать и прогноз: неизбежность или вероятность такой встречи. Или надежду: пожелание встретиться (с неуказанным кругом лиц) в данном походе - против тех, кто "устранит" Путина.
Эксперт, делая свой вывод о наличии в тексте видеообращения "лингвистических признаков побуждения" к совершению насильственных действий в отношении государственной власти и ее представителей, не приводит ни одного текстового фрагмента, где бы такое побуждение было бы продемонстрировано.
При ответе на вопросы №2 и №3 эксперт также несостоятелен, но, поскольку признаков возбуждения вражды к каким-либо группам эксперт не обнаруживает, мы не будем предъявлять претензии за полное отсутствие каких-либо исследовательских усилий и незнание проблем религиозной и этнической конфликтности, которые нашли свое отражение в тексте видеообращения, и, как следует из вывода эксперта и нашей оценки, никакого дополнительного "возбуждения" в нем не прослеживается.
Вывод: Как такового лингвистического исследования эксперт не проводит, отделываясь от поставленной задачи наброском разнородных выдержек из методологической литературы и голословными утверждениями по поводу "признаков побуждения" к совершению насильственных действий.

6. Психологическое исследование
Никаких признаков квалификации психолога эксперт Шилкин в своем "исследовании" не проявляет. Его текст, составленный при ответе на вопрос №4, представляет собой страницу выписок из методологической литературы (без указания источников), затем - набор цитат из видеообращения, затем - ничем не обоснованный вывод о наличии психологических признаков побуждения "к совершению негативных, агрессивных, насильственных действий в отношении государственной власти и ее представителей". Исследовательская часть отсутствует. Какого либо анализа предложенных для экспертизы текстов нет - никаких признаков!
Приходится только поражаться, насколько бессовестно эксперт пренебрегает своими обязанностями что-либо доказать. В его тексте не продемонстрировано ни малейшей связи между текстом видеообращения и выводами, которые могли быть сделаны только в результате аналитической работы. Такой работы эксперт не провел.
По вопросам №2 и №3 также какая-либо исследовательская работа отсутствует, эксперт ограничивается лишь выписками из методологической литературы и сразу приходит к отрицательным ответам на эти вопросы.
По вопросу №5 эксперт также вне всякой связи с произведенными им выписками из текста стенограммы видеообращения приводит значения каких-то терминов, произвольные суждения о методологии исследования и сразу переходит к выводам, минуя стадию анализа текста - каждого фрагмента, контекста, смыслового содержания.
Вывод эксперта в связи с этим заведомо не обоснован. Но также этот вывод изобличает эксперта в соучастии в фабрикации дела в целом. Эксперт проговаривается о том, о чем его не просили что-либо сообщать: якобы видеообращение В.В.Квачкова "направлено на формирование и подкрепление эмоционально-положительной оценки националистических целей, задач, взглядов, идей, а также негативных установок по подготовке и формированию программы для насильственных действий в отношении государственной власти и их (так в тексте - А.С.) представителей". Ни малейшего обоснования этого "вывода" в "исследовании" Шилкина нет. Как и во всем тексте "исследования", просто нет ничего, что можно было бы считать "исследованием".
Нелишне будет напомнить, что психолог Шилкин не имеет никакого представления о том, что такое "националистические цели, задачи, взгляды и идеи". Это за пределами его компетенции. Что такое "негативные установки по подготовке " понять вообще невозможно. Если читать буквально, а не угадывать смысл сказанного экспертом, то он утверждает наличие в видеообращении негативных установок в отношении программы насильственных действий. Что это за программа, и о каких насильственных действиях идет речь - известно, видимо, только самому Шилкину.
Наигранное непонимание или полное отсутствие способности к анализу текстов - единственная основа для тех выводов, которые сделал эксперт-психолог Шилкин.
Вывод: Эксперт-психолог целиком и полностью фальсифицировал экспертизу, не применив никаких научных методов анализа и ограничившись произвольными и ничем не обоснованными суждениями, а также в своих выводах выйдя далеко за пределы своей компетенции.

Общие выводы
Экспертное исследование инспирировано явно некомпетентным лицом, которое не способно к формулированию вопросов для исследования, к восприятию аналитических текстов, не способно различить профанацию экспертизы от действительно основательного исследования.
Экспертиза носит формальный характер, по сути, является ложным обоснованием для обвинения В.В.Квачкова в преступлении, которого он не совершал. И, таким образом, данная "экспертиза" является преступным деянием. Судя по всему, запланированным и нацеленным на продолжение репрессий против автора видеообращения - в порядке мести за его политическую позицию.
Авторы экспертизы всесторонне проявили свою некомпетентность, неспособность проводить аналитические исследования, обосновывать свои выводы. Они оказались в состоянии лишь приводить фрагменты из методологической литературы (без ссылок) и делать выписки из стенограммы, но при этом проявили отсутствие навыков исследовательской деятельности, неумение анализировать тексты, неспособность (неподготовленность) к формированию научно обоснованных выводов. Также эксперты не смогли сделать никаких "комплексных" выводов, фальсифицировав междисциплинарный характер исследования.
В целом экспертиза является грубо сработанной фальсификацией исследовательской работы, проведенной под надзором заведомо некомпетентного лица - оперуполномоченного А.Б.Журавлева.
С моей точки зрения, по совокупности моральных и профессиональных качеств, а также за совершенную фальсификацию экспертизы, привлеченные к исследованию эксперты, подлежат увольнению с занимаемых ими должностей.

Пятница, 13:45 - 16 дек 16
гость — «к.л.» пишет:

Граждане и господа!!!!
СОЛИТЕ БАКСЫ В ТРЁХЛИТРОВЫХ БАНКАХ!

Пятница, 14:46 - 16 дек 16
гость — «Новое дело против Русского Полковника Квачкова» пишет:

