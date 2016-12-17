Главная / Кто есть кто « 17 декабря 2016 »

Александр Берестнев стал заместителем Михаила Касьянова

Тульский политик и руководитель регионального отделении партии "Парнас" остался верен лидеру.

Сегодня на съезде “Парнаса” Михаил Касьянов после скандала и выхода части соратников экс-премьера, недовольных политикой, проводимой лидером из партии, вновь переизбран на пост председателя партии. Как сообщает “Интерфакс”, одним из заместителей председателя партии стал Александр Берестнев.

Получить комментарии у самого политика пока не удалось.

Берестнев Александр Михайлович родился 18 ноября 1950 года в городе Новомосковске Тульской области. Здесь же окончил среднюю школу, Новомосковский филиал МХТИ им. Д. И. Менделеева по специальности инженер-технолог.

С 1993–1995 г. – помощник депутата Государственной думы Федерального собрания РФ.

В 1997 г. избран депутатом Новомосковского муниципального Совета, где возглавлял комиссию по социальным вопросам.

В 2000–2004 г. депутат Тульской областной Думы 3-го созыва, где работал на постоянной основе членом комитета по законодательству и местному самоуправлению и председателем постоянной комиссии по вопросам СМИ и информационному обеспечению.

С 2004–2009 г. в составе избирательного блока (с участием "Республиканской партии России") вновь избран депутатом Тульской областной Думы 4-го созыва, где работал на постоянной основе членом комитета по государственному строительству, местному самоуправлению и общественной безопасности, заместителем председателя комиссии по мониторингу законодательства и правоприменительной практике, заместителем председателя комиссии по вопросам СМИ и информационному обеспечению. В Тульской областной Думе руководил депутатской группой "Республиканец", входил в состав Совета Думы.

Активной политической деятельностью Берестнев занимается с 90-х годов. Являлся учредителем и членом политического Совета Движения “Вперед, Россия!” (лидер Борис Федоров), которое затем объединилось с Республиканской партией. Был избран членом политического Совета партии и лидером Тульского регионального отделения.

Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством".