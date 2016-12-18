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Главная / PRяники виртуальные « 18 декабря 2016 »


Дольщики 10-го корпуса ЖК "Парус" не верят обещаниям Алексея Дюмина

Они обратились с открытым письмом к губернатору Тульской области.

Уважаемый Алексей Геннадьевич.

Мы с супругой являемся дольщиками СУ-155 10-го корпуса, 4-го Северо-Восточного мкр г. Тулы. После посещения стройки 7.06.2016 г. Вами и министром строительства и ЖКХ РФ Менем М. строительство 10-го корпуса остановилось и не возобновлено по сей день. Утвержденный график строительства Роскап не соблюдает и не проводит с 30.08.2016 г. встречи с дольщиками нашего региона.

За последние 6 месяцев на стройплощадке 10-го корпуса практически ничего не изменилось. Как был котлован, так и остался. Стройка просто заброшена. В данной ситуации мы вынуждены обратиться к Вам, как к руководителю нашего региона, т. к. мы не видим никаких сдвигов в решении нашей проблемы.

После проведения пресс-конференции от 09.12.2016 г. представитель Роскап Бетин О. И. заявил, что в 2017 году будут решены вопросы по застройке в следующих областях: Владимирская, Волгоградская, Калининградская, Ленинградская, несмотря на то что по утвержденным графикам строительства объектов Роскапа достройка в нашем регионе запланирована на конец 2017 года.

Из этого вывод напрашивается один. Достраивать наши объекты в 2017 году Роскап не собирается. На сегодня в 4-м Северо-Восточном мкр г. Тулы на стройках следующая ситуация. 12.12.2016 г. заморожено строительство 7-го и 11-го корпусов. Монтажные работы ведутся только на 8-м и 14-м корпусах из пяти, темп строительства которых оставляет желать лучшего. Исходя из данной ситуации, мы, как дольщики, очень сильно начинаем сомневаться в достройке данных объектов и получения наших квартир.  

Мы очень надеемся на Вашу поддержку в решении данной проблемы. Кто может поддержать простых граждан в регионе, как не губернатор? К кому нам обращаться, как не к Вам? Мы очень надеемся, что достройку 4-го Северо-Восточного мкр Вы возьмете под свой личный контроль.

С уважением, дольщики 10-го корпуса 4-го Северо-Восточного мкр г Тулы.


Во время визита в Тулу Михаила Меня Алексей Дюмин пообещал, что недостроенные объекты “СУ-155” в ЖК “Парус” (семь корпусов) будут введены к столетию Великой Октябрьской социалистической революции, или, как еще говорят, октябрьского переворота.

Так что время пока еще есть...

Комментарии к статье

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Воскресенье, 10:35 - 18 дек 16
гость — «-=-» пишет:

Хаха! Путин наш президент! Бугага!

Воскресенье, 11:14 - 18 дек 16
гость — «Туляк» пишет:

Какое смешное письмо. Это всего лишь эмоции. Есть прокуратура- пишите туда.

Воскресенье, 11:22 - 18 дек 16
гость — «-=-» пишет:

Либеральный гадюшник
Две забавные истории из мира жаб и гадюк. Первая - для разогрева аппетита: А теперь Анечка - креативный продюсер "Дождя". Рассказывает миру правду про эту страну. Ну и вторая история, поинтересней, куда больше драйва - классическое либеральное ЕЖГ. Из "Медузы" уволили главную звезду - либеральнейшего журналиста Азара, того самого бород..

https://www.youtube.com/watch?v=5qJrCEe73ak

Александр Поздняков » Maximov1107 Сегодня 10:50
схема простая
пошаговая инструкция
1 начинаете активно критиковать любые действия власти
2 увеличиваете накал обвиняя в том что не нравится конкретное лицо - например шойгу (подчеркиваю известное уважаемое лмцо
3 вовсю ругаете Путина
4 к вам обратятся за помощью в написании некоторых постов статей и тп
одно условие нужно ругать талантливо слогом хорошим
не как Ведута в статье
если справились то ждите еще но тогда вы уже требуете и получаете деньги

villina Сегодня 11:04
ПЕреехала фифа одесская в Москву. Никто в жопу целовать не захотел. Вместо того, чтобы адаптироаться в коллективе, понять и мобилизоваться, встала в позу и занялась соплетечением. Ну и кто виноват? Конечно, все вокруг. ВСе должны, все обязаны, все сволочи. Вот и вылупился либеральчик. Слабый, в коллективе работать не умеет. Умеет только пупок свой созерцать, жрать в три горла и вопить, какие вокруг непонимающие, жадные и злые. Мразота... ОТброс.

Воскресенье, 11:28 - 18 дек 16
гость — «прокурор» пишет:

нам по хер

Воскресенье, 11:36 - 18 дек 16
гость — «-=-» пишет:

Александр Роджерс: «Оппозиция» — Буковский и другие
Куда не плюнь среди диссидентов, либералов, правозащитников – попадёшь в гомосексуалиста, педофила или ещё какого извращенца...Вот оно чё, Михалыч…В Великобритании идёт суд над Владимиром Буковским, бывшим советским диссидентом, одним из идейных основателей и лидеров этого движения. Борух Немцов называл его «безусловным моральным авторитетом», а нынче авторитета судят...

Такой себе интернационал извращенцев.

И поддерживают их такие же американские, кхм, «коллеги». Байдена обвиняют в «гроппинге» девятилетних девочек, Клинтон считают престарелой лесбиянкой, а конгрессмен из её ближайшего окружения Винер рассылал несовершеннолетним девочкам фотографии своего убогого «достоинства».

Политологи мучаются, строят теории о борьбе коммунизма с капитализмом, правых и левых, демократов с авторитаристами. А на самом деле всё гораздо проще – извращенцы агрессивно воюют против натуралов.

Воскресенье, 11:41 - 18 дек 16
гость — «Петровский» пишет:

А тут других вариантов нет: каждый год подавать в суд на % за просрочку сдачи объекта. И надеяться, что когда нибудь сдадут. Только Дюмин тут ничего не сделает, это коммерческое строительство и сами дольщики берут на себя риски, т.к. пытаются купить подешевле.

Воскресенье, 11:49 - 18 дек 16
гость — «-=-» пишет:

Линдон Ларуш о предателях России

https://www.youtube.com/watch?v=eTQ6f_hIifQ

Воскресенье, 11:49 - 18 дек 16
гость — «Дюмин фотографируется с Голубятовым. » пишет:

Дюмин не знает о видео "Революция", снятое Голубятовым, в котором Голубятов демократическую страну Россию назвал "Путинским режимом".

https://pp.vk.me/c630720/v630720659/2765f/Epp1KFlx4gw.jpg


Голубятов в женском венке с ленточками
https://pp.vk.me/c625830/v625830659/52607/AqG7WIk2rAA.jpg



Авилов фотографируется с Голубятовым, не зная о видео "Революции", снятое Голубятовым?
https://pp.vk.me/c636528/v636528659/1431b/ZD719sq97X0.jpg

Воскресенье, 11:50 - 18 дек 16
гость — «В современном мире не принято, чтобы человек занимал руководящую должность пять сроков под» пишет:

https://news.mail.ru/politics/28169282

92-летний Роберт Мугабе выдвинут на новый президентский срок
Правящая партия Зимбабве «Зимбабвийский африканский национальный союз» (ЗАНС) выдвинула на новый президентский срок действующего главу государства, 92-летнего Роберта Мугабе.


https://sport.mail.ru/news/football/22131381

В современном мире не принято, чтобы человек занимал руководящую должность пять сроков подряд, это противоречит принципам ООН, такого не бывает в демократических странах. Мы имеем у себя диктатора на всю жизнь.

Владимир Груздев: «Главное – не допустить во власть людей-разрушителей»

– Проблема в том еще, что у нас люди нормально не уходят, они либо в бюрократии всю жизнь, либо их выгоняют.

Воскресенье, 11:50 - 18 дек 16
гость — «http://tulactive.ru/news/44909 Тульский дольщик: У нас патовая ситуация, но Дюмин и прави» пишет:

http://tulactive.ru/news/44909

Тульский дольщик: У нас патовая ситуация, но Дюмин и правительство не слышат — одни отписки (видео)

Воскресенье, 11:58 - 18 дек 16
гость — «Гость» пишет:

Многие дольщики имеют интересные контракты, когда% снимается по вводу сдания в эксплуатацию, но есть и контракты с застройщиком где оговорены даты сдачи и ввода, и вот момент просрочен процент соответственно не снят, люди несут убытки, застройщику тоже хочется выполнить работы в срок , но что то идёт не так, интересы по этим проектам у трёх сторон, физик, банк, застройщик, первый один ,остальных много, надо объединятся дольщикам, создавать контрольную группу, и решать вопрос сообща. Создать регламент проведения работ по застройке, и контролировать возведение , в соответствии с существующими правилами. Проявляйте инициативу,отстаивайте своё право не быть обманутым,

Воскресенье, 12:58 - 18 дек 16
гость — «ха-ха-ха» пишет:

...застройщику тоже хочется выполнить работы в срок , но что то идёт не так,...

Не так: хочется рыбку съесть и штаны не намочить, то есть хочется дом сдать и деньги подольше покрутить (а лучше совсем стырить)

Воскресенье, 13:18 - 18 дек 16
гость — «В Смоленске разогнали митинг недовольных жителей» пишет:

В Смоленске разогнали митинг недовольных жителей
http://wow-impulse.net/news/44053-v-smolenske-na-ucheniyah-razognali-miting-nedovolnyh-cenami-zhitelej.html

Воскресенье, 13:19 - 18 дек 16
гость — «Ростом с Ивана, а умом с болвана?» пишет:

Говорят о человеке, выросшем высоким или достигшем зрелого возраста, но так ничему хорошему и не научившемся.

Ростом с Ивана, а умом с болвана?

Воскресенье, 13:20 - 18 дек 16
гость — «Брови черные, густые, речи глупые, пустые?» пишет:

Хайва Могильников с недавних пор заладил декламировать стишок: "Брови черные, густые, речи глупые, пустые"?
В период СССР этот стих был о Брежневе, кого сейчас он имеет в виду всем понятно, Алексей Геннадьевич?

Воскресенье, 13:20 - 18 дек 16
гость — «Голосуем за моего кандидата на все ветки власти!» пишет:

Видный политик - "любимец" женщин https://lenta.ru/news/2015/06/26/shabani/ думает о нелегкой судьбе Тульской области?
Голосуем за моего кандидата на все ветки власти!

Воскресенье, 13:20 - 18 дек 16
гость — «А что это он свои ручки у низа живота сложенными держит? » пишет:

Смотрите на его фотографии :

Архитектурно-юридическое излишество
https://www.pryaniki.org/view/article/1016642/

Медиаблогер 2.0 за восемь миллионов
https://www.pryaniki.org/view/article/1016657/

Воскресенье, 13:21 - 18 дек 16
гость — «деньги на достройку найдутся!» пишет:

Пускай упразднит министерство внутренней политики, министерство молодежной политики, должности министров, оставит департаменты, как это было до Груздева.
Пускай зарплату чиновников снизит до уровня 15 000 руб. в месяц и деньги найдутся!

Воскресенье, 13:21 - 18 дек 16
гость — «Мое презрение к нему!» пишет:

1. его нам навязали в качестве ВРИО, но я голосовал за первого встречного в бюллетене, но только не за него

2. он прячется за женщин-чиновниц, которые пишут отписки и не решают вопросы, по которым обращались именно к Дюмину, а не к женщинам-чиновницам (несколько отписок, из которых следует нежелание решать вопросы, несмотря на имеющуюся возможность)

3. Звезду героя России Дюмин получил за спасение и вывоз из Украины Януковича?
http://www.mk.ru/politics/2016/02/03/novyy-glava-tulskoy-oblasti-otlichilsya-v-krymskoy-operacii.html
Новый глава Тульской области помог сбежать Януковичу в Россию!


4. Тульский дольщик: У нас патовая ситуация, но Дюмин и правительство не слышат — одни отписки (видео)
http://tulactive.ru/news/44909

Уважаемый Victor T! С интересом ознакомилась с Вашей позицией.
Возвращение личной ветки Губернатора на форуме правительства считаю нецелесообразным.
Заместитель губернатора Ирина Волкова https://www.pryaniki.org/view/article/1016604

===============================
губернатор обязан служить народу, в том числе отвечать на обращения граждан.
но фактически вместо губернатора народу отвечает любой чиновник?
и вместо губернатора Алексея Дюмина женщина Ирина Волкова решает, что целесообразно, а что нет?
Дюмин! Перестань прятаться за женщин-чиновниц!

Поступай, как подобает мужчине: тебе написали, ты и решай вопрос, а не сочиняй ответы или отписки на обращения граждан!
К тебе, Дюмин, обращаются за решением вопроса, а не за ответом или отпиской!

Не хочешь решать вопросы людей, можешь отпросится "по декретному отпуску" (?), как отпросился ГВС!

В развитых странах, например, в США, такого нет: кому пишут, тот и подписывает ответ (естественно после прочтения обращения)?

Не губернаторы Тульской области, а алфавит Путина ?:

Г - Груздев

Д - Дюмин

Следующий должен быть на букву Е или Ё ?

Воскресенье, 13:22 - 18 дек 16
гость — «как может Сатана изгонять Сатану?» пишет:

Денщик АГа обязан отработать за его продвижение, поэтому никаких изменений не будет, напрасно некоторые доверчивые
представители биомассы поверили Воланду Воландовичу Пинкертонову и его Денщику АГа.

И, призвав их, говорил им притчами:
как может Сатана изгонять Сатану?

Воскресенье, 13:23 - 18 дек 16
гость — «Знакомьтесь с будущим Президентом России» пишет:

http://andreychernuhin.livejournal.com/464749.html

Знакомьтесь с будущим Президентом России

Некто бывший охранник Путина и вратарь хоккейной команды прихлебателей Путина генерал-майор Алексей Дюмин назначен тульским губернатором.
будущий преемник Путина, лично ему преданный, который пойдет на выборы Президента в 2018 году. http://www.kommersant.ru/doc/2911780

vedles
9 февраля 2016, 15:09:50 UTC

Дюмин - еврей,с рыбьими глазами.
Смена жыдопоганей ничо не изменит в лутшую сторону.

Воскресенье, 13:23 - 18 дек 16
гость — «Напрасно пишите» пишет:

Напрасно пишите новому губернатору,т.к. письма получает не он, а все теже "лица".
Эти "лица" перенаправят ваши письма-жалобы тем, на кого вы жалуетесь.
Да, такое перенаправление является нарушением ФЗ об обращении граждан, в котором запрещено пересылать письма тому, чьи действия или бездействия обжалуются.

Воскресенье, 13:24 - 18 дек 16
гость — «шмайсер» пишет:

Незнайки. Все все обещают, не слышите чо-ли, не видите блять

Воскресенье, 13:25 - 18 дек 16
гость — «Алёша 77» пишет:

Только наивный человек может верить обещаниям нашей власти.

Воскресенье, 13:32 - 18 дек 16
гость — «-=-» пишет:

В похмЕльцин центр трезвым ходить невозможно. Стыдно!
И как Никиту Сергеевича не вырвало, извините. Страшно вспомнить Ельцина-дирижера и хохочущего над ним Клинтона. Я помню, как у него слёзы текли от хохота. Это видео есть в ельцинском центре? Нет? Должно быть! Информация об экспозиции "Ельцин-центра", которая была получена заочно, абсолютно подтвердилась при посещении музея, заявил режис...

https://www.youtube.com/watch?v=YhZwnaSjSm8

Владимир Иванов Сегодня 03:21
Единственное, что заслужил от русского народа Ельцин, так это осиновый кол в свою могилу! Хотя , и дурак-народ тоже сполна заслужил его! Его же предупреждали, что этому уроду нельзя отдавать на растерзание РФ, но он всё бесновался: "Ельцин! Ельцин!!" А через пару лет, все ,кто орал - подохли с голоду!.. Ну, и кого тут жалеть??! А безобразие это надо закрыть, а все здания отдать детям! Под детский Технический,Спортивный,Научный Центр!!!

Воскресенье, 13:43 - 18 дек 16
гость — «-=-» пишет:

Это самые настоящие враги.
Источник: https://vk.com/feed?w=wall-120367381_50989Они прикрываются "критическим взглядом на историю". Сначала они будут говорить, что мол да, был массовый героизм, но при этом не было никаких панфиловцев, Космодемьянская была психически больной, Матросов споткнулся, у Гастелло сломался самолёт. Потом они будут говорить, что Вермахт закидали трупами, так как не умели.

Они хитры и изворотливы. Они убедительно лгут, они будут использовать весь арсенал подлости и мерзости, который только можно себе представить.

Главное помнить одно - вирус всегда вторгается в организм, чтобы его убить. Их цель такая же. Убить нашу память, нашу историю, а убив их - убить и нас. Пусть не физически, хотя это тоже не исключается. Пусть морально, но именно убить.

Это самые настоящие враги. Опасные и злобные. Надо помнить об этом всегда.

Может излишне пафосно написал, но уж извините, накипело.

Воскресенье, 13:46 - 18 дек 16
гость — «-=-» пишет:

Заказ Касьянова или о ком плачет горько Лук?
Продолжение полюбившейся мне темы волонтерских войн. Согласитесь, нет ничего прекраснее, чем наблюдать как на обломках квазигосударства – франкенштейна, пытавшегося нам устроить геноцид, началось смертельное противостояние «патриотов», которые пытаются сожрать это квазигосударство изнутри, и бьются за место у кормушки. Я уже не раз упоминал о так называ.

Украина оказалась бы вынуждена прекратить войну – она бы её не прекратила. В тот же день «сепарами» были бы объявлены часть группировок, и против них стала бы воевать другая часть. Потому что шоу маст го он. Деньги должны поступать на расчетные счета «волонтеров» и хунты. О том, кому выгодна работа этого механизма смерти мы уже почти три года как твердим. До украинства наконец-то хоть что-то начинает доходить, и то лишь по причине недовольства одних «волонтеров» другими. Жрите, пауки друг-друга. Наблюдать за тем как вы сами себя пожираете лично для меня- истинное наслаждение.

Воскресенье, 13:52 - 18 дек 16
гость — «он никак не может угомонить свою голубизну и начинает практические занятия с подростками в» пишет:

Дворников https://www.pryaniki.org/view/article/1014734/

https://www.pryaniki.org/view/article/1015112/

Суббота, 17:53 - 12 дек 15
гость — «Просто мама» пишет:
Прошу!Пусть мне ответит Дворников и его начальство,что происходит в его чертовом Центре.Мой сын ходит на занятия к преподавателю Наталье Владимировне.И вот эта,с позволения сказать,учительница на занятиях говорит детям:"Так !Сняли руки с пиписок и положили на пупок!"Это что?Кто и где обучал эту дуру?Почему она работает у Дворникова с детьми.Или,в свете комментариев к статье,он никак не может угомонить свою голубизну и начинает практические занятия с подростками вот в таком ключе?У них там что?У всех преподавателей крыши снесло?Уроды!!!

Воскресенье, 13:55 - 18 дек 16
гость — «В современном мире не принято, чтобы человек занимал руководящую должность пять сроков под» пишет:

В современном мире не принято, чтобы человек занимал руководящую должность пять сроков подряд

https://news.mail.ru/politics/28169282

92-летний Роберт Мугабе выдвинут на новый президентский срок
Правящая партия Зимбабве «Зимбабвийский африканский национальный союз» (ЗАНС) выдвинула на новый президентский срок действующего главу государства, 92-летнего Роберта Мугабе.


https://sport.mail.ru/news/football/22131381

В современном мире не принято, чтобы человек занимал руководящую должность пять сроков подряд, это противоречит принципам ООН, такого не бывает в демократических странах. Мы имеем у себя диктатора на всю жизнь.

