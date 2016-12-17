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Главная / Кто есть кто « 17 декабря 2016 »


Александр Берестнев стал заместителем Михаила Касьянова

Тульский политик и руководитель регионального отделении партии "Парнас" остался верен лидеру.

Сегодня на съезде “Парнаса” Михаил Касьянов после скандала и выхода части соратников экс-премьера, недовольных политикой, проводимой лидером из партии, вновь переизбран на пост председателя партии. Как сообщает “Интерфакс”, одним из заместителей председателя партии стал Александр Берестнев.
Получить комментарии у самого политика пока не удалось. 

Берестнев Александр Михайлович родился 18 ноября 1950 года в городе Новомосковске Тульской области. Здесь же окончил среднюю школу, Новомосковский филиал МХТИ им. Д. И. Менделеева по специальности инженер-технолог. 

С 1993–1995 г. – помощник депутата Государственной думы Федерального собрания РФ.

В 1997 г. избран депутатом Новомосковского муниципального Совета, где возглавлял комиссию по социальным вопросам.

В 2000–2004 г. депутат Тульской областной Думы 3-го созыва, где работал на постоянной основе членом комитета по законодательству и местному самоуправлению и председателем постоянной комиссии по вопросам СМИ и информационному обеспечению.

С 2004–2009 г. в составе избирательного блока (с участием  "Республиканской партии России") вновь избран депутатом Тульской областной Думы 4-го созыва, где работал на постоянной основе членом комитета по государственному строительству, местному самоуправлению и общественной безопасности, заместителем председателя комиссии по мониторингу законодательства и правоприменительной практике, заместителем председателя комиссии по вопросам СМИ и информационному обеспечению. В Тульской областной Думе руководил депутатской группой "Республиканец", входил в состав Совета Думы.

Активной политической деятельностью Берестнев занимается с 90-х годов. Являлся учредителем и членом политического Совета Движения “Вперед, Россия!” (лидер Борис Федоров), которое затем объединилось с Республиканской партией. Был избран членом политического Совета партии и лидером Тульского регионального отделения.

Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством". 

 

Комментарии к статье

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Суббота, 21:57 - 17 дек 16
гость — «Белев- Матвеев Николай» пишет:

Истинные патриоты Родины как мы Белевцы всегда поддержим русских людей. Берестнева знаю и люблю всем сердцем. Удачи в борьбе за Россию!

Суббота, 22:00 - 17 дек 16
гость — «Редактору!!!!» пишет:

Заткните хлебальник этому белевскому идиоту наконец!

Суббота, 22:58 - 17 дек 16
гость — «Во как!» пишет:

Конечно за Касьяновым.,с ним по пути...

Суббота, 23:20 - 17 дек 16
гость — «-=-» пишет:

Вячеслав Балаев Сегодня 22:21
Уральцам было известно изначально, что Ельцин алкоголик и хам. Но народ проголосовал за Ельцина, приняв безбашенность алкоголика за смелость, а хамство за силу. Уже семнадцать лет не можем полностью устранить негативные последствия этой народной ошибки. Ельцин, как Ленин и Горбачёв, войдёт в Историю как РАЗРУШИТЕЛЬ Российского Государства. Путин, как и Сталин, войдёт в Историю как СОЗИДАТЕЛЬ Российского Государства. Пусть в Ельцинском Центре показывают как Ельцин разрушал государство, вручённое ему Народом.


предателям парнасовцам от всей души.

Воскресенье, 00:29 - 18 дек 16
гость — «-=-» пишет:

я давно говорил предателям пришел пистец по всем направлениям и по всем позициям молитесь предатели за здоровье государя иначе вам придет кирдык .по тому как другой с вами так носится не будет.

Воскресенье, 00:30 - 18 дек 16
гость — «Для "-=-" и "любопытного"» пишет:

Не понятно каким образом информация и Берестневе относится к Михалкову, Путину,Клинтон и мониторингу РАНХ и ГС? Или вас заклинило на одном и том же ?

Воскресенье, 00:35 - 18 дек 16
гость — «-=-» пишет:

парнасы предатели так что все по теме предавать свою страну грешно.


Михаил Хазин. Почему крах либерализма и возврат к традиционным ценностям неизбежны?
Демократия – это, как известно, власть демократов. А что такое либерализм? Если исходить из властной логики – это власть финансистов. И специфика этой власти определяет много важных черт современного либерализма. Практически любая традиционная система была исторически сформирована как своеобразные «правила общежития» для сохранения стабильности на..

Воскресенье, 00:37 - 18 дек 16
гость — «-=-» пишет:

Александр Медведев Сегодня 00:04
Логично. Однако не надо думать, что ростовщики будут сидеть сложа руки. По моему мнению, им не выжить без того, чтобы все у них были в подчинении. Следовательно, их стратегия должна заключаться в том, чтобы сформировать иерархическую структуру с собой на вершине, которая будет поедать людей, находящихся у ее подножия, грабить их имущество и транспортировать награбленное на вершину пирамиды, откуда будут подкармливать нижележащие слои находящиеся у власти финансисты, причем чем ниже, тем меньше будет доставаться и тем больше будет желание нижестоящих залезть повыше, скинув кого-то из тех, кто там уже сидит, а они, в свою очередь, будут искать покровительства и защиты у тех, кто выше. Таким образом финансисты собираются продолжать править за счет управления конфликтом и отдавая неугодных на растерзание.

om Boris » Александр Медведев Сегодня 00:28
Эта банда сейчас терпит поражение на всех фронтах. То, что будут пытаться что-то предпринимать - разумеется. Вопрос - как у них получится?)))

Воскресенье, 00:43 - 18 дек 16
гость — «-=-» пишет:

че то не привычно свидомт гавкать перестал наверное помоев стали наливать до отвала.

Воскресенье, 07:20 - 18 дек 16
гость — «-=-» пишет:

Трамп: «Русских и евреев Соединённым Штатам послал сам Бог»
"Избранный 45-й президент США Дональд Трамп сравнил евреев и русских с божьими посланниками для США" - передаёт ведущий BBC. "Идиотизмом являются попытки давить на Россию санкционными методами. Санкции в отношении России это прежде всего санкции против своего народа, против своих бизнесменов, годами выстраивавших торговые отношения с этим государство...

Уместно напомнить, что расцвету Соединённых Штатов каждый американец обязан быть благодарен евреям - нации, которая знает, что такое горе и несправедливое отношение. Это то, что в настоящее время мы наблюдаем в отношении России со стороны откровенных самовлюбленных идиотов, занимающих ответственные посты как в США, так и в других странах. Если кто-то несогласен, то пусть спросит у наших конгрессменов, кто в итоге принимает американские законы, идущие на благо нашего государства и какой национальности эти конгрессмены. Здравые и прагматичные идеи мы видим только у евреев и русских и совершенно идиотские у истеблишмента стран Евросоюза и стремящихся в него. Евреев и русских Соединённым Штатам послал сам Бог, чтобы мир в конце концов избавился от идиотов, как у нас в стране, так и за её пределами." - заявил Дональд Трамп.

Воскресенье, 07:30 - 18 дек 16
гость — «-=» пишет:

как говорил черчиль не желайте близким здоровья и богатства все кто был на титанике были богаты и здоровы но в живых остались те кому повезло .ну не везет вам либерасты с тех пор как гений е. м примаков внедрил в вашу банду путина колос ваш оказался из глины и рухнул .непруха вам гарантирована на всю оставшуюся жизнь и не надо винить кого то сами вы пидорисы и лесбиянки виноваты во всем.

Воскресенье, 09:32 - 18 дек 16
гость — « Саша» пишет:

Успехов ждать этой партии не имеет смысла, А.Берестнев случайный человек в политике, не обладающий положитльными качествами, основная его задача освоить выделенные алигархами деньги, то есть "скомуниздить".

Воскресенье, 10:23 - 18 дек 16
гость — «Редактору» пишет:

Это является каким - то знаменательным событием в жизни жителей области или сулит им светлое будущее?

Воскресенье, 10:42 - 18 дек 16
гость — «-=-» пишет:

Виталий Третьяков: Евросоюз распадется, а Россия не будет целовать руки США
https://www.ridus.ru/news/177326Известный журналист Виталий Третьяков в интервью интернет-газете «Знак» заявил, что события, раскручиваемые мировыми СМИ, лишь камуфлируют куда как более серьезные и важные процессы, а именно — скорый развал Евросоюза.«Дело в том, что Евросоюз распадется так же, как в свое время Советский Союз <…> сама жизнь подтверждает нашу прав...

Arapaima9 Сегодня 03:36
Да похоже Россия уже давно начала делать то что нужно именно самой России, без оглядки на всевозможные вопли и истерики как пиндосии, так и эуропы.
Да и правильно всё делает наше правительство!

Наслушались их "мудрых" советов и пожеланий.
Хватит!

amurweb Сегодня 06:46
Третьяков знает, что говорит! Особенно понравилось: "НАТО - это военно-политическая организация по контролю США над Европой". +++

Воскресенье, 10:43 - 18 дек 16
гость — «незабудка» пишет:

Для полнлго безповоротного триумфа и высокого рейтинга любой партии,нужно смело приглашать в заместители игорька зотова!

Воскресенье, 10:50 - 18 дек 16
гость — «-=-» пишет:

"Приходит Абрам записываться в партизаны. Командир партизанского отряда говорит ему:
– Чтобы стать партизаном, надо сначала выполнить задание. Вот тебе пачка листовок, распространишь – возьмем в партизаны.
Через неделю Абрам возвращается. Командир спрашивает его:
– Почему так долго?
Абрам достает пачку денег:
– Ну и товар же вы мне подсунули!