18 марта 2016 года старший оперуполномоченный по ОВД отдела УФСБ по Республике Мордовия в п.г.т. Явас подполковник А.Б. Журавлев направил начальнику УФСБ по Республике Мордовия полковнику Аюлину А.Ю. рапорт об обнаружении признаков преступления в действиях заключенного ФКУ ИК-5 УФСИН в Республике Мордовия Квачкова Владимира Васильевича. Признаками преступления А.Б.Журавлев определил "призывы к насильственному захвату власти в нарушение Конституции РФ, то есть, публичного призыва к осуществлению террористической деятельности".
Определение А.Б.Журавлева подводит итог работы правоохранительных органов, которые в июле 2015 года установили, что В.В.Квачков записал на мобильный телефон обращение "к неустановленному кругу лиц" и "по указанию Квачкова В.В" этот видеоролик "неустановленными лицами" размещен в свободном доступе в сети Интернет.
Таким образом, в течение июля 2015 - марта 2016 деятельность правоохранительных органов по выявленным ими признакам состава преступления свелась к экспертизе самого видеообращения при игнорировании всех остальных обстоятельств дела. Следовательно, все признаки состава преступления были усмотрены исключительно в словах, причем без изучения контекста, в котором они были сказаны: объект, к которому обращена видеозапись, место, время, обстоятельства остались без исследования. Поэтому все дело исчерпывается анализом текстового материала - слов, звучащих в видеозаписи, и текста стенограммы.
Необходимо зафиксировать весьма своеобразную трактовку выводов экспертов со стороны А.Б.Журавлева, в которой он "разъясняет" своему начальству, что такое "призывы к насильственному захвату власти". Словами "то есть" он отождествляет эти призывы с призывами к террористической деятельности. Никаких признаков "террористической деятельности" по п. 3 ФЗ "О противодействии террористической деятельности" в документах, подписанных А.Б.Журавлевым, не содержится. Таким образом, происходит подмена выводов экспертов или дополнительная их нагрузка смыслами, которые в экспертизе отсутствуют.
В том же рапорте А.Ю.Журавлева указывается, что ФБУ Мордовская лаборатория судебной экспертизы установила, что в видеообращении Квачкова В.В. содержится побуждение к насильственному захвату власти. О призывах к террористической деятельности речи нет. Они появляются только в личном мнении А.Б.Журавлева, не основанном на выводах экспертов (а иных оснований для своих суждений Журавлев не имел), а значит, ставших его произвольным дополнением к работе экспертов. Что и демонстрирует ангажированность А.Б.Журавлева и исполнение им задачи, поставленной вне каких-либо правовых рамок. Заметим, что А.Б. Журавлев произвольно меняет экспертное "побуждение" на собственное "призыв" - подгоняя выводы экспертов под правовую норму.
Также следует признать фальсификацией утверждение о том, что исследование проведено Мордовской лабораторией судебной экспертизы. Исследование проведено экспертами данной лаборатории, и Акт экспертизы оформлен на ее бланке. Но никаких следов ответственности лаборатории в целом за проведенную работу документы не содержат: руководство лаборатории не утвердило Акт, соответствующих подписей должностных лиц на Акте нет. Также отсутствует поручение или просьба к лаборатории от А.Б.Журавлева провести исследование или поручение руководства лаборатории конкретным сотрудникам для проведения экспертиз. На то что лабораторией от УФСБ получен диск с видеозаписью и "бумажный носитель с монологом", в Акте имеется лишь упоминание без указания входящего или исходящего номера. Документ назван "отношением", что не позволяет идентифицировать его тип и характер взаимодействия между УФСБ, А.Б.Журавлевым и лабораторией. Из имеющихся документов можно предположить, что А.Б.Журавлев действовал исключительно по личной инициативе, по своей воле и вне каких-либо процедур обязал лабораторию произвести экспертизу, сам составил вопросы и уведомил о результатах своей деятельности свое руководство лишь почти через год после начала своих "исследований".
Несмотря на то, что время публикации видеообращения ничего не говорит о времени его записи, А.Б. Журавлев без всяких на то оснований определил, что видеоролик был изготовлен в период с 29 мая по 7 июля 2015 года. Между тем, обстоятельства, которые отражены в речи В.В.Квачкова в данном видеоматериале, не позволят определить дату видеозаписи. Из текстовой информации следует лишь, что запись сделана в местах заключения, но где и когда - неизвестно. Следовательно, видеозапись могла быть изготовлена задолго до публикации и вовсе не в ИК-5. Но Журавлев А.Б., проявляя небрежность и безответственность, не удосуживается представить какие-либо доказательства своего утверждения о времени создания видеозаписи.
Так называемый "протокол исследования" содержит описание поиска А.Б.Журавлевым (в ту пору еще майором) на портале "YouTube" видеоролика по набору ключевых слов: "Квачков, ИК-5". Мной 19 мая 2016 года проведена описанная в Протоколе процедура, и среди предложенных внутренней поисковой системой портала видеороликов, видеообращения В.В.Квачкова, опубликованного 9 июля 2015 года под названием "Квачков в ИК-5 Мордовия", не найдено. На эту дату не приходится ни одного видеоролика с подобным названием, в целом на портале нет видеоролика с подобным названием.
К сожалению, А.Б.Журавлев, демонстрируя низкую профессиональную подготовку, не зафиксировал в протоколе, кто является автором публикации. О нем можно судить лишь по смутной копии интернет-страницы, в которой не отображен видеокадр (кадр остался черным), имеется только микроизображение, на котором можно различить лишь фигуру человека, но не узнать его, и имеется имя пользователя сети Sergey Smirnov и число просмотров видеофайла - 45. Таким образом, сопоставить данное изображение с видеоматериалом не представляется возможным.
О неаккуратности и непрофессионализме А.Б.Журавлева свидетельствует использование в протоколе такого оборота: "изготавливается бумажный носитель видеозаписи". Общеизвестно, что на "бумажном носителе" невозможно изготовить видеозапись. Также в тексте Протокола значится: "При осмотре сохраненной видеозаписи и изображения интернет-страницы https://www.youtube.com/watch?v=CpOntMezrg4 установлено, что они идентичны содержанию, находящемуся на экране телефона". Общеизвестно, что на экране телефона может быть либо текст, либо изображение, либо видеозапись. Одновременно на экране телефона не может быть статичного изображения интернет-страницы и видеозаписи. Майор А.Б.Журавлев, как видно, с трудом подбирает слова для описания своих действий по фиксации материалов, почерпнутых из сети Интернет. Отметим, что по указанному интернет-адресу видеофайла в настоящее время обнаружить не удалось.
Важно, что А.Б.Журавлев проявлял в своей деятельности недостаточную подготовку к исследованию публикаций в сети Интернет, что также явилось причиной произвольного определения даты изготовления видеоролика.
Также обращает на себя внимание, что поиск А.Б.Журавлевым в сети Интернет происходит 10 июля 2015 года - на следующий день после публикации видеоролика. Что однозначно свидетельствует о том, что он был каким-то образом осведомлен о появлении такой публикации, но нигде не упомянул об источнике своей осведомленности.
С полной уверенностью можно считать, что между публикацией видеообращения В.В.Квачкова и "исследованием", проведенным А.Б.Журавлевым, прошло всего несколько часов, и какого-либо воздействия на аудиторию он оказать не мог. Что же касается мгновенной реакции А.Б. Журавлева на публикацию, когда видеоролик просмотрело всего 45 человек, то в скорости реакции оперуполномоченного угадывается запланированность обвинительных определений в отношении В.В.Квачкова и попытка "поймать" его на какой-либо неаккуратности, которую можно было бы представить как преступление. Отсюда следует, что А.Б.Журавлев и лица, заказавшие ему "исследование", интересовались не воздействием видеообращения на аудиторию, а поиском возможностипридумать какое-либо обвинение в адрес В.В.Квачкова и возбудить против него очередное дело, "высасывая его из пальца".
Вывод: "Исследование", инициативно проведенное А.Б.Журавлевым в отношении публикации видеообращения В.В.Квачкова, было обусловлено скрытыми мотивами, далекими от задач, которые диктует профессиональный долг сотрудника УФСБ, а также законы РФ. Формулировки, которые использует А.Б.Журавлев, являются смутными, а порой и просто домысливают то, чего нет ни в составленном им же протоколе, ни в заключениях экспертов.
2. Квалификация экспертов
Исследовать устную (видеозапись) и текстовую запись (на бумажном носителе) в обращении В.В.Квачкова было поручено экспертам Мордовской лаборатории судебной экспертизы (в Акте экспертизы имеется ссылка на получение 27.08.2015 "отношения" от майора А.Б.Журавлева):
Рогачева Евгения Викторовна, филолог по образованию со стажем работы по экспертной специальности "исследование речевой деятельности" на момент исследования - 2 года,
Шилкин Сергей Викторович, специализирующийся по образованию по направлению "практическая психология", имеющий стаж работы по экспертной специальности 17 лет,
Потанина Екатерина Михайловна, имеющая образование по специальности "Автоматизированные системы обработки информации и управления" со стажем по экспертной специальности "Исследование голоса и звучащей речи" 1 год.
Из представления экспертов ясно, два эксперта не имеют достаточного опыта экспертной деятельности. Из данного представления также неясно, обладают ли эксперты необходимой для поставленных перед ними задач квалификацией - какое учебное заведение они закончили, какой опыт работы имели до принятия в штат Мордовской лаборатории судебной экспертизы, имели ли какие-либо научные публикации, владеют ли научными исследовательскими методиками.
Также из представления экспертов неясно, способны ли они составить исследовательскую группу, которая интегрирует выводы специалистов различного профиля. Поскольку разнопрофильные специалисты выполняли каждый свою часть работы, то никто из них не имел возможности подводить итог комплексному исследованию. В результате комплексные выводы сделаны вместо экспертов некомпетентным оперуполномоченным УФСБ А.Б.Журавлевым.
Вывод: Квалификация экспертов ничем не подтверждена, документов, свидетельствующих об их квалификации, не представлено, владение экспертами научными методиками ничем не подтверждено, они не составляют творческого коллектива или рабочей группы, не имеют руководителя, который отвечал бы за конченые выводы и комплексный подход экспертизы, право сделать комплексные выводы предоставлено некомпетентному лицу.
3. Вопросы, поставленные перед экспертами
В Акте экспертного исследования представлены вопросы, поставленные перед экспертами Мордовской лаборатории судебной экспертизы. Между тем, нет никакой документации, которая свидетельствовала бы о том, кто именно сформулировал вопросы, и что именно являлось основанием для этих вопросов - какие именно слова из видеообращения В.В.Квачкова могли вызвать у оперативных сотрудников УФСБ по РМ предположения о совершенном преступлении.
Экспертам предложено самостоятельно сделать полную стенограмму видеообращения, хотя таковая уже была сделана оперуполномоченным А.Б.Журавлевым (или помогающими ему неизвестными лицами). Затем экспертам предложен стандартный набор вопросов о наличии в видеообращении лингвистических или психологических признаков: возбуждения вражды, проявления превосходства и побуждения к каким-либо действиям.
Вопросы сформулированы так, что порой об их смысле экспертам приходилось догадываться. Так, в 3-м вопросе у экспертов пытаются узнать, если ли в видеообращении признаки проявления "исключительности, превосходства, неполноценности человека по признакам..." Как и в других вопросах, здесь мы видим предложение обнаружить "признаки по признакам". Но также еще и "признаки неполноценности человека". Какого человека? "Признаки проявления неполноценности человека..." - речь идет о каком-то человеке в единственном числе. Вопрос остается неясным и явно переходит в плоскость медицинскую, может быть, психиатрическую.
Последний (5-й) вопрос (о признаках оказания психологического давления на граждан) не предполагает никаких исследовательских усилий, поскольку любой общедоступный материал в состоянии оказать психологическое "давление" на хотя бы одного гражданина. Вопрос лишен смысловой нагрузки и демонстрирует некомпетентность лица, которое поставило его перед экспертами. Именно поэтому эксперту пришлось дополнить его осмысленной постановкой задачи: заменить слово "давления" на слово "воздействие" и предложить самому себе выяснить направленность такого воздействия.
К сожалению, эксперты не попытались грамотно переформулировать остальные поступившие к ним вопросы, уложив их в рамки своей компетенции.
Вывод: Вопросы перед экспертами поставлены неизвестным лицом (скорее всего А.Б.Журавлевым), не имеющим необходимой квалификации, испытывающим трудности в русской письменной речи и не представившим никаких специфических признаков анализируемого текста, которые обосновали бы саму необходимость экспертизы. При этом текст видеообращения вполне доступен для понимания практически любому взрослому человеку, для которого русский язык является родным.
4. Уровень компетентности экспертов
Бросается в глаза обилие литературных источников, которые приводят эксперты перед изложением своих исследовательских результатов - 16 позиций, среди которых монографии, статьи, методологические публикации ведомственного характера. Тем не менее, в перечне литературы указываются почти исключительно публикации 2000-х годов. Это означает, что экспертами не привлекаются ни фундаментальные достижения лингвистики и психологии, ни публикации последних полутора десятков лет. Кроме того, для анализа политического текста (а видеообращение В.В.Квачкова является именно таковым), необходимо привлечение качественных научных источников, относящихся к исследованию политической лексики и семантики, политической психологии. Подобные источники экспертами не привлекались, что делает их исследование ничтожным еще до того, как они приступили к работе.
Из перечня литературы, приводимого в Акте экспертного исследования, прямо следует, что эксперты некомпетентны в вопросах, которые они получили. Ведь ответы на эти вопросы требуют знания, что такое признаки групп лиц, "выделяемых по полу, национальности, языку, происхождению, отношению к религии", а также относящихся к какой-либо социальной группе. Между тем, среди экспертов нет специалистов в области социальной и политической психологии, политической лексики и семантики, специалистов в области религиоведения, этнологии и этнополитики, гендерных отношений. Таким образом, еще до начала ознакомления с результатами исследования можно понять, что оно заведомо несостоятельно, а его выводы могут быть только профанированы лицами, которые выступают экспертами в одних областях, а исследование ведут в других областях, где их компетентность заведомо недостаточна или же полностью отсутствует.
Необходимо отметить, что в тексте исследования отсутствуют какие-либо ссылки на перечень литературы с указанием страниц или разделов, согласно которым делаются соответствующие оценки и выводы. Это означает, что перечень источников приведен лишь формально, а при проведении экспертной работы эти источники не привлекались.
Эксперт Е.М. Потанина, не имеющая квалификации лингвиста, провела работу по "вопросу" №1 - провела стенографирование видеообращения В.В.Квачкова. Работа проведена с достаточной точностью, но одновременно это демонстрирует возможность изготовления стенограммы даже неквалифицированным сотрудником, которому не нужны специальные экспертные знания. Следует также обратить внимание, что при оформлении стенограммы Е.М.Потанина указывает условные обозначения, включая паузы и указания на реплики неизвестных лиц, но эти символы в дальнейшем не используются. Что указывает на рутинный, формальный характер проведенной работы, в которой нет никаких признаков исследования и использования специальных знаний.
Некомпетентность экспертов психолого-лингвистического исследования (эксперты Рогачева и Шилкин) бросается в глаза с первых же строк, где "русские националисты, оказавшиеся в лагерях", объявляются экспертами неким "движением". Разумеется, никакого такого движения не существует, и в условиях содержания в местах лишения свободы существовать не может. Излагая содержание видеообращения, эксперты замечают слова "государственная идеология", "национал-социализм", "русский православный социализм", "русская нация", "иго иудейское", "родноверы" и другие. Смыслы этих слов для экспертов остаются полностью неизвестными, поскольку их квалификация не позволяет судить что-либо о текстах, насыщенных подобными терминами (политическими, религиозными и пр.), а в привлекаемой экспертами литературе нет ничего, что могло бы разъяснить значения этих слов.
Все, на что оказываются способны эксперты, - это выделить из текста некоторые настораживающие их фрагменты о "ликвидации Путина" и "национально-освободительной революции". Это настороженность свойственна скорее профанам, чем специалистам, способным отнестись к исследовательской задаче беспристрастно.
Вывод: Квалификация экспертов не соответствует поставленным перед ними вопросам, привлекаемая экспертами литература не позволяет им пополнить недостаток знаний в тех областях, где они не имеют соответствующих знаний и исследовательского опыта, выписки из текста стенограммы произведены экспертами произвольно, без сохранения контекста, используемые в видеообращении термины для экспертов непонятны. Все это делает экспертизу заведомо несостоятельной.