Владимир Груздев: «Главное – не допустить во власть людей-разрушителей»

– Проблема в том еще, что у нас люди нормально не уходят, они либо в бюрократии всю жизнь, либо их выгоняют.

Воскресенье, 13:56 - 18 дек 16
гость — «Зато на суворовское училище в Туле сразу деньги нашлись!» пишет:

Зато на суворовское училище в Туле сразу деньги нашлись!
напомните, 1 миллиард рублей только на стройку без учета отделки,интерьера,оборудования,транспорта?

Воскресенье, 13:57 - 18 дек 16
гость — «Жители мексиканского города убили своего мэра, который отказался выделить средства на обще» пишет:

https://news.mail.ru/incident/26543258

Жители мексиканского города убили своего мэра, который отказался выделить средства на общественные работы и поддержку местных ремесленников

В мексиканском штате Чьяпас местные жители убили мэра индейского городка Сан-Хуан-Чамула.
Мэр Доминго Лопес Гонсалес отказался выделить средства на общественные работы и поддержку местных ремесленников, после чего по нему открыли стрельбу из толпы.
Затем тело градоначальника выволокли на площадь.

Помимо мэра, погибли два чиновника и водитель администрации.
Участники беспорядков воздвигли баррикады на улицах города, потребовав от властей штата отчета об использовании средств, направленных в муниципалитет.
В августе 2015 года представители более 30 общин подали в суд на правительство штата Чьяпас, требуя выделить 100 миллионов песо из федеральных и региональных резервов на нужды дорожного и жилищного строительства, а также на другие общественно значимые проекты.

Воскресенье, 14:01 - 18 дек 16
гость — «"страдающим" графоманам-блогерам?» пишет:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЧИТАТЕЛЯМ!
ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ЧИТАТЕЛЯМ КОММЕНТАРИЯ:
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ!
18+

Графомания — это психиатрический термин, подразумевающий болезненную страсть к написанию текстов, чаще всего не представляющих никакой культурной ценности.

Обычно произведения таких авторов шаблонны, невыразительны и не представляют собой никакого интереса ни для читателей, ни для критиков.

Графомания может иметь более или менее тяжелую форму. Аналогично другим диагнозам в этой области, графомания не возникает на пустом месте и, в принципе, поддается лечению, в том числе и медикаментозному.

Как человек становится блоггером (графоманом)?

На бумаге он выражает свои чувства, эмоции и переживания, заводит дневники, с которыми делится сам с собой о наболевшем. В стихах он выражает восторг или скорбь, любовь или ненависть.

У нормального человека есть много собеседников и кроме листа бумаги, у больного, страдающего графоманией — нет.

Блоггеры (графоманы) изначально одинокие (онанист или женщина мастурбирующая), страдающие от заниженной самооценки и невозможности с кем-то поговорить, они начинает писать.

Творения — это часть их болезненного и одинокого мира.

Чем больше он их создает, тем меньше он сознательно стремится к живому общению.

Ограничивая себя в контактах, графоман должен реализовывать естественную тягу к общению, это заложено в личности на подсознательном уровне.

И снова его рука тянется к листу бумаги (планшетнику, смартфону, клавиатуре) или к своим половым органам для мастурбации.

Такого человека можно только пожалеть.
Его произведения кажутся ему гениальными, более того, он совершенно искренне в это верит.

Как и любой психиатрический больной, блоггер (графоман) не может разглядеть у себя признаков болезни, не может объективно оценить свой образ жизни.

Именно поэтому блоггеры (графоманы) крайне болезненно воспринимают критические высказывания относительно их творчества.

Для большинства авторов мнение их аудитории является стимулом для развития, а также основным источником информации о недостатках их произведений.

Люди, страдающие болезненной тягой к писательству, этого лишены, а значит, не имеют возможности развиваться и совершенствоваться. Как результат — произведения, лишенные какой либо литературной и духовной ценности, однообразные и неоригинальные.

Со временем все контакты с внешним миром сводятся для графомана к демонстрации его творений. А внешний мир, именно по этой причине, начинает его избегать.

Описанное выше — тяжелый случай заболевания.

В легкой форме графомания может быть связана с некими временными условиями. Например, не с кем сексом заниматься (т.к. объект – половой партнер или партнерша) находится в отъезде, и блоггерство (графоманство), а онанизм или мастурбация не приносят былых ярких ощущений — лучший способ отвлечься от переживаний, связанных с этим.

После возвращения объекта и возобновления секса все приходит в норму, и симптомы графомании проходят сами собой.

Помочь графоману можно, если отвлечь его от ручки от листа бумаги (планшетника, смартфона, клавиатуры) и взять под наблюдение его привычные занятия с его или ее половыми органами (исключить онанизм-мастурбацию), обеспечить объектом сексуальной разгрузки (партнером или партнершей), предложить иные развлечения и интересы, возможно, что при регулярных контактах с кем-либо со временем он откажется от мысли о блоггерстве (графомании).

В случае тяжелой и прогрессирующей формы блоггерства (графомании), понадобится вмешательство специалиста!

Воскресенье, 14:05 - 18 дек 16
гость — «Shushkov» пишет:

От наших чинуш только и можно слышать одни пустые обещания.

Воскресенье, 14:07 - 18 дек 16
гость — «Туляку» пишет:

гость — «Туляк» пишет:
Такие слова могут Денщику АГе не понравиться.
А все , кто ему не нравиться попадают почему-то под уголовную статью. Методы у него такие. У ФСБ-ка Сорокина на всех папки имеются. Он по команде любую достанет и глазом не моргнет. Суки они все конченые.

---------------------
Туляк! Задумайтесь над этим:

Зам.губернатора Сорокин БЫВШИЙ сотрудник ФСБ. Такой же бывший, как Симонов, Лебедев и ему подобные коллеги.

Хоть существует в народе поверие, что бывших сотрудников ФСБ не бывает, но это не совсем так.
Власть есть только у тех представителей правоохранительных органов, пока они занимают должность.
После ухода (увольнения, выхода на пенсию и т.д.) власти у ушедших нет. А у тех, кто остался, маловероятно, что возникнет желание решать дела бывших коллег.
Возможно бывшие сотрудники надеются и лелеют мысль, что кто-то из бывших подчиненных и коллег помнит их "добро", и следовательно, "обязан" помочь бывшему коллеге. Но маловероятно, что бывшие коллеги захотят "долги" отдавать бывшему начальнику или просто бывшему сослуживцу!