Воскресенье, 13:19 - 18 дек 16
гость — «КПД» пишет:

Берестнев-порядочный человек.Он просто органически не может изменить делу,которому долго служил.Очень яркий пример трагедии многих людей,не умеющих быть предателями.А ведь сиганули от Касьянова очень многие его кореша.Даже правые руки.Видимо,корабль тонет.С М.М. я общался,когда он приезжал в Тулу.Я написал беседу,использовав образ тургенеуского Касьяна с Красивой Мечи.И готов помочь Александру Михайловичу в определении линии,которая не отпугивала бы от "парнаса" тех,кто возмутился поездкой Касьянова в США за помощью в борьбе за свои идеалы.Все легко исправимо.Но ведь не с кем же объединяться в борьбе ха правое дел. Михалков обрушился на "ЕльцинЦентр".А Зюганов издал книгу о своей пасек и сборник анекдотов.Ну не смех ли!

Воскресенье, 13:37 - 18 дек 16
гость — «"суслик"» пишет:

Зюганов со своей книгой о пчёлах - это суть КПРФ (да и Кпсс последних 7-10 лет)......

Воскресенье, 17:04 - 18 дек 16
гость — «-=-» пишет:

Вы поверили, а мы вам ничего не обещали
Украинские "политологи" пытаются оправдать отказ Евросоюза принимать Украину в свои ряды и валят фактический провал "евроассоциации" на Януковича. Так как отказ в вхождении Украины в состав ЕС стал довольно очевидным, идиотам с майдана надо объяснить, почему так получилось, ибо налицо крушение очередного "украинского мифа". Гла...

Олег Подгаец Сегодня 16:59
не , я не понял, трусы кружевные будут , или нет. если будут, то все не зря!!! скачем дальше!!!

Cot Сегодня 17:00
Ни каких януковичей... Только Путин только рука кремля... И нех к нам примазываться

Воскресенье, 18:40 - 18 дек 16
гость — «Берестнев опытный пидормот» пишет:

Кого только не кидал этот наглый субъект.

Воскресенье, 20:49 - 18 дек 16
гость — «Гость» пишет:

Горите в аду верные предатели России!!! Пендосам дайте в п..у!!!!

Понедельник, 00:37 - 19 дек 16
гость — «SCHWAB» пишет:

Касьянова и всю его компанию уже давно выкинули на свалку истории.

Понедельник, 02:03 - 19 дек 16
гость — «Спец» пишет:

Не разделяя убеждений Берестнева, могу сказать одно, в отличие от ватнопоцреотической депутатской и иной биомассы, жрущей ртом и жопой всё вокруг, он даже машины не имеет, и не имел, будучи депутатом. Далеко не ангел, и от государства , согласно законным льготам и привилегиям, он выжал всё, но никогда ни в каком распиле, лоббировании за бабло, и прочих обычных для патриотической общественности. способах наживы, замечен не был никем.
А вот случай, когда отказался голосовать за некоего человека, несмотря на предложенную ОЧЕНЬ крупную сумму, в узких кругах известен.
По убеждениям Михалыч либерал, но не либераст, то есть он за приоритет личности перед государством, а не за разворовывание экономики дружками - единомышленниками главного кремлёвского либераста - псевдопоцреота, на днях начавшего процесс продажи японцам Курил.

А Касьянов, как бы к нему кто не относился, был лучшим премьером РФ, последним руководителем, понимавшим устройство экономики целиком, за что и был ошельмован и уволен. Приписываемые ему 2% кажутся невинными шалостями в сравнении с нынешним грабежом страны всем известной публикой. Фактически, бессеребренник на их фоне, нищий альтруист. :)

Другой вопрос, что они в рамках своего миропонимания ничего не могут предложить, и с крахом экономики и страны в целом им не справится, потому что они не понимают ни его причин, ни способов восстановления страны, ибо они находятся за границами любых капиталистических теорий, либеральных, монетаристских, национал - буржуазных, и всех им подобных.
Они все, что Путин, что либералы, что даже западные элиты - обломки прошлого, мир меняется, а что с этим делать, они не понимают. Поэтому эта возня не имеет никакого значения, и никак не влияет на происходящие процессы, все они - тени прошлого, и скоро уйдут в небытие.

Вторник, 23:15 - 20 дек 16
гость — «избиратель» пишет:

Кому нафиг нужен этот парнас без Навального?

Среда, 13:41 - 21 дек 16
гость — «Момент» пишет:

Эта упряжка приведет к волнениям , но не допустят их до этого вежливые люди.

Цитатник

Когда губернатор говорит о том, что "выбил" в Москве на решение проблем ЖКХ 100 миллионов рублей, мне, честно говоря, смешно.

О. Лукичёв, депутат Тульской областной Думы.

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