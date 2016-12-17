В Богородицком парке

Наш читатель прислал фотографии хода работ, которые вовсе не впечатлят туристов, путешествующих по русским усадьбам.
Мы уже высказывали свою позицию по поводу работ, проводимых в Богородицокм парке. На наш взгляд, такой способ благоустройства и восстановления мемориального места, которое вошло в маршрут "Русские усадьбы" и активно продвигается областным минкультом, нарушает его ценность.
Наш читатель прислал фотографии, сделанные на месте. На них видно, что работы еще не завершены, но результат уже налицо.
Кто же плитку проектировал , неужели нельзя было закруглить углы, зачем так задрали высоту, теперь так и будет ядовитая мучка торчать, уровень земли ведь не поднимут. Все сделано на отьебись . Жалко потраченные огромные деньги. Если там будут гулять дети, мама с колясками , мучку нельзя применять .