5. Лингвистическое исследование
Эксперт-лингвист Рогачева в начале своей части исследования, относящейся к вопросу №4, объявляет, что будет использовать такие сложные лингвистические методики, как структурный анализ, семантический анализ, лексико-семантический анализ, грамматический и лингвистический анализ. Но никаких признаков такого анализа на двух страничках ее "исследования" найти невозможно. В нем даны лишь выдержки из неизвестного методического материала (полстраницы), который никак не связывается с текстом видеообращения, а является "общим местом", а также словарные значения слов, которые большинству лиц, владеющих русским языком, известны без словарей (при этом ссылок на статьи в словарях эксперт не приводит).
К тому, что условно можно было бы назвать "исследование эксперта Рогачевой" по вопросу №4, относятся лишь три абзаца совершенно безграмотно излагающих смысл видеообращения В.В.Квачкова. Эксперт Рогачева оказывается не в состоянии различить прогноз и призыв. Прогноз о возникновении революции и призыв к революции - разные вещи. Этого эксперт понять не в состоянии. Не приводя никаких фрагментов из текста видеообращения, эксперт заключает: "Таким образом, из содержания исследуемого материала может быть извлечена имплицитная (скрытая) информация о совершении агрессивных (насильственных, военных) действий, направленных против существующей власти и государственного строя. А также против представителей государственной власти (в частности В.В.Путина)".
Эксперт не замечает очевидного: что "устранение" Путина в видеообращении относится к враждебным силам - "жидо-либеральному перевороту", который В.В.Квачков надеется остановить "военно-революционным походом на Москву". Никакой "скрытой" информации здесь нет, она вполне очевидна любому слушателю видеообращения, мало-мальски знакомому с политической лексикой, а также складывающему свои умозаключения на основе элементарной логики. В данном случае эксперт, как мы видим, не обладает ни тем, ни другим. Эксперт не знает (и по какой-то причине не способен узнать), что В.В.Квачков, декларируя свою приверженность "православному социализму", является антагонистом "жидо-либералам", от которых он и ждет совершения государственного переворота и "устранения Путина".
Эксперт совершенно не способен заметить возможность различных трактовок одного и того же предложения и не намерен подкреплять свои умозаключения какими-либо дополнительными соображениями или отсылками к тексту видеообращения. Так, эксперт объявляет "призывом" тезис "Встретимся в военно-революционном походе на Москву". Между тем, этот тезис может также означать и прогноз: неизбежность или вероятность такой встречи. Или надежду: пожелание встретиться (с неуказанным кругом лиц) в данном походе - против тех, кто "устранит" Путина.
Эксперт, делая свой вывод о наличии в тексте видеообращения "лингвистических признаков побуждения" к совершению насильственных действий в отношении государственной власти и ее представителей, не приводит ни одного текстового фрагмента, где бы такое побуждение было бы продемонстрировано.
При ответе на вопросы №2 и №3 эксперт также несостоятелен, но, поскольку признаков возбуждения вражды к каким-либо группам эксперт не обнаруживает, мы не будем предъявлять претензии за полное отсутствие каких-либо исследовательских усилий и незнание проблем религиозной и этнической конфликтности, которые нашли свое отражение в тексте видеообращения, и, как следует из вывода эксперта и нашей оценки, никакого дополнительного "возбуждения" в нем не прослеживается.
Вывод: Как такового лингвистического исследования эксперт не проводит, отделываясь от поставленной задачи наброском разнородных выдержек из методологической литературы и голословными утверждениями по поводу "признаков побуждения" к совершению насильственных действий.

6. Психологическое исследование
Никаких признаков квалификации психолога эксперт Шилкин в своем "исследовании" не проявляет. Его текст, составленный при ответе на вопрос №4, представляет собой страницу выписок из методологической литературы (без указания источников), затем - набор цитат из видеообращения, затем - ничем не обоснованный вывод о наличии психологических признаков побуждения "к совершению негативных, агрессивных, насильственных действий в отношении государственной власти и ее представителей". Исследовательская часть отсутствует. Какого либо анализа предложенных для экспертизы текстов нет - никаких признаков!
Приходится только поражаться, насколько бессовестно эксперт пренебрегает своими обязанностями что-либо доказать. В его тексте не продемонстрировано ни малейшей связи между текстом видеообращения и выводами, которые могли быть сделаны только в результате аналитической работы. Такой работы эксперт не провел.
По вопросам №2 и №3 также какая-либо исследовательская работа отсутствует, эксперт ограничивается лишь выписками из методологической литературы и сразу приходит к отрицательным ответам на эти вопросы.
По вопросу №5 эксперт также вне всякой связи с произведенными им выписками из текста стенограммы видеообращения приводит значения каких-то терминов, произвольные суждения о методологии исследования и сразу переходит к выводам, минуя стадию анализа текста - каждого фрагмента, контекста, смыслового содержания.
Вывод эксперта в связи с этим заведомо не обоснован. Но также этот вывод изобличает эксперта в соучастии в фабрикации дела в целом. Эксперт проговаривается о том, о чем его не просили что-либо сообщать: якобы видеообращение В.В.Квачкова "направлено на формирование и подкрепление эмоционально-положительной оценки националистических целей, задач, взглядов, идей, а также негативных установок по подготовке и формированию программы для насильственных действий в отношении государственной власти и их (так в тексте - А.С.) представителей". Ни малейшего обоснования этого "вывода" в "исследовании" Шилкина нет. Как и во всем тексте "исследования", просто нет ничего, что можно было бы считать "исследованием".
Нелишне будет напомнить, что психолог Шилкин не имеет никакого представления о том, что такое "националистические цели, задачи, взгляды и идеи". Это за пределами его компетенции. Что такое "негативные установки по подготовке " понять вообще невозможно. Если читать буквально, а не угадывать смысл сказанного экспертом, то он утверждает наличие в видеообращении негативных установок в отношении программы насильственных действий. Что это за программа, и о каких насильственных действиях идет речь - известно, видимо, только самому Шилкину.
Наигранное непонимание или полное отсутствие способности к анализу текстов - единственная основа для тех выводов, которые сделал эксперт-психолог Шилкин.
Вывод: Эксперт-психолог целиком и полностью фальсифицировал экспертизу, не применив никаких научных методов анализа и ограничившись произвольными и ничем не обоснованными суждениями, а также в своих выводах выйдя далеко за пределы своей компетенции.

Общие выводы
Экспертное исследование инспирировано явно некомпетентным лицом, которое не способно к формулированию вопросов для исследования, к восприятию аналитических текстов, не способно различить профанацию экспертизы от действительно основательного исследования.
Экспертиза носит формальный характер, по сути, является ложным обоснованием для обвинения В.В.Квачкова в преступлении, которого он не совершал. И, таким образом, данная "экспертиза" является преступным деянием. Судя по всему, запланированным и нацеленным на продолжение репрессий против автора видеообращения - в порядке мести за его политическую позицию.
Авторы экспертизы всесторонне проявили свою некомпетентность, неспособность проводить аналитические исследования, обосновывать свои выводы. Они оказались в состоянии лишь приводить фрагменты из методологической литературы (без ссылок) и делать выписки из стенограммы, но при этом проявили отсутствие навыков исследовательской деятельности, неумение анализировать тексты, неспособность (неподготовленность) к формированию научно обоснованных выводов. Также эксперты не смогли сделать никаких "комплексных" выводов, фальсифицировав междисциплинарный характер исследования.
В целом экспертиза является грубо сработанной фальсификацией исследовательской работы, проведенной под надзором заведомо некомпетентного лица - оперуполномоченного А.Б.Журавлева.
С моей точки зрения, по совокупности моральных и профессиональных качеств, а также за совершенную фальсификацию экспертизы, привлеченные к исследованию эксперты, подлежат увольнению с занимаемых ими должностей.

Пятница, 14:49 - 16 дек 16
гость — «гость » пишет:

итак, 1) сперва все ресурсы государственных нефтяных компаний (которые и так в кармане гос-ва, раз оно их собственник) переводятся в Газпромбанк.
2) Потом Газпромбанк даёт организатору продажи пакета акций Роснефти - Итальянскому банку Интеза кредит в несколько миллиардов ЕВРО (как я понимаю, из средств, описанных в пункте 1, иначе откуда ему столько взять?)
3) Гленкор с Катаром платят за акции всего 2,7 млрд. ЕВРО, остальное - Интеза (деньгами Газпромбанка)

Скажите, а где здесь перелом негативного тренда? Быть может, Шутас и эксперт, но, по - моему, тогда уж слишком тупой!
Хуже, ну да, цены на нефть приподняли, но ведь при 56 за баррель выгодно уже сланцевые месторождения разрабатывать. Сейчас начнётся сланцевый бум, и цены снова опустятся!!

Пятница, 14:51 - 16 дек 16
гость — «Опять плохо» пишет:

Наполнили пустой бюджет, выходим за пределы санкций, будем развиваться!

Пятница, 14:56 - 16 дек 16
гость — «Новое дело против Русского Полковника Квачкова» пишет:

18 марта 2016 года старший оперуполномоченный по ОВД отдела УФСБ по Республике Мордовия в п.г.т. Явас подполковник А.Б. Журавлев направил начальнику УФСБ по Республике Мордовия полковнику Аюлину А.Ю. рапорт об обнаружении признаков преступления в действиях заключенного ФКУ ИК-5 УФСИН в Республике Мордовия Квачкова Владимира Васильевича. Признаками преступления А.Б.Журавлев определил "призывы к насильственному захвату власти в нарушение Конституции РФ, то есть, публичного призыва к осуществлению террористической деятельности".
Определение А.Б.Журавлева подводит итог работы правоохранительных органов, которые в июле 2015 года установили, что В.В.Квачков записал на мобильный телефон обращение "к неустановленному кругу лиц" и "по указанию Квачкова В.В" этот видеоролик "неустановленными лицами" размещен в свободном доступе в сети Интернет.
Таким образом, в течение июля 2015 - марта 2016 деятельность правоохранительных органов по выявленным ими признакам состава преступления свелась к экспертизе самого видеообращения при игнорировании всех остальных обстоятельств дела. Следовательно, все признаки состава преступления были усмотрены исключительно в словах, причем без изучения контекста, в котором они были сказаны: объект, к которому обращена видеозапись, место, время, обстоятельства остались без исследования. Поэтому все дело исчерпывается анализом текстового материала - слов, звучащих в видеозаписи, и текста стенограммы.
Необходимо зафиксировать весьма своеобразную трактовку выводов экспертов со стороны А.Б.Журавлева, в которой он "разъясняет" своему начальству, что такое "призывы к насильственному захвату власти". Словами "то есть" он отождествляет эти призывы с призывами к террористической деятельности. Никаких признаков "террористической деятельности" по п. 3 ФЗ "О противодействии террористической деятельности" в документах, подписанных А.Б.Журавлевым, не содержится. Таким образом, происходит подмена выводов экспертов или дополнительная их нагрузка смыслами, которые в экспертизе отсутствуют.
В том же рапорте А.Ю.Журавлева указывается, что ФБУ Мордовская лаборатория судебной экспертизы установила, что в видеообращении Квачкова В.В. содержится побуждение к насильственному захвату власти. О призывах к террористической деятельности речи нет. Они появляются только в личном мнении А.Б.Журавлева, не основанном на выводах экспертов (а иных оснований для своих суждений Журавлев не имел), а значит, ставших его произвольным дополнением к работе экспертов. Что и демонстрирует ангажированность А.Б.Журавлева и исполнение им задачи, поставленной вне каких-либо правовых рамок. Заметим, что А.Б. Журавлев произвольно меняет экспертное "побуждение" на собственное "призыв" - подгоняя выводы экспертов под правовую норму.
Также следует признать фальсификацией утверждение о том, что исследование проведено Мордовской лабораторией судебной экспертизы. Исследование проведено экспертами данной лаборатории, и Акт экспертизы оформлен на ее бланке. Но никаких следов ответственности лаборатории в целом за проведенную работу документы не содержат: руководство лаборатории не утвердило Акт, соответствующих подписей должностных лиц на Акте нет. Также отсутствует поручение или просьба к лаборатории от А.Б.Журавлева провести исследование или поручение руководства лаборатории конкретным сотрудникам для проведения экспертиз. На то что лабораторией от УФСБ получен диск с видеозаписью и "бумажный носитель с монологом", в Акте имеется лишь упоминание без указания входящего или исходящего номера. Документ назван "отношением", что не позволяет идентифицировать его тип и характер взаимодействия между УФСБ, А.Б.Журавлевым и лабораторией. Из имеющихся документов можно предположить, что А.Б.Журавлев действовал исключительно по личной инициативе, по своей воле и вне каких-либо процедур обязал лабораторию произвести экспертизу, сам составил вопросы и уведомил о результатах своей деятельности свое руководство лишь почти через год после начала своих "исследований".
Несмотря на то, что время публикации видеообращения ничего не говорит о времени его записи, А.Б. Журавлев без всяких на то оснований определил, что видеоролик был изготовлен в период с 29 мая по 7 июля 2015 года. Между тем, обстоятельства, которые отражены в речи В.В.Квачкова в данном видеоматериале, не позволят определить дату видеозаписи. Из текстовой информации следует лишь, что запись сделана в местах заключения, но где и когда - неизвестно. Следовательно, видеозапись могла быть изготовлена задолго до публикации и вовсе не в ИК-5. Но Журавлев А.Б., проявляя небрежность и безответственность, не удосуживается представить какие-либо доказательства своего утверждения о времени создания видеозаписи.
Так называемый "протокол исследования" содержит описание поиска А.Б.Журавлевым (в ту пору еще майором) на портале "YouTube" видеоролика по набору ключевых слов: "Квачков, ИК-5". Мной 19 мая 2016 года проведена описанная в Протоколе процедура, и среди предложенных внутренней поисковой системой портала видеороликов, видеообращения В.В.Квачкова, опубликованного 9 июля 2015 года под названием "Квачков в ИК-5 Мордовия", не найдено. На эту дату не приходится ни одного видеоролика с подобным названием, в целом на портале нет видеоролика с подобным названием.
К сожалению, А.Б.Журавлев, демонстрируя низкую профессиональную подготовку, не зафиксировал в протоколе, кто является автором публикации. О нем можно судить лишь по смутной копии интернет-страницы, в которой не отображен видеокадр (кадр остался черным), имеется только микроизображение, на котором можно различить лишь фигуру человека, но не узнать его, и имеется имя пользователя сети Sergey Smirnov и число просмотров видеофайла - 45. Таким образом, сопоставить данное изображение с видеоматериалом не представляется возможным.
О неаккуратности и непрофессионализме А.Б.Журавлева свидетельствует использование в протоколе такого оборота: "изготавливается бумажный носитель видеозаписи". Общеизвестно, что на "бумажном носителе" невозможно изготовить видеозапись. Также в тексте Протокола значится: "При осмотре сохраненной видеозаписи и изображения интернет-страницы https://www.youtube.com/watch?v=CpOntMezrg4 установлено, что они идентичны содержанию, находящемуся на экране телефона". Общеизвестно, что на экране телефона может быть либо текст, либо изображение, либо видеозапись. Одновременно на экране телефона не может быть статичного изображения интернет-страницы и видеозаписи. Майор А.Б.Журавлев, как видно, с трудом подбирает слова для описания своих действий по фиксации материалов, почерпнутых из сети Интернет. Отметим, что по указанному интернет-адресу видеофайла в настоящее время обнаружить не удалось.
Важно, что А.Б.Журавлев проявлял в своей деятельности недостаточную подготовку к исследованию публикаций в сети Интернет, что также явилось причиной произвольного определения даты изготовления видеоролика.
Также обращает на себя внимание, что поиск А.Б.Журавлевым в сети Интернет происходит 10 июля 2015 года - на следующий день после публикации видеоролика. Что однозначно свидетельствует о том, что он был каким-то образом осведомлен о появлении такой публикации, но нигде не упомянул об источнике своей осведомленности.
С полной уверенностью можно считать, что между публикацией видеообращения В.В.Квачкова и "исследованием", проведенным А.Б.Журавлевым, прошло всего несколько часов, и какого-либо воздействия на аудиторию он оказать не мог. Что же касается мгновенной реакции А.Б. Журавлева на публикацию, когда видеоролик просмотрело всего 45 человек, то в скорости реакции оперуполномоченного угадывается запланированность обвинительных определений в отношении В.В.Квачкова и попытка "поймать" его на какой-либо неаккуратности, которую можно было бы представить как преступление. Отсюда следует, что А.Б.Журавлев и лица, заказавшие ему "исследование", интересовались не воздействием видеообращения на аудиторию, а поиском возможностипридумать какое-либо обвинение в адрес В.В.Квачкова и возбудить против него очередное дело, "высасывая его из пальца".
Вывод: "Исследование", инициативно проведенное А.Б.Журавлевым в отношении публикации видеообращения В.В.Квачкова, было обусловлено скрытыми мотивами, далекими от задач, которые диктует профессиональный долг сотрудника УФСБ, а также законы РФ. Формулировки, которые использует А.Б.Журавлев, являются смутными, а порой и просто домысливают то, чего нет ни в составленном им же протоколе, ни в заключениях экспертов.
2. Квалификация экспертов
Исследовать устную (видеозапись) и текстовую запись (на бумажном носителе) в обращении В.В.Квачкова было поручено экспертам Мордовской лаборатории судебной экспертизы (в Акте экспертизы имеется ссылка на получение 27.08.2015 "отношения" от майора А.Б.Журавлева):
Рогачева Евгения Викторовна, филолог по образованию со стажем работы по экспертной специальности "исследование речевой деятельности" на момент исследования - 2 года,
Шилкин Сергей Викторович, специализирующийся по образованию по направлению "практическая психология", имеющий стаж работы по экспертной специальности 17 лет,
Потанина Екатерина Михайловна, имеющая образование по специальности "Автоматизированные системы обработки информации и управления" со стажем по экспертной специальности "Исследование голоса и звучащей речи" 1 год.
Из представления экспертов ясно, два эксперта не имеют достаточного опыта экспертной деятельности. Из данного представления также неясно, обладают ли эксперты необходимой для поставленных перед ними задач квалификацией - какое учебное заведение они закончили, какой опыт работы имели до принятия в штат Мордовской лаборатории судебной экспертизы, имели ли какие-либо научные публикации, владеют ли научными исследовательскими методиками.
Также из представления экспертов неясно, способны ли они составить исследовательскую группу, которая интегрирует выводы специалистов различного профиля. Поскольку разнопрофильные специалисты выполняли каждый свою часть работы, то никто из них не имел возможности подводить итог комплексному исследованию. В результате комплексные выводы сделаны вместо экспертов некомпетентным оперуполномоченным УФСБ А.Б.Журавлевым.
Вывод: Квалификация экспертов ничем не подтверждена, документов, свидетельствующих об их квалификации, не представлено, владение экспертами научными методиками ничем не подтверждено, они не составляют творческого коллектива или рабочей группы, не имеют руководителя, который отвечал бы за конченые выводы и комплексный подход экспертизы, право сделать комплексные выводы предоставлено некомпетентному лицу.
3. Вопросы, поставленные перед экспертами
В Акте экспертного исследования представлены вопросы, поставленные перед экспертами Мордовской лаборатории судебной экспертизы. Между тем, нет никакой документации, которая свидетельствовала бы о том, кто именно сформулировал вопросы, и что именно являлось основанием для этих вопросов - какие именно слова из видеообращения В.В.Квачкова могли вызвать у оперативных сотрудников УФСБ по РМ предположения о совершенном преступлении.
Экспертам предложено самостоятельно сделать полную стенограмму видеообращения, хотя таковая уже была сделана оперуполномоченным А.Б.Журавлевым (или помогающими ему неизвестными лицами). Затем экспертам предложен стандартный набор вопросов о наличии в видеообращении лингвистических или психологических признаков: возбуждения вражды, проявления превосходства и побуждения к каким-либо действиям.
Вопросы сформулированы так, что порой об их смысле экспертам приходилось догадываться. Так, в 3-м вопросе у экспертов пытаются узнать, если ли в видеообращении признаки проявления "исключительности, превосходства, неполноценности человека по признакам..." Как и в других вопросах, здесь мы видим предложение обнаружить "признаки по признакам". Но также еще и "признаки неполноценности человека". Какого человека? "Признаки проявления неполноценности человека..." - речь идет о каком-то человеке в единственном числе. Вопрос остается неясным и явно переходит в плоскость медицинскую, может быть, психиатрическую.
Последний (5-й) вопрос (о признаках оказания психологического давления на граждан) не предполагает никаких исследовательских усилий, поскольку любой общедоступный материал в состоянии оказать психологическое "давление" на хотя бы одного гражданина. Вопрос лишен смысловой нагрузки и демонстрирует некомпетентность лица, которое поставило его перед экспертами. Именно поэтому эксперту пришлось дополнить его осмысленной постановкой задачи: заменить слово "давления" на слово "воздействие" и предложить самому себе выяснить направленность такого воздействия.
К сожалению, эксперты не попытались грамотно переформулировать остальные поступившие к ним вопросы, уложив их в рамки своей компетенции.
Вывод: Вопросы перед экспертами поставлены неизвестным лицом (скорее всего А.Б.Журавлевым), не имеющим необходимой квалификации, испытывающим трудности в русской письменной речи и не представившим никаких специфических признаков анализируемого текста, которые обосновали бы саму необходимость экспертизы. При этом текст видеообращения вполне доступен для понимания практически любому взрослому человеку, для которого русский язык является родным.
4. Уровень компетентности экспертов
Бросается в глаза обилие литературных источников, которые приводят эксперты перед изложением своих исследовательских результатов - 16 позиций, среди которых монографии, статьи, методологические публикации ведомственного характера. Тем не менее, в перечне литературы указываются почти исключительно публикации 2000-х годов. Это означает, что экспертами не привлекаются ни фундаментальные достижения лингвистики и психологии, ни публикации последних полутора десятков лет. Кроме того, для анализа политического текста (а видеообращение В.В.Квачкова является именно таковым), необходимо привлечение качественных научных источников, относящихся к исследованию политической лексики и семантики, политической психологии. Подобные источники экспертами не привлекались, что делает их исследование ничтожным еще до того, как они приступили к работе.
Из перечня литературы, приводимого в Акте экспертного исследования, прямо следует, что эксперты некомпетентны в вопросах, которые они получили. Ведь ответы на эти вопросы требуют знания, что такое признаки групп лиц, "выделяемых по полу, национальности, языку, происхождению, отношению к религии", а также относящихся к какой-либо социальной группе. Между тем, среди экспертов нет специалистов в области социальной и политической психологии, политической лексики и семантики, специалистов в области религиоведения, этнологии и этнополитики, гендерных отношений. Таким образом, еще до начала ознакомления с результатами исследования можно понять, что оно заведомо несостоятельно, а его выводы могут быть только профанированы лицами, которые выступают экспертами в одних областях, а исследование ведут в других областях, где их компетентность заведомо недостаточна или же полностью отсутствует.
Необходимо отметить, что в тексте исследования отсутствуют какие-либо ссылки на перечень литературы с указанием страниц или разделов, согласно которым делаются соответствующие оценки и выводы. Это означает, что перечень источников приведен лишь формально, а при проведении экспертной работы эти источники не привлекались.
Эксперт Е.М. Потанина, не имеющая квалификации лингвиста, провела работу по "вопросу" №1 - провела стенографирование видеообращения В.В.Квачкова. Работа проведена с достаточной точностью, но одновременно это демонстрирует возможность изготовления стенограммы даже неквалифицированным сотрудником, которому не нужны специальные экспертные знания. Следует также обратить внимание, что при оформлении стенограммы Е.М.Потанина указывает условные обозначения, включая паузы и указания на реплики неизвестных лиц, но эти символы в дальнейшем не используются. Что указывает на рутинный, формальный характер проведенной работы, в которой нет никаких признаков исследования и использования специальных знаний.
Некомпетентность экспертов психолого-лингвистического исследования (эксперты Рогачева и Шилкин) бросается в глаза с первых же строк, где "русские националисты, оказавшиеся в лагерях", объявляются экспертами неким "движением". Разумеется, никакого такого движения не существует, и в условиях содержания в местах лишения свободы существовать не может. Излагая содержание видеообращения, эксперты замечают слова "государственная идеология", "национал-социализм", "русский православный социализм", "русская нация", "иго иудейское", "родноверы" и другие. Смыслы этих слов для экспертов остаются полностью неизвестными, поскольку их квалификация не позволяет судить что-либо о текстах, насыщенных подобными терминами (политическими, религиозными и пр.), а в привлекаемой экспертами литературе нет ничего, что могло бы разъяснить значения этих слов.
Все, на что оказываются способны эксперты, - это выделить из текста некоторые настораживающие их фрагменты о "ликвидации Путина" и "национально-освободительной революции". Это настороженность свойственна скорее профанам, чем специалистам, способным отнестись к исследовательской задаче беспристрастно.
Вывод: Квалификация экспертов не соответствует поставленным перед ними вопросам, привлекаемая экспертами литература не позволяет им пополнить недостаток знаний в тех областях, где они не имеют соответствующих знаний и исследовательского опыта, выписки из текста стенограммы произведены экспертами произвольно, без сохранения контекста, используемые в видеообращении термины для экспертов непонятны. Все это делает экспертизу заведомо несостоятельной.

