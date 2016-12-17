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Главная / Тульская PRовинция « 16 декабря 2016 »


Туляки могут послушать Чайковского и Свиридова

Завтра  в Концертном зале филармонии состоится выступление Рязанского губернаторского симфонического оркестра.

В программе:

П. Чайковский. Концерт № 1 для фортепиано с оркестром си-бемоль минор, соч. 23

Г. Свиридов. Музыкальные иллюстрации к повести А. С. Пушкина "Метель"

Исполнители: 

Рязанский губернаторский симфонический оркестр 

Художественный руководитель и главный дирижёр Сергей Оселков 

Народный артист России Сергей Леонтьев (художественное слово) – российский актёр и режиссёр, народный артист России. Окончил Театральное училище им. Б. Щукина (1962). Режиссёр нескольких десятков театральных постановок. С 1972 года работает в Рязанском театре. 

 

Солист – лауреат международных конкурсов Никита Абросимов (фортепиано)

Начало в 15:00


Цена билета:  200 рублей

 

Комментарии к статье

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Суббота, 19:26 - 17 дек 16
гость — «Заречье» пишет:

Браво! Послушали.Молодцы рязанцы.Спасибо организаторам.Доступно финансово.Высокий уровень исполнения.И без всяких столичных понтов.

Понедельник, 00:07 - 19 дек 16
гость — «КОРВАЛОЛ» пишет:

КОРВАЛОЛ

Понедельник, 00:07 - 19 дек 16
гость — «ВАЛОКОРДИН» пишет:

ВАЛОКОРДИН

Понедельник, 00:08 - 19 дек 16
гость — «АЛЬМАГЕЛЬ А» пишет:

АЛЬМАГЕЛЬ А

Понедельник, 00:08 - 19 дек 16
гость — «!» пишет:

Салон парикмахерская Триумф Станиславского 4

Понедельник, 00:09 - 19 дек 16
гость — « » пишет:

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Понедельник, 00:09 - 19 дек 16
гость — « » пишет:

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Понедельник, 00:10 - 19 дек 16
гость — « » пишет:

Крем-бальзам долгит

Среда, 18:27 - 21 дек 16
гость — «Гость» пишет:

А у нас нет симфонического оркестра....Стыдоба. Зато есть духовой - на танцах выступает.

Цитатник

Уже в 2012 году Православная церковь поднимется на новую ступень

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