Сорокин не такой человек, как Ф.Э.Дзержинский.
Сорокин тоже хочет быть губернатором? Об этом гостю Туляк Сорокин не говорил?
В папках Сорокина есть материалы на Груздева?

Даже если у Сорокина, как утверждает гость Туляк, имеются какие-то "папки", то уверен ли гость Туляк, что материалов этих папок будет достаточно не только для возбуждения уголовного дела, но и для вынесения обвинительного приговора фигурантам этих "папок"?
К тому же любая информация имеет актуальность. Т.е. если прошли сроки давности - привлечения к уголовной ответственности, то в этих папках макулатура или развлекательное псевдо-детективное чтиво! Желтое чтиво (пожелтевшая от времени бумага).

Воскресенье, 14:14 - 18 дек 16
гость — «туляку» пишет:

А у Сорокина есть компромат на земляка, главу адм.Балтабаева.Он достал всех уже, бюджет пуст.

Воскресенье, 14:46 - 18 дек 16
гость — «-=-» пишет:

Сколько миллионов людей спас Сталин?
Все последние 25 лет страна любит рассуждать о "злодее" Сталине, о том сколько он погубил народу, пишет burckina-faso. Репрессировал, уголодоморил и пр. Если слушать всё это, то складывается ощущение о нереальном злодее всех времен и народов. Сейчас я покажу вам в цифрах: сколько миллионов людей в СССР выжило благодаря Сталину. Или благодаря сталинизму. Для этого я буду оперировать таким демографическим понятием, как общая смертность населения. Это показатель, который включает в себя всё в комплексе: и жертвы и не жертвы, репрессии и не репрессии, а самое главное динамику улучшения или ухудшения состояния дел в стране по причине прогресса или каких-то катаклизмов.

Таким образом в сухом остатке у нас остается 23 млн. спасенных жизней людей, которые умерли бы раньше своего срока не будь сталинских реформ в стране, включающих в себя строительство больниц, школ, промышлености и всего прочего. Но никто об этом не говорит - все говорят только о репрессиях, ГУЛАГе и голоде и миллионах мифических жертв сталинизма, забывая о реальных достижениях, которые видны на данном графике

Воскресенье, 14:49 - 18 дек 16
гость — «-=-» пишет:

Путин Всемогущий
А Путин не дремлет, А Путин не спит, А Путин с майданом В Варшаву спешит. Ну вот, в уличных протестах в Польше уже обвиняют Владимира Владимировича Путина. Организовал протестующих, баранки и сушки привёз, Качиньского принимать дурацкие ограничения действий журналистов подбил, слезоточивым газом и резиновыми пулями полицию вооружил. И часовню четырнадцатого...

Меня, например, учили, что невозможна сильная армия без передовой науки и мощной промышленности. Аналогично и со спецслужбами.
Да и с хакерами непонятка. У США IBM, Cisco, Apple, Microsoft и facebook, а лучшие хакеры у русских и китайцев. Как так? Мы чего-то не знаем?
Где все эти Бжезинские, Хантингтоны и Фукуямы с их «концами истории», «американскими столетиями» и «недостижимым превосходством США»?
А в ответ тишина. И мёртвые с косами вдоль дороги стоят…

Воскресенье, 15:22 - 18 дек 16
гость — «Ротти 94» пишет:

Почитаешь всю эту чушь, и подумаешь, что кругом одни Бельжо. Потом общаешься с людьми и понимаешь, что все не так плохо.

Воскресенье, 15:32 - 18 дек 16
гость — «Д» пишет:

Дольщики...Они романтики или любители Рискнуть???

Воскресенье, 15:38 - 18 дек 16
гость — «Леди» пишет:

Может я не в теме, но почему Дюмин должен помогать дольщикам? Если бы помощь нужна сиротам, погорельцам, но в данном случае физ.лицо приобретает недвижимость, несет ряд определенных рисков. Почему дольщики вторичку не приобретают? Хотят подешевле, а чуть что начинают кричать "Помогите губернатор".
Я вчера приобрела никачественный продукт, мне может тоже к губеру обратиться?

Воскресенье, 16:36 - 18 дек 16
гость — «-=-» пишет:

Европейский бунт: В Алеппо взяты в плен 14 иностранных военных советников
Теперь можно ожидать ещё одного экстренного заседания Совбеза ООН, G7, НАТО и прочих западных организаций, ибо то, чего они так боялись, свершилось.Ещё в сентябре наши «Калибры» накрыли бункер с тремя десятками западных офицеров, в отместку за удар самолётов террористической коалиции по сирийской армии в Дэйр-эз-Зауре, но Запад тогда смущённо промолчал,..

xibina Сегодня 15:53
Советников выставили на торг.
Ждём реакции и предложений.
Думаю, что это не будет прозрачный торг.

Воскресенье, 16:37 - 18 дек 16
гость — «-=-» пишет:

Право Знать 17.12.16 ХОРОШЕЕ КАЧЕСТВО Сергей Караганов Право знать 17.12.2016

https://www.youtube.com/watch?v=lefGzmLN8IQ

Воскресенье, 16:38 - 18 дек 16
гость — «-=-» пишет:

Вести недели с Дмитрием Киселевым от 18.12.16

https://www.youtube.com/watch?v=9NUDTyr0T9E

Воскресенье, 17:26 - 18 дек 16
гость — «-=-» пишет:

Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым (Ростислав Ищенко)18.12.2016

https://www.dailymotion.com/video/x55ll21_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80-%D1%81-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8m%D0%B8%D1%80%D0%BEm-%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%8Bm-18-12-2016_news

Воскресенье, 17:40 - 18 дек 16
гость — «мадам» пишет:

не верьте дюмину , по себе знаю , один треп!!!!

Воскресенье, 17:57 - 18 дек 16
гость — «-=-» пишет:

НЕ ПЛЮЙ В КОЛОДЕЦ
После того, как евросоюз разъяснил наивным аборигенам на Украине суть соглашения об ассоциации, мне вспомнился старый-престарый анекдот.Вызывают Абрама в израильскую разведку и говорят: интересы родины требуют вашей заброски в Советский Союз с разведывательно-диверсионными целями.Вас в нужном месте сбросят с парашютом. Вы дернете кольцо основного парашюта, а если он н...

Вот и сейчас украинцы в полном отчаянии: «дойная корова» Россия сиськи забрала, а мачеха Европа дает пососать, но вовсе не то на что рассчитывали хитро сделанные хохлы. А ещё хвастались, что там, где хохлы пройдут евреям делать нечего. Оказалось, всё с точностью наоборот, с чем мы наших симбиотов сердечно поздравляем.

