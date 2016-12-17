Туляки могут послушать Чайковского и Свиридова

Завтра в Концертном зале филармонии состоится выступление Рязанского губернаторского симфонического оркестра.
В программе:
П. Чайковский. Концерт № 1 для фортепиано с оркестром си-бемоль минор, соч. 23
Г. Свиридов. Музыкальные иллюстрации к повести А. С. Пушкина "Метель"
Исполнители:
Рязанский губернаторский симфонический оркестр
Художественный руководитель и главный дирижёр Сергей Оселков
Народный артист России Сергей Леонтьев (художественное слово) – российский актёр и режиссёр, народный артист России. Окончил Театральное училище им. Б. Щукина (1962). Режиссёр нескольких десятков театральных постановок. С 1972 года работает в Рязанском театре.
Солист – лауреат международных конкурсов Никита Абросимов (фортепиано)
Начало в 15:00
Цена билета: 200 рублей
Браво! Послушали.Молодцы рязанцы.Спасибо организаторам.Доступно финансово.Высокий уровень исполнения.И без всяких столичных понтов.