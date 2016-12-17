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Главная / Тульская PRовинция « 17 декабря 2016 »


В Богородицком парке

Наш читатель прислал фотографии хода работ, которые вовсе не впечатлят туристов, путешествующих по русским усадьбам. 

Мы уже высказывали свою позицию по поводу работ, проводимых в Богородицокм парке. На наш взгляд, такой способ благоустройства и восстановления мемориального места, которое вошло в маршрут "Русские усадьбы" и активно продвигается областным минкультом, нарушает его ценность.

Наш читатель прислал фотографии, сделанные на месте. На них видно, что работы еще не завершены, но результат уже налицо.





Комментарии к статье

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Суббота, 10:16 - 17 дек 16
гость — «Ну, вообще» пишет:

Кто же плитку проектировал , неужели нельзя было закруглить углы, зачем так задрали высоту, теперь так и будет ядовитая мучка торчать, уровень земли ведь не поднимут. Все сделано на отьебись . Жалко потраченные огромные деньги. Если там будут гулять дети, мама с колясками , мучку нельзя применять .

Суббота, 11:27 - 17 дек 16
гость — «Редактору» пишет:

А куда вы дели публикацию про воробьева?!)
Начали только люди своё мнение реальное озвучивать, и получили вы пизды от воробьева и удалили пост)
Какие же вы жалкие и прогибаемые продажные шкуры)))

Суббота, 11:36 - 17 дек 16
гость — «Тухлые пряники» пишет:

Без плитки и бордюров теперь ну никак нельзя.
И после такой "реконструкции" каким туристам такой парк нужен?
Одни слова об их привлечении, что всю Тулу испохабили, теперь за окрестности взялись

Суббота, 11:42 - 17 дек 16
гость — «Туляк» пишет:

Ыбкиной респект!

Суббота, 12:01 - 17 дек 16
гость — «http://tulactive.ru/news/44909 Тульский дольщик: У нас патовая ситуация, но Дюмин и прави» пишет:

http://tulactive.ru/news/44909

Тульский дольщик: У нас патовая ситуация, но Дюмин и правительство не слышат — одни отписки (видео)

Суббота, 12:05 - 17 дек 16
гость — «Вася» пишет:

Нормально так распилили деньги народные! Все довольны! Так держать и дальше!

Суббота, 12:10 - 17 дек 16
гость — «Опять25» пишет:

Опять Ее Величество плитка и бардюр...

Суббота, 14:13 - 17 дек 16
гость — «васек Ж» пишет:

в парке можно удивляться многому что должно было быть сделано.проект по укладке дорожек и плитки стоимостью 80 мн.сумели еле еле размазать на 30 мн.где остальные 50 все ушло не известно куда каждый получил все что ему причитается в списке распределений.вопрос куда смотрит руководитель местного музея и руководитель парка,подписывая акт о выполненных работах т.ч. все воруют и получают свою моржу на этом.а как это выглядит с точки зрения ландшафтной эстетики и санитарных норм мало кого волнует.на них надо счетную палату уже вызывать из центра нашей родины.местные не справятся все имеют своих покровителей.в частности мужей начальников РОВД области.т.ч. ничего не меняется господа воровали на Руси всегда.мало того что билеты на мероприятия мимо кассы продают а выручку кладут себе в карман естественно не забывая поделится с руководством музея так еще и весь парк испоганили от своей жадности... еще задумали пруды восстанавливать в эхоонической долине где нет воды которую надо брать и качать из болота насосами чтоб их наполнить,нарыли земли еще больше чем с дорожками...имя спонсора на работы держат в строгом секрете чтоб получить от него небольшой гонорар мн.5.за слова как все хорошо и мы руководители музея всем очень довольны.СПАСИБО ВАМ ГОСПОДИН .....!вот такие приблуды в местном парке и музее.

Суббота, 21:21 - 17 дек 16
гость — «городской» пишет:

Это старые фото, где-то ноябрь 2015 года.Материал явно заказной кому-то не досталось денег.

Суббота, 23:23 - 17 дек 16
гость — «Богородчанин» пишет:

Фотки и вправду старые с прошлого года. Сейчас у нас в парке давольно уютно. Это всё происки Усковой которую не берут работать в музей. А что касается плитки так, граждане дорогие, на первом ратном поле она там тоже лежит да еще мраморная (чего при битве 636 лет назад не было), но без нее бы давно туристы все в грязь смешали. Правильно делают умные головы комфорт для посетителей.