Воскресенье, 18:21 - 18 дек 16
гость — «-=-» пишет:

Линдон Ларуш: наступает время РЕАЛЬНОГО сражения

https://www.youtube.com/watch?v=h91sZ-sg4VA

Воскресенье, 18:57 - 18 дек 16
гость — «-=-» пишет:

Надо выбирать нормальных застройщиков, а не федеральных проходимцев!!!!
Хотели халявы получайте проблем полон дом!!!!
Дюмин не господь бог, есть куча других структур которые должны заниматься этими вопросами.
Ваши дома с проходимыми застройщиками, это не одна проблема области, и решать её надо только в вашей голове!!!

Воскресенье, 19:47 - 18 дек 16
гость — «SCHWAB» пишет:

Надо покупать квартиры уже в построенных домах,а не в домах на уровне котлована.Дольщики сами пошли на этот риск.

Воскресенье, 19:47 - 18 дек 16
гость — «-=-» пишет:

Геополитика и ничего личного: МВФ велел Украине отдать «долг Януковича»
За прошедшую неделю от иностранных партнеров Украины прозвучала целая серия разочаровывающих заявлений. Ни поддержки МВФ, ни безвизового режима, а тем более членства в ЕС — не будет. Такого количества ушатов холодной воды режим Порошенко не получал давно, а может и никогда ранее. Снижение интереса Запада к украинским проблемам, начавшееся еще в конце прошлого года, те...

STOP WAR Сегодня 19:35
Доскакались. А ведь предупреждали небратьев.

Воскресенье, 19:48 - 18 дек 16
гость — « » пишет:

Александр Берестнев стал заместителем Михаила Касьянова

Воскресенье, 19:49 - 18 дек 16
гость — « » пишет:

Белевские районные будни

Воскресенье, 19:51 - 18 дек 16
гость — «-=-» пишет:

Я. Кедми: Сирия после Алеппо. Россия, Турция, Иран, США...
В студии ITON.TV известный военно-политический аналитик, экс-глава израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми. Ведущий - Марк Горин

https://www.youtube.com/watch?v=QJttJ11Wdu4

Воскресенье, 19:52 - 18 дек 16
гость — «Анатолий Владимирович» пишет:

гость — «-=-» пишет:
Надо выбирать нормальных застройщиков, а не федеральных проходимцев!!!!
Хотели халявы получайте проблем полон дом!!!!
Дюмин не господь бог, есть куча других структур которые должны заниматься этими вопросами.
Ваши дома с проходимыми застройщиками, это не одна проблема области, и решать её надо только в вашей голове!!!
Уважаемый, как бы помягче, безликий слабоумный товарищ, который не смог придумать себе имя, представившись символами. Ты живёшь в самой прекрасной стране, и все остальные страны тебе просто завидуют. Если ты не умеешь пользоваться поисковой системой в интернете, тебе, мой слабоумный друг, я постараюсь объяснить. Дело в том, что компания су155 является системообразующей. Для справки, эта компания в своё время построила львиную долю домов в Москве. Она также имела самое большое количество госзаказов по строительству мкд для военнослужащих, и других нуждающихся социальных слоёв населения. Но вот в чем незадача, застройщик номер один почувствовал со своей стороны безнаказанность, пытаясь демонстрировать её наглым образом. Тут как бы государство, которое ручалось за действия застройщика #1, немного "обгадилось", потому что все они плыли в одной лодке. Ну и тут напрашивается очевидный вывод, что дольщиков поимел не застройщик в целом, который указал, что действующий закон 214 даёт полное право иметь любого честного гражданина РФ и остаться при этом безнаказанным, а также тот самый закон о долевом строительстве. Поэтому разгребать все это месево должно правительство.

Воскресенье, 19:56 - 18 дек 16
гость — «-=-» пишет:

Посол Ватикана рассказал о намерении Папы Римского посетить Донбасс
Папа Римский Франциск выразил желание приехать в Донбасс для встречи с верующими. Об этом в воскресенье, 18 декабря, заявил посол Ватикана на Украине архиепископ Клаудио Гуджеротти, прибывший с визитом в самопровозглашенную Луганскую народную республику (ЛНР), передает РИА Новости. «Когда будет уже спокойствие, "время братства", то Папа обязательно найде.

уропов сливают все кому не лень.

Воскресенье, 21:01 - 18 дек 16
гость — «БУЛЬБА» пишет:

Лохотрон, но кто-то считает, что государство должно за это платить.
Сажать ворьё должны, но почему то не хотят.
Видимо чиновников лохотрон устраивает)

Воскресенье, 21:14 - 18 дек 16
гость — «БУЬБА» пишет:

гость — «Зато на суворовское училище в Туле сразу деньги нашлись!»

Мух с котлетами в одну кучу ни к чему собирать. Это был предвыборный пиар. А жадные дольщики это будни.

Воскресенье, 21:35 - 18 дек 16
гость — «-=-» пишет:

Как Путин США и американские СМИ захватывал
В США не прекращаются споры о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин повлиял на результат американских выборов путём хакерских атак и публикации компрометирующей информации о Хиллари Клинтон. Кроме того, с трибуны британского парламента звучат обвинения в адрес России о вмешательстве в референдум по выходу из ЕС, о планах Путина повлиять на выбо...

moonlighting2011 Сегодня 21:34
тля. вот точно после 19-го декабря в сЫшЫа в хитах будет хохма типа:

19-го декабря национальная коллегия выборщиков неожиданно подавляющим большинством проголосовала за... террана Путина.

а когда представители шокированной общественности обратились к этим уважаемым в обществе людям с естественным при таком раскладе вопросом: - Как же так?!!!!!!!!

выборщики зло и смущаясь отвечали: - А сами чЁ тады уже месяц орёте? За этого нельзя! А за ту ваЩе не по закону... и совесть не позволяет...

Понедельник, 03:10 - 19 дек 16
гость — «JACQUES» пишет:

Ну так дольщики наверняка знали,что они идут на определённый риск,покупая квартиры в ещё не построенном доме (на уровне котлована).Да,так дешевле чем в уже построенном доме.Ну и есть риск остаться и без денег и без жилья да ещё и платить ипотеку (кто брал ипотеку) за несуществующую квартиру.

Понедельник, 09:43 - 19 дек 16
гость — «Мое презрение к нему» пишет:

Я ошибся, звезду Героя получил Дюмин за хоккей.

