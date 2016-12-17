Главная / Тульская PRовинция « 16 декабря 2016 »

Туляки могут послушать Чайковского и Свиридова Завтра в Концертном зале филармонии состоится выступление Рязанского губернаторского симфонического оркестра. В программе: П. Чайковский. Концерт № 1 для фортепиано с оркестром си-бемоль минор, соч. 23 Г. Свиридов. Музыкальные иллюстрации к повести А. С. Пушкина "Метель" Исполнители: Рязанский губернаторский симфонический оркестр Художественный руководитель и главный дирижёр Сергей Оселков Народный артист России Сергей Леонтьев (художественное слово) – российский актёр и режиссёр, народный артист России. Окончил Театральное училище им. Б. Щукина (1962). Режиссёр нескольких десятков театральных постановок. С 1972 года работает в Рязанском театре. Солист – лауреат международных конкурсов Никита Абросимов (фортепиано) Начало в 15:00

Цена билета: 200 рублей









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