Главная / PRяники виртуальные « 18 декабря 2016 »

Дольщики 10-го корпуса ЖК "Парус" не верят обещаниям Алексея Дюмина

Они обратились с открытым письмом к губернатору Тульской области.

Уважаемый Алексей Геннадьевич.

Мы с супругой являемся дольщиками СУ-155 10-го корпуса, 4-го Северо-Восточного мкр г. Тулы. После посещения стройки 7.06.2016 г. Вами и министром строительства и ЖКХ РФ Менем М. строительство 10-го корпуса остановилось и не возобновлено по сей день. Утвержденный график строительства Роскап не соблюдает и не проводит с 30.08.2016 г. встречи с дольщиками нашего региона.



За последние 6 месяцев на стройплощадке 10-го корпуса практически ничего не изменилось. Как был котлован, так и остался. Стройка просто заброшена. В данной ситуации мы вынуждены обратиться к Вам, как к руководителю нашего региона, т. к. мы не видим никаких сдвигов в решении нашей проблемы.



После проведения пресс-конференции от 09.12.2016 г. представитель Роскап Бетин О. И. заявил, что в 2017 году будут решены вопросы по застройке в следующих областях: Владимирская, Волгоградская, Калининградская, Ленинградская, несмотря на то что по утвержденным графикам строительства объектов Роскапа достройка в нашем регионе запланирована на конец 2017 года.



Из этого вывод напрашивается один. Достраивать наши объекты в 2017 году Роскап не собирается. На сегодня в 4-м Северо-Восточном мкр г. Тулы на стройках следующая ситуация. 12.12.2016 г. заморожено строительство 7-го и 11-го корпусов. Монтажные работы ведутся только на 8-м и 14-м корпусах из пяти, темп строительства которых оставляет желать лучшего. Исходя из данной ситуации, мы, как дольщики, очень сильно начинаем сомневаться в достройке данных объектов и получения наших квартир.

Мы очень надеемся на Вашу поддержку в решении данной проблемы. Кто может поддержать простых граждан в регионе, как не губернатор? К кому нам обращаться, как не к Вам? Мы очень надеемся, что достройку 4-го Северо-Восточного мкр Вы возьмете под свой личный контроль.

С уважением, дольщики 10-го корпуса 4-го Северо-Восточного мкр г Тулы.



Во время визита в Тулу Михаила Меня Алексей Дюмин пообещал, что недостроенные объекты “СУ-155” в ЖК “Парус” (семь корпусов) будут введены к столетию Великой Октябрьской социалистической революции, или, как еще говорят, октябрьского переворота.

Так что время пока еще есть...