Понедельник, 11:59 - 19 дек 16
гость — «Власть в России: лысого руководителя страны сменяет волосатый и в обратном порядке» пишет:

Власть в России: лысого руководителя страны сменяет волосатый и в обратном порядке
http://samjysok.blogspot.ru/2015_09_08_archive.html

В декабре 1825 года на царский трон Российской Империи взошёл обладавший не самой пышной шевелюрой Николай I. С тех пор прослеживается чёткое чередование лысых и волосатых первых лиц государства - сначала царей, затем генсеков, а теперь президентов. Этот парадокс нарушают только Андропов и Черненко, каждый из которых обладал начальной стадией облысения, но из-за короткого времени нахождения у власти ими можно пренебречь.

http://samjysok.blogspot.ru/2015_09_08_archive.html
Во время службы в КГБ Владимир Путин имел прозвище «моль».

Понедельник, 12:00 - 19 дек 16
гость — «Алексую Дюмину. Увольте Зыкову! Она юридические консультации вами проводяться в Туле, ну и» пишет:

http://mnogodetok.org/viewtopic.php?t=184

Re: Тульская Региональная Общественная организация "Ассоциация многодетных семей"

Сообщение Гость » 01 апр 2016, 13:42
Вот интересно, вы областная организация, а где же ваша работа в Туле? какую такую помощь вы оказываете? как то писали, что юридические консультации вами проводяться в Туле, ну и где? НЕ ПРИНЕМАЕТЕ ВЫ ЛЮДЕЙ И НЕ ОБМАНЫВАЙТЕ. психологическую помощь ГДЕ? КОГДА? А на собраниях, что говорите? ЧТО ЕСЛИ МНОГОДЕТНЫМ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ, БЕРИТЕ И ПРИЕЗЖАЙТЕ САМИ В НОВОМОСКОВСК! Ну конечно у нас многодетных куча времени, и много денег, чтобы к вам ездить! Зачем вы вообще существуете как региональная организация, выигрываете гранты под какие то проекты и не работаете так как заявляете? НЕ СТЫДНО ВАМ г-жа Зыкова Наталья?

Понедельник, 12:01 - 19 дек 16
гость — «Лучше вместо грантов дольщикам помогли!» пишет:

Главная / PRяники с перцем« 29 сентября 2016 »

О чем еще не рассказал Геннадий Ефимов?

https://www.pryaniki.org/view/article/1016389/

Показания общественника могут быть существенно дополнены иными фактами.
Показания председателя общественной организации "Союз защиты инвалидов и участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС" города Новомосковска Геннадия Ефимова, подозреваемого в мошенничестве, которые сегодня опубликовали“Тульские новости”, выглядят весьма забавно, особенно в той части, где экс-помощница губернатора Груздева Наталья Зыкова уговаривает героя взять грант на организацию митингов протеста чернобыльцев в Туле и Москве и довериться другому герою истории - заместителю министра Максиму Мищенко.
Однако в показаниях г-на Ефимова есть одна недосказанность, а именно роль в этой истории другого заместителя министра внутренней политики - Александра Лучина.
Об этом рассказала редакции нашего портала Ольга Суслова, с которой, по нашей версии, еще недавно сожительствовал бравый чернобылец Геннадий Ефимов.
“Он проживает в моем доме в Московской области и, чувствуя себя абсолютно "царем", обворовал нас, неоднократно поднимал руку и выгоняет нашу семью из собственного дома”, - написала Ольга Суслова в своем письме в редакцию.
Кстати, ее электронный адрес suslova.olga2010@yandex.ru значится в одном из официальных документов о выделении средств некоммерческиморганизациям из областного бюджета.


Чиновники Тульской области попались на афере с грантами для НКО
https://www.pryaniki.org/view/article/1014940

Понедельник, 12:03 - 19 дек 16
гость — «Мнение народа: http://www.youtube.com/watch?v=OWup0Fn7PLw» пишет:

Мнение народа:
http://www.youtube.com/watch?v=OWup0Fn7PLw

Понедельник, 12:03 - 19 дек 16
гость — «-=-» пишет:

Зашоренность «Голоса Америки»
Чтобы лошадь не отвлекалась на посторонние объекты во время скачки, ей на морду надевают специальные пластины, закрывающие обзор по бокам. Эти пластины называют «Шоры», которые применяются для пугливых или нервных лошадей.С какой целью редакция «Голоса Америки» носит «шоры» можно лишь догадываться. Но «зашоренность» такого «информационно-аналитического» ресурса привод...

«Голос Америки» или тульские пряники ни словом не обмолвился, ни об этих публикациях, ни о возмущении Госсекретаря. «Голос Америки» буквально галопом мчится к обрыву, с которого доверие к изданию рухнет окончательно…

Понедельник, 12:21 - 19 дек 16
гость — «ъ» пишет:

кругом одни лохи

Понедельник, 13:01 - 19 дек 16
гость — «гость» пишет:

Зато какие лица серьезные на фото.

Понедельник, 14:38 - 19 дек 16
гость — «гость» пишет:

Как хочется проехать за чужой счет. Груздь нанял своих рабочих для стройки, обещал обеспечить квартирами ниже себестоимости. На этот лохотронт кинулись психически ненормальные. Они думали халява, а оказалась очередная пирамида. Груздь всегда покрывал созданный им дефицитный проект за счет денег жителей Тульской области. Можете проверить и просчитать, так было неоднократно. За нас счет, весь распил. Пиар, пиар, еще пиар!

Понедельник, 17:00 - 19 дек 16
гость — «Тем, кто оскорбляют Авилова в своих комментариях:» пишет:

Авилов все успевает делать: управлять городом и заниматься силовыми видами спорта!

В отличие от своих подчиненных и многих других чиновников серого дома
Авилов находится в прекрасной физической форме
https://myslo.ru/city/people/person/evgeniy-avilov
Евгений Васильевич:
– С 15 лет увлекся силовыми видами спорта и до сих пор не могу остановиться
– Занимался бодибилдингом, рукопашным боем.

Тихомиров! Делай как твой шеф Авилов!

Тихомиров Илья Борисович - это из чиновничьей династии со времен КПСС его семейка оккупировала органы власти и не желает работать на полях, хотя работы в поле пошли бы им на пользу и для здоровья и для телосложения!

http://www.tula.ru/administration/sectoral-organs/ums/


Когда Тихомирова отправят в спортзал или фитнес-центр?

https://news.mail.ru/society/27425753
Омский губернатор отправил 140-килограммового подчиненного худеть в спортзал
Начальник Главного управления информационной политики Омской области Станислав Сумароков, весящий почти полтора центнера, приступил к тренировкам в спортзале, чтобы скинуть лишние килограммы. Об этом в среду, 12 октября, сообщает «Новый Омск».

По словам чиновника, такое решение он принял после того, как губернатор региона Виктор Назаров поставил перед ним задачу принять участие в Сибирском международном марафоне летом следующего года. Ему предстоит пробежать пятикилометровый кросс.
Сумароков добавил, что его вес в настоящий момент составляет 140 кг. Он считает, что виной всему сидячая работа, поэтому намерен пересмотреть свой график питания и побольше ходить по рекомендации тренера.
«Регулирование веса — это тяжелая работа, а я привык любую работу доводить до конца», — добавил чиновник.