5. Лингвистическое исследование
Эксперт-лингвист Рогачева в начале своей части исследования, относящейся к вопросу №4, объявляет, что будет использовать такие сложные лингвистические методики, как структурный анализ, семантический анализ, лексико-семантический анализ, грамматический и лингвистический анализ. Но никаких признаков такого анализа на двух страничках ее "исследования" найти невозможно. В нем даны лишь выдержки из неизвестного методического материала (полстраницы), который никак не связывается с текстом видеообращения, а является "общим местом", а также словарные значения слов, которые большинству лиц, владеющих русским языком, известны без словарей (при этом ссылок на статьи в словарях эксперт не приводит).
К тому, что условно можно было бы назвать "исследование эксперта Рогачевой" по вопросу №4, относятся лишь три абзаца совершенно безграмотно излагающих смысл видеообращения В.В.Квачкова. Эксперт Рогачева оказывается не в состоянии различить прогноз и призыв. Прогноз о возникновении революции и призыв к революции - разные вещи. Этого эксперт понять не в состоянии. Не приводя никаких фрагментов из текста видеообращения, эксперт заключает: "Таким образом, из содержания исследуемого материала может быть извлечена имплицитная (скрытая) информация о совершении агрессивных (насильственных, военных) действий, направленных против существующей власти и государственного строя. А также против представителей государственной власти (в частности В.В.Путина)".
Эксперт не замечает очевидного: что "устранение" Путина в видеообращении относится к враждебным силам - "жидо-либеральному перевороту", который В.В.Квачков надеется остановить "военно-революционным походом на Москву". Никакой "скрытой" информации здесь нет, она вполне очевидна любому слушателю видеообращения, мало-мальски знакомому с политической лексикой, а также складывающему свои умозаключения на основе элементарной логики. В данном случае эксперт, как мы видим, не обладает ни тем, ни другим. Эксперт не знает (и по какой-то причине не способен узнать), что В.В.Квачков, декларируя свою приверженность "православному социализму", является антагонистом "жидо-либералам", от которых он и ждет совершения государственного переворота и "устранения Путина".
Эксперт совершенно не способен заметить возможность различных трактовок одного и того же предложения и не намерен подкреплять свои умозаключения какими-либо дополнительными соображениями или отсылками к тексту видеообращения. Так, эксперт объявляет "призывом" тезис "Встретимся в военно-революционном походе на Москву". Между тем, этот тезис может также означать и прогноз: неизбежность или вероятность такой встречи. Или надежду: пожелание встретиться (с неуказанным кругом лиц) в данном походе - против тех, кто "устранит" Путина.
Эксперт, делая свой вывод о наличии в тексте видеообращения "лингвистических признаков побуждения" к совершению насильственных действий в отношении государственной власти и ее представителей, не приводит ни одного текстового фрагмента, где бы такое побуждение было бы продемонстрировано.
При ответе на вопросы №2 и №3 эксперт также несостоятелен, но, поскольку признаков возбуждения вражды к каким-либо группам эксперт не обнаруживает, мы не будем предъявлять претензии за полное отсутствие каких-либо исследовательских усилий и незнание проблем религиозной и этнической конфликтности, которые нашли свое отражение в тексте видеообращения, и, как следует из вывода эксперта и нашей оценки, никакого дополнительного "возбуждения" в нем не прослеживается.
Вывод: Как такового лингвистического исследования эксперт не проводит, отделываясь от поставленной задачи наброском разнородных выдержек из методологической литературы и голословными утверждениями по поводу "признаков побуждения" к совершению насильственных действий.

6. Психологическое исследование
Никаких признаков квалификации психолога эксперт Шилкин в своем "исследовании" не проявляет. Его текст, составленный при ответе на вопрос №4, представляет собой страницу выписок из методологической литературы (без указания источников), затем - набор цитат из видеообращения, затем - ничем не обоснованный вывод о наличии психологических признаков побуждения "к совершению негативных, агрессивных, насильственных действий в отношении государственной власти и ее представителей". Исследовательская часть отсутствует. Какого либо анализа предложенных для экспертизы текстов нет - никаких признаков!
Приходится только поражаться, насколько бессовестно эксперт пренебрегает своими обязанностями что-либо доказать. В его тексте не продемонстрировано ни малейшей связи между текстом видеообращения и выводами, которые могли быть сделаны только в результате аналитической работы. Такой работы эксперт не провел.
По вопросам №2 и №3 также какая-либо исследовательская работа отсутствует, эксперт ограничивается лишь выписками из методологической литературы и сразу приходит к отрицательным ответам на эти вопросы.
По вопросу №5 эксперт также вне всякой связи с произведенными им выписками из текста стенограммы видеообращения приводит значения каких-то терминов, произвольные суждения о методологии исследования и сразу переходит к выводам, минуя стадию анализа текста - каждого фрагмента, контекста, смыслового содержания.
Вывод эксперта в связи с этим заведомо не обоснован. Но также этот вывод изобличает эксперта в соучастии в фабрикации дела в целом. Эксперт проговаривается о том, о чем его не просили что-либо сообщать: якобы видеообращение В.В.Квачкова "направлено на формирование и подкрепление эмоционально-положительной оценки националистических целей, задач, взглядов, идей, а также негативных установок по подготовке и формированию программы для насильственных действий в отношении государственной власти и их (так в тексте - А.С.) представителей". Ни малейшего обоснования этого "вывода" в "исследовании" Шилкина нет. Как и во всем тексте "исследования", просто нет ничего, что можно было бы считать "исследованием".
Нелишне будет напомнить, что психолог Шилкин не имеет никакого представления о том, что такое "националистические цели, задачи, взгляды и идеи". Это за пределами его компетенции. Что такое "негативные установки по подготовке " понять вообще невозможно. Если читать буквально, а не угадывать смысл сказанного экспертом, то он утверждает наличие в видеообращении негативных установок в отношении программы насильственных действий. Что это за программа, и о каких насильственных действиях идет речь - известно, видимо, только самому Шилкину.
Наигранное непонимание или полное отсутствие способности к анализу текстов - единственная основа для тех выводов, которые сделал эксперт-психолог Шилкин.
Вывод: Эксперт-психолог целиком и полностью фальсифицировал экспертизу, не применив никаких научных методов анализа и ограничившись произвольными и ничем не обоснованными суждениями, а также в своих выводах выйдя далеко за пределы своей компетенции.

Общие выводы
Экспертное исследование инспирировано явно некомпетентным лицом, которое не способно к формулированию вопросов для исследования, к восприятию аналитических текстов, не способно различить профанацию экспертизы от действительно основательного исследования.
Экспертиза носит формальный характер, по сути, является ложным обоснованием для обвинения В.В.Квачкова в преступлении, которого он не совершал. И, таким образом, данная "экспертиза" является преступным деянием. Судя по всему, запланированным и нацеленным на продолжение репрессий против автора видеообращения - в порядке мести за его политическую позицию.
Авторы экспертизы всесторонне проявили свою некомпетентность, неспособность проводить аналитические исследования, обосновывать свои выводы. Они оказались в состоянии лишь приводить фрагменты из методологической литературы (без ссылок) и делать выписки из стенограммы, но при этом проявили отсутствие навыков исследовательской деятельности, неумение анализировать тексты, неспособность (неподготовленность) к формированию научно обоснованных выводов. Также эксперты не смогли сделать никаких "комплексных" выводов, фальсифицировав междисциплинарный характер исследования.
В целом экспертиза является грубо сработанной фальсификацией исследовательской работы, проведенной под надзором заведомо некомпетентного лица - оперуполномоченного А.Б.Журавлева.
С моей точки зрения, по совокупности моральных и профессиональных качеств, а также за совершенную фальсификацию экспертизы, привлеченные к исследованию эксперты, подлежат увольнению с занимаемых ими должностей.

Пятница, 17:29 - 16 дек 16
гость — «Грантополучатель (?) Голубятов в своем видео Революция называя Россию режимом Путина! » пишет:

Путин выступает, а Голубятов снял свое видео Революция, называя Россию режимом Путина

Что такое школьная дума?

Принудительно записали в нее учащихся школ!

Вместо "законотворчества" школьная дума кормит собак, которых уже накормили благотворители!

Это - Андрей Голубятов, получавший от власти всевозможные блага
(https://twitter.com/golybatov , http://ok.ru/golubatov
http://vk.com/golybatov )
http://vk.com/golybatov?z=photo95195659_341215794%2Fphotos95195659

Но большинству не интересно заниматься такой болтовней, как ты, Голубятов!

В видео "Революция", который ты, Голубятов и твои юные революционеры тульской школьной думы снимали во Дворце творчества (г. Тула, ул. Революции, д. 2).

Педагоги это видели, но твое видео о революции распространились в Интернете. В этом видео ты демократическую страну Россию назвал "режимом Путина"!"

Тебе статья уголовного кодекса "Экстремизм" светит, но правоохранительные органы не видят!
Как же они "увидят", если ты каждый тусишь в городской думе, поближе к Лариной жмешься на фото. Вот такие голубятовы будут руководить нашей страной после просмотра его видео "Революция".

Пятница, 18:05 - 16 дек 16
гость — «Алёша 77» пишет:

Триумф мысли у нашего правительства один-это дальнейшее сидение на нефтяной игле.

Пятница, 18:06 - 16 дек 16
гость — «шмайсер++» пишет:

итак, 1) сперва все ресурсы государственных нефтяных компаний (которые и так в кармане гос-ва, раз оно их собственник) переводятся в Газпромбанк.
2) Потом Газпромбанк даёт организатору продажи пакета акций Роснефти - Итальянскому банку Интеза кредит в несколько миллиардов ЕВРО (как я понимаю, из средств, описанных в пункте 1, иначе откуда ему столько взять?)
3) Гленкор с Катаром платят за акции всего 2,7 млрд. ЕВРО, остальное - Интеза (деньгами Газпромбанка)

Скажите, а где здесь перелом негативного тренда? Быть может, Шутас и эксперт, но, по - моему, тогда уж слишком тупой!
Хуже, ну да, цены на нефть приподняли, но ведь при 56 за баррель выгодно уже сланцевые месторождения разрабатывать. Сейчас начнётся сланцевый бум, и цены снова опустятся!!

Пятница, 18:07 - 16 дек 16
гость — «Мимокрокодил & шмайсер» пишет:

Юмор широко оценил. хехе

Пятница, 18:08 - 16 дек 16
гость — «девушка» пишет:

Чиновники в правительстве думают, что они думают.

Пятница, 18:27 - 16 дек 16
гость — «Графомания — это психиатрический термин, подразумевающий болезненную страсть » пишет:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЧИТАТЕЛЯМ!
ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ЧИТАТЕЛЯМ КОММЕНТАРИЯ:
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ!
18+

Графомания — это психиатрический термин, подразумевающий болезненную страсть к написанию текстов, чаще всего не представляющих никакой культурной ценности.

Обычно произведения таких авторов шаблонны, невыразительны и не представляют собой никакого интереса ни для читателей, ни для критиков.

Графомания может иметь более или менее тяжелую форму. Аналогично другим диагнозам в этой области, графомания не возникает на пустом месте и, в принципе, поддается лечению, в том числе и медикаментозному.

Как человек становится блоггером (графоманом)?

На бумаге он выражает свои чувства, эмоции и переживания, заводит дневники, с которыми делится сам с собой о наболевшем. В стихах он выражает восторг или скорбь, любовь или ненависть.

У нормального человека есть много собеседников и кроме листа бумаги, у больного, страдающего графоманией — нет.

Блоггеры (графоманы) изначально одинокие (онанист или женщина мастурбирующая), страдающие от заниженной самооценки и невозможности с кем-то поговорить, они начинает писать.

Творения — это часть их болезненного и одинокого мира.

Чем больше он их создает, тем меньше он сознательно стремится к живому общению.

Ограничивая себя в контактах, графоман должен реализовывать естественную тягу к общению, это заложено в личности на подсознательном уровне.

И снова его рука тянется к листу бумаги (планшетнику, смартфону, клавиатуре) или к своим половым органам для мастурбации.

Такого человека можно только пожалеть.
Его произведения кажутся ему гениальными, более того, он совершенно искренне в это верит.

Как и любой психиатрический больной, блоггер (графоман) не может разглядеть у себя признаков болезни, не может объективно оценить свой образ жизни.

Именно поэтому блоггеры (графоманы) крайне болезненно воспринимают критические высказывания относительно их творчества.

Для большинства авторов мнение их аудитории является стимулом для развития, а также основным источником информации о недостатках их произведений.

Люди, страдающие болезненной тягой к писательству, этого лишены, а значит, не имеют возможности развиваться и совершенствоваться. Как результат — произведения, лишенные какой либо литературной и духовной ценности, однообразные и неоригинальные.

Со временем все контакты с внешним миром сводятся для графомана к демонстрации его творений. А внешний мир, именно по этой причине, начинает его избегать.

Описанное выше — тяжелый случай заболевания.

В легкой форме графомания может быть связана с некими временными условиями. Например, не с кем сексом заниматься (т.к. объект – половой партнер или партнерша) находится в отъезде, и блоггерство (графоманство), а онанизм или мастурбация не приносят былых ярких ощущений — лучший способ отвлечься от переживаний, связанных с этим.

После возвращения объекта и возобновления секса все приходит в норму, и симптомы графомании проходят сами собой.

Помочь графоману можно, если отвлечь его от ручки от листа бумаги (планшетника, смартфона, клавиатуры) и взять под наблюдение его привычные занятия с его или ее половыми органами (исключить онанизм-мастурбацию), обеспечить объектом сексуальной разгрузки (партнером или партнершей), предложить иные развлечения и интересы, возможно, что при регулярных контактах с кем-либо со временем он откажется от мысли о блоггерстве (графомании).

В случае тяжелой и прогрессирующей формы блоггерства (графомании), понадобится вмешательство специалиста!

Пятница, 21:01 - 16 дек 16
гость — «опять плохо» пишет:

Наполнили пустой бюджет, выходим за пределы санкций, будем развиваться!

Пятница, 21:13 - 16 дек 16
гость — «Николай Матвеев спрашивает» пишет:

Наполнили пустой бюджет Абрамовича и Чубайса?

Пятница, 22:18 - 16 дек 16
гость — «Нацию, назову ее русской, оказалась Путину не нужна: » пишет:

Нация Путина — это нация байкера Хирурга, нация Рамзана Кадырова, нация поклонников Сталина и Шойгу. Нация Путина претендует на мировое значение, она воюет в Сирии, волнуется об американских выборах и даже, по слухам, что-то хотела устроить в Черногории.

Нацию, назову ее русской, оказалась Путину не нужна:
моя нация состоит из миллионов людей — часто неустроенных, несчастных, бедных, с туалетом во дворе и с дошираком в кастрюльках.

Моя нация не раз в своей истории воевала, братские могилы русских солдат разбросаны по всей Европе.
Для Путина этот опыт — повод для милитаристского угара.

Национальный интерес Путина — сохранение и укрепление тюремной системы. Мой национальный интерес — ее уничтожение, свобода для всех невинно осужденных, прекращение террора и пыток.

У моей нации — самый страшный в новейшей истории тюремный опыт.

Созданная в годы диктатуры лагерная система на пике своего могущества достигала гитлеровских масштабов, сейчас она жива, даже после путинских заявлений о «российской нации», мы получили очередное свидетельство о пытках и терроре в российских тюрьмах.

Политзаключенных в России сегодня немного, но ими одними тюремный произвол не исчерпывается — тысячи людей сидят в тюрьмах по самым ничтожным обвинениям, прежде всего по «наркотическим» статьям, для того только и придуманным, чтобы репрессивный аппарат мог зарабатывать на моих несчастных соотечественниках.

Главной бедой моей нации до сих пор было то, что она не успела и не смогла научиться жить вне подавляющего ее государства.

Моей нации повезло, что Путин настолько чужд ей.


Источники:

http://echo.msk.ru/blog/spektr_press/1866486-echo/

http://spektr.press/putin-sozdast-svoyu-naciyu-a-nam-ostanetsya-nasha-manifest-olega-kashina-o-proekte-rossijskoj-nacii-i-razbitom-koryte/

Пятница, 22:18 - 16 дек 16
гость — «ramir» пишет:

Какойто киселево-соловьевский бред и троллинг. Опять враги.
" навязали стране “своего человека”, который привел бы Россию к “нужному” состоянию."
Ага этот что за 17 лет сделал? Что, "Булава" летает? "Ангара" уже "Протон" заменила. Восточный достроен? Медицина с образованием блещет? Новые технологии создаем?
Зато ротенберги, сечины и ролдугины развелись. И со всем миром разругались. Кто нам не враг? Роберт Мугабе? Ну спасибо за таких друзей...

Пятница, 22:43 - 16 дек 16
гость — «Ну ты подумай!» пишет:

"На процесс протекания кризисных явлений накинута политическая удавка, от которой задохнется весь негативный ход событий"
Сколько ж дебилов! Лишь бы по-заковырестей получилось. Так и есть графомания.
А мы всю ересь читаем, время тратим.

Суббота, 07:45 - 17 дек 16
гость — «Экономист» пишет:

Статья-шизофренический бред. Есть группа стран: Норвегия , Эмираты (всех мастей), Саудовская Аравия, Бруней, где на нефтяные деньги обеспечен самый высокий в мире уровень жизни населения, пенсии по 2000 евро, бесплатное обучение в лучших университетах мира, пособия по рождению детей в 10000 долларов, бесплатная медицина для граждан, бесплодные уголки пустыни превращены в райские кущи( бывавшие в эмиратах поймут о чем я). А есть государства типа Нигерии, Венесуэлы, Раши, Иран, Туркмения где нефтяные и газовые бабки делит узкий круг , экономика развалена, дикая коррупция , преступность, дороговизна жизни и нищета населения. Зато воюем по всему миру и меряемся письками с Америкой. Но мы гордые этим. А для тупой ваты - разговоры о стратегическом гении и мировом заговоре против страны!

Суббота, 09:46 - 17 дек 16
гость — «гость» пишет:

А я думаю, что автор специально завуалированно пишет провокацию, и смеется, как эту глупость читатели принимают за чистую монету и с пеной у рта ругают статью.

Суббота, 11:14 - 17 дек 16
гость — «Согласен» пишет:

Тро-ло-ло, однозначно.

Суббота, 11:29 - 17 дек 16
гость — «В Смоленске разогнали митинг недовольных ценами жителей http://wow-impulse.net/news/44053-» пишет:

В Смоленске разогнали митинг недовольных ценами жителей
http://wow-impulse.net/news/44053-v-smolenske-na-ucheniyah-razognali-miting-nedovolnyh-cenami-zhitelej.html

Суббота, 11:29 - 17 дек 16
гость — «Поэтому служащие Нацгвардии РФ смогут применять силу и оружие без предупреждения?» пишет:

Путин, реально испугавшись призывов Ходорковского к совершению революции как единственному и необходимому способу замены власти (https://news.mail.ru/politics/24303949), создал "личную гвардию Путина" - нац.гвардию?

У Путина нет реальной поддержки большинства обнищавшего населения, но у Путина есть поддержка только кланов типа ротен-бергов, поэтому Путин, реально испугавшись призывов Ходорковского к совершению революции как единственному и необходимому способу замены власти (https://news.mail.ru/politics/24303949), создал "личную гвардию Путина" - нац.гвардию?

Поэтому служащие Нацгвардии РФ смогут применять силу и оружие без предупреждения?
https://news.mail.ru/politics/25373812/

А это является подтверждением, что Путин понял, что Ходорковский все-таки сделает революцию?

https://news.mail.ru/politics/25378904/

Stratfor назвал Нацгвардию страховкой Путина на случай госпереворота
Американская разведывательно-аналитическая компания Stratfor расценила создание Национальной гвардии и назначение ее главой генерала Виктора Золотова как попытку президента Владимира Путина обезопасить себя от возможной нелояльности других силовых ведомств, в том числе Вооруженных сил, «в случае государственного переворота».

«Создав Национальную гвардию и назначив Золотова во главе этой силовой структуры, Путин, возможно, стремится защитить свою администрацию от угрозы государственного переворота. Это позволяет предположить, что глава Кремля сомневается, останутся ли другие силовые структуры, — ФСБ, Внутренние войска МВД или даже армия — лояльными к нему в случае государственного переворота. Будучи прилежным исследователем истории России, Путин, видимо, пытается избежать опасной незащищенности, которую чувствовал его предшественник [Борис Ельцин] во время всего своего правления», — говорится в отчете.
Аналитики, ссылаясь на публикации в российской прессе, отметили, что попытку создать Национальную гвардию предпринимал еще первый президент России Борис Ельцин, который опасался нелояльности верхушки ФСБ, во главе нового силового ведомства должен был встать генерал Александр Коржаков, который тогда возглавлял службу безопасности президента. Однако администрации Ельцина, отмечают аналитики, не хватило сил создать ее.


«Путин, как и Ельцин, видимо, намеревается создать Национальную гвардию как свою личную армию. Не имея особых отличительных функций, новая гвардия будет очередным силовым ведомством, которое будет делить обязанности с МВД и ФСБ. При этом президент назначил главой Нацгвардии главнокомандующего Внутренними войсками МВД Виктора Золотова, освободив его от прежних обязанностей. Золотов — бывший телохранитель Путина и, по имеющимся данным, одно из наиболее доверенных лиц нынешнего главы Кремля. Точно так же, как Коржаков был для Ельцина. Назначив Золотова главой Национальной гвардии, Путин показал истинную природу этого, на первый взгляд излишнего, силового ведомства», — резюмировали американские аналитики.
О создании Национальной гвардии, которая должна придти на смену Внутренним войскам, Путин объявил накануне, 5 апреля. Позже он подписал указ о назначении командующим новой силовой структуры генерала Золотова, до сих пор возглавлявшего Внутренние войска МВД. До 2013 года Золотов руководил Службой безопасности президента.
Комментируя создание Нацгвардии, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что создание новой структуры не связано с кризисом доверия к другим силовым ведомствам.
В Госдуму уже внесен законопроект о создании Национальной гвардии, в котором прописаны полномочия новой силовой структуры.



Фонд Навального обнаружил квартиру дочери главы Нацгвардии за $5 млн

Фонд по борьбе с коррупцией обнаружил квартиру Жанны Золотовой, дочери главнокомандующего Нацгвардии России. Стоимость квартиры в ФБК оценили в 343 млн руб. Дочь взрослая, поэтому жилье не требовалось декларировать

Подробнее на РБК:


http://www.rbc.ru/politics/07/04/2016/570661b39a79475619668222

Суббота, 11:30 - 17 дек 16
гость — «Депутаты предложили разрешить Нацгвардии стрелять в толпе» пишет:

https://news.mail.ru/politics/25683842

Министерство внутренних дел РФ закупило 120 огнеметов
Москва. 5 мая. INTERFAX.RU — Министерство внутренних дел РФ завершило закупку партии реактивных пехотных огнеметовРПО-А «Шмель», сообщил официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок.

Источник:РИА "Новости"

Согласно сообщению, МВД приобрело 120 огнеметов на сумму более 7,4 млн рублей — 62,3 тысячи рублей за штуку.
Ветеран спецслужб, генерал-лейтенант в отставке Александр Михайлов сообщил «Интерфаксу» в четверг, что закупка, вероятно, предназначена для внутренних войск, которые перешли в состав формируемой Национальной гвардии.

Среди задач Нацгвардии — борьба с терроризмом и экстремизмом, участие в территориальной обороне.


Депутаты предложили разрешить Нацгвардии стрелять в толпе

Огнемет «Шмель» предназначен для поражения укрытых огневых точек противника, вывода из строя легкобронированной и автотехники, уничтожения живой силы противника.
Ранее газета «Ведомости» сообщила, что МВД России планирует закупить буксируемую систему нелетального акустического воздействия. В технических требованиях указывается, что система предназначена для создания ««определенных поведенческих реакций у нарушителей правопорядка» путем дистанционного формирования инфранизкочастотных колебаний, влияющих на центральную нервную систему.
Начальная цена контракта составляет 5,1 млн руб., срок исполнения поставки — 1 июля 2016 г., следует из извещения на сайте госторгов.
В структуру Нацгвардии перешли спецподразделения МВД, органы управления и подразделения МВД, осуществляющие федеральный государственный контроль за оборотом оружия и в сфере частной охранной деятельности, а также вневедомственной охраны.

Суббота, 11:53 - 17 дек 16
гость — «Дюмин фотографируется с Голубятовым. » пишет:

Дюмин фотографируется с Голубятовым.

Дюмин не знает о видео "Революция", снятое Голубятовым, в котором Голубятов демократическую страну Россию назвал "Путинским режимом".

https://pp.vk.me/c630720/v630720659/2765f/Epp1KFlx4gw.jpg



Голубятов в женском венке с ленточками
https://pp.vk.me/c625830/v625830659/52607/AqG7WIk2rAA.jpg



Авилов фотографируется с Голубятовым, не зная о видео "Революции", снятое Голубятовым?
https://pp.vk.me/c636528/v636528659/1431b/ZD719sq97X0.jpg

Суббота, 12:34 - 17 дек 16
гость — «девушка» пишет:

Эта мысль не стратегическая, а всего лишь тактическая. Вряд ли можно назвать стратегией государственного управления латание дыр в бюджете. Хотя и это, конечно, успех.

Суббота, 14:39 - 17 дек 16
гость — «Shushkov» пишет:

Роснефть продали.Теперь осталось ещё продать для латание дыр в бюджете национальное достояние Газпром.

Суббота, 15:08 - 17 дек 16
гость — «Ужо» пишет:

Эт хде вы такой звон слышали?

Суббота, 17:12 - 17 дек 16
гость — «Спец» пишет:

На самом деле арифметика простая, цена сочинской распилиады - 50 млрд., цена казанской универсиады - порядка 20 млрд, цена ЧМ по футболу, который в последний момент перенесут куда - нибудь ещё - 25 млрд.
Мутная сделка якобы принесла 10 млрд.
То есть чуть больше 10% от слитых в говно денег.
То есть - ничего.
Спасение? Ну-ну...

Суббота, 22:41 - 17 дек 16
гость — «Туляк» пишет:

Суббота, 12:34 - 17 дек 16
гость — «девушка» пишет:

Эта мысль не стратегическая, а всего лишь тактическая. Вряд ли можно назвать стратегией государственного управления латание дыр в бюджете. Хотя и это, конечно, успех.
-------------
Верно девушка сказала,
а что касается стратегии, то нам скоро предложат дружить с США против Китая... не лоханулись-бы наши стратеги,
как лоханулись с главным стратегическим направлением, лоханулись с профессионализмом, лоханулись с тем, от чего в общем-то
будет зависеть наше с вами будущее.

Суббота, 23:14 - 17 дек 16
гость — «Игорь071» пишет:

Автор уж не лижет, а отсасывает. Нет роста и не будет, пока "солнцелицый" у власти.

Воскресенье, 00:11 - 18 дек 16
гость — «JACQUES» пишет:

Какой может быть рост,когда Российская экономика сидит на нефтяной игле и полностью зависит от цены на нефть.Не какого роста здесь быть не может.

Воскресенье, 13:18 - 18 дек 16
гость — «В современном мире не принято, чтобы человек занимал руководящую должность пять сроков под» пишет:

В современном мире не принято, чтобы человек занимал руководящую должность пять сроков подряд

https://news.mail.ru/politics/28169282

92-летний Роберт Мугабе выдвинут на новый президентский срок
Правящая партия Зимбабве «Зимбабвийский африканский национальный союз» (ЗАНС) выдвинула на новый президентский срок действующего главу государства, 92-летнего Роберта Мугабе.


https://sport.mail.ru/news/football/22131381

В современном мире не принято, чтобы человек занимал руководящую должность пять сроков подряд, это противоречит принципам ООН, такого не бывает в демократических странах. Мы имеем у себя диктатора на всю жизнь.

Владимир Груздев: «Главное – не допустить во власть людей-разрушителей»

– Проблема в том еще, что у нас люди нормально не уходят, они либо в бюрократии всю жизнь, либо их выгоняют.

Воскресенье, 13:29 - 18 дек 16
гость — «шмайсер» пишет:

В Зимбабве 92-летний Роберт Мугабе выдвинут на новый президентский срок

Воскресенье, 13:54 - 18 дек 16
гость — «Дурдом, тюрьма или на кол: политик в РФ намекнул на участь Путина» пишет:

http://real-mind.com/36509-durdom-tyurma-ili-na-kol-politik-v-rf-nameknul-na-uchast-putina-full.html

Дурдом, тюрьма или на кол: политик в РФ намекнул на участь Путина
По сообщению портала «Znak», на государственном канале разразился скандал: Путину угрожают импичментом. Обвинение Путину заключалось в том, что судьба России зависит только от его настроения.
Инцидент имел место на государственном телевизионном канале. Во время теледебатов, в которых принимали участие парламентские партии, депутат партии «Парнас» Вячеслав Мальцев озвучил обвинение президенту России Владимиру Путину в прямом эфире и призвал Путина уйти в отставку. Помимо того, что управление страной, по мнению Мальцева, зависит от президентского настроя, он считает, что россиян «втянули в войну с братским народом».
«Виноваты бояре, а царь замечательный», сказал политик и намекнул на участь Путина - «дурдом, тюрьма или на кол»: «Если царь не знает, что творится в стране, его надо в дурдом сажать. Если знает и не мешает этому, его надо в тюрьму. Если знает и способствует, на кол надо сажать таких царей», цитирует Мальцева портал. Оппоненты обвинили Мальцева в фантазерстве.
Впервые в дебатах, как сообщает «Znak», партии представили свои программы экономического развития. Депутат из «Справедливой России» Александр Бурков во время программы констатировал, что «на Руси жить хорошо только чиновникам, олигархам и финансовым спекулянтам». Представитель «Гражданской платформы» Рифат Шайхутдинов предложил «расстаться с псевдолиберальными мифами» и «создать экономику, не зависимую от доллара». «Партия Роста», которую представляла Оксана Дмитриева, призвала обеспечить рост доходов всех граждан, пишет портал.

Воскресенье, 14:00 - 18 дек 16
гость — «шмайсеру» пишет:

Зимбабве не рулит, слабый пример. Есть Омерига со с Клинтон и Хайльмания со с Меркель. Обоим по 302 года на днях и править хотят пожизненно.

Воскресенье, 14:15 - 18 дек 16
гость — «Ротти 94» пишет:

Про графоманов класс!!!! Образчик графоманства. "В современном мире не принято, чтобы человек занимал руководящую должность пять сроков подряд, это противоречит принципам ООН". Простой вопрос. Назовите принципы ООН? Пункт 1, пункт 2 и т.д. А в современном мире (кстати это что) кем определено (чем, каким документом) сколько сроков можно находиться на руководящей должности? А что такое сроки? У одних это год (грубо говоря), у других бесконечность.
А, ляпнули про ООН, про принципы... Кто-то еееету фигню прочел. Сделал вывод, что страна-то у нас некчемушная. Слишком много умников развелось за клавиатурой.

Понедельник, 12:14 - 19 дек 16
гость — «гость» пишет:

Какова власть, такая обстановка в семьях - нет уверенности в будущем России и Тульской области?

Отсюда суицид?

Сократить чиновников, снизить зарплаты чиновников до прожиточного минимума, которые чиновники установили, вот пусть попробуют сами чиновники прожить на этот минимум.

Может быть среди них или в их семьях тоже суицид начнется от голода и безысходности?

Понедельник, 12:15 - 19 дек 16
гость — «Власть в России: лысого руководителя страны сменяет волосатый и в обратном порядке» пишет:

Власть в России: лысого руководителя страны сменяет волосатый и в обратном порядке
http://samjysok.blogspot.ru/2015_09_08_archive.html

В декабре 1825 года на царский трон Российской Империи взошёл обладавший не самой пышной шевелюрой Николай I. С тех пор прослеживается чёткое чередование лысых и волосатых первых лиц государства - сначала царей, затем генсеков, а теперь президентов. Этот парадокс нарушают только Андропов и Черненко, каждый из которых обладал начальной стадией облысения, но из-за короткого времени нахождения у власти ими можно пренебречь.

http://samjysok.blogspot.ru/2015_09_08_archive.html
Во время службы в КГБ Владимир Путин имел прозвище «моль».

Понедельник, 22:26 - 19 дек 16
гость — «Музыкант» пишет:

Скорее всего задача этой бестолковой статьи прощупать наши настроения. Но некоторые комментарии очень остроумны.

Действительно как люди загнавшие страну в яму, будут её от туда вытаскивать?

Понедельник, 22:34 - 19 дек 16
гость — «SCHWAB» пишет:

Страну загнали в яму ещё в 90-е так называемые молодые реформаторы во главе с Ельциным.

Вторник, 00:07 - 20 дек 16
гость — «Музыкант» пишет:

Тогда уж надо брать ещё раньше: "Князья пресмыкаясь в Орде возвращались от туда властелинами".

Вторник, 19:56 - 20 дек 16
гость — «Андрей» пишет:

Вот и смотрю на в всё происходящее и не могу нарадоваться на гениальность нашего....нет наверное не нашего....блин не пойму чейного СуперГения....в 2012 была зарплата 45т.р. без шика но хватало....теперь цены умножить на 3.....а зарплата в аккурат разделить на два...вот: я, жена и дочь только родилась не знаю как выживаем на 23т.руб Ну очень низкий Вам Владимир Владимирович поклон за Ваш Стратегический ТРИУМФ!!!!!! Скоро все здохнем от Вашего Непостижимого Гения!!!! В этих 23т.руб. ещё 30т.руб. платёж по эпотеке!!!!! Вы понимаете какие будут последствия????? !!!!!Когда пойдёт Весь Народ?????....остановить будет НЕВОЗМОЖНО!!!!! Можете мне ответить на почту(shambola2011@yandex.ru)
Не люблю прятаться!!!

Среда, 20:00 - 21 дек 16
гость — «Автор-музыканту» пишет:

Вам необходимо знать историю, берите еще глубже, начинайте с Рюриковичей.Который пришел к власти в Новгороде в 962г. после старейшины Гостомысла. Тогда у вас будет хоть какая то теория, теория Остермана. А впрочем я рад, что разворошил ваше БАНДЕРОВСКОЕ гнездо. Клюйте карасики. клюйте, да поглядывайте по старонам, кабы вас щука не съела.

Цитатник

У каждой партии есть достойные члены, но в каждую насасывается и много не очень достойных.

Н. Кузнецова, депутат Тульской областной думы.

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