Воскресенье, 06:38 - 18 дек 16
гость — «товарищ» пишет:

Ускову не берут в музей....боятся что она разворошит это осиное гнездо и не даст зарабатывать деньги для личного обогащения Жерздевой,где менеджеры после каждого большого мероприятия несут ей денежки в конверте.а образованию Усковой могу позавидовать всякие жерздевы, маринечевы, перовы,человек единственный в городе закончил искусствоведческий факультет художественной академии и она единственная в городе имеет право по диплому давать оценку художественный ценностям.просто она немного странновата и имеет свое представление о ценностях которое отличается от общего мнения.видимо это судьба всех великих людей иметь какие то свои причуды в жизни но господа она бескорыстна в своих помыслах и не пиариться по городу она БОРЕЦ,так держать ЛЕНА!!!а это скорее всего заказ казанского кого то нанял написать, как раз он подумывает поставит себе памятник у входа в парк возле своего моста вот и ищет место таким способом и почетный камень рядом кто разделяет его творчество художника,градостроителя,бизнесмена.так в этом городе бывает один варит еду в парке и на площадях города, другой ставит везде памятники.прекрасный город турист суда повалит.

Понедельник, 13:46 - 19 дек 16
гость — «Татьяна» пишет:

У некоего министра есть друг (кум, сват, брат и т.д.), а у того в свою очередь есть небольшой заводик по производству тротуарной плитки... Так ведь ту плитку нужно реализовать, а качество скорее всего говнецо, вот и впаривают в муниципальные контракты. Весь этот 44-ФЗ только на бумаге страшно, а в реальности... бери больше, кидай дальше.

Понедельник, 15:08 - 19 дек 16
гость — «гость» пишет:

Ход работы идет сами написали же. Или вы думаете вся техника по воздуху перебирается?

Понедельник, 15:46 - 19 дек 16
гость — «строитель» пишет:

Ну обычно, когда что-то делают всегда срач и это нормально, после все обустроят. Вы как будто бы вчера все родились.

Вторник, 15:42 - 20 дек 16
гость — «профессор» пишет:

вы посмотрите как сейчас выглядит цоколь самого дворца после реставрации сняли землю, обнажили цоколь, покрыли белой краской цоколь, которая зацвела зеленной плесенью через неделю выглядит прямо говоря не айс и рабочие не русские шабашники из армении явно не обошлось без коррумпирования руководства.на эту гадость на фасаде смотреть страшно не то что фото делать на фоне этой зеленой плесени, облетевшей штукатурке на фронтоне.при Полищюк было лучше чем в этой музейной ассоциации. куда только смотрит этот Гаврилкин одним словом мент да и только.одна нажива у всех на уме!!!!

Вторник, 17:02 - 20 дек 16
гость — «апостол» пишет:

все эти слова про коррупцию что плохо что хорошо, кто украл кто обогатился, не имеет никаких доказательств не прямых не косвенных.вся реконструкция утверждена Мединским В.Р.министром культуры.ни какие рыбкины гарилины жерздевы казанские усковы здесь не причем.проколы бывают в каждой работе даже у вождя нашей родины....радуйтесь что фильмы снимают в этой усадьбе да еще какие а это хороший показатель качества архитектуры и ландшафта парка.

Вторник, 20:26 - 20 дек 16
гость — «Zz» пишет:

Ыбкина это коррупция!

Среда, 13:46 - 21 дек 16
гость — «гость» пишет:

Сами всех попрекаете взятками, а сами на лапу даету гаишнику, когда вас останавливают...и не говорите, что не делали так...

Четверг, 05:29 - 22 дек 16
гость — «адвокат» пишет:

Барак, хватит вам писать небылицы если вы больше в музее не работаете то сидите на пенсии и прогуливайте свою поеденную молью супругу.дайте людям работать спокойно и делать свое дело....не шокируйте работников музея измените свой подленький исподтишка подход к людям вы теперь не мент и не судья ваше время прошло и больше никогда не настанет.не подставляте людей которые вам ничего не сделали плохого.

Цитатник

Алиса Евгеньевна сказала: "Порвать всех!"

Андрей Захаров, депутат Тульской гордумы

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