20 мая Виктор Назаров рассказал журналистам, как заинтересовать глав муниципальных районов в развитии бизнеса, и поведал о теории «двух морковок». Суть идеи, уточнил губернатор, заключается в мотивации: стремлении достичьчего-то (морковка спереди) либо стремлении чего-нибудь избежать (морковка сзади).


Груздев говорит, что чиновником может быть спортивного телосложения, сдавший нормы ГТО!
Но я не видел фотографии Дюмина и Груздева в спортзале, где было бы видно, как Груздев или Дюмин жим штанги 180 кг от груди выполняет.

Дюмину и Груздеву: https://www.youtube.com/watch?v=3U35a6Z2-R0

Понедельник, 17:43 - 19 дек 16
гость — «гость» пишет:

Обещаниям не верят, но все равно продолжают активно написывать. Ну и народ!

Понедельник, 18:13 - 19 дек 16
гость — «житель» пишет:

А Дюмин здесь причем? Пишите в прокуратору, напрягите хоть разок органы, которые занимаются данными задачами, это хотя бы в их компетенции. А вы все конвеером Дюмину написываете.

Вторник, 10:13 - 20 дек 16
гость — «гостье жительнице» пишет:

15:19 - 19 дек 16
гость — «жительница» пишет:
У нас во дворе в Заречье,ул.М Горького 37 двор весь одна огромная бесплатная парковка !!!Дороги все забиты машинами.Людям негде пройти,скорой невозможно подъехать.Полиция не реагирует.

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1. Сфотографируйте и запишите на видео факт правонарушения. Фотографии делайте с разных точек, в т.ч. вид сверху. Главное, чтобы госномера были четко видны и к какому автомобилю они относятся. Т.е. общий план и крупным планом снимайте. Перед съемкой на фото- видео- камерах проверьте правильность установки даты и времени. Проверьте также настройку, чтобы штамп даты и времени был включен (т.е. "штамповался" на каждой фотографии или был постоянно виден на дисплее видеокамеры в период видеозаписи.

2. Запишите на носитель информации (флешку, диск)

3. Если есть возможность, то распечатайте фотографии, приложите их к заявлению и укажите в заявлении госномера автомобилей. Это важно, т.к. фото- видео- - это подтверждение факта правонарушения. Но если госномера не указаны в заявлении, такое заявление легко "замять" или вывести из-под ответственности обладателей "блатных" или "крутых" госномеров.

4. Подготовьте заявление. Желательно, чтобы оно было не только от Вас, т.е. нужны подписи жителей, недовольных нарушением прав со стороны водителей. В этом случае обращение будет коллективным, а на него будет сложно не реагировать полиции. К заявлению приложите диск с фото- виде- правонарушений. Факт приложения носителей аудио- видео- информации о правонарушении укажите в заявлении, с указанием количества фотографий и видео. В заявлении укажите ФИО, контактные данные свидетелей, которые готовы подтвердить факт (факты) правонарушений.
Сделайте копию заявления на копировальном аппарате или распечатайте фотографию заявления. Это нужно, чтобы на 2-м экземпляре заявления (т.е. копии) полицейские поставили отметку о принятии Вашего заявления.

5. Звоните 02. Только так вы заставите ГИБДД заняться своими прямыми обязанностями! Перед звонком подготовьте диктофон, все разговоры (по телефону или когда полицейские приедут по Вашему вызову) записывайте или снимайте на видео (можно не афишируя съемку). Запишите номера жетонов полицейских, прибывших к Вам по вызову, борт.номер автомобиля, а также потребуйте (это Ваше право!) предъявить служебное удостоверение. Полицейские обязаны предъявить в развернутом виде, и не просто "мелькнуть", а обязаны предоставить Вам возможность ознакомится с данными удостоверения, Запишите эти данные, полицейский обязан разрешить и это, таков закон. также поступайте, общаясь с чиновниками и прокурорскими и т.д.

6. Если после звонка по 02 нет реакции, звоните на телефон доверия УВД 32-22-85

7. Если после телефона доверия нет реакции, звоните в Главное управление собственной безопасности МВД России
115054, г. Москва, ул. Б. Пионерская, д.6/8 Контактные телефоны ГУСБ МВД России:
(495) 667-07-30 - дежурный офицер ГУСБ

8. Подготовьте и направьте заявление о бездействии полиции и ГИБДД в ГУСБ МВД России: https://mvd.ru/request_main

9. Если Вам нужная справочная информация, телефон МВД России для справок (495) 667-02-99

10. Если полиция и ГИБДД продолжают бездействие, и Вы уверены, что даже эти заявления с приложением фото- виде- доказательств они могут "замылить", то можно параллельно с заявлением в полицию, обратится в прокуратуру Тульской области. Там есть дежурный прокурор, он примет заявление, на 2-м экземпляре заявления поставит отметку о принятии.

11. Любые чиновники, сотрудники полиции и ГИБДД боятся огласки их противоправной деятельности и боятся широкой огласки их бездействия.

Поэтому можно выложить факты, подтверждающие их противоправную деятельность или бездействие в Интернет, ролики на https://www.youtube.com

Тогда у начальства в Москве или регионе может сработать принцип, который начальство озвучит провинившемуся подчиненному:

"Сам испачкался - сам отмывайся, не пачкай других! Ты уволен!"

Вторник, 13:58 - 20 дек 16
гость — «гость» пишет:

До указанных сроков еще куча времени, придется подождать. От этих писанин время не сократится.

Четверг, 11:53 - 22 дек 16
гость — «Не дольщик» пишет:

История, конечно, веселая. Но, как мне кажется, Дюмин - человек с достаточным весом и достаточным влиянием как внутри областных элит, так и среди федеральных структур, чтобы обещаниями пустыми не раскидываться, а обещать лишь то, что реально будет сделано.

Четверг, 12:24 - 22 дек 16
гость — «Туляк» пишет:

да не парьтесь вы, все норм будет. Раз Дюмин под свой контроль взял - достроят, никуда не денутся. Вопрос лишь в том, чтобы не пустить подобных подрядчиков на новые объекты. Но и тут рука руководителя, думаю, свое дело сделает.

Четверг, 12:34 - 22 дек 16
гость — «Печалька, конечно» пишет:

Но верю, что все у жильцов будет норм. Написано же, что пообещал - значит сделает.

Цитатник

Я – самый счастливый человек, поскольку с губернатором у нас нормальные, рабочие отношения.

В. Могильников, глава города Тулы

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