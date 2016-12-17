Главная / Тульская PRовинция « 17 декабря 2016 »

В Богородицком парке

Наш читатель прислал фотографии хода работ, которые вовсе не впечатлят туристов, путешествующих по русским усадьбам.

Мы уже высказывали свою позицию по поводу работ, проводимых в Богородицокм парке. На наш взгляд, такой способ благоустройства и восстановления мемориального места, которое вошло в маршрут "Русские усадьбы" и активно продвигается областным минкультом, нарушает его ценность.

Наш читатель прислал фотографии, сделанные на месте. На них видно, что работы еще не завершены, но результат уже